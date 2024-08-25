12 กลยุทธ์การจัดการแคมเปญอีเมลที่มีประสิทธิภาพ

สมมติว่าคุณส่งอีเมล 100 ฉบับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าจากจำนวนนั้น มีเพียง 21 ฉบับเท่านั้นที่น่าจะถูกเปิดอ่าน นั่นหมายความว่าอีเมลการตลาดและอีเมลขายที่คุณตั้งใจเขียนอย่างดีอาจกำลังถูกทิ้งไว้ในกล่องจดหมายของผู้รับ
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์และการสื่อสารดิจิทัล การตลาดผ่านอีเมลก็ยังไม่ตาย หากทำอย่างถูกต้อง มันยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการดึงดูดผู้ชมของคุณและกระตุ้นให้เกิดการแปลง
81% ของบริษัทใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาด และหลายแห่ง ทำได้ดี แล้วคุณจะทำอย่างไรให้เหมือนพวกเขาได้ล่ะ? เคล็ดลับคือการตัดผ่านความวุ่นวาย และทำให้จดหมายของคุณโดดเด่น ถูกเปิดอย่างกระตือรือร้น และได้รับการกระทำตามที่ต้องการ
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึง 12 กลยุทธ์การจัดการแคมเปญอีเมลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนผู้ติดตามทั่วไปให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี เราจะสำรวจเครื่องมือและเทมเพลตการตลาดทางอีเมลฟรีเพื่อนำไปใช้กับแต่ละกลยุทธ์ด้วย 📧
การจัดการแคมเปญอีเมลคืออะไร?
การจัดการแคมเปญอีเมลคือกระบวนการเชิงกลยุทธ์ในการวางแผน ดำเนินการ ติดตาม และปรับปรุงแคมเปญการตลาดทางอีเมลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
การจัดการแคมเปญอีเมลเกี่ยวข้องกับการสร้างข้อความที่ตรงเป้าหมาย การแบ่งกลุ่มผู้ชมอย่างรอบคอบ การกำหนดเวลาส่งอีเมลให้ตรงกับช่วงเวลาที่มีอัตราการเปิดสูง และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าแคมเปญบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การออกแบบแคมเปญอีเมลของคุณอย่างสร้างสรรค์และมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าผ่านการส่งแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย คุณสามารถบ่มเพาะลูกค้าที่ยังไม่สนใจให้กลายเป็นผู้ที่เปิดรับมากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการแปลงเป็นลูกค้าภายในรายชื่อผู้ติดตามอีเมลของคุณที่มีอยู่แล้ว
ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้สามารถสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อความที่เหมาะสมจะส่งถึงผู้รับที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
ในยุคดิจิทัลที่ลูกค้าถูกถาโถมด้วยข้อมูลมากมาย การจัดการแคมเปญอีเมลช่วยให้คุณโดดเด่นด้วยการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจตรงถึงกล่องจดหมายของผู้ชมของคุณ
💡 คุณรู้หรือไม่? อีเมลแคมเปญแรก (อีเมลจำนวนมากถึงลูกค้าที่มีศักยภาพ) ถูกส่งในปี 1978 โดย Gary Thuerk ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ Digital Equipment Corporation เขาได้ส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เกือบ 400 คนบน Arpanet เพื่อโฆษณาเครื่อง DEC (อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอก) แคมเปญอีเมลนี้ทำให้เขาได้รับยอดขายประมาณ 13 ล้านดอลลาร์
กลยุทธ์แคมเปญอีเมลคืออะไร?
กลยุทธ์แคมเปญอีเมลคือแผนที่มีโครงสร้างซึ่งระบุวิธีที่องค์กรใช้การตลาดผ่านอีเมลเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะ เช่น การเพิ่มยอดขาย การปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า และการดูแลลูกค้าเป้าหมาย
คุณเริ่มต้นด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณและพัฒนาเนื้อหาที่น่าสนใจภายในกลุ่มเฉพาะของคุณเพื่อดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้เข้ามาในช่องทางการตลาดของคุณมากขึ้น กลยุทธ์การส่งอีเมลแคมเปญเกี่ยวข้องกับการกำหนดเวลาและความถี่ของอีเมล รวมถึงกลยุทธ์สำหรับการแบ่งกลุ่มและการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
โปรดจำไว้ว่าแผนงานที่จัดทำอย่างดีจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าอีเมลทุกฉบับที่ส่งออกไปมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดโดยรวม แน่นอนว่ากลยุทธ์ของคุณสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าถึง 10 เท่าได้ด้วยแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลที่มีประสิทธิภาพ
12 กลยุทธ์การจัดการแคมเปญอีเมล
แม้ว่าคุณจะต้องมีกลยุทธ์การจัดการแคมเปญอีเมลที่มั่นคง แต่สิ่งสำคัญคือการมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย คุณสามารถสร้างระบบนิเวศการจัดการแคมเปญอีเมลทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์มแบบครบวงจรอย่างClickUp
ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างและจัดการงาน, การปรับใช้ระบบอัตโนมัติ, และการผสานรวมกับเครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ มาสำรวจกันเถอะ!
ClickUp สำหรับการจัดการโครงการทางอีเมลช่วยให้การจัดการอีเมลง่ายขึ้นโดยการนำทุกอย่างมาไว้ในที่ทำงานร่วมกันเพียงที่เดียว
คุณสามารถจัดการอีเมลขาเข้าและขาออกทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย โดยเชื่อมโยงกับงานและไฟล์แนบที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างอีเมลอัตโนมัติตามเงื่อนไขเฉพาะ เช่น การส่งแบบฟอร์มหรือฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เครื่องมือนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างแคมเปญอีเมลไปจนถึงการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติต่อการกระทำของผู้ใช้ ช่วยให้การจัดการอีเมลของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
การผสานการทำงานของ ClickUpกับ Gmail, Google Drive, Outlook และเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการช่วยให้คุณสามารถผสานซอฟต์แวร์จัดการอีเมลของคุณเพื่อประสบการณ์ที่รวมศูนย์
ตอนนี้ มาพูดถึง 12 กลยุทธ์การจัดการแคมเปญอีเมลเพื่อปรับปรุงวิธีที่คุณโต้ตอบกับผู้ชมผ่านสื่อนี้
1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจน เช่น เพิ่มอัตราการเปิดอีเมล 20% หรือเพิ่มอัตราการแปลง 15%
การตั้งเป้าหมายบน ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าทุกงานสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของกลยุทธ์การตลาดของคุณ ทำให้ทีมของคุณมีแผนที่ชัดเจนเสมอ
แยกเป้าหมายของคุณออกเป็นเมตริกทางเทคนิคและไม่ใช่ทางเทคนิค เช่น การปรับแต่งหน้า Landing Page และการทดสอบ A/B นอกจากนี้โฟลเดอร์เป้าหมายของ ClickUpยังช่วยติดตามวงจรสปรินต์ของทีมและกำหนดเป้าหมายสำหรับความก้าวหน้า การเงิน ผู้สมัครสมาชิก การตอบกลับ และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ ทำให้มั่นใจว่าทุกคนกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกัน
ขอแนะนำให้คุณกำหนดเป้าหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญอีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณตั้งเป้าที่จะสร้างหัวข้ออีเมลที่มีอัตราการแปลงสูง 15 หัวข้อ และระบุเวลาส่งที่ผู้สมัครสมาชิกของคุณมีแนวโน้มจะตรวจสอบกล่องจดหมายมากที่สุด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ขยายขอบเขตการตลาดของคุณด้วยการผสมผสานการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เข้ากับกลยุทธ์ของคุณลองใช้เทมเพลตอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุด ผสานรวมสิ่งนี้เข้ากับแคมเปญอีเมลการตลาดของคุณอย่างราบรื่นเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น
2. แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณตามความสนใจ, ข้อมูลประชากร, และประวัติการซื้อก่อนที่จะใช้เครื่องมือการติดต่อเพื่อเริ่มการเปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นลูกค้า
กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณระบุลูกค้าที่มีมูลค่าสูงจากรายชื่อผู้สมัครสมาชิกและตอบสนองความต้องการด้านเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผ่านอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การปรับแต่งแคมเปญอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มเป้าหมายนี้จะช่วยให้คุณบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของการตลาดผ่านอีเมลได้อย่างง่ายดาย
ผสานเครื่องมือการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกลุ่มย่อยที่มีคุณค่าสูงภายในกลุ่มเป้าหมายของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมการตลาดของคุณไม่ต้องเสียเวลาในการคิดค้นด้วยตนเองว่าอีเมลใดควรส่งไปยังลูกค้าใด.
นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าอีเมลหรือเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่คุณชื่นชอบสามารถผสานข้อมูลจากระบบปัจจุบันของคุณได้หรือไม่ ระบบเหล่านี้อาจแตกต่างกันตั้งแต่ CRM สำหรับการตลาดทางอีเมลไปจนถึงเครื่องมือวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง
พยายามหาเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการแบ่งกลุ่มเมื่อศึกษาพฤติกรรมดิจิทัลของผู้ชมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ทดสอบฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อสร้างช่องป้อนข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดการโต้ตอบกับลูกค้าที่แตกต่างกัน คุณสามารถแบ่งกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ในภายหลังเพื่อพัฒนาหมวดหมู่ผู้ชมที่ชัดเจน
3. สร้างหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจ
หลีกเลี่ยงกับดักของภาวะตันในการเขียนด้วยClickUp Brain ตอนนี้คุณสามารถแบ่งเบาภาระในการคิดไอเดียเนื้อหาหรือค้นคว้าข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ClickUp Brain ช่วยเสริมกระบวนการระดมความคิดของคุณด้วยการพัฒนาหัวข้อและเนื้อหาอีเมลที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างคลังไอเดียและจัดหมวดหมู่ตามธีมและแคมเปญต่างๆ
โปรดทราบว่าบรรทัดหัวเรื่องของอีเมลของคุณมักจะเป็นความประทับใจแรกของผู้รับ มันเป็นตัวตัดสินว่าอีเมลของคุณจะถูกเปิดอ่านหรือถูกเพิกเฉย
การใช้ Brain เป็นผู้ช่วยในการเขียนของคุณช่วยให้คุณพัฒนาโครงสร้างอีเมลได้หลากหลายอย่างรวดเร็ว และรับประกันว่าข้อความของคุณจะโดดเด่นในกล่องจดหมายที่แออัด—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาเนื้อหาของอีเมลของคุณไว้อย่างแท้จริง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มชื่อแรกของผู้รับอีเมลในบรรทัดหัวเรื่องสามารถเพิ่มอัตราการเปิดอีเมลได้ถึง 9.1% เทคนิคนี้ช่วยสร้างความรู้สึกคุ้นเคยและดึงดูดความสนใจของผู้รับ
4. ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลให้น่าสนใจ
เริ่มต้นด้วยการสร้างคำแนะนำสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย, ข้อเสนอพิเศษ, และเนื้อหาที่สอดคล้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าในอดีตกับแบรนด์ของคุณ ด้วยวิธีนี้ อีเมลของคุณจะไม่เพียงแต่รู้สึกเหมือนการส่งข้อความทั่วไป—แต่จะสื่อสารโดยตรงกับความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล
คิดถึงวิธีต่าง ๆ ที่คุณสามารถปรับแต่งอีเมลของคุณให้เหมาะกับผู้รับได้: ใช้ข้อมูลจากการซื้อครั้งก่อนเพื่อแนะนำสินค้าใหม่ที่พวกเขาอาจชอบ, ให้การยอมรับการมีส่วนร่วมในอดีตของพวกเขาผ่านข้อเสนอพิเศษ, หรือปรับแต่งอีเมลตามเทศกาลให้เหมาะกับผู้รับ
การมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้รับแต่ละรายจะทำให้อีเมลของคุณน่าสนใจมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พิจารณาใช้เทมเพลตและฟีเจอร์ของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดของคุณ รวมถึงแคมเปญอีเมลของคุณด้วย นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่ควรลองดู
เทมเพลตปฏิทินการตลาด ClickUp
ใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUpเพื่อติดตามแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่และปรับกลยุทธ์สำหรับแคมเปญในอนาคตผ่านการแสดงข้อมูลที่เรียบง่าย เทมเพลตแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้ช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับกิจกรรมของผลิตภัณฑ์และเปิดตัวแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการกำหนดเวลาและตั้งตารางสำหรับอีเมลซีเควนซ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปรับแต่งอีเมลแต่ละฉบับให้มีความเฉพาะบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องและน่าสนใจ
ต่อไป ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้าง จัดเก็บ และจัดระเบียบร่างเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเอกสารแยกต่างหากสำหรับกลุ่มลูกค้าหรือสายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยแต่ละเอกสารจะมีข้อเสนอและข้อความที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะกลุ่ม
ส่งเสริมให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และใช้เครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นเช่น ClickUp Brain เพื่อพัฒนา стратегีแคมเปญอีเมลของคุณ คุณสามารถซิงค์เอกสารของคุณกับเวิร์กโฟลว์อีเมล และรวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน Brain
สุดท้าย ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างอีเมลใหม่ซ้ำๆ โดยใช้เทมเพลตที่มีอยู่ในตัวซึ่งทำให้การเริ่มต้นและการปรับแต่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
เทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp
เทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUpช่วยให้การทำการตลาดทางอีเมลของคุณง่ายขึ้น โดยช่วยให้คุณจัดระเบียบ ดำเนินการ และติดตามแคมเปญได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การจัดการรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและการร่างข้อความ ไปจนถึงการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่ชัดเจน เทมเพลตนี้รับรองว่าทุกขั้นตอนจะได้รับการครอบคลุม
คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ด้วยสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp จัดหมวดหมู่แคมเปญโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมองเห็นไทม์ไลน์ผ่านมุมมองต่างๆ เช่น รายการ แผนงานแกนต์ และปฏิทิน วิธีการที่มีโครงสร้างนี้ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสม่ำเสมอให้กับแคมเปญของคุณ
การเริ่มต้นใช้งานเทมเพลตนั้นง่ายดาย คุณสามารถตั้งค่าโครงการสำหรับแต่ละแคมเปญ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดระยะเวลาในการทำงานให้เสร็จสิ้นได้ การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตเป็นประจำ ช่วยให้ทีมของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตยังรองรับการทดสอบ A/B ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงแคมเปญของคุณได้ และบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
คุณยังสามารถเพิ่มเทมเพลตแคมเปญแบบหยดเพื่อค่อยๆ ดึงดูดผู้มุ่งหวังให้เข้าสู่ขั้นตอนที่ต้องชำระเงินในช่องทางการตลาดของคุณได้
👀 โบนัส: ค้นพบแอปการตลาดดิจิทัลชั้นนำที่จะช่วยคุณจัดการแคมเปญ วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วม
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลสามารถใช้งานบนมือถือได้
ประมาณ46% ของอีเมลทั้งหมดถูกเปิดอ่านบนสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักการตลาดจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในแคมเปญอีเมลของตน
ผู้ชมส่วนใหญ่ในปัจจุบันบริโภคเนื้อหาบนหน้าจอขนาดเล็กและเลื่อนดูอย่างรวดเร็ว ทำให้การสร้างการออกแบบอีเมลที่ตอบสนองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สิ่งนี้ทำให้ข้อความของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและทำงานได้ดีบนหน้าจอทุกขนาด
สำรวจข้อควรพิจารณาด้านการออกแบบ เช่น การจัดวางแบบคอลัมน์เดียวที่อ่านและนำทางได้ง่ายบนหน้าจอขนาดเล็ก นอกจากนี้ ควรพิจารณาใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่กดได้ง่ายด้วยนิ้วมือ
ต่อไป รูปภาพต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้โหลดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียคุณภาพ และข้อความใด ๆ ที่อยู่ในรูปภาพควรมีน้อยที่สุดเพื่อรักษาความชัดเจนในการอ่าน
โปรดจำไว้ว่า เป้าหมายของคุณคือการลดโอกาสที่ผู้สมัครสมาชิกจะละทิ้งอีเมลของคุณเนื่องจากการออกแบบที่ไม่ดี
💡 คุณรู้หรือไม่?เวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้แต่ละคนใช้ในการมีส่วนร่วมกับอีเมลแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 2 ถึง 8 วินาที นั่นหมายความว่าแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลจำเป็นต้องดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ตั้งแต่บรรทัดหัวเรื่องไปจนถึงข้อความและรูปภาพแรก
6. ดำเนินการทดสอบ A/B บนองค์ประกอบอีเมล
หรือที่เรียกว่าการทดสอบแบบแยกส่วน การทดสอบ A/Bช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแคมเปญการตลาดโดยการเปรียบเทียบอีเมลสองเวอร์ชันเพื่อทดสอบว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีกว่า
โดยการทดสอบองค์ประกอบต่างๆ เช่น รูปภาพ, CTA, และรูปแบบเนื้อหา คุณสามารถเข้าใจได้ว่าอะไรที่สอดคล้องกับผู้ชมของคุณได้ดีที่สุด ที่สำคัญที่สุด การทดสอบ A/B ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปรับปรุงกลยุทธ์อีเมลของคุณเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดและเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยรวม
เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจว่าคุณต้องการทดสอบองค์ประกอบใดของอีเมลของคุณ นี่อาจเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่นการใช้คำในหัวข้อหรือซับซ้อนเช่นการจัดวางอีเมลทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทดสอบหัวข้ออีเมลที่เน้นความเร่งด่วนเปรียบเทียบกับหัวข้อที่เน้นส่วนลด ส่งเวอร์ชันเหล่านี้ไปยังกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กและติดตามผลลัพธ์เพื่อดูว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีกว่า
อย่าจำกัดการทดสอบ A/B ให้เป็นเพียงความพยายามครั้งเดียวเท่านั้น ให้กลายเป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงอีเมลของคุณให้เหมาะสมที่สุดโดยอิงจากพฤติกรรมและความคิดเห็นจริงของผู้ใช้
เมื่อเวลาผ่านไป การปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยเหล่านี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของแคมเปญของคุณ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างเทมเพลตอีเมลใน Gmail
7. ดำเนินการระบบอีเมลอัตโนมัติ
ด้วยระบบอีเมลอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มส่งข้อความที่ตรงเวลาและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณได้โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
เริ่มต้นด้วยการติดป้ายกำกับทริกเกอร์ของคุณว่าเป็นการเข้าชมหน้าแลนดิ้ง การคลิกปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ หรือการทิ้งรถเข็นสินค้าไว้ แล้วใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่และกระตุ้นให้ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานกลับมาสนใจอีกครั้ง
คุณควรพิจารณาการส่งอีเมลติดตามหลังการซื้อเพื่อขอรีวิวสินค้าและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแบรนด์ด้วยเช่นกัน คุณสามารถใช้เทมเพลตอีเมลอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ
เทมเพลตอัตโนมัติสำหรับอีเมลใน ClickUp
เทมเพลตการอัตโนมัติทางอีเมลโดย ClickUpทำให้การจัดการแคมเปญอีเมลทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย. มันช่วยให้คุณตั้งค่าอีเมลซึ่งจะถูกส่งโดยอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจง และติดตามประสิทธิภาพของพวกมันผ่านกลุ่มเป้าหมายของคุณ.
การทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานสร้างสรรค์และการขออนุมัติการออกแบบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างมาก เทมเพลตนี้ยังจัดการการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า ทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
และด้วยระบบการทำงานด้านภาพ คุณสามารถมองเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงในลำดับอีเมลของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณได้
8. ส่งอีเมลในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อพูดถึงการตลาดผ่านอีเมล แม้แต่เนื้อหาที่น่าสนใจที่สุดก็อาจไม่ประสบความสำเร็จหากส่งถึงกล่องจดหมายของผู้รับในเวลาที่ไม่เหมาะสม
การระบุเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการส่งอีเมลเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการเพิ่มอัตราการเปิดและอัตราการคลิกผ่านสำหรับโปรแกรมอีเมล. กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมเพื่อกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการส่งอีเมลโดยพิจารณาจากเวลาที่พวกเขาตรวจสอบกล่องจดหมายของตนมากที่สุด.
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าช่วงเช้าของวันกลางสัปดาห์เป็นช่วงเวลาที่มีอัตราการเปิดอีเมลสูงสุด อย่างไรก็ตาม เวลาที่ดีที่สุดอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและอุตสาหกรรมของคุณ ตัวอย่างเช่น อีเมล B2B อาจมีประสิทธิภาพดีกว่าในช่วงเวลาทำการ ในขณะที่อีเมล B2C อาจมีการมีส่วนร่วมสูงกว่าในช่วงเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห์
9. ติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอีเมลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น เริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดหลัก เช่น อัตราการเปิดอีเมล, ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, อัตราการคลิกผ่าน, อัตราการแปลง, อัตราการตีกลับ, และอัตราการยกเลิกการสมัคร ตัวเลขเหล่านี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าอีเมลของคุณกำลังทำงานอย่างไร
ตรวจสอบตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นประจำเพื่อดูว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล
ตัวอย่างเช่น หากอัตราการเปิดอีเมลของคุณสูง อาจหมายความว่าหัวข้ออีเมลของคุณตรงจุด หากอัตราการคลิกผ่านต่ำ อาจถึงเวลาที่ต้องพิจารณาเนื้อหาหรือข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ของคุณใหม่
การตรวจสอบและติดตาม KPI ผ่านแดชบอร์ดที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการตลาดของคุณ จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของข้อมูลลูกค้าได้อย่างชัดเจน
ClickUp Dashboardsนำเสนออินเทอร์เฟซที่อ่านง่ายพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและทีม การกระจายงาน และระบบติดตามเวลา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอีเมลของคุณ
ใช้แผนภูมิแท่งและกราฟเพื่อทบทวนการจัดการแคมเปญอีเมลของคุณและประเมินการแปลงที่คุณได้รับจากลำดับอีเมลที่แตกต่างกัน
เทมเพลตแคมเปญอีเมล ClickUp
เทมเพลตแคมเปญอีเมลของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการติดตามและปรับปรุงการตลาดทางอีเมลของคุณ มันช่วยให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นโดยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละแคมเปญ ไม่ว่าคุณต้องการเพิ่มอัตราการเปิดอีเมล เพิ่มอัตราการคลิก หรือกระตุ้นการแปลง
เมื่อคุณเปิดตัวแคมเปญของคุณ, แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างง่ายดาย, ให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ชมกับเนื้อหาของคุณ.
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้ทรงพลังอย่างแท้จริงคือคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถสร้างสถานะและฟิลด์ที่ปรับให้เหมาะกับแคมเปญของคุณได้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าอีเมลใดกำลังทำงานได้ดี และอีเมลใดที่ต้องการการปรับปรุง
เทมเพลตนี้ยังส่งเสริมการทบทวนตัวชี้วัดของคุณอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้คุณสังเกตเห็นแนวโน้มและปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ติดตั้งไว้ในตัว ทีมงานของคุณสามารถแบ่งปันความคิด วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน และคิดค้นวิธีใหม่ ๆ ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย ทำให้แคมเปญอีเมลของคุณประสบความสำเร็จทุกครั้ง
เทมเพลตรายงานการตลาดทางอีเมลโดย ClickUp
ลองใช้เทมเพลตรายงานการตลาดผ่านอีเมลโดย ClickUpเพื่อวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัดของงานแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณป้อน KPI, ปัญหาการส่งถึง, และข้อมูลการตอบกลับที่แบ่งตามกลุ่มผู้ชมได้ เพื่อเพิ่มความถูกต้องของการทำนายสำหรับแคมเปญอีเมลในอนาคต
คุณยังสามารถสร้างรายงานที่สามารถติดตามได้ซึ่งสรุปข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลของคุณทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
10. ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกรองสแปม
ไม่มีอะไรทำให้แคมเปญอีเมลของคุณพังทลายได้เร็วกว่าการตระหนักว่าข้อความที่คุณเขียนอย่างพิถีพิถันได้ไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปมที่น่ากลัว
ตัวกรองสแปมเปรียบเสมือนยามรักษาความปลอดภัยในอาณาจักรอีเมล และมีผู้ต้องสงสัยทั่วไปหลายรายในหมวดหมู่นี้ เช่น คำที่สร้างความรู้สึกเร่งด่วนหรือให้คำมั่นสัญญาที่ไม่เป็นจริง: 'ซื้อตอนนี้! ', 'ข้อเสนอพิเศษสำหรับเวลาจำกัด,' 'รับประกัน,' เป็นต้น การใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่มากเกินไปหรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ในหัวเรื่องก็อาจทำให้เกิดการแจ้งเตือนเช่นกัน
แม้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้อาจเพิ่มความเร่งด่วนหรือความรู้สึกพลาดโอกาส (FOMO) ให้กับแคมเปญของคุณ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้อีเมลของคุณดูเหมือนสแปม คุณควรยึดมั่นในการสื่อสารที่ซื่อสัตย์ซึ่งมอบคุณค่าทันทีแทนที่จะใช้กลยุทธ์ที่หลอกลวง
โปรดจำไว้ว่าต้องให้ความสนใจกับการตั้งค่าทางเทคนิคของอีเมลของคุณ ชื่อผู้ส่งควรเป็นที่จดจำได้และคงที่ และคุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่สามารถตอบกลับได้
แทนที่จะทำให้อีเมลของคุณดูไม่เป็นส่วนตัวและน่าสงสัย ให้เน้นที่ด้านต่างๆ เช่น อัตราส่วนของลิงก์ต่อข้อความที่ต่ำ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จำกัดจำนวนลิงก์ในอีเมลของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์เหล่านั้นนำไปสู่เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ หลีกเลี่ยงลิงก์ที่มีคุณภาพต่ำเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและป้องกันไม่ให้อีเมลของคุณดูเหมือนสแปม
11. ทำความสะอาดและอัปเดตรายชื่ออีเมลของคุณเป็นประจำ
การรักษาความสะอาดและอัปเดตข้อมูลในรายชื่ออีเมลของคุณอยู่เสมอ จะช่วยรักษาฐานข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบันของคุณให้ทันสมัย หากรายชื่ออีเมลล้าสมัย จะลดประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณและเสี่ยงต่อการทำลายชื่อเสียงของผู้ส่ง
อีเมลที่ส่งกลับ ผู้สมัครสมาชิกที่ไม่เคลื่อนไหว และผู้รับที่ไม่สนใจ จะส่งผลกระทบในทางลบต่อการส่งอีเมลของคุณ และนำไปสู่การมีส่วนร่วมและอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง
นอกเหนือจากการตัดสมาชิกที่ไม่ใช้งานแล้ว การตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมลในรายการของคุณเป็นประจำจะช่วยได้ใช้เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลที่ใช้ AIและซอฟต์แวร์ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบที่อยู่อีเมลปลอมหรือที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้องซึ่งทำให้เกิดการตีกลับอย่างรุนแรง
การทำเช่นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณได้รับที่อยู่อีเมลจากการลงทะเบียนออนไลน์หรือรายชื่อจากบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์หรือข้อมูลที่ป้อนโดยเจตนาร้ายแฝงอยู่
12. ปรับปรุงแคมเปญอีเมลของคุณอย่างต่อเนื่อง
โปรดจำไว้ว่าไม่ว่าแคมเปญจะประสบความสำเร็จเพียงใด ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เสมอ การปรับปรุงแคมเปญอีเมลของคุณหมายถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ทดลองใช้รูปแบบใหม่ ๆ และทำการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลที่มี
กระบวนการที่ทำซ้ำอย่างต่อเนื่องช่วยให้อีเมลของคุณมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแคมเปญการตลาดที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบตัวชี้วัดหลักอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตเห็นอัตราการเปิดลดลง นั่นเป็นเวลาที่ควรกลับไปทบทวนหัวข้อหรือเวลาส่งอีเมลของคุณ ในทางกลับกัน หากอัตราการคลิกผ่านของคุณแข็งแกร่ง คุณสามารถวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบใดในอีเมลที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ให้ทำการทดสอบ A/B เป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสิ่งที่ได้ผลดีในฤดูกาลหนึ่งอาจไม่ได้ผลดีในฤดูกาลอื่น
พัฒนาแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศของ ClickUp
แคมเปญอีเมลที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ภารกิจที่ตั้งแล้วลืมได้เลย แต่ต้องอาศัยความใส่ใจและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมและความชอบที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า
เพื่อเป็นการเตือนความจำ การบริหารจัดการแคมเปญอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยแนวทางเชิงกลยุทธ์อย่างสูง ซึ่งผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์เข้าด้วยกัน
เครื่องมือการตลาดทางอีเมลเช่น ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกแง่มุมของกลยุทธ์การตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่เป้าหมายและแดชบอร์ดไปจนถึงระบบอัตโนมัติและ Brain—คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันภายในทีมภายในและทีมขยายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณพร้อมที่จะปฏิวัติแนวทางการตลาดทางอีเมลของแบรนด์คุณหรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!