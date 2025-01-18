10 Best AI Text Simplifiers for Easy and Clear Writing in 2025

บางครั้ง รู้สึกเหมือนว่าความสนใจของมนุษย์จะลดลงทุกวัน!
หากงานเขียนของคุณไม่ชัดเจนและไม่มีผลกระทบสูง ผู้อ่านจะสูญเสียความสนใจอย่างรวดเร็วและเลื่อนผ่านไป ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ชมต่ำ การเขียนเนื้อหาที่ชัดเจน กระชับ และตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นทักษะหนึ่ง
แต่ถ้าจะมีวิธีเปลี่ยนประโยคซับซ้อนของคุณให้กลายเป็นเนื้อหาที่อ่านง่ายล่ะ? นั่นคือจุดที่ เครื่องมือปรับข้อความให้เรียบง่ายด้วย AI ช่วยได้ มันเปรียบเสมือนโค้ชการเขียนส่วนตัว ที่จะช่วยเขียนข้อความของคุณใหม่ให้ชัดเจนที่สุด
คู่มือนี้แบ่งปัน 10 เครื่องมือย่อข้อความด้วย AI ที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดผู้อ่านให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 โปรแกรมย่อข้อความด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนที่ง่ายและชัดเจน:
- ClickUp: ดีที่สุดสำหรับการทำให้เนื้อหาเรียบง่ายด้วย AI
- จูเนีย. AI: เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้เนื้อหาทางเทคนิคเข้าใจง่ายขึ้น
- ProWritingAid: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- ทำให้ง่ายขึ้น: เหมาะที่สุดสำหรับการอธิบายคำศัพท์เฉพาะ
- MyCleverAI: ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาเนื้อหาด้วย AI
- Writecream: เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาหลายภาษา
- Semantic Pen AI: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบทความ
- Textbuddy: เหมาะที่สุดสำหรับการอ่านที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- QuestGenius: เหมาะที่สุดสำหรับการขยายข้อความ
- HyperWrite: เหมาะที่สุดสำหรับการรับข้อเสนอแนะด้านการเขียน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือลดความซับซ้อนของข้อความด้วย AI?
การแก้ไขทุกประโยคด้วยตนเองเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและใช้เวลามาก นี่คือจุดที่เครื่องมือลดความซับซ้อนของข้อความด้วย AI เข้ามาช่วยได้
นี่คือเครื่องหมายของเครื่องมือย่อประโยคด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม:
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): เครื่องมือย่อข้อความด้วย AI ที่มีความน่าเชื่อถือควรใช้ 알고ริทึม NLP ที่ทันสมัย ช่วยวิเคราะห์และเขียนประโยคที่ซับซ้อนให้ถูกต้องตามต้นฉบับ พร้อมทั้งรักษาข้อความเดิมไว้ได้ เครื่องมือที่เป็นมิตรกับ NLP ส่วนใหญ่จะมีตัวสร้างข้อความ AIที่ผสานการทำงานไว้ด้วย
- การปรับคำศัพท์: เลือกเครื่องมือที่ช่วยลบคำศัพท์เฉพาะทางและแทนที่ด้วยข้อความที่ชัดเจนและมีความหมาย การทำให้ง่ายเกินไปจนกลายเป็นคลุมเครืออาจส่งผลเสียได้ มองหาเครื่องมือที่มีพจนานุกรมในตัวหรือความสามารถในการเขียนใหม่ตามบริบท
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ลองใช้เครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับระดับความเรียบง่ายตามความต้องการของผู้ชมของคุณ บางเครื่องมืออาจมีตัวเลือกการตั้งค่าสำหรับระดับการอ่านที่แตกต่างกันหรือความสามารถในการเลือกรูปแบบการเรียบง่ายที่หลากหลาย
- กลไกการให้ข้อเสนอแนะ: ใช้เครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคะแนนความอ่านง่ายหรือคำแนะนำในการทำให้ข้อความง่ายขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย: ข้อความที่มีโครงสร้างดีเป็นครึ่งทางสู่ความเข้าใจ มองหาเครื่องมือ AI ที่รองรับตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การแปลงข้อความเป็นรายการหัวข้อย่อยหรือตาราง
- การรองรับภาษา: เครื่องมือที่รองรับหลายภาษาและสำเนียงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง พวกมันช่วยนักเขียนและนักการตลาดปรับข้อความของตนให้เชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ชมที่หลากหลายในวัฒนธรรมและภูมิภาคต่างๆ
10 อันดับเครื่องมือย่อข้อความด้วย AI ที่ดีที่สุด
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำให้เนื้อหาเรียบง่ายด้วย AI)
ลองนึกภาพดู: คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเขียนข้อความบนหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณอย่างพิถีพิถัน มันน่าสนใจ เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และตรงกับคีย์เวิร์ดสำคัญทุกข้อ แต่เมื่อส่งไปถึงทีมขาย พวกเขากลับขอให้คุณแก้ไขใหม่
ทำไม? เพราะลูกค้าของคุณจะไม่เข้าใจ คำศัพท์เฉพาะทางนั้นสร้างความสับสน และสิ่งที่ลูกค้าสนใจจริง ๆ คือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตอนนี้คุณต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง
ClickUp Brain
นั่นคือจุดที่ClickUp Brainเข้ามาช่วย ด้วยเครื่องมือลดความซับซ้อนของข้อความด้วย AI คุณสามารถประหยัดเวลาหลายชั่วโมงได้ เพียงคัดลอกข้อความของคุณ วางลงใน Brain และเพิ่มคำแนะนำเพื่อทำให้ข้อความง่ายขึ้น ระบบจะแสดงเวอร์ชันที่ชัดเจนให้คุณภายในไม่กี่วินาที
นี่คือตัวอย่างวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยทำให้ข้อความง่ายขึ้น:
ClickUp Brain ช่วยให้ข้อความของคุณกระชับและตรงประเด็น เชื่อถือได้เสมือนมีบรรณาธิการส่วนตัว และบอกลาการเขียนใหม่ไม่รู้จบ!
คลิกอัพ ด็อกส์
คุณยังสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อเขียนเนื้อหาและแก้ไขด้วย AI ได้อีกด้วย เพียงเข้าถึง ClickUp AI จากแถบเครื่องมือข้อความใน Docs เพื่อ เขียน แก้ไข สร้าง และสรุปเนื้อหาได้โดยตรงภายใน Docs ของคุณ
เพื่อทำให้เนื้อหาของคุณง่ายขึ้น ให้เลือกข้อความและใช้ไอคอน AI ในแถบเครื่องมือข้อความ ClickUp Brain จะช่วยปรับปรุงการเขียนแก้ไวยากรณ์ ทำให้ข้อความยาวขึ้นหรือสั้นลง ทำให้ง่ายขึ้น หรือสร้างการกระทำ ใช่ มันง่ายขนาดนั้น!
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp Docs คือ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถแก้ไขข้อความร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้พร้อมกัน และเวอร์ชันล่าสุดจะได้รับการอัปเดตในทุกพื้นที่ทำงานของสมาชิกทุกคน
ต้องการทำให้เนื้อหาของคุณง่ายขึ้นอีกหรือไม่? อย่าลืมการจัดรูปแบบ! ใน ClickUp Docs คุณสามารถ จัดสไตล์ข้อความของคุณด้วยหัวข้อ แบนเนอร์ รายการ และอื่นๆ เพื่อสร้างเอกสารที่ดึงดูดสายตา การจัดรูปแบบที่เหมาะสมทำให้เนื้อหาของคุณอ่านง่ายขึ้นและช่วยเน้นข้อมูลสำคัญ นำทางผู้อ่านของคุณผ่านแนวคิดของคุณได้อย่างราบรื่น
การผสานพลังระหว่างปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือการร่วมมือทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ทั้งตามตัวอักษรและตามความหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายโดยการพิมพ์คำสั่ง /AI ใน ClickUp Docs
- รับเทมเพลตคำสั่งสำเร็จรูปที่ผ่านการวิจัยกว่า 100 แบบ เพื่อช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก AI
- ปรับแต่งโทนของเนื้อหาของคุณให้สอดคล้องและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
- ใช้การตรวจทานด้วย AIเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และแนะนำทางเลือกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- แปลข้อความเป็นภาษาต่างๆ ด้วย ClickUp Brain ทำให้การแปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อเริ่มต้น เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
- ClickUp Brain ไม่รวมอยู่ในแผนฟรี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
เราไม่เพียงแต่เริ่มเขียนบทความเท่านั้น แต่เรายังตัดสินใจที่จะทำในระดับที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องการแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถปรับตัวได้อย่างง่ายดายกับจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นของเรา ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
2. จูเนีย. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้เนื้อหาทางเทคนิคเข้าใจง่ายขึ้น)
จูเนีย. AI นำเสนอเครื่องมือลดความซับซ้อนของข้อความด้วย AI ฟรีที่สามารถจัดการได้สูงสุด 500 คำต่อครั้ง สามารถสร้างคำพ้องความหมายและสร้างการอ้างอิงสำหรับบทความทางเทคนิคได้ ด้วยปัญญาประดิษฐ์ คุณยังสามารถสรุป ย่อความ แปล และเปลี่ยนโทนเสียงของเนื้อหาได้อีกด้วย
ระบบเติมข้อความอัตโนมัติด้วย AI ของ Junia ช่วยให้การสร้างเนื้อหาทางเทคนิคเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณเพียงแค่ป้อนคำสำคัญ แล้ว AI จะสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริบทให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ Junia AI ยังช่วยสร้างคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เพื่อเพิ่มความชัดเจนและอ่านง่ายให้กับเนื้อหาของคุณอีกด้วย
จูเนีย คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- เปิดใช้งาน GPT-4 เพื่อเขียนด้วยความเข้าใจบริบทที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้คำตอบที่ถูกต้อง
- เพิ่มเสียงแบรนด์ที่กำหนดเองเพื่อใช้ในทุกชิ้นส่วนของเนื้อหา
- รับการสนับสนุนหลายภาษาเพื่อปรับเนื้อหาของคุณให้เข้ากับท้องถิ่น
จูเนีย ข้อจำกัดของ AI
- หากคุณกำลังสร้างบทความ บางครั้งข้อความแสดงแทนรูปภาพอาจปะปนกับเนื้อหา ทำให้ผู้อ่านสูญเสียบริบท
- ไม่มีแผนฟรีให้ใช้เพื่อทดสอบเครื่องมือ
จูเนีย. การกำหนดราคาด้วย AI
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $34 ต่อเดือน
- ข้อดี: $59 ต่อเดือน
จูเนีย. คะแนนและรีวิวจาก AI
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ฉันชอบจูเนียมาก มันเขียนเนื้อหาได้ดีและที่สำคัญคือฟรีด้วย เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัดจำนวนคำต่อเดือนค่อนข้างน้อย แต่จูเนียให้ถึง 5,000 คำ ซึ่งเพียงพอสำหรับฉัน เพราะฉันใช้สำหรับเขียนหัวข้อโฆษณาและคำอธิบาย ฉันชอบฟีเจอร์ส่วนใหญ่ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ยังสามารถพัฒนาให้ดีกว่านี้ได้อีกมากเมื่อเทียบกับเวอร์ชันปัจจุบัน
🧠 คุณทราบหรือไม่?พระราชบัญญัติการเขียนแบบง่ายของปี 2010กำหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาใช้ภาษาที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาในการสื่อสารสาธารณะ รวมถึงแบบฟอร์ม คำแนะนำ และข้อบังคับที่มุ่งหมายสำหรับประชาชนทั่วไป สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารที่เรียบง่ายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้และลดความสับสน
3. ProWritingAid (ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์)
ProWritingAid เป็นผู้ช่วยด้านการเขียนที่เหนือกว่าการตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน เครื่องมือปรับถ้อยคำด้วย AI จะช่วยให้คุณเพิ่มวลีที่เหมาะสมตามบริบท โดยที่คุณไม่ต้องกังวลกับงานเขียนที่ดูแข็งกระด้างหรือประโยคที่ฟังดูไม่ลื่นไหล
นอกจากนี้ เครื่องมือการเรียบเรียงคำใหม่ของ ProWritingAid ยังสามารถทำให้การเขียนของคุณง่ายขึ้นได้โดยการขยายเนื้อหา เพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง หรือปรับปรุงความอ่านง่าย คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์และสไตล์แบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดขณะที่คุณเขียน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติรายงานการวิจารณ์ที่แสดงจุดแข็งและจุดอ่อนของการเขียนของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProWritingAid
- ย่อข้อความได้สูงสุด 250 คำด้วยเครื่องมือย่อข้อความฟรี
- เรียนรู้เหตุผลเบื้องหลังคำแนะนำในการเขียนเพื่อให้คุณสามารถเขียนได้ดีขึ้น
- ปรับแต่งคู่มือสไตล์และพจนานุกรมของคุณเพื่อรับคำแนะนำที่ตรงตามความต้องการ
- ผสานรวม ProWritingAid กับแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ เช่น Docs, Word หรือ Scrivener โดยไม่รบกวนขั้นตอนการทำงานประจำวันของคุณ
ข้อจำกัดของ ProWritingAid
- คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
- บางครั้งอาจทำงานช้า
ราคา ProWritingAid
- ฟรี
- พรีเมียม: 30 ดอลลาร์ต่อเดือน
- พรีเมียมโปร: 36 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ ProWritingAid
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
จากโปรแกรมแก้ไขมากมายที่ฉันเคยลองใช้ ฉันพบว่า PWA ใช้งานง่ายที่สุดและละเอียดที่สุด ฉันส่งต้นฉบับทั้งหมดของฉันผ่านโปรแกรมนี้และพึ่งพา PWA ในการตรวจจับข้อผิดพลาดและการละเว้นของฉัน มันทำงานได้รวดเร็ว เชื่อถือได้ และไม่เพียงแต่แก้ไขงานเขียนของฉันเท่านั้น แต่ฉันยังได้เรียนรู้จากคำแนะนำของพวกเขาอีกด้วย
4. ทำให้ง่ายขึ้น (เหมาะที่สุดสำหรับการอธิบายคำศัพท์เฉพาะ)
หนึ่งในเทคนิคที่ดีที่สุดในการเขียนเนื้อหาที่ง่ายคือการเข้าใจความหมายที่แท้จริงของวลีหรือคำศัพท์เฉพาะทางก่อน เมื่อคุณเข้าใจความหมายเบื้องหลังของคำศัพท์เฉพาะทางแล้วและอธิบายให้เข้าใจง่าย ผู้อ่านของคุณก็จะเข้าใจเช่นกัน
เครื่องมืออธิบายด้วย AI ของ Dumb It Down ช่วยแปลงคำศัพท์ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น คุณสามารถขอให้มันอธิบายวลี คำพูด แนวคิด หรือสำนวน ทำให้เข้าใจบริบทและเขียนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Dumb It Down
- รับคำอธิบายสำหรับคำใดก็ได้ด้วยเครื่องมือ Explainer
- ค้นหาที่มาของคำ, คำพูด, หรือวลีใด ๆ ด้วยเครื่องมือที่มาของคำ
- รับสรุปบทความยาวอย่างรวดเร็วโดยใช้ AI เพียงวางข้อความหรือใส่ URL
- ตรวจสอบเอกสารที่ซับซ้อนหรือเอกสารทางเทคนิคได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติ PDF Chat
ข้อจำกัดของการทำให้เรียบง่าย
- แผนฟรีให้เครดิตเพียง 20 เครดิตต่อเดือน
- คุณสามารถย่อคำได้สูงสุดถึง 200 คำในครั้งเดียวด้วยแผนฟรี
การตั้งราคาแบบง่ายๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $2.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว "Dumb It Down"
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. MyCleverAI (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเนื้อหาด้วย AI)
ในขณะที่ MyCleverAI มุ่งเน้นไปที่การสร้างการออกแบบเว็บไซต์ด้วย AI เป็นหลัก แต่ก็ยังมีฟีเจอร์การเขียนและ SEO ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย คุณสามารถทำให้ข้อความของคุณง่ายขึ้น สรุป และย่อความได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ AI สำหรับตรวจสอบไวยากรณ์และสะกดคำอีกด้วย
ต้องการเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนก่อนที่จะเขียนเกี่ยวกับมันหรือไม่? MyCleverAI มีติวเตอร์ AI และแชทบอทโต้ตอบเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้หัวข้อทางเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MyCleverAI
- ปรับการเขียนของคุณให้เหมาะสมตามบริบทด้วยเครื่องมือตรวจสอบการสะกดคำด้วย AI
- ค้นหาคำที่มีความหมายเหมือนกันสำหรับคำใดก็ได้เพื่อให้ข้อความของคุณเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สร้างแผนการตลาดที่เหมาะกับเว็บไซต์ของคุณด้วย AI
ข้อจำกัดของ MyCleverAI
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์การตรวจสอบ SEO ด้วย AI ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
- เครื่องมือสร้างคำหลัก AI สร้างคำหลักแบบสุ่มโดยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ความยากของคำหลัก ปริมาณการค้นหา ฯลฯ
ราคาของ MyCleverAI
- ฟรี
- การเข้าถึงแบบเต็มรูปแบบ: $25 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว MyCleverAI
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้คะแนนความง่ายในการอ่านของ Fleschเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณอ่านง่าย ตั้งเป้าให้ได้คะแนน 60-70 สำหรับข้อความที่ชัดเจน เข้าถึงได้ และคนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้ง่าย ช่วงคะแนนนี้มักสอดคล้องกับระดับการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ทำให้งานเขียนของคุณเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้อ่านหลากหลายกลุ่ม
6. Writecream (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาหลายภาษา)
Writecream เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AIที่มีตัวช่วยปรับข้อความให้ง่ายขึ้นฟรี คุณเพียงแค่คัดลอกเนื้อหาที่ต้องการ แล้ว Writecream จะปรับข้อความให้เข้าใจง่ายและแปลงเป็นเสียงเพื่อการนำเสนอที่สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกโทนเสียง (เช่น เป็นทางการหรือเป็นกันเอง) และรูปแบบ (เช่น ให้ข้อมูล) สำหรับการปรับข้อความได้ตามต้องการ
คุณสามารถสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภทได้ รวมถึงบทความบล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย อีเมล ข้อความโฆษณา และแม้กระทั่งพอดแคสต์ด้วย Writecream นอกจากนี้ Writecream ยังช่วยเขียนเอกสารทางวิชาชีพและบทความวารสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Writecream
- ทำให้เนื้อหาเข้าใจง่ายขึ้นในกว่า 75 ภาษา
- ถามคำถามกับผู้ช่วยเขียนที่ชื่อว่า 'Genie' ซึ่งคล้ายกับ ChatGPT
- สร้างบทสรุปของบล็อกได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องมือสร้างบทสรุป
- สร้างบทความได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือสร้างบทความ 4 ขั้นตอน
ข้อจำกัดของ Writecream
- แผนฟรีมีเครดิตให้ใช้เพียง 1 เครดิต
ราคา Writecream
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $9 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Writecream
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Writecream ว่าอย่างไร
Writecream สามารถสร้างข้อความได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านไวยากรณ์ที่ถูกต้องและความเกี่ยวข้องในเนื้อหา นอกจากนี้ยังสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการเขียนและหัวข้อที่แตกต่างกันได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับนักเขียน นักข่าว และนักการตลาด น่าเสียดายมากที่คุณสามารถสร้างข้อความได้สูงสุดเพียง 300 ตัวอักษรเท่านั้น
7. Semantic Pen AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบทความ)
Semantic Pen AI โดดเด่นในฐานะหนึ่งในเครื่องมือย่อความด้วย AI ชั้นนำ โดยมีความสามารถในการปรับแต่งผลลัพธ์ตามระดับชั้นที่ต้องการ คุณสามารถใช้ AI เขียนประโยคเพื่อปรับโทนของเนื้อหาของคุณได้
นอกจากนี้ยังให้คุณแปลงวิดีโอ YouTube ใด ๆ ให้เป็นบทความได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถเผยแพร่บทความได้โดยตรงบน WordPress หรือ Webflow ได้เพียงคลิกเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Semantic Pen AI
- สร้างบทความได้สูงสุด 5 บทความในครั้งเดียวด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI
- สร้างบทความของคุณด้วยคุณสมบัติการปรับแต่งที่ทรงพลัง
- เพิ่มลิงก์ภายในและภายนอกให้กับเนื้อหาของคุณโดยการเพิ่มค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและหัวข้อ
ข้อจำกัดของ Semantic Pen AI
- อาจมีความยากลำบากในการเข้าใจบริบทที่มีความละเอียดอ่อนหรือซับซ้อน เช่น สำนวนหรือการเสียดสี
ราคา Semantic Pen AI
- จำเป็น: $17 ต่อเดือน
- เริ่มต้น: $37 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $47 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Semantic Pen AI
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับด่วน: เมื่อสร้างเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ให้เครื่องมือ AI สร้างเวอร์ชันหลายเวอร์ชันในระดับความซับซ้อนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ขอให้สร้างเนื้อหาเดียวกันสามเวอร์ชัน: เวอร์ชันสำหรับผู้เชี่ยวชาญ เวอร์ชันสำหรับผู้ชมทั่วไป และเวอร์ชันสำหรับผู้เริ่มต้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับความรู้เฉพาะได้
8. Textbuddy (เหมาะที่สุดสำหรับการอ่านที่ชัดเจนยิ่งขึ้น)
Textbuddy เป็นซอฟต์แวร์ย่อข้อความและเขียนใหม่ด้วย AI ที่ใช้งานง่าย เครื่องมือนี้สามารถแยกประโยค วิเคราะห์ความรู้สึกของข้อความ และเขียนย่อหน้าใหม่
มันให้คะแนนความสามารถในการอ่านและประเมินระดับ CEFR (กรอบอ้างอิงร่วมของยุโรปสำหรับภาษา) คะแนนมีดังนี้:
- AI, A2: ผู้ใช้พื้นฐาน/ภาษาที่เรียบง่าย
- B1, B2: ผู้ใช้ที่มีความสามารถในการใช้งานอิสระ/ภาษาที่เข้าใจง่าย
- C1, C2: ผู้ใช้ที่มีความชำนาญ/ภาษาที่ซับซ้อน
คะแนนเหล่านี้ช่วยในการทำความเข้าใจความสามารถในการอ่านของข้อความและเขียนประโยคให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Textbuddy
- ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในข้อความ เช่น ประโยคยาว ภาษาซับซ้อน รูปประโยคเชิงรับ คำวิเศษณ์ คำเติม และข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความ
- รับคำพ้องความหมายสำหรับคำที่ซับซ้อนด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ช่วยให้การเลือกคำง่ายขึ้นเพื่อความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้น
- ดูเวลาการอ่านและการพูดของข้อความของคุณ
ข้อจำกัดของ Textbuddy
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีเพื่อทดสอบคุณสมบัติ
ราคาของ Textbuddy
- พรีเมียม: $19 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Textbuddy
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. QuestGenius (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายข้อความ)
QuestGenius เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งให้บริการชุดเครื่องมือข้อความที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในงานเขียนต่าง ๆ คุณสามารถทำให้คำศัพท์ซับซ้อนถึง 300 คำง่ายขึ้นได้ในครั้งเดียว พร้อมเครดิตฟรี 5 เครดิตให้คุณได้ทดลองใช้คุณสมบัติหลักของเครื่องมือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนน้ำเสียงของข้อความให้เป็นไปตามที่คุณต้องการได้
คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือเครื่องมือสร้างแบบทดสอบ คุณเพียงแค่ป้อนข้อความ เลือกระดับความยากและประเภทของแบบทดสอบ แล้วระบบจะสร้างแบบทดสอบที่ปรับให้เหมาะกับเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยให้คุณประเมินได้ว่าผู้ชมของคุณเข้าใจแนวคิดหลักและประเด็นสำคัญหรือไม่ หรือคุณจำเป็นต้องปรับเนื้อหาให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ QuestGenius
- ขยายข้อความของคุณเพื่อทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนง่ายขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- เลือกจากรายการโทนสีต่างๆ สำหรับข้อความของคุณ
- สร้างสรุปเนื้อหาทางเทคนิคโดยใช้ AI อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ QuestGenius
- ขาดคุณสมบัติการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการตรวจสอบไวยากรณ์
ราคาของ QuestGenius
- ฟรี
- พรีเมียม: $12 ต่อเดือน สำหรับ 200 เครดิต
คะแนนและรีวิวของ QuestGenius
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. HyperWrite (เหมาะที่สุดสำหรับการรับข้อเสนอแนะด้านการเขียน)
เครื่องมือนวัตกรรมของ HyperWrite 'อธิบายเหมือนเด็ก 5 ขวบ' ใช้โมเดล AI ขั้นสูง รวมถึง GPT-4 เพื่อทำให้หัวข้อทางเทคนิคเข้าใจง่ายขึ้น โดยใช้การเปรียบเทียบและตัวอย่างที่เข้าใจได้ เพื่อให้ผู้คนทุกช่วงวัยและทุกระดับการอ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถลองใช้ HyperWrite เพื่อทำให้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ง่ายขึ้น หรืออธิบายข้อกำหนดทางกฎหมายและการเงินที่ซับซ้อนในภาษาที่เข้าใจง่ายได้ ตัวแก้ไขอัจฉริยะของมันยังช่วยปรับปรุงข้อความของคุณให้ชัดเจน กระชับ และอ่านง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ HyperWrite
- รับคำแนะนำการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อทำให้ข้อความของคุณง่ายขึ้น
- ใช้คู่มือสไตล์เพื่อรักษาโทนเสียงที่สอดคล้องกันในเอกสารต่างๆ
- เรียนรู้จุดสำคัญหรือข้อมูลจากข้อความใด ๆ ด้วยระบบสรุปเนื้อหาด้วย AI
ข้อจำกัดของ HyperWrite
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ของมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- ความเร็วในการสร้างเนื้อหานั้นช้าเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ
ราคาของ HyperWrite
- ฟรี
- พรีเมียม: $19.99 ต่อเดือน
- อัลตร้า: $44.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ HyperWrite
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 คุณรู้หรือไม่? รัฐบาลสหรัฐฯมีหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาที่เรียบง่ายพร้อมเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อช่วยให้การเขียนและการสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้น
ใช้ ClickUp เพื่อทำให้ข้อความง่ายขึ้น
การทำให้ข้อความของคุณง่ายขึ้นหมายถึงมากกว่าการกำจัดคำศัพท์ทางเทคนิค. คุณต้องจัดโครงสร้างเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น, เพิ่มองค์ประกอบทางภาพ, และใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือการเปรียบเทียบที่กลุ่มเป้าหมายของคุณสามารถเข้าใจได้.
แต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการทำด้วยตนเอง ตัวช่วยปรับข้อความให้เข้าใจง่ายด้วย AI จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติในการแยกข้อความทางเทคนิคออกเป็นเนื้อหาที่ชัดเจน บางเครื่องมือยังให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อความชัดเจนอีกด้วย ในขณะที่เครื่องมือทั้งหมดในรายการนี้ทำให้การเขียนของคุณน่าสนใจมากขึ้น ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ดีที่สุด
ClickUp Brain ช่วยให้เนื้อหาของคุณง่ายขึ้นเพื่อความชัดเจนที่ดีขึ้นในไม่กี่วินาที. นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างงาน, มอบหมายให้สมาชิกทีม, และอื่น ๆ ได้จากข้อความที่ถูกทำให้ง่ายขึ้น! ใช้ ClickUp เพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ให้คำแนะนำการเขียน, และจัดการโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว.
พร้อมที่จะเห็นความมหัศจรรย์ของ ClickUp หรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย!