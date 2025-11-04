วิธีการเลือกซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ

สมมติว่าคุณได้รับอีเมลที่มีหัวเรื่องว่า: 'สวัสดี [FIRST_NAME], ขอบคุณที่ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์ของเราเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า!'
นั่นคือการตลาดอัตโนมัติที่ล้มเหลว และมันเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่ใครจะยอมรับ คำสัญญาฟังดูเหลือเชื่อ: ตั้งค่าแล้วลืมไปได้เลย ลูกค้าเป้าหมายจะกลายเป็นลูกค้าอย่างน่าอัศจรรย์ และแคมเปญจะทำงานเองทั้งหมดในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์
นั่นเป็นเพราะทีมการตลาดส่วนใหญ่ลงเอยด้วยซอฟต์แวร์ที่ทำได้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จในการทำการตลาดอัตโนมัติกับ 'ทำไมเราถึงเสียเงิน $500/เดือนไปกับสิ่งนี้' ขึ้นอยู่กับการรู้อย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรก่อนที่การสาธิตการขายจะเริ่มต้น
คู่มือนี้จะเผยวิธีเลือกซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่เหมาะกับทีมของคุณ งบประมาณของคุณ และสุขภาพจิตของคุณ (เหมือนClickUp!) 👀
⭐ แม่แบบแนะนำ
การตลาดและการขายอัตโนมัติทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรู้สึกไม่ยุ่งยากเทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติของ ClickUpช่วยให้ทีมจัดระเบียบแคมเปญ ตั้งค่าการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ดูแลลูกค้าเป้าหมาย และติดตามผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนตามปกติ
ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติเป็นเครื่องมือที่จัดการงานการตลาดที่ทำซ้ำๆ แทนคุณ เช่น การส่งอีเมลตามลำดับ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย มันช่วยให้คุณตั้งค่าแคมเปญเพียงครั้งเดียว จากนั้นจะส่งข้อความที่เหมาะสมไปยังบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนดาวน์โหลดอีบุ๊กของคุณ ซอฟต์แวร์จะติดแท็กพวกเขาโดยอัตโนมัติว่าสนใจในหัวข้อนั้น คุณสามารถใช้แท็กเหล่านี้เพื่อรวมกลุ่มเป้าหมายในแคมเปญอีเมลอัตโนมัติของคุณในหัวข้อเฉพาะได้
สิ่งนี้ช่วยให้คุณดูแลลูกค้าเป้าหมายได้หลายร้อยรายพร้อมกันโดยไม่ต้องติดตามสถานะของแต่ละคนในกระบวนการขายด้วยตนเอง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 79% ของผู้นำด้านเทคโนโลยีการตลาด B2Bใช้แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือเหล่านี้ได้กลายเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ
ทำไมการเลือกซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ
เมื่อทีมเริ่มสำรวจวิธีการเลือกซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ มักจะติดอยู่กับคุณสมบัติและคำที่นิยม แต่คำถามที่แท้จริงคือ: มันจะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ทำให้แคมเปญมีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้หรือไม่?
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเลือกซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ
ทำให้แคมเปญเป็นระบบและลดการทำงานด้วยมือ
การตลาดอัตโนมัติแบบมืออาชีพขจัดคอขวดที่ชะลอแคมเปญของคุณ
เมื่อมีผู้ดาวน์โหลดคู่มือราคาของคุณ ซอฟต์แวร์จะลบพวกเขาออกจากลำดับการดูแลลูกค้าในขั้นการสร้างความตระหนักทันที และเริ่มส่งกรณีศึกษาและเครื่องคำนวณผลตอบแทนการลงทุนให้พวกเขา
ระบบจะแบ่งกลุ่มฐานข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติตามอุตสาหกรรม ขนาดบริษัท และระดับการมีส่วนร่วม จากนั้นปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านการวิเคราะห์และการรายงาน
โซลูชันการตลาดอัตโนมัติระดับองค์กรเผยให้เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริงของความพยายามทางการตลาดของคุณ โดยการติดตามผู้ติดต่อตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
คุณอาจค้นพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เปลี่ยนเป็นลูกค้าได้เร็วกว่าผู้ที่ดาวน์โหลดอีบุ๊กถึง 3 เท่า หรือลูกค้าที่มาจาก LinkedIn ใช้จ่ายมากกว่าผู้ที่มาจาก Google Ads ถึง 40%
ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้คุณจัดสรรงบประมาณใหม่ไปยังช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงและปรับปรุงกระบวนการของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมายและอัตราการแปลง
เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AIที่เหมาะสมจะติดตามร่องรอยดิจิทัลทั้งหมดของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าองค์กรเยี่ยมชมหน้าโยบายความปลอดภัยและเครื่องคำนวณราคาของคุณภายใน 48 ชั่วโมง ระบบจะรับรู้ทันทีว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูงขึ้นถึง 60% และจะส่งต่อพวกเขาไปยังตัวแทนขายอาวุโสโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าเป้าหมายเริ่มไม่สนใจตามการมีส่วนร่วมทางอีเมล และเริ่มแคมเปญกระตุ้นการมีส่วนร่วมใหม่ก่อนที่คุณจะสูญเสียพวกเขาไป
แพลตฟอร์มที่อ่อนแอจะพลาดสัญญาณเหล่านี้ ทำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพหลุดลอยไปในขณะที่ทีมของคุณเสียเวลาไปกับลูกค้าที่ไม่ได้สนใจ
🔍 คุณทราบหรือไม่? แคมเปญที่ใช้ระบบอัตโนมัติได้รับผลตอบแทนจากการตลาด (ROI) สูงกว่าถึง ~32% เมื่อเทียบกับแคมเปญที่ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ
รับประกันความสอดคล้องกันในทุกช่องทางและทุกทีม
แพลตฟอร์มอัตโนมัติขั้นสูงสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียวในทุกจุดสัมผัส
เมื่อมีผู้เข้าร่วมเว็บสัมมนาของคุณ ระบบจะปรับลำดับการส่งอีเมลเพื่อสร้างความสนใจให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ อัปเดตคะแนนความสนใจของลูกค้า เปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ และแจ้งเตือนตัวแทนฝ่ายขายที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของพวกเขา
การประสานงานนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รับข้อความที่ขัดแย้งกันหรือถูกติดต่อจากสมาชิกในทีมหลายคนเกี่ยวกับโอกาสเดียวกัน
ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ
ทุกแพลตฟอร์มต่างก็สัญญาว่าจะเป็นคำตอบใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติบางตัวก็เหมาะสมกว่าตัวอื่น และรายละเอียดเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
นี่คือคุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ 🤔
- ความน่าเชื่อถือในการซิงโครไนซ์ข้อมูล: ตรวจสอบว่าข้อมูลติดต่อได้รับการอัปเดตเมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์มหรือคลิกลิงก์ในอีเมลของคุณหรือไม่ เนื่องจากซอฟต์แวร์การตลาดจำนวนมากอ้างว่ามีการเชื่อมต่อแต่ไม่ได้ทำงานตามที่กล่าวอ้าง
- ความสามารถในการติดตามรายได้: มองหาแพลตฟอร์มที่ติดตามKPI การตลาดและผลลัพธ์จริง เช่น การนัดหมายที่จองได้และการปิดการขาย ไม่ใช่แค่ตัวชี้วัดที่ดูดีแต่ไม่มีผลจริง เช่น การเปิดอีเมล
- ความยืดหยุ่นในการสร้างเวิร์กโฟลว์: ทดสอบว่าคุณสามารถสร้างเส้นทางที่แตกต่างกันสำหรับพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้หรือไม่ เช่น การส่งข้อมูลราคาให้กับลูกค้าที่มีแนวโน้มสูง และการส่งเนื้อหาการศึกษาให้กับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจ
- ตัวเลือกการปรับแต่งคะแนน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถให้คะแนนสูงขึ้นกับการกระทำที่มีความสำคัญมากที่สุด เช่น การขอเดโมเมื่อเทียบกับการอ่านบล็อก
- ประสิทธิภาพในช่วงการใช้งานสูงสุด: ตรวจสอบว่าทุกอย่างยังคงซิงค์กันอยู่ระหว่างการเปิดตัวแคมเปญใหญ่หรือเมื่อคุณกำลังนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อหลายพันรายการ
- ความสามารถในการรายงานแบบละเอียด: มองหาแดชบอร์ดและรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถติดตามการแปลง, การระบุแหล่งที่มาของรายได้, และผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญ
- คุณภาพการตอบสนองการสนับสนุน: ถามว่าระยะเวลาที่ทีมของพวกเขาตอบสนองเมื่อระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ AIล้มเหลวเร็วแค่ไหน เพราะเวลาที่ระบบหยุดทำงานระหว่างแคมเปญจะทำให้คุณสูญเสียลูกค้าเป้าหมาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างแบบประเมินคะแนนน้ำหนักสำหรับแต่ละเครื่องมือที่คุณกำลังประเมิน ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpสำหรับความเหมาะสมของกรณีการใช้งาน, ความลึกของการผสานรวม, การส่งมอบ, การวิเคราะห์, และ TCO; เพิ่มฟิลด์สูตรสำหรับการให้คะแนนอัตโนมัติ ดำเนินการทุกผู้ขายผ่านสถานการณ์ที่เหมือนกันเพื่อหลีกเลี่ยง "อคติจากการสาธิต"
คุณควรจ่ายเงินเท่าไหร่สำหรับซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ?
การลงทุนของคุณควรสะท้อนถึงปริมาณการติดต่อ ขนาดของทีม และความซับซ้อนของกระบวนการหาลูกค้าของคุณ:
$0-30 ต่อเดือน
แพลตฟอร์มฟรีและระดับเริ่มต้นเหมาะสำหรับเมื่อคุณจัดการผู้ติดต่อไม่เกิน 2,000 ราย และต้องการทดลองใช้ลำดับอีเมลพื้นฐาน
คุณจะได้รับระบบอัตโนมัติพื้นฐาน เช่น ชุดต้อนรับและแคมเปญแบบหยดอัตโนมัติแบบง่าย แต่ควรคาดหวังการปรับแต่งที่จำกัดและการสนับสนุนเฉพาะทางอีเมลเท่านั้น ช่วงนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการตรวจสอบว่าระบบอัตโนมัติเหมาะสมกับเป้าหมายการตลาดของพวกเขาก่อนที่จะลงทุนเพิ่มเติม
100-300 ดอลลาร์ต่อเดือน
โซลูชันระดับกลางรองรับทีมที่จัดการผู้ติดต่อ 5,000-20,000 ราย ซึ่งต้องการการแบ่งกลุ่มขั้นสูงการทดสอบ A/B และการกระตุ้นตามพฤติกรรม
คุณจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, ตัวสร้างหน้าแลนดิ้ง, และการเชื่อมต่อกับระบบ CRM ยอดนิยมต่างๆ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโตซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าการทำงานอัตโนมัติได้ผลและต้องการแคมเปญที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อจัดการกับปริมาณลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทที่เพิ่ม AI เข้าสู่ระบบอัตโนมัติของตนพบว่ารายได้เพิ่มขึ้น 3-15%และผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการขายเพิ่มขึ้น 10-20% ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการกำหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาดและการปรับแต่งแบบเรียลไทม์นั้นสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง
500-1,500 ดอลลาร์ต่อเดือน
บริษัทที่มีผู้ติดต่อมากกว่า 25,000 ราย ซึ่งดำเนินลำดับการดูแลลูกค้าที่ซับซ้อนผ่านอีเมล โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของตนเอง เหมาะสมกับกลุ่มนี้
คุณจะเห็นได้ว่าแคมเปญใดที่ดึงดูดลูกค้าได้จริง ไม่ใช่แคมเปญที่ได้คลิกมากที่สุดAI สำหรับการตลาดอัตโนมัติจะช่วยให้คุณส่งอีเมลในเวลาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นและระบุได้ว่าลูกค้าเป้าหมายใดพร้อมที่จะซื้อ ในระดับนี้ การทำงานอัตโนมัติควรส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่คุณได้รับในแต่ละเดือน
2,500+ ต่อเดือน
บริษัทขนาดใหญ่ที่มีผู้ติดต่อมากกว่า 100,000 รายต้องการระบบความปลอดภัยขั้นสูง การจัดการแบรนด์หลายแบรนด์ และการผสานระบบตามความต้องการเฉพาะ คุณจะได้รับผู้จัดการบัญชีที่ดูแลโดยเฉพาะและการสนับสนุนแบบเร่งด่วนเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการเปิดตัวที่สำคัญ
คิดถึงเวลาของทีมคุณว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไร หากระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาให้แต่ละคนในทีมการตลาดได้ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเวลาของพวกเขาคุ้มค่ากับธุรกิจของคุณที่ $60 ต่อชั่วโมง นั่นหมายถึงการประหยัดค่าแรง $2,400 ต่อเดือน ซึ่งทำให้ซอฟต์แวร์นี้คุ้มค่า
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำให้การลงทุนของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ หากผู้บริหารของคุณต้องการข้อมูลการวัดผลรายได้ การเปรียบเทียบ CAC กับ LTV หรือความเร็วของกระบวนการขาย ให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณใช้สามารถดึงรายงานเหล่านั้นได้โดยตรง แทนที่จะบังคับให้คุณต้องทำงานแก้ไขด้วยสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ตัวเลือกซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ได้รับความนิยม
นี่คือเครื่องมืออัตโนมัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางตัวสำหรับการขยายการจัดการแคมเปญการตลาด
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติและการดำเนินการแบบรวมศูนย์)
ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
สำหรับทีมการตลาด,ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpนำการวางแผนแคมเปญ, กระบวนการทำงานของเนื้อหา, และการจัดการลูกค้าเป้าหมายมาไว้ในที่เดียวที่เชื่อมต่อถึงกัน
รักษาแคมเปญให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ClickUp Automationsใช้ตรรกะแบบทริกเกอร์ (if-this-then-that) เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและรักษาความต่อเนื่องของแคมเปญ สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่เป้าหมายทางการตลาดได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่องานย้ายไปยัง 'ตรวจสอบงานสร้างสรรค์' ระบบสามารถนำรายการตรวจสอบการออกแบบมาใช้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีโครงสร้างที่ชัดเจน
วิธีอื่น ๆ ที่ระบบอัตโนมัติช่วยให้การดำเนินแคมเปญง่ายขึ้น:
- ส่งการแจ้งเตือน @mention ไปยังบรรณาธิการทันทีที่งานเนื้อหาถึงสถานะ 'พร้อมตรวจสอบ'
- นำลูกค้าใหม่จากแบบฟอร์ม ClickUpไปยังระบบจัดการงานของคุณโดยตรง และติดแท็กลูกค้าที่มีมูลค่าสูงเพื่อการติดตามผลทันที
- อัปเดตสถานะแคมเปญเป็น 'ใช้งานอยู่' เมื่อเนื้อหาที่กำหนดเผยแพร่ในปฏิทินแล้ว
คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติทางอีเมลใน ClickUp เพื่อส่งข้อความและดำเนินลำดับขั้นตอนต่อไปโดยที่ไม่ต้องให้ใครต้องลงมือทำอะไรเลย
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีผู้ติดต่อใหม่กรอกแบบฟอร์ม ClickUp สามารถส่งอีเมลต้อนรับโดยอัตโนมัติทันที โดยใช้ข้อมูลแบบไดนามิก เช่น ชื่อ, บริษัท หรือขั้นตอนของดีล เมื่ออีเมลในขั้นตอนนั้นถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ อีเมลถัดไปในลำดับจะถูกเปิดใช้งานและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ให้ AI จัดการกับการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ
ClickUp's Autopilot Agentsคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ปรับตัวได้สำหรับการตลาด พวกเขาทำได้มากกว่าการทำงานอัตโนมัติแบบตายตัวด้วยการเข้าใจบริบทและตัดสินใจได้เอง ตัวอย่างเช่น หากแคมเปญล่าช้า ตัวแทนสามารถปรับกำหนดเวลาใหม่โดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนทีม และมอบหมายงานใหม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
สร้างข้อความและข้อมูลเชิงลึกภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ในตัวที่ช่วยร่าง ปรับปรุง และวิเคราะห์เนื้อหาภายในพื้นที่ทำงานการตลาดของคุณโดยตรง ตัวอย่างเช่น สามารถร่างสรุปการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แนะนำข้อความ และแปลงประเด็นสำคัญให้กลายเป็นงานได้
นอกจากนี้ยังมี เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI ซึ่งสามารถกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนได้ทันทีจากคำอธิบายที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ในภาษาทั่วไป
📌 ลองใช้คำแนะนำนี้: ร่างสรุปแคมเปญ 300 คำสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในฤดูใบไม้ร่วง ระบุวัตถุประสงค์ มุมมองการสื่อสารหลักสามมุม และกำหนดเวลาที่แนะนำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แสดงแนวคิดแคมเปญบนแผนที่: วาดแผนการดำเนินงานของแคมเปญและเชื่อมโยงงานต่างๆ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การปฏิบัติได้ในที่เดียวด้วยClickUp Whiteboards
- ติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์: ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อตรวจสอบ KPI เช่น ปริมาณลูกค้าเป้าหมาย, ค่าใช้จ่ายโฆษณา, หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญ โดยไม่ต้องดึงรายงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- ข้อมูลเชิงลึกบนพื้นผิวผ่าน AI: เพียงวาง AI Cards ลงในแดชบอร์ดเพื่อรับสรุปโดยทันที เช่น สรุปความคืบหน้าประจำสัปดาห์ หรืออัปเดตเฉพาะที่แสดงช่องทางที่มีอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ลดลงมากที่สุด
- ปรับให้แคมเปญสอดคล้องกับผลลัพธ์: เชื่อมโยงเป้าหมายเช่น 'เพิ่มปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิก 20%' กับงานและแคมเปญที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดนั้นโดยตรง
- ออกแบบภาพประกอบควบคู่กับแคมเปญ: สร้างภาพสำหรับโพสต์โซเชียล, โฆษณา, หรือหัวข้อบล็อกได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain
- เชื่อมต่อชุดเครื่องมือการตลาดของคุณ: จัดการอีเมล แนบสินทรัพย์แบรนด์ และฝังไฟล์ลงในกิจกรรมแคมเปญได้โดยตรงด้วยการเชื่อมต่อ ClickUpกับ Gmail, Google Drive และ Figma
- ร่วมมือกันสร้างเนื้อหาแคมเปญ: ร่างบรีฟ, ติดแท็กผู้ตรวจสอบ, และปรับปรุงข้อความในClickUp Docsเพื่อให้ผู้เขียน, นักออกแบบ, และนักการตลาดทำงานร่วมกันในไฟล์เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณอย่างมาก แต่นี่ก็หมายความว่าผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับลำดับชั้น (พื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ) และกฎการทำงานอัตโนมัติ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,555+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,500 รายการ)
ฟังความคิดเห็นจากลูกค้าของเราCEMEX เกี่ยวกับศูนย์กลางการตลาดของเรา:
ก่อนระบบอัตโนมัติ ทุกครั้งที่นักเขียนคำโฆษณาทำภารกิจเสร็จสิ้น เราต้องสื่อสารขึ้นไปตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาด้วยตนเองว่าข้อความพร้อมแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 36 ชั่วโมง มันยอดเยี่ยมมาก เพราะตอนนี้ทั้งทีมสามารถติดตามงานประจำวันของตนได้ใน ClickUp*
ก่อนระบบอัตโนมัติ ทุกครั้งที่นักเขียนคำโฆษณาทำภารกิจเสร็จสิ้น เราต้องสื่อสารขึ้นไปตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาด้วยตนเองว่าข้อความพร้อมแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 36 ชั่วโมง มันยอดเยี่ยมมาก เพราะตอนนี้ทั้งทีมสามารถติดตามงานประจำวันของตนได้ใน ClickUp*
2. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับฟังก์ชัน CRM แบบบูรณาการ)
HubSpot ผสานการทำงานอัตโนมัติด้วย AI, แชทบอทอัจฉริยะ, การทำงานอัตโนมัติของแคมเปญ และการส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านหลายช่องทาง
สิ่งที่ทำให้ HubSpot แตกต่างคือวิธีที่เครื่องมือการตลาดของมันผสานรวมกับศูนย์กลางการขายและการบริการ สร้างระบบนิเวศประสบการณ์ลูกค้าที่สมบูรณ์ ทีมต่างๆ จะได้รับการมองเห็นอย่างเต็มที่ว่ากิจกรรมการตลาดของพวกเขามีผลกระทบต่อรายได้จริงอย่างไร ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเรื่องงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพ เพื่อนำทางลูกค้าเป้าหมายผ่านเส้นทางการเป็นลูกค้าที่ได้รับการปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- ตั้งค่าอัลกอริทึมการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าสูงโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมและข้อมูลประชากร
- สร้างข้อความทางการตลาดและไอเดียด้วยเทคโนโลยี AI ด้วย ผู้ช่วยแคมเปญ
- ติดตามแหล่งที่มาของรายได้ตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าตั้งแต่การสัมผัสครั้งแรกจนถึงการปิดการขายโดยใช้รายงาน การวิเคราะห์แหล่งที่มาของรายได้
ข้อจำกัดของ HubSpot
- คุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติขั้นสูงต้องการแพ็กเกจระดับมืออาชีพหรือองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- ตัวเลือกการปรับแต่งเทมเพลตอีเมลที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ HubSpot
- การย้ายจากแพลตฟอร์มอื่นมายัง HubSpot อาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีข้อมูลจำนวนมากและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของ HubSpot
สำหรับธุรกิจและองค์กร
- Marketing Hub Professional: $890/เดือน (รวมที่นั่งหลักสามที่)
- Marketing Hub Enterprise: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน (รวมที่นั่งหลัก 5 ที่)
สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
- เครื่องมือฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคน)
- Marketing Hub Starter: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
- Marketing Hub Professional: $890/เดือน (รวมที่นั่งหลักสามที่; คิดค่าบริการรายปี)
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 5/5 (13,990+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,195+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. HubSpot: เครื่องมือ CRM ตัวไหนดีที่สุด?
3. Marketo (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลีดในระดับองค์กร)
Marketo Engage มอบการตลาดอัตโนมัติผ่านความสามารถหลักห้าประการ: การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคล, การมีส่วนร่วมข้ามช่องทาง, การทำงานอัตโนมัติด้านประสบการณ์, ความร่วมมือด้านการขาย, และการวิเคราะห์ผลกระทบทางการตลาด
สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับองค์กร B2Bเครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานทางการตลาดที่เป็นของ Adobe นี้จัดการโมเดลการวัดผลแบบหลายจุดสัมผัสที่ซับซ้อนและวงจรการขายที่ยาวนาน แพลตฟอร์มนี้ติดตามความชอบของลูกค้าและแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามความชอบเหล่านั้น ทำให้ทุกการโต้ตอบรู้สึกเหมือนถูกปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Marketo
- สร้างโมเดลการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายขั้นสูงโดยใช้โมดูล การจัดการลูกค้าเป้าหมาย ที่คำนึงถึงข้อมูลประชากรและพฤติกรรม
- ตั้งค่าแคมเปญการตลาดแบบบัญชีเป้าหมายโดยใช้การจัดการบัญชีเป้าหมาย สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง
- ออกแบบหน้า landing page และแบบฟอร์มแบบก้าวหน้าสำหรับมือถือและเว็บโดยใช้เครื่องมือออกแบบแบบลากและวาง
- สร้างรายงานการให้เครดิตอย่างละเอียดผ่าน การวิเคราะห์วงจรรายได้ ที่เชื่อมโยงกิจกรรมการตลาดกับรายได้
ข้อจำกัดของ Marketo
- มีรายงานว่าระบบหน้าต่างานของแพลตฟอร์มล้าสมัยและใช้งานยาก ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยากลำบากและเวลาในการตั้งค่าเพิ่มขึ้น
- ผู้ใช้รายงานปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง เวลาในการโหลดช้า และระบบค้าง
- ความสามารถทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของ Marketo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Marketo
- G2: 4. 1/5 (2,995+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (705+ รีวิว)
🔍 คุณทราบหรือไม่? มีเพียง9% ของนักการตลาดเท่านั้นที่ได้ทำให้การเดินทางของลูกค้าเป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ส่วนใหญ่ (59%) ยังคงอยู่ในขั้นตอน 'บางส่วนอัตโนมัติ'
4. ActiveCampaign (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่เน้นอีเมลเป็นหลัก)
ActiveCampaign จัดตำแหน่งตัวเองเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเครื่องมืออีเมลที่เรียบง่ายกับแพลตฟอร์มองค์กรที่ซับซ้อน AI Brand Kit ของมันมุ่งเน้นเฉพาะการสร้างเทมเพลตอีเมลเพื่อส่งมอบเนื้อหาที่พร้อมสำหรับแคมเปญ
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการตลาดผ่าน SMS และการส่งข้อความบนเว็บไซต์เข้าไปในกระบวนการทำงานของคุณ สร้างประสบการณ์แบบหลายช่องทางอย่างแท้จริง นอกจากนี้ แผนที่การอัตโนมัติประสบการณ์ลูกค้า ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพการเดินทางของลูกค้าที่ซับซ้อนได้ก่อนที่จะสร้างขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- สร้างเนื้อหาอีเมลที่มีชีวิตชีวาโดยใช้ บล็อกเนื้อหาตามเงื่อนไข ที่เปลี่ยนแปลงตามข้อมูลของผู้สมัครสมาชิก
- ตั้งค่าการส่งแบบคาดการณ์ล่วงหน้าผ่าน การปรับเวลาส่งอีเมลให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะส่งอีเมลไปยังผู้สมัครสมาชิกในช่วงเวลาที่พวกเขามีแนวโน้มจะเปิดอ่านมากที่สุด
- สร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่ครอบคลุมโดยใช้ รายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อรวมข้อมูลพฤติกรรมและข้อมูลประชากร
- ค้นหาข้อเสนอและทำนายโอกาสที่จะปิดการขายด้วยฟีเจอร์ Win Probability
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- ผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับตัวแก้ไขแคมเปญ เช่น ความไม่สอดคล้องกันของการจัดรูปแบบระหว่างตัวแก้ไขและอีเมลทดสอบ
- แดชบอร์ดรายงานขาดความลึกซึ้งที่พบในทางเลือก ActiveCampaignที่มุ่งเน้นองค์กร
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการส่งอีเมลไม่ถึงผู้รับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมล
ราคาของ ActiveCampaign
- ทดลองใช้ฟรี
อีเมล
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $15/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $49/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $79/เดือน (คิดค่าบริการรายปี)
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $145/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- คอร์: เริ่มต้นที่ $319/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $319/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $703/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
อีเมล + ไลน์
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $81/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $111/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $215/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (14,405+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,530+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
5. Mailchimp (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมลที่ใช้งานง่าย)
ความเรียบง่าย คุณสมบัติด้านการออกแบบ และการเข้าถึงได้ง่ายของ Mailchimp ทำให้เป็นซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ได้รับความนิยม
เครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยลดความกังวลในการทำการตลาดผ่านอีเมล แพลตฟอร์มนี้ทำให้การจัดการการดำเนินงานทางการตลาดเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก
ตลาดการผสานระบบเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับความนิยม สร้างกระบวนการทำงานที่รู้สึกเป็นธรรมชาติแทนที่จะถูกบังคับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp
- ออกแบบเส้นทางการเดินทางของลูกค้าแบบอัตโนมัติผ่าน เครื่องมือสร้างเส้นทางการเดินทางของลูกค้า โดยใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ผลิตเนื้อหาและดีไซน์โดยใช้เครื่องมือ AI Creative Assistant สำหรับช่องทางการตลาดหลากหลาย
- จัดระเบียบผู้ติดตามตามพฤติกรรมและความชอบด้วย แดชบอร์ดผู้ชม
- ติดตามประสิทธิภาพผ่าน รายงานและวิเคราะห์ ที่ละเอียดซึ่งแสดงการมีส่วนร่วมของอีเมลและการกำหนดรายได้
ข้อจำกัดของ Mailchimp
- ขีดจำกัดการส่งอีเมลรายเดือนในบางแผนอาจจำกัดการเติบโตของธุรกิจ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับหน้า landing page และแบบฟอร์ม
- การนำทางของแพลตฟอร์มกลายเป็นเรื่องสับสนมากขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่
ราคาของ Mailchimp
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $13/เดือน (สำหรับ 500 รายชื่อ)
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $20/เดือน (สำหรับ 500 รายชื่อ)
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $350/เดือน (สำหรับ 10,000 รายชื่อ)
คะแนนและรีวิว Mailchimp
- G2: 4. 4/5 (5,347+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (17,435+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mailchimp ในการทำการตลาดผ่านอีเมล
กรณีการใช้งานซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ
การเลือกซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติของคุณยังขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในช่วงใดของการเติบโตและความท้าทายใดที่ทำให้คุณนอนไม่หลับในตอนกลางคืน มาดูกรณีการใช้งานของซอฟต์แวร์นี้ในแต่ละทีมอย่างละเอียดกัน
สตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็ก
หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ซึ่งปัจจุบันกินเวลาช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณ ลองคิดถึงอีเมลต้อนรับทั้งหมดที่คุณส่งให้สมาชิกใหม่ด้วยตนเอง หรืออีเมลติดตามผลที่คุณลืมส่งให้กับผู้ที่ดาวน์โหลดแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าของคุณ
ด้วยระบบอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าลำดับขั้นตอนเพื่อแนะนำผู้ใช้ใหม่ให้รู้จักกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของคุณตลอดสัปดาห์แรกของพวกเขาได้ บริษัทสตาร์ทอัพด้านอีคอมเมิร์ซสามารถกู้คืนรายได้มากขึ้นโดยเตือนลูกค้าโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับสินค้าที่พวกเขาทิ้งไว้ในรถเข็น
นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ขอการสาธิตจะได้รับคำตอบทันทีพร้อมขั้นตอนต่อไป แม้ว่าคุณจะอยู่ในระหว่างการประชุมกับนักลงทุนติดต่อกันก็ตาม
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ติดตามงานแคมเปญให้เป็นไปตามแผนโดยไม่ต้องตรวจสอบบ่อยครั้ง
ตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพที่มีสมาชิกสองคนสามารถสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติได้ดังนี้: เมื่อภารกิจของแคมเปญย้ายไปยังขั้นตอน 'ร่างเนื้อหา' ให้สร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติสำหรับการเขียนข้อความ การตรวจสอบการออกแบบ และการกำหนดเวลาเผยแพร่ โดยแต่ละงานมีกำหนดส่ง ด้วยวิธีนี้ แม้ไม่มีทีมงานใหญ่ ทุกขั้นตอนของกระบวนการเปิดตัวก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ป้องกันความผิดพลาดแบบคลาสสิก [FIRST_NAME] ด้วยการเพิ่ม ช่องข้อมูลที่จำเป็น: ไม่สามารถเปิดตัวได้หากไม่มีค่าสำรองสำหรับทุกช่องข้อมูลที่ผสานClickUp's AI Agentsสามารถสแกนข้อความอีเมลในเอกสารและแสดงความคิดเห็นเมื่อโทเค็นไม่มีค่าเริ่มต้น
การเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณจะมอบประสบการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าและดำเนินแคมเปญการตลาดผ่านหลายช่องทาง ระบบอัตโนมัติจะช่วยให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น:
- โฆษณา LinkedIn นำผู้มุ่งหวังไปยังหน้าแลนดิ้งเพจ
- ลูกค้าที่สนใจจะถูกนำเข้าสู่ลำดับอีเมลที่กำหนดเป้าหมาย
- ผู้สนใจจะเห็นโฆษณาที่ตรงเป้าหมายตามความสนใจเฉพาะของพวกเขา
นอกจากนี้ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติยังช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการขายได้อีกด้วย
ระบบของคุณสามารถให้คะแนนเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโต้ตอบกับเนื้อหาที่มีความตั้งใจสูง เช่น หน้าแสดงราคาหรือกรณีศึกษา เมื่อพวกเขาถึงเกณฑ์ที่กำหนด พวกเขาจะถูกส่งต่อไปยังตัวแทนขายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ พร้อมสรุปความสนใจและไทม์ไลน์ของพวกเขาอย่างครบถ้วน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าClickUp's Lead Scoring and Qualification AI Agentเพื่อเฝ้าดูลูกค้าที่เข้าชมหน้าเพจราคาของคุณมากกว่าสองครั้ง: เมื่อมีการทริกเกอร์เกิดขึ้น ตัวแทนจะติดแท็กให้กับลูกค้าว่า 'มีความตั้งใจสูง' มอบหมายให้กับฝ่ายขาย และสร้างงานติดตามผลพร้อมบริบทของหน้าเพจที่เข้าชม
องค์กรธุรกิจ
องค์กรขนาดใหญ่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการความซับซ้อนที่ครอบคลุมหลายทีม ผลิตภัณฑ์ และภูมิภาคได้ ตัวอย่างเช่น ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยดำเนินการแคมเปญการดูแลลูกค้าที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมต่างๆ—แต่ละแคมเปญมีเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับกฎระเบียบเฉพาะ ความท้าทาย และกระบวนการซื้อที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติ AI ขั้นสูงสามารถทำนายได้ว่าลูกค้าเป้าหมายใดมีโอกาสสูงที่สุดที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริง, ปรับปรุงการใช้จ่ายโฆษณาให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติในทุกแคมเปญ, และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้เยี่ยมชมหลายพันคนต่อวัน
คุณยังสามารถใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาเพื่อสร้างข้อความที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้พร้อมกัน
นี่คือเคล็ดลับดีๆ ในการทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาได้มากขึ้น:
🔍 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ30% ของข้อความองค์กรที่ส่งออกไปในปัจจุบันถูกสร้างโดย AI ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างเนื้อหาในระดับใหญ่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
หน่วยงาน
ระบบอัตโนมัติจะช่วยให้คุณขยายบริการของเอเจนซี่ได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดทีมตามสัดส่วน
ตัวอย่างเช่น โครงสร้างแคมเปญที่ใช้เทมเพลตช่วยในการเปิดตัวแคมเปญของลูกค้าใหม่ได้ภายในไม่กี่วัน ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพและความสม่ำเสมอ
การติดตามแคมเปญของลูกค้าให้คุณมองเห็นภาพรวมอย่างสมบูรณ์ในทุกบัญชี ลูกค้าแต่ละรายอาจมีแดชบอร์ดที่มีแบรนด์ของตนเอง แสดงข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน และความคืบหน้าของแคมเปญ
ด้วยการรายงานแบบไม่มีตราสินค้าที่สร้างรายงานรายเดือนอย่างมืออาชีพโดยอัตโนมัติสำหรับลูกค้าแต่ละราย ทีมของคุณจะไม่ต้องเสียเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อรวบรวมข้อมูล
นอกจากนี้การใช้ AI ในการโฆษณาผ่านบัญชีลูกค้าหลายราย คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในระดับใหญ่ได้พร้อมกับการแยกบัญชีอย่างสมบูรณ์
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เปิดใช้งานการรายงานที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าด้วยแดชบอร์ดเฉพาะลูกค้าใน ClickUp กำหนดเวลาสรุป AI รายเดือนที่โพสต์ไฮไลท์และความเสี่ยงไปยังงานของลูกค้า อัตโนมัติสร้าง PDF แบบไม่มีแบรนด์หากพวกเขาต้องการรับทางอีเมล ClickUp Brain ทำให้เป็นไปได้
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เร่งความเร็วในการรายงานให้ลูกค้าด้วยเสียงของคุณผ่านฟีเจอร์Talk to Text ใน ClickUp ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการบัญชีสามารถเปิดงานแคมเปญเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์และบันทึกไฮไลท์ด้วยเสียงได้
ClickUp Brain MAXจะสร้างบทถอดความที่มีการอัปเดตเหล่านี้ พร้อมที่จะแปลงเป็นรายงานสรุปแคมเปญที่สมบูรณ์แบบ
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นประจำและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างต่อเนื่อง
สิ่งนี้เน้นย้ำถึงเครื่องมือสำคัญที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน — ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการทำงานด้วยมือซึ่งสามารถปรับปรุงให้คล่องตัวขึ้นหรือกำจัดออกไปได้
ClickUp's AI Agentsทำให้การสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย แม้คุณจะไม่เคยใช้ระบบอัตโนมัติมาก่อนก็ตาม ด้วยเทมเพลตแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันที และคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติ ทำให้การอัตโนมัติของงานกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp—เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
เคล็ดลับเพิ่มเติมในการเลือกซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่เหมาะสม
นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อคุณกำลังตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: ก่อนที่คุณจะพิจารณาซอฟต์แวร์ใด ๆ ให้กำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุก่อน คุณต้องการสร้างลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้น ปรับปรุงการดูแลลูกค้าเป้าหมายผ่านระบบอัตโนมัติทางอีเมล เพิ่มการรักษาลูกค้า หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น?
- วางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า: ทำความเข้าใจเส้นทางที่ลูกค้าของคุณใช้ ซอฟต์แวร์ของคุณควรสามารถสนับสนุนและทำให้จุดสัมผัสเป็นอัตโนมัติในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการสนับสนุน
- กำหนดสิ่งที่คุณ "ต้องมี": ทำรายการคุณสมบัติที่ไม่สามารถต่อรองได้ (เช่น "ต้องมีระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย" หรือ "ต้องสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM ของเรา") เทียบกับ "สิ่งที่ดีถ้ามี"
- ประเมินคุณสมบัติหลัก: ประเมินคุณสมบัติหลักและฟังก์ชันการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการของคุณโดยไม่มากเกินไป ค้นหาคุณสมบัติเช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, ความช่วยเหลือด้านเนื้อหา AI สำหรับอีเมล, และความสามารถในการสร้างและโฮสต์แบบฟอร์มและหน้า landing
- ให้ความสำคัญกับการผสานรวมและการใช้งาน: ทำรายการเครื่องมือปัจจุบันที่จำเป็นของคุณ (เช่น CRM, CMS ของเว็บไซต์, แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ, เครื่องมือโซเชียลมีเดีย ฯลฯ) ซอฟต์แวร์ต้องมีการผสานรวมที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติกับเครื่องมือเหล่านี้
- วิเคราะห์ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ: เข้าใจค่าใช้จ่ายที่มากกว่าค่าบริการรายเดือนที่ระบุไว้ สอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเริ่มต้น/ตั้งค่า ค่าบริการเสริมที่จำเป็น ราคาตามจำนวนผู้ติดต่อหรือการส่งอีเมล ฯลฯ ตรวจสอบว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อคุณเติบโตขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เรียกร้องหลักฐานที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมของคุณ กรณีศึกษาจริงจากธุรกิจที่คล้ายกับของคุณจะเปิดเผยข้อมูลได้มากกว่าคำรับรองทั่วไป และช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนและเป็นจริงเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของแพลตฟอร์มนั้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ~58% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจกล่าวว่าพวกเขาทำการตลาดผ่านอีเมลแบบอัตโนมัติโซเชียลมีเดียและการจัดการเนื้อหาตามมาในลำดับถัดไป นอกจากนี้ เกือบ 40% กล่าวว่าประสบการณ์ของลูกค้าของพวกเขาเกือบหรือเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด
รณรงค์อย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
การตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสิ่งเดียว: การหาเครื่องมือที่ทำให้การทำงานของทีมคุณง่ายขึ้น คุณต้องการแพลตฟอร์มที่จัดการงานซ้ำๆ เชื่อมต่อข้อมูลข้ามช่องทาง และสนับสนุนทุกขั้นตอนของกระบวนการตลาดของคุณ
ClickUp นำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินธุรกิจแบบสตาร์ทอัพที่เน้นความคล่องตัว ขยายแคมเปญในฐานะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือบริหารจัดการทีมงานทั่วโลก ClickUp พร้อมด้วย AI ระบบอัตโนมัติ และตัวแทน AI จะปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ
ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจ เอกสาร รายงาน ไปจนถึงการสนทนาของทีมถูกรวมไว้ที่เดียว ClickUp จึงกลายเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบครบวงจรที่คุณสามารถใช้แทนเครื่องมืออื่นๆ ได้หลายอย่าง
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนแคมเปญของคุณให้กลายเป็นเครื่องจักรแห่งการเติบโต ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ClickUp มักถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายที่สุด อินเทอร์เฟซของมันมีความเข้าใจง่าย และคุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และการติดตามแคมเปญได้โดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบาก แม้แต่ทีมที่ใหม่กับการทำงานอัตโนมัติก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติขึ้นอยู่กับขนาดทีมของคุณและคุณสมบัติที่คุณต้องการ ทีมขนาดเล็กสามารถคาดหวังค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ $20 ถึง $100 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ หากคุณต้องการคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์อย่างละเอียด, การตลาดอัตโนมัติหลายช่องทาง, หรือการผสานระบบ CRM ราคาอาจสูงขึ้น ควรเลือกเครื่องมือที่สมดุลระหว่างฟังก์ชันการทำงานกับงบประมาณของคุณ
ใช่ ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติส่วนใหญ่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลลูกค้า ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และทำการติดตามผลอัตโนมัติได้โดยตรงภายในระบบ CRM ของคุณ
สำหรับทีมการตลาดขนาดเล็ก คุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ระบบอัตโนมัติทางอีเมล, การติดตามแคมเปญ, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การวิเคราะห์, และการผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ง่าย
ใช่ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาด คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลติดตามผล การอัปเดตสถานะแคมเปญ หรือการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม นอกจากนี้ยังช่วยในการติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ จัดการกำหนดเวลา และทำงานร่วมกันภายในทีมได้ในแพลตฟอร์มเดียว