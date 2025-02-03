บล็อก ClickUp
การจัดการซอร์สโค้ดที่ถูกนิยามใหม่: 10 ทางเลือกยอดเยี่ยมของ Bitbucket ในปี 2025

Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

ไม่มีคำใดที่จะสามารถบรรยายความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นหลังจากทำผิดพลาดในการเขียนโค้ดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ในความเป็นจริง สำหรับนักเขียนโค้ดหลายคน การลบโค้ดทั้งบล็อกโดยไม่ได้ตั้งใจต้องเป็นหนึ่งในฝันร้ายที่สุดของพวกเขาเลยทีเดียว ?

โชคดีที่คลังโค้ดได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการปกป้องความสมบูรณ์ของงานของคุณ ด้วยตัวเลือกสำหรับการโฮสต์โค้ดอย่างปลอดภัยและการควบคุมเวอร์ชัน

Bitbucket เป็นบริการโฮสต์ที่เก็บเวอร์ชันบนเว็บที่ได้รับความนิยม สำหรับการควบคุมเวอร์ชัน รองรับนักพัฒนาซอร์สโค้ด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่จัดการโค้ดส่วนตัวและโค้ดที่เป็นกรรมสิทธิ์

แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่คุณอาจต้องการผลิตภัณฑ์ทางเลือกด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังมองหาแดชบอร์ดที่มีความปลอดภัยมากขึ้น หรืออาจต้องการการรองรับแบบเนทีฟสำหรับการปรับใช้แบบ canary และการตั้งค่าฟีเจอร์

เราได้คัดสรร 10 อันดับทางเลือก Bitbucket ที่ดีที่สุดในตลาดมาให้คุณแล้วอย่างพิถีพิถัน สำรวจรีวิวสั้น ๆ ของเราเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยเติมเต็มจุดที่ Bitbucket ยังขาด และผสานการทำงานกับงานเขียนโค้ดและพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างราบรื่น

Bitbucket คืออะไรและทำงานอย่างไร?

หน้าคลัง Bitbucket
ผ่านทาง:Bitbucket

Bitbucket เป็นแพลตฟอร์มที่เก็บข้อมูลโค้ดบนคลาวด์ที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่ง ช่วยให้การจัดเก็บ การจัดการ และการควบคุมเวอร์ชันของโค้ดเป็นเรื่องง่าย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการดูแล Git repositories ช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถมีส่วนร่วม เริ่มต้น ทดสอบ และปรับใช้โค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?‍?

นักพัฒนาใช้ที่เก็บโค้ดเช่น Bitbucket เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ร่วมพัฒนา และย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น เครื่องมือเหล่านี้ทำงานโดยการเก็บไม่เพียงแต่โค้ดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารประกอบ การทดสอบ และสคริปต์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ที่เก็บข้อมูลสามารถโฮสต์ได้:

  1. ในเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์
  2. บนระบบจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย (NAS)
  3. ระยะไกลบนคลาวด์ (เช่นเดียวกับกรณีของ Bitbucket)

คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในทางเลือกของ Bitbucket

ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Bitbucket ควรมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

  1. การรองรับ Git และ Mercurial: ควรรองรับระบบควบคุมเวอร์ชัน (VCS) ทั้ง Git และ Mercurial เพื่อให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้
  2. กลยุทธ์การแตกแขนง: ตรวจสอบว่าทางเลือกนั้นรองรับกลยุทธ์การแตกแขนงเพื่อสร้างสายงานอิสระจากฐานโค้ดหลักหรือไม่
  3. คำขอการดึง: ควรมีระบบคำขอการดึงที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบโค้ด, การหารือ, และการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในทีมได้
  4. สายงาน CI/CD: มองหาสายงาน CI/CD (การรวมอย่างต่อเนื่องและการPLOYอย่างต่อเนื่อง) ที่มีการสร้างไว้แล้วเพื่อทำให้กระบวนการสร้างโค้ด, ทดสอบ, และส่งมอบเป็นไปโดยอัตโนมัติ
  5. การควบคุมการเข้าถึง: ควรมีการควบคุมการเข้าถึงที่อนุญาตและจำกัดการเข้าถึงคลังข้อมูลของคุณ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล
  6. การผสานรวม: การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ เช่นระบบติดตามข้อบกพร่องและปัญหาและเครื่องมือจัดการโครงการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bitbucket สำหรับความต้องการโค้ดแหล่งของคุณ

ขอเสนอ 10 อันดับทางเลือก Bitbucket ที่ดีที่สุด ซึ่งมอบพื้นที่จัดเก็บโค้ดที่ปลอดภัยและช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น—มาดูกันเลย! ?

1. GitHub

GitHub
ผ่านทาง:GitHub

GitHub มีคลังโค้ดถึง 100 ล้านแห่ง และผู้ใช้ 40 ล้านคนทั่วโลก ทำให้เป็นศูนย์กลางที่ดีที่สุดสำหรับการโฮสต์ซอร์สโค้ดและการควบคุมเวอร์ชันด้วย Git

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ ที่เก็บข้อมูลส่วนตัวและสาธารณะ สำหรับนักพัฒนา พร้อมตัวเลือกสำหรับการจัดการที่เก็บข้อมูล การตรวจสอบโค้ดการติดตามข้อบกพร่อง การขอเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขโค้ดแบบอินไลน์ที่รองรับ Markdown เมื่อเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน คุณสามารถรักษาความปลอดภัยของไฟล์จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่ โค้ดสาธารณะเป็นหลัก และเขียนด้วยโมเดลภาษา Ruby และ Erlang ซึ่งให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้พัฒนา นอกจากนี้ยังมีไคลเอนต์เดสก์ท็อปสำหรับ Windows และ Mac การผสานรวมที่ราบรื่นกับแอปยอดนิยม และการรองรับ Git และ SVN (บางส่วน) ทำให้เหมาะสำหรับโครงการพัฒนาทั้งส่วนบุคคลและธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub

  • รองรับภาษาโปรแกรมมิ่งมากกว่า 200 ภาษา
  • รองรับ Git
  • การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย
  • เป็นเจ้าภาพโครงการโอเพนซอร์สมากมาย
  • ตัวเลือกการตรวจสอบโค้ดอย่างเป็นระบบ

ข้อจำกัดของ GitHub

  • ฟังก์ชันการค้นหาและเปรียบเทียบโค้ดสามารถปรับปรุงได้
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อาจมีความท้าทาย

ราคาของ GitHub

  • ฟรี
  • ทีม: $3. 67/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $19. 25/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว GitHub

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)

2. GitLab

กิตลาบ
ผ่านทาง:GitLab

GitLab เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันและสร้างซอฟต์แวร์ของคุณ ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Git เป็นแกนหลัก อินเทอร์เฟซเว็บแบบโอเพนซอร์สนี้ใช้ระบบควบคุมแหล่งที่มาของตัวเองและทำงานผ่านแอปพลิเคชันเดียว ช่วยทีมตลอดกระบวนการพัฒนาทั้งหมดและลดเวลาในวงจรการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญ

แพลตฟอร์มนี้ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนา นอกจากนี้ยังให้บริการ DevOpsแบบครบวงจรพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยในตัว เช่น การสแกนคอนเทนเนอร์และดีเพนเดนซี การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาต และการตรวจจับข้อมูลลับ ?

นอกจากนี้ GitLab ยังมีตัวเลือกการปรับใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการด้วยตนเอง, ภายในองค์กร, และ SaaS บนคลาวด์ ผลลัพธ์คือ คุณสามารถรับประกันความสอดคล้องของฟีเจอร์ในทุกโมเดลการปรับใช้งาน ทำให้การเปลี่ยนผ่านสำหรับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาฟังก์ชันการทำงานไว้อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab

  • กรอบการทำงาน CI/CD ที่ติดตั้งในตัว
  • กระดานคัมบังสำหรับการจัดการงาน
  • เครื่องมือ DevSecOps สำหรับความเร็วและความปลอดภัย
  • เครื่องมือเขียนโค้ด AIสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน
  • ความยืดหยุ่นในการปรับใช้สำหรับโครงการโอเพนซอร์ส
  • Gitlab Buddy,ส่วนขยาย Chromeที่มีประโยชน์

ข้อจำกัดของ GitLab

  • สามารถเพิ่มคุณสมบัติ UI สำหรับ CI/CD ได้
  • การอัปเกรดอาจต้องมีการปรับแต่งจำนวนมาก

ราคาของ GitLab

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ GitLab

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)

3. ซอร์สทรี

SourceTree
ผ่าน:Sourcetree

Sourcetree โดย Atlassian เป็นไคลเอนต์เดสก์ท็อปสำหรับ Git ที่ช่วยให้การโต้ตอบกับโค้ดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรีโพสิตอรีผ่าน การแสดงผลที่เข้าใจง่าย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ในขณะที่ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณติดตามการอัปเดตของทีมได้อย่างง่ายดายด้วย แผนผังการแตกสาขาที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกดูข้อมูลจากแต่ละสาขา ตรวจสอบชุดการเปลี่ยนแปลง และเก็บโค้ดไว้ชั่วคราวได้อย่างสะดวก ?

ด้วย การรองรับไฟล์ขนาดใหญ่ของ Git ทีมงานสามารถตรวจสอบสินทรัพย์ข้อมูลที่สำคัญได้อย่างสะดวกจากศูนย์กลางเดียว Sourcetree ยังช่วยให้งานควบคุมเวอร์ชันแบบกระจายที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณจัดการโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sourcetree

  • ใช้งานได้กับ Windows และ Mac
  • แผนผังการแยกสาขาอย่างละเอียด
  • ทำงานร่วมกับ Git และ Mercurial
  • การค้นหาในท้องถิ่นผ่านจุดคอมมิต
  • รองรับไฟล์ขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของ Sourcetree

  • อาจมีความล่าช้าเป็นครั้งคราว
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับนักพัฒนาใหม่

ราคาของ Sourcetree

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Sourcetree

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)

4. ฟาบริเคเตอร์

ฟาบริเคเตอร์
ผ่านทาง:Phabricator

ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ของ Phabricatorครอบคลุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการสปรินต์ การโฮสต์โค้ด และการตรวจสอบโค้ดอย่างครอบคลุม ด้วยการรองรับ ที่เก็บข้อมูล Mercurial และ SVN อย่างเต็มรูปแบบ จึงเป็นโซลูชันที่ปรับขนาดได้และมีความเร็วสูง Phabricator เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากแนวทางที่เน้นองค์กรของ Bitbucket

ภายใน Phabricator คุณสามารถทำการตรวจสอบโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Differential, จัดเก็บที่เก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องของคุณเอง, และติดตามที่เก็บข้อมูลที่โฮสต์ไว้ภายนอกได้. ปรับปรุงกระบวนการผสานการทำงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางแชทภายใน. ?

แพลตฟอร์มขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยการตรวจสอบโค้ดต้นฉบับ ผ่าน Herald ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเริ่มการตรวจสอบและติดตามข้อบกพร่องได้ นอกจากนี้ยังให้ความยืดหยุ่นในการจัดการข้อบกพร่องผ่านแบบฟอร์มงานที่ปรับแต่งได้และการจัดการงานที่มอบหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Phabricator

  • API สำหรับการเขียนสคริปต์ที่โต้ตอบกับ Phabricator
  • โฮสต์วิกิเอกสารสำหรับการสร้างข้อความและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
  • รองรับ Git, Mercurial และ SVN
  • การตรวจสอบโค้ดต้นฉบับ
  • ช่องแชทสำหรับการสื่อสารที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Phabricator

  • ท้าทายในการรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
  • ค่อนข้างสับสนสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Phabricator

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Phabricator

  • G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (10+ รีวิว)

5. Azure DevOps Server

Azure DevOps Server
ผ่าน:Azure DevOps Server

ปรับปรุงการแบ่งปันโค้ด การติดตามงาน และการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือที่ผสานรวมของ Azure DevOps Server นี่คือ เซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรของ Microsoft ที่สามารถทำหน้าที่เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ที่ยอดเยี่ยมได้ ?

มันช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถวางแผนงาน, ร่วมมือกันพัฒนาโค้ด, และสร้างหรือPLOYแอปพลิเคชัน, รวมถึงเครื่องมือเช่น:

  1. Azure Repos: ให้บริการคลัง Git ส่วนตัวที่โฮสต์บนคลาวด์สำหรับการควบคุมซอร์สโค้ด
  2. Azure Pipelines: ดำเนินการ CI/CD ในหลากหลายภาษา แพลตฟอร์ม และสภาพแวดล้อมคลาวด์
  3. Azure Boards: มีเครื่องมือแบบอไจล์สำหรับการวางแผนและติดตามงาน, Scrum, Kanban และการจัดการข้อบกพร่องของโค้ด
  4. แผนการทดสอบ Azure: ให้เครื่องมือสำหรับการทดสอบแอปพลิเคชัน รวมถึงการทดสอบอย่างต่อเนื่องและการทดสอบด้วยตนเอง/การทดสอบเชิงสำรวจ
  5. Azure Artifacts: ช่วยให้สามารถแชร์แพ็กเกจจากแหล่งสาธารณะหรือส่วนตัวได้อย่างง่ายดายและผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ

โฮสต์ภายในองค์กร Azure DevOps Server ช่วยให้การทำงานร่วมกันข้ามสายงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะมีขนาดโครงการเท่าใดก็ตาม ทีมงานของคุณจะชื่นชอบเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้วิกิในตัว และการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Azure DevOps Server

  • ผสานการทำงานกับ GitHub Enterprise Server
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
  • ทำงานได้ดีกับส่วนขยายเช่น Excel, Code Search, และ Replace Tokens
  • การควบคุมเวอร์ชันของทีมฟาวน์เดชั่น
  • การรวมอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ Azure DevOps Server

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเล็กน้อยสำหรับการจัดการรายการค้างงาน
  • ความสามารถของแดชบอร์ดที่จำกัด

ราคาของ Azure DevOps Server

  • แผนพื้นฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนพื้นฐาน + แผนการทดสอบ: $52/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Azure DevOps Server

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

6. Gitea

กิเตีย
ผ่านทาง:Gitea

Gitea เป็นอัญมณีที่ใช้งานได้จริงในโลกของบริการ Git มันถูกสร้างขึ้นบน ภาษาโปรแกรม Go ทำให้มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย พร้อมประโยชน์จากการออกภายใต้ใบอนุญาต MIT ?

เป้าหมายหลักของแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สนี้คือการมอบวิธีที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาให้กับผู้ใช้ในการ สร้างบริการ Git ที่โฮสต์เอง ใช้การโฮสต์โค้ดสำหรับการสร้างที่เก็บ การจัดการไฟล์โค้ด และการจัดการสาขา ตรวจสอบโค้ดได้อย่างง่ายดายผ่าน Pull Request และ AGit workflows และจัดการโครงการผ่าน Kanban boards

Gitea สามารถใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์มที่รองรับ Go นอกจากนี้ยังติดตั้งง่ายและมีข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำ ซึ่งทำให้แตกต่างจากคู่แข่งหลายราย

คุณสมบัติเด่นของ Gitea

  • รองรับระบบปฏิบัติการหลัก (Windows, macOS และ Linux)
  • ทำงานได้ดีบนโปรเซสเซอร์เช่น PowerPC, ARM, และ i386
  • อินเตอร์เฟซที่เบาและใช้งานง่าย
  • รองรับผู้จัดการแพ็กเกจมากกว่า 20 ชนิด เช่น Cargo, Chef และ Conan
  • การผสานรวมกับฐานข้อมูลเช่น SQLite, MySQL, และ PostgreSQL

ข้อจำกัดของ Gitea

  • ฟังก์ชันสำรองและกู้คืนข้อมูลยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุง
  • มักจะเริ่มต้นใช้งานได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่นสำหรับโครงการโอเพนซอร์ส

ราคาของ Gitea

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

คะแนนและรีวิวของ Gitea

  • G2: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
  • ทางเลือก: 4. 4/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

7. Assembla

แอสเซมบลา
ผ่านทาง:Assembla

Assemblaโดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการและการควบคุมเวอร์ชันที่มีความปลอดภัยโดยสามารถโฮสต์ Git, Apache Subversion และ Perforce ได้ในคลาวด์ภายในแพลตฟอร์มเดียว

ระบบการควบคุมเวอร์ชันของแพลตฟอร์มช่วยทีมพัฒนาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น HIPAA, PCI, SOC2 และ GDPR สามารถนำทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดายผ่านแดชบอร์ดแบบรวมที่จัดการซอร์สโค้ดและโครงการโอเพนซอร์สของคุณ

Assembla โดดเด่นเหนือใครในฐานะแพลตฟอร์มเดียวในรายการของเราที่ให้บริการ NextGen SVN นอกจากนี้ยังยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การค้นหาโค้ด การล็อก และการขอผสานโค้ด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างราบรื่นผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ

ทั้งหมดนี้ถูกส่งมอบภายใต้กรอบการทำงานที่ปลอดภัยของ SOC2

คุณสมบัติเด่นของ Assembla

  • การสนับสนุน SVN รุ่น NextGen
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น GitHub, Slack และ Zapier
  • การป้องกันสาขาขั้นสูงและการอนุญาต IP แบบขาว
  • ประสิทธิภาพที่รวดเร็ว
  • ความสามารถในการขยายระดับโลก

ข้อจำกัดของ Assembla

  • กระบวนการลงทะเบียนอาจมีความท้าทายสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์บางทีมเป็นครั้งคราว
  • ยากต่อการกำหนดค่าสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีโครงการจำนวนมาก

ราคาของ Assembla

  • Perforce Cloud: $52. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Perforce Enterprise: ราคาตามความต้องการ
  • ซับเวนชั่น คลาวด์: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Subversion Enterprise: ราคาตามความต้องการ

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

การจัดอันดับและรีวิวของ Assembla

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

8. ก๊อกส์

กอกส์
ผ่าน:Gogs

Gogs เป็นเซิร์ฟเวอร์ Git แบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาด้วยภาษา Go ออกแบบมาสำหรับการโฮสต์ด้วยตนเอง รองรับทั้งที่เก็บข้อมูลสาธารณะและส่วนตัว พร้อมอินเทอร์เฟซเว็บที่มีตัวเลือกการกำหนดค่าอย่างละเอียด ⚙️

คุณสมบัติที่โดดเด่นของมัน ได้แก่ การรองรับกุญแจ SSH และการตรวจสอบสิทธิ์ HTTP และความสามารถในการจัดการคลังข้อมูลหลายแห่ง

บันทึกการตรวจสอบในตัวช่วยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมาย, การอนุญาต, และปัญหา, ในขณะที่วิกิที่รวมอยู่มีฟังก์ชันการเปรียบเทียบไฟล์และการเน้นไวยากรณ์

การควบคุมการเข้าถึงระดับคลังข้อมูลของแพลตฟอร์มช่วยให้มั่นใจได้ถึงอำนาจสมบูรณ์ในการควบคุมสิทธิ์การดูและการแก้ไขไฟล์ นอกจากนี้ ตัวติดตามปัญหาของแพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามข้อบกพร่องและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gogs

  • รองรับการใช้งานกับ Windows, Mac, Linux และ ARM
  • บันทึกการตรวจสอบที่มีประโยชน์
  • เปิดใช้งานการเปรียบเทียบไฟล์
  • การควบคุมการรับชมที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ Gogs

  • การค้นหาข้อมูลภายในรายงานอาจค่อนข้างท้าทาย
  • ระบบแจ้งเตือนอาจไม่เชื่อถือได้ในบางครั้ง

ราคาของ Gogs

  • ไม่มีข้อมูลให้

คะแนนและรีวิวของ Gogs

  • G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
  • ทางเลือก: 4. 6/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

9. เฮลิกซ์ คอร์

เฮลิกซ์ คอร์
ผ่าน:Helix Core

ก้าวเข้าสู่โลกของ Helix Core, เครื่องมือการจัดการเวอร์ชันระดับองค์กรที่มุ่งเน้นการร่วมมือในการพัฒนา ไม่ว่าคุณจะมีทีมขนาดใดก็ตาม ?

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้การสร้างผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น Helix Core รองรับ ที่เก็บข้อมูล Mercurial และติดตามและจัดการการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น โค้ด วิดีโอ ไฟล์ไบนารีขนาดใหญ่ และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) อย่างขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยัง ปรับขนาดได้อย่างไม่จำกัด ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพระดับสูงสุด

แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานและเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี มันทำงานร่วมกับ Git ได้ดี และ มี API ให้บริการ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือใด ๆ ได้ แม้ว่าจะไม่มีปลั๊กอินให้ใช้ก็ตาม

คุณสมบัติเด่นของ Helix Core

  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Visual Studio และ Git
  • รองรับที่เก็บข้อมูล Mercurial
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อในสภาพแวดล้อมที่คล่องตัว
  • การติดตามย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นจนจบตลอดวงจรการพัฒนา

ข้อจำกัดของ Helix Core

  • การจัดการพื้นที่ทำงานหลายแห่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • อินเทอร์เฟซไม่ง่ายที่จะเชี่ยวชาญ

ราคาของ Helix Core

  • ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน—ราคาสำหรับทีมขนาดใหญ่สามารถสอบถามได้เมื่อติดต่อ

คะแนนและรีวิวของ Helix Core

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

10. ต้นถั่วมหัศจรรย์

ต้นถั่วยักษ์
ผ่านทาง:บีนสต็อก

ก้าวสู่ความสูงใหม่ของการเขียนโค้ดด้วยพลังวิเศษของ Beanstalk ?

แพลตฟอร์มนี้มอบเวิร์กโฟลว์ที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้าง ตรวจสอบ และ ปรับใช้โค้ดได้โดยไม่มีความเครียด บริการควบคุมเวอร์ชันแบบโฮสต์นี้รองรับทั้งคลัง SVN และ Git

เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและฟรีแลนซ์ที่ต้องการคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การจำกัดการเข้าถึงและ IP, พร้อมกับการสนับสนุนแบบเร่งด่วนและตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น

กระบวนการตรวจสอบโค้ดของ Beanstalk ได้รับการออกแบบอย่างเชี่ยวชาญเพื่อเริ่มต้นการสนทนาตั้งแต่เนิ่นๆ และผสานรวมกับสาขาของคุณได้อย่างราบรื่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความคิดเห็นจากทีมของคุณมากขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถิติการตรวจสอบโค้ดเพื่อปรับแต่งการกำหนดค่าการปรับใช้สำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมตามความต้องการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Beanstalk

  • การโฮสต์ SVN และ Git
  • การตรวจสอบโค้ดอย่างไร้รอยต่อผ่านปัญหาและการอภิปราย
  • การเข้ารหัสระดับธนาคาร
  • รองรับ Heroku, DreamObjects, FTP และ Shell

ข้อจำกัดของบีนสตอล์ก

  • อาจได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงอินเทอร์เฟซ
  • มีชุดคุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

การกำหนดราคาแบบบีนสตอล์ก

  • บรอนซ์: $15/เดือน
  • เงิน: $25/เดือน
  • ทอง: $50/เดือน
  • แพลทินัม: $100/เดือน
  • เพชร: $200/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Beanstalk

  • G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

เครื่องมืออื่น ๆ

แม้ว่า Bitbucket และทางเลือกอื่น ๆ จะเป็นแพลตฟอร์มที่มั่นคงสำหรับการจัดเก็บโค้ดแหล่งที่มา แต่คุณยังคงต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในความพยายามในการพัฒนาของคุณ ตามสถิติแล้ว77% ของโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงได้รับการจัดการด้วยความช่วยเหลือจากโซลูชันการจัดการโครงการ

นั่นคือเหตุผลที่เราขอแนะนำ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด พร้อมความสามารถในการขยายตัวสูง ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยจัดการข้อมูลผ่านเอกสารที่ปรับแต่งได้และ AI รวมถึงการสนับสนุนการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำวัน มันสามารถลดภาระงานให้กับทีมซอฟต์แวร์ที่ทำงานหนักเกินไปได้ ✅

คลิกอัพ

คลิกอัพ
จัดการโครงการใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย, ร่วมมือกันอย่างไร้รอยต่อ, และเร่งความเร็วของกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp

ClickUp คือการช่วยให้ทีมของคุณสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด! ?

ใช้ClickUp Docsเป็นที่เก็บข้อมูลสำหรับแผนงานการเขียนโค้ด แผนงานปริมาณงาน และบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของคุณ จัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และข้อเสนอแนะกับทีมของคุณ และทำให้กระบวนการ DevOps และ CI/CD ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำ Docs รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการจัดหมวดหมู่แบบอัจฉริยะเพื่อการค้นหาที่ง่ายดาย

ด้วยการควบคุมตามลำดับชั้น คุณสามารถจัดการสิทธิ์เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณได้—ใช้ลิงก์ที่แชร์ได้เพื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เลือก ClickUp พร้อมใช้งานบนคลาวด์ ดังนั้นคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในแผนการเขียนโค้ดและการปรับใช้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสำนักงานหรือที่บ้าน?

สร้างทีมซอฟต์แวร์ที่มั่นคงและเชื่อมต่ออย่างดีด้วย ClickUp!

ชุดซอฟต์แวร์ ClickUp สำหรับทีมได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมงานพัฒนาที่กระจายอยู่ของเพื่อนร่วมทีมจากหลากหลายแผนกเข้าด้วยกัน ใช้แผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ดเพื่อทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์และระดมความคิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อเร่งกระบวนการผลิตให้รวดเร็วขึ้น

แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็ว—ทำโครงการเขียนโค้ดให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยความเร็วสูงสุด ด้วยเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์และเทมเพลตแบบ Agile กำลังประสบปัญหาในการจัดการงานค้างใน Sprint อยู่หรือไม่?

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสร้างภาพรวมของข้อบกพร่อง รวบรวมข้อบกพร่องที่ถูกรายงาน และรวบรวมข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์พร้อมกับแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาด้วยเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp

คุณยังสามารถใช้แบบฟอร์มสำหรับทีมซอฟต์แวร์เพื่อรายงานข้อบกพร่อง, ตรวจสอบโค้ด, และจัดการคำขอคุณสมบัติได้. ติดตามการทำงานของทีมพัฒนาของคุณด้วย ClickUp Dashboards ซึ่งรวมถึงเครื่องมือติดตามเวลาและรายงาน.

ความสามารถในการสร้างเนื้อหาด้วย AIของแพลตฟอร์มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณได้อย่างสิ้นเชิง ด้วยClickUp AI คุณสามารถเร่งกลยุทธ์การพัฒนาและกระบวนการจัดทำเอกสารของคุณได้ด้วยคำสั่งที่พร้อมใช้งาน

สร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์, กำหนดเวลาการนำไปใช้,เอกสารทางเทคนิค, และแผนที่นำทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบโค้ดและการทดสอบ. เครื่องมือ AI ยังช่วยคุณคิดค้นกรณีทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์หรือระบบใด ๆ ได้—คุณเพียงแค่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลของคุณ และมันจะสร้างสคีมาเพื่อแทนแบบจำลองข้อมูลของคุณในไม่กี่วินาที.

ทำให้การเดินทางในการพัฒนาของคุณราบรื่นด้วยClickUp integrations. เชื่อมต่อกับ GitLab, GitHub, และ Bitbucket หรือใช้ Slack และ Microsoft Teams integrations เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การสนับสนุนเอกสารแบบรวมศูนย์
  • ผู้ช่วย AI ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีสำหรับการเขียนและสร้างสรรค์ไอเดีย
  • 1,000+ แม่แบบพร้อมตัวเลือกเฉพาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์
  • การอัตโนมัติของงานเพื่อประหยัดเวลา
  • การติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้
  • การติดตามข้อบกพร่องและปัญหาอย่างราบรื่น
  • ClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน
  • 15+มุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้ รวมถึงมุมมองรายการ กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และมุมมองแชท
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
  • แดชบอร์ด ClickUpพร้อมวิดเจ็ตสำหรับการทำสปรินต์และการติดตามเวลา

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่พร้อมใช้งานครบทุกฟีเจอร์
  • ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

เลือกทางเลือก Bitbucket ของคุณและเริ่มต้นโครงการของคุณด้วย ClickUp

การเปรียบเทียบกับ Bitbucket อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ 10 อันดับทางเลือก Bitbucket ที่ดีที่สุดของเรา พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณพบเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดแล้วลองใช้ ClickUp ดูสิ!

โซลูชันแบบครบวงจรนี้สามารถปรับปรุงการจัดการโค้ดของคุณได้อย่างราบรื่นเหนือใคร เพื่อให้ทีมของคุณมีสมาธิและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา! ❤️‍?