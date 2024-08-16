วิธีสร้างรายการตรวจสอบแคมเปญการตลาด

บางครั้ง ไอเดียที่ฟังดูดีในห้องประชุมอาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการหรือการวางแผนที่ผิดพลาด ผลลัพธ์อาจรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ได้ ดังนั้น แผนการตลาดที่ไร้ที่ติจึงเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
รายการตรวจสอบการวางแผนแคมเปญการตลาดช่วยให้คุณกำหนดกระบวนการดำเนินงานและครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของแคมเปญได้ครบถ้วน ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าคุณหรือทีมการตลาดของคุณจะไม่พลาดสิ่งใดไป
ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงรายการตรวจสอบแคมเปญการตลาดและขั้นตอนในการสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
มาเริ่มกันเลย!
12 ขั้นตอนในการสร้างรายการตรวจสอบแคมเปญการตลาด
การวางแผนแคมเปญการตลาดแบรนด์เป็นเรื่องง่าย...ไม่มีใครเคยพูดแบบนั้น! ก่อนเปิดตัวแคมเปญ แม้แต่นักการตลาดที่มีประสบการณ์ก็อาจกังวลว่าอาจพลาดบางสิ่งบางอย่างไปได้ นี่คือจุดที่รายการตรวจสอบแคมเปญการตลาดมีประโยชน์
รายการตรวจสอบการวางแผนแคมเปญการตลาดช่วยให้คุณไม่พลาดสิ่งใดเลย. พวกมันจัดลำดับแผนแคมเปญของคุณให้ถูกต้องและทำให้แผนดำเนินไปตามเส้นทางที่ถูกต้อง.
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบแคมเปญการตลาดสำหรับแคมเปญถัดไปของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
หากปราศจากวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แคมเปญแบรนด์ของคุณก็จะไร้ทิศทาง คุณจะไม่รู้ว่าควรทำอะไรกับแคมเปญ ควรวัดผลด้วยตัวชี้วัดใด หรือจะใช้แคมเปญนี้เพื่อธุรกิจอย่างไร เป็นต้น
การตั้งเป้าหมายเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนแคมเปญใหม่ และมันง่ายมาก. ถามตัวเองว่า: อะไรควรเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ของแคมเปญ? ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งเป้าหมายว่า:
- เพิ่มการรับรู้แบรนด์
- รับการเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น
- สร้างลูกค้าเป้าหมาย
- เพิ่มผู้ลงทะเบียนสำหรับสัมมนาออนไลน์
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเหล่านี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายการตลาดที่เหมาะสมสำหรับแคมเปญของคุณด้วยความคาดหวังที่ชัดเจน ระยะเวลา และเป้าหมายที่ชัดเจน พวกมันช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและแสดงให้คุณเห็นเมื่อใดที่ควรปรับทิศทาง
เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUpติดตามแคมเปญการตลาดหลายแคมเปญ มอบกรอบการทำงานที่สมบูรณ์แบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการวางแผนของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทมเพลตนี้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของแคมเปญ และช่วยให้คุณสามารถตั้งความคาดหวังและปรับโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลตนี้:
- กำหนดกลยุทธ์
- จัดระเบียบงาน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายแคมเปญที่ชัดเจน
เป้าหมายแคมเปญที่เหมาะสมควรเป็น SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ เป็นจริงได้ และมีกรอบเวลา) นี่คือ เป้าหมาย SMART ที่คุณสามารถใช้สำหรับแคมเปญการตลาด:
- รับการแสดงผล 500 ครั้งจากนักการตลาด SaaS บนโพสต์ LinkedIn ภายในสองสัปดาห์
- เพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกัน 30% ใน 30 วัน
- สร้างผู้ติดต่อ 20 รายที่สนใจซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลใหม่ภายใน 40 วัน
- ให้ผู้ทำการตลาด SaaS 50 คนลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "วิธีสร้างแผนโครงการการตลาด" ภายในสองสัปดาห์
การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณมีสมาธิและวัดความสำเร็จของแคมเปญได้
ด้วยClickUp Goals คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้และติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ มันจัดการเป้าหมายทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
ขั้นตอนที่ 3: ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณและสร้างบุคลิกภาพผู้ซื้อ
การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นความพยายามทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถามคำถามเหล่านี้เพื่อระบุบุคคลที่แคมเปญของคุณมุ่งเน้น:
- ใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากผลิตภัณฑ์นี้?
- ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- ผลิตภัณฑ์นี้ดึงดูดกลุ่มประชากรใดบ้าง (อายุ เพศ สถานที่ ฯลฯ)
- จิตวิทยาของผู้ชมของคุณควรเป็นอย่างไร (ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ ทัศนคติ ฯลฯ)?
การตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณ สร้างแคมเปญแบรนด์ที่ตรงเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้บุคลิกภาพของผู้ซื้อเพื่อเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายและกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย
ตัวอย่างเช่น บุคลิกภาพของผู้ซื้อสำหรับแคมเปญแบรนด์แอปฟิตเนสอาจเป็นมืออาชีพอายุ 35 ปีที่ชอบไปยิมและใส่ใจสุขภาพ
ด้วยClickUp Whiteboards การสร้างบุคลิกผู้ซื้อเป็นเรื่องง่ายมาก ใช้ผืนผ้าใบเสมือนนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ สร้างภาพตัวแทนรายละเอียดของโปรไฟล์ผู้ซื้อ ระดมความคิดกับทีมของคุณ เพิ่มบันทึก และนำเสนอไอเดียแคมเปญที่ดีที่สุด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพื่อให้กระบวนการวางแผนการตลาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ปรับแต่งข้อความให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และเลือกช่องทางที่เหมาะสมที่สุด
ขั้นตอนที่ 4: วิจัยและรวบรวมข้อมูล
ก่อนที่จะเริ่มส่วนของ 'สิ่งที่ต้องทำ' ของแคมเปญ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลก่อน การทำ การวิจัยตลาด อย่างละเอียดจะช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น—ใครที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณและใครที่ไม่สนใจ อะไรที่กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายของคุณตัดสินใจซื้อ อะไรที่พวกเขาชอบ อะไรคือรูปแบบการซื้อของพวกเขา และอื่นๆ
รวบรวมข้อมูลตลาดที่เกี่ยวข้อง และรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของคุณและคู่แข่งของคุณ ดำเนินการสำรวจและวิจัยตลาด ศึกษาการตลาดและกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของคู่แข่ง และวิเคราะห์แนวโน้มทางสื่อสังคมออนไลน์
สมมติว่าคุณกำลังเปิดตัวเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดใหม่สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ข้อมูลการวิจัยของคุณควรประกอบด้วย:
- การเติบโต, แนวโน้ม, และขนาดตลาดของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ: ตัวอย่างเช่น ตลาดคาดว่าจะเติบโตขึ้น 15% ในระยะเวลาสามปี โดยมีการเพิ่มขึ้นของความต้องการสำหรับโซลูชันมือถือ
- คุณสมบัติ, ราคา, และบทวิจารณ์ของโซลูชันที่แข่งขัน: ตัวอย่างเช่น, เครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมบางตัวอาจไม่มีระบบช่วยเหลือด้วย AI หรือคุณสมบัติการติดตามเวลา
- จุดเจ็บปวดของผู้ใช้ที่มีศักยภาพ: ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการที่ประสบปัญหาในการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมระยะไกล หรือผู้ประกอบการเดี่ยวที่สูญเสียการติดตามงานของตนเอง
ขั้นตอนที่ 5: พัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์
การกระโดดเข้าสู่การออกแบบแคมเปญใหม่อาจดูน่าดึงดูดใจ แต่นั่นไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุด แทนที่จะทำเช่นนั้น สร้างธีมหรือแนวคิดหลัก รอบแคมเปญแทน สิ่งนี้จะช่วยนำทางองค์ประกอบภาพ โทน และสไตล์ของแคมเปญการตลาดดิจิทัล และทำให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในทุกช่องทางและจุดสัมผัส
ตัวอย่างเช่น แคมเปญสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลอาจเน้นไปที่ความสามารถของซอฟต์แวร์ในการสร้างรายงานการตลาดที่ละเอียดได้ในไม่กี่คลิก จากแนวคิดนี้ คุณสามารถเลือกภาพแคมเปญ สร้างข้อความ และวางแผนองค์ประกอบอื่นๆ ของแคมเปญได้
ระดมความคิดและสร้างแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จด้วยพื้นที่ทำงานสำหรับทีมการตลาดของ ClickUp วางแผนแนวคิด พัฒนาแผนงาน และสร้างปฏิทินแคมเปญเพื่อดำเนินการตามไอเดียได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมสร้างสรรค์และทีมการตลาด สร้างวิกิแคมเปญแบบรวมศูนย์ที่มีหน้าย่อย แม่แบบ ผลงานสร้างสรรค์ คู่มือสไตล์ และอื่นๆ อีกมากมาย แบ่งปันกับสมาชิกในทีมและผู้ขายภายนอกด้วยลิงก์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบสินทรัพย์แคมเปญทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมของคุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการจัดเรียง การกรอง และการค้นหา
ขั้นตอนที่ 6: วางแผนกลยุทธ์เนื้อหา
สร้างกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา และกำหนดประเภทของเนื้อหาสำหรับแคมเปญการตลาด ขั้นตอนนี้สำคัญมาก รวมถึงบทความบล็อก วิดีโอ การสาธิตแบบโต้ตอบ กรณีศึกษา หน้าแลนดิ้ง หรือจดหมายข่าวทางอีเมล
ตัวอย่างเช่น แคมเปญสามารถสร้างความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมายและดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นโดยการใช้คำรับรองจากลูกค้าในซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ในทำนองเดียวกัน ควรใช้วิดีโอสาธิตและวางแผนเขียนบล็อกแนะนำวิธีการใช้งานโซลูชัน
ClickUp Brain ช่วยในการวางแผนเนื้อหาและเร่งกระบวนการตลาดเนื้อหาของคุณด้วยการสร้างไอเดียเนื้อหา แผนงาน และบทสรุป ด้วย AI Writer ของ ClickUp คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น บล็อก อีเมล กรณีศึกษา และข้อความโฆษณา
กลยุทธ์เนื้อหาที่ชัดเจนสำหรับแคมเปญของคุณจะนำทางกระบวนการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ มันทำให้มั่นใจว่าทุกชิ้นของเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นจะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและทำให้ทีมสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
ด้วยเทมเพลตสรุปแคมเปญการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแผนงานที่เป็นเอกภาพซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ จัดระเบียบแคมเปญและงบประมาณของคุณ และแบ่งปันกับทีมภายในองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตามความคืบหน้าและเหตุการณ์ต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมทั้งปรับแผนตามความจำเป็น นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเทมเพลตนี้:
- กำหนดเป้าหมายแคมเปญของคุณ
- สร้างแนวคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
- จัดเตรียมเอกสารส่งมอบสำหรับทุกขั้นตอนของโครงการของคุณ
ขั้นตอนที่ 7: เลือกสื่อและช่องทางที่เหมาะสม
หากกลุ่มเป้าหมายของคุณคือผู้ก่อตั้งธุรกิจ SaaS และแคมเปญของคุณกำลังแสดงบน Instagram คุณจะไม่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลือก ช่องทางการตลาดที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเคลื่อนไหว จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของแคมเปญกับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
ตัวอย่างเช่น พิจารณาหลายแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริหารระดับสูง คุณสามารถใช้การตลาดทางอีเมลและโฆษณาบน LinkedIn หากพวกเขามีแนวโน้มที่จะค้นหาผลิตภัณฑ์ผ่าน Google ให้ลงทุนใน SEO และการโฆษณาบนเครื่องมือค้นหา
เทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUpคือศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของคุณ เทมเพลตนี้มอบเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับคำขอและการวางแผน ไปจนถึงการดำเนินโครงการ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบโครงการส่งเสริมการขาย
- ติดตามงาน, กำหนดเวลา, และผู้รับผิดชอบด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยการรายงานที่กำหนดเอง
- เพิ่มการมองเห็นที่ดีขึ้นในประสิทธิภาพของแคมเปญและผลตอบแทนจากการลงทุน
ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อวางแผนและมองเห็นภาพรวมของช่องทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย ไอเดียและประเภทของเนื้อหา และรายละเอียดของแคมเปญ ระดมความคิดและทำงานร่วมกับทีมเพื่อเพิ่มไอเดีย วาดแผนผัง เชื่อมต่องาน และแก้ไขหรือลบตามต้องการ
ขั้นตอนที่ 8: กำหนดงบประมาณ
สร้างงบประมาณอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มการออกแบบแคมเปญและการวางแผนการดำเนินการ จัดสรรทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกแง่มุมของแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการจัดสรรเงินทุนสำหรับการสร้างเนื้อหา สื่อโฆษณาที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเครื่องมือที่จำเป็นในกระบวนการ
ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของคุณคือซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และกลุ่มเป้าหมายของคุณคือผู้ก่อตั้ง SaaS จากนั้นคุณสามารถจัดสรรเงินทุน 40% สำหรับ SEO บนหน้าเว็บและการสร้างเนื้อหา 30% สำหรับโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย และอีก 30% สำหรับโฆษณาบนเครื่องมือค้นหา
โชคดีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณวางแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดงบประมาณและข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp กำหนดจำนวนเงินเฉพาะให้กับงานต่างๆ เป็นค่าใช้จ่าย และใช้ฟิลด์สกุลเงินเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการแคมเปญ นอกจากนี้ จัดระเบียบและวางแผนแต่ละโครงการ คำนวณภายใน ClickUp และเปรียบเทียบกับงบประมาณแคมเปญโดยรวมของคุณ
ขั้นตอนที่ 9: ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ขั้นตอนนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมาย SMART ที่คุณได้ตั้งไว้ในตอนต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ เครื่องมือเช่น Google Analytics จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลัก เช่น ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ การแสดงผล อัตราการมีส่วนร่วม อัตราการคลิกผ่าน และอัตราการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของแคมเปญที่คุณดำเนินการ เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติและซอฟต์แวร์การตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญแก่คุณ และช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
เทมเพลตการติดตามและวิเคราะห์แคมเปญของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถ วัดความสำเร็จของแคมเปญ ได้ เทมเพลตนี้จัดระเบียบแคมเปญทั้งหมดไว้ในที่เดียวและให้คุณดูเมตริกที่จำเป็นทั้งหมด เช่น CPA, CPM, จำนวนคลิก, การแปลง, งบประมาณ และอื่นๆ อีกมากมาย นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเทมเพลตนี้:
- บริหารจัดการงานการตลาดตั้งแต่ A ถึง Z รวมถึงแคมเปญ ประสิทธิภาพ งบประมาณ ครีเอทีฟ และอื่นๆ
- รักษาความเป็นระเบียบของแคมเปญของคุณ
ขั้นตอนที่ 10: ปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญการตลาด
ด้วยการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ คุณจะสามารถระบุพื้นที่และกลยุทธ์ที่ต้องการการปรับปรุงได้ ทดสอบองค์ประกอบของแคมเปญเพื่อค้นหาสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด คุณสามารถตรวจสอบรูปแบบต่างๆ ของข้อความโฆษณา คำกระตุ้นการตัดสินใจ การออกแบบ และรูปภาพเพื่อดูว่าอะไรได้รับการตอบรับที่ดีที่สุด จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อความสำเร็จของแคมเปญ
ตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนตำแหน่งคำรับรองในโฆษณาของคุณแบบเรียลไทม์อาจช่วยเพิ่มการมองเห็นและดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 11: ทบทวนและรายงาน
ระยะหลังแคมเปญคือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทั้งหมด คุณสร้างรายงานและแผนภูมิสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย และตารางที่แสดงการเข้าชมเว็บไซต์ ยอดขาย และการแปลงก่อนและหลังแคมเปญ
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp เป็นเทมเพลตแผนการตลาดที่ครอบคลุมซึ่งมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผนและดำเนินการตามแผนของคุณ เทมเพลตนี้ติดตาม ประสานงาน และวัดความก้าวหน้าทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบกิจกรรมการตลาดของคุณไว้ในที่เดียว
- ติดตามความคืบหน้าและดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการอัปเดต
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ
นอกจากนี้ใช้แดชบอร์ดแบบกำหนดเองของ ClickUpเพื่อติดตามอัตราการมีส่วนร่วมของแคมเปญ จำนวน MQL ที่สร้างขึ้น และการแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลแคมเปญให้กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยกราฟและแผนภูมิที่อ่านง่าย
ขั้นตอนที่ 12: ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการติดตามผล
อะไรที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ? อะไรที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้? ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานของแคมเปญเพื่อตอบคำถามเหล่านี้. ตามการตรวจสอบของคุณ ให้แก้ไขปัญหาที่พบ ขยายกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แคมเปญในอนาคตของคุณประสบความสำเร็จ.
ClickUp Brain สามารถช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญ สรุปข้อมูล และสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับการวางแผนแคมเปญในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกการประชุมและอัปเดตของทีม และสร้างรายงานความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนที่ทางการตลาด (พร้อมเทมเพลต)
สร้างรายการตรวจสอบการวางแผนแคมเปญการตลาดด้วย ClickUp
ตอนนี้ที่คุณทราบขั้นตอนในการสร้างรายการตรวจสอบแคมเปญการตลาดแล้ว คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการ
ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างรายการตรวจสอบการตลาดแบบครบวงจรและจัดการแคมเปญที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการรายการตรวจสอบการเปิดตัวภายในงานต่างๆ ได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าClickUp Task Checklistsเพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำภายในงาน จัดระเบียบรายการตรวจสอบการตลาด มอบหมายงาน กำหนดรายการให้กับสมาชิกในทีม และจัดการกระบวนการด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบในไม่กี่ขั้นตอนสำคัญ:
ขั้นตอนที่ 1: เปิดงานเฉพาะภายใน ClickUp และนำทางไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรายการตรวจสอบการเปิดตัว
ขั้นตอนที่ 2: เลื่อนและเลือกแท็บ 'รายการที่ต้องดำเนินการ'
ขั้นตอนที่ 3: คลิกไอคอน '+' เพื่อเริ่มสร้างรายการตรวจสอบการตลาดของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มรายการในรายการตรวจสอบหรือคัดลอกและวางหากคุณมีรายการที่เตรียมไว้แล้ว
ขั้นตอนที่ 5: ใช้จุดไข่ปลา "..." ที่อยู่ถัดจากชื่อรายการตรวจสอบเพื่อแก้ไข
ขั้นตอนที่ 6: กำหนดรายการให้กับสมาชิกเฉพาะโดยใช้สัญลักษณ์ "มอบหมาย"
ขั้นตอนที่ 7: จัดเรียงรายการซ้อนกันไม่เกินห้าชั้น เพื่อแยกงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 8: ใช้มุมมองรายการของ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าของรายการตรวจสอบการตลาดของคุณ คุณสามารถดูสถานะการเสร็จสิ้นได้ถัดจากชื่องาน
ขั้นตอนที่ 9:ใช้เทมเพลตเช็กลิสต์ของ ClickUpเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้น สร้างเทมเพลตและแชร์เพื่อใช้งานซ้ำ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบโครงการ
เทมเพลตรายการตรวจสอบโครงการของ ClickUpสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพและส่งมอบงานได้ตรงเวลา คุณสามารถใช้เทมเพลตฟรีนี้เพื่อ:
- สร้างรายการตรวจสอบการตลาดอย่างละเอียด
- จัดระเบียบงานให้เป็นขั้นตอนที่จัดการได้
- ติดตามงานเพื่อให้มั่นใจว่างานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- ระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
- จัดทำแผนงานโครงการ
วางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
แคมเปญการตลาดที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป มีเครื่องมือที่จะช่วยคุณวางแผนและดำเนินการแคมเปญที่ซับซ้อนที่สุดได้ และนั่นก็คือ ClickUp!
ClickUp เป็นเครื่องมือตรวจสอบและจัดการแคมเปญการตลาดแบบครบวงจรที่ช่วยให้นักการตลาดและทีมการเติบโตสามารถทำงานร่วมกัน ระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด ปรับปรุงแคมเปญให้มีประสิทธิภาพ และจัดการแคมเปญเหล่านั้นได้
ต้องการสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp หรือไม่?ลงทะเบียนฟรีและสัมผัสประสบการณ์การจัดการแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ