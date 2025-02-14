10 อันดับเครื่องมือ AI สำหรับเขียนโฆษณาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดของคุณ

คุณเหนื่อยกับการดิ้นรนเพื่อให้ข้อความโฆษณาของคุณโดดเด่นหรือไม่? เครื่องมือสร้างข้อความโฆษณาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์คือทางลัดของคุณในการสร้างข้อความโฆษณาที่น่าดึงดูดอย่างรวดเร็ว
รายงานล่าสุดจาก Dentsu CMO ระบุว่า79% ของ CMOเห็นด้วยว่า "ในโลกที่การโฆษณาสามารถถูกมองข้ามได้ง่ายขึ้น การสร้างความบันเทิงและสร้างความมีส่วนร่วมจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย"
หลายปีของการรับข้อมูลดิจิทัลที่มากเกินไปได้ทำให้เส้นประสาทของเราชาจนต้องใช้เนื้อหาโฆษณาที่แปลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ 'การกระตุ้นโดปามีน' ที่เท่าเดิม (อ่านว่า 'การมีส่วนร่วมของผู้ชม')
การเปลี่ยนแปลงนี้ท้าทายนักการตลาดและนักเขียนโฆษณาให้สร้างสรรค์ข้อความโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็วเครื่องมือเขียนโฆษณาด้วย AIถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ ในบล็อกโพสต์นี้ เรามาสำรวจ 10 เครื่องมือเขียนโฆษณาด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาในการเขียนข้อความโฆษณาและโพสต์โซเชียลที่โน้มน้าวใจและมีประสิทธิภาพสูง
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปเครื่องมือเขียนโฆษณา AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม AI ในการจัดการเนื้อหาและโครงการของแคมเปญ)
- แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการรีมิกซ์และนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่)
- Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งโทนและสไตล์เฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของแบรนด์มีความสม่ำเสมอ)
- Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาโฆษณาที่เน้นผลลัพธ์)
- Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนใหม่และปรับปรุงข้อความโฆษณาที่มีอยู่)
- Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความโฆษณาและหน้าแลนดิ้งเพจ)
- AdZis (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความโฆษณาอีคอมเมิร์ซอัตโนมัติ)
- Smart Copy โดย Unbounce (เหมาะที่สุดสำหรับข้อความโฆษณาที่เน้นการแปลง)
- Copysmith Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาสั้นคุณภาพสูง)
- Jacquard (เดิมชื่อ Phrasee) (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งโฆษณาและข้อความบนโซเชียลมีเดีย)
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างข้อความโฆษณา AI?
เมื่อเลือกเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ควรพิจารณาคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการที่พัฒนาขึ้นของผู้ชมยุคใหม่
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI:
- การปรับให้เหมาะกับบุคคลและการกำหนดเป้าหมาย: การปรับให้เหมาะกับบุคคลสำหรับกลุ่มประชากรเฉพาะเจาะจงกระตุ้นกลไกการกระตุ้นโดปามีนโดยทำให้เนื้อหาดูมีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจ
- ความคิดสร้างสรรค์ผ่านข้อมูล:เครื่องมือการตลาดด้วย AIควรเสนอคำแนะนำในการใช้คำ, น้ำเสียง, และสไตล์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อเกณฑ์การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นของผู้บริโภคในปัจจุบัน
- ความสามารถของ AI: มองหาซอฟต์แวร์เขียนเนื้อหาด้วย AI ที่ใช้เทคนิค AI ขั้นสูงเช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง
- ภาษาที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดใช้ข้อมูลเชิงลึกจากประสาทวิทยาเพื่อรวมตัวกระตุ้นทางอารมณ์ที่ดึงดูดความสนใจ ตัวอย่างเช่น การเน้นที่ 'ความแปลกใหม่' หรือ 'ความประหลาดใจ' จะกระตุ้นการตอบสนองของโดปามีน ตามที่เน้นในผลงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค
- ความสะดวกในการผสานรวม: อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Ads หรือ Facebook ได้อย่างราบรื่น จะช่วยให้เครื่องมือมีความเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ด้วยการมุ่งเน้นที่คุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถสร้างข้อความที่เขียนโดย AI ที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมที่แม้จะมีความสนใจเต็มเปี่ยมได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยเห็นโฆษณา 500 ชิ้นต่อวันในปี 1970 และตอนนี้เห็นมากถึง 5,000ชิ้นต่อวัน!
อ่านเพิ่มเติม: คู่มือการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
10 เครื่องมือเขียนโฆษณาด้วย AI ที่ดีที่สุด
นี่คือ 10 เครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุด โดดเด่นด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และความสามารถในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาและโครงการที่ผสานรวมกับ AI)
ClickUp ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมการตลาดที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มเดียวในการจัดการข้อความโฆษณา กระบวนการสร้างเนื้อหา และเวิร์กโฟลว์ของโครงการ ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI
ทีมโซเชียลมีเดียที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของ Cartoon Network ใช้ ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้และเพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่าในเวลาที่น้อยลง 50%ด้วยจำนวนทีมงานเท่าเดิม! นี่คือคุณสมบัติทั้งหมดที่พวกเขาใช้:
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม มันช่วยให้ทีมสามารถจัดการแคมเปญโฆษณาของพวกเขาได้อย่างราบรื่นและร่วมมือกัน
คุณสามารถวางแผนแคมเปญ ติดตามความคืบหน้า และจัดการงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในที่เดียวแบบศูนย์กลาง ซึ่งหมายความว่าทีมสามารถแบ่งงานเขียนข้อความโฆษณาออกเป็นงานย่อยที่เฉพาะเจาะจงและสามารถติดตามได้ พร้อมกำหนดเส้นตายและการมอบหมายงานที่ชัดเจน
ClickUp Brain
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ภายในของ ClickUp เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักการตลาด คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาที่น่าสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงกรอกข้อมูลสำคัญ เช่น กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติของสินค้า และโทนที่ต้องการ เพื่อสร้างข้อความที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการทางการตลาดของคุณโดยเฉพาะ
เครื่องมือ AI นี้ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาที่น่าสนใจและตรงเป้าหมายโดยการวิเคราะห์เทมเพลตโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ, แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค, และรูปแบบทางภาษา. และเนื่องจากมันถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ, คุณสามารถใช้มันเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารที่มีอยู่เกี่ยวกับการวิจัยลูกค้า, การวิเคราะห์คู่แข่ง, และอื่น ๆ ได้.
เทมเพลตโฆษณาของ ClickUp
นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลตโฆษณาของ ClickUp คุณสามารถสร้างโฆษณาที่ทรงพลังและโดดเด่นได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยให้โฆษณาของคุณสอดคล้องกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์คุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์แคมเปญโฆษณาใหม่ ๆ จัดระเบียบและดูแลแผนโฆษณาแบบชำระเงิน จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละโฆษณาได้โดยการระบุสถานะงาน เช่น 'ดำเนินการ', 'ใช้งาน', 'คำขอใหม่', 'วิจัย', และ 'เสร็จสมบูรณ์'
"ก่อนที่เราจะมีระบบอัตโนมัติ ทุกครั้งที่นักเขียนคำโฆษณาทำภารกิจเสร็จสิ้น เราต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยตนเองว่าข้อความพร้อมแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 36 ชั่วโมง ตอนนี้มันยอดเยี่ยมมาก เพราะทั้งทีมสามารถติดตามงานประจำวันของตนได้ใน ClickUp"
"ก่อนที่เราจะมีระบบอัตโนมัติ ทุกครั้งที่นักเขียนคำโฆษณาทำภารกิจเสร็จสิ้น เราต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยตนเองว่าข้อความพร้อมใช้งานแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 36 ชั่วโมง นับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะตอนนี้ทั้งทีมสามารถติดตามงานประจำวันของตนได้ใน ClickUp"
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นภายในทีมของคุณโดยใช้ClickUp Chatเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์แคมเปญโฆษณา, แบ่งปันการอัปเดต, และถามคำถามอย่างรวดเร็ว
- รักษาภาพรวมของไทม์ไลน์เนื้อหาโฆษณาด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp และติดตามกำหนดเวลา, จุดสำคัญ, และความสัมพันธ์ของงานในทุกแคมเปญโฆษณาของคุณ
- แก้ไขและสรุปข้อความทางการตลาดโดยใช้ClickUp Docs รับความคิดเห็นผ่านความคิดเห็น และดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการขายและการตลาดโดยการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญและผลกระทบของแคมเปญโฆษณาผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยใช้การเชื่อมต่อของ ClickUp เพื่อตรวจสอบและปรับแต่งโฆษณาโดยตรง เพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณลักษณะมีมากมาย และผู้ใช้อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแคมเปญให้อัตโนมัติ ให้ตั้งค่าClickUp Automationsเพื่อส่งการแจ้งเตือนเมื่องานเขียนโฆษณาถูกย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป วิธีนี้จะช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา
อ่านเพิ่มเติม: ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
2. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการรีมิกซ์และการนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่)
Jasper เป็นเครื่องมือ AI ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการสร้างเนื้อหา Jasper's Brand Voice มีฟีเจอร์ความจำที่คุณสามารถสอนรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ และยังมีฟีเจอร์โทนและสไตล์ที่คุณสามารถสอนโทนเสียงของแบรนด์ให้กับ Jasper ได้อีกด้วย
ในฐานะนักการตลาด คุณสามารถป้อนข้อมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย แพลตฟอร์ม และวัตถุประสงค์ของคุณ และ Jasper จะสร้างหลายรูปแบบ ทีมสามารถแก้ไขหรือปรับแต่งร่างเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหา, ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมของผู้ชม
- นำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปลี่ยนบทความบล็อกเป็นข้อความสั้นสำหรับโซเชียลมีเดียหรือจดหมายข่าวทางอีเมล
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Meta Ads Manager และ Google Ads เพื่อการจัดการโฆษณาที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Jasper
- การตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับโทนและกลุ่มเป้าหมายอาจต้องมีการปรับแต่งอย่างละเอียด
ราคาของ Jasper
- ฟรี: ทดลองใช้ 7 วัน
- ผู้สร้าง: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $69/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (1,500+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper
3. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งโทนและสไตล์ให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์)
ขับเคลื่อนการแปลงด้วยข้อความคุณภาพสูงที่สร้างโดย Copy.ai เครื่องมือนี้สามารถสร้างข้อความได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับเนื้อหาที่เขียนหลากหลายประเภท—ตั้งแต่ข้อความโฆษณาที่น่าสนใจไปจนถึงบทความบล็อกที่น่าดึงดูด เหมาะสำหรับเนื้อหาสั้นๆ เช่น หัวข้อข่าว, คำขวัญ, แท็กชื่อ, คำอธิบายเมตา และคำอธิบายโฆษณา
ผู้ใช้สามารถป้อนพารามิเตอร์เฉพาะ เช่น โทนเสียง รูปแบบ และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ และสร้างเวอร์ชันที่หลากหลายสำหรับการทดสอบ A/B
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- อัตโนมัติการสร้างเนื้อหา, ทำให้การตลาดและการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สร้างเนื้อหาในกว่า 25 ภาษา ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีผู้ชมทั่วโลก
- ใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลบริษัทที่สามารถผสานรวมเข้ากับเนื้อหาได้
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- การสร้างเนื้อหาจำนวนมากอาจจำเป็นต้องมีการแก้ไขด้วยตนเองเพื่อความแม่นยำ
ราคาของ Copy.ai
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ขั้นสูง: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
4. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาโฆษณาที่เน้นประสิทธิภาพ)
ออกแบบมาสำหรับนักการตลาด Anyword ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มันสร้างข้อความโฆษณาและคาดการณ์ประสิทธิภาพของมัน ช่วยให้สามารถสร้างข้อความสำคัญที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้
Anyword ช่วยให้สามารถเขียนข้อความโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มได้ และสามารถจัดอันดับแต่ละรูปแบบของหัวข้อข่าวตามอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่คาดการณ์ไว้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anyword
- ปรับแต่งข้อความผ่านบุคลิกภาพของลูกค้าสำหรับโฆษณาที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
- สร้างโฆษณาที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับ Google, Facebook และ LinkedIn โดยใช้การสนับสนุนหลายช่องทางของเครื่องมือ
- ปรับปรุงผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณาโดยใช้ความสามารถในการทดสอบ A/B ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของ Anyword
- ข้อความที่สร้างโดย AI ยังคงมีน้ำเสียงที่ดูไม่เป็นธรรมชาติและขาดความละเอียดอ่อนที่ข้อความที่เขียนโดยมนุษย์มี
- แม้ว่าจะรองรับหลายภาษา แต่จุดเน้นหลักคือภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับตลาดที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ
ราคา Anyword
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $499/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
5. Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนใหม่และปรับปรุงข้อความโฆษณาที่มีอยู่)
Wordtune เชี่ยวชาญในการปรับแต่งข้อความที่มีอยู่ ให้เป็นทางเลือกที่ชัดเจน กระชับ และน่าสนใจ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนบทความบล็อกและแนวคิดเนื้อหาพื้นฐานให้กลายเป็นข้อความที่สมบูรณ์แบบได้
คุณสมบัติสรุปช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถกลั่นกรองความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาให้กลายเป็นข้อความที่กระชับซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้ ปลั๊กอินสำหรับเบราว์เซอร์ของมันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Google Docs และ Gmail ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถทำงานร่วมกันในแคมเปญได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- ปรับปรุงความชัดเจน น้ำเสียง และรูปแบบของข้อความที่มีอยู่ แทนที่จะสร้างใหม่ทั้งหมดตามคำแนะนำในการเขียนใหม่
- สลับระหว่างน้ำเสียงที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างง่ายดาย เพื่อปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับบริบททางการตลาดที่หลากหลาย
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ชมเฉพาะกลุ่มโดยรักษาสไตล์ภาษาที่สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ Wordtune
- ในขณะที่ Wordtune มีความสามารถโดดเด่นในการปรับแต่งข้อความให้ดียิ่งขึ้น แต่ไม่สามารถสร้างเนื้อหาในรูปแบบยาวได้
ราคาของ Wordtune
- ฟรีตลอดไป
- ขั้นสูง: $13.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $19.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $15.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Wordtune ที่ดีที่สุด
6. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความโฆษณาและหน้าแลนดิ้งเพจ)
หยุดยอมรับงานเขียนที่ซ้ำซากจำเจ Writesonic เครื่องมือเขียนโฆษณาด้วย AI สร้างตัวเลือกข้อความโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายแคมเปญของคุณโดยเฉพาะ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสร้างข้อความโฆษณาที่สร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
มันมีการประมวลผลภาษาธรรมชาติและใช้ข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความเกี่ยวข้องและถูกต้องตามข้อเท็จจริง
จากคำอธิบายผลิตภัณฑ์โดยย่อ Writesonic สามารถสร้างตัวเลือกที่ปรับให้เหมาะกับความเป้าหมายของแคมเปญของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- เลือกจากเทมเพลตกว่า 80 แบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับไอเดียเนื้อหาประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการเขียนเป็นไปอย่างราบรื่น
- สร้างโฆษณาในกว่า 25 ภาษาและผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการตลาดยอดนิยม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีคำค้นหาที่อุดมไปด้วยและเหมาะกับเครื่องมือค้นหาโดยใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ที่ติดตั้งไว้ในตัว
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ผลลัพธ์บางส่วนอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแบรนด์ที่กำหนด
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม
ราคา Writesonic
- ฟรีตลอดไป (สูงสุด 25 เครดิต)
- บุคคล: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- บริการเนื้อหา AI + มนุษย์: $2000/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Writesonic
7. AdZis (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความโฆษณาอีคอมเมิร์ซอัตโนมัติ)
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว และแคมเปญการตลาดของคุณต้องการข้อความโฆษณาหลายร้อยแบบ การสร้างแต่ละแบบด้วยตนเองนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
AdZis ก้าวเข้ามาพร้อมกับคุณสมบัติที่โดดเด่น: การสร้างเนื้อหาโฆษณาแบบกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อความทางการตลาดและคำอธิบายสินค้าสำหรับสินค้าหลายพันรายการ ความสามารถในการทำให้คำอธิบายสินค้า หัวข้อ และข้อความส่งเสริมการขายเป็นอัตโนมัติ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาดิจิทัลของตน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AdZis
- ปรับแต่งคำอธิบายสินค้าให้เหมาะสมกับ SEO ตามความต้องการของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณ
- รับรองคุณภาพเนื้อหาที่สูงขึ้นโดยใช้การผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับการแก้ไขโดยมนุษย์
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม เช่น Shopify และ Magento เพื่อให้มั่นใจถึงกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ AdZis
- อาจไม่เหมาะสำหรับประเภทเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ
- สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด โครงสร้างราคาอาจถูกมองว่าแพง
ราคาของ AdZis
- คำอธิบายผลิตภัณฑ์ระดับ 2 (มาตรฐาน): $60 สำหรับ 100 ผลิตภัณฑ์
- คำอธิบายผลิตภัณฑ์ระดับ 3 (ผู้เชี่ยวชาญ): $3 ถึง $8 ต่อผลิตภัณฑ์
- แพ็กเกจบริการจัดการแบบ DFY (ทำเสร็จให้คุณ): $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ AdZis
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
คุณทราบหรือไม่: จากงานวิจัยพบว่าประมาณ 40% ของนักการตลาดระบุว่าพวกเขาใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ AI ในการผลิตเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
8. Smart Copy โดย Unbounce (เหมาะที่สุดสำหรับข้อความโฆษณาที่เน้นการแปลง)
Smart Copy มีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีเทมเพลตปรับแต่งได้มากกว่า 45 แบบ สำหรับเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงข้อความทางการตลาด แคมเปญอีเมล และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
การคลิกที่โฆษณาบน Facebook, Instagram และ LinkedIn จะนำผู้มุ่งหวังไปยังหน้าแลนดิ้งเพจที่ปรับแต่งเฉพาะแคมเปญได้ภายในไม่กี่คลิก ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณ
Smart Copy ผสานการทำงานกับหน้า Landing Page ของ Unbounce และแพลตฟอร์มการตลาดอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้กระบวนการสร้างและเผยแพร่สำหรับแคมเปญโฆษณาและการสร้างเนื้อหาสำหรับโฆษณาและโพสต์บนโซเชียลมีเดียง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unbounce Smart Copy
- เข้าถึงฟีเจอร์ของ Smart Copy ได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อสร้างเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ
- ใช้ Content Expander เพื่อเพิ่มความลึกให้กับข้อความโฆษณาและเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับประเภทโฆษณาต่างๆ บนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง Google Ads และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- สร้างหน้าแลนดิ้งแบบเว็บที่รองรับมือถือได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Unbounce Smart Copy
- คุณสมบัติขั้นสูงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับหน้า landing page ของ Unbounce
ราคาของ Unbounce Smart Copy
- สร้าง: $99/เดือน
- การทดลอง: $149/เดือน
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $249/เดือน
- เอเจนซี: $499/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Unbounce Smart Copy
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
9. Copysmith Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาสั้นคุณภาพสูง)
ในฐานะผู้ช่วย AI ของคุณ Copysmith Rytr จะสร้างโทนการเขียนของคุณขึ้นมาใหม่โดยการวิเคราะห์ตัวอย่างงานเขียนของคุณ ซึ่งจะทำให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI สอดคล้องกับสไตล์ของคุณได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างโทนการเขียนแบบกำหนดเองได้หลายแบบ เพื่อใช้กับสถานการณ์ โครงการ หรือลูกค้าที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ เลือกโทนเสียงที่คุณต้องการจากตัวเลือกมากกว่า 20 ตัวเลือก เพื่อให้ข้อความของคุณเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copysmith Rytr
- สร้างเนื้อหาได้ทุกที่ที่คุณเขียนด้วยส่วนขยาย Chrome ของ Rytr
- สร้างเนื้อหา AI ที่ตอบสนองต่อกรณีการใช้งานมากกว่า 30 รูปแบบ โดยไม่จำกัดแค่เนื้อหาสำหรับโฆษณา
- ปรับระดับความคิดสร้างสรรค์ของเนื้อหาที่สร้างขึ้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงไปตรงมาหรือสร้างสรรค์มากขึ้นตามความต้องการของแคมเปญโฆษณา
ข้อจำกัดของ Copysmith Rytr
- Rytr อาจมีปัญหาในการสร้างบทความเชิงลึกหรือเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับเครื่องมือเขียน AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอื่น ๆ
- คุณภาพของเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความแตกต่างกัน ทำให้จำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์
ราคาของ Copysmith Rytr
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Copysmith Rytr
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Jacquard (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งโฆษณาและข้อความบนโซเชียลมีเดีย)
Jacquard.com เดิมชื่อ Phrasee ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและสอดคล้องตามข้อกำหนดได้หลากหลายช่องทางในระดับที่กว้างขวาง ด้วยการมุ่งเน้นการตลาดตามวงจรชีวิต Jacquard ช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้ายังคงมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยมั่นใจว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับความชอบและบริบทของลูกค้า
Jacquard สร้างเนื้อหาและทดสอบและปรับปรุงข้อความอย่างต่อเนื่องตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
ด้วยการมอบความสามารถในการปรับกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างยืดหยุ่น Jacquard ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาวได้
คุณสมบัติเด่นของ Jacquard
- สร้างภาษาที่หลากหลายหลายพันรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดได้รับการเสริมด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ละเอียด เพื่อให้บริการเนื้อหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องตามบริบทแก่ลูกค้าโดยอิงจากรูปแบบการมีส่วนร่วมในอดีตของพวกเขา
- ปรับข้อความให้สอดคล้องกับโทนเสียงที่ลูกค้าแต่ละรายชื่นชอบ—ตรงไปตรงมา, อยากรู้อยากเห็น, หรือสนุกสนาน—ของลูกค้าหลายพันราย
- ใช้กระบวนการอนุมัติที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบข้อความหลายช่องทางของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะส่งถึงลูกค้าของคุณ
ข้อจำกัดของจาการ์ด
- มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าในระดับองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก และราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อนเกินไป
การกำหนดราคาแบบจาการ์ด
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Jacquard
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
🧠 เกร็ดความรู้: สโลแกน 'Think Small' สำหรับแคมเปญของ Volkswagen ในปี 1959 มักถูกยกย่องว่าเป็นโฆษณาที่ดีที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 ปัจจุบัน เครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI ทำงานโดยการวิเคราะห์แคมเปญที่เป็นตำนาน เพื่อสร้างสโลแกนใหม่ที่มีข้อมูลรองรับได้ภายในไม่กี่วินาที
เลือกเครื่องมือเขียนโฆษณา AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
การเลือกเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AIที่ดีที่สุดสามารถส่งผลต่อแคมเปญการตลาดของคุณได้ ตั้งแต่การประหยัดเวลาในการสร้างเนื้อหาไปจนถึงการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการแปลงเป็นลูกค้าที่ดีขึ้น
ในขณะที่เครื่องมือ AI แต่ละตัวที่กล่าวถึงที่นี่มีความโดดเด่นในด้านเฉพาะ—ไม่ว่าจะเป็น Jasper ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์หรือ Jacquard ที่เน้นการปรับแต่งในระดับใหญ่—ClickUp โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มครบวงจรที่ดีที่สุด ClickUp ผสานรวมการจัดการโครงการ การแชท และการสร้างเนื้อหาด้วย AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว วิธีการแบบศูนย์กลางนี้ช่วยให้ทีมการตลาดและทีมเขียนเนื้อหาของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยการเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับผู้จัดการโซเชียลมีเดีย การติดตามความคืบหน้าของแคมเปญและการใช้ AI ClickUp ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการทุกแง่มุมของความพยายามในการโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่าเชื่อเพียงแค่คำพูดของเรา—สัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเองสมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!