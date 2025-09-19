10 อันดับ AI ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่การวิจัยเกี่ยวกับผลิตภาพได้มุ่งเน้นไปที่ภาพรวมใหญ่: ตลาดแรงงาน, การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี, และแรงกดดันทางเศรษฐกิจระดับโลก.
อย่างไรก็ตาม สำหรับสตาร์ทอัพ เรื่องราวที่แท้จริงเกิดขึ้นในระดับองค์กร: วิธีการจัดการงานในแต่ละวัน, ความมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีม, และความรวดเร็วในการดำเนินโครงการจากแนวคิดไปสู่การส่งมอบ. การติดขัดในการดำเนินงานที่นี่ไม่ได้เพียงแค่เสียเวลาเท่านั้น; แต่มันทำลายแรงขับเคลื่อน.
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถมอบหมายงานประสานงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้กับผู้ช่วยอัจฉริยะได้? เครื่องมือการจัดการโครงการด้วย AI สามารถทำหน้าที่เป็นระบบประสาทส่วนกลางสำหรับโครงการของคุณ โดยทำงานอัตโนมัติในงานที่น่าเบื่อของการติดตาม การมอบหมายงาน และการรายงาน
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงเครื่องมือ AI ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ ที่ช่วยให้งานมองเห็นได้ชัดเจน กระตุ้นความรับผิดชอบ และทำให้โครงการดำเนินไปโดยไม่ต้องให้คุณทำหน้าที่ตัดสิน 🫡
คุณควรมองหาอะไรในผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ AI สำหรับสตาร์ทอัพ?
เมื่อคุณกำลังบริหารสตาร์ทอัพ ทุกชั่วโมงรู้สึกเหมือนเวลาที่ยืมมา นี่คือรายละเอียดที่สำคัญที่สุดในเครื่องมือจัดการโครงการ AI ของคุณ:
- อัตโนมัติการทำงานของโครงการ: สร้างงานอัตโนมัติจากอีเมลหรือแชท อัปเดตไทม์ไลน์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ต้องพึ่งพา และจัดตารางการประชุมสั้นหรือการตรวจสอบความคืบหน้า
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม: สร้างบันทึกการประชุมทันที มอบหมายงานติดตามผลจากการสนทนา และแสดงไฟล์ที่เหมาะสมตามบริบท
- เรียนรู้สไตล์โครงการของคุณ: ปรับให้เข้ากับวิธีการจัดการโครงการของคุณ โดยแนะนำงานสปรินต์อัตโนมัติ ปรับบอร์ด และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ตามวิธีการทำงานของทีมคุณ
- รวมศูนย์และสร้างองค์ความรู้: จัดทำร่างรายการตรวจสอบและสรุปข้อมูล อัปเดตเอกสารโดยอัตโนมัติ และตอบคำถามของทีมเกี่ยวกับกำหนดเวลาโครงการ ความเชื่อมโยงระหว่างงาน หรือความรับผิดชอบ
- เติบโตไปพร้อมกับคุณ: เริ่มต้นด้วยสิ่งจำเป็นพื้นฐาน แต่ปลดล็อกฟีเจอร์สำคัญ เช่น การวางแผนทรัพยากรหรือการติดตามหลายโครงการ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
- คาดการณ์และป้องกันปัญหาคอขวด: คาดการณ์การพลาดกำหนดเวลา ระบุงานที่มีความเสี่ยง และแนะนำการปรับเปลี่ยนปริมาณงานเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
- รับประกันความปลอดภัยของข้อมูล: ใช้การเข้ารหัส การเข้าถึงตามบทบาท และการป้องกันระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อปกป้องโครงการ
⚙️ โบนัส: AI กำลังจะเข้ามาแทนที่หรือไม่? ค้นหาว่าAI กำลังเข้ามาแทนที่ผู้จัดการโครงการหรือไม่และมันมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ P.S. มันอาจจะทำให้งานของคุณฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และง่ายขึ้นมาก!
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ AI สำหรับสตาร์ทอัพในมุมมองที่รวดเร็ว
นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของเครื่องมือการจัดการโครงการ AIที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับสตาร์ทอัพ:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ระบบบริหารโครงการและทีมแบบครบวงจรด้วย AI สำหรับบุคคลทั่วไป สตาร์ทอัพ ทีมขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|ClickUp Brain สำหรับข้อมูลเชิงลึกตามบริบท, Brain MAX สำหรับ AI แบบรวมทุกระบบปฏิบัติการ, Talk-to-Text สำหรับการป้อนข้อมูลที่เร็วขึ้น 4 เท่า, AI Agents สำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์, การค้นหาสำหรับองค์กร, การทำงานอัตโนมัติ, เอกสาร, แดชบอร์ด, กระดานไวท์บอร์ดพร้อมการสร้างภาพด้วย AI
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|อาสนะ
|การมอบหมายงาน AI และการติดตามโครงการอัตโนมัติสำหรับสตาร์ทอัพ, SMBs และองค์กรที่กำลังขยายตัว
|เพื่อนร่วมทีม AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์, แชทอัจฉริยะ, สถานะอัจฉริยะ, โครงการอัจฉริยะ, ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และการสังเคราะห์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือน
|Wrike
|การพยากรณ์ความเสี่ยงและการปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, ทีมในตลาดกลาง, และองค์กรขนาดใหญ่
|การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคาดการณ์, สรุปและกำหนดวาระด้วยปัญญาประดิษฐ์, Copilot สำหรับการสร้างเนื้อหา, การผสานรวม Microsoft Copilot และ Claude
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือน
|รังผึ้ง
|ระบบการทำงานอัตโนมัติพร้อมการร่วมมือแบบบูรณาการสำหรับทีมขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, และสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต
|HiveMind AI สำหรับเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงาน Buzz AI สำหรับถาม-ตอบ + แดชบอร์ด, สร้างเนื้อหาและภาพด้วย AI, เชื่อมต่อกับระบบมากกว่า 1,000 รายการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|การเคลื่อนไหว
|การจัดตารางเวลาด้วย AI และการจัดการงานแบบบล็อกเวลาสำหรับสตาร์ทอัพ องค์กรขนาดใหญ่ และทีมที่มีการเติบโตสูง
|AI Scheduler สำหรับการจัดลำดับความสำคัญอัตโนมัติ การจัดการการพึ่งพา การสร้างโครงสร้างโครงการ และการตรวจจับความล่าล่วงหน้า
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $148/เดือนต่อผู้ใช้
|การคาดการณ์
|การคาดการณ์ทรัพยากรและการติดตามความสามารถในการทำกำไรสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, บริการมืออาชีพ, และองค์กร
|เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์สำหรับไทม์ไลน์ งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร; ใบบันทึกเวลาทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI; การติดตามคะแนนเรื่องราวแบบ Agile
|ราคาตามความต้องการ
|เพื่อนร่วม
|ประสิทธิภาพการประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับสตาร์ทอัพ, SMBs และทีมที่กระจายตัว
|การถอดเสียงอัตโนมัติ + สรุป, แชทบอทถามเพื่อน, วาระการประชุมแบบร่วมมือ, อัตโนมัติการอัปเดต CRM, เทมเพลตมากกว่า 500 แบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11 ต่อเดือน
|Taskade
|ระบบร่วมมือ AI น้ำหนักเบาสำหรับบุคคล, ฟรีแลนซ์, และทีมขนาดเล็ก
|กระบวนการทำงานที่สร้างโดย AI, แผนผังความคิด, แม่แบบ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ตัวแทน AI บนมือถือสำหรับรายการงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|โนชั่น เอไอ
|ความรู้ที่ยืดหยุ่นและการจัดการงานสำหรับบุคคล, สตาร์ทอัพ, และทีมไฮบริด
|การเขียนและแก้ไขโดย AI, การสร้างงานอัตโนมัติ, ถาม-ตอบข้ามพื้นที่ทำงาน, การสร้างแม่แบบ, การเชื่อมต่อกับ Jira + Slack
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|ทารา เอไอ
|การวางแผนสปรินต์แบบอไจล์สำหรับทีมวิศวกรรมในสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
|การจัดการงานค้างอัตโนมัติ, การปรับแผนสปรินต์ให้เหมาะสม, การทำแผนผังการพึ่งพา, การตรวจสอบสถานะโครงการ, และการประมาณการความพยายาม
|ราคาตามความต้องการ
ผู้ช่วย AI สำหรับผู้จัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ตอนนี้ มาเจาะลึกกับตัวเลือกของเราสำหรับแอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดกัน 👇
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและทีมแบบครบวงจรด้วย AI)
ClickUp สำหรับโซลูชันการจัดการโครงการคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานที่เชื่อมโยงกันมากที่สุดในโลก
สำหรับสตาร์ทอัพ นี่หมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการจัดการแอปและมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การสร้าง ขยาย และทำงานให้ทันกำหนดเวลา มาดูคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของมันกัน 👀
เปลี่ยนความรู้ให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร ผู้คน และองค์ความรู้ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานของคุณเข้าด้วยกัน คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่ตรงตามบริบทและทันท่วงทีจากทุกงานของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
มันสามารถ:
- สร้างการอัปเดตงานสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การพึ่งพาพื้นผิวหรืองานที่ค้างอยู่
- แนะนำขั้นตอนติดตามผลหลังการประชุม การระดมความคิด หรือเหตุการณ์สำคัญของโครงการ
- ดึงข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งและรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรายงานหรือเนื้อหาอีเมล
ตัวอย่างเช่น หากผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องการสรุปการทบทวนสปรินต์ Brain สามารถดึงข้อมูลสำคัญจากงาน, กระทู้แชท, และบันทึกการประชุมได้ นอกจากนี้ยังแนะนำการปรับปรุงสำหรับสปรินต์ถัดไป
รวมเทคโนโลยี AI ของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วย ClickUp Brain MAX
ClickUp Brain Maxคือการอัปเกรดเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ระดับสูงและองค์กรที่ต้องการ AI ที่ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และปรับขนาดได้มากขึ้น มันรวมการค้นหา, การทำงานอัตโนมัติ, คำสั่งเสียง, และโมเดล AI เข้าไว้ในศูนย์กลางที่เชื่อมต่อกัน (แอปเดสก์ท็อป!) มันให้คุณ:
- การค้นหาแบบสากลตามบริบท: ค้นหาทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นงานใน ClickUp, ไฟล์ใน Google หรือเด็คใน SharePoint ได้จากแถบเดียว
- การแปลงเสียงเป็นข้อความใน ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: บันทึกงาน อีเมล และข้อความได้เร็วขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับการพิมพ์ ประหยัดเวลาอันมีค่าสำหรับผู้ก่อตั้งและทีมขนาดเล็ก
- ความเป็นส่วนตัวระดับองค์กร: ทำงานได้อย่างมั่นใจโดยรู้ว่าโมเดล AI ของบุคคลที่สามจะไม่ฝึกฝนบนข้อมูลของบริษัทคุณ
นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพมากเพียงใด:
ขยายการดำเนินงานด้วย ClickUp AI Agents
ClickUp AI Agentsดำเนินการทำงานแทนคุณอย่างแข็งขัน คิดถึงพวกเขาเหมือนผู้ประสานงานโครงการที่จัดการงานยุ่ง ๆ ให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวได้
เลือกจาก ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับเวิร์กโฟลว์ทั่วไป เช่น การส่งการอัปเดตหรือการมอบหมายงาน หรือสร้าง ตัวแทนที่กำหนดเอง ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของสตาร์ทอัพของคุณ
สมมติว่าลูกค้าส่งอีเมลที่มีรายละเอียดพร้อมคำขออัปเดตหลายรายการ ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะแยกอีเมลออกเป็นงานย่อย มอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสม และส่งสรุปที่เรียบเรียงแล้วกลับไปยังลูกค้า
ลองทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองวันนี้:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ค้นหาคำตอบได้ทันที: ใช้ClickUp Enterprise Search เพื่อดึงข้อมูลที่ถูกต้องจากงาน, แชท, เอกสาร, และแอปที่เชื่อมต่อของคุณ
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ: ตั้งค่ากฎเพียงครั้งเดียวด้วยClickUp Automations เพื่อจัดการกับการกระทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ หรือการแจ้งเตือน
- ติดตามความก้าวหน้า: มองเห็นการเติบโตด้วยClickUp Dashboardsเพื่อรับภาพรวมแบบเรียลไทม์ของกำหนดเวลา เป้าหมาย และความสำเร็จ
- รวมศูนย์ความรู้: จัดระเบียบรายการโครงการในClickUp Docsและเชื่อมโยงโดยตรงกับงานเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงบริบทและการทำงานร่วมกัน
- ระดมความคิดด้วยภาพ: ร่วมมือกันบนClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนแนวคิด และสร้างภาพได้ทันทีด้วย ClickUp Brain เพื่อทำให้แนวคิดมีชีวิตชีวา
- ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพ: จดบันทึกการประชุมด้วยAI Meeting Notetaker พร้อมการถอดความอัตโนมัติและรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแผน
- จัดตารางอย่างชาญฉลาด:ไว้วางใจปฏิทิน AI ของ ClickUpเพื่อจัดตารางและปรับเปลี่ยนเวลาของงานและการประชุมโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งมากมายนั้นทำให้รู้สึกสับสนในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้รีวิว G2ได้บรรยายประสบการณ์ของพวกเขา:
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจร ฉันใช้มันเป็นระบบติดตามงานสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า และจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน คุณสมบัติ AI เป็นจุดเด่นจริงๆ – ช่วยให้ฉันค้นหาเนื้อหาได้เร็วขึ้น จัดลำดับความสำคัญของงาน และรักษาบริบทระหว่างโครงการต่างๆ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งทุกอย่าง ตั้งแต่มุมมองไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ ทำให้มันเหมาะสมกับวิธีการทำงานของฉันอย่างสมบูรณ์แบบ
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจร ฉันใช้มันเป็นระบบตั๋วสำหรับงานประจำวัน การสื่อสารกับลูกค้า และการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ฟีเจอร์ AI เป็นจุดเด่นจริงๆ – ช่วยให้ฉันค้นหาเนื้อหาได้เร็วขึ้น จัดลำดับความสำคัญของงาน และรักษาบริบทระหว่างโครงการต่างๆ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งทุกอย่าง ตั้งแต่มุมมองไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ ทำให้มันเหมาะสมกับวิธีการทำงานของฉันอย่างสมบูรณ์แบบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด
2. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการมอบหมายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Asana AI Teammates ถูกสร้างขึ้นใน Work Graph® ของ Asana ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถช่วยคุณจัดการเวิร์กโฟลว์ข้ามฟังก์ชันต่างๆ ได้ในขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของทีมคุณ ผู้ช่วยเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อขยายขอบเขตไปยังบทบาทและอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ทั้งสตาร์ทอัพและองค์กรขนาดใหญ่มีความชัดเจนและควบคุมได้มากขึ้น
ตัวแทน AI สำหรับการจัดการโครงการรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เข้ากับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ซึ่งทำให้การทำงานเป็นทีมมีความโปร่งใสมากขึ้น AI Teammates ยังสามารถสังเคราะห์บทสนทนา เอกสาร และไทม์ไลน์ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ช่วยให้สตาร์ทอัพมุ่งเน้นไปที่ความเร็วและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ด้วยคุณสมบัติเช่น แชทอัจฉริยะ, สถานะอัจฉริยะ, และ โครงการอัจฉริยะ คุณสามารถได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และสร้างแผนโครงการได้ด้วย AI
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- มอบหมายบทบาทเฉพาะให้กับเพื่อนร่วมทีม AI เพื่อช่วยในการระดมความคิดหรือการวิเคราะห์
- สร้างเป้าหมายโครงการและรายการงานจากคำแนะนำง่ายๆ
- สร้างรายงานแบบเรียลไทม์ที่แสดงความคืบหน้า ความเสี่ยง และขั้นตอนถัดไป
- สร้างเพื่อนร่วมทีม AI แบบกำหนดเองโดยใช้ Asana AI Studio
- สรุปการอัปเดตและการสนทนาเพื่อบันทึกการอนุมัติ, กำหนดเวลา, และการติดตามผล
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การปรับแต่งคำแนะนำของ AI ได้จำกัด ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทุกกระบวนการทำงาน
- อาจต้องพึ่งพาข้อมูลนำเข้าที่ถูกต้องเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวจาก G2 กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ Asana อนุญาตให้คุณปรับแต่งอินเทอร์เฟซให้ตรงกับวิธีการทำงานที่คุณต้องการและความเร็ว/การจัดระเบียบของกระบวนการทำงานของคุณ...เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการออกแบบกระบวนการทำงานในแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ...ฉันคิดว่าข้อเสียของ Asana คือมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลค่อนข้างมากในกระบวนการทำงานให้เสร็จสิ้น...
ฉันชอบที่ Asana อนุญาตให้คุณปรับแต่งอินเทอร์เฟซให้ตรงกับวิธีการทำงานที่คุณต้องการและความเร็ว/การจัดระเบียบของกระบวนการทำงานของคุณ...เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการออกแบบกระบวนการทำงานในแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ...ฉันคิดว่าข้อเสียของ Asana คือมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลค่อนข้างมากในกระบวนการทำงานให้เสร็จสิ้น...
📖 อ่านเพิ่มเติม: Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมไหนดีกว่า
3. Wrike (ดีที่สุดสำหรับการทำนายความเสี่ยงและการเพิ่มประสิทธิภาพภาระงาน)
Wrike ได้นำ AI มาใช้อย่างเต็มที่ด้วยชุด Work Intelligence ที่ผสาน AI เข้าไปในทุกขั้นตอนของโครงการ
ฟีเจอร์ Copilot ช่วยทำงานหนักในการสร้างเนื้อหา คุณสามารถสั่งให้มันสร้างบทสรุปโครงการวาระการประชุม หรือแผนการรณรงค์ จากนั้นให้มันดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังจัดการการแก้ไข การแปล และการปรับโทนเสียงได้โดยตรงภายในงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคาดการณ์ของแพลตฟอร์มเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการทำงานได้ง่ายขึ้น ระบบ AI จะเรียนรู้จากรูปแบบการทำงานของทีมคุณเพื่อระบุจุดคอขวดก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อกำหนดเวลา พร้อมแนะนำการแก้ไขล่วงหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- รับคำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณเกี่ยวกับวิธีการทำให้กระบวนการที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ใช้ AI อื่น ๆ เช่น Microsoft Copilot, Claude และ Gemini
- ใช้ ไฮไลท์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ แนวโน้มของงาน และจุดคอขวด
- สร้างเอกสารสรุปโครงการ, กำหนดการประชุม, และแผนการตลาด
- แนะนำงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบเพื่อเร่งการสร้างกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Wrike
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บอาจจำกัดสำหรับโครงการขนาดใหญ่
- อินเทอร์เฟซของแดชบอร์ด รวมถึงปุ่มและองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคำแนะนำของ AI อาจเป็นแบบทั่วไปในบางครั้ง และอาจต้องปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อให้มีประโยชน์อย่างแท้จริง
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (2,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้รีวิว G2ได้บรรยายประสบการณ์ของพวกเขา:
สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบมากเกี่ยวกับ Wrike ในช่วงหลัง ๆ นี้คือมันกลายเป็นระบบที่ฉลาดขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นมาก ข้อเสนอแนะจากปัญญาประดิษฐ์และฟีเจอร์การค้นหาอัจฉริยะช่วยให้ฉันค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด... หนึ่งในด้านที่ฉันคิดว่า Wrike สามารถปรับปรุงได้คือส่วนติดต่อผู้ใช้ ในงานประจำวัน เรามักจะรู้สึกว่าการค้นหาฟีเจอร์สำคัญทำได้ยาก ฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยที่สุดบางอย่างมีตำแหน่งที่ไม่ค่อยชัดเจน ซึ่งอาจทำให้เราทำงานช้าลงได้
สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบมากเกี่ยวกับ Wrike ในช่วงหลัง ๆ นี้คือมันกลายเป็นระบบที่ชาญฉลาดและใช้งานง่ายขึ้นมาก ข้อเสนอแนะจากปัญญาประดิษฐ์และฟีเจอร์การค้นหาอัจฉริยะช่วยให้ฉันค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด... หนึ่งในด้านที่ฉันคิดว่า Wrike ยังสามารถพัฒนาได้คือส่วนติดต่อผู้ใช้ ในงานประจำวัน เรามักจะรู้สึกว่าการค้นหาฟีเจอร์สำคัญทำได้ยาก ฟังก์ชันการใช้งานที่ใช้งานบ่อยที่สุดบางรายการก็หาได้ไม่ง่ายนัก ซึ่งอาจทำให้เราทำงานช้าลงได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Wrike
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในอิตาลีสมัยเรอเนสซองส์สถาปนิกอย่างฟิลิปโป บรุนเนลเลสกีใช้แบบจำลองเชิงกลเพื่อวางแผนโดมและโครงสร้างที่ซับซ้อน แบบจำลองทางกายภาพเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแบบจำลองเบื้องต้น คล้ายกับที่ปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ใช้ทำนายผลลัพธ์ของโครงการก่อนการดำเนินการ
4. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการสื่อสารแบบบูรณาการ)
Hive ได้สร้างตัวแทน AI สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไว้ในแกนกลางของระบบด้วย HiveMind. เครื่องมือ AI กลางนี้สามารถเปลี่ยนภาษาธรรมชาติให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้. คุณสามารถป้อนข้อมูลได้ทั้งบันทึกการคิดสร้างสรรค์, อีเมล, หรือแม้กระทั่งความคิดเพียงประโยคเดียว และมันจะสร้างงานโครงการและขั้นตอนต่อไปให้โดยอัตโนมัติ.
ผู้ช่วย Buzz AI จัดการด้านการจัดการความรู้ ตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการของคุณ สร้างแดชบอร์ดและวิดเจ็ตโดยอัตโนมัติ และแนะนำผู้ใช้ผ่านกระบวนการตั้งค่าต่างๆ
ระบบ AI ยังช่วยเร่งการสร้างเนื้อหาโดยการจับคู่การสร้างข้อความและภาพ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดที่ทำงานด้วยความเร็วระดับสตาร์ทอัพ
แพลตฟอร์มจัดการงานที่น่าเบื่อผ่าน ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ที่กระตุ้นการกระทำซ้ำ ๆ และซิงค์กับแอปอื่น ๆ กว่า 1,000 แอป
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- ติดตาม KPI และการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างรายการดำเนินการและขั้นตอนถัดไปจากบันทึกโครงการของคุณ
- เร่งการวิจัยตลาดด้วย ข้อมูลเชิงลึกจาก AI การวิเคราะห์คู่แข่ง และการเข้าถึงสถิติที่เกี่ยวข้อง
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติเอกสารและสินทรัพย์โดยใช้ระบบตรวจสอบเอกสารในตัวและ เทมเพลตเวิร์กโฟลว์
- กรอง, ติดแท็ก, และจัดลำดับความสำคัญของคำขอด้วยการคัดแยกและจัดเรียงด้วยระบบ AI
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- ทีมที่มีความต้องการซับซ้อนสูงหรือระดับองค์กรอาจพบว่า Hive มีรายงานและการวิเคราะห์ที่ไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควร
- ผู้ใช้ร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันมือถือไม่มีประสิทธิภาพ
ราคาของฮีฟ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ทีม: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (620+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hive อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวจาก Capterraคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
ฉันชอบเป็นการส่วนตัวที่ Hive มีความยืดหยุ่นให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมและทุกคนสามารถทำงานในโครงการได้ตามวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง... Hive ยังเสนอการผสานรวมกับบุคคลที่สามและให้การผสานรวมของตัวเลือกอีเมลและแชท HiveMind เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มเติมที่ทรงพลังสำหรับ Hive ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ช่วยในการสร้างเนื้อหา
ฉันชอบเป็นการส่วนตัวที่ Hive มีความยืดหยุ่นให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมและทุกคนสามารถทำงานในโครงการได้ตามวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง... Hive ยังเสนอการผสานรวมกับบุคคลที่สามและให้การผสานรวมของตัวเลือกอีเมลและแชท HiveMind เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มเติมที่ทรงพลังสำหรับ Hive ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ช่วยในการสร้างเนื้อหา
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Hive สำหรับการจัดการโครงการ
5. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาด้วย AI และการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ)
การดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ Motion ให้ความสำคัญกับการปรับแต่งอัตโนมัติ เครื่องมือนี้จะจัดการงานของคุณอย่างเชิงรุก แทนที่จะเพียงแค่ติดตามเท่านั้น
ปฏิทิน AI วางแผน จัดลำดับความสำคัญ และปรับแต่งงานประจำวันโดยอัตโนมัติ ด้วยการวิเคราะห์กำหนดเวลา ความเชื่อมโยงระหว่างงาน และขีดความสามารถของทีมแบบเรียลไทม์ คุณไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำอะไรต่อไป หรือต้องปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง
การสร้างโครงการเกิดขึ้นด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง คุณสามารถอธิบายโครงการหรืออัปโหลดเอกสาร และ ผู้จัดการโครงการ AI จะสร้างโครงสร้างโครงการที่สมบูรณ์พร้อมงาน กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนต่างๆ ภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- ให้ AI ช่วยขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าด้วยการอัปเดตสถานะจัดการการพึ่งพา และกำหนดขั้นตอนถัดไป
- มอบหมายหรือแบ่งปันงานใด ๆ กับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าได้ในคลิกเดียว
- ตรวจจับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อดำเนินการแก้ไขล่วงหน้า
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมและเอกสารให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
- ใช้ AI เพื่อสร้าง กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จาก SOP หรือคำอธิบายง่ายๆ
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
- คุณไม่สามารถแชร์งาน Motion ของคุณนอกทีมของคุณได้ ซึ่งทำให้การใช้งานภายนอกมีข้อจำกัด
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- AI พนักงาน Light: 148 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานพนักงาน AI: $446/เดือน ต่อผู้ใช้
- AI Employee Plus: 894 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
ตรงจากCapterra:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Motion คือความสะดวกในการเข้าถึงและการเพิ่มงานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ การใช้ AI ยังทำให้ดียิ่งขึ้นและง่ายต่อการทำงานประจำวัน...แต่ราคาที่สูงสำหรับการปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติมนั้นทำให้ฉันรู้สึกไม่สนใจอย่างมาก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Motion คือความสะดวกในการเข้าถึงและการเพิ่มงานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ การใช้ AI ยังทำให้การใช้งานดียิ่งขึ้นและง่ายต่อการทำงานประจำวัน...แต่ราคาที่สูงสำหรับการปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติมนั้นทำให้ฉันรู้สึกไม่สนใจอย่างมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กลยุทธ์การจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมคือการจับคู่กรอบงาน RACI-AIกับเทคนิคการสปรินต์ MIT (งานที่สำคัญที่สุด) กำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ (Responsible), ผู้รับผิดชอบหลัก (Accountable), ผู้ให้คำปรึกษา (Consulted), และผู้รับทราบ (Informed) จากนั้นเพิ่ม AI เพื่อติดตามงานของแต่ละบทบาทแบบเรียลไทม์ และระบุ 3 ลำดับความสำคัญสำหรับทีมในแต่ละวัน ในขณะที่ AI ตรวจสอบความคืบหน้าและแจ้งเตือนอุปสรรค
กำลังมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ AI ในการบริหารโครงการอยู่ใช่ไหม? วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีเริ่มต้น 😎
6. การคาดการณ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรและการติดตามความสามารถในการทำกำไรของโครงการ)
การคาดการณ์ใช้แนวทางที่เป็น AI-native ในการจัดการโครงการ โดยรวมการดำเนินการโครงการ การวางแผนทรัพยากร และการกำกับดูแลทางการเงินเข้าด้วยกัน
เครื่องมือ AI สำหรับสตาร์ทอัพนี้มอบเครื่องมือคาดการณ์ที่วิเคราะห์รูปแบบและเรียนรู้จากผู้จัดการโครงการที่มีผลงานยอดเยี่ยมภายในองค์กรของคุณ เพื่อคาดการณ์ระยะเวลา ความต้องการทรัพยากร และการใช้งบประมาณ
การระบุความเสี่ยง เกิดขึ้นอย่างเชิงรุก โดย AI จะแจ้งเตือนความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น การใช้งบประมาณเกิน หรือสถานการณ์ที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ Forecast ยังมอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการกระจายงานและการจัดสรรทรัพยากรผ่านแดชบอร์ดวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การติดตามเวลาอัตโนมัติ ใช้แบบฟอร์มเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการรายงานโดยไม่ต้องรับภาระงานด้านการบริหารจัดการตามปกติ สำหรับทีมที่มีความคล่องตัวผู้ช่วยเสมือนจะติดตามและคำนวณคะแนนเรื่องราวโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถประมาณความพยายามและความคืบหน้าของเรื่องราวผู้ใช้ได้
คาดการณ์คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการติดตามการชำระเงิน พร้อมเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวชี้วัดการส่งมอบโครงการ
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดสรรทรัพยากรในหลายโครงการพร้อมกัน
- เพิ่มการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ผ่านแอปหรืออีเมลเพื่อรับการอัปเดตโครงการทันทีหรือสรุปประจำวัน
- ติดตามและคำนวณคะแนนเรื่องราวสำหรับกระบวนการทำงานแบบอไจล์เพื่อประมาณความพยายามและติดตามความคืบหน้า
ข้อจำกัดของการคาดการณ์
- ปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราวกับงานที่เชื่อมต่อกับการผสานรวม
- ฟีเจอร์การรายงานและแผนที่ความหนาแน่นของทรัพยากรไม่มีความเข้าใจง่าย และตัวกรองใช้เวลาในการแสดงผลลัพธ์
การคาดการณ์ราคา
- ราคาตามความต้องการ
การคาดการณ์คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในศตวรรษที่ 19ตำรวจมหานครลอนดอนได้นำรูปแบบหนึ่งของซอฟต์แวร์การมอบหมายงานที่เก่าแก่ที่สุดมาใช้ แต่ใช้กระดาษแทน เจ้าหน้าที่ตำรวจจะบันทึกและติดตามหน้าที่ของตนด้วยบันทึกที่มีรหัสสี
📖 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การบริหารโครงการสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร
7. Fellow (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมและการติดตามผลด้วยระบบ AI)
Fellow ได้วางตำแหน่งตัวเองเป็น แพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างการสนทนาและการดำเนินการ มันบันทึก, ถอดความ, และสรุปการสนทนาโดยอัตโนมัติ สร้างสรุปที่ชัดเจนพร้อมการตัดสินใจสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการหลังจากประชุม
นอกจากนี้ ฟังก์ชันการสร้างวาระการประชุมแบบร่วมมือยังช่วยเตือนผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการติดตามผลครั้งก่อน ๆ ได้ด้วย ระบบ AI ยังแนะนำหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามประวัติการประชุมและบริบทของงานประชุมอีกด้วย
Ask Fellow แชทบอททำหน้าที่เป็นระบบบันทึกการประชุม ค้นหาข้อมูลจากบันทึกการสนทนาเพื่อตอบคำถาม สรุปข้อมูลให้สมาชิกในทีม และแม้กระทั่งร่างอีเมลติดตามผล สำหรับทีมขายและทีมที่ติดต่อกับลูกค้า Fellow จะทำการอัปเดต CRM โดยอัตโนมัติด้วยการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแนะนำการอัปเดตข้อมูลในฟิลด์ต่างๆ
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน
- ถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์พร้อมระบุผู้พูด
- บันทึกและประทับเวลาการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อการอ้างอิงในอนาคต
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 50 รายการ รวมถึงแพลตฟอร์มวิดีโอ ระบบ CRM และซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการ
- เข้าถึงแม่แบบการประชุมมากกว่า 500 แบบ สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานและการวางแผนสปรินท์
- จัดระเบียบเนื้อหาการประชุมให้เป็นบทที่ค้นหาได้
ข้อจำกัดร่วมกัน
- เครื่องมือ AI บางครั้งอาจตีความข้อมูลผิดพลาด
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับคุณสมบัติการรายงาน
- มันไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการแบบสแตนด์อโลน คุณจำเป็นต้องผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่นเพื่อจัดการงานและกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคาแบบเพื่อน
- ฟรี
- โซโล: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนสมาชิก
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,200+)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Fellow อย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2:
เพื่อนช่วยฉันติดตามการประชุมทางวิศวกรรม, บันทึก, และรายการที่ต้องทำไว้ในที่เดียว ฉันใช้มันเพื่อเตรียมวาระการประชุมก่อนการหารือ และบันทึกการตัดสินใจระหว่างการประชุม ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหาย...ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถรู้สึกคับแคบได้เมื่อสลับระหว่างสตรีมของบันทึกต่าง ๆ
เพื่อนช่วยฉันติดตามการประชุมทางวิศวกรรม, บันทึก, และรายการที่ต้องทำไว้ในที่เดียว. ฉันใช้มันเพื่อเตรียมวาระการประชุมก่อนการหารือ และบันทึกการตัดสินใจระหว่างการประชุม ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหาย...ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถรู้สึกคับแคบได้บ้างเมื่อสลับระหว่างสตรีมของบันทึกต่าง ๆ.
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาได้เพียงไม่กี่นาทีในแต่ละครั้ง แต่ 19% ระบุว่าอาจช่วยเพิ่มเวลาได้ถึง 3–5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความจริงก็คือ แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมเป็นเวลาที่มากขึ้นได้ในระยะยาว
ตัวอย่างเช่น การประหยัดเวลาเพียง 5 นาทีต่อวันจากงานที่ทำซ้ำๆ อาจทำให้ได้เวลากลับคืนมามากกว่า 20 ชั่วโมงในแต่ละไตรมาส ซึ่งเป็นเวลาที่สามารถนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่าและเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
ด้วย ClickUp การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานเล็กๆ เช่น การกำหนดวันครบกำหนดหรือการติดแท็กเพื่อนร่วมทีม ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที คุณมีAI Agents ในตัวสำหรับสรุปและรายงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Agents ที่กำหนดเองจัดการกับเวิร์กโฟลว์เฉพาะ กลับมาใช้เวลาของคุณอีกครั้ง!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับการคาดการณ์แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการผู้จัดการโครงการ
8. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานร่วมกัน)
Taskade เป็นผู้จัดการโครงการ AI ที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง วางแผน และทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติได้จากคำสั่งโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
มุมมองแบบหลายรูปแบบ ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสลับระหว่างรายการ บอร์ด แผนผังความคิด แผนผังองค์กร และปฏิทิน เพื่อแสดงงานในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ยังผสานผู้ช่วย AI เข้ากับเซสชันการแก้ไขสดโดยตรง AI จะสรุปบันทึก สร้างโครงร่าง และแนะนำการดำเนินการถัดไประหว่างการสนทนาของทีม
แพลตฟอร์มนี้ยังมีเทมเพลตการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลายร้อยแบบซึ่งมีเนื้อหาที่ชาญฉลาดและปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะทาง พร้อมฟีเจอร์ ตัวแทน AI บนมือถือ คุณสามารถสร้าง ฝึกฝน และเปิดตัวผู้ช่วย AI ได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของคุณเพื่อจัดการรายการงานได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- อัตโนมัติการสร้างรายการตรวจสอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs)
- จัดการงานประจำโดยอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อกับ Gmail, Slack, Discord และเครื่องมืออื่น ๆ
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ แผนผังความคิด วาระการประชุม และการเร่งรัดโครงการแบบไดนามิกได้ทันทีด้วย AI
- แปลเอกสาร งาน และโครงการเป็นหลายภาษาด้วยการแปลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สรุปบันทึกยาวหรือสรุปโครงการให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ
ข้อจำกัดของ Taskade
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดอาจไม่ตอบสนองความต้องการของโครงการที่ซับซ้อน
- ขาดการรายงานขั้นสูง, มุมมองไทม์ไลน์, และคุณสมบัติการจัดการการพึ่งพา
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อต้องทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ทั้งหมด
ราคาของ Taskade
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Taskade อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิว G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและวิธีการสร้างงานซ้อนที่ง่ายดาย ซึ่งสะท้อนโครงสร้างโครงการของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ…ปัจจุบัน แอปมือถืออาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้นได้ ฉันพบว่าฉันใช้เวอร์ชันเดสก์ท็อปเป็นหลักสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและวิธีการสร้างงานซ้อนที่ง่ายดาย ซึ่งสะท้อนโครงสร้างโครงการของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ...ปัจจุบัน แอปมือถืออาจมีความเสถียรมากขึ้นได้ ฉันพบว่าฉันใช้เวอร์ชันเดสก์ท็อปเป็นหลักสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Taskade
9. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ที่ยืดหยุ่นและการทำงานอัตโนมัติ)
Notion AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของ Notion โดยปรับเปลี่ยนวิธีการที่ทีมจัดการเอกสาร การจัดการความรู้ และการประสานงานโครงการ ความสามารถในการ เขียนและแก้ไขอัจฉริยะ ของมันสามารถสร้าง สรุป เขียนใหม่ และระดมความคิดเนื้อหาได้โดยตรงภายในฐานข้อมูลของคุณ
คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างงานอัตโนมัติและสรุปบันทึกการประชุมจากทั้งข้อความที่เขียนและเสียงพูด นอกจากนี้ การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ ยังช่วยให้คุณถามคำถามและรับคำตอบจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณได้อีกด้วย
AI ยังช่วยในการสร้างเทมเพลต โดยสามารถสร้างและปรับแต่งเทมเพลตสำหรับโครงการ เนื้อหา หรือฐานความรู้ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคำแนะนำที่เติมข้อมูลอัตโนมัติ ทุกอย่างสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ ผ่านการเชื่อมต่อกับ Jira, Slack และ Google Calendar
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- เขียนอีเมล, เอกสาร, บล็อกโพสต์, และบันทึกการประชุมเพื่อประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงภาวะบล็อกนักเขียน
- จัดระเบียบและติดแท็กเนื้อหาอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงการค้นหาและการค้นพบ
- ระดมความคิดโดยตรงบนหน้ากระดาษและเปลี่ยนให้เป็นตารางที่มีโครงสร้าง
- รับคำตอบทันทีโดยไม่ต้องใช้คำถามที่ซับซ้อนด้วยคุณสมบัติการค้นหา
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ระบบ AI ไม่มีฟังก์ชันการจัดการโครงการที่เฉพาะทาง เช่น การทำนายความเสี่ยงของโครงการหรือการจัดตารางงานอัตโนมัติลงในปฏิทิน
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
ราคาของ Notion AI
- ฟรี (รวมทดลองใช้ Notion AI)
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (รวมทดลองใช้ Notion AI)
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 6/5 (7200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2600+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โครงการซิกกูรัตในเมโสโปเตเมียต้องอาศัยการประสานงานที่ซับซ้อนของแรงงานและวัสดุหลายพันชิ้นตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ
10. Tara AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ด้วยพลังของ AI)
Tara AI (ถูกซื้อกิจการโดย UiPath) เป็น แพลตฟอร์มการส่งมอบโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ มุ่งเน้นการอัตโนมัติด้านที่ซับซ้อนของการจัดการโครงการแบบ Agile และการวางแผนทรัพยากร
ระบบจัดการงานค้างอัจฉริยะจะจัดลำดับความสำคัญของรายการโดยอัตโนมัติตามเป้าหมายของโครงการ กำหนดเวลา และขีดความสามารถของทีม นอกจากนี้ คุณยังได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของงานและการประมาณเวลาในการทำงานอีกด้วย
การวางแผนสปรินต์แบบอัตโนมัติ สร้างแผนสปรินต์ที่ปรับให้เหมาะสมโดยมีการมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความพร้อมใช้งาน ทักษะ และความเร็วของโครงการของนักพัฒนา ในขณะที่ความสามารถในการตรวจสอบสุขภาพของโครงการจะตรวจจับความเสี่ยงและจุดคอขวดในความก้าวหน้าของสปรินต์
การประมาณความพยายามของแพลตฟอร์ม ใช้ประโยชน์จากโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ฝึกฝนด้วยข้อมูลในอดีตเพื่อให้การประมาณเวลาที่แม่นยำสำหรับเรื่องราวของผู้ใช้และข้อบกพร่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tara AI
- ซิงค์งานและความคืบหน้าแบบสองทิศทางกับเครื่องมือพัฒนา เช่น Jira, GitHub และ Slack
- คาดการณ์ช่องว่างของกำลังการผลิตและรับคำแนะนำเกี่ยวกับความต้องการในการจัดสรรใหม่ตามเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง
- สร้างรายงานสถานะและการอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทบทวนสปรินต์
- ทำให้กระบวนการสร้างข้อกำหนดทางเทคนิคและงานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติจากคำสั่ง
ข้อจำกัดของ Tara AI
- ฟีเจอร์ AI ในแผนฟรีอาจไม่เพียงพอสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูลนำเข้า
- มันไม่ใช่เครื่องมือการจัดการโครงการทั่วไปและไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เช่น ทีมการตลาด, ทีมปฏิบัติการ, หรือทีมขาย
ราคาของ Tara AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Tara AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการบริหารโครงการ (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ1930 วิธีการเส้นทางวิกฤต (Critical Path Methodหรือ CPM) ถูกสร้างขึ้นสำหรับโครงการโรงงานเคมีขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เป็นวิธีการอย่างเป็นระบบครั้งแรกที่ช่วยระบุงานที่ส่งผลต่อกำหนดเวลาของโครงการอย่างแท้จริง
ให้ประสิทธิภาพการทำงานได้พบที่ทางของมันใน ClickUp
สตาร์ทอัพเติบโตได้เร็วขึ้นเมื่อการทำงานเป็นเรื่องง่ายและเป็นระเบียบในที่เดียว เราได้รวบรวมเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดบางส่วนเพื่อช่วยในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องเลือกเพียงหนึ่ง เราขอแนะนำ ClickUp!
จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของ ClickUp Brain และศูนย์กลาง AI ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของ Brain MAX ไปจนถึง AI Agents ที่ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับมากกว่าการจัดการงาน เพิ่ม Enterprise Search เพื่อค้นหาคำตอบอย่างรวดเร็ว Automations ที่ช่วยให้โครงการดำเนินต่อไป และ Docs และ Dashboards สำหรับบริบทและการติดตามสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร
ข้ามเครื่องมือสำหรับการต่อผ้าและการจัดการพื้นที่ทำงานที่ยุ่งเหยิง
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅