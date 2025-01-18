10 อันดับเครื่องมือ AI ปรับโทนการเขียนที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนงานเขียนของคุณในปี 2025

คุณเคยสงสัยไหมว่าเครื่องมือ AI ของคุณสื่อสารด้วยเสียงของแบรนด์คุณจริงหรือไม่? AI เชิงสร้างสรรค์ได้เปลี่ยนแปลงการสร้างเนื้อหาอย่างไม่ต้องสงสัย
85% ของนักการตลาดใช้มันสำหรับกลยุทธ์ของพวกเขาแล้ว และ 76% ใช้มันสำหรับการสร้างเนื้อหาพื้นฐาน
อย่างไรก็ตาม นักการตลาดหลายคนเผชิญกับความท้าทายที่เร่งด่วน: จะปรับเนื้อหาให้เข้ากับแต่ละบุคคลได้อย่างไรในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้ หรือบางทีคุณอาจต้องการส่งประกาศในช่องกลุ่มเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่พลาดไป แต่ไม่อยากให้ดูแข็งกระด้างเกินไป
นี่คือปัญหาที่นักสื่อสารยุคใหม่ต้องเผชิญ: การสร้างโทนเสียงที่ต้องการโดยไม่เสียเวลาหลายชั่วโมงในการเขียนย่อหน้าใหม่
ผู้เขียนโทนเสียงด้วย AI พร้อมแล้วที่จะเชื่อมช่องว่างนั้น—ส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชมแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง ในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณไว้อย่างแท้จริง
คู่มือนี้จะสำรวจเครื่องมือที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ โดยช่วยให้การเขียนของคุณมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ มาดูเครื่องมือ AI สำหรับปรับโทนการเขียนที่ดีที่สุดที่คุณควรรู้จักกัน 🚀
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 อันดับเครื่องมือเปลี่ยนโทนเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ AI
- Voila: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI แบบครบวงจร
- Galaxy. AI: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนใหม่โทนเสียงที่หลากหลายพร้อมการปรับแต่ง
- Storylab. AI: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนใหม่ด้วยโทนการตลาดเชิงสร้างสรรค์
- TextCortex: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งน้ำเสียงให้มีความเป็นมืออาชีพ
- Grammarly: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับโทนและแก้ไขด้วยปัญญาประดิษฐ์
- HyperWrite: เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และมีความหลากหลาย
- Writetone: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งโทนเสียงที่หลากหลายและการช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์
- คัดลอก. AI: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนใหม่โทนเสียง AI ระดับองค์กรในขนาดใหญ่
- Wordtune: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งโทนเสียงด้วย AI ที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมเปลี่ยนโทนเสียงของ AI?
เครื่องมือแก้ไขโทนเสียงของAI ที่มีประสิทธิภาพควรทำให้กระบวนการเขียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาผลลัพธ์ที่เรียบร้อยและเหมาะสมกับโทนเสียง นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญเมื่อมองหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ:
- การตั้งค่าโทนเสียง: เปลี่ยนโทนข้อความของคุณเป็นมืออาชีพ, ทั่วไป, หรือโน้มน้าวใจได้อย่างรวดเร็วเพียงคลิกเดียว—เหมาะสำหรับการปรับแต่งอีเมล์, ข้อเสนอ, หรือบล็อกให้เหมาะกับผู้ชมของคุณ
- การปรับสไตล์: ปรับปรุงโครงสร้างประโยคและการเลือกใช้คำให้สอดคล้องกับสไตล์การเขียนที่ต้องการ เช่น การทำให้เอกสารที่เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคเข้าใจง่ายขึ้น หรือการเพิ่มความอบอุ่นในการตอบกลับลูกค้า
- การเขียนใหม่จำนวนมาก: อัปโหลดย่อหน้าหลายย่อหน้าหรือเอกสารทั้งหมดเพื่อเขียนใหม่ในครั้งเดียว ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขรายงานหรือแคมเปญที่ยาว
- ความสามารถในการผสานรวม: ใช้ตัวเขียนใหม่ได้โดยตรงในเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs, Microsoft Word หรือ Slack เพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขจะเป็นไปอย่างราบรื่นภายในกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ
- ไฮไลต์และเขียนใหม่: เลือกและเขียนเฉพาะส่วนของข้อความที่ต้องการปรับโทนเสียง เช่น การแก้ไขประโยคที่สุภาพเกินไปในร่างที่เป็นกันเอง
- เครื่องมือตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวอร์ชันที่เขียนใหม่มีความเป็นเอกลักษณ์และไม่มีการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาเช่นบทความบล็อกหรือเอกสารทางการตลาด
- การคงรูปแบบ: รักษาหัวข้อย่อย หัวข้อ และองค์ประกอบโครงสร้างอื่น ๆ ให้คงเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับรูปแบบที่ซ้ำซ้อนหลังจากการเขียนใหม่
- รูปแบบประโยคที่หลากหลาย: รับตัวเลือกประโยคที่เขียนใหม่หลายแบบสำหรับประโยคเดียว เพื่อเลือกประโยคที่สอดคล้องกับเป้าหมายการสื่อสารของคุณมากที่สุด
🔍 คุณทราบหรือไม่?55% ของธุรกิจคาดการณ์ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะใช้ AI แทนเครื่องมือค้นหาเพื่อหาคำตอบในปี 2024 การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพา AI ที่เพิ่มขึ้นสำหรับวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และมีการสนทนา
10 อันดับโปรแกรมเขียนใหม่โทนเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุด
ผู้ช่วยปรับโทนเสียงด้วย AI ช่วยให้ธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารปรับปรุงงานเขียนของตนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งรักษาความสม่ำเสมอและความชัดเจน ในด้านล่างนี้ เราจะเจาะลึกตัวเลือกยอดนิยมที่มีให้:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI)
ClickUp Brainใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมสร้างเนื้อหาและปรับแต่งโทนเสียง
สมมติว่าคุณกำลังร่างรายงานภายในที่ต้องการความเป็นมืออาชีพแต่ยังอ่านง่าย แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการปรับแต่งย่อหน้า ClickUp's integrated writing assistant จะช่วยปรับโทนของคุณให้เหมาะสมภายในไม่กี่วินาที ทำให้เนื้อหาของคุณชัดเจนและเป็นมิตรกับผู้อ่าน
ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งอีเมลทางการให้ดูอบอุ่นขึ้น หรือการขัดเกลาข้อความที่ไม่เป็นทางการให้ดูดีขึ้น AI จะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่การคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ ไปจนถึง เอกสารทางการตลาดคุณสามารถใช้ Brain ได้เพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของแบรนด์คุณสอดคล้องกับผู้ชมของคุณ
การทำงานร่วมกันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงเกมด้วยClickUp Docs
สมมติว่าทีมของคุณกำลังระดมความคิดสำหรับแคมเปญการตลาด เพื่อให้สมาชิกหลายคนสามารถทำงานในเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ในขณะเดียวกัน AI จะช่วยในเวลาจริงโดยเสนอแนะการปรับปรุง สรุปบันทึก หรือแม้กระทั่งสร้างข้อความสร้างสรรค์ตามข้อมูลที่ป้อนเข้ามา
นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว ความยืดหยุ่นของ ClickUp AI ยังโดดเด่นในกรณีการใช้งานด้านการตลาดอีกด้วย มันช่วยคุณร่างอีเมลในขณะที่รักษาสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความโน้มน้าวใจและความเป็นกันเอง
เทมเพลตสำเร็จรูปและคำแนะนำที่สร้างโดย AI ช่วยให้การเขียนข้อความโฆษณา การเขียนกรณีศึกษา และการออกข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายขึ้น ช่วยให้คุณรักษาโทนเสียงและข้อความที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับโทนและโครงสร้างใน ClickUp Docs เพื่อสร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ
- ทำงานร่วมกันบนเอกสารที่ได้รับการเสริมด้วย AI ได้เร็วขึ้นผ่านClickUp Tasksที่มีหมวดหมู่ต่าง ๆ พร้อมแท็กส่วนตัวและงานย่อย
- เชื่อมโยงการตอบแชทกับงานและเอกสารของโครงการของคุณ เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอด้วยClickUp Chat
- ใช้แม่แบบ ClickUpที่ไม่ซ้ำใครสำหรับงาน อีเมล และโครงการที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
- รักษาเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนทั่วทั้งทีมด้วยClickUp Goals ซึ่งมีเป้าหมายของงาน เป้าหมายหลัก และตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณมีความเฉพาะเจาะจง
- เข้าถึงข้อความตัวอย่างกว่า 100 รายการสำหรับงานด้านการตลาด การขาย และการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- เครื่องมือ AI ขั้นสูงมีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อซื้อส่วนเสริม ClickUp Brain แบบชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ชื่นชอบ ClickUp:
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงาน, ทีม, กระบวนการทำงาน, เนื้อหา, เป็นต้น. ฉันได้รับเหรียญผู้ใช้ระดับสูงที่ได้รับการยืนยันบน ClickUp แล้ว. ความง่ายในการสร้าง, ย้าย, และสร้างงานย่อยใหม่ได้ทำให้ฉันหลงใหล.
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงาน, ทีม, กระบวนการทำงาน, เนื้อหา, เป็นต้น. ฉันยังได้รับเครื่องหมายผู้ใช้ระดับสูงที่ได้รับการยืนยันบน ClickUp. ความง่ายในการสร้าง, ย้าย, และสร้างงานย่อยใหม่ทำให้ฉันหลงใหล.
🔍 คุณรู้หรือไม่? นักการตลาดที่ใช้เครื่องมือ AI และระบบอัตโนมัติ เช่น แชทบอท รายงานว่าประสบความสำเร็จสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ—25% ของผู้ที่มีกลยุทธ์'มีประสิทธิภาพ' ใช้ AI เทียบกับเพียง 5% ของผู้ที่มีกลยุทธ์ 'ไม่มีประสิทธิภาพ'
2. Voilà (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ AI แบบครบวงจร)
Voila เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ได้หลากหลาย สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้การเขียน การระดมความคิด และการค้นคว้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น
มันผสานการทำงานโดยตรงกับเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันของคุณ ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเอกสาร เว็บไซต์ รูปภาพ และวิดีโอ YouTube ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเนื้อหา สรุปข้อมูล หรือสร้างภาพ Voilà จะปรับให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณ
นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เขียนใหม่, สรุป, และแปลเนื้อหาโดยตรงจากหน้าเว็บหรือเอกสาร
- ร่างอีเมลและคำตอบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สรุปและสกัดเนื้อหาจากวิดีโอ YouTube และไฟล์ PDF
ข้อจำกัดเหล่านี้
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติมีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำแบบเรียลไทม์ยังไม่เป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์
การกำหนดราคาแบบ Voilà
- ฟรี
- พรีเมียม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: เริ่มต้นที่ $16/เดือนต่อผู้ใช้
โวล่า เรตติ้งส์ แอนด์ รีวิวส์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นใช่ไหม? ฝึกฝนศิลปะการแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AIให้มีความประณีตและเป็นธรรมชาติ เพื่อผลลัพธ์ที่เข้าถึงและสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
3. Galaxy.AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนใหม่โทนเสียงที่หลากหลายพร้อมการปรับแต่ง)
Galaxy.ai นำเสนอเครื่องมือปรับโทนเสียงด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อปรับโทนของข้อความของคุณให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือสถานการณ์ใด ๆ ในขณะที่ยังคงรักษาสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วน
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนอีเมลที่เป็นมิตร, รายงานทางธุรกิจ, หรือตอบกลับลูกค้า, เครื่องมือนี้ช่วยให้ข้อความของคุณเชื่อมต่อกับผู้อ่านได้. โทนเสียงที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหลายแบบและการปรับแต่งขั้นสูงทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาความสม่ำเสมอในการสื่อสาร.
Galaxy. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- เขียนข้อความใหม่ทันทีด้วยตัวเลือกโทนเสียงที่หลากหลาย เช่น เป็นมิตร เข้าอกเข้าใจ หรือเป็นทางการ
- ปรับแต่งโทนเสียงเพิ่มเติมด้วยคำแนะนำเฉพาะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามต้องการ
- วิเคราะห์โทนปัจจุบันและปรับให้สอดคล้องเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สไตล์ที่ต้องการอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Galaxy. AI
- รองรับภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอย่างจำกัด
- เวอร์ชันฟรีของโปรแกรมเขียนย่อหน้าใหม่มีขีดจำกัดจำนวนตัวอักษรสำหรับการเขียนใหม่
Galaxy. AI ราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
กาแล็กซี. การจัดอันดับและรีวิวของ AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📈 เคล็ดลับพิเศษ: ค้นพบเครื่องมือและซอฟต์แวร์เขียนคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเนื้อหาที่โน้มน้าวใจและมีผลกระทบสูง ช่วยเพิ่มยอดการแปลงลูกค้า
4. Storylab. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนใหม่ในโทนการตลาดเชิงสร้างสรรค์)
StoryLab. ai's AI Tone Changer ทำให้การเขียนของคุณลื่นไหลและน่าสนใจยิ่งขึ้นภายในไม่กี่วินาที เลือกจาก 13 สไตล์ที่แตกต่างกัน เช่น มืออาชีพ ฉลาด หรือผจญภัย และดูข้อความของคุณเปลี่ยนแปลงทันที
ง่ายมาก—คัดลอก, วาง, เลือกโทนเสียงของคุณ, และไป. เหมาะสำหรับโฆษณา, โพสต์ทางสังคม, หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ต้องการสัมผัสใหม่. รองรับมากกว่า 17 ภาษา, ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับผู้ชมใด ๆ.
Storylab. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- เปลี่ยนโทนเนื้อหาด้วยสไตล์การเขียนสำเร็จรูป 13 แบบ รวมถึงการโน้มน้าวใจ การเขียนที่ฉลาด และการเล่าเรื่อง
- ปรับข้อความโฆษณา,ชื่อบล็อก, หรือโพสต์ทางสังคมให้เหมาะกับแพลตฟอร์มและผู้ชมที่แตกต่างกัน
- นำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่โดยปรับโทนให้สดใหม่สำหรับแคมเปญใหม่
Storylab. ข้อจำกัดของ AI
- จำกัดการวิ่งฟรี 3 ครั้งต่อเดือนในแผนฟรี
- ต้องเลือกโทนเสียงล่วงหน้าด้วยตนเองสำหรับการเขียนใหม่แต่ละครั้ง
Storylab. ราคาสำหรับ AI
- ฟรี
- ข้อดี: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
Storylab. การให้คะแนนและรีวิวโดย AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 เครื่องมือสร้างข้อความและเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุด
5. TextCortex (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งน้ำเสียงอย่างมืออาชีพ)
TextCortex เป็นเครื่องมือเปลี่ยนโทนเสียงด้วย AI ที่ทรงพลัง มอบความยืดหยุ่นสำหรับการสื่อสารทั้งในระดับมืออาชีพและส่วนตัว จุดเด่นเฉพาะของมันคือความสามารถในการปรับโทนเสียงที่ละเอียดอ่อนด้วยตัวเลือกสำเร็จรูปมากกว่า 12 แบบ เช่น "เร่งด่วน" "ร่าเริง" หรือ "เป็นทางการ"
สิ่งที่ทำให้ TextCortex แตกต่างอย่างแท้จริงคือความสามารถในการจัดการงานที่ซับซ้อน มันสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การถอดความเอกสาร PDF และการขยายข้อมูลสั้นๆ ให้เป็นผลลัพธ์ที่ละเอียด ไปจนถึงการปรับแต่งรูปแบบการเขียนให้เข้ากับเสียงของแบรนด์บริษัทของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ TextCortex
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารที่สอดคล้องกับแบรนด์ด้วยผู้ช่วยเขียนที่ครอบคลุมทุกช่องทางอย่างถูกต้อง
- ปรับแต่งรูปแบบการเขียนให้เหมาะสมกับบุคลิกเฉพาะของบริษัทหรือภาพลักษณ์แบรนด์
- อัปโหลดไฟล์ PDF เพื่อการถอดความและปรับโทนเสียงใหม่ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ TextCortex
- คำแนะนำอัตโนมัติสำหรับเนื้อหาเฉพาะอุตสาหกรรมอาจต้องมีการปรับแก้ไขด้วยตนเอง
- แม่แบบที่จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรม ทำให้ไม่สามารถปรับให้เหมาะสมกับตลาดเฉพาะกลุ่มได้มากนัก
ราคาของ Textcortex
- ฟรี
- พรีเมียม: $29.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว TextCortex
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 640+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (180+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่รู้ว่าจะหาจุดสมดุลระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์ได้อย่างไร? ประเมินข้อดีและข้อเสียของ เนื้อหาที่สร้างโดย AI เทียบกับเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์เพื่อเข้าใจว่าทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างไร
6. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการปรับโทนและแก้ไขด้วย AI)
Grammarly ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีการที่เราใช้ในด้านการปรับโทนและคุณภาพการเขียน เครื่องมือเปลี่ยนโทนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมันเปรียบเสมือนมีบรรณาธิการส่วนตัวที่พร้อมปรับคำพูดของคุณให้เหมาะสมกับทุกบริบท
ไม่ว่าจะเป็นคำพูดโน้มน้าวใจ คำขอโทษจากใจ หรือรายงานอย่างเป็นทางการ ฟีเจอร์ตรวจจับโทนเสียงของเครื่องมือนี้จะแจ้งเตือนเมื่อพบโทนเสียงที่ไม่สอดคล้องกันก่อนที่คุณจะกดส่ง
ด้วยคำแนะนำแบบเรียลไทม์ที่ผสานเข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Gmail และ Google Docs ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นในกระบวนการทำงานของคุณ เหมาะสำหรับทุกคนตั้งแต่ นักเรียน ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ตรวจจับและปรับโทนเสียงโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพหรือแบบไม่เป็นทางการ
- เขียนข้อความใหม่ให้เหมาะกับโทนเสียงที่ต้องการ เช่น เป็นทางการ มั่นใจ หรือเห็นอกเห็นใจ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปต่างๆ เช่น Gmail, Slack และ Microsoft Word
ข้อจำกัดของ Grammarly
- การต่อสู้กับเอกสารที่มีหลายภาษาหรือคำศัพท์เฉพาะทาง
- บางครั้งอาจตีความบริบทผิดพลาด ส่งผลให้คำแนะนำไม่แม่นยำ
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- ข้อดี: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (7,100+ รีวิว)
📝 เคล็ดลับพิเศษ: ปรับปรุงงานเขียนของคุณได้อย่างง่ายดาย—ค้นพบ10 เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และแก้ไขด้วย AI ที่ดีที่สุด
7. Hyperwrite (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และมีความหลากหลาย)
HyperWrite ผสานการเขียนเชิงสร้างสรรค์เข้ากับการค้นคว้าข้อมูลแบบเรียลไทม์ มอบงานเขียนที่ประณีตพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ระบบสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Flexible AutoWrite และ Magic Editor
ความสามารถในการเลียนแบบเสียงของคุณผ่านบุคลิกที่ปรับแต่งได้จะทำให้รู้สึกเหมือนคุณเป็นคนเขียนเอง เพียงแต่ทำได้เร็วกว่า
ผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่ต้องทำงานเขียนควบคู่กับงานที่ต้องค้นคว้าข้อมูลจำนวนมาก
คุณสมบัติเด่นของ Hyperwrite
- ปรับแต่งพฤติกรรมของ AI ได้สูงสุด 10 บุคลิก เพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์การเขียนของคุณ
- ทำการวิจัยแบบเรียลไทม์พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลนับล้าน
- ใช้เครื่องมือเช่น Flexible AutoWrite สำหรับการสร้างเนื้อหาตามคำขอและการแก้ไขใหม่
ข้อจำกัดของ Hyperwrite
- คำแนะนำอัตโนมัติอาจใช้เวลา 2–3 วินาทีในการปรากฏ
- แผนพรีเมียมและอัลตร้าอาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
ราคา Hyperwrite
- พรีเมียม: $19.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- อัลตร้า: $44.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Hyperwrite
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. Writetone (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งโทนเสียงที่หลากหลายและการช่วยเหลือด้วย AI)
เครื่องมือปรับโทนเสียงด้วย AI ของ Writetone ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีที่ผู้ใช้ปรับแต่งงานเขียนของตนให้เหมาะกับผู้ชมและบริบทที่หลากหลาย ด้วยตัวเลือกโทนเสียงมากกว่า 90 แบบ คุณสามารถเปลี่ยนโทนเสียงจากมืออาชีพ เป็นกันเอง หรือโน้มน้าวใจ ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงและสร้างความประทับใจได้อย่างแท้จริง
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับแต่งโทนเสียงในงานเขียนหลากหลายประเภท ตั้งแต่บล็อกไปจนถึงการนำเสนอทางธุรกิจ ช่วยให้ทุกคำที่คุณเขียนสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดของปัญญาประดิษฐ์สามารถย้อนกลับไปได้ถึงตำนานกรีก เฮเฟสตัส เทพเจ้าแห่งการประดิษฐ์ ได้สร้างทาโลส หุ่นยนต์ทองคำขนาดยักษ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเกาะครีต บุคคลในตำนานนี้ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดแรกของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายศตวรรษ!
คุณสมบัติเด่นของ Writetone
- ทำให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นด้วย HumanGPT เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ AI
- รับการตรวจสอบไวยากรณ์และเครื่องมือพิสูจน์อักษรทันทีเพื่อให้มั่นใจในการเขียนที่ปราศจากข้อผิดพลาด
- สรุปข้อความยาวหรือไฟล์ PDF ให้เป็นเนื้อหาที่กระชับและเข้าใจง่าย
ข้อจำกัดของ Writetone
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัดและมีโฆษณา ซึ่งอาจส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งาน
- เครื่องมือระดับพรีเมียมและขั้นสูงอาจมีราคาสูงสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
ราคา Writetone
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $7. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Writetone
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ประสิทธิภาพของ AI เชิงสร้างสรรค์ไม่ได้วัดกันที่ปริมาณเพียงอย่างเดียว—84% ของนักการตลาดกล่าวว่าAI ช่วยยกระดับคุณภาพของเนื้อหาของพวกเขา เครื่องมืออย่าง AI tone rewriters ช่วยปรับแต่งและทำให้ข้อความที่สร้างโดย AI ดูเป็นธรรมชาติและเข้ากับน้ำเสียงที่ต้องการมากขึ้น เพื่อให้ทุกชิ้นงานสอดคล้องกับโทนและสารที่ต้องการสื่อ
9. คัดลอก. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งน้ำเสียงของ AI ระดับองค์กรขนาดใหญ่)
Copy. AI เป็นเครื่องมือเขียนประโยคใหม่ด้วย AI ที่เปลี่ยนโทนการเขียนด้วยแพลตฟอร์ม GTM AI ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณ Copy. ai ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับกระบวนการขาย การตลาด และการดำเนินงาน เพื่อเขียนเนื้อหาใหม่ด้วยโทนที่เหมาะสมกับบริบทอย่างสมบูรณ์แบบ
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการติดต่อขายที่โน้มน้าวใจหรือการเสริมกลยุทธ์ ABM (การตลาดแบบมุ่งเป้าตามบัญชีลูกค้า) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันจะช่วยให้การสื่อสารทั้งหมดสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ
ด้วยคุณสมบัติเช่นเสียงแบรนด์และฐานข้อมูล,ตัวสร้างเนื้อหา AIนี้รับประกันความสม่ำเสมอในทุกผลลัพธ์, ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือช่องทางใด.
คัดลอก. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- การเขียนโทนเสียงใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของฝ่ายขาย การตลาด และการดำเนินงาน
- รักษาความสม่ำเสมอด้วยคำนิยามเสียงแบรนด์ที่สามารถปรับแต่งได้
- เขียนเนื้อหาใหม่โดยคำนึงถึงบริบทเพื่อการสื่อสารที่มีความเป็นส่วนตัวสูง
คัดลอก ข้อจำกัดของ AI
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
- ต้องใช้เวลาในการเชี่ยวชาญขั้นตอนการทำงานขั้นสูงและการผสานรวม
คัดลอก. การกำหนดราคา AI
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $249/ผู้ใช้ต่อเดือน
คัดลอก. คะแนนและรีวิวของ AI
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
10. Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งโทนเสียงของ AI อย่างยืดหยุ่นและใช้งานง่าย)
Wordtune เป็นเครื่องมือ AI สำหรับเขียนย่อหน้าใหม่ฟรีที่ช่วยให้การปรับโทนเสียงเป็นเรื่องง่าย เพื่อปรับแต่งงานเขียนของคุณให้เหมาะสมกับทุกบริบท ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงอีเมลทางธุรกิจ เขียนเนื้อหาทางวิชาการใหม่ หรือปรับข้อความให้ดูเป็นกันเองสำหรับโซเชียลมีเดีย AI ของ Wordtune จะช่วยให้โทนเสียงของคุณตรงตามต้องการอย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือความสามารถในการเขียนประโยคใหม่ในหลายสไตล์—เป็นทางการ, ไม่เป็นทางการ, ขยายความ, หรือกระชับ—ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
Wordtune แนะนำทางเลือกและให้ตัวเลือกที่เข้าใจบริบท เพื่อให้แน่ใจว่าความหมายของคุณยังคงอยู่ครบถ้วนในขณะที่โทนเสียงเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- เขียนประโยคใหม่ในน้ำเสียงที่หลากหลาย รวมถึงเป็นทางการ เป็นกันเอง และกระชับ
- AI Humanizer เพื่อปรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้เป็นงานเขียนที่เหมือนมนุษย์
- แปลวลีจากภาษาอื่นและเขียนใหม่เป็นภาษาอังกฤษ
ข้อจำกัดของ Wordtune
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการเขียนใหม่ต่อวันไว้ที่ 10 ประโยค
- ผลลัพธ์สำหรับประโยคที่ซับซ้อนหรือยาวอาจมีความน่าประทับใจน้อยลงในบางครั้ง
ราคาของ Wordtune
- พื้นฐาน: ฟรี
- ขั้นสูง: $13.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $19.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $15.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการลดเวลาที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาหรือไม่?เรียนรู้วิธีการทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นอัตโนมัติและเพิ่มเวลาสำหรับกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์!
เพิ่มศักยภาพการเขียนของคุณให้สูงสุดด้วย ClickUp
การเลือกเครื่องมือปรับโทนเสียง AI ที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่แค่การเลือกฟีเจอร์เท่านั้น แต่เป็นการปรับเครื่องมือให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายระยะยาวของคุณ
ความสามารถในการขยายตัวเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังเติบโตหรือธุรกิจที่กำลังขยายกลยุทธ์ด้านเนื้อหา
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นเหนือใคร นอกเหนือจากการเขียนใหม่แล้ว แพลตฟอร์มนี้ยังผสานการทำงานร่วมกัน การจัดการงาน และการสร้างเนื้อหาด้วย AI เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ใช่แค่การแก้ไขโทนเสียงเท่านั้น—แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมสร้างและสื่อสาร
พร้อมที่จะยกระดับการเขียนและกระบวนการทำงานของคุณหรือยัง?สมัครใช้ ClickUp วันนี้!