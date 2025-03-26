10 เครื่องมือขยายประโยคด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการเขียน

ร่างกำลังจะสมบูรณ์แบบแล้ว—จนกระทั่งคุณตระหนักว่าประโยคของคุณสั้นและแห้งแล้ง ขาดความลึกซึ้งที่จำเป็น
คุณสามารถแก้ไขปัญหาการเขียนที่พบบ่อยนี้ได้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
เครื่องมือขยายประโยคด้วย AI ช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวคิดพื้นฐานให้กลายเป็นข้อความที่ชัดเจนและทรงพลัง แม้ว่าหลายเครื่องมือจะพึ่งพาความช่วยเหลือในการเขียนแบบดั้งเดิม แต่เครื่องมือเหล่านี้ก้าวไปไกลกว่าไวยากรณ์ โดยให้ความชัดเจนและผลกระทบมากขึ้นแก่การเขียนของคุณด้วยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือขยายประโยคด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยให้คุณยกระดับประโยคของคุณได้อย่างง่ายดาย 📝
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 อันดับคำแนะนำยอดนิยมสำหรับเครื่องมือขยายศักยภาพ AI ครั้งต่อไปของคุณ:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่จัดการโครงการและการสร้างเนื้อหา)
- ContentDetector. ai (เหมาะที่สุดสำหรับนักเขียนที่เน้นเนื้อหาปลอดภัยจากการตรวจจับ AI)
- ความเป็นต้นฉบับ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการความต้นฉบับและ SEO)
- เครื่องมือขยายประโยคข้อความ AI ให้เป็นมนุษย์มากขึ้น (เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างโดย AI)
- จูเนีย เอไอ เท็กซ์ เอ็กซ์แพนเดอร์ (เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการการขยายข้อความอย่างรวดเร็วและแม่นยำ)
- WriterBuddy. ai เครื่องขยายประโยค (เหมาะสำหรับบล็อกเกอร์และนักเรียนที่ต้องการการปรับปรุงอย่างง่าย)
- Musely. ai เครื่องขยายประโยค (เหมาะสำหรับผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์)
- เครื่องมือขยายประโยคด้วย AI Edit Pad (เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการขยายเนื้อหาอย่างง่ายดาย)
- HyperWrite เครื่องขยายประโยค (เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนแบบเฉพาะบุคคล)
- Typli. ai เครื่องขยายประโยค (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการที่ต้องการโทนเนื้อหาที่หลากหลาย)
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือขยายประโยคด้วย AI?
การเลือกเครื่องมือขยายประโยคด้วย AI ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้กระบวนการเขียนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือนั้นตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติหลักที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความชัดเจนในการอ่าน
มาสำรวจสิ่งที่คุณควรพิจารณาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือของคุณ⚒️
- การขยายข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์: ใช้ 알고ริทึมขั้นสูงเพื่อขยายประโยคโดยรักษาความหมายและบริบทเดิมไว้
- โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: มีโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณยังคงเป็นต้นฉบับและปราศจากการคัดลอก
- ความถูกต้อง: ขยายประโยคโดยไม่เปลี่ยนแปลงบริบทเดิม เพื่อให้การเขียนของคุณมีความแม่นยำ
- ความเร็ว: ให้การขยายข้อความอย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ช่วยประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการเขียนใหม่ด้วยตนเอง
- ความสามารถในการอ่าน: มุ่งเน้นการเปลี่ยนประโยคที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเนื้อหาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
- ความหลากหลาย: เหมาะสำหรับเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายงานทางวิชาชีพ บทความบล็อก และอื่นๆ อีกมากมาย
- ปรับโทนได้ตามต้องการ: ให้คุณปรับโทนของเนื้อหาที่ขยายออกไปให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ
- การรองรับหลายภาษา: รองรับหลายภาษา ทำให้มีประโยชน์สำหรับผู้ชมนานาชาติและหลากหลาย
10 เครื่องมือขยายประโยคด้วย AI ที่ดีที่สุดในพริบตา
ไม่แน่ใจใช่ไหมว่าตัวขยายประโยค AI ตัวไหนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณได้?
ตั้งแต่การปรับปรุงความอ่านง่ายไปจนถึงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เครื่องมือเหล่านี้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว ต่อไปนี้คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด 💁
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|คลิกอัพ
|ทีมที่จัดการการสร้างเนื้อหาและงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงโครงการ
|ผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการงานและโครงการเพื่อการจัดการงานและสร้างเนื้อหาที่ราบรื่น
|ContentDetector. ai
|นักเขียนที่มุ่งเน้นเนื้อหาปลอดภัยจากการตรวจจับด้วย AI
|ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความที่ขยายออกยังคงมีความเป็นมนุษย์และปลอดภัยจาก AI
|ความเป็นต้นฉบับ. ai
|ผู้สร้างเนื้อหาที่ให้ความสำคัญกับความเป็นต้นฉบับและ SEO
|ให้บริการตรวจจับการลอกเลียนแบบพร้อมกับการขยายข้อความ
|เครื่องมือขยายข้อความ AI ให้เป็นมนุษย์
|นักการตลาดที่ปรับปรุงเนื้อหาที่สร้างโดย AI
|ปรับปรุงข้อความที่สร้างโดย AI ให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและน่าสนใจยิ่งขึ้น
|จูเนีย AI เท็กซ์ เอ็กซ์แพนเดอร์
|ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการการขยายความอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
|เสนอการขยายเนื้อหาที่ตระหนักถึงบริบท พร้อมความยืดหยุ่นในน้ำเสียงและรูปแบบ
|WriterBuddy. ai เครื่องขยายประโยค
|บล็อกเกอร์และนักเรียนที่ต้องการการปรับปรุงง่าย ๆ
|อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมคำแนะนำการปรับปรุงข้อความอย่างรวดเร็ว
|Musely. ai เครื่องขยายประโยค
|ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์และผู้มีอิทธิพล
|เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่ขยายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย
|โปรแกรมขยายประโยคด้วย AI Editpad
|ผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการขยายเนื้อหาอย่างง่ายดาย
|การขยายอย่างง่ายพร้อมคุณสมบัติการเขียนใหม่ขั้นพื้นฐาน
|ไฮเปอร์ไรท์ เซนส์ เอ็กซ์แพนเดอร์
|ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเขียนแบบเฉพาะบุคคล
|คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสไตล์การเขียนของแต่ละบุคคล
|Typli. ai เครื่องขยายประโยค
|ฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการที่ต้องการโทนเนื้อหาที่หลากหลาย
|ตัวเลือกการปรับแต่ง AI สำหรับความต้องการเนื้อหาที่แตกต่างกัน
10 เครื่องมือขยายประโยคด้วย AI ที่ดีที่สุด
ด้วยจำนวนเครื่องมือขยายประโยคด้วย AI ที่มีอยู่มากมาย การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย บางเครื่องมือเน้นความชัดเจน บางเครื่องมือเน้นความคิดสร้างสรรค์ และบางเครื่องมือก็มอบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างทั้งสอง เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น พร้อมเน้นคุณสมบัติเด่นและข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ
มาค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการเขียนของคุณกันเถอะ 👀
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่บริหารโครงการและสร้างเนื้อหา)
เบื่อกับการสลับแอปไปมาใช่ไหม? พบกับ ClickApp แอปเดียวครบทุกเรื่องสำหรับการทำงาน! 🤩
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย, เขียนบทความบล็อกถัดไปของคุณ,หรือวางแผนการตลาดดิจิทัลโดยใช้ AI ผ่านการสัมมนาออนไลน์( ), ClickUp ก็รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ด้วย ClickUp Brainที่ติดตั้งมาในตัว คุณกำลังทำงานอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วมากกว่าที่เคย ต้องการปรับปรุงประโยคหรือเพิ่มรายละเอียดใช่ไหม? AI Writer ของ Brain จะแนะนำการปรับปรุงตามบริบทของเนื้อหาของคุณ ในฐานะเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ของบริษัท มัน ให้คุณปรับปรุงเนื้อหาได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณตามบริบทของงานหรือเอกสารของคุณ
นอกจากนี้ClickUp Docsยังทำให้การร่างและการแก้ไขร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ด้วยการรวมเอกสาร วิกิ และไอเดียทั้งหมดของคุณไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ใช้คำสั่ง / หรือปุ่ม 'Write with AI' ภายใน ClickUp Docs เพื่อสร้างหรือแก้ไขเนื้อหา เพียงป้อนประโยคของคุณ แล้ว AI จะขยายให้ชัดเจนพร้อมปรับโทนตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อจัดการงานประจำ เช่น การมอบหมายการตรวจสอบเนื้อหาหรือการติดตามกำหนดเวลา
- เพิ่มฟิลด์กำหนดเอง AI ให้กับงานเพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับคำอธิบายงานโดยอัตโนมัติ
- สรุปงาน เอกสาร หัวข้อความคิดเห็น และการสนทนาในแชทด้วยฟีเจอร์ Ask AI
- รับภาพที่สร้างโดย AI ด้วยฟีเจอร์ AI ในClickUp Whiteboards
- บันทึกการประชุม, ถอดความ, และดึงรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp AI Notetaker
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp สามารถทดแทนเครื่องมือหลายอย่างได้ด้วยเครื่องมือเดียวอย่างแท้จริง เราสามารถจัดการการสร้างเนื้อหา การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เอกสารของบริษัท และอื่น ๆ ได้ในที่เดียว ขอบคุณ ClickUp ที่ทำให้เป็นไปได้ แผนกต่าง ๆ ในบริษัทของเราสามารถเข้าใจและติดตามสิ่งที่ทีมอื่น ๆ กำลังทำได้ดีขึ้นมาก เพราะเราสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวได้
🔍 คุณทราบหรือไม่? 41%ของนักการตลาดรายงานว่าการใช้ AI ช่วยสร้างรายได้ที่สูงขึ้นจากแคมเปญอีเมลของพวกเขา
2. ContentDetector.ai (เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการสร้างเนื้อหาปลอดภัยจากการตรวจจับ AI)
ContentDetector.ai เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ ระบุข้อความที่สร้างโดย AI รวมถึงผลลัพธ์จากโมเดลต่างๆ เช่น ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ ด้วย AI Content Detector นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Sentence Expander ยังช่วยให้คุณยกระดับการเขียนและการสร้างเนื้อหาของคุณได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มนี้ใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมการประมวลผลภาษาขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ขยายออกไปยังคงให้ข้อมูลที่น่าสนใจและมีการขัดเกลาโดยไม่ลดทอนความชัดเจนหรือเจตนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContentDetector.ai
- แยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนและละเอียดเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
- เพิ่มคุณค่าให้กับบทความด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมและรายละเอียดที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้อ่าน
- ให้เนื้อหาของคุณผ่านการตรวจสอบโดยเครื่องมือตรวจจับ AI หลายตัว เช่น Originality.ai และ Turnitin เพื่อรวบรวมผลลัพธ์และเพิ่มความแม่นยำ
ข้อจำกัดของ ContentDetector. ai
- ขาดแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, Android และ iOS แบบสแตนด์อโลน ทำให้การเข้าถึงข้ามอุปกรณ์มีข้อจำกัด
- ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการวิเคราะห์และการปรับแต่งข้อเสนอแนะ
ContentDetector.ai ราคา
- ฟรี
ContentDetector.ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ContentDetector.ai อย่างไรบ้าง?
มันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่นี่ แต่ผลลัพธ์จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ผลผลิตเชิงสร้างสรรค์สามารถแยกแยะได้ง่าย แต่เนื้อหาทางเทคนิคนั้นแทบจะเหมือนการเสี่ยงทาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? เบื้องหลังความมหัศจรรย์ของการขยายประโยคนั้นคือ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) อัลกอริทึมของ NLP ช่วยให้ AI วิเคราะห์โครงสร้างประโยค กฎไวยากรณ์ และความหมายตามบริบท เพื่อให้แน่ใจว่าการขยายมีความหมายและรักษาความสอดคล้องของเนื้อหา
3. ความเป็นต้นฉบับ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการความต้นฉบับและ SEO)
ความเป็นต้นฉบับ. ตัวขยายประโยคของ ai เปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเนื้อหาที่มีโครงสร้างดีและน่าสนใจ. มันช่วยคุณเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นประโยคที่เรียบเรียงอย่างดีโดยไม่มีปัญหา.
เครื่องมือเขียนคำโฆษณาของ นี้มีตัวเลือกมากมายเพื่อช่วยคุณปรับแต่ง ปรับปรุง และเพิ่มคุณภาพเนื้อหาให้เหมาะกับสไตล์การเขียนและความต้องการของคุณอย่างเป็นเอกลักษณ์ สามารถ ดึงเนื้อหาจากไฟล์ที่อัปโหลดหรือโดยการวิเคราะห์ URL ได้ ซึ่งมอบความยืดหยุ่นและความแม่นยำ
ความเป็นต้นฉบับ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- อัปโหลดไฟล์หรือดึงข้อความโดยตรงจาก URL เพื่อสร้างเนื้อหาที่ขยายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- เลือกวิธีที่คุณต้องการให้เครื่องมือขยายประโยคของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นโดยการต่อความคิดของคุณหรือทำให้รายละเอียดมากขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น
- ติดตามการขยายงานที่ผ่านมาพร้อมประวัติผลลัพธ์เพื่อเปรียบเทียบเวอร์ชันและปรับปรุงงานเขียนของคุณให้ดีขึ้นตามกาลเวลา
ความเป็นต้นฉบับ ข้อจำกัดของ AI
- มันมักจะทำเครื่องหมายเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์ว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI
- ผู้ใช้ถูกจำกัดให้ขยายได้ฟรีเพียง 20 ครั้งต่อวัน ซึ่งอาจขัดขวางการใช้งานอย่างกว้างขวาง
ความเป็นต้นฉบับ. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- จ่ายตามการใช้งาน: $30 ต่อผู้ใช้ (ราคาตามความต้องการครั้งเดียว)
- ข้อดี: $14.95/เดือน
- องค์กร: 179 ดอลลาร์/เดือน
ความเป็นต้นฉบับ. คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Originality.ai อย่างไรบ้าง?
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและรายงานที่ละเอียดทำให้ใช้งานและเข้าใจได้ง่าย จึงเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักการศึกษา สิ่งที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Originality.AI คือบางครั้งมีการตรวจจับผิดพลาด ซึ่งเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์ถูกระบุผิดว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลที่ไม่จำเป็นและต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม...
🔍 คุณรู้หรือไม่? ความสามารถของ AI ในการขยายประโยคมักสะท้อนถึงวิธีที่มนุษย์เพิ่มชั้นความคิดของตนเอง มันจะนำเอาองค์ประกอบหลักแล้วขยายหรืออธิบายเพิ่มเติม เหมือนกับวิธีที่เราขยายการสนทนาของเราอย่างเป็นธรรมชาติ
4. เครื่องขยายประโยคข้อความ AI ให้เป็นมนุษย์ (เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการปรับปรุงเนื้อหาที่สร้างโดย AI)
เครื่องมือ Humanize AI Sentence Expander เปลี่ยนประโยคสั้น ๆ และง่าย ๆ ให้กลายเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์และมีโครงสร้างที่ดีซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจได้. มันช่วยคุณแยกแยะระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์ พร้อมให้คุณเลือกปรับแต่งได้ตามเป้าหมายของเนื้อหาของคุณ.
ผสานรวมเข้ากับ ChatGPT เป็นเครื่องมือเพิ่มเติม Humanize AI ยกระดับงานเขียนของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นข้อความสั้นหรือเอกสารยาวเหยียด ไม่เพียงแต่ขยายเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังมี Humanize File ที่คุณสามารถอัปโหลดเอกสารเพื่อขยายและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ที่ทำให้เป็นมนุษย์
- ขยายและปรับปรุงข้อความในกว่า 26 ภาษา เพื่อให้เข้าถึงทั่วโลก
- ดาวน์โหลดเนื้อหาที่ขยายเพิ่มเติมของคุณในรูปแบบต่างๆ เพื่อการแก้ไขหรือเผยแพร่ต่อไป
- แยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อความที่เข้าใจง่าย พร้อมบริบทและคำอธิบายเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของข้อความ AI ที่ทำให้เป็นมนุษย์
- ข้อมูลที่จัดโครงสร้างไม่ดีหรือไม่ชัดเจนอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังการประมวลผล
- เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การทำให้ข้อความ AI ดูเป็นมนุษย์เป็นหลัก และอาจขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเขียนที่คำนึงถึงบริบทและการตรวจสอบข้อเท็จจริง
การกำหนดราคาสำหรับข้อความ AI ที่มีความเป็นมนุษย์
- ฟรี
- เติบโต: $18.40/เดือนต่อผู้ใช้
- ขนาด: $32. 80/เดือนต่อผู้ใช้
ทำให้ข้อความและรีวิวของ AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: 3 คำแนะนำเพื่อสร้างสไตล์เนื้อหาเฉพาะ:
- สร้างโทนที่เป็นมิตรและเหมือนการสนทนาสำหรับบทความบล็อกนี้
- สร้างอีเมลฉบับนี้ให้มีความเป็นมืออาชีพและดูเรียบร้อยยิ่งขึ้น
- เปลี่ยนย่อหน้านี้ให้เป็นการโต้แย้งเชิงโน้มน้าวใจพร้อมการเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจน
5. Junia AI Text Expander (เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการการขยายข้อความอย่างรวดเร็วและแม่นยำ)
Junia AI's Text Expander เปลี่ยนความคิดแรกของคุณให้กลายเป็นข้อความที่ละเอียดและน่าสนใจ
สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อนข้อความเริ่มต้นของคุณและให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนดบริบท สิ่งนี้จะช่วยให้ AI สร้างคำแนะนำที่แม่นยำและเกี่ยวข้องมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ขยายออกไปสอดคล้องกับข้อความและโทนที่คุณต้องการสื่อ
สร้างขึ้นด้วยโมเดล AI ที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางเครื่องมือสร้างข้อความ AIของ ช่วยให้คุณปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลกในกว่า 40 ภาษา นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบทความได้ยาวถึง 6,000 คำ ทำให้เหมาะสำหรับการอภิปรายเชิงลึกและเนื้อหา SEO ที่มีอันดับสูง
คุณสมบัติเด่นของ Junia AI
- ขยายเนื้อหาด้วยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการมีอยู่ทางออนไลน์
- สร้างเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในทุกโครงการเขียนของคุณ
- ไฮไลต์ข้อความและขยายด้วยคลิกเดียว พร้อมรับแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายสำหรับป้อนคำสำคัญและความคิดเพื่อขยายข้อมูล
ข้อจำกัดของ Junia AI
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้น
- ตัวเลือกที่จำกัดในการเลือกอารมณ์และโทนที่แตกต่างกัน
ราคาของ Junia AI
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Junia AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Junia AI อย่างไรบ้าง?
หากพวกเขามีตัวตรวจจับเนื้อหา AI ติดตั้งไว้ในตัวก็คงจะดีมาก เพราะในปัจจุบันสามารถหาได้ง่ายหากบทความทั้งหมดถูกเขียนโดย AI
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: AI สามารถถูกกระตุ้นให้แนะนำภาษาเชิงเปรียบเทียบในงานเขียนของคุณ ซึ่งช่วยขยายและเพิ่มความหลากหลายให้กับประโยคอย่างสร้างสรรค์ วิธีนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างงานเขียนที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยรายละเอียด
6. WriterBuddy. ai Sentence Expander (เหมาะสำหรับบล็อกเกอร์และนักเรียนที่ต้องการการปรับปรุงอย่างง่าย)
WriterBuddy. AI เป็นผู้ช่วยเขียนอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ยกระดับประโยคของตนให้ชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยอัลกอริทึม AI ขั้นสูง มัน ขยายประโยคตามบริบท
การควบคุมการปรับแต่ง, การเลือกโทนเสียง, และการกำหนดเป้าหมายผู้ชมช่วยให้คุณเขียนได้ทุกอย่างตั้งแต่บทความทางวิชาการไปจนถึงบล็อกโพสต์แบบไม่เป็นทางการ
เครื่องมือสร้างเนื้อหา AIของ นำเสนอ นักเขียนเรียงความ, เครื่องสร้างย่อหน้า, และเครื่องสร้างบทสรุป เพื่อทำให้การเขียนเป็นเรื่องง่าย เมื่อคุณป้อนข้อมูลของคุณ WriterBuddy จะให้สองถึงสามเวอร์ชันของประโยคที่ขยายออกมา ให้คุณเลือกเวอร์ชันที่เหมาะสมที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WriterBuddy. ai
- เลือกจากเทมเพลตมากกว่า 40+ แบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการเขียนที่หลากหลาย และใช้ฟีเจอร์ ผู้ช่วยเขียน สำหรับการเขียน แก้ไข สรุป ตรวจสอบไวยากรณ์ และการอ้างอิง
- ใช้เครื่องมือสร้างตัวย่อเพื่อแนะนำตัวย่อที่เกี่ยวข้องและสร้างสรรค์
- พัฒนาวิทยานิพนธ์ที่แข็งแกร่งสำหรับงานวิชาการด้วยเครื่องมือสร้างวิทยานิพนธ์, เครื่องมือสร้างประโยควิทยานิพนธ์ และเครื่องมือสร้างชื่อเรื่อง
ข้อจำกัดของ WriterBuddy. ai
- มันมีประสิทธิภาพสำหรับชิ้นงานที่สั้นกว่า แต่บ่อยครั้งจะซ้ำความคิดเมื่อเขียนเนื้อหาที่ยาวเกิน 2,000 คำ
- มันมักใช้เทมเพลตเพื่อสร้างเนื้อหา ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดความคิดริเริ่มและการมีส่วนร่วม
WriterBuddy. ai ราคา
- ฟรี
WriterBuddy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: 3 ข้อแนะนำในการปรับปรุงเนื้อหา:
- แยกประโยคที่ซับซ้อนนี้ออกเป็นภาษาที่ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น
- ขยายแนวคิดนี้ด้วยภาษาที่น่าสนใจและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น
- ปรับปรุงย่อหน้านี้เพื่อปรับปรุงการไหลและความอ่านง่าย
7. Musely. ai เครื่องขยายประโยค (เหมาะสำหรับผู้จัดการโซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์)
Musely. ai เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณสร้างบทความบล็อก สร้างรายงาน และแก้ไขเนื้อหา AIหรือผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเลือกประเภทการขยายได้หลากหลาย รวมถึง เพิ่มรายละเอียด, รวมตัวอย่าง, เพิ่มหลักฐาน, และสนับสนุนทางสถิติ เพิ่มคำแนะนำพิเศษเพื่อเน้นจุดสำคัญและรับตัวเลือกหลายอย่างให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Musely. ai
- ขยายและแปลข้อความได้อย่างราบรื่นในหลายภาษา พร้อมรักษาความถูกต้องตามบริบทด้วยโหมดขยายที่หลากหลาย เช่น ทำให้ยาวขึ้น และเขียนต่อ
- รวมการอ้างอิงที่จัดรูปแบบอย่างเหมาะสมไว้ภายในเนื้อหาที่ขยายออกโดยตรง เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการหรือการวิจัย
- เลือกจาก ระดับพื้นฐาน (การขยายความอย่างง่าย), ระดับปานกลาง (คำอธิบายโดยละเอียด), และระดับสูง (การวิเคราะห์เชิงลึก) เพื่อให้ตรงกับความลึกของการขยายที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Musely. ai
- ระบบ AI อาจสร้างประโยคที่ไม่เหมาะสมกับบริบทหรือไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเป็นครั้งคราว
- เครื่องมืออาจพบปัญหาในการขยายประโยคที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะทางสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Musely. ai ราคา
- ฟรี
Musely. ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ตั้งค่าแม่แบบ ClickUpเฉพาะที่ระบุคำแนะนำสำหรับ ChatGPT สำหรับงานเฉพาะ เช่น โพสต์บล็อก แคมเปญอีเมล หรือการอัปเดตโซเชียลมีเดีย
8. Editpad AI Sentence Expander (เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการขยายเนื้อหาอย่างง่ายดาย)
เครื่องมือขยายประโยคของ EditPad AI เป็นเครื่องมือเขียนบทความที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปรับปรุงและขยายความการเขียนของคุณอย่างง่ายดาย
ชุดเครื่องมือของมัน ซึ่งรวมถึง AI Email Writer และ AI Paragraph Generator ช่วยให้คุณสามารถขยายการเขียนของคุณให้เหมาะกับบริบทต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เองช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการให้ข้อเสนอแนะทันทีเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ ด้วยการเข้าถึงฟรีและการสนับสนุนหลายภาษา เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเขียนได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ Editpad
- เลือก "ทำให้ยาวขึ้น" เพื่อเพิ่มความลึก หรือ "เขียนต่อ" เพื่อต่อยอดจากแนวคิดที่มีอยู่
- สร้างเรียงความเชิงเล่าเรื่อง เชิงโน้มน้าว เชิงโต้แย้ง และเชิงพรรณนาได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วย AI Essay Writer
- ขยายและเขียนเรื่องราวทั้งแบบสมมติและไม่ใช่สมมติที่น่าสนใจโดยอิงจากข้อความธรรมชาติด้วยเครื่องมือสร้างเรื่องราวด้วย AI
ข้อจำกัดของ Editpad
- เครื่องมือจำกัดการป้อนข้อมูลไว้ที่ 200 คำต่อการขยาย ซึ่งอาจจำเป็นต้องแบ่งข้อความที่ยาวออกเป็นส่วนๆ
- ผู้ใช้ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และคำผิดจำนวนมากในเนื้อหาที่สร้างขึ้น
ราคาของ Editpad
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Editpad
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Editpad อย่างไรบ้าง?
สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Editpad คือบางครั้งเมื่อใช้การถอดความ มันมักจะให้ความหมายที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้นฉันขอแนะนำให้ตรวจสอบประโยคอีกครั้งว่ามีความหมายที่สมเหตุสมผลหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการต่อ นอกเหนือจากนั้น ฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับ Editpad
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: AI ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการระดมความคิดอีกด้วย ลองขอให้ AI ขยายความในหัวข้อหรือแนวคิดที่คุณกำลังทำงานอยู่ และอาจให้มุมมองใหม่ๆ ที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อน
9. HyperWrite Sentence Expander (เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนแบบเฉพาะบุคคล)
HyperWrite's Sentence Expander ทำให้การเปลี่ยนประโยคพื้นฐานให้กลายเป็นเนื้อหาที่ละเอียดและครบถ้วนเป็นเรื่องง่าย ราวกับมี แชทบอทโต้ตอบที่คอยแนะนำคุณตลอดกระบวนการขยายเนื้อหา เมื่อระบบขยายข้อความของคุณแล้ว ยังจะอธิบายวิธีการได้คำตอบนั้นเพื่อให้คุณนำไปใช้ในอนาคตได้อีกด้วย!
เครื่องมือนี้ยังแสดงคำแนะนำโดยอัตโนมัติตามบริบท โดยถามว่า 'คุณต้องการให้ฉันขยายประโยคอื่นเพิ่มเติมหรือไม่?'
คุณสมบัติเด่นของ HyperWrite
- แก้ไขเอกสารหรือข้อความเพื่อปรับปรุงความชัดเจน น้ำเสียง และรูปแบบด้วย Magic Editor
- ทำให้แนวคิดทางเทคนิคหรือนามธรรมเข้าใจง่ายขึ้นด้วยการอธิบายเหมือนกับว่าฉันอายุ 5 ขวบ
- ใช้คุณสมบัติ Flexible AutoWrite และเครื่องมือขยายย่อหน้าเพื่อสร้างเนื้อหาแบบยาวและแบบสั้น และขยายการเขียนของคุณ
ข้อจำกัดของ HyperWrite
- มันขาดคุณสมบัติการแก้ไขที่ลึกซึ้งซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรายละเอียดได้มากขึ้นในแง่ของสไตล์, รูปแบบ, หรือโครงสร้างภายในเครื่องมือเอง
- ต้องเข้าสู่ระบบทุกครั้งเพื่อใช้งาน ไม่เหมือนกับเครื่องมือฟรีอื่น ๆ ที่ให้เข้าถึงได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตน
ราคาของ HyperWrite
- พรีเมียม: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $ 44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ HyperWrite
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง HyperWrite อย่างไรบ้าง?
มันไม่ได้บอกคุณว่าประโยคหรือย่อหน้าจะจบเมื่อไหร่ คุณต้องรอสักสองสามวินาทีเพื่อดูว่าคุณจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมตามประโยคก่อนหน้าหรือไม่
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสำรวจการใช้งาน AI ของเราใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
10. Typli. ai เครื่องขยายประโยค (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการที่ต้องการโทนเนื้อหาที่หลากหลาย)
Typli.ai นำเสนอเครื่องมือขยายประโยคที่ทรงพลังซึ่งเปลี่ยนประโยคสั้นๆ ให้เป็นข้อความที่ละเอียด แพลตฟอร์มนี้มีชุดเครื่องมือการเขียนด้วย AI ที่ครอบคลุมกว่า 184 รายการ รวมถึง เครื่องมือเขียนอีเมล เครื่องมือสร้างบทความ และเครื่องมือแปลงประโยคเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือเขียนประโยคใหม่ของมันช่วยให้คุณสร้างข้อความใหม่ที่ไม่ซ้ำใครจากเนื้อหาของคุณ ในขณะที่ตัวแปลงข้อความจาก AI เป็นข้อความมนุษย์ทำให้ข้อความที่ป้อนมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ SEO เพื่อปรับปรุงการมองเห็นของเนื้อหาและเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานฟรี
คุณสมบัติเด่นของ Typli. ai
- เขียนประโยคและชิ้นงานที่ยาวขึ้น เช่น เรียงความ รายงาน และงานวิจัยได้สูงสุด 10,000 คำในส่วนป้อนข้อมูล
- ติดตามจำนวนคำของทั้งประโยคต้นฉบับและข้อความที่ขยายออกไปเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหรือข้อจำกัดของความยาว
- ใช้เครื่องมือเขียน AI สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ผู้เขียนคำปราศรัย AI, เครื่องสร้างการโต้วาที AI, ผู้สรุป AI, ตัวแปลงเสียงจากแบบถูกกระทำเป็นแบบกระทำ, และผู้เขียนใหม่ ChatGPT
ข้อจำกัดของ Typli. ai
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียงไม่เกิน 1,000 คำในเนื้อหาที่ขยาย
- มีความยืดหยุ่นจำกัดในการปรับโทนหรือเจตนาของเนื้อหาที่ขยายเพิ่มเติม
ราคาของ Typli. ai
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Typli. ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อขยายประโยค ให้ใช้โครงสร้างประโยคที่หลากหลาย AI สามารถช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับเนื้อหาของคุณได้โดยการเปลี่ยนประโยคธรรมดาให้กลายเป็นประโยคที่ซับซ้อน หรือเพิ่มองค์ประกอบเช่นการเรียงประโยคแบบขนานเพื่อให้การไหลของเนื้อหาเป็นไปอย่างน่าสนใจยิ่งขึ้น
รักษาการเขียนของคุณให้อยู่ในเส้นทางด้วย ClickUp
การค้นหาเครื่องมือขยายประโยคด้วย AI ที่สมบูรณ์แบบอาจรู้สึกเหมือนการล่าสมบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเครื่องมือมากมายให้เลือกใช้ ตัวเลือกที่เราได้พูดถึงนั้นมอบคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ตั้งแต่การปรับปรุงความชัดเจนไปจนถึงการเพิ่มความลึกซึ้งให้กับงานเขียนของคุณ
แต่ทำไมต้องพอใจแค่การปรับปรุงประโยค เมื่อคุณสามารถยกระดับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณได้?
ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนของคุณเท่านั้น ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงรายงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วยเปลี่ยนไอเดียคร่าวๆ ของคุณให้กลายเป็นเนื้อหาที่ชัดเจน กระชับ และสมบูรณ์แบบ เพิ่มพลังให้งานเขียนของคุณอีกขั้น
และยังไม่หมดเพียงเท่านี้—ClickUp มอบพื้นที่ทำงานแบบศูนย์กลางให้คุณจัดการงาน สื่อสารกับทีมผ่านแชท และเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทั้งหมดของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅