10 โปรแกรมเขียนอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพและนักการตลาด

10 โปรแกรมเขียนอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพและนักการตลาด

14 ธันวาคม 2567

การสื่อสารทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพคือตัวเปลี่ยนเกม ไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อกับลูกค้า, บ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย, หรือร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน

89% ของนักการตลาดใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางอันดับ 1 สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย! 🚀

แต่เอาจริง ๆ การเขียนอีเมลที่สร้างผลกระทบไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป การเขียนอีเมลแบบดั้งเดิมนั้นใช้เวลามาก ต้องใช้ความแม่นยำ และมักมาพร้อมกับความท้าทาย เช่น การพิมพ์ผิด ข้อความไม่ชัดเจน หรือโทนที่ไม่เหมาะสม

ฉันเคยประสบปัญหาในการเขียนหัวเรื่องที่ดึงดูดความสนใจหรือการหาจุดสมดุลที่ลงตัวระหว่างการฟังดูเป็นมืออาชีพและการเป็นกันเองในอีเมล

ข่าวดีคือ? เครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI สามารถช่วยลดความเครียดในการเขียนอีเมลได้ พวกมันช่วยคุณร่างอีเมลที่ดูดีและส่วนตัว (ในเวลาเพียงไม่กี่นาที) ตรวจจับข้อผิดพลาด และทำให้แน่ใจว่ารูปแบบการสื่อสารของคุณถูกต้อง 🙌

จากการทดสอบอย่างละเอียดและข้อมูลเชิงลึกจากทีม ClickUp ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเขียนอีเมลได้อย่างมืออาชีพ อ่านต่อเลย!

⏰ สรุป 60 วินาที:

นี่คือสรุป 10 อันดับเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพและนักการตลาดในปี 2025

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอีเมลด้วยAI ✅
  2. Jasper AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาวที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ SEO และมีความเป็นมิตรกับ SEO ✅
  3. SaneBox: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกล่องจดหมายเข้า ✅
  4. ลาเวนเดอร์: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงอีเมล ✅
  5. นักเขียน: เหมาะสำหรับการเขียนที่ต้องการความมีสมาธิในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวน ✅
  6. Google Gemini: เหมาะที่สุดสำหรับการร่างข้อความสื่อสารกับลูกค้า ✅
  7. SmartWriter: เหมาะที่สุดสำหรับการร่างข้อความสื่อสารกับลูกค้า ✅
  8. Rytr: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงอีเมลแคมเปญการตลาด ✅
  9. MailMaestro: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและตอบอีเมลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ ✅
  10. ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งและมืออาชีพสำหรับอีเมล ✅

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์สร้างอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุด ความสามารถในการเขียนอีเมลบางประการควรอยู่ในรายการตรวจสอบของคุณเป็นอันดับแรก

นี่คือฟังก์ชันการทำงานหลักที่ควรพิจารณาสำหรับเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพ:

  • ความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคล: เลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารทางอีเมลที่สามารถสร้างอีเมลที่ปรับแต่งตามรายละเอียดเฉพาะ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางธุรกิจได้ ซึ่งจะทำให้ข้อความของคุณสอดคล้องกับผู้รับและเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • การตรวจสอบไวยากรณ์และน้ำเสียง:เลือกเครื่องมือเขียน AIที่ช่วยให้อีเมลของคุณปราศจากข้อผิดพลาดและสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสมสำหรับการติดต่อทางอีเมลในระดับมืออาชีพ
  • คำแนะนำโดยปัญญาประดิษฐ์: มองหาเครื่องมือสร้างอีเมลที่ให้คำแนะนำสำหรับหัวเรื่อง โครงสร้างประโยค และเนื้อหา เพื่อช่วยขจัดปัญหาการเขียนไม่ออกได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้อีเมลของคุณน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • การรองรับภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI สามารถเขียนอีเมลได้ในหลายภาษาเพื่อรองรับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย คุณสมบัตินี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานในตลาดโลก
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: เลือกเครื่องมือสร้างอีเมลที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้คุณสามารถทำงานเขียนอีเมลที่กินเวลามากโดยอัตโนมัติและเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในขณะเดินทาง

10 เครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง

หลังจากทดสอบซอฟต์แวร์จัดการอีเมลหลายตัว เราได้เห็นการปรับปรุงที่น่าทึ่งในคุณภาพและประสิทธิภาพของอีเมลของเรา

นี่คือเครื่องมือเขียนอีเมลด้วยAI ที่เราแนะนำสำหรับการสร้างอีเมลที่มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพสูง:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอีเมลด้วย AI)

ClickUpเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการร่วมมือ และรวมงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ ผู้จัดการโครงการ หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด เครื่องมือของ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานใด ๆ ได้ มันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ตั้งแต่การจัดการโครงการ การติดตามงาน ไปจนถึงการสร้างเอกสาร และการร่วมมือกับทีม

ClickUp Brain

ผู้เขียนอีเมล AI -ClickUp
สร้างอีเมลที่มีประสิทธิภาพด้วยคำแนะนำเพียงไม่กี่ข้อโดยใช้ClickUp Brain

ClickUp Brain'sAI ช่วยให้กระบวนการเขียนอีเมลง่ายขึ้นด้วยการสร้างคำตอบที่เรียบร้อยพร้อมส่ง ทีมของฉันและฉันได้ใช้มันในการสร้างอีเมลที่เป็นมืออาชีพแต่เป็นมิตรอย่างสม่ำเสมอ ประหยัดเวลาและปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารของฉัน

ต้องการตอบกลับคำถามของลูกค้าอย่างรวดเร็วหรือไม่? ClickUp Brain วิเคราะห์บริบทของการสนทนาของคุณและสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับสไตล์และวัตถุประสงค์ของคุณ ฉันพบว่าสิ่งนี้ช่วยได้มากในช่วงเวลาที่ยุ่งมากเมื่อการสร้างอีเมลจากศูนย์ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้

ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า

ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารทางอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอนนี้เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า

คลิกอัพ ด็อกส์

คลิกอัพ ด็อกส์
เชื่อมโยงเอกสารกับเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ClickUp Docs

ด้วยClickUp Docs คุณสามารถร่างและจัดระเบียบเทมเพลตอีเมลได้อย่างง่ายดายในที่เดียว แทนที่จะต้องจัดการหลายเครื่องมือสำหรับแต่ละเทมเพลต คุณสามารถจัดเก็บและจัดการได้โดยตรงใน Docs นอกจากนี้ Docs ยังเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ได้อย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ว่างานใดๆ ที่สร้างจากอีเมลที่สร้างขึ้นจะยังคงเชื่อมต่อกันอยู่

สำหรับการทำงานเป็นทีม ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายส่วนต่างๆ ของเอกสารให้กับสมาชิกในทีมได้ ซึ่งทำให้ทีมของฉันสามารถแชร์เอกสารและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย

ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสคริปต์อีเมลหรือวางแผนกลยุทธ์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และอัปเดตเอกสารได้พร้อมกัน

การแนบอีเมลไปยังงานด้วย ClickUp
ส่งและรับอีเมล สร้างงาน ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ และแนบอีเมลไปยังงานด้วย ClickUp

โซลูชันการจัดการอีเมลของ ClickUpผสานเนื้อหาอีเมลเข้ากับการจัดการงาน ช่วยให้คุณสามารถซิงค์บัญชีอีเมลจาก Gmail, Outlook, Office 365 หรือ IMAP ได้

ชื่อของงานจะถูกดึงออกมาโดยอัตโนมัติจากหัวข้อของอีเมล ในขณะที่เนื้อหาของอีเมลจะถูกใช้เป็นคำอธิบายของงาน

คุณสามารถมอบหมายงานได้โดยใช้แท็ก เช่น, หรือ ในบรรทัดหัวเรื่อง ไฟล์แนบ รวมถึงรูปภาพ สามารถเพิ่มเป็นไฟล์งานได้ และคุณสามารถกำหนดเส้นตายของงานโดยใช้แท็ก ในบรรทัดหัวเรื่อง

เทมเพลต ClickUp

ClickUp ยังมีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการอีเมลของคุณ

ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญอีเมลของคุณโดยการทำงานอัตโนมัติของงานต่างๆ การปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับลูกค้าของคุณได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับลูกค้าของคุณในขณะที่ปรับกลยุทธ์การจัดการอีเมลของคุณให้เหมาะสมและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญโดยรวม 📈

นอกจากนี้แบบฟอร์มตัวอย่างอีเมล์การตลาดยังช่วยให้คุณสามารถสร้างอีเมล์การตลาดที่มีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม กระตุ้นให้เกิดการแปลง และเพิ่มยอดขายได้ แบบฟอร์มนี้ช่วยเหลือทีมของฉันเป็นอย่างมากในการปรับปรุงแคมเปญอีเมล์ของเรา และปรับปรุงผลลัพธ์โดยรวมให้ดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบ, จัดเก็บ, และแก้ไขร่างอีเมล, สร้างเทมเพลตอีเมล, และจัดการเนื้อหาทั้งหมดในClickUp Docs
  • ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปกว่า 1,000 แอป รวมถึง Gmail, Outlook, Slack, Google Drive, Microsoft Teams และ Zoom ด้วยClickUp Integrations
  • เขียนอีเมลตอบกลับ จดหมายข่าว และบล็อก รวมถึงสร้างไอเดียสำหรับแคมเปญการตลาดโดยใช้ ClickUp Brain
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chatและเก็บการสื่อสารทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน
  • เข้าถึงเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสำเร็จของอีเมลของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แม้ว่าแอปมือถือ ClickUp จะมีฟีเจอร์หลักครบถ้วน แต่ก็ยังไม่มีฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • คุณสมบัติที่ครอบคลุมของเครื่องมืออาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะผู้ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีไม่มากนัก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

🔎 คุณรู้หรือไม่? อีเมลฉบับแรกถูกส่งในปี 1971 โดย เรย์ ทอมลินสัน วิศวกรที่ BBN Technologies เขาเป็นผู้บุกเบิกการใช้สัญลักษณ์ @ เพื่อแยกชื่อผู้ใช้จากชื่อโดเมน! ✉️

2. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาวที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ SEO)

ผู้เขียนอีเมล AI - Jasper AI
ผ่านทางJasper AI

Jasper AI เป็นแพลตฟอร์มการสร้างข้อความที่ทรงพลังซึ่งช่วยสร้างอีเมล, บล็อก, ข้อความโฆษณา และอื่น ๆ อีกมากมาย มันมีเทมเพลต AI หลากหลาย, กระบวนการทำงานสำหรับเนื้อหาแบบยาว และการผสานรวมกับ Surfer SEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

ด้วยเครื่องมือสร้างอีเมล คุณสามารถร่างอีเมลธุรกิจที่ปรับแต่งและเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว Jasper ช่วยให้ทีมการตลาดรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกการสื่อสารทางอีเมลด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • สร้างร่างอีเมลได้อย่างง่ายดายด้วยคำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์
  • สร้างสรรค์ข้อความโฆษณาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการใช้ภาษาที่โน้มน้าวใจ
  • เพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของเนื้อหาด้วยการผสานรวม Surfer ในตัวเพื่อเพิ่มการมองเห็นที่ดีขึ้น
  • ปรับโทนเนื้อหา แปลเป็นภาษาต่างๆ และสร้างภาพความละเอียดสูง ทำให้ใช้งานได้หลากหลายสำหรับทุกประเภทของโครงการสร้างสรรค์

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • มีข้อจำกัดในความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาจริง
  • เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด คุณจำเป็นต้องเลือกแผนราคาที่สูงขึ้น ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีงบประมาณจำกัด

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังมองหาวิธีปรับปรุงการจัดการแคมเปญการตลาดของคุณอยู่ใช่ไหม? นี่คือเคล็ดลับที่ควรปฏิบัติตาม:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้เพื่อติดตามความสำเร็จ 🎯
  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญและปรับปรุงกลยุทธ์ 📊
  • ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน 📈
  • ปรับตัวให้รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์และพฤติกรรมลูกค้า ⚡

3. SaneBox (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของกล่องขาเข้า)

ผู้ช่วยเขียนอีเมลด้วย AI - SaneBox
ผ่านทางSaneBox

SaneBox เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบและจัดการกล่องจดหมายเข้าของคุณได้อย่างง่ายดาย มีประโยชน์ในการจัดลำดับความสำคัญของอีเมลที่สำคัญในขณะที่กรองสิ่งรบกวนออก ด้วยการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้อีเมลของคุณ มันจะจัดระเบียบกล่องจดหมายของคุณโดยอัตโนมัติเป็นโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น SaneLater หรือ SaneNews เพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วย SaneBox คุณสามารถจัดเก็บอีเมลเก่าตามวันที่เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างโดยไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานที่มีความสำคัญสูงโดยหยุดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นชั่วคราว ทำให้กล่องจดหมายของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SaneBox

  • รับอีเมลสำคัญที่ปรับให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานของคุณ
  • เปิดโหมดห้ามรบกวน หยุดการแจ้งเตือนอีเมลที่ไม่สำคัญและจำกัดการขัดจังหวะ
  • ติดตามแนวโน้มอีเมลของคุณและจัดการปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสรุปกิจกรรมในกล่องขาเข้าประจำวันหรือรายสัปดาห์

ข้อจำกัดของ SaneBox

  • เครื่องมือนี้ขาดเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการทำความสะอาดกล่องขาเข้าอย่างลึกหรือการจัดการกลุ่มอีเมลเฉพาะ
  • การจัดเรียงตามหัวข้อบางครั้งอาจจัดประเภทอีเมลผิด ทำให้ต้องปรับแก้ไขด้วยตนเอง

ราคาของ SaneBox

  • ของว่าง: $7/เดือน สำหรับ 1 บัญชีอีเมล
  • อาหารกลางวัน: $12/เดือน สำหรับ 2 บัญชีอีเมล
  • อาหารเย็น: $36/เดือน สำหรับบัญชีอีเมล 4 บัญชี

คะแนนและรีวิว SaneBox

  • G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)

4. ลาเวนเดอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงอีเมล)

ผู้เขียนอีเมลด้วย AI-Lvender
ผ่านทาง ลาเวนเดอร์

ลาเวนเดอร์คือเครื่องมือเขียนอีเมลด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการสื่อสารทางอีเมลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถสร้างอีเมลคุณภาพสูงที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ผู้ช่วยปรับแต่งส่วนบุคคลจะผสานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเข้ากับกล่องจดหมายของคุณ

สิ่งที่ช่วยทีมของฉันได้คือฟีเจอร์การโค้ชแบบเรียลไทม์ของ Lavender ฟีเจอร์นี้จะให้คะแนนอีเมลในด้านความอ่านง่าย การปรับให้เข้ากับผู้รับ และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังจะแจ้งเตือนวลีที่ดูเป็นสแปม พร้อมเสนอทางเลือกที่กระชับและน่าสนใจยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพโดยรวม

คุณสมบัติเด่นของลาเวนเดอร์

  • ปรับปรุงอีเมลแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านและโอกาสในการตอบกลับ
  • ร่างอีเมลเริ่มต้นด้วย AI ประหยัดเวลาและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
  • เน้นจุดที่กระตุ้นสแปมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจทำให้อีเมลถูกจัดอยู่ในโฟลเดอร์ขยะ

ข้อจำกัดของลาเวนเดอร์

  • ลาเวนเดอร์ให้ข้อมูลครอบคลุมเกี่ยวกับมารยาททางอีเมลในระดับจำกัด แต่ขาดแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งอาจต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม
  • การจัดเรียงตามหัวข้ออาจจัดประเภทอีเมลผิดพลาดเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนการจัดระเบียบได้

ราคาของลาเวนเดอร์

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายบุคคล: 49 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผนทีม: ราคาตามการกำหนดเอง

คะแนนและรีวิวลาเวนเดอร์

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:กำลังสงสัยว่าจะใช้ AI ในการเขียนอีเมลได้อย่างไร? ลองใช้กลยุทธ์เหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด:

  • ใช้ AI เพื่อร่างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ 🎯
  • ประหยัดเวลาด้วยการติดตามผลอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ⏳
  • ทดลองใช้ตัวเลือกหลายภาษาสำหรับการเข้าถึงทั่วโลก 🌍

5. นักเขียน (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนที่ต้องการความมุ่งเน้นในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวน)

นักเขียน
ผ่านทางผู้เขียน

Writer เป็นเครื่องมือออนไลน์ยอดนิยมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียน ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบันทึกสั้น ๆ หรือเอกสารที่มีรายละเอียดมาก อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของมันช่วยขจัดสิ่งรบกวน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของคุณได้อย่างเต็มที่

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Writer คือความสามารถในการส่งเสริมสมาธิที่ไม่ถูกรบกวน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวนและโหมด Hemingway คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบง่ายขึ้นมาก

คุณสมบัติเด่นของนักเขียน

  • ติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายการนับคำหรือตัวอักษรตามเซสชัน
  • บันทึกการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเรียกคืนเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย
  • ปิดปุ่มลบคำเพื่อเขียนแบบต่อเนื่องโดยไม่สะดุดด้วยโหมด Hemingway

ข้อจำกัดของนักเขียน

  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น โหมดเฮมิงเวย์ สามารถใช้งานได้เฉพาะกับแผนชำระเงินเท่านั้น
  • เครื่องมือนี้ไม่มีโหมดออฟไลน์ ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สม่ำเสมอ

การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน

  • นักเขียนพื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน Writer PRO: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การสมัครสมาชิกแบบรายปีสำหรับผู้เขียน PRO: $48/ปี ต่อผู้ใช้
  • Writer PRO ตลอดชีพ: $99 ครั้งเดียว

คะแนนและรีวิวของนักเขียน

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับการร่างการสื่อสารกับลูกค้า)

Google Gemini
ผ่านทาง Google Gemini

ด้วย Google Gemini คุณสามารถผสานการทำงานกับ Gmail ได้อย่างราบรื่นและสร้างอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่วินาที มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถเข้าถึงได้ทั้งบนเว็บและมือถือ

ทีมของฉันและฉันได้ลองใช้ฟีเจอร์ "ช่วยฉันเขียนและขัดเกลา" แล้ว และพบว่ามันมีประโยชน์มากสำหรับงานต่างๆ เช่น การตอบคำถามลูกค้าหรือการเขียนอีเมลการตลาดส่วนบุคคลสำหรับการจัดการแคมเปญอีเมล

ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถปรับปรุงอีเมลการตลาดได้อย่างรวดเร็วหรือเพิ่มความเป็นส่วนตัวในข้อความขอบคุณได้ทั้งหมดนี้โดยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ด้วยผู้ช่วยเขียนอีเมล AI ฟรีนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini

  • สร้างร่างอีเมลที่สมบูรณ์ด้วยข้อมูลป้อนเข้าเพียงเล็กน้อย
  • ปรับปรุงร่างที่มีอยู่ให้ชัดเจนและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
  • ปรับสไตล์การเขียนให้เหมาะกับน้ำเสียงที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

ข้อจำกัดของ Google Gemini

  • ประสิทธิภาพของเครื่องมืออาจถูกจำกัดสำหรับหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือทางเทคนิคสูง
  • อาจทำให้เกิดคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือมีอคติเนื่องจากขาดข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของผลลัพธ์

ราคาของ Google Gemini

  • ฟรีตลอดไป
  • ธุรกิจ Gemini: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การประชุมและการสื่อสารด้วย AI: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • ความปลอดภัยของ AI: $12/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Google Gemini

  • G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. SmartWriter (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งแคมเปญการตลาดทางอีเมลให้เป็นส่วนตัว)

นักเขียนอัจฉริยะ
ผ่านทาง SmartWriter

SmartWriter เป็นเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI ที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย, และนักธุรกิจ. มันมีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้รับ เช่น ประวัติการทำงาน และกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีความหมายมากขึ้น.

ด้วยความช่วยเหลือของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) SmartWriter ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนอีเมลให้เหมาะสมที่สุด มันช่วยสร้างอีเมลที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับการสมัครงาน, แคมเปญการตลาด, การติดต่อสื่อสาร, การขายแบบ B2B, และการสื่อสารส่วนตัว ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับความต้องการอีเมลที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของ SmartWriter

  • สร้างหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างง่ายดายด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
  • ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลด้วยน้ำเสียงที่เป็นทางการหรือรูปแบบการสื่อสารเฉพาะ
  • เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การเขียนอีเมลเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค

ข้อจำกัดของ SmartWriter

  • เครื่องมือนี้มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งสำหรับคุณสมบัติที่คล้ายกัน
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาการส่งอีเมลถึงผู้รับไม่สำเร็จเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร

ราคาของ SmartWriter

  • แผนพื้นฐาน: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนยอดนิยม: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรแพลน: $359/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว SmartWriter

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลแคมเปญการตลาด)

ไรท์เตอร์
ผ่านทางRytr

Rytr เป็นผู้ช่วยเขียนที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้การเขียนอีเมลง่ายขึ้นสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่แคมเปญการตลาดไปจนถึงการสื่อสารส่วนตัว คุณสามารถสร้างอีเมลที่เป็นทางการสำหรับลูกค้าด้านการตลาดและข้อความขายที่กระชับและโน้มน้าวใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนอีเมลสมัครงาน, ข้อเสนอขาย, หรือจดหมายข่าว, AI ของ Rytr จะสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจให้คุณได้ คุณสามารถปรับแต่งน้ำเสียงและสไตล์ได้ตามต้องการ ด้วยการรองรับหลายภาษาและตัวเลือกการปรับแต่ง, มันยังเหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ชมทั่วโลกอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr

  • สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น หัวเรื่องหรือเนื้อหาอีเมลที่ละเอียด
  • เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญอีเมลด้วยคำแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • ผสานการทำงานกับโปรแกรมอีเมลและระบบ CRM เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต

ข้อจำกัดของ Rytr

  • การสนับสนุนแบบเรียลไทม์มีให้เฉพาะผู้ใช้พรีเมียมเท่านั้น
  • เวอร์ชันฟรีไม่มีการตรวจสอบการลอกเลียนแบบหรือการตรวจสอบโทนของเนื้อหา

ราคาของ Rytr

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $9/เดือน
  • พรีเมียม: $29/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Rytr

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. MailMaestro (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและตอบอีเมลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ)

เมล์เมสโทร
ผ่านทาง MailMaestro

Maestro Labs บริษัทผู้อยู่เบื้องหลัง MailMaestro ได้เข้าซื้อกิจการ Flowrite ซึ่งเป็นแผนกเขียนอีเมลด้วย AI ของ Flow AI เพื่อเสริมศักยภาพด้านระบบอัตโนมัติสำหรับอีเมลของบริษัท

MailMaestro เป็นผู้ช่วยอีเมลที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้เทคโนโลยี ChatGPT ของ OpenAI ในการสร้างอีเมลคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและตรงตามโทนภาษาและความยาวที่คุณต้องการ ด้วยการผสานรวมการปรับแต่งส่วนบุคคลด้วย AI ของ Flowrite ทำให้ MailMaestro มอบฟีเจอร์การอัตโนมัติของอีเมลที่ทรงพลังยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ MailMaestro

  • สร้างร่างอีเมลที่ปรับแต่งให้เหมาะกับน้ำเสียง ความยาว และภาษาได้ในไม่กี่วินาที
  • สรุปหัวข้อหรือไฟล์ที่ยาวเพื่อความเข้าใจอย่างรวดเร็ว
  • ตอบกลับเพียงคลิกเดียว ทำให้การจัดการอีเมลง่ายขึ้นอย่างมาก

ข้อจำกัดของ MailMaestro

  • เครื่องมือนี้มีตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดนอกเหนือจาก Gmail และ Outlook
  • แผนฟรีของเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI อนุญาตให้ทำการขอเพียง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ สำหรับการเขียน, ปรับปรุงข้อความ, และตอบกลับอีเมล

ราคาของ MailMaestro

  • ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: $15/เดือน
  • ทีม: $15/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว MailMaestro

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)

10. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งและมืออาชีพสำหรับอีเมล)

แชทจีพีที
ผ่าน ChatGPT

ไม่ว่าคุณจะเขียนอีเมลเพื่อการทำงาน ติดต่อกับลูกค้า หรือจัดการกับการสื่อสารส่วนตัว ChatGPT สามารถปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนและความต้องการของเนื้อหาอีเมลของคุณได้ มันช่วยร่างอีเมลที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งแนะนำการปรับปรุงในด้านน้ำเสียง โครงสร้าง และความชัดเจน

คุณสามารถร่างข้อความติดตาม สร้างจดหมายข่าว และแม้กระทั่งออกแบบอีเมลที่โน้มน้าวใจสำหรับการติดต่อกับลูกค้าได้ ฉันชื่นชมความง่ายในการปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับโทนหรือเจตนาเฉพาะ ทำให้อีเมลของฉันมีประสิทธิภาพและน่าสนใจอยู่เสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • เขียนอีเมลในรูปแบบและน้ำเสียงที่หลากหลาย ตั้งแต่เป็นทางการไปจนถึงเป็นกันเอง
  • ระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาสำหรับแคมเปญอีเมล
  • ปรับแต่งการเขียนให้เหมาะสมโดยปรับโทนตามข้อมูลที่คุณให้
  • อัลกอริทึมของ ChatGPT ได้รับการฝึกฝนจากข้อความในหลายภาษา เพื่อให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาด้วยมันในกว่า 80 ภาษา เช่น อังกฤษ จีน สเปน และอีกมากมาย

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นบางครั้งอาจไม่ตรงกับน้ำเสียงหรือความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ที่ต้องการ
  • ขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติทางอีเมลขั้นสูง เช่น การจัดตารางเวลาและการจัดการติดตามผล

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรีตลอดไป
  • บวก: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $30/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปรับแต่งอีเมลของคุณด้วย ClickUp!

การเขียนอีเมลที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมลส่วนบุคคลหรืออีเมลทางธุรกิจการใช้ AI ในการเขียนอีเมลสามารถปรับปรุงกระบวนการและประหยัดเวลาอันมีค่าได้ ✨

เครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยในการสร้างอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการมากกว่าการเขียนอีเมล ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่สุด มันมอบแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยจัดการงาน อัตโนมัติอีเมล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสมัครใช้ ClickUpวันนี้และทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการรวมการจัดการอีเมลกับการอัตโนมัติของงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ! 🚀