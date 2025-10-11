ClickUp vs. Amplenote: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอันไหนที่เหมาะกับคุณ?

ลองนึกภาพนี้: มีแอปสามตัวที่แตกต่างกันเปิดอยู่บนหน้าจอของคุณ แต่ละแอปมีชิ้นส่วนของโปรเจกต์เดียวกัน สมองของคุณคอยทำแผนที่ในใจว่าทุกอย่างอยู่ที่ไหน แต่แผนที่นั้นก็ยิ่งยุ่งเหยิงขึ้นทุกวัน
การแก้ไขดูเหมือนจะง่าย: รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
แต่ClickUpและ Amplenote ทำสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างมาก. หนึ่งให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบของคุณด้วยเครื่องมือที่คุณต้องการทุกอย่าง ขณะที่อีกตัวหนึ่งสังเกตวิธีที่คุณทำงานและช่วยคุณเชื่อมโยงจุดต่างๆ.
การเลือกใช้ ClickUp หรือ Amplenote ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้: คุณต้องการระบบ AI สำหรับการทำงานที่เข้าใจวิธีการทำงานของคุณ หรือแอปจดบันทึกขั้นสูงสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ? 🧰
ClickUp vs. Amplenote ในมุมมองเปรียบเทียบ
|เกณฑ์
|ClickUp
|หมายเหตุเพิ่มเติม
|วัตถุประสงค์หลัก
|พื้นที่ทำงาน AI แบบครบวงจรสำหรับงาน เอกสาร เป้าหมาย และการแชท พร้อมฟีเจอร์ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยเสียง การจดบันทึก การค้นหา และโมเดล AI ภายนอก
|แอปจดบันทึกพร้อมรายการสิ่งที่ต้องทำและการจัดตารางเวลาในตัว
|การจัดการงาน
|การจัดการงานขั้นสูงด้วยสถานะ, ลำดับความสำคัญ, การพึ่งพา, การทำงานอัตโนมัติ และการติดตามเวลา
|การจัดการงานพื้นฐานภายในบันทึก พร้อมกำหนดวันครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และการแจ้งเตือน
|การจดบันทึก
|เอกสารที่มีการจัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์, การแก้ไขแบบร่วมมือ, และเทมเพลตสำหรับการบันทึก
|การจดบันทึกอย่างเข้มข้นพร้อมการเชื่อมโยงย้อนกลับ การเชื่อมโยงสองทิศทาง และการจัดรูปแบบ
|การผสานปฏิทิน
|ปฏิทินอัจฉริยะด้วย AI พร้อมการจัดตารางงานแบบลากและวาง และการบล็อกเวลาที่ซิงค์กับ Google และปฏิทิน Outlook
|ปฏิทินในตัวที่ซิงค์กับงานและบันทึก
|การวางแผนประจำวันและประสิทธิภาพการทำงาน
|มุมมอง 'หน้าแรก' สำหรับการวางแผนส่วนบุคคล เป้าหมาย การแจ้งเตือน และวิดเจ็ตกำหนดการ
|สมุดวางแผนรายวันรวมการติดตามงานและการจดบันทึกไว้ในที่เดียว
|ความร่วมมือ
|สร้างขึ้นสำหรับทีม: มอบหมายงาน, แสดงความคิดเห็น, แชท, แชร์เอกสาร, และตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง
|การแชร์บันทึกและงานพื้นฐาน; ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่
|คุณสมบัติการจัดการโครงการ
|มุมมองหลายแบบ (รายการ, กระดาน, แผนกางเขน, ไทม์ไลน์), เป้าหมาย, มุมมองปริมาณงาน, สปรินต์
|ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดการงานในระดับโครงการหรือทีม
|ระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงาน
|แม่แบบการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้และสำเร็จรูปสำหรับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
|ไม่รองรับระบบอัตโนมัติ
|แม่แบบ
|ไลบรารีเทมเพลตขนาดใหญ่สำหรับเอกสาร งาน และกระบวนการทำงาน
|ไม่มีแม่แบบในตัว
|การค้นหาและการนำทาง
|การค้นหาทั่วโลก, ตัวกรอง, แท็ก, และโครงสร้างลำดับชั้น (Space > โฟลเดอร์ > รายการ > งาน)
|การเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งและการจัดระเบียบด้วยแท็ก, ง่ายขึ้นโดยรวม
|การกำหนดราคา*
|แผนฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5. 84/เดือน/ผู้ใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ClickUp คืออะไร?
สำหรับพวกเราหลายคน โครงการ ความรู้ บันทึก และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง
ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ซึ่งรวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการอย่างสูง ทำให้เหมาะกับความต้องการในการบริหารโครงการที่หลากหลาย ไม่เพียงเท่านี้ ระบบยังออกแบบมาเพื่อจัดการกับงาน เอกสาร วัตถุประสงค์ และการร่วมมือในที่เดียว ภายใต้หลังคาเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการสลับบริบทอย่างต่อเนื่องและการใช้เครื่องมือมากเกินไป ซึ่งเรียกว่าWork Sprawl
คุณสมบัติของ ClickUp
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันว่า ClickUp มีอะไรให้บ้าง
คุณสมบัติ #1: ความสามารถของ AI ที่ทำงานเหมือนเวทมนตร์
ClickUp Brainคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์และรองรับบทบาทต่าง ๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นภายใน ClickUp
สมมติว่าคุณต้องการค้นหาสถานะของสปรินท์อย่างรวดเร็ว บันทึกเกี่ยวกับการตลาดล่าสุด หรือแม้แต่ภารกิจของเพื่อนร่วมทีมจากไตรมาสที่แล้ว แทนที่จะต้องค้นหาอย่างสับสน คุณสามารถถาม ClickUp Brain ได้เลย และมันจะดึงคำตอบที่เข้าใจบริบทมาให้ภายในไม่กี่วินาที
💡โบนัส: การเขียนบันทึกเป็นสิ่งที่ดี แต่การพูดบันทึกของคุณออกมาจะเร็วกว่าถึง 400%!
เพลิดเพลินกับการพิมพ์ด้วยเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถถอดความและปรับแต่ง รวมถึงแก้ไขบันทึกด้วยClickUp Talk to Textได้แบบเรียลไทม์และรองรับมากกว่า 40 ภาษา! 🌏
ClickUp Brain MAXคือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่มีบริบทครบถ้วนของระบบนิเวศการทำงานและแอปที่เชื่อมต่อของคุณ ใช้ฟีเจอร์ Talk to Text เพื่อจับความคิดที่พูดออกมาและเปลี่ยนเป็นงาน มอบหมายสมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
AI Knowledge Manager เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบันทึก เอกสาร งานที่ต้องทำ และผู้คนของคุณเข้าด้วยกัน ต้องการทบทวนสิ่งที่ได้ตัดสินใจในการประชุมแผนงานเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหม? ClickUp Brain รู้ว่าจะต้องค้นหาที่ไหนและสามารถสรุปประเด็นสำคัญให้คุณได้
การสนับสนุนการประชุม
ตอนนี้ มาพูดถึงการประชุมกันเถอะ ประเภทที่ใช้เวลานานและจบลงด้วยบันทึกที่ไม่สมบูรณ์
ClickUp AI Notetakerช่วยลดความยุ่งยากในการประชุมโดยอัตโนมัติทั้งกระบวนการจดบันทึก มันบันทึกและถอดเสียงทุกสิ่งทุกอย่างแบบเรียลไทม์ พร้อมบันทึกถอดความ วิดีโอ และสรุปไว้ในเอกสารส่วนตัวที่ค้นหาได้ ดังนั้นแม้ว่าคุณจะเหม่อลอยหรือต้องข้ามการสนทนาไปบางส่วน คุณก็ยังสามารถรับรู้ข้อมูลครบถ้วนได้
แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การถอดเสียงเท่านั้นเครื่องมือ AI สำหรับการประชุมสามารถตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการและเปลี่ยนให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติทันทีที่การประชุมของคุณสิ้นสุดลง
เนื่องจากมันถูกผสานเข้ากับระบบนิเวศของ ClickUp อย่างสมบูรณ์ โน้ตสามารถเชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์, ถูกติดแท็กในแชท, และปรากฏในเอกสารได้—มันราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อ
พูดถึงการประชุม หากคุณต้องการเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการจดบันทึกด้วยตนเองลองใช้เทมเพลต ClickUp Meeting Notes
เทมเพลตนี้เป็นพื้นที่ทำงานที่ครอบคลุมและมีเป้าหมายในการดำเนินการภายในซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมซึ่งช่วยในการบันทึกและจัดการการสนทนาของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถบด้านซ้ายมือจะแสดงโครงสร้างโฟลเดอร์ที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ เช่น แนวทางในการประชุม และ การประชุมทีมประจำสัปดาห์ พร้อมบันทึกที่ประทับวันที่และพื้นที่เฉพาะสำหรับ การประชุมสแตนด์อัพ/ซิงค์ประจำวัน
👀 คุณรู้หรือไม่?วิธีการจดบันทึกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด5วิธีได้แก่:
- วิธีการคอร์เนลล์, ซึ่งแบ่งส่วนการจดบันทึกของคุณ
- การทำแผนผังความคิด, ซึ่งคุณเริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักตรงกลางของหน้ากระดาษและขยายออกไปเป็นแนวคิดย่อย หมวดหมู่ และการเชื่อมโยงต่างๆ คล้ายกับต้นไม้
- Zettelkasten, ที่บันทึกของคุณเชื่อมโยงกันผ่านลิงก์และแท็ก สร้างเครือข่ายความรู้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- วิธีการสรุปเค้าโครง, โครงสร้างลำดับชั้นแบบคลาสสิก,คล้ายกับแผนผังครอบครัวสำหรับความคิด
- วิธีการสร้างแผนภูมิ ซึ่งคุณแบ่งหน้าของคุณออกเป็นคอลัมน์สำหรับหมวดหมู่ต่าง ๆ และกรอกข้อมูลในแถวตามที่คุณรวบรวมข้อมูล
คุณสมบัติ #2: กรอบเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp Docsคือเฟรมเวิร์กเอกสารที่มีความยืดหยุ่น สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการโครงสร้างและความรวดเร็ว หากคุณกำลังสร้างฐานความรู้, ไลบรารี SOP, สรุปโครงการ หรือคู่มือสำหรับลูกค้า มันเหมาะสำหรับคุณ
คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาเป็นหน้าซ้อนกัน เพิ่มตาราง แทรกมุมมอง และแม้กระทั่งเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานและกระบวนการทำงาน
ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์สามารถสร้าง 'คู่มือการเปิดตัวฟีเจอร์' พร้อมหน้าย่อยสำหรับรายการตรวจสอบ QA, กำหนดการปล่อยเวอร์ชัน และสรุปข้อมูลการตลาด ทั้งหมดในเอกสารเดียวที่สามารถแชร์และทำงานร่วมกันได้ และเนื่องจากเอกสารทุกชิ้นอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อกับงานต่างๆ ติดตามการอัปเดต และมั่นใจได้ว่าเอกสารจะไม่เคยไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ
สิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของเอกสารทรงพลังยิ่งขึ้นคือ AI Writer ของ ClickUp Brain คุณสามารถสั่งให้มันร่างสรุปของงานที่เชื่อมโยงอยู่ เขียนย่อหน้ายาวเป็นรายการหัวข้อย่อย หรือแม้กระทั่งสร้างเอกสารใหม่จากศูนย์ เพียงพิมพ์คำสั่งด้วยเครื่องหมายทับหรือคลิกที่ไอคอน AI เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รายงานรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ Zety พบว่า52% ของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างเวลา 8 ถึง 11 โมงเช้า ในทำนองเดียวกัน 15% รู้สึกว่าทำงานได้ดีขึ้นหลัง 2 โมงเย็น
คุณสมบัติที่ 3: การจัดการโครงการ
ฟังก์ชันการจัดการโครงการของ ClickUp เริ่มต้นด้วยClickUp Tasks ซึ่งมีความยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้ง และออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับทุกกระบวนการทำงาน
แต่ละงานทำหน้าที่เป็นภาชนะอัจฉริยะสำหรับข้อมูล เช่น วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ งานย่อย การติดตามเวลา ไฟล์ และการสนทนา
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในรายละเอียด: คุณสามารถตั้งค่าการพึ่งพาของงานใน ClickUpเพื่อควบคุมลำดับการทำงาน เช่น 'อย่าเริ่มจนกว่าการออกแบบจะได้รับการอนุมัติ' เพิ่มสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อให้ตรงกับกระบวนการของคุณ และสลับระหว่างมุมมองของ ClickUpเช่น รายการ กระดาน และปฏิทิน
นอกจากนี้ยังมี ผู้จัดการโครงการ AI ที่สร้างสรุปโครงการโดยอัตโนมัติ, การอัปเดตทีม, และแม้กระทั่งสนับสนุนการสร้างเนื้อหาด้วย นักเขียน AI
📌 ตัวอย่างคำสั่ง: สรุปการอัปเดตที่สำคัญและอุปสรรคของสปรินต์นี้ตามงานที่เสร็จสิ้นและความคิดเห็นจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมา. *
และเมื่อสิ่งต่าง ๆ เริ่มสะสมขึ้นClickUp Remindersจะมาช่วยเหลือคุณ
คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนส่วนตัวสำหรับอะไรก็ได้ เช่น การติดตามผล กำหนดเวลา หรือไอเดียสุ่ม และแนบกับการทำงาน เอกสาร หรือแม้แต่แชท การแจ้งเตือนจะซิงค์ระหว่างมือถือและเดสก์ท็อป ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือกำลังเดินทาง แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิด้วยการแจ้งเตือนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
ราคาของ ClickUp
📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถ ในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท (เครื่องมือสื่อสาร AI), ความคิดเห็นในรายการงาน, เอกสาร, และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
Amplenote คืออะไร?
ผ่านทางAmplenote
Amplenote เป็นเครื่องมือจดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกความคิด จัดระเบียบข้อมูล และจัดการงานต่างๆ ได้
บันทึกมีความยืดหยุ่น: คุณสามารถเพิ่มการจัดรูปแบบ, แนบไฟล์, และเชื่อมโยงระหว่างหน้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน. บันทึกมีความน่าเชื่อถือหากคุณชอบการจัดระเบียบความคิดของคุณเป็นชั้น ๆ หรือกลับมาดูความคิดเก่า ๆ.
แพลตฟอร์มนี้ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง ทุกอย่างถูกเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ซึ่งให้ความมั่นใจหากคุณเก็บข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้ แม้ว่าจะออกแบบมาเพื่อการใช้งานคนเดียวเป็นหลัก แต่ก็มีคุณสมบัติสำหรับการแชร์และการทำงานร่วมกันด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
คุณสมบัติของ Amplenote
นี่คือคุณสมบัติของ Amplenote ที่ช่วยให้คุณทดลองใช้วิธีการจดบันทึกที่หลากหลาย
คุณสมบัติ #1: ความสามารถในการจดบันทึก
Amplenote ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการจดบันทึกที่มั่นคงและปราศจากสิ่งรบกวนเป็นหลัก ตัวแก้ไขมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ: ตัวหนา, หัวข้อ, การเน้นข้อความ, รายการ, คำพูด, บล็อกโค้ด, และตาราง
คุณยังสามารถฝังรูปภาพและวิดีโอ รวมถึงเชื่อมโยงไปยังบันทึกอื่น ๆ ภายในบันทึกเดียวกันได้ เพื่อให้แนวคิดของคุณเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
จุดเด่นที่นี่คือ Rich Footnotes. คุณไม่สามารถซ่อนข้อความเพิ่มเติม รูปภาพ หรือลิงก์ไว้หลังคำหรือวลีใด ๆ ได้ซึ่งช่วยให้บันทึกของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีรายละเอียดซ่อนอยู่ด้านล่าง เป็นประโยชน์เมื่อคุณกำลังเขียนบางสิ่งที่ต้องการบริบท
คุณสมบัติที่ 2: การจัดระเบียบและการเชื่อมโยง
ลิงก์สองทิศทางของ Amplenote ช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงโน้ตหนึ่งจากอีกโน้ตหนึ่งและสร้างลิงก์ย้อนกลับโดยอัตโนมัติ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะสร้างเครือข่ายความรู้ขนาดเล็กที่ทำให้การค้นหาความคิดในอดีตเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ยังใช้ระบบแท็กที่ยืดหยุ่นซึ่งรองรับการซ้อนกัน ดังนั้นหากคุณคุ้นเคยกับโฟลเดอร์หรือลำดับชั้น คุณสามารถสร้างสิ่งที่คล้ายกันโดยใช้แท็กได้
การค้นหาทำได้รวดเร็วและครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งไฟล์แนบ คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาค้นหาสิ่งที่คุณเขียนไว้เมื่อเดือนที่แล้ว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การทำงานแปดชั่วโมงต่อวันถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดยนักเคลื่อนไหวด้านแรงงานชาวเวลส์ชื่อโรเบิร์ต โอเว่นในช่วงต้นปี 1800 เป้าหมายของเขาคือการแบ่งวันออกเป็นส่วนที่เท่ากัน: ทำงาน พักผ่อน และเวลาส่วนตัว กว่าหนึ่งศตวรรษกว่าที่รูปแบบนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติ
คุณสมบัติที่ 3: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Amplenote ประกอบด้วยเครื่องมือขนาดเล็กแต่คิดมาอย่างดีเพื่อช่วยให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น แถบงานด่วน ช่วยให้คุณจดบันทึกสิ่งต่างๆ ได้โดยไม่ต้องผ่านเมนู Amplecap เว็บคลิปเปอร์ ช่วยให้คุณบันทึกลิงก์ รูปภาพ หรือข้อความอ้างอิงได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณลงในบันทึกของคุณ
การเข้าถึงแบบออฟไลน์หมายความว่าคุณสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องใช้ Wi-Fi และทุกอย่างจะซิงค์เมื่อคุณกลับมาออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีประวัติเวอร์ชัน ดังนั้นหากคุณลบสิ่งสำคัญไปโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถย้อนกลับและกู้คืนได้
ราคาของ Amplenote
- ฟรี
- ข้อดี: $5.84/เดือน+ ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $10/เดือน+ ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้ก่อตั้ง: $20/เดือน+ ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
🔍 คุณรู้หรือไม่? เฮนรี ฟอร์ดลดเวลาทำงานในโรงงานของเขาเหลือห้าวัน วันละแปดชั่วโมงในปี 1926 ผลผลิตเพิ่มขึ้น และกำไรก็เพิ่มขึ้น การตัดสินใจของเขาช่วยให้การทำงานห้าวันต่อสัปดาห์เป็นที่นิยมทั่วสหรัฐอเมริกา
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Evernote ในการจดบันทึก
ClickUp เทียบกับ Amplenote: เปรียบเทียบฟีเจอร์
ClickUp และ Amplenote มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ทั้งสองมีวิธีการที่แตกต่างกัน
มาดูกันว่าพวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไรในคุณสมบัติหลัก เพื่อให้คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้มากขึ้น ⚒️
คุณสมบัติ #1: การจัดการงานและโครงการ
มาดูกันว่าแต่ละเครื่องมือช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
คลิกอัพ
ClickUp ทุ่มเทอย่างเต็มที่เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการและงานต่างๆ คุณสามารถสร้างงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองอย่างละเอียด กำหนดลำดับความสำคัญ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบซ้ำๆ และเชื่อมโยงงานย่อยหรืองานที่ขึ้นอยู่กันเพื่อวางแผนงานของคุณ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือภาพต่างๆ เช่น กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และไทม์ไลน์ แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในการเชื่อมต่อและทำงานอัตโนมัติให้กับงานของคุณ
บันทึกย่อ
Amplenote ทำให้ทุกอย่างง่ายมาก งานต่าง ๆ จะอยู่ในโน้ตของคุณ ซึ่งทำให้การวางแผนรู้สึกเป็นธรรมชาติ คุณสามารถระบุความสำคัญได้โดยใช้ระบบคะแนนที่อิงตาม Eisenhower Matrixที่ชาญฉลาด และตั้งการเตือนซ้ำได้ แต่คุณจะไม่พบมุมมองโครงการที่ซับซ้อน เช่น บอร์ดหรือแผนภูมิแกนต์ที่นี่
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp สำหรับฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งและปรับขนาดได้ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการโครงการหลายโครงการ บุคลากร และกำหนดเวลาในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติ #2: การร่วมมือและการสื่อสาร
นี่คือวิธีที่ทั้งสองเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและรักษาการสนทนาให้เชื่อมโยงกับงานของคุณ
คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับทีมเป็นอันดับแรก ที่คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน, แชทกับเพื่อนร่วมทีม, มอบหมายความคิดเห็น, และทำงานร่วมกันผ่าน Docs, Chat, และWhiteboardsพร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์
เพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชม, การแจ้งเตือน, และการผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหรืออีเมล, และคุณก็จะได้รายการตรวจสอบการจัดการโครงการที่สมบูรณ์สำหรับทีม
บันทึกย่อ
Amplenote มีคุณสมบัติการสื่อสารพื้นฐาน
คุณสามารถแชร์โน้ต, ร่วมมือกับรายการที่ต้องทำ, และเผยแพร่โน้ตไปยังเว็บได้. เหมาะสำหรับการร่วมมือเบา ๆ หรือผู้ใช้คนเดียวที่ต้องการแชร์เนื้อหาให้กับไม่กี่คน. แต่ไม่มีการแก้ไขแบบเรียลไทม์หรือการสื่อสารทีม.
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มากกว่า โดยเฉพาะกับทีมหรือลูกค้า
คุณสมบัติที่ 3: การบันทึกและการจัดการความรู้
คลิกอัพ
เอกสารใน ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกแบบทีม
คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับงาน กำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ และจัดระเบียบหน้าด้วยโฟลเดอร์หรือลำดับชั้นแบบซ้อนกัน เครื่องมือจัดรูปแบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับเนื้อหาที่ใช้ซ้ำได้ เหมาะอย่างยิ่งหากบันทึกของคุณเชื่อมโยงกับงานหรือเอกสารประกอบ
บันทึกย่อ
Amplenote ถูกสร้างขึ้นเพื่อการคิดที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงกัน มันนำเสนอการจัดรูปแบบที่หลากหลาย, Markdown, ลิงก์สองทิศทาง, โครงร่างที่สามารถยุบได้, และเชิงอรรถที่ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติมไว้หลังอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา
นอกจากนี้ยังดีสำหรับการสร้างมุมมองกราฟความรู้ส่วนบุคคลและเชื่อมโยงความคิดของคุณตลอดเวลา
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นการกระทำได้ทันที Amplenote เป็นทางเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาที่สำหรับจดบันทึกไอเดียและการสนทนาในการประชุม
ClickUp เทียบกับ Amplenote บน Reddit
เราหันไปหา Reddit เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ในชีวิตจริงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp กับ Amplenote นี่คือสิ่งที่เราพบ:
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งสรุปได้อย่างชัดเจนว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ การจดบันทึกกับการวางแผนและการดำเนินการ:
การใช้งานหลักของคุณคืออะไร?
หากแกนหลักของมันคือการจดบันทึก, การบันทึกเว็บลิงก์, การจดจำสิ่งต่าง ๆ และการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน, แล้ว Amplenote คือคำตอบ.
หากเป็นการดำเนินการตามงานและบันทึกเวลาที่ใช้, การวางแผนระยะยาว, และความยืดหยุ่นในการเลือกมุมมองที่เหมาะสมและการผสานรวมกับบริการอื่น ๆ ตามความต้องการ, แล้ว Clickup. (คุณอาจได้เห็นแล้วว่าการจัดการเอกสารของมันอาจต้องการแนวทางที่ไม่คุ้นเคย.)
การใช้งานหลักของคุณคืออะไร?
หากแกนหลักของมันคือการจดบันทึก, การบันทึกเว็บลิงก์, การจดจำสิ่งต่าง ๆ และการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน, แล้ว Amplenote คือคำตอบ.
หากเป็นการดำเนินการตามงานและบันทึกเวลาที่ใช้, การวางแผนระยะยาว, และความยืดหยุ่นในการเลือกมุมมองที่เหมาะสมและการผสานรวมกับบริการอื่น ๆ ตามความต้องการ, แล้ว Clickup. (คุณอาจได้เห็นแล้วว่าการจัดการเอกสารของมันอาจต้องการแนวทางที่ไม่คุ้นเคย.)
ผู้ใช้รายอื่นที่ลองใช้ทั้งสองแพลตฟอร์มได้แบ่งปันว่าเครื่องมือแต่ละอย่างได้ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในกระบวนการทำงานของพวกเขา:
ถึงจุดนี้แล้ว ฉันมีความคิดที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ฉันต้องการและวิธีการใช้งาน ดังนั้น Clickup จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเริ่มใช้ Clickup อย่างไร หากคุณพยายามใช้ทุกคุณสมบัติในวันแรก อาจทำให้คุณรู้สึกสับสนได้ ที่แก่นของมันคือการจัดการงาน และส่วนใหญ่ของสิ่งอื่น ๆ – ที่มีความสามารถ – คือการมองเห็นงานในรูปแบบต่าง ๆ
ฉันเพิ่งมาใช้บริการ Amplenote เมื่อไม่นานมานี้ (หลังจากได้ทดลองใช้บริการอื่น ๆ ที่อ้างว่ามีการถ่ายโอนบันทึก) สำหรับฉันแล้ว มันตอบสนองความต้องการที่แตกต่างจาก Clickup – การจดบันทึก การบันทึกความคิด และการติดแท็ก รวมถึงการเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน
ถึงจุดนี้แล้ว ฉันมีความคิดที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ฉันต้องการและวิธีการใช้งาน ดังนั้น Clickup จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเริ่มใช้ Clickup อย่างไร หากคุณพยายามใช้ทุกคุณสมบัติในวันแรก อาจทำให้คุณรู้สึกสับสนได้ ที่แก่นของมันคือการจัดการงาน และส่วนใหญ่ของสิ่งอื่น ๆ – ที่มีความสามารถ – คือการดูงานในรูปแบบต่าง ๆ
ฉันเพิ่งมาใช้บริการ Amplenote เมื่อไม่นานมานี้ (หลังจากได้ทดลองใช้บริการอื่น ๆ ที่อ้างว่ามีการรวมบันทึกไว้) สำหรับฉันแล้ว มันตอบสนองความต้องการที่แตกต่างจาก Clickup – การจดบันทึก การบันทึกความคิด และการติดแท็ก รวมถึงการเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน
สุดท้ายนี้ที่ปรึกษาอิสระคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ClickUp ในการดำเนินธุรกิจคนเดียว และเหตุผลที่พวกเขาชอบมัน:
ฉันอยู่ทีม Clickup ฉันดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาคนเดียว ซึ่งงานแต่ละงานมีโครงสร้างคล้ายกันมาก มันใช้เวลาสักพักกว่าฉันจะเข้าใจวิธีตั้งค่าเทมเพลตของตัวเองว่าจะใช้โฟลเดอร์หรือไม่ ใช้ฟิลด์ไหนบ้าง ฯลฯ ในความเห็นส่วนตัว ฉันคิดว่ามันคุ้มค่ากับความยากในช่วงเรียนรู้ ส่วนเรื่องแอนดรอยด์ ฉันคิดว่าคงต้องย้ายข้อมูลเยอะมากบนหน้าจอขนาดเล็ก ฉันใช้โทรศัพท์ของฉันส่วนใหญ่เพื่อดูข้อมูล และฉันจัดการข้อมูลส่วนใหญ่บนอุปกรณ์หน้าจอขนาดใหญ่ คุณสามารถดำเนินการจากโทรศัพท์ได้ แต่สำหรับฉันแล้วมันดูเหมือนจะยุ่งยากเกินไป แน่นอนว่าในฐานะแพลตฟอร์มที่ใช้เว็บเป็นหลัก การตั้งค่า Clickup ของคุณไม่สนใจว่าคุณจะใช้หน้าจอขนาดใหญ่ใด
ฉันอยู่ทีม Clickup ฉันดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาคนเดียว ซึ่งงานแต่ละงานมีโครงสร้างคล้ายกันมาก มันใช้เวลาสักพักกว่าฉันจะเข้าใจวิธีตั้งค่าแม่แบบของตัวเองว่าจะใช้โฟลเดอร์หรือไม่ ควรใช้ฟิลด์ไหนบ้าง ฯลฯ ในความเห็นส่วนตัวของฉัน มันคุ้มค่ากับความยากลำบากในช่วงเรียนรู้มากทีเดียว ส่วนเรื่องแอนดรอยด์ ฉันคิดว่าคงต้องย้ายข้อมูลเยอะมากบนหน้าจอขนาดเล็ก ฉันใช้โทรศัพท์ของฉันส่วนใหญ่เพื่อดูข้อมูล และฉันจัดการข้อมูลส่วนใหญ่บนอุปกรณ์หน้าจอขนาดใหญ่ คุณสามารถดำเนินการจากโทรศัพท์ได้ แต่สำหรับฉันแล้วมันดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินไป แน่นอนว่าในฐานะแพลตฟอร์มที่ใช้เว็บเป็นหลัก การตั้งค่า Clickup ของคุณไม่สนใจว่าคุณจะใช้หน้าจอขนาดใหญ่ใด
🔍 คุณทราบหรือไม่? งานวิจัยจากวารสาร Journal of Consumer Research พบว่าเสียงรบกวนในระดับปานกลาง เช่น เสียงในร้านกาแฟสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ ปรากฏการณ์นี้บางครั้งเรียกว่า "เอฟเฟกต์ร้านกาแฟ"
📚 อ่านเพิ่มเติม:Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมไหนดีกว่ากัน?
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใดครองความเป็นเลิศสูงสุด?
การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายมาถึงแล้ว และทางเลือกก็ชัดเจนมาก!
นี่คือ ClickUp! 👑
Amplenote เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งหากคุณมุ่งเน้นการจดบันทึก การเชื่อมโยงความคิด และการเก็บข้อมูลให้เป็นส่วนตัวและเบาสบาย
แต่เมื่อพูดถึงความหลากหลาย ความสามารถในการดำเนินโครงการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ClickUp ก็โดดเด่นกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องประสานงานระหว่างทีมต่างๆ
มันรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร, แชท, เป้าหมาย, ปฏิทิน, และการช่วยเหลือจาก AI ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ โดยไม่มีขั้นตอนการทำงานที่เคร่งครัด
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅