การจัดการซอร์สโค้ดที่ถูกนิยามใหม่: 10 ทางเลือกยอดเยี่ยมของ Bitbucket ในปี 2025

ไม่มีคำใดที่จะสามารถบรรยายความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นหลังจากทำผิดพลาดในการเขียนโค้ดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ในความเป็นจริง สำหรับนักเขียนโค้ดหลายคน การลบโค้ดทั้งบล็อกโดยไม่ได้ตั้งใจต้องเป็นหนึ่งในฝันร้ายที่สุดของพวกเขาเลยทีเดียว ?
โชคดีที่คลังโค้ดได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการปกป้องความสมบูรณ์ของงานของคุณ ด้วยตัวเลือกสำหรับการโฮสต์โค้ดอย่างปลอดภัยและการควบคุมเวอร์ชัน
Bitbucket เป็นบริการโฮสต์ที่เก็บเวอร์ชันบนเว็บที่ได้รับความนิยม สำหรับการควบคุมเวอร์ชัน รองรับนักพัฒนาซอร์สโค้ด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่จัดการโค้ดส่วนตัวและโค้ดที่เป็นกรรมสิทธิ์
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่คุณอาจต้องการผลิตภัณฑ์ทางเลือกด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังมองหาแดชบอร์ดที่มีความปลอดภัยมากขึ้น หรืออาจต้องการการรองรับแบบเนทีฟสำหรับการปรับใช้แบบ canary และการตั้งค่าฟีเจอร์
เราได้คัดสรร 10 อันดับทางเลือก Bitbucket ที่ดีที่สุดในตลาดมาให้คุณแล้วอย่างพิถีพิถัน สำรวจรีวิวสั้น ๆ ของเราเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยเติมเต็มจุดที่ Bitbucket ยังขาด และผสานการทำงานกับงานเขียนโค้ดและพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างราบรื่น
Bitbucket คืออะไรและทำงานอย่างไร?
Bitbucket เป็นแพลตฟอร์มที่เก็บข้อมูลโค้ดบนคลาวด์ที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่ง ช่วยให้การจัดเก็บ การจัดการ และการควบคุมเวอร์ชันของโค้ดเป็นเรื่องง่าย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการดูแล Git repositories ช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถมีส่วนร่วม เริ่มต้น ทดสอบ และปรับใช้โค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ??
นักพัฒนาใช้ที่เก็บโค้ดเช่น Bitbucket เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ร่วมพัฒนา และย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น เครื่องมือเหล่านี้ทำงานโดยการเก็บไม่เพียงแต่โค้ดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารประกอบ การทดสอบ และสคริปต์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น
โดยทั่วไปแล้ว ที่เก็บข้อมูลสามารถโฮสต์ได้:
- ในเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์
- บนระบบจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย (NAS)
- ระยะไกลบนคลาวด์ (เช่นเดียวกับกรณีของ Bitbucket)
คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในทางเลือกของ Bitbucket
ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Bitbucket ควรมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:
- การรองรับ Git และ Mercurial: ควรรองรับระบบควบคุมเวอร์ชัน (VCS) ทั้ง Git และ Mercurial เพื่อให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้
- กลยุทธ์การแตกแขนง: ตรวจสอบว่าทางเลือกนั้นรองรับกลยุทธ์การแตกแขนงเพื่อสร้างสายงานอิสระจากฐานโค้ดหลักหรือไม่
- คำขอการดึง: ควรมีระบบคำขอการดึงที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบโค้ด, การหารือ, และการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในทีมได้
- สายงาน CI/CD: มองหาสายงาน CI/CD (การรวมอย่างต่อเนื่องและการPLOYอย่างต่อเนื่อง) ที่มีการสร้างไว้แล้วเพื่อทำให้กระบวนการสร้างโค้ด, ทดสอบ, และส่งมอบเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- การควบคุมการเข้าถึง: ควรมีการควบคุมการเข้าถึงที่อนุญาตและจำกัดการเข้าถึงคลังข้อมูลของคุณ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล
- การผสานรวม: การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ เช่นระบบติดตามข้อบกพร่องและปัญหาและเครื่องมือจัดการโครงการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bitbucket สำหรับความต้องการโค้ดแหล่งของคุณ
ขอเสนอ 10 อันดับทางเลือก Bitbucket ที่ดีที่สุด ซึ่งมอบพื้นที่จัดเก็บโค้ดที่ปลอดภัยและช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น—มาดูกันเลย! ?
1. GitHub
GitHub มีคลังโค้ดถึง 100 ล้านแห่ง และผู้ใช้ 40 ล้านคนทั่วโลก ทำให้เป็นศูนย์กลางที่ดีที่สุดสำหรับการโฮสต์ซอร์สโค้ดและการควบคุมเวอร์ชันด้วย Git
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ ที่เก็บข้อมูลส่วนตัวและสาธารณะ สำหรับนักพัฒนา พร้อมตัวเลือกสำหรับการจัดการที่เก็บข้อมูล การตรวจสอบโค้ดการติดตามข้อบกพร่อง การขอเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขโค้ดแบบอินไลน์ที่รองรับ Markdown เมื่อเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน คุณสามารถรักษาความปลอดภัยของไฟล์จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่ โค้ดสาธารณะเป็นหลัก และเขียนด้วยโมเดลภาษา Ruby และ Erlang ซึ่งให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้พัฒนา นอกจากนี้ยังมีไคลเอนต์เดสก์ท็อปสำหรับ Windows และ Mac การผสานรวมที่ราบรื่นกับแอปยอดนิยม และการรองรับ Git และ SVN (บางส่วน) ทำให้เหมาะสำหรับโครงการพัฒนาทั้งส่วนบุคคลและธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub
- รองรับภาษาโปรแกรมมิ่งมากกว่า 200 ภาษา
- รองรับ Git
- การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย
- เป็นเจ้าภาพโครงการโอเพนซอร์สมากมาย
- ตัวเลือกการตรวจสอบโค้ดอย่างเป็นระบบ
ข้อจำกัดของ GitHub
- ฟังก์ชันการค้นหาและเปรียบเทียบโค้ดสามารถปรับปรุงได้
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อาจมีความท้าทาย
ราคาของ GitHub
- ฟรี
- ทีม: $3. 67/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $19. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว GitHub
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
2. GitLab
GitLab เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันและสร้างซอฟต์แวร์ของคุณ ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Git เป็นแกนหลัก อินเทอร์เฟซเว็บแบบโอเพนซอร์สนี้ใช้ระบบควบคุมแหล่งที่มาของตัวเองและทำงานผ่านแอปพลิเคชันเดียว ช่วยทีมตลอดกระบวนการพัฒนาทั้งหมดและลดเวลาในวงจรการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนา นอกจากนี้ยังให้บริการ DevOpsแบบครบวงจรพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยในตัว เช่น การสแกนคอนเทนเนอร์และดีเพนเดนซี การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาต และการตรวจจับข้อมูลลับ ?
นอกจากนี้ GitLab ยังมีตัวเลือกการปรับใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการด้วยตนเอง, ภายในองค์กร, และ SaaS บนคลาวด์ ผลลัพธ์คือ คุณสามารถรับประกันความสอดคล้องของฟีเจอร์ในทุกโมเดลการปรับใช้งาน ทำให้การเปลี่ยนผ่านสำหรับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาฟังก์ชันการทำงานไว้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab
- กรอบการทำงาน CI/CD ที่ติดตั้งในตัว
- กระดานคัมบังสำหรับการจัดการงาน
- เครื่องมือ DevSecOps สำหรับความเร็วและความปลอดภัย
- เครื่องมือเขียนโค้ด AIสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน
- ความยืดหยุ่นในการปรับใช้สำหรับโครงการโอเพนซอร์ส
- Gitlab Buddy,ส่วนขยาย Chromeที่มีประโยชน์
ข้อจำกัดของ GitLab
- สามารถเพิ่มคุณสมบัติ UI สำหรับ CI/CD ได้
- การอัปเกรดอาจต้องมีการปรับแต่งจำนวนมาก
ราคาของ GitLab
- ฟรี
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ GitLab
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
3. ซอร์สทรี
Sourcetree โดย Atlassian เป็นไคลเอนต์เดสก์ท็อปสำหรับ Git ที่ช่วยให้การโต้ตอบกับโค้ดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรีโพสิตอรีผ่าน การแสดงผลที่เข้าใจง่าย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ในขณะที่ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณติดตามการอัปเดตของทีมได้อย่างง่ายดายด้วย แผนผังการแตกสาขาที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกดูข้อมูลจากแต่ละสาขา ตรวจสอบชุดการเปลี่ยนแปลง และเก็บโค้ดไว้ชั่วคราวได้อย่างสะดวก ?
ด้วย การรองรับไฟล์ขนาดใหญ่ของ Git ทีมงานสามารถตรวจสอบสินทรัพย์ข้อมูลที่สำคัญได้อย่างสะดวกจากศูนย์กลางเดียว Sourcetree ยังช่วยให้งานควบคุมเวอร์ชันแบบกระจายที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณจัดการโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sourcetree
- ใช้งานได้กับ Windows และ Mac
- แผนผังการแยกสาขาอย่างละเอียด
- ทำงานร่วมกับ Git และ Mercurial
- การค้นหาในท้องถิ่นผ่านจุดคอมมิต
- รองรับไฟล์ขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Sourcetree
- อาจมีความล่าช้าเป็นครั้งคราว
- เส้นทางการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับนักพัฒนาใหม่
ราคาของ Sourcetree
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Sourcetree
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
4. ฟาบริเคเตอร์
ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ของ Phabricatorครอบคลุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการสปรินต์ การโฮสต์โค้ด และการตรวจสอบโค้ดอย่างครอบคลุม ด้วยการรองรับ ที่เก็บข้อมูล Mercurial และ SVN อย่างเต็มรูปแบบ จึงเป็นโซลูชันที่ปรับขนาดได้และมีความเร็วสูง Phabricator เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากแนวทางที่เน้นองค์กรของ Bitbucket
ภายใน Phabricator คุณสามารถทำการตรวจสอบโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Differential, จัดเก็บที่เก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องของคุณเอง, และติดตามที่เก็บข้อมูลที่โฮสต์ไว้ภายนอกได้. ปรับปรุงกระบวนการผสานการทำงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางแชทภายใน. ?
แพลตฟอร์มขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยการตรวจสอบโค้ดต้นฉบับ ผ่าน Herald ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเริ่มการตรวจสอบและติดตามข้อบกพร่องได้ นอกจากนี้ยังให้ความยืดหยุ่นในการจัดการข้อบกพร่องผ่านแบบฟอร์มงานที่ปรับแต่งได้และการจัดการงานที่มอบหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Phabricator
- API สำหรับการเขียนสคริปต์ที่โต้ตอบกับ Phabricator
- โฮสต์วิกิเอกสารสำหรับการสร้างข้อความและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
- รองรับ Git, Mercurial และ SVN
- การตรวจสอบโค้ดต้นฉบับ
- ช่องแชทสำหรับการสื่อสารที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Phabricator
- ท้าทายในการรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
- ค่อนข้างสับสนสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Phabricator
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Phabricator
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (10+ รีวิว)
5. Azure DevOps Server
ปรับปรุงการแบ่งปันโค้ด การติดตามงาน และการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือที่ผสานรวมของ Azure DevOps Server นี่คือ เซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรของ Microsoft ที่สามารถทำหน้าที่เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ที่ยอดเยี่ยมได้ ?
มันช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถวางแผนงาน, ร่วมมือกันพัฒนาโค้ด, และสร้างหรือPLOYแอปพลิเคชัน, รวมถึงเครื่องมือเช่น:
- Azure Repos: ให้บริการคลัง Git ส่วนตัวที่โฮสต์บนคลาวด์สำหรับการควบคุมซอร์สโค้ด
- Azure Pipelines: ดำเนินการ CI/CD ในหลากหลายภาษา แพลตฟอร์ม และสภาพแวดล้อมคลาวด์
- Azure Boards: มีเครื่องมือแบบอไจล์สำหรับการวางแผนและติดตามงาน, Scrum, Kanban และการจัดการข้อบกพร่องของโค้ด
- แผนการทดสอบ Azure: ให้เครื่องมือสำหรับการทดสอบแอปพลิเคชัน รวมถึงการทดสอบอย่างต่อเนื่องและการทดสอบด้วยตนเอง/การทดสอบเชิงสำรวจ
- Azure Artifacts: ช่วยให้สามารถแชร์แพ็กเกจจากแหล่งสาธารณะหรือส่วนตัวได้อย่างง่ายดายและผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
โฮสต์ภายในองค์กร Azure DevOps Server ช่วยให้การทำงานร่วมกันข้ามสายงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะมีขนาดโครงการเท่าใดก็ตาม ทีมงานของคุณจะชื่นชอบเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้วิกิในตัว และการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Azure DevOps Server
- ผสานการทำงานกับ GitHub Enterprise Server
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
- ทำงานได้ดีกับส่วนขยายเช่น Excel, Code Search, และ Replace Tokens
- การควบคุมเวอร์ชันของทีมฟาวน์เดชั่น
- การรวมอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Azure DevOps Server
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเล็กน้อยสำหรับการจัดการรายการค้างงาน
- ความสามารถของแดชบอร์ดที่จำกัด
ราคาของ Azure DevOps Server
- แผนพื้นฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนพื้นฐาน + แผนการทดสอบ: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Azure DevOps Server
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
6. Gitea
Gitea เป็นอัญมณีที่ใช้งานได้จริงในโลกของบริการ Git มันถูกสร้างขึ้นบน ภาษาโปรแกรม Go ทำให้มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย พร้อมประโยชน์จากการออกภายใต้ใบอนุญาต MIT ?
เป้าหมายหลักของแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สนี้คือการมอบวิธีที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาให้กับผู้ใช้ในการ สร้างบริการ Git ที่โฮสต์เอง ใช้การโฮสต์โค้ดสำหรับการสร้างที่เก็บ การจัดการไฟล์โค้ด และการจัดการสาขา ตรวจสอบโค้ดได้อย่างง่ายดายผ่าน Pull Request และ AGit workflows และจัดการโครงการผ่าน Kanban boards
Gitea สามารถใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์มที่รองรับ Go นอกจากนี้ยังติดตั้งง่ายและมีข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำ ซึ่งทำให้แตกต่างจากคู่แข่งหลายราย
คุณสมบัติเด่นของ Gitea
- รองรับระบบปฏิบัติการหลัก (Windows, macOS และ Linux)
- ทำงานได้ดีบนโปรเซสเซอร์เช่น PowerPC, ARM, และ i386
- อินเตอร์เฟซที่เบาและใช้งานง่าย
- รองรับผู้จัดการแพ็กเกจมากกว่า 20 ชนิด เช่น Cargo, Chef และ Conan
- การผสานรวมกับฐานข้อมูลเช่น SQLite, MySQL, และ PostgreSQL
ข้อจำกัดของ Gitea
- ฟังก์ชันสำรองและกู้คืนข้อมูลยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุง
- มักจะเริ่มต้นใช้งานได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่นสำหรับโครงการโอเพนซอร์ส
ราคาของ Gitea
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิวของ Gitea
- G2: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
- ทางเลือก: 4. 4/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
7. Assembla
Assemblaโดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการและการควบคุมเวอร์ชันที่มีความปลอดภัยโดยสามารถโฮสต์ Git, Apache Subversion และ Perforce ได้ในคลาวด์ภายในแพลตฟอร์มเดียว
ระบบการควบคุมเวอร์ชันของแพลตฟอร์มช่วยทีมพัฒนาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น HIPAA, PCI, SOC2 และ GDPR สามารถนำทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดายผ่านแดชบอร์ดแบบรวมที่จัดการซอร์สโค้ดและโครงการโอเพนซอร์สของคุณ
Assembla โดดเด่นเหนือใครในฐานะแพลตฟอร์มเดียวในรายการของเราที่ให้บริการ NextGen SVN นอกจากนี้ยังยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การค้นหาโค้ด การล็อก และการขอผสานโค้ด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างราบรื่นผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ
ทั้งหมดนี้ถูกส่งมอบภายใต้กรอบการทำงานที่ปลอดภัยของ SOC2
คุณสมบัติเด่นของ Assembla
- การสนับสนุน SVN รุ่น NextGen
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น GitHub, Slack และ Zapier
- การป้องกันสาขาขั้นสูงและการอนุญาต IP แบบขาว
- ประสิทธิภาพที่รวดเร็ว
- ความสามารถในการขยายระดับโลก
ข้อจำกัดของ Assembla
- กระบวนการลงทะเบียนอาจมีความท้าทายสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์บางทีมเป็นครั้งคราว
- ยากต่อการกำหนดค่าสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีโครงการจำนวนมาก
ราคาของ Assembla
- Perforce Cloud: $52. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- Perforce Enterprise: ราคาตามความต้องการ
- ซับเวนชั่น คลาวด์: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- Subversion Enterprise: ราคาตามความต้องการ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การจัดอันดับและรีวิวของ Assembla
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
8. ก๊อกส์
Gogs เป็นเซิร์ฟเวอร์ Git แบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาด้วยภาษา Go ออกแบบมาสำหรับการโฮสต์ด้วยตนเอง รองรับทั้งที่เก็บข้อมูลสาธารณะและส่วนตัว พร้อมอินเทอร์เฟซเว็บที่มีตัวเลือกการกำหนดค่าอย่างละเอียด ⚙️
คุณสมบัติที่โดดเด่นของมัน ได้แก่ การรองรับกุญแจ SSH และการตรวจสอบสิทธิ์ HTTP และความสามารถในการจัดการคลังข้อมูลหลายแห่ง
บันทึกการตรวจสอบในตัวช่วยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมาย, การอนุญาต, และปัญหา, ในขณะที่วิกิที่รวมอยู่มีฟังก์ชันการเปรียบเทียบไฟล์และการเน้นไวยากรณ์
การควบคุมการเข้าถึงระดับคลังข้อมูลของแพลตฟอร์มช่วยให้มั่นใจได้ถึงอำนาจสมบูรณ์ในการควบคุมสิทธิ์การดูและการแก้ไขไฟล์ นอกจากนี้ ตัวติดตามปัญหาของแพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามข้อบกพร่องและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gogs
- รองรับการใช้งานกับ Windows, Mac, Linux และ ARM
- บันทึกการตรวจสอบที่มีประโยชน์
- เปิดใช้งานการเปรียบเทียบไฟล์
- การควบคุมการรับชมที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ Gogs
- การค้นหาข้อมูลภายในรายงานอาจค่อนข้างท้าทาย
- ระบบแจ้งเตือนอาจไม่เชื่อถือได้ในบางครั้ง
ราคาของ Gogs
- ไม่มีข้อมูลให้
คะแนนและรีวิวของ Gogs
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- ทางเลือก: 4. 6/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
9. เฮลิกซ์ คอร์
ก้าวเข้าสู่โลกของ Helix Core, เครื่องมือการจัดการเวอร์ชันระดับองค์กรที่มุ่งเน้นการร่วมมือในการพัฒนา ไม่ว่าคุณจะมีทีมขนาดใดก็ตาม ?
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้การสร้างผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น Helix Core รองรับ ที่เก็บข้อมูล Mercurial และติดตามและจัดการการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น โค้ด วิดีโอ ไฟล์ไบนารีขนาดใหญ่ และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) อย่างขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยัง ปรับขนาดได้อย่างไม่จำกัด ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพระดับสูงสุด
แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานและเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี มันทำงานร่วมกับ Git ได้ดี และ มี API ให้บริการ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือใด ๆ ได้ แม้ว่าจะไม่มีปลั๊กอินให้ใช้ก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Helix Core
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Visual Studio และ Git
- รองรับที่เก็บข้อมูล Mercurial
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อในสภาพแวดล้อมที่คล่องตัว
- การติดตามย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นจนจบตลอดวงจรการพัฒนา
ข้อจำกัดของ Helix Core
- การจัดการพื้นที่ทำงานหลายแห่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- อินเทอร์เฟซไม่ง่ายที่จะเชี่ยวชาญ
ราคาของ Helix Core
- ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน—ราคาสำหรับทีมขนาดใหญ่สามารถสอบถามได้เมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิวของ Helix Core
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
10. ต้นถั่วมหัศจรรย์
ก้าวสู่ความสูงใหม่ของการเขียนโค้ดด้วยพลังวิเศษของ Beanstalk ?
แพลตฟอร์มนี้มอบเวิร์กโฟลว์ที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้าง ตรวจสอบ และ ปรับใช้โค้ดได้โดยไม่มีความเครียด บริการควบคุมเวอร์ชันแบบโฮสต์นี้รองรับทั้งคลัง SVN และ Git
เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและฟรีแลนซ์ที่ต้องการคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การจำกัดการเข้าถึงและ IP, พร้อมกับการสนับสนุนแบบเร่งด่วนและตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น
กระบวนการตรวจสอบโค้ดของ Beanstalk ได้รับการออกแบบอย่างเชี่ยวชาญเพื่อเริ่มต้นการสนทนาตั้งแต่เนิ่นๆ และผสานรวมกับสาขาของคุณได้อย่างราบรื่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความคิดเห็นจากทีมของคุณมากขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถิติการตรวจสอบโค้ดเพื่อปรับแต่งการกำหนดค่าการปรับใช้สำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Beanstalk
- การโฮสต์ SVN และ Git
- การตรวจสอบโค้ดอย่างไร้รอยต่อผ่านปัญหาและการอภิปราย
- การเข้ารหัสระดับธนาคาร
- รองรับ Heroku, DreamObjects, FTP และ Shell
ข้อจำกัดของบีนสตอล์ก
- อาจได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงอินเทอร์เฟซ
- มีชุดคุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
การกำหนดราคาแบบบีนสตอล์ก
- บรอนซ์: $15/เดือน
- เงิน: $25/เดือน
- ทอง: $50/เดือน
- แพลทินัม: $100/เดือน
- เพชร: $200/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Beanstalk
- G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
เครื่องมืออื่น ๆ
แม้ว่า Bitbucket และทางเลือกอื่น ๆ จะเป็นแพลตฟอร์มที่มั่นคงสำหรับการจัดเก็บโค้ดแหล่งที่มา แต่คุณยังคงต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในความพยายามในการพัฒนาของคุณ ตามสถิติแล้ว77% ของโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงได้รับการจัดการด้วยความช่วยเหลือจากโซลูชันการจัดการโครงการ
นั่นคือเหตุผลที่เราขอแนะนำ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด พร้อมความสามารถในการขยายตัวสูง ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยจัดการข้อมูลผ่านเอกสารที่ปรับแต่งได้และ AI รวมถึงการสนับสนุนการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำวัน มันสามารถลดภาระงานให้กับทีมซอฟต์แวร์ที่ทำงานหนักเกินไปได้ ✅
คลิกอัพ
ClickUp คือการช่วยให้ทีมของคุณสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด! ?
ใช้ClickUp Docsเป็นที่เก็บข้อมูลสำหรับแผนงานการเขียนโค้ด แผนงานปริมาณงาน และบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของคุณ จัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และข้อเสนอแนะกับทีมของคุณ และทำให้กระบวนการ DevOps และ CI/CD ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำ Docs รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการจัดหมวดหมู่แบบอัจฉริยะเพื่อการค้นหาที่ง่ายดาย
ด้วยการควบคุมตามลำดับชั้น คุณสามารถจัดการสิทธิ์เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณได้—ใช้ลิงก์ที่แชร์ได้เพื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เลือก ClickUp พร้อมใช้งานบนคลาวด์ ดังนั้นคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในแผนการเขียนโค้ดและการปรับใช้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสำนักงานหรือที่บ้าน?
สร้างทีมซอฟต์แวร์ที่มั่นคงและเชื่อมต่ออย่างดีด้วย ClickUp!
ชุดซอฟต์แวร์ ClickUp สำหรับทีมได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมงานพัฒนาที่กระจายอยู่ของเพื่อนร่วมทีมจากหลากหลายแผนกเข้าด้วยกัน ใช้แผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ดเพื่อทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์และระดมความคิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อเร่งกระบวนการผลิตให้รวดเร็วขึ้น
แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็ว—ทำโครงการเขียนโค้ดให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยความเร็วสูงสุด ด้วยเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์และเทมเพลตแบบ Agile กำลังประสบปัญหาในการจัดการงานค้างใน Sprint อยู่หรือไม่?
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสร้างภาพรวมของข้อบกพร่อง รวบรวมข้อบกพร่องที่ถูกรายงาน และรวบรวมข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์พร้อมกับแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
คุณยังสามารถใช้แบบฟอร์มสำหรับทีมซอฟต์แวร์เพื่อรายงานข้อบกพร่อง, ตรวจสอบโค้ด, และจัดการคำขอคุณสมบัติได้. ติดตามการทำงานของทีมพัฒนาของคุณด้วย ClickUp Dashboards ซึ่งรวมถึงเครื่องมือติดตามเวลาและรายงาน.
ความสามารถในการสร้างเนื้อหาด้วย AIของแพลตฟอร์มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณได้อย่างสิ้นเชิง ด้วยClickUp AI คุณสามารถเร่งกลยุทธ์การพัฒนาและกระบวนการจัดทำเอกสารของคุณได้ด้วยคำสั่งที่พร้อมใช้งาน
สร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์, กำหนดเวลาการนำไปใช้,เอกสารทางเทคนิค, และแผนที่นำทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบโค้ดและการทดสอบ. เครื่องมือ AI ยังช่วยคุณคิดค้นกรณีทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์หรือระบบใด ๆ ได้—คุณเพียงแค่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลของคุณ และมันจะสร้างสคีมาเพื่อแทนแบบจำลองข้อมูลของคุณในไม่กี่วินาที.
ทำให้การเดินทางในการพัฒนาของคุณราบรื่นด้วยClickUp integrations. เชื่อมต่อกับ GitLab, GitHub, และ Bitbucket หรือใช้ Slack และ Microsoft Teams integrations เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การสนับสนุนเอกสารแบบรวมศูนย์
- ผู้ช่วย AI ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีสำหรับการเขียนและสร้างสรรค์ไอเดีย
- 1,000+ แม่แบบพร้อมตัวเลือกเฉพาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์
- การอัตโนมัติของงานเพื่อประหยัดเวลา
- การติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้
- การติดตามข้อบกพร่องและปัญหาอย่างราบรื่น
- ClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน
- 15+มุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้ รวมถึงมุมมองรายการ กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และมุมมองแชท
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
- แดชบอร์ด ClickUpพร้อมวิดเจ็ตสำหรับการทำสปรินต์และการติดตามเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่พร้อมใช้งานครบทุกฟีเจอร์
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
เลือกทางเลือก Bitbucket ของคุณและเริ่มต้นโครงการของคุณด้วย ClickUp
การเปรียบเทียบกับ Bitbucket อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ 10 อันดับทางเลือก Bitbucket ที่ดีที่สุดของเรา พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณพบเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดแล้วลองใช้ ClickUp ดูสิ!
โซลูชันแบบครบวงจรนี้สามารถปรับปรุงการจัดการโค้ดของคุณได้อย่างราบรื่นเหนือใคร เพื่อให้ทีมของคุณมีสมาธิและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา! ❤️?