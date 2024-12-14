10 โปรแกรมเขียนอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพและนักการตลาด

การสื่อสารทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพคือตัวเปลี่ยนเกม ไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อกับลูกค้า, บ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย, หรือร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน
89% ของนักการตลาดใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางอันดับ 1 สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย! 🚀
แต่เอาจริง ๆ การเขียนอีเมลที่สร้างผลกระทบไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป การเขียนอีเมลแบบดั้งเดิมนั้นใช้เวลามาก ต้องใช้ความแม่นยำ และมักมาพร้อมกับความท้าทาย เช่น การพิมพ์ผิด ข้อความไม่ชัดเจน หรือโทนที่ไม่เหมาะสม
ฉันเคยประสบปัญหาในการเขียนหัวเรื่องที่ดึงดูดความสนใจหรือการหาจุดสมดุลที่ลงตัวระหว่างการฟังดูเป็นมืออาชีพและการเป็นกันเองในอีเมล
ข่าวดีคือ? เครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI สามารถช่วยลดความเครียดในการเขียนอีเมลได้ พวกมันช่วยคุณร่างอีเมลที่ดูดีและส่วนตัว (ในเวลาเพียงไม่กี่นาที) ตรวจจับข้อผิดพลาด และทำให้แน่ใจว่ารูปแบบการสื่อสารของคุณถูกต้อง 🙌
จากการทดสอบอย่างละเอียดและข้อมูลเชิงลึกจากทีม ClickUp ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเขียนอีเมลได้อย่างมืออาชีพ อ่านต่อเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที:
นี่คือสรุป 10 อันดับเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพและนักการตลาดในปี 2025
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอีเมลด้วยAI ✅
- Jasper AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาวที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ SEO และมีความเป็นมิตรกับ SEO ✅
- SaneBox: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกล่องจดหมายเข้า ✅
- ลาเวนเดอร์: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงอีเมล ✅
- นักเขียน: เหมาะสำหรับการเขียนที่ต้องการความมีสมาธิในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวน ✅
- Google Gemini: เหมาะที่สุดสำหรับการร่างข้อความสื่อสารกับลูกค้า ✅
- SmartWriter: เหมาะที่สุดสำหรับการร่างข้อความสื่อสารกับลูกค้า ✅
- Rytr: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงอีเมลแคมเปญการตลาด ✅
- MailMaestro: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและตอบอีเมลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ ✅
- ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งและมืออาชีพสำหรับอีเมล ✅
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์สร้างอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุด ความสามารถในการเขียนอีเมลบางประการควรอยู่ในรายการตรวจสอบของคุณเป็นอันดับแรก
นี่คือฟังก์ชันการทำงานหลักที่ควรพิจารณาสำหรับเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพ:
- ความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคล: เลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารทางอีเมลที่สามารถสร้างอีเมลที่ปรับแต่งตามรายละเอียดเฉพาะ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางธุรกิจได้ ซึ่งจะทำให้ข้อความของคุณสอดคล้องกับผู้รับและเพิ่มการมีส่วนร่วม
- การตรวจสอบไวยากรณ์และน้ำเสียง:เลือกเครื่องมือเขียน AIที่ช่วยให้อีเมลของคุณปราศจากข้อผิดพลาดและสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสมสำหรับการติดต่อทางอีเมลในระดับมืออาชีพ
- คำแนะนำโดยปัญญาประดิษฐ์: มองหาเครื่องมือสร้างอีเมลที่ให้คำแนะนำสำหรับหัวเรื่อง โครงสร้างประโยค และเนื้อหา เพื่อช่วยขจัดปัญหาการเขียนไม่ออกได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้อีเมลของคุณน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การรองรับภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI สามารถเขียนอีเมลได้ในหลายภาษาเพื่อรองรับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย คุณสมบัตินี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานในตลาดโลก
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เลือกเครื่องมือสร้างอีเมลที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้คุณสามารถทำงานเขียนอีเมลที่กินเวลามากโดยอัตโนมัติและเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในขณะเดินทาง
10 เครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง
หลังจากทดสอบซอฟต์แวร์จัดการอีเมลหลายตัว เราได้เห็นการปรับปรุงที่น่าทึ่งในคุณภาพและประสิทธิภาพของอีเมลของเรา
นี่คือเครื่องมือเขียนอีเมลด้วยAI ที่เราแนะนำสำหรับการสร้างอีเมลที่มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพสูง:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอีเมลด้วย AI)
ClickUpเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการร่วมมือ และรวมงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ ผู้จัดการโครงการ หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด เครื่องมือของ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานใด ๆ ได้ มันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ตั้งแต่การจัดการโครงการ การติดตามงาน ไปจนถึงการสร้างเอกสาร และการร่วมมือกับทีม
ClickUp Brain
ClickUp Brain'sAI ช่วยให้กระบวนการเขียนอีเมลง่ายขึ้นด้วยการสร้างคำตอบที่เรียบร้อยพร้อมส่ง ทีมของฉันและฉันได้ใช้มันในการสร้างอีเมลที่เป็นมืออาชีพแต่เป็นมิตรอย่างสม่ำเสมอ ประหยัดเวลาและปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารของฉัน
ต้องการตอบกลับคำถามของลูกค้าอย่างรวดเร็วหรือไม่? ClickUp Brain วิเคราะห์บริบทของการสนทนาของคุณและสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับสไตล์และวัตถุประสงค์ของคุณ ฉันพบว่าสิ่งนี้ช่วยได้มากในช่วงเวลาที่ยุ่งมากเมื่อการสร้างอีเมลจากศูนย์ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้
ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า
ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารทางอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอนนี้เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า
คลิกอัพ ด็อกส์
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถร่างและจัดระเบียบเทมเพลตอีเมลได้อย่างง่ายดายในที่เดียว แทนที่จะต้องจัดการหลายเครื่องมือสำหรับแต่ละเทมเพลต คุณสามารถจัดเก็บและจัดการได้โดยตรงใน Docs นอกจากนี้ Docs ยังเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ได้อย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ว่างานใดๆ ที่สร้างจากอีเมลที่สร้างขึ้นจะยังคงเชื่อมต่อกันอยู่
สำหรับการทำงานเป็นทีม ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายส่วนต่างๆ ของเอกสารให้กับสมาชิกในทีมได้ ซึ่งทำให้ทีมของฉันสามารถแชร์เอกสารและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสคริปต์อีเมลหรือวางแผนกลยุทธ์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และอัปเดตเอกสารได้พร้อมกัน
โซลูชันการจัดการอีเมลของ ClickUpผสานเนื้อหาอีเมลเข้ากับการจัดการงาน ช่วยให้คุณสามารถซิงค์บัญชีอีเมลจาก Gmail, Outlook, Office 365 หรือ IMAP ได้
ชื่อของงานจะถูกดึงออกมาโดยอัตโนมัติจากหัวข้อของอีเมล ในขณะที่เนื้อหาของอีเมลจะถูกใช้เป็นคำอธิบายของงาน
คุณสามารถมอบหมายงานได้โดยใช้แท็ก เช่น
เทมเพลต ClickUp
ClickUp ยังมีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการอีเมลของคุณ
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญอีเมลของคุณโดยการทำงานอัตโนมัติของงานต่างๆ การปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับลูกค้าของคุณได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับลูกค้าของคุณในขณะที่ปรับกลยุทธ์การจัดการอีเมลของคุณให้เหมาะสมและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญโดยรวม 📈
นอกจากนี้แบบฟอร์มตัวอย่างอีเมล์การตลาดยังช่วยให้คุณสามารถสร้างอีเมล์การตลาดที่มีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม กระตุ้นให้เกิดการแปลง และเพิ่มยอดขายได้ แบบฟอร์มนี้ช่วยเหลือทีมของฉันเป็นอย่างมากในการปรับปรุงแคมเปญอีเมล์ของเรา และปรับปรุงผลลัพธ์โดยรวมให้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบ, จัดเก็บ, และแก้ไขร่างอีเมล, สร้างเทมเพลตอีเมล, และจัดการเนื้อหาทั้งหมดในClickUp Docs
- ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปกว่า 1,000 แอป รวมถึง Gmail, Outlook, Slack, Google Drive, Microsoft Teams และ Zoom ด้วยClickUp Integrations
- เขียนอีเมลตอบกลับ จดหมายข่าว และบล็อก รวมถึงสร้างไอเดียสำหรับแคมเปญการตลาดโดยใช้ ClickUp Brain
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chatและเก็บการสื่อสารทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน
- เข้าถึงเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสำเร็จของอีเมลของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่าแอปมือถือ ClickUp จะมีฟีเจอร์หลักครบถ้วน แต่ก็ยังไม่มีฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมของเครื่องมืออาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะผู้ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีไม่มากนัก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
🔎 คุณรู้หรือไม่? อีเมลฉบับแรกถูกส่งในปี 1971 โดย เรย์ ทอมลินสัน วิศวกรที่ BBN Technologies เขาเป็นผู้บุกเบิกการใช้สัญลักษณ์ @ เพื่อแยกชื่อผู้ใช้จากชื่อโดเมน! ✉️
2. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาวที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ SEO)
Jasper AI เป็นแพลตฟอร์มการสร้างข้อความที่ทรงพลังซึ่งช่วยสร้างอีเมล, บล็อก, ข้อความโฆษณา และอื่น ๆ อีกมากมาย มันมีเทมเพลต AI หลากหลาย, กระบวนการทำงานสำหรับเนื้อหาแบบยาว และการผสานรวมกับ Surfer SEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
ด้วยเครื่องมือสร้างอีเมล คุณสามารถร่างอีเมลธุรกิจที่ปรับแต่งและเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว Jasper ช่วยให้ทีมการตลาดรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกการสื่อสารทางอีเมลด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- สร้างร่างอีเมลได้อย่างง่ายดายด้วยคำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์
- สร้างสรรค์ข้อความโฆษณาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการใช้ภาษาที่โน้มน้าวใจ
- เพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของเนื้อหาด้วยการผสานรวม Surfer ในตัวเพื่อเพิ่มการมองเห็นที่ดีขึ้น
- ปรับโทนเนื้อหา แปลเป็นภาษาต่างๆ และสร้างภาพความละเอียดสูง ทำให้ใช้งานได้หลากหลายสำหรับทุกประเภทของโครงการสร้างสรรค์
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- มีข้อจำกัดในความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาจริง
- เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด คุณจำเป็นต้องเลือกแผนราคาที่สูงขึ้น ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีงบประมาณจำกัด
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังมองหาวิธีปรับปรุงการจัดการแคมเปญการตลาดของคุณอยู่ใช่ไหม? นี่คือเคล็ดลับที่ควรปฏิบัติตาม:
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้เพื่อติดตามความสำเร็จ 🎯
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญและปรับปรุงกลยุทธ์ 📊
- ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน 📈
- ปรับตัวให้รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์และพฤติกรรมลูกค้า ⚡
3. SaneBox (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของกล่องขาเข้า)
SaneBox เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบและจัดการกล่องจดหมายเข้าของคุณได้อย่างง่ายดาย มีประโยชน์ในการจัดลำดับความสำคัญของอีเมลที่สำคัญในขณะที่กรองสิ่งรบกวนออก ด้วยการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้อีเมลของคุณ มันจะจัดระเบียบกล่องจดหมายของคุณโดยอัตโนมัติเป็นโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น SaneLater หรือ SaneNews เพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วย SaneBox คุณสามารถจัดเก็บอีเมลเก่าตามวันที่เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างโดยไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานที่มีความสำคัญสูงโดยหยุดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นชั่วคราว ทำให้กล่องจดหมายของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SaneBox
- รับอีเมลสำคัญที่ปรับให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานของคุณ
- เปิดโหมดห้ามรบกวน หยุดการแจ้งเตือนอีเมลที่ไม่สำคัญและจำกัดการขัดจังหวะ
- ติดตามแนวโน้มอีเมลของคุณและจัดการปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสรุปกิจกรรมในกล่องขาเข้าประจำวันหรือรายสัปดาห์
ข้อจำกัดของ SaneBox
- เครื่องมือนี้ขาดเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการทำความสะอาดกล่องขาเข้าอย่างลึกหรือการจัดการกลุ่มอีเมลเฉพาะ
- การจัดเรียงตามหัวข้อบางครั้งอาจจัดประเภทอีเมลผิด ทำให้ต้องปรับแก้ไขด้วยตนเอง
ราคาของ SaneBox
- ของว่าง: $7/เดือน สำหรับ 1 บัญชีอีเมล
- อาหารกลางวัน: $12/เดือน สำหรับ 2 บัญชีอีเมล
- อาหารเย็น: $36/เดือน สำหรับบัญชีอีเมล 4 บัญชี
คะแนนและรีวิว SaneBox
- G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
4. ลาเวนเดอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงอีเมล)
ลาเวนเดอร์คือเครื่องมือเขียนอีเมลด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการสื่อสารทางอีเมลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถสร้างอีเมลคุณภาพสูงที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ผู้ช่วยปรับแต่งส่วนบุคคลจะผสานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเข้ากับกล่องจดหมายของคุณ
สิ่งที่ช่วยทีมของฉันได้คือฟีเจอร์การโค้ชแบบเรียลไทม์ของ Lavender ฟีเจอร์นี้จะให้คะแนนอีเมลในด้านความอ่านง่าย การปรับให้เข้ากับผู้รับ และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังจะแจ้งเตือนวลีที่ดูเป็นสแปม พร้อมเสนอทางเลือกที่กระชับและน่าสนใจยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพโดยรวม
คุณสมบัติเด่นของลาเวนเดอร์
- ปรับปรุงอีเมลแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านและโอกาสในการตอบกลับ
- ร่างอีเมลเริ่มต้นด้วย AI ประหยัดเวลาและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
- เน้นจุดที่กระตุ้นสแปมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจทำให้อีเมลถูกจัดอยู่ในโฟลเดอร์ขยะ
ข้อจำกัดของลาเวนเดอร์
- ลาเวนเดอร์ให้ข้อมูลครอบคลุมเกี่ยวกับมารยาททางอีเมลในระดับจำกัด แต่ขาดแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งอาจต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม
- การจัดเรียงตามหัวข้ออาจจัดประเภทอีเมลผิดพลาดเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนการจัดระเบียบได้
ราคาของลาเวนเดอร์
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายบุคคล: 49 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนทีม: ราคาตามการกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวลาเวนเดอร์
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:กำลังสงสัยว่าจะใช้ AI ในการเขียนอีเมลได้อย่างไร? ลองใช้กลยุทธ์เหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด:
- ใช้ AI เพื่อร่างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ 🎯
- ประหยัดเวลาด้วยการติดตามผลอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ⏳
- ทดลองใช้ตัวเลือกหลายภาษาสำหรับการเข้าถึงทั่วโลก 🌍
5. นักเขียน (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนที่ต้องการความมุ่งเน้นในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวน)
Writer เป็นเครื่องมือออนไลน์ยอดนิยมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียน ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบันทึกสั้น ๆ หรือเอกสารที่มีรายละเอียดมาก อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของมันช่วยขจัดสิ่งรบกวน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของคุณได้อย่างเต็มที่
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Writer คือความสามารถในการส่งเสริมสมาธิที่ไม่ถูกรบกวน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวนและโหมด Hemingway คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบง่ายขึ้นมาก
คุณสมบัติเด่นของนักเขียน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายการนับคำหรือตัวอักษรตามเซสชัน
- บันทึกการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเรียกคืนเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย
- ปิดปุ่มลบคำเพื่อเขียนแบบต่อเนื่องโดยไม่สะดุดด้วยโหมด Hemingway
ข้อจำกัดของนักเขียน
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น โหมดเฮมิงเวย์ สามารถใช้งานได้เฉพาะกับแผนชำระเงินเท่านั้น
- เครื่องมือนี้ไม่มีโหมดออฟไลน์ ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สม่ำเสมอ
การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน
- นักเขียนพื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน Writer PRO: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- การสมัครสมาชิกแบบรายปีสำหรับผู้เขียน PRO: $48/ปี ต่อผู้ใช้
- Writer PRO ตลอดชีพ: $99 ครั้งเดียว
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับการร่างการสื่อสารกับลูกค้า)
ด้วย Google Gemini คุณสามารถผสานการทำงานกับ Gmail ได้อย่างราบรื่นและสร้างอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่วินาที มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถเข้าถึงได้ทั้งบนเว็บและมือถือ
ทีมของฉันและฉันได้ลองใช้ฟีเจอร์ "ช่วยฉันเขียนและขัดเกลา" แล้ว และพบว่ามันมีประโยชน์มากสำหรับงานต่างๆ เช่น การตอบคำถามลูกค้าหรือการเขียนอีเมลการตลาดส่วนบุคคลสำหรับการจัดการแคมเปญอีเมล
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถปรับปรุงอีเมลการตลาดได้อย่างรวดเร็วหรือเพิ่มความเป็นส่วนตัวในข้อความขอบคุณได้ทั้งหมดนี้โดยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ด้วยผู้ช่วยเขียนอีเมล AI ฟรีนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- สร้างร่างอีเมลที่สมบูรณ์ด้วยข้อมูลป้อนเข้าเพียงเล็กน้อย
- ปรับปรุงร่างที่มีอยู่ให้ชัดเจนและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
- ปรับสไตล์การเขียนให้เหมาะกับน้ำเสียงที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- ประสิทธิภาพของเครื่องมืออาจถูกจำกัดสำหรับหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือทางเทคนิคสูง
- อาจทำให้เกิดคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือมีอคติเนื่องจากขาดข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของผลลัพธ์
ราคาของ Google Gemini
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจ Gemini: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- การประชุมและการสื่อสารด้วย AI: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ความปลอดภัยของ AI: $12/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. SmartWriter (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งแคมเปญการตลาดทางอีเมลให้เป็นส่วนตัว)
SmartWriter เป็นเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI ที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย, และนักธุรกิจ. มันมีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้รับ เช่น ประวัติการทำงาน และกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีความหมายมากขึ้น.
ด้วยความช่วยเหลือของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) SmartWriter ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนอีเมลให้เหมาะสมที่สุด มันช่วยสร้างอีเมลที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับการสมัครงาน, แคมเปญการตลาด, การติดต่อสื่อสาร, การขายแบบ B2B, และการสื่อสารส่วนตัว ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับความต้องการอีเมลที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ SmartWriter
- สร้างหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างง่ายดายด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
- ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลด้วยน้ำเสียงที่เป็นทางการหรือรูปแบบการสื่อสารเฉพาะ
- เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การเขียนอีเมลเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค
ข้อจำกัดของ SmartWriter
- เครื่องมือนี้มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งสำหรับคุณสมบัติที่คล้ายกัน
- ผู้ใช้รายงานปัญหาการส่งอีเมลถึงผู้รับไม่สำเร็จเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
ราคาของ SmartWriter
- แผนพื้นฐาน: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนยอดนิยม: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรแพลน: $359/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว SmartWriter
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลแคมเปญการตลาด)
Rytr เป็นผู้ช่วยเขียนที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้การเขียนอีเมลง่ายขึ้นสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่แคมเปญการตลาดไปจนถึงการสื่อสารส่วนตัว คุณสามารถสร้างอีเมลที่เป็นทางการสำหรับลูกค้าด้านการตลาดและข้อความขายที่กระชับและโน้มน้าวใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนอีเมลสมัครงาน, ข้อเสนอขาย, หรือจดหมายข่าว, AI ของ Rytr จะสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจให้คุณได้ คุณสามารถปรับแต่งน้ำเสียงและสไตล์ได้ตามต้องการ ด้วยการรองรับหลายภาษาและตัวเลือกการปรับแต่ง, มันยังเหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ชมทั่วโลกอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น หัวเรื่องหรือเนื้อหาอีเมลที่ละเอียด
- เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญอีเมลด้วยคำแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ผสานการทำงานกับโปรแกรมอีเมลและระบบ CRM เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
ข้อจำกัดของ Rytr
- การสนับสนุนแบบเรียลไทม์มีให้เฉพาะผู้ใช้พรีเมียมเท่านั้น
- เวอร์ชันฟรีไม่มีการตรวจสอบการลอกเลียนแบบหรือการตรวจสอบโทนของเนื้อหา
ราคาของ Rytr
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $9/เดือน
- พรีเมียม: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. MailMaestro (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและตอบอีเมลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ)
Maestro Labs บริษัทผู้อยู่เบื้องหลัง MailMaestro ได้เข้าซื้อกิจการ Flowrite ซึ่งเป็นแผนกเขียนอีเมลด้วย AI ของ Flow AI เพื่อเสริมศักยภาพด้านระบบอัตโนมัติสำหรับอีเมลของบริษัท
MailMaestro เป็นผู้ช่วยอีเมลที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้เทคโนโลยี ChatGPT ของ OpenAI ในการสร้างอีเมลคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและตรงตามโทนภาษาและความยาวที่คุณต้องการ ด้วยการผสานรวมการปรับแต่งส่วนบุคคลด้วย AI ของ Flowrite ทำให้ MailMaestro มอบฟีเจอร์การอัตโนมัติของอีเมลที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ MailMaestro
- สร้างร่างอีเมลที่ปรับแต่งให้เหมาะกับน้ำเสียง ความยาว และภาษาได้ในไม่กี่วินาที
- สรุปหัวข้อหรือไฟล์ที่ยาวเพื่อความเข้าใจอย่างรวดเร็ว
- ตอบกลับเพียงคลิกเดียว ทำให้การจัดการอีเมลง่ายขึ้นอย่างมาก
ข้อจำกัดของ MailMaestro
- เครื่องมือนี้มีตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดนอกเหนือจาก Gmail และ Outlook
- แผนฟรีของเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI อนุญาตให้ทำการขอเพียง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ สำหรับการเขียน, ปรับปรุงข้อความ, และตอบกลับอีเมล
ราคาของ MailMaestro
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $15/เดือน
- ทีม: $15/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว MailMaestro
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
10. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งและมืออาชีพสำหรับอีเมล)
ไม่ว่าคุณจะเขียนอีเมลเพื่อการทำงาน ติดต่อกับลูกค้า หรือจัดการกับการสื่อสารส่วนตัว ChatGPT สามารถปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนและความต้องการของเนื้อหาอีเมลของคุณได้ มันช่วยร่างอีเมลที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งแนะนำการปรับปรุงในด้านน้ำเสียง โครงสร้าง และความชัดเจน
คุณสามารถร่างข้อความติดตาม สร้างจดหมายข่าว และแม้กระทั่งออกแบบอีเมลที่โน้มน้าวใจสำหรับการติดต่อกับลูกค้าได้ ฉันชื่นชมความง่ายในการปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับโทนหรือเจตนาเฉพาะ ทำให้อีเมลของฉันมีประสิทธิภาพและน่าสนใจอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- เขียนอีเมลในรูปแบบและน้ำเสียงที่หลากหลาย ตั้งแต่เป็นทางการไปจนถึงเป็นกันเอง
- ระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาสำหรับแคมเปญอีเมล
- ปรับแต่งการเขียนให้เหมาะสมโดยปรับโทนตามข้อมูลที่คุณให้
- อัลกอริทึมของ ChatGPT ได้รับการฝึกฝนจากข้อความในหลายภาษา เพื่อให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาด้วยมันในกว่า 80 ภาษา เช่น อังกฤษ จีน สเปน และอีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นบางครั้งอาจไม่ตรงกับน้ำเสียงหรือความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ที่ต้องการ
- ขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติทางอีเมลขั้นสูง เช่น การจัดตารางเวลาและการจัดการติดตามผล
ราคาของ ChatGPT
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปรับแต่งอีเมลของคุณด้วย ClickUp!
การเขียนอีเมลที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมลส่วนบุคคลหรืออีเมลทางธุรกิจการใช้ AI ในการเขียนอีเมลสามารถปรับปรุงกระบวนการและประหยัดเวลาอันมีค่าได้ ✨
เครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยในการสร้างอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการมากกว่าการเขียนอีเมล ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่สุด มันมอบแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยจัดการงาน อัตโนมัติอีเมล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสมัครใช้ ClickUpวันนี้และทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการรวมการจัดการอีเมลกับการอัตโนมัติของงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ! 🚀