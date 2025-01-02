AI จะมาแทนที่ผู้จัดการโครงการหรือไม่ และมันมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ?

ผู้จัดการโครงการและผู้นำมีความกลัวอย่างน้อยสามอย่างในใจ: งบประมาณเกิน, ความคืบหน้าของโครงการที่หยุดชะงัก, และระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าควบคุม!
สองข้อแรกเป็นส่วนหนึ่งของงาน แต่คุณต้องกังวลเกี่ยวกับข้อสุดท้ายหรือไม่
Gartner คาดการณ์ว่าปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่และกำจัดงานด้านการบริหารโครงการถึง 80%
แต่ก่อนที่ความกังวลเกี่ยวกับ AIจะเข้ามาครอบงำ โปรดจำไว้ว่า: AI จะ ไม่ มาแทนที่ผู้จัดการโครงการ
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณสามารถร่วมมือกับปัญญาประดิษฐ์และมอบหมายงานเพื่อลดภาระงานของคุณ บทความนี้จะสำรวจวิธีการทำให้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานเพื่อคุณ ไม่ใช่ต่อต้านคุณ
บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการบริหารโครงการ
คุณไม่เคยต้องการผู้ช่วยที่จะทำหน้าที่งานธุรการ 'ไม่ค่อยน่าชอบ' แทนคุณบ้างหรือ? AI ในการจัดการโครงการมอบข้อได้เปรียบนี้อย่างแม่นยำ
ตัวอย่างเช่นClickUpเป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่:
- กระตุ้นให้พนักงานทำงานได้มากขึ้นโดยช่วยทำงานที่น่าเบื่อแทนพวกเขา
- ลดต้นทุนโดยการขจัดข้อผิดพลาดและการทำงานซ้ำ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
- มอบประสบการณ์แบรนด์ที่สม่ำเสมอด้วยผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน—ฝึกอบรม AI ให้ดี แล้วมันจะอัปเดตความทรงจำด้วยบริบทที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้กับทุกโครงการที่คล้ายกัน
เทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานของคุณและเพิ่มผลผลิต อ่านต่อเพื่อค้นหาว่า 'อย่างไร'
1. การทำงานอัตโนมัติของงานประจำ
ปัญญาประดิษฐ์ยอดเยี่ยมสำหรับการกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI บริษัทสามารถปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการบริหารโครงการ
ตัวอย่างจริงของการทำงานอัตโนมัติด้วย AI
- ซีเมนส์: ซีเมนส์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงการวางแผนโครงการและการจัดสรรทรัพยากร. โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ของพวกเขาสามารถทำนายระยะเวลาของโครงการได้อย่างถูกต้อง และปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ของโครงการที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
- บริษัทเชลล์ออยล์: เชลล์ได้นำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดตารางการบำรุงรักษาในปฏิบัติการขุดเจาะนอกชายฝั่ง AI วิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และบันทึกข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายความล้มเหลวของอุปกรณ์ ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงป้องกันและลดเวลาหยุดทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ
- เจพีมอร์แกน ชे�ส: ธนาคารได้นำมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบสัญญา. โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, AI สามารถดึงข้อมูลสำคัญออกจากเอกสารทางกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว, ช่วยเร่งการเจรจาต่อรอง และลดเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อทำให้งานเฉพาะเป็นอัตโนมัติอาจเป็นเรื่องท้าทาย อย่าลืมว่าการรวมแต่ละโมเดลเข้ากับพื้นที่ทำงานต่างๆ ด้วยตนเองไม่ได้ช่วยลดภาระงานของผู้จัดการโครงการ
แต่ClickUp Automationsสามารถทำได้!ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีนี้มีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจที่หลากหลาย หลังจากที่คุณสมัครใช้งาน ClickUp แล้ว คุณยังสามารถสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด โดยใช้คำสั่ง if-then ที่เข้าใจง่าย
ตัวอย่างเช่น การตอบกลับความคิดเห็นของลูกค้าหรือการอัปเดตข้อมูลให้ผู้ขายทราบนั้นใช้เวลาเป็นอย่างมาก ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งค่าการอัตโนมัติทางอีเมลเพื่อส่งคำตอบอัตโนมัติสำหรับอีเมลที่เข้ามาได้ ช่วยประหยัดเวลา
ClickUp Automations ยังจัดการการกระทำต่างๆ เช่น การย้ายงานไปยังรายการใหม่เมื่อสถานะของงานเปลี่ยน คุณสามารถมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ โพสต์ความคิดเห็น และอัปเดตสถานะ เพื่อให้มั่นใจถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
อัตโนมัติแคมเปญการตลาด, สร้างสรุปการสนทนาด้วย AI, เขียนการประชุมสั้นอัตโนมัติ, ตั้งค่าบันทึกการตรวจสอบ, และขับเคลื่อนการวิเคราะห์ด้วย AI ทั้งหมดในเครื่องมือเดียว!
อะไรเพิ่มเติม? คุณไม่จำเป็นต้องสร้างงานที่ทำซ้ำทุกครั้ง. ด้วย ClickUp, งานเหล่านี้จะทำงานซ้ำตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้, ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์.
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณอาจรู้สึกสับสนเกี่ยวกับวิธีการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติตั้งแต่แรกเริ่มClickUp Brainพร้อมให้ความช่วยเหลือ! เพียงเขียนคำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ แล้ว ClickUp Brain จะสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดและปรับแต่งให้ตรงตามคำแนะนำของคุณ
ด้วย ClickUp Brain คุณยังสามารถ:
- เข้าถึง AI Knowledge Manager เพื่อตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับงาน เอกสาร และแม้แต่บุคคลในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
- ทำให้การอัปเดตความคืบหน้าและการสื่อสารเป็นอัตโนมัติโดยใช้ AI Project Manager
- สร้างเนื้อหาด้วย AI Writer สำหรับการทำงาน—ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตของโครงการ, โครงสร้างของโครงการ, วัตถุประสงค์ของโครงการ, หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ
- สร้างแม่แบบที่กำหนดเองเพื่อเร่งกระบวนการทำงานประจำและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สิ่งนี้ทำโดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำอย่างปลอดภัยพร้อมความปลอดภัยที่สมบูรณ์
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน
ผู้จัดการโครงการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวางแผนงบประมาณ, ติดตามความคืบหน้าของทีม, และรับมือกับความท้าทาย. แม้ว่าความวุ่นวายจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้.
เครื่องมือ AI ตัวอย่างเช่น สามารถทำให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นระบบอัตโนมัติได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายค่าใช้จ่ายในอนาคตและระบุการเกินงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง พวกมันอาจให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุความล่าช้าหรือปัญหาได้เมื่อเกิดขึ้น คุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อการใช้จ่ายเบี่ยงเบนจากงบประมาณหรือเป้าหมายของโครงการไม่ได้รับการบรรลุ
นี่คือจุดที่เครื่องมืออย่างClickUp Dashboardsมีบทบาทสำคัญ แดชบอร์ดช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนผ่านรายการ บัตร แผนภูมิ และกราฟ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานของโครงการ ตรวจสอบอัตราการสูญเสียลูกค้า และคาดการณ์รายได้—โดยไม่ต้องเผชิญกับความซ้ำซาก (และความยุ่งยาก) จากการนั่งดูสเปรดชีตเป็นเวลานาน
แดชบอร์ดช่วยลดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ยุ่งยาก ทำให้คุณสามารถทำการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามไทม์ไลน์ของโครงการและตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การจัดสรรทรัพยากรแบบเรียลไทม์
คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนของ ClickUp ให้ตรงตามความต้องการของคุณได้ โดยสามารถตั้งค่าให้รับการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขเฉพาะ เช่น การแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญ ความคิดเห็น วันที่ครบกำหนด และการเปลี่ยนแปลงระดับความสำคัญ ผู้ใช้แต่ละคนสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนของตนเองให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ทำงาน ทำให้สามารถกำหนดได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถือเป็นการแจ้งเตือน "สำคัญ" สำหรับตนเอง
3. ผู้ช่วย AI สำหรับการรวบรวมเอกสารโครงการ
ผู้จัดการโครงการต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้น, ข้อผิดพลาด, และจุดติดขัด. คุณอาจคุ้นเคยกับกระบวนการที่แสนเหนื่อยหน่ายในการรวบรวมรายงานที่มีอายุ 20 ปี และจัดระเบียบพวกมัน.
ในกรณีเหล่านี้ การใช้AI สำหรับการจัดทำเอกสารสามารถลดเวลาในการรวบรวมและจัดทำเอกสารได้ครึ่งหนึ่งหรือมากกว่า
ยกตัวอย่างเช่น งานการรวบรวมรายงานธุรกิจ
ผู้จัดการโครงการต้องรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้ม และระบุจุดอ่อน. กระบวนการนี้จะใช้เวลาหลายวัน และอาจยังไม่สมบูรณ์.
อย่างไรก็ตาม ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางการเงินและการตลาด ระบบ CRM ประสิทธิภาพของพนักงาน และพื้นที่จำเป็นอื่น ๆ ได้ภายในไม่กี่นาที
ระบบ AI จะทำการค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดในขณะที่ลดแรงงานและเวลาที่ต้องใช้ลง จากนั้นจะสรุปข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลเชิงลึก และนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรายงานธุรกิจที่ปราศจากข้อผิดพลาด พร้อมด้วยแนวโน้ม ข้อมูลเชิงลึก สรุปโครงการ การเงิน และกระบวนการทำงานอย่างละเอียด
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ เช่น Grammarly ซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ NLP เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วยลดความเข้าใจผิด
สรุปได้ว่า AI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล AI สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ และแนะนำแนวทางที่เหมาะสมที่สุดตามพลวัตของโครงการในปัจจุบัน
แต่ให้ระลึกไว้ว่านี่ไม่ใช่ประโยชน์เพียงครั้งเดียว ระบบ AI จะเรียนรู้จากแต่ละโครงการ ปรับปรุงอัลกอริทึมของตนให้ดีขึ้นตามกาลเวลา กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนี้ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการในอนาคตโดยนำบทเรียนที่ได้จากประสบการณ์ในอดีตมาใช้
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารโครงการ
แม้ว่าแอปพลิเคชันของ AI ในด้านการจัดการโครงการจะดูเหมือนเป็นการปฏิวัติอย่างแท้จริง แต่เรายังคงมีระยะทางอีกไกลก่อนที่ AI จะมาแทนที่ผู้จัดการโครงการได้ คุณไม่เชื่อเราหรือ? ให้เราแสดงให้คุณเห็นว่าทำไม:
1. การขาดการตัดสินใจของมนุษย์
ระบบ AI มีความเชี่ยวชาญในการจัดการงานบริหารโครงการที่ซ้ำซาก แต่ต่างจากผู้จัดการโครงการมนุษย์ตรงที่ไม่สามารถตัดสินใจที่ซับซ้อนและมีข้อมูลครบถ้วนได้ AI สามารถทำงานได้เฉพาะกับข้อมูลที่ได้รับมาเท่านั้น ขาดความสามารถในการพิจารณาความละเอียดอ่อนทางจริยธรรม บริบท หรือความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาจริง
ตัวอย่างเช่น หากนักพัฒนาถูกมอบหมายงานมากเกินไปอย่างต่อเนื่อง ระบบ AI อาจไม่สามารถรับรู้ถึงความเสี่ยงของการหมดไฟหรือขวัญกำลังใจที่ลดลงได้ ผู้จัดการโครงการที่เป็นมนุษย์จะพิจารณาปัจจัยทางอารมณ์และจริยธรรมเหล่านี้ และอาจเลือกที่จะกระจายงานใหม่เพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของทีม
ผู้จัดการโครงการควรมองAI เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิตแต่ควรติดตามการกระทำแต่ละอย่างอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าสัญชาตญาณและความเชี่ยวชาญของมนุษย์ยังคงเป็นแกนกลาง
2. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ตามที่เฟย-เฟย หลี่ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันกล่าวว่า:
ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่สิ่งทดแทนสำหรับสติปัญญาของมนุษย์; มันเป็นเครื่องมือเพื่อขยายความคิดสร้างสรรค์และความชาญฉลาดของมนุษย์
AI สามารถทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ แต่ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับคุณ—ผู้จัดการโครงการ—ที่จะใช้เครื่องมือ AI อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
AI สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้ แต่การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสร้างความสัมพันธ์เป็นบทบาทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์
ข้อจำกัดของ AI ชัดเจนเมื่อพูดถึงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ
ตัวอย่างเช่นในบทความเกี่ยวกับเบื้องหลังของ ChatGPT ที่ตีพิมพ์ใน MIT Technology Review นักพัฒนาจาก OpenAI ได้พูดถึงข้อจำกัดของมัน:
- ChatGPT มีอคติและไม่มีความรู้ที่ดีกว่า เว้นแต่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
- แม้ว่ามันสามารถปฏิเสธคำขอที่ไม่ดีได้ แต่ก็ถูกหลอกได้ง่ายมากโดยการใช้ข้อความกระตุ้นที่แตกต่างกัน
- อาจไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
เป็นที่ทราบกันดีว่าทีม OpenAI ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการทำงานภายในของ ChatGPT นั่นคือวิธีที่ AI ถูกจำกัดโดยความต้องการที่จะปรับใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกและคำตอบ
ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการสามารถคิดค้นแนวทางใหม่ ๆ ได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิด ทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นและคุณค่าอย่างเหลือเชื่อ
3. ความปลอดภัยของข้อมูล
เครื่องมือการจัดการโครงการมักเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น บันทึกทางการเงินหรือนโยบายภายในบริษัท ระบบ AI เรียนรู้จากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ทำให้ผู้จัดการโครงการมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการรวมแอปพลิเคชัน AI เข้ากับข้อมูลที่เป็นความลับ
เพื่อปกป้องชื่อเสียงของธุรกิจ ผู้นำควรตรวจสอบการเข้ารหัสข้อมูลและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัว เลือกใช้เครื่องมือ AI ที่สอดคล้องกับโปรโตคอลการปกป้องข้อมูลเท่านั้น
องค์ประกอบของมนุษย์ในการบริหารโครงการ
ผู้จัดการโครงการมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโต รายได้ และความสำเร็จโดยรวมของบริษัท แม้ว่า AI จะช่วยแบ่งเบาภาระงานได้ แต่ก็ไม่สามารถทดแทนคุณลักษณะเฉพาะของมนุษย์ เช่น ภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และสติปัญญาทางอารมณ์ได้
1. ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ
การจัดการโครงการไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่สเปรดชีตและกำหนดเวลาเท่านั้น—มันเกี่ยวกับ ผู้คน ผู้จัดการโครงการนำบุคคลที่มีทักษะและภูมิหลังที่หลากหลายมารวมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
นี่คือวิธีที่ผู้นำโครงการที่มีประสิทธิภาพสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของพวกเขา:
- มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในโครงการต่างๆ เพื่อนำทุกคนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มมากกว่าความพยายามส่วนบุคคล
- ฟังอย่างตั้งใจเพื่อเข้าใจมุมมองของสมาชิกทีมแต่ละคน
- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความไว้วางใจ
เราไม่สามารถเน้นย้ำบทบาทของผู้จัดการโครงการในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมได้มากเกินไป AI สามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการต่างๆ ได้มากมาย แต่ไม่สามารถทดแทนการสนับสนุนทางอารมณ์และจิตใจที่ผู้นำมนุษย์มอบให้ได้
ผู้จัดการโครงการสร้างความไว้วางใจและเพิ่มขวัญกำลังใจโดยการยอมรับความสำเร็จของบุคคลและแก้ไขปัญหาของทีม
พิจารณาทีมโครงการที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้หรือการเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ เครื่องมือ AI อาจเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นหรือการปรับปรุงผลผลิต แต่มีเพียงผู้จัดการโครงการเท่านั้นที่สามารถช่วยทีมในการรับมือกับความไม่แน่นอนและความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้
ผู้จัดการโครงการสามารถนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสื่อสารวิสัยทัศน์เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง มอบความมั่นใจ และส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม
ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถให้การสนับสนุนทางอารมณ์ในระดับนี้ได้
2. การแก้ไขข้อขัดแย้ง
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อทำงานกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งและสร้างความสามัคคีในทีม
เทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUpสามารถช่วยผู้จัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการจัดระเบียบการอัปเดต, การเปลี่ยนแปลง, ความท้าทาย, และผลลัพธ์
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ และผู้จัดการโครงการสามารถใช้เพื่อลดความขัดแย้งในที่ทำงานด้วยการอัปเดตเพียงครั้งเดียว
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามการสื่อสารภายในโดยใช้ป้ายกำกับ เช่น "อนุมัติแล้ว" หรือ "กำหนดไว้แล้ว"
- สร้างภาพข้อมูลการสื่อสารเพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น
- ปรับแต่งแอตทริบิวต์ข้อมูลให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
เทมเพลตนี้สามารถช่วยตรวจจับสัญญาณเบื้องต้นของความขัดแย้งโดยการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารของทีมและระบุความรู้สึกเชิงลบ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขความขัดแย้งเหล่านี้จำเป็นต้องใช้การจัดการจากมนุษย์
ผู้จัดการโครงการสามารถตีความบริบทเบื้องหลังความขัดแย้ง เข้าใจแรงจูงใจของแต่ละฝ่าย และไกล่เกลี่ยหาทางออกที่ AI อาจไม่สามารถบรรลุได้
3. ความฉลาดทางอารมณ์
ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถตีความความละเอียดอ่อนทางอารมณ์หรือใช้สัญชาตญาณได้—คุณสมบัติที่เป็นพื้นฐานของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเข้าใจพลวัตของทีม กระตุ้นบุคคล และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
ตัวอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสมาชิกในทีมกำลังประสบปัญหาเนื่องจากปัญหาส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการโครงการสามารถให้การสนับสนุนและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาได้ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเห็นอกเห็นใจ
ความเห็นอกเห็นใจเป็นรากฐานสำคัญของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ผู้จัดการโครงการต้องสามารถนำทางผ่านความคาดหวังและความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องรักษาสมดุลระหว่างความต้องการที่ขัดแย้งกัน พร้อมทั้งรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน
สิ่งนี้ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถเลียนแบบได้
ปัญญาประดิษฐ์กำลังกำหนดอนาคตของการจัดการโครงการอย่างไร
ปัญญาประดิษฐ์กำลังกำหนดรูปแบบการจัดการโครงการของเราอยู่แล้ว และยังมีอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้น
การสำรวจล่าสุดของ McKinsey Global เปิดเผยว่า65% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าองค์กรของตนใช้ Generative AI อย่างสม่ำเสมอ
ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามยังกล่าวว่าบริษัทของพวกเขาได้นำ AI มาใช้ในอย่างน้อยสองฟังก์ชันทางธุรกิจและพอใจกับการลดต้นทุนและการเติบโตของรายได้ที่เกิดขึ้น
การปฏิวัติของปัญญาประดิษฐ์กำลังจะทิ้งผลกระทบที่ยั่งยืนต่อการจัดการโครงการในปีต่อ ๆ ไป:
1. AI เป็นส่วนเสริม ไม่ใช่การทดแทน
👀 คุณรู้หรือไม่? 51% ของพนักงานทั่วโลกในทุกภาคส่วนและทุกตำแหน่งเชื่อว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะส่งผลเชิงบวกต่องานของพวกเขาในอีกห้าปีข้างหน้า
มนุษย์สร้าง AI ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ ไม่ใช่เพื่อมาแทนที่มนุษย์ ผู้จัดการโครงการสามารถใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ AIเช่น ClickUp Brain เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดการงานที่ซ้ำซาก และมุ่งเน้นไปที่แง่มุมเชิงกลยุทธ์ของโครงการมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain สามารถสร้างบันทึกการประชุมหรือสรุปการสนทนาได้โดยอัตโนมัติ แทนที่จะเสียเวลาในการค้นหาผ่านบันทึก AI สามารถช่วยสร้างเนื้อหาที่กระชับและมีรูปแบบในเวลาเพียงไม่กี่นาที ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม
ClickUp Brain คือก้าวต่อไปของเราในการปลดล็อกประสิทธิภาพในทุกทีม แอปพลิเคชันการจัดการความรู้มีขนาดใหญ่มาก
2. การผสานรวมเครื่องมือ AI
คุณสามารถผสานรวมเครื่องมือ AI ของคุณเข้ากับที่ทำงานของคุณเพื่อทำให้การจัดการงานเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับทีมของคุณและตัวคุณเอง
แจ้งให้สมาชิกในทีมทราบถึงงานที่มีความสำคัญสูง.แม่แบบ ClickUp Eisenhower Matrixช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจเป็น 'ทำ', 'กำหนดเวลา', 'มอบหมาย', หรือ 'ลบ' เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น.
ในทำนองเดียวกัน การจัดการงานประจำวันก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อและใช้เวลามากการผสานการทำงานกว่า 1,000 รายการของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายด้วยการจับคู่ ClickUp กับเครื่องมือยอดนิยมอื่นๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความสับสนให้น้อยที่สุด
ผลลัพธ์คือ? คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและแพลตฟอร์มหลายตัวเพื่อใช้ AI อีกต่อไป
เราสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีคุณสมบัติที่ก้าวหน้ามากขึ้นเมื่อ AI พัฒนาต่อไป เช่น ผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับผู้จัดการโครงการ หรือระบบการกำกับดูแลโครงการที่ทำงานโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ การผสานรวมเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและมอบอำนาจให้ทีมสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่มีผลกระทบได้โดยไม่ต้องรับภาระงานด้านการบริหารจัดการ
เลือก ClickUp เพื่อให้การจัดการโครงการของคุณถูกต้อง
ในขณะที่ AI ได้เปลี่ยนแปลงการจัดการโครงการไปอย่างมาก แต่ก็ชัดเจนว่าทักษะของมนุษย์นั้นไม่สามารถทดแทนได้ และงานของผู้จัดการโครงการไม่สามารถถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลดข้อผิดพลาดในงานประจำและเร่งกระบวนการตัดสินใจ
ClickUp ยังจัดระเบียบกิจกรรมการจัดการโครงการทั้งหมดและเสนอการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย มันมีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และเทมเพลตการจัดการโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ—ในขณะที่รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความไม่เปิดเผยตัวตน
ด้วยคุณสมบัติเช่น ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การจัดการทรัพยากร, การร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุง, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, และการพัฒนาทักษะ, ClickUp คือคู่ค้าที่เหมาะที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมการจัดการโครงการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล
