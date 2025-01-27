9 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Substack สำหรับจดหมายข่าวในปี 2025

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Substack ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะแพลตฟอร์มจดหมายข่าวที่ทุกคนสามารถใช้เพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาผ่านการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน แต่มันไม่ใช่แพลตฟอร์มสมาชิกเนื้อหาเพียงแห่งเดียวที่มีอยู่ และยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Substack ที่นำเสนอคุณสมบัติและบริการที่คล้ายคลึงกัน—หากไม่ดีกว่า—สำหรับคุณและผู้อ่านของคุณ
คุณอาจทราบอยู่แล้วว่ามีแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างเนื้อหาให้เลือกมากมาย แต่แล้วแพลตฟอร์มการเผยแพร่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่ายล่ะ?
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Substack?
ทางเลือกแทน Substack มีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงแพลตฟอร์มบล็อก แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล และเครื่องมือทางธุรกิจอื่นๆ ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Substack มีลักษณะร่วมกันบางประการ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายหรือกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย ทางเลือกของ Substack ที่ประสบความสำเร็จนั้นใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติขั้นสูง
- ตัวเลือกการสร้างรายได้: ส่วนหนึ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มของ Substack ประสบความสำเร็จอย่างมากคือความสามารถในการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ต้องชำระเงิน—ซึ่งเป็นสิ่งที่แพลตฟอร์มสมาชิกทุกแห่งควรมี
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ: แพลตฟอร์มจดหมายข่าวของคุณควรสามารถผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือการเขียนที่คุณเลือกใช้หรือจะดียิ่งขึ้นหากสามารถผสานรวมกับเว็บไซต์ของคุณได้
- เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง: พิจารณาประโยชน์ของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีเทมเพลตสำหรับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณหรือหน้าแลนดิ้งเพจที่ปรับแต่งได้
- ธีมที่กำหนดเอง: ยิ่งคุณสามารถใส่แบรนด์ของคุณลงในเนื้อหาพิเศษของคุณได้มากเท่าไร ผลตอบแทนจากการโปรโมตและการสร้างรายได้ของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
- ราคาที่ยืดหยุ่น: ระดับการสมัครสมาชิกที่หลากหลายช่วยให้คุณสร้างตัวตนออนไลน์ได้ตามงบประมาณในขณะที่กลุ่มเป้าหมายของคุณเติบโต
ทางเลือกยอดนิยมและได้คะแนนสูงสุดของ Substack รวมถึงคุณสมบัติส่วนใหญ่ หากไม่ใช่ทั้งหมด ที่กล่าวมาข้างต้น
ทางเลือกที่ดีที่สุด 9 อันดับสำหรับ Substack ที่ควรใช้
หากคุณพร้อมที่จะค้นหาทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Substack ของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยรายการเครื่องมือธุรกิจชั้นนำนี้
1.คลิกอัพ
ทำไมแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ClickUp ถึงถูกจัดให้เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของ Substack? คำตอบง่ายมาก: คุณสมบัติการเขียนและการจัดการเอกสาร รวมถึงเทมเพลตจดหมายข่าวที่พร้อมใช้งานนั้นดีเยี่ยมจนคุณไม่สามารถต้านทานได้
ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Substack, ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มสำหรับจดหมายข่าวหรือบล็อกเท่านั้น. มันคือแพลตฟอร์มเดียวในรายการนี้ที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับกระบวนการทำงานทั้งหมดของพวกเขาได้ รวมถึงการสร้างเนื้อหาสำหรับผู้ติดตามทางอีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย.
มันทำให้ ClickUpเป็นแพลตฟอร์มจดหมายข่าวชั้นนำและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Substack ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ClickUp Docs, ระบบจัดการเอกสารแบบเรียลไทม์พร้อมฟีเจอร์การสร้าง, การจัดเก็บ, และการร่วมมือที่ใช้งานง่าย
- แดชบอร์ดและมุมมองที่ใช้งานง่าย รวมถึงมุมมองปฏิทินสำหรับการวางแผนจดหมายข่าวหรือเนื้อหาบล็อกของคุณ
- คลังแม่แบบที่ครอบคลุม รวมถึงแม่แบบไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUp เพื่อแสดงภาพอีเมลของคุณก่อนส่งออกไป
- เครื่องมือเขียนด้วย AI เช่น ClickUp AI Writing Assistant สำหรับการพัฒนาเนื้อหาคุณภาพอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- โครงสร้างสิทธิ์ที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถสร้างและส่งเอกสารสาธารณะที่ผู้สมัครสมาชิกที่ชำระเงินของคุณทุกคนสามารถมองเห็นได้
- การทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณส่งอีเมลไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างยืดหยุ่นในเวลาและวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ต่างจาก Substack, ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มสำหรับจดหมายข่าวเท่านั้น. บริการอื่น ๆ มากมายของมันสามารถทำให้ซอฟต์แวร์ซับซ้อนขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ไม่มีโปรแกรมแนะนำลูกค้าที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยขยายฐานผู้ชมของคุณในระยะยาว
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: สามารถซื้อได้ในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ผี
อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายของ Ghost เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Substack แม้แต่ระดับการสมัครสมาชิกที่ต่ำกว่าก็ยังช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถสร้างและจัดการจดหมายข่าวแบบชำระเงินและเนื้อหาเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Ghost:
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบกำหนดเองสำหรับโฮสต์เนื้อหาของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง
- ระบบการทำงานด้านการเผยแพร่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้หลายคนในการร่าง แก้ไข และอนุมัติเนื้อหาสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจและจดหมายข่าวทางอีเมล
- แผนการชำระเงินแบบตรงไปตรงมาไม่คิดค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์จากค่าสมัครสมาชิกของคุณ
- ทดลองใช้ฟรีให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มเผยแพร่เนื้อหาได้โดยไม่ต้องมีการผูกมัดระยะยาว
ข้อจำกัดของผี:
- ผู้สร้างที่ต้องการใช้ระบบสมาชิกหลายระดับจำเป็นต้องมีบัญชี Stripe เนื่องจาก Ghost ไม่รองรับแพลตฟอร์มการชำระเงินอื่น
- แผนเริ่มต้นให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น และให้ใช้เทมเพลตการออกแบบเพียงไม่กี่แบบ
การตั้งราคาหลอก
- เริ่มต้น: $9/เดือน สำหรับสมาชิกไม่เกิน 500 คน
- ผู้สร้าง: $25/เดือน สำหรับสมาชิกสูงสุด 500 คน
- ทีม: $50/เดือน สำหรับสมาชิกไม่เกิน 500 คน
- ธุรกิจ $199/เดือน สำหรับสมาชิกไม่เกิน 500 คน
คะแนนและรีวิวผี:
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
3. Moosend
Moosend เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลที่ภูมิใจในความเรียบง่าย นักเขียนอิสระและธุรกิจสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้สำหรับการตลาดผ่านอีเมลทั่วไปและการสมัครรับจดหมายข่าวแบบสแตนด์อโลนเพื่อสร้างและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว
คุณสมบัติเด่นของ Moosend:
- วิดเจ็ตสมัครสมาชิกที่ใช้งานง่ายและออกแบบอย่างเรียบง่าย สามารถแสดงบนหน้าเว็บหรือเว็บไซต์ใดก็ได้ในรูปแบบป๊อปอัพ, โมดัลลอย, แบบฟอร์มในตัว และอื่นๆ
- ตัวเลือกการอัตโนมัติอย่างกว้างขวางเพื่อจับลูกค้าเป้าหมายแบบไดนามิก สร้างลำดับการต้อนรับ และกำหนดเวลาการส่งอีเมลและจดหมายข่าว
- หลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดที่ต้องการพัฒนาทักษะการส่งอีเมลแคมเปญและจดหมายข่าว
- ระยะเวลาทดลองใช้ฟรีที่ค่อนข้างยาวนานช่วยให้สามารถทดสอบได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะสำหรับนักเขียนอิสระที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
ข้อจำกัดของ Moosend:
- ไม่มีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์นอกเหนือจากหน้าแลนดิ้งเพจขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยสร้างโปรแกรมเนื้อหาที่ครอบคลุมมากขึ้น
- การขาดตัวเลือกการสร้างรายได้แบบบูรณาการทำให้ทางเลือกนี้ไม่สามารถใช้แทน Substack ในการสร้างรายได้จากสมาชิกได้
ราคาของ Moosend:
- ข้อดี: $9/เดือน สำหรับสมาชิกสูงสุด 500 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Moosend รีวิวและคะแนน:
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
4. ความคิด
Notion เป็นแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการงานของคุณ ระบบปฏิบัติการสำหรับจดหมายข่าวของมันเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจมากกว่าจะเป็นรูปแบบธุรกิจทั้งหมด ต่างจาก SubstackNotionมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เขียนสามารถสร้างจดหมายข่าวแบบชำระเงินได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion:
- เทมเพลตระบบปฏิบัติการจดหมายข่าวให้คำแนะนำและเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อสร้างการติดต่อสื่อสารเป็นประจำกับผู้สมัครสมาชิกทางอีเมล
- เวอร์ชันฟรีแทนการทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดเวลา ช่วยให้ผู้เขียนสามารถสร้างประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณ
- หนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนเนื้อหาอีเมลและบล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการเผยแพร่
- ปฏิทินที่ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมาสำหรับการจัดตารางเนื้อหาและงานต่างๆ ตามวันที่เผยแพร่เนื้อหาของแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Notion:
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าสูญเสียเนื้อหาเนื่องจากข้อบกพร่อง และต้องการการกู้คืน
- การขาดคุณสมบัติของงานที่ทำซ้ำอาจกลายเป็นภาระหนักสำหรับการเผยแพร่จดหมายข่าวแบบชำระเงินเป็นประจำ ซึ่งอาจต้องทำงานซ้ำซาก
การกำหนดราคาของ Notion:
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว $49 สำหรับเทมเพลตระบบจดหมายข่าวทางอีเมล
คะแนนและรีวิวของ Notion:
- G2: 4. 7/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
5. คอนเวิร์ตคิต
ConvertKit เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้สร้างเนื้อหา คล้ายกับ Substack โมเดลธุรกิจทั้งหมดของมันมุ่งเน้นไปที่การสร้างผู้ติดตามทางอีเมล และการวางแผนและเผยแพร่เนื้อหาพรีเมียม
ตัวเลือกการกำหนดราคาของมันอยู่ในช่วงกลาง ทำให้อาจเป็นคู่แข่งที่ตรงที่สุดกับ Substack ขณะที่ Substack คิดค่าธรรมเนียม 10% จากรายได้ของผู้สมัครสมาชิกทั้งหมด ConvertKit กำหนดราคาตามจำนวนผู้สมัครสมาชิก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ConvertKit:
- เครือข่ายผู้สร้างผลงานที่มีผู้สร้างผลงานมากกว่า 2,500 คน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฟอรัมที่น่าตื่นเต้นเพื่อขยายฐานผู้ชมของพวกเขา
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางสำหรับหน้าแลนดิ้งและหน้าขายที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนและผู้สมัครสมาชิก
- เครือข่ายผู้สนับสนุนสำหรับการสร้างโปรแกรมความร่วมมือกับผู้ลงโฆษณาที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ระบบอัตโนมัติทางภาพช่วยให้ผู้สร้างสามารถปรับแต่งเส้นทางเนื้อหาสำหรับสมาชิกได้ตามต้องการ คุณยังสามารถเพิ่มจดหมายเขียนมือแบบเลือกได้สำหรับสมาชิกใหม่
ข้อจำกัดของ ConvertKit:
- ตัวเลือกการเป็นสมาชิก, โปรแกรมพันธมิตร, และผู้สนับสนุนมีมากมาย แต่มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวกว่าตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการ
- ระบบอัตโนมัติอาจทำงานผิดพลาดในบางครั้ง ทำให้ผู้ใช้ติดอยู่ในระหว่างลำดับอีเมล
ราคาของ ConvertKit:
- ฟรี: แผนสำหรับผู้ติดตามสูงสุด 1,000 คน
- ผู้สร้าง: $9/เดือน สำหรับผู้ติดตามสูงสุด 300 คน
- ผู้สร้าง Pro: $25/เดือน สำหรับผู้ติดตามสูงสุด 300 คน
คะแนนและรีวิวของ ConvertKit:
- G2: 4. 4/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
6. สมาชิกภาพ
ไม่ว่าคุณจะเผยแพร่พอดแคสต์และจดหมายข่าว หรือเป็นเจ้าภาพชุมชนออนไลน์ ทางเลือกถัดไปของ Substack อย่าง Memberful จะช่วยสร้างรายได้จากความพยายามของคุณ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ของคุณเองหรือเชื่อมต่อโดยตรงกับ CMS ที่มีอยู่แล้ว เช่น WordPress ซึ่งช่วยให้งานเบื้องหลังง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้
คุณสมบัติเด่นของ Memberful:
- ผนวกรวมระบบกำแพงชำระเงินในเนื้อหาให้ตัวอย่างฟรีพร้อมวิธีการสร้างการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินอย่างเป็นธรรมชาติ
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ ยังรวมถึงแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในรายการนี้ เช่น ConvertKit และ MailerLite
- ตัวเลือกการชำระเงินแบบคลิกเดียวทำให้การชำระเงินง่ายสำหรับผู้สมัครสมาชิก
- ระดับการสมัครสมาชิกที่แตกต่างกันช่วยให้สามารถจัดจำหน่ายเนื้อหาได้ในระดับที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของสมาชิก:
- ผู้สร้างเนื้อหาวิดีโอบางรายรายงานว่าพบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของพวกเขาปรากฏในฟีดพอดแคสต์ที่เป็นเสียงเท่านั้น
- ไม่มีตัวเลือกโปรแกรมพันธมิตรเพื่อกระจายแหล่งรายได้สำหรับผู้สร้างเนื้อหา
การกำหนดราคาแบบสมาชิก:
- เริ่มต้น: แผนฟรีพร้อมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 10%
- ข้อดี: $25/เดือน พร้อมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 4.9%
- พรีเมียม: $100/เดือน พร้อมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 4.9%
คะแนนและรีวิวจากสมาชิก:
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
7. MailerLite
แพลตฟอร์มของ MailerLite ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมืออีเมลเท่านั้น ซอฟต์แวร์นี้มีเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าจดหมายข่าวแบบชำระเงินเพื่อสร้างกระบวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกแบบต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย การพัฒนาหน้า Landing Page และการทำงานอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ช่วยให้คุณมีเครื่องมือในการสร้างและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่จ่ายเงินของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ MailerLite:
- เครื่องมือแก้ไขอีเมลแบบลากและวางที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างจดหมายข่าวที่ราบรื่น สวยงาม และง่ายต่อการติดตาม
- ตัวตรวจสอบรายชื่ออีเมลช่วยให้อัตราการส่งอีเมลของคุณสูงอยู่เสมอและรายชื่ออีเมลของคุณถูกต้อง
- ระบบอีเมลอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนผู้ชมของคุณจากการรับรู้เบื้องต้นไปสู่การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินได้อย่างง่ายดาย
- การทดสอบ A/B แบบบูรณาการเพื่อปรับปรุงเนื้อหา ข้อความ และรูปแบบของคุณให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ MailerLite:
- เครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้มีระบบวิเคราะห์ที่ดีกว่าและมีตัวเลือกการรายงานมากกว่า
- การขาดแม่แบบหน้าขายสินค้าอาจทำให้การสร้างหน้าที่ดีใช้เวลาเป็นอย่างมาก
ราคาของ MailerLite:
- ฟรี: สำหรับผู้ติดตามไม่เกิน 1,000 คน
- ธุรกิจที่กำลังเติบโต: $9/เดือน สำหรับผู้ติดตามสูงสุด 500 คน
- ขั้นสูง: $18/เดือน สำหรับผู้ติดตามสูงสุด 500 คน
คะแนนและรีวิว MailerLite:
- G2: 4. 7/5 (780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
8. Patreon
Patreon เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมในหมู่แพลตฟอร์มสมาชิกมายาวนาน ด้วยความหลากหลายในการใช้งาน ผู้สร้างสามารถนำไปใช้สร้างรายได้จากเนื้อหาเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เขียน พอดแคสต์ ศิลปะ ดนตรี การศึกษา และการถ่ายทอดสด ความสามารถหลักของแพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่ระบบสมาชิก โดยปล่อยให้การกระจายเนื้อหาเป็นหน้าที่ของผู้สร้างเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Patreon:
- Crowdcast, ฟีเจอร์การถ่ายทอดสดแบบบูรณาการ, ให้เนื้อหาเพิ่มเติม และส่งเสริมการเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณ
- คุณสมบัติการบันทึกอัตโนมัติแบบบูรณาการสำหรับบทความและเนื้อหาอื่น ๆ ช่วยป้องกันการสูญเสียเวลาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิค
- ตัวเลือกการส่งข้อความส่วนตัวแบบบูรณาการเพิ่มคุณค่าสำหรับสมาชิกชั้นสูง
- ตัวเลือกการชำระเงินและสมัครสมาชิกที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้สร้างสามารถสร้างฐานสมาชิกทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Patreon:
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้มีข้อจำกัดในการแชร์เนื้อหา ทำให้ผู้สร้างต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอก Patreon
- การผสานรวมกับเว็บไซต์หรือการมีตัวตนออนไลน์ที่มีอยู่แล้วอาจเป็นเรื่องยาก
ราคา Patreon:
- ฟรี: แผนสำหรับการแบ่งปันเนื้อหาฟรี
- ข้อดี: ค่าธรรมเนียม 8% จากรายได้ทั้งหมดที่ได้รับผ่าน Patreon
- พรีเมียม: ค่าธรรมเนียม 12% จากรายได้ทั้งหมดที่ได้รับผ่าน Patreon
คะแนนและรีวิวจาก Patreon:
- G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
9. การวัดมาตรฐาน
แม้ว่า Benchmark จะไม่ใช่แพลตฟอร์มสมาชิก แต่เป็นเครื่องมืออีเมลที่หายากซึ่งอาจผสานเข้ากับแผนจดหมายข่าวแบบชำระเงินของคุณได้อย่างลงตัว ตัวแก้ไขของมันช่วยให้คุณสร้างจดหมายข่าวได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่การผสานรวม เช่น Shopify ช่วยให้คุณโปรโมทผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาแบบชำระเงินของคุณไปยังผู้สมัครสมาชิก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ควรเปรียบเทียบ:
- ระบบอีเมล CRMแบบบูรณาการเพื่อจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้สมัครสมาชิกของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- Smart Content, เครื่องมือเขียน AI ขั้นสูง, เพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจสำหรับทุกอีเมลที่คุณส่ง
- ฟีเจอร์การทดสอบ A/B พร้อมตัวเลือกที่หลากหลายตั้งแต่หัวเรื่องไปจนถึงรูปแบบ และแม้กระทั่งเวลาและวันที่ในการส่ง
- ตัวตรวจสอบกล่องจดหมายแบบรวมเพื่อให้คุณทราบเสมอว่าข้อความของคุณจะปรากฏอย่างไรต่อผู้รับ
ข้อจำกัดของเกณฑ์มาตรฐาน:
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐานสำหรับเวิร์กโฟลว์และลำดับอีเมล
- ความจุในการจัดเก็บรูปภาพที่จำกัด โดยเฉพาะในแผนระดับล่าง
การกำหนดราคาตามมาตรฐาน:
- ฟรี: สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 500 ราย และการส่งอีเมลสูงสุด 3,500 ครั้งต่อเดือน
- ข้อดี: $8/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ และ 7,500 ครั้งต่อเดือน, เพิ่มเป็น $67/เดือน สำหรับ 10,000 ผู้ติดตาม
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและการรีวิวเปรียบเทียบ:
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (170+ รีวิว)
ยกระดับแพลตฟอร์มจดหมายข่าวของคุณด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Substack
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Substack คุณมาถูกที่แล้ว. ด้วยคุณสมบัติเช่นการเขียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI, การจัดการเอกสาร,และเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา, คุณไม่สามารถผิดพลาดได้.
และนั่นยังไม่รวมถึงฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรและระบบอัตโนมัติ
โปรดจำไว้ว่า ClickUp ให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกคน ช่วยให้คุณสร้างจดหมายข่าวและแคมเปญอีเมลของคุณเองได้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้งบประมาณสำหรับรูปแบบธุรกิจของคุณ เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นสร้างกลยุทธ์สำหรับการเผยแพร่เนื้อหาที่ผู้ชมของคุณจะชื่นชอบ
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้และสร้างแผนเพื่อสร้างรายได้ประจำ!