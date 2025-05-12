10 เครื่องมือสร้างจดหมายข่าวด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาของคุณ

จดหมายข่าวมีประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ แต่การสร้างจดหมายข่าวอาจใช้เวลามาก
นั่นคือจุดที่เครื่องมือสร้างจดหมายข่าวด้วย AI แสดงประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยม มันสามารถ สร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ปรับแต่งการออกแบบ และปรับข้อความให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ทำให้กระบวนการทั้งหมดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ คุณจะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมได้อย่างไร? นั่นคือสิ่งที่เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ! มาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือสร้างจดหมายข่าว AI ที่ยอดเยี่ยม และมาพูดถึง 10 อันดับเครื่องมือสร้างจดหมายข่าว AI ที่ดีที่สุดกัน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างจดหมายข่าว AI?
กำลังมองหาผู้สร้างจดหมายข่าว AI ที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริงหรือไม่? นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาคุณภาพเยี่ยม ระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ และฟีเจอร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
🎨 การปรับแต่ง
ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวควรให้คุณสามารถปรับแต่งจดหมายข่าวของคุณให้ สอดคล้องกับเสียงและสไตล์ของแบรนด์ ของคุณ ไม่ว่าจะผ่านตัวแก้ไขแบบลากและวางหรือแม่แบบที่ยืดหยุ่น คุณต้องมีการควบคุมอย่างเต็มที่ว่าเนื้อหาของคุณจะดูและรู้สึกอย่างไร
🤖 ข้อเสนอแนะเนื้อหาอัจฉริยะ
มองหาเครื่องมือ AI ที่สามารถช่วยในการ สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ได้ เครื่องมือนี้ควรวิเคราะห์แคมเปญที่ผ่านมาและแนะนำเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณตามรูปแบบการมีส่วนร่วมของพวกเขา เปรียบเสมือนมีนักกลยุทธ์ขนาดเล็กอยู่ในมือคุณ!
⚡ ระบบอัตโนมัติ
คุณต้องการมากกว่าแค่เครื่องมือส่งอีเมลจำนวนมากใช่ไหม? เครื่องมือ AI ที่ดีจะกระตุ้นการส่งอีเมลตาม พฤติกรรมของผู้ใช้—เช่น เมื่อมีคนทำการซื้อหรือคลิกลิงก์—เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารเป็นไปอย่างทันท่วงทีและเฉพาะบุคคล โดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย
📊 การวิเคราะห์และรายงาน
ข้อมูลแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ เพิ่มประสิทธิภาพของจดหมายข่าว เครื่องมือที่ดีที่สุดจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าจดหมายข่าวของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความสนใจของผู้สมัครสมาชิกและปรับปรุงแคมเปญในอนาคต
📋 แม่แบบที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า
เครื่องมือสร้างจดหมายข่าว AI ที่มีประสิทธิภาพควรมีเทมเพลตที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายแบบซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้างจดหมายข่าวที่ดูสวยงามและสอดคล้องกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ จะช่วยให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงและโดดเด่นได้อย่างแน่นอน
10 อันดับเครื่องมือสร้างจดหมายข่าวด้วย AI ที่ดีที่สุด
มาดู 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดในการสร้างจดหมายข่าว
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา AI อย่างมีประสิทธิภาพ)
ClickUpเป็นแอปครบวงจรสำหรับความต้องการด้านการตลาดฟีเจอร์การตลาดของ ClickUpช่วยให้สร้าง จัดการ และเผยแพร่จดหมายข่าวได้ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
ฉันร่าง, ร่วมมือ, และจัดระเบียบเนื้อหาจดหมายข่าวของฉันภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน. โดยใช้ClickUp Docs, ฉันสามารถสร้างเลย์เอาต์ที่ละเอียด, จัดโครงสร้างแต่ละส่วนของจดหมายข่าว, และฝังรูปภาพหรือวิดีโอลงในเอกสารได้. มันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว, ตั้งแต่การคิดค้นไอเดียไปจนถึงการแก้ไขครั้งสุดท้าย.
แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นคือ—ClickUp Brainนำพลังของ AI มาช่วยในการสร้างจดหมายข่าว มันสามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่ฉันร่างไว้ใน Docs เสนอแนะ หรือแม้แต่สร้างเนื้อหาใหม่ตามแนวคิดเริ่มต้นของฉันได้
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยคิดหัวข้ออีเมลให้น่าสนใจ แนะนำเนื้อหาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย หรือปรับโทนการสื่อสารให้เหมาะสม ClickUp Brain ก็ช่วยให้จดหมายข่าวของฉันประสบความสำเร็จในทุกด้าน
ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Mailchimp และแพลตฟอร์มอีเมลอื่น ๆ ได้อีกด้วย ทำให้การซิงค์แคมเปญอีเมลและการส่งจดหมายข่าวเพื่อประกาศข้อมูลสำคัญเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องออกจากเวิร์กโฟลว์ของฉันเลย ด้วยวิธีนี้ ClickUp จึงมอบทรัพยากรที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการเผยแพร่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Chat: ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แบ่งปันความคิดเห็น หรือแก้ไขร่างจดหมายข่าวของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ด้วยClickUp Chat
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: วางแผนโครงสร้างจดหมายข่าว, กำหนดกลยุทธ์แคมเปญ, และมองเห็นภาพไอเดียจดหมายข่าวด้วยClickUp Whiteboards
- ClickUp MindMaps: แยกข้อมูลที่ซับซ้อนสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณและทำให้เนื้อหาจดหมายข่าวของคุณมีโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผลด้วยClickUp Mind Maps ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับจดหมายข่าวหลายฉบับหรือจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมาก ClickUp Mind Maps จะช่วยให้คุณมองเห็นกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้อย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ
- แดชบอร์ด ClickUp: รับชมประสิทธิภาพของจดหมายข่าวแบบเรียลไทม์ด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการเปิดอ่าน อัตราการคลิกผ่าน และการเติบโตของผู้สมัครสมาชิกด้วยแดชบอร์ด ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: กำลังมองหาเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในเอกสารของทีมอยู่หรือไม่?ค้นพบซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันในเอกสาร ที่ดีที่สุด10 อันดับ และค้นหาตัวเลือก ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ!
2. Visme (ดีที่สุดสำหรับแม่แบบที่ปรับแต่งได้)
Visme เป็นเครื่องมือออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างจดหมายข่าวเป็นเรื่องง่ายด้วย เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม มันช่วยออกแบบจดหมายข่าวที่น่าสนใจโดยการแนะนำการปรับเปลี่ยนการออกแบบ เช่น การจับคู่สีที่ดีขึ้นหรือการปรับปรุงเค้าโครง
มันสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการสร้างจดหมายข่าวที่มีความเป็นส่วนตัวและดึงดูดสายตา แต่ไม่มีเวลาเริ่มต้นจากศูนย์ เทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้การออกแบบเป็นเรื่องง่าย และการจัดตารางเวลาอัตโนมัติช่วยให้ทุกอย่างถูกส่งออกไปในเวลาที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในอดีตเพื่อช่วยปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visme
- ปรับแต่งเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับอุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- ใช้ตัวแก้ไขแบบลากและวางเพื่อเพิ่มข้อความ รูปภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มอีเมลเพื่อการกระจายโดยตรง
- ติดตามการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Visme
- ซอฟต์แวร์บางครั้งทำงานช้าเมื่อใช้ในเบราว์เซอร์
ราคาของ Visme
- พื้นฐาน: ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Visme
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: 9 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Substack
3. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดทางอีเมลขององค์กร)
Jasper AI เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ได้รับความนิยมและสามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาสำหรับจดหมายข่าวได้ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการ สร้างหัวข้อที่น่าสนใจ และบทนำของจดหมายข่าว คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาคิดมาก—Jasper มีตัวเลือกให้คุณ และคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับส่วนต่างๆ ของจดหมายข่าว โดยอิงจากคำสำคัญหรือโครงร่างสั้นๆ
บรรณาธิการฝ่ายการตลาด ของเราจะปรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้สอดคล้องกับเสียง สไตล์ และโทนของแบรนด์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดกฎการจัดรูปแบบเพื่อรวมคำพูดและเรื่องราวความสำเร็จที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- รับหัวเรื่องและปรับแต่งโทนเสียงให้เหมาะสมกับบริบทเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
- เปิดใช้งานการแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
- สร้างจดหมายข่าวใน 25+ ภาษา
- สำรวจเทมเพลตอีเมลแบบไดนามิกที่ปรับตามพฤติกรรมของผู้ชมของคุณ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- ไม่สนับสนุนการวิจัยหรือการระดมความคิด
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
4. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับจดหมายข่าว)
Taskade's AI มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์โดยเสนอวิธีการวางแผนและทำงานร่วมกันสำหรับจดหมายข่าวได้อย่างราบรื่น ตัวสร้างจดหมายข่าวใช้ เทมเพลตที่ใช้งานง่าย ที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและความพยายาม
คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการพิมพ์คำแนะนำในเครื่องมือสร้างจดหมายข่าว และสร้างจดหมายข่าวมืออาชีพได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสร้างและแก้ไขเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI นอกจากนี้ การผสานรวมที่ราบรื่นยังช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้ายโดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปหลายตัว ทำให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่นกับเพื่อนร่วมทีม มอบประสบการณ์ที่เป็นระบบ
- สลับมุมมอง (รายการ, บอร์ด, การดำเนินการ, แผนผังความคิด) ตามความต้องการของโครงการและรูปแบบการวางแผน
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึกด้วย AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
ข้อจำกัดของ Taskade
- แอปพลิเคชันมือถือรู้สึกไม่ค่อยลื่นไหลและส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการใช้งานและประสิทธิภาพ
ราคาของ Taskade
- ฟรี
- Taskade Pro: $8/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- Taskade สำหรับทีม: $16/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: 15 แม่แบบการสื่อสารโครงการฟรี
5. GrowthBar (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างจดหมายข่าวที่ปรับแต่งสำหรับ SEO)
ผู้ช่วยเขียนด้วย AI ของ GrowthBar ซึ่งได้รับการตลาดหลักสำหรับการเขียนบล็อก ยังเหมาะสำหรับการสร้างจดหมายข่าวอีกด้วย AI ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้รวดเร็วและมีคุณภาพสูง พร้อมทั้งปรับให้เหมาะกับ SEO ทำให้จดหมายข่าวของคุณมีโครงสร้างที่ดี น่าสนใจ และเหมาะกับเครื่องมือค้นหา
ด้วยตัวเลือกในการสร้างเนื้อหาในกว่า 20 ภาษา จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เครื่องมือ AI ยังช่วยในการ วิจัยเชิงปริมาณ ทำให้คุณสามารถสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจได้โดยไม่ต้องลดทอนคุณภาพหรือการมีส่วนร่วม
คุณสมบัติเด่นของ GrowthBar
- สร้างเนื้อหาตามคำแนะนำเพื่อการเขียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับ SEO เพื่อเพิ่มอันดับ
- ส่งออกและเผยแพร่โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
- ผสานการทำงานกับ Google Chrome เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ GrowthBar
- มันเหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาวเป็นหลัก และอาจไม่เหมาะสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ราคาของ GrowthBar
- ฟรี: เป็นเวลา 7 วัน
- มาตรฐาน: $36/เดือน
- ข้อดี: $74. 25/เดือน
- หน่วยงาน: $149. 25/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ GrowthBar
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
อ่านเพิ่มเติม:จดหมายข่าว AI ที่ดีที่สุดเพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุด
6. Junia AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาวที่อิงจากคำสั่ง)
Junia AI อาจถูกทำการตลาดในฐานะผู้เขียนบทความบล็อก แต่จริงๆ แล้วเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการสร้างจดหมายข่าวแบบยาว ความสามารถในการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและความแม่นยำในการจัดการกับคำสั่งทำให้ Junia AI โดดเด่นเหนือกว่าเครื่องมือสร้างจดหมายข่าว AI อื่นๆ
ผู้เขียน AIของมันสามารถจัดการกับคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกันอย่างดี คุณสามารถปรับโทนและสไตล์ให้เหมาะกับ เอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์คุณด้วย Brand Voice ได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการจัดรูปแบบเนื้อหาขั้นสูงเพื่อให้จดหมายข่าวของคุณน่าสนใจ
คุณสมบัติเด่นของ Junia AI
- สร้างเนื้อหาหลายชิ้นได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหาแบบกลุ่ม
- รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการไหลและความชัดเจนของเนื้อหาด้วย AI Text Editor
- ใช้เทมเพลตที่มีโครงสร้างพร้อมใช้เพื่อเร่งการสร้างเนื้อหาสำหรับรูปแบบต่างๆ
ข้อจำกัดของ AI จูเนีย
- ขาดการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การกำหนดราคาของ Junia AI
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $34/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Junia AI
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับเขียนบล็อกที่ดีที่สุด
7. HoppyCopy (เหมาะที่สุดสำหรับจดหมายข่าวที่ดึงดูดสายตา)
HoppyCopy โดดเด่นด้วยความสามารถในการสร้างภาพและ GIF ด้วย AI ทำให้จดหมายข่าวมีความน่าสนใจและมีชีวิตชีวา ไม่ว่าคุณจะต้องการ ภาพที่ดึงดูดสายตา เพื่อแบ่งข้อความหรือ GIF เพื่อเพิ่มองค์ประกอบที่สนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ AI จะจัดการได้อย่างราบรื่น
คุณสามารถป้อนรายละเอียดจดหมายข่าวของคุณ เช่น หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย และโทนเสียง จากนั้น HoppyCopy จะสร้างโครงร่างที่แก้ไขได้พร้อมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณสามารถจัดโครงสร้างจดหมายข่าวได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ HoppyCopy
- ทดลองใช้รูปแบบหลายส่วนหรือรูปแบบหน้าเดียวเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับจดหมายข่าว
- ปรับโทนเสียงโดยการเลือกหรือพิมพ์ตัวเลือกที่กำหนดเอง
- เพิ่มภาพที่สร้างโดย AI เพื่อเสริมเนื้อหาจดหมายข่าวของคุณ
- ปรับปรุงเนื้อหาจดหมายข่าวของคุณด้วยฟีเจอร์แก้ไขด้วย AI
ข้อจำกัดของ HoppyCopy
- บางครั้งอาจสร้างเนื้อหา AI ที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มคำสำคัญที่ไม่เกี่ยวข้อง
ราคาของ HoppyCopy
- ฟรี: เป็นเวลา 7 วัน
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- โปรพลัส: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HoppyCopy
- G2: 4. 8/5 (30 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Caboodle AI (ดีที่สุดสำหรับการแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล)
Caboodle AI newsletter generator ทำให้การสร้างจดหมายข่าวเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ยิ่งเมื่อคุณกำลังเผชิญกับภาวะบล็อกของนักเขียนอยู่ด้วยแล้ว ยิ่งเหมาะอย่างยิ่ง มันมอบ คำแนะนำเนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการของผู้อ่าน ตามความชอบและตารางเวลาของผู้อ่านของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญจดหมายข่าวของคุณ
นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกันในเอกสารเพื่อให้คุณสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียจดหมายข่าวและขอความคิดเห็นจากทีมของคุณได้ ฉันยังชอบความสามารถในการแยกหัวข้อที่ซับซ้อนออกเป็น ส่วนที่อ่านง่าย เมื่อคุณต้องการอธิบายบางสิ่งที่มีรายละเอียดหรือทางเทคนิค การเขียนจดหมายข่าวของ Caboodle ช่วยจัดระเบียบเนื้อหาและเขียนในลักษณะที่เข้าใจง่ายและทำให้ผู้อ่านมีส่วนร่วม
คุณสมบัติเด่นของ Caboodle AI
- ปรับแต่งจดหมายข่าวให้ตรงกับความสนใจของผู้สมัครสมาชิกแต่ละคน
- ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง ไม่ต้องเขียนโค้ด
- ตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อการสร้างแบรนด์ที่สม่ำเสมอ
- ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมที่สำคัญด้วยแดชบอร์ดวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Caboodle AI
- ซอฟต์แวร์รายงานข้อบกพร่องบ่อยครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
ราคาของ Caboodle AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Caboodle AI
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
อ่านเพิ่มเติม: ควบคุมกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฟรีที่ปรับแต่งได้ ใน Excel และ Google Sheets—เหมาะสำหรับการวางแผนและโพสต์ได้อย่างง่ายดาย!
9. เครื่องมือ AI สำหรับอีเมลของ HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับชุดเครื่องมือของ Hubspot)
ด้วยเครื่องมือสร้างจดหมายข่าว AI ของ HubSpot คุณสามารถสร้างจดหมายข่าวที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้อ่านได้อย่างง่ายดายเพียงป้อนหัวข้อ ประเภทอีเมล และคำอธิบายสั้น ๆ ระบบจะใช้ข้อมูลจาก CRM เพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับผู้อ่านแต่ละคนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
มันนำเสนอ เทมเพลตจดหมายข่าวที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า และตัวแก้ไขแบบลากและวางเพื่อขยายแคมเปญการตลาดของคุณ นอกจากนี้ การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงจดหมายข่าวในอนาคตได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI อีเมล HubSpot
- รับคำแนะนำเนื้อหาสำหรับจดหมายข่าวทางอีเมลตามการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาส่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดอีเมล
- ติดตามอัตราการเปิดและอัตราการคลิกเพื่อปรับปรุงแคมเปญในอนาคต
- สร้างจดหมายข่าวที่ปรับแต่งตามความต้องการโดยการผสานข้อมูลลูกค้าจาก HubSpot CRM
ข้อจำกัดของ AI อีเมลของ HubSpot
- มันไม่มีการเสนอราคาแยกต่างหากสำหรับเครื่องมือทางอีเมล ดังนั้นคุณต้องซื้อชุดทั้งหมด
ราคาของ HubSpot Email AI
- Marketing Hub Starter: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
- Marketing Hub Professional: $890/เดือน สำหรับ 3 ที่นั่ง
- Marketing Hub Enterprise: $3,600/เดือน สำหรับ 5 ที่นั่ง
คะแนนและรีวิว AI อีเมลของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
10. เครื่องมือ AI อัจฉริยะของ Mailchimp (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติจดหมายข่าวตามพฤติกรรม)
แพลตฟอร์มสร้างจดหมายข่าวด้วย AI ของ Mailchimp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยความสามารถในการสร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยใช้ระบบอัตโนมัติตามพฤติกรรมและการแบ่งกลุ่มผู้ชมอย่างแม่นยำ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าแคมเปญอัตโนมัติที่ทำงานตามการกระทำของผู้ใช้ เช่น การซื้อสินค้าหรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ ฟีเจอร์รายงานแบบเรียลไทม์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญขณะดำเนินการอยู่ ทำให้คุณสามารถติดตามผลลัพธ์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI อัจฉริยะของ Mailchimp
- ปรับแต่งการส่งอีเมลอัตโนมัติตามการกระทำของผู้ใช้
- เขียนหัวข้อจดหมายข่าวที่น่าสนใจด้วยเครื่องมือช่วยสร้างหัวข้อ
- ติดตามการมีส่วนร่วมและปรับปรุงจดหมายข่าวด้วยเครื่องมือทดสอบ A/B
- ใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อการออกแบบที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ AI อัจฉริยะของ Mailchimp
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสนับสนุนทางโทรศัพท์โดยเฉพาะและผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า มีให้บริการเฉพาะในแผนราคาที่สูงกว่าเท่านั้น
การกำหนดราคาด้วย AI อัจฉริยะของ Mailchimp
- ฟรี
- จำเป็น: $4. 54/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $6. 78/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $135. 56/เดือน, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวอัจฉริยะ AI ของ Mailchimp
- G2: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (17,000+ รีวิว)
โบนัส:แม่แบบจดหมายข่าว Google Docs!
เพิ่มประสิทธิภาพจดหมายข่าวของคุณด้วย ClickUp
จดหมายข่าวเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลและสนใจอยู่เสมอในขณะที่ส่งเสริมข้อความของแบรนด์คุณ
ไม่ว่าคุณต้องการจะแบ่งปันการอัปเดต, กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง, ข้อเสนอพิเศษ, หรือข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า, ตัวสร้างจดหมายข่าวด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมอย่างมาก, ช่วยกระตุ้นการแปลง, และประหยัดเวลาได้
ClickUp คือ โซลูชันครบวงจรที่จะช่วยให้คุณดำเนินแคมเปญการตลาดทางอีเมลได้อย่างประสบความสำเร็จ ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถปรับกระบวนการสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะที่ ClickUp Brain ช่วยเสริมสร้างเนื้อหาในจดหมายข่าวของคุณด้วยคำแนะนำจาก AI
พร้อมที่จะทำให้การตลาดทางอีเมลของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp หรือไม่? ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และยกระดับแคมเปญเนื้อหาการตลาดของคุณไปอีกขั้น