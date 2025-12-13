De 10 bästa alternativen till Google Workspace Studio för team

Team som växer ur Google Workspace Studio vill ofta ha mer än vad Gemini och grundläggande samarbetsverktyg kan erbjuda. Många IT-beslutsfattare, grundare och driftschefer vill ha verktyg med mer avancerade anpassningsmöjligheter. De söker också bättre integritetsalternativ och prissättning som passar snabbväxande team.

I den här guiden presenterar vi 10 alternativ till Google Workspace Studio som är värda att överväga – från plattformar som ClickUp, som erbjuder AI-drivna agenter och strukturerad uppgiftshantering, till verktyg som ONLYOFFICE och Proton, som fokuserar på självhostad integritet och efterlevnad.

Oavsett om du utökar verksamheten eller omprövar hur arbetet utförs, hjälper dessa alternativ dig att nå längre än med Studio ensamt.

De bästa alternativen till Google Workspace Studio i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa alternativen till Google Workspace Studio. 👇

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Strukturerad, AI-driven automatisering av arbetsflöden för tvärfunktionella team, snabbt växande företag och företagsverksamhet. ClickUp Brain för kontextuella rekommendationer, ClickUp Agents för automatiserad övervakning, ClickUp Automations för pålitlig arbetsflödeshantering, Brain MAX för appöverskridande support, Talk to Text för omedelbar idéinsamling. Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Microsoft 365 Produktivitetsekosystem i företagsklass för organisationer som är standardiserade på Windows-infrastruktur. Kontextuell Copilot-assistans, automatisering av arbetsflöden mellan appar via Power Automate, autonoma Agents 365 och visuell dokumentjämförelse. Gratis provperiod; från 7,20 $/månad per användare Zoho Workplace Budgetmedvetna team som söker en integrerad produktivitetssvit med stark inbyggd automatisering Zia AI Agents för avvikelsedetektering, e-postrensning och dokumentklassificering, plus täta CRM- och ekosystemintegrationer. Gratis provperiod; från 4 $/månad per användare ONLYOFFICE Workspace Självhostade dokumentmiljöer med integritetskontroll för säkerhetsfokuserade organisationer Anpassade AI-agenter med detaljerade åtkomsträttigheter, flerspråkig dokumentöversättning, resultatlagring för AI-utdata och certifierade digitala signaturer. Gratis; från 30 USD/månad per administratör Proton Suite Sekretesskritiska verksamheter såsom juridiska team, vårdgrupper, journalister och säkerhetskänsliga organisationer Krypterad e-post, Drive och Docs utan åtkomst; Lumo AI utan dataloggning; länkar med tidsbegränsad giltighet; och krypterad e-post med giltighetstidskontroll. Från 14,99 $/månad per användare Notion Mycket anpassningsbara arbetsytor för team som kombinerar dokument, databaser, wikis och AI-assisterade kunskapscentrum. AI-driven dataextrahering, kunskapsökning i hela arbetsytan, automatiserade policyuppdateringar och databasstrukturer med flera vyer. Gratis; från 12 USD/månad per användare Coda Interaktiva dokumentsystem för team som bygger datadrivna arbetsflöden och app-liknande dokument AI-kolumner för berikning av stora datamängder, schemalagda automatiseringar, anslutet Packs-ekosystem och kontroll av versionshistorik. Gratis; från 12 USD/månad per Doc Maker LibreOffice Online Öppen källkod för dokumentsamarbete för team som vill undvika leverantörsberoende eller proprietära molnpaket. Webbläsarbaserad redigering för Writer/Calc/Impress, masterdokumentfunktioner, brevfusion och vektorgrafikverktyg. Gratis (öppen källkod) Bitrix24 Allt-i-ett-lösning för små och medelstora företag som kombinerar CRM, teamkommunikation, uppgifter och automatisering. CoPilot AI för transkribering av samtal, strukturerad uppgiftsgenerering, omskrivning av innehåll och automatiserade CRM-uppdateringar Gratis provperiod; från 61 USD/månad per organisation Polaris Office Enhetsoberoende dokumentflöden för team som arbetar på stationära datorer, mobila enheter och webben AI Write för automatiserad innehållsskapande, Ask Doc för PDF-insikter, automatiskt genererade presentationer och mobil OCR-skanning. Gratis provperiod; från 7,99 $/månad per användare

Vad ska du leta efter i alternativ till Google Workspace Studio?

Innan du jämför AI-produktivitetsverktyg bör du ta reda på vad som är viktigt för ditt teams arbetsflöden. Ett bra alternativ ska hjälpa dig att samarbeta, skapa innehåll och automatisera dagliga uppgifter. Det ska göra detta utan att komplicera saker och ting.

Här är vad du bör tänka på när du utvärderar alternativ till Google Workspace Studio:

Kontroller för agentbyggande: Ställ in exakta utlösare, villkor och flerstegsåtgärder som körs precis som du vill.

Appöverskridande räckvidd: Gå bortom Google Workspace – anslut även dina CRM-, HR-, support- och teknikverktyg.

Kontextrik data: Hämta data från dina databaser, wikis eller API:er så att agenterna kan fatta välgrundade beslut istället för att gissa.

Inbyggd styrning: Få revisionsloggar, användningsspårning och rollbaserade behörigheter för att hålla allt säkert och kompatibelt.

Säkerhet i företagsklass: Kontrollera kryptering, åtkomstnivåer och datalagring för sinnesro.

Skapande utan kod: Använd dra-och-släpp-byggare och återanvändbara mallar för att snabbt designa, testa och lansera agenter.

📮 ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder röstassistenter (4 %) eller automatiserade agenter (6 %) för AI-applikationer, medan 62 % föredrar konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Den lägre användningen av assistenter och agenter kan bero på att dessa verktyg ofta är optimerade för specifika uppgifter, såsom handsfree-användning eller specifika arbetsflöden. ClickUp ger dig det bästa av två världar. ClickUp Brain fungerar som en konversationsbaserad AI-assistent som kan hjälpa dig med en rad olika användningsfall. Å andra sidan kan AI-drivna agenter inom ClickUp Chat-kanaler svara på frågor, prioritera problem eller till och med hantera specifika uppgifter!

De bästa alternativen till Google Workspace Studio

Här är en detaljerad översikt över våra val av de bästa alternativen till Google Workspace Studio. 🎯

1. ClickUp (bäst för strukturerad, AI-driven automatisering av arbetsflöden i ett enhetligt ekosystem)

Framhäva kontextmedvetna insikter som stärker dina arbetsflöden med ClickUp Brain

ClickUps projektledningsprogramvara är central för ditt arbetssystem. Den samlar uppgifter, projekt, dokument, AI och automatisering i den första konvergerade AI-arbetsytan någonsin.

Detta ersätter spridda arbetsflöden i Google Workspace Studio. Nu har du ett enda, organiserat system. Ansvarigheten kan enkelt skalas upp.

Arbeta snabbare med kontextuell AI

ClickUp Brain gissar inte – det läser din arbetsyta och förstår dina projekt. Detta ger vägledning som är förankrad i en verklig kontext, snarare än ytliga förslag.

Anta att du hanterar många onboarding-processer för nya kundsegment.

Du ber ClickUp Brain att granska uppdateringar av uppgifter, länkade dokument och senaste kommentarer i din onboarding-arbetsyta. Det identifierar luckor mellan segment, markerar ägare som behöver support och ger en tydlig sekvens av nästa steg. Du går in i ditt granskningsmöte samordnad och redo att fördela arbete.

Så här använder du AI för dagliga uppgifter:

📌 Prova denna uppmaning: Granska vår onboarding-arbetsyta. Sammanfatta luckor mellan segmenten och lista de uppföljningsåtgärder jag bör tilldela idag.

Stöd dina arbetsflöden med AI-agenter

Använd ClickUp Agents för att övervaka komplexa arbetsflöden och stödja operativ tillsyn

ClickUp Agents hjälper ditt team att skala upp det operativa arbetet utan att lägga till extra verktyg. De läser arbetsytans aktivitet, tolkar mönster och utför rutinåtgärder så att dina arbetsflöden fortskrider på ett tillförlitligt sätt.

Anta till exempel att ditt PMO-team spårar flera parallella implementeringsprojekt. Du skapar en anpassad agent som granskar projektdashboards varje morgon, identifierar uppgifter som har försenats och publicerar en kort uppdatering i din veckovisa planeringsuppgift.

Titta på den här videon för att skapa din egen:

Dessutom är det enkelt att komma igång med förkonfigurerade agenter:

Live Answers Agent svarar direkt på teamets frågor med hjälp av verkliga arbetsmiljöer.

Live Intelligence Agent visar insikter, lyfter fram nya risker och genererar sammanfattningar baserade på liveprojektdata.

Automated Reporting Agent sammanställer rapporter, statusuppdateringar eller sammanfattningar på instrumentpanelen baserat på utlösare eller scheman.

Task-Creation Agent övervakar inmatningar som formulär, biljetter eller meddelanden och skapar automatiskt uppgifter med rätt ägare och metadata.

Notification and Alert Agent övervakar förfallna ärenden, statusändringar eller nya kommentarer och meddelar rätt personer.

🔍 Visste du att? 79 % av företagen uppger att de redan använder AI-agenter – 66 % av dessa rapporterar mätbara produktivitetsförbättringar.

Automatisera pålitliga processer

Skapa automatiserade arbetsflöden i ClickUp för att hålla projekten igång

ClickUp Automation hjälper dig att utforma strukturerade arbetsflöden som körs automatiskt. Genom att ta bort manuella kontrollpunkter automatiserar din arbetsyta repetitiva åtgärder. På så sätt kan ditt team fokusera på strategi istället för statusuppdateringar.

Ett marknadsföringsteam som hanterar kampanjgenomförande från planering till rapportering kan till exempel:

Uppdatera rapporteringspanelerna så fort uppgifterna är slutförda.

Tilldela uppgifter automatiskt när en kampanj går in i en ny fas

Använd förinställda checklistor baserade på kampanjtyp

Ta med dig din arbetsmiljö till alla appar

Ta med dig kunskapen om arbetsytan till alla appar du arbetar i med ClickUp Brain MAX

ClickUp BrainGPT fungerar som din AI-kompanjon på både datorn och webbläsaren.

Du öppnar sidofältet, ställer en fråga och BrainGPT använder kontexten från din arbetsyta för att stödja det arbete du gör utanför ClickUp.

Anta till exempel att du förfinar en kvartalsstrategi i ett annat verktyg. Du öppnar BrainGPT och ber det sammanfatta framstegen i din roadmap. Det läser dina uppgifter och dokument, identifierar slutförda initiativ och olösta risker och genererar texten till din presentation.

Du kan hålla fokus eftersom din AI följer ditt faktiska arbete.

ClickUps bästa funktioner

Hantera allt arbete på ett ställe: Organisera projekt, spåra ägarskap, bifoga filer och driv arbetet framåt med Organisera projekt, spåra ägarskap, bifoga filer och driv arbetet framåt med ClickUp Tasks

Skapa innehåll där utförandet sker: Skissa på briefs, skriv manus, lagra riktlinjer och länka varje dokument direkt till sin relaterade uppgift så att ingenting hamnar i silos med Skissa på briefs, skriv manus, lagra riktlinjer och länka varje dokument direkt till sin relaterade uppgift så att ingenting hamnar i silos med ClickUp Docs.

Hitta vad som helst i ditt arbetsutrymme på ett ögonblick: Hämta resultat från uppgifter, dokument, chattar, kommentarer, bilagor och anslutna appar med Hämta resultat från uppgifter, dokument, chattar, kommentarer, bilagor och anslutna appar med ClickUp Enterprise Search

Håll kommunikationen kopplad till leverabler: Använd Använd ClickUp Chat för att diskutera uppdateringar inom det utrymme eller den uppgift du arbetar med, så att konversationerna inte längre sker separat från arbetet.

Se projekt och prestanda i en vy: Spåra framsteg, arbetsbelastning, tidsplaner och teamets resultat genom anpassningsbara kort i Spåra framsteg, arbetsbelastning, tidsplaner och teamets resultat genom anpassningsbara kort i ClickUp Dashboards.

Fånga idéer fyra gånger snabbare: Säg uppdateringar, kreativa anteckningar eller åtgärdspunkter med Säg uppdateringar, kreativa anteckningar eller åtgärdspunkter med ClickUp Talk to Text i Brain MAX och konvertera dem till ren text i ditt arbetsområde.

Begränsningar för ClickUp

Den kostnadsfria planen har begränsningar för användning av AI och agenter.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En nöjd användare delade denna recension på G2:

Jag tycker att ClickUp är otroligt värdefullt eftersom det samlar funktioner på en enda plattform, vilket säkerställer att allt arbete och all kommunikation samlas på ett ställe, vilket ger mig 100 % kontext. Denna integration förenklar projektledningen för mig och förbättrar effektiviteten och tydligheten. Jag gillar särskilt Brain AI-funktionen, eftersom den fungerar som en AI-agent som utför mina kommandon och effektivt utför uppgifter åt mig. Denna automatiseringsfunktion är mycket användbar eftersom den effektiviserar mitt arbetsflöde och minskar det manuella arbetet. Dessutom var den initiala installationen av ClickUp mycket enkel att navigera, vilket gjorde övergången från andra verktyg smidig. Jag uppskattar också att ClickUp integreras med andra verktyg som jag använder, såsom Slack, Open AI och GitHub, vilket skapar en sammanhängande arbetsmiljö. Sammantaget skulle jag av dessa skäl starkt rekommendera ClickUp till andra.

Jag tycker att ClickUp är otroligt värdefullt eftersom det samlar funktioner på en enda plattform, vilket säkerställer att allt arbete och all kommunikation samlas på ett ställe, vilket ger mig 100 % kontext. Denna integration förenklar projektledningen för mig och förbättrar effektiviteten och tydligheten. Jag gillar särskilt Brain AI-funktionen, eftersom den fungerar som en AI-agent som utför mina kommandon och effektivt utför uppgifter åt mig.

Denna automatiseringsfunktion är mycket användbar eftersom den effektiviserar mitt arbetsflöde och minskar det manuella arbetet. Dessutom var den initiala installationen av ClickUp mycket enkel att navigera, vilket gjorde övergången från andra verktyg smidig. Jag uppskattar också att ClickUp integreras med andra verktyg som jag använder, såsom Slack, Open AI och GitHub, vilket skapar en sammanhängande arbetsmiljö. Sammantaget skulle jag av dessa skäl starkt rekommendera ClickUp till andra.

🔍 Visste du att? Intresset för AI-agenter exploderar. 62 % av organisationerna säger att de redan experimenterar med dem och ser agenterna som nästa stora verktyg för smartare och snabbare arbete.

2. Microsoft 365 (bäst för etablerade företagsekosystem)

via Microsoft 365

Microsoft 365 kopplar samman Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams via Copilot AI, som fungerar kontextuellt i vilken app du än använder. Power Automate sammanfogar arbetsflöden mellan applikationer genom visuella byggverktyg, extraherar e-postdata till kalkylblad, utlöser godkännandekedjor i Teams eller synkroniserar SharePoint-dokument.

Alternativet till Google Workspace Studio fungerar naturligt för organisationer som redan använder Windows-infrastruktur och skapar sammankopplade system som känns naturliga snarare än ihopklistrade.

De autonoma agenterna tar den interna kommunikationsprogramvaran ett steg längre genom att låta användarna skapa autonoma AI-agenter som övervakar specifika affärsprocesser, reagerar på triggers och utför arbetsflöden i hela ekosystemet utan ständig mänsklig övervakning.

Microsoft 365:s bästa funktioner

Analysera sentimentmönster i e-postmeddelanden och få AI-rekommendationer om optimala sändningstider baserat på hur mottagarna tidigare har interagerat med dina meddelanden.

Jämför upp till fem dokument sida vid sida i OneDrive och markera omedelbart viktiga skillnader för att effektivisera granskningen av avtal.

Skapa visuella tillgångar med hjälp av naturliga språkprompter via Business Chat eller Visual Creator Agent .

Skapa anpassade autonoma agenter som övervakar förhållanden och utför fördefinierade åtgärder utan manuell inblandning.

Begränsningar i Microsoft 365

Copilot AI kräver att man köper ett extra abonnemang utöver baslicensen för Microsoft 365.

Gränssnittet sprider verktyg över dussintals sammankopplade appar, vilket förvirrar nya användare som försöker hitta grundläggande funktioner.

Priser för Microsoft 365

Gratis provperiod

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft 365

G2: 4,6/5 (över 5 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 950 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft 365?

Enligt en recension på G2:

Det jag gillar mest med Microsoft Copilot är hur smidigt det integreras med Microsoft 365-applikationer som Word, Excel och Outlook. Det sparar tid genom att generera utkast, analysera data och sammanfatta långa trådar eller dokument på några sekunder. De naturliga språkprompterna gör det mycket enkelt att använda, även för någon som inte är särskilt tekniskt kunnig. För repetitiva eller forskningsintensiva uppgifter känns det som att ha en personlig assistent inbyggd i min arbetsplats, vilket förbättrar både produktiviteten och koncentrationen.

Det jag gillar mest med Microsoft Copilot är hur smidigt det integreras med Microsoft 365-applikationer som Word, Excel och Outlook. Det sparar tid genom att generera utkast, analysera data och sammanfatta långa trådar eller dokument på några sekunder. De naturliga språkprompterna gör det mycket enkelt att använda, även för någon som inte är särskilt tekniskt kunnig. För repetitiva eller forskningsintensiva uppgifter känns det som att ha en personlig assistent inbyggd i min arbetsplats, vilket förbättrar både produktiviteten och koncentrationen.

🧠 Kul fakta: Ett experiment vid Harvard skapade en svärm av små robotar som kallas Kilobots. En robot är klumpig och långsam, men tusen av dem tillsammans kan bilda former, mönster och samordnade beteenden som nästan ser levande ut. Det är en av de tydligaste demonstrationerna av hur enkla agenter kan producera komplex intelligens.

3. Zoho Workplace (bäst för verksamheter med begränsad budget)

via Zoho Workplace

Zoho Workplace samlar e-post, dokument, kalkylblad, presentationer, chatt och videokonferenser på en enda plattform.

Zia AI fungerar som en intelligent assistent i hela verktyget för distansarbete, skannar mönster och automatiserar repetitiva arbetsflöden självständigt. Administratörer kan ansluta tredjepartsmodeller som ChatGPT, Gemini, Claude eller Cohere för att driva Zias funktioner och tilldela olika modeller till olika uppgifter baserat på deras styrkor.

Det bredare Zoho-ekosystemet skapar naturliga broar mellan kunddata och produktivitetsverktyg, vilket gör att försäljningsförfrågningar kan flöda direkt in i CRM utan manuella överföringar. Zia kan skanna e-postmeddelanden, identifiera potentiella leads och automatiskt skapa eller uppdatera CRM-poster baserat på det innehåll som analyseras.

Zoho Workplaces bästa funktioner

Distribuera autonoma Zia Agents som övervakar e-postmönster, upptäcker avvikelser och automatiskt utför rensningsplaner.

Konfigurera agenter för att upptäcka säkerhetshot i e-postmeddelanden och automatiskt skapa incidentrapporter för administratörer.

Låt agenter automatiskt klassificera och organisera juridiska dokument och vidarebefordra dem för granskning baserat på innehållsanalys.

Använd offline-läget i Zoho Writer för att fortsätta redigera dokument utan internetuppkoppling. Ändringarna synkroniseras automatiskt när du återansluter.

Begränsningar för Zoho Workplace

Den visuella designen ser föråldrad ut jämfört med moderna projektledningsverktyg , särskilt när det gäller dokumentredigerare och gränssnitt för kalkylblad.

Integrationsmöjligheterna minskar dramatiskt utanför Zoho-produktens ekosystem.

Priser för Zoho Workplace

Gratis provperiod

5 GB

Workplace Standard: 4 $/månad per användare

Mail Lite: 1 $/månad per användare (faktureras årligen)

Mail Premium: 4 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Workplace Professional: 7 USD/månad per användare

Workplace Enterprise: Anpassad prissättning

10 GB

Workplace Standard: 4 $/månad per användare

Mail Lite: 1,25 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Mail Premium: 4 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Workplace Professional: 7 USD/månad per användare

Workplace Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Zoho Workplace

G2: 4,4/5 (över 26 440 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Workplace?

En G2-recensent delar med sig:

Jag älskar Zoho CRMs robusta automatiseringsfunktioner, som effektiviserar repetitiva uppgifter som uppföljning av leads och arbetsflödeshantering, vilket sparar mig massor av tid. AI-assistenten Zia är enastående och erbjuder prediktiva insikter och avvikelsedetektering som hjälper mig att prioritera leads med hög potential. Den sömlösa integrationen med över 1 000 appar, inklusive Google Workspace och Mailchimp, gör den otroligt mångsidig. Dessutom ger de anpassningsbara instrumentpanelerna och avancerade analyserna insikter i realtid som leder till smartare beslut.

Jag älskar Zoho CRMs robusta automatiseringsfunktioner, som effektiviserar repetitiva uppgifter som uppföljning av leads och arbetsflödeshantering, vilket sparar mig massor av tid. AI-assistenten Zia är enastående och erbjuder prediktiva insikter och avvikelsedetektering som hjälper mig att prioritera leads med hög potential. Den sömlösa integrationen med över 1 000 appar, inklusive Google Workspace och Mailchimp, gör den otroligt mångsidig. Dessutom ger de anpassningsbara instrumentpanelerna och avancerade analyserna insikter i realtid som leder till smartare beslut.

4. ONLYOFFICE Workspace (bäst för infrastrukturberoende)

via ONLYOFFICE Workspace

ONLYOFFICE Workspace körs på dina egna servrar, vilket eliminerar beroendet av externa molnleverantörer.

Det har AI-agenter för dokumentanalys, innehållsgenerering, webbsökningar och arbetsplatshanteringsuppgifter. De kan organisera filer och bjuda in teammedlemmar. Du kan ansluta AI-leverantörer som OpenAI, Anthropic, TogetherAI eller OpenRouter till dessa agenter. Aktivera sedan MCP-servern så att de kan interagera direkt med DocSpace-element.

Agenterna kan söka i din kunskapsbas (indexerad från dina egna dokument) eller hämta information från webben när det behövs. Rumstyperna inkluderar samarbetsutrymmen för team för gemensamt författande, anpassade rum för specifika arbetsflöden, offentliga rum för extern delning, rum för ifyllning av formulär för datainsamling och virtuella datarum för säker hantering.

ONLYOFFICE Workspaces bästa funktioner

agentchefer , innehållsskapare eller visare . Skapa anpassade AI-agentexempel med specifika instruktioner och syften, och tilldela åtkomsträttigheter tilleller

Översätt dokument mellan över 30 språk direkt i redigeraren utan att kopiera text till externa verktyg.

Spara AI-genererade resultat i Result Storage , där du kan fortsätta redigera, samarbeta med team eller dela via offentliga länkar.

Lägg till digitala signaturer till kontrakt och avtal med certifikatbaserad autentisering för juridisk giltighet.

Begränsningar för ONLYOFFICE Workspace

Användargränssnittet verkar funktionellt, men inte modernt. Det saknar den visuella finessen som finns i molnbaserade alternativ till Google Workspace Studio.

Supportmodellen är starkt beroende av communitykanaler. Även om dessa är till stor hjälp erbjuder de inte de snabba, SLA-baserade svarstider som företagsteam förväntar sig av stora kommersiella leverantörer.

Priser för ONLYOFFICE Workspace

DocSpace

Gratis

Företag: 30 USD/månad per administratör

Företag: Anpassad prissättning

Docs Enterprise: Från 1 500 dollar

ONLYOFFICE Workspace-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (320+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ONLYOFFICE Workspace?

Som delat på G2:

En av de saker jag gillar mest med OnlyOffice är dess breda utbud av funktioner och verktyg som gör att jag kan skapa och redigera dokument, kalkylblad och presentationer på ett effektivt sätt. En annan utmärkande egenskap hos OnlyOffice är dess intuitiva och användarvänliga gränssnitt, som gör det mycket enkelt att arbeta med dokument. Dessutom fungerar programvaran smidigt på olika plattformar och enheter, vilket gör att jag kan arbeta var som helst och när som helst.

En av de saker jag gillar mest med OnlyOffice är dess breda utbud av funktioner och verktyg som gör att jag kan skapa och redigera dokument, kalkylblad och presentationer på ett effektivt sätt. En annan utmärkande egenskap hos OnlyOffice är dess intuitiva och användarvänliga gränssnitt, som gör det mycket enkelt att arbeta med dokument. Dessutom fungerar programvaran smidigt på olika plattformar och enheter, vilket gör att jag kan arbeta var som helst och när som helst.

🔍 Visste du att? Även om 57 % av ledarna förväntar sig mätbar avkastning inom det närmaste året, säger de flesta att fördelarna redan har börjat visa sig. 97 % ser en produktivitetsökning, 94 % rapporterar starkare lönsamhet och 91 % säger att arbetskvaliteten har förbättrats.

5. Proton Suite (bäst för hantering av konfidentiell information)

via Proton Suite

Proton Suite fokuserar på kryptering med nollåtkomst. Det innebär att dina data krypteras på din enhet innan de skickas till Protons servrar. Mail, Drive, Kalender och Dokument använder alla detta krypteringssystem.

De skyddas av schweiziska sekretesslagar, inte amerikanska övervakningsregler. Proton lägger till Lumo, en AI-assistent som inte loggar konversationer och krypterar sparade chattar så att ingen kan läsa dem. Den är byggd på öppna källkodsmodeller för stora språk (LLM). Den körs från Protons europeiska datacenter och använder inte tredjepartsleverantörer som OpenAI.

Du kan ladda upp dokument direkt från Proton Drive för analys utan att lämna spår på fjärrservrar. Vårdgivare, jurister, journalister och aktivister är beroende av verklig sekretess. Sökfunktionerna är dock begränsade. Detta beror på att indexering på serversidan inte kan fungera medan innehållet är krypterat.

Proton Suites bästa funktioner

Ladda upp filer säkert från Proton Drive och låt Lumo sammanfatta, skriva utkast till e-postmeddelanden eller granska kod – allt med end-to-end-kryptering.

Aktivera spökläget för att göra din aktuella chatt osynlig för alltid när du stänger den, utan att lämna några spår efter dig.

Lagra filer i Proton Drive och dela dem med hjälp av lösenordsskyddade länkar som upphör att gälla efter ett visst antal dagar eller visningar.

Ange utgångsdatum för skickade e-postmeddelanden. På så sätt blir meddelandena otillgängliga för mottagarna efter en viss tid.

Begränsningar för Proton Suite

Funktionsuppsättningen ligger betydligt efter de vanligaste produktivitetssviterna, eftersom den saknar avancerad formatering, mallbibliotek och sofistikerade redigeringsverktyg.

Samarbetet är avsiktligt minimalt. Du får kommentarfunktioner och markörspårning, men inte de verktyg för realtidsredigering och förslag som moderna team förväntar sig.

Priser för Proton Suite

Proton Business Suite: 14,99 $/månad per användare

Proton Business Suite + Lumo AI: 27,98 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Proton Suite

G2: 4,4/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (115+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Proton Suite?

Baserat på en G2-recension:

Protonmail möjliggör end-to-end-kryptering för e-postmeddelanden som skickas via dess plattform. Krypteringen fungerar även för andra e-posttjänster hos mottagaren. Den stöder enkelt integrationen av en Gmail-inkorg för enkel åtkomst på en plattform. Den används för att skicka och ta emot bifogade filer säkert via e-post.

Protonmail möjliggör end-to-end-kryptering för e-postmeddelanden som skickas via dess plattform. Krypteringen fungerar även för andra e-posttjänster hos mottagaren. Den stöder enkelt integrationen av en Gmail-inkorg för enkel åtkomst på en plattform. Den används för att skicka och ta emot bifogade filer säkert via e-post.

📖 Läs också: De högst rankade alternativen till Proton Drive för team

6. Notion (bäst för anpassningsbar arbetsplatsdesign)

via Notion

Notion erbjuder byggstenar som text, databaser, gallerier, tavlor och kalendrar.

Du kan ordna dessa i anpassade arbetsytor istället för att använda fasta dokumenttyper. Sidorna kan innehålla databaser som filtrerar och visar information på olika sätt samtidigt. Samma data kan visas som en uppgiftslista, kanbantavla, kalender eller tabellvy.

Dessutom fungerar Notion AI på hela plattformen. Det svarar på frågor genom att hämta information från egenskaper och anteckningar i databassidor. Länkar mellan sidor skapar kunskapsgrafer där intern dokumentation, mötesanteckningar, uppgiftshanterare och wikis enkelt kan kopplas samman.

AI-tekniken kan anslutas till externa verktyg, såsom Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive och GitHub, för att ge svar från dessa tjänster.

Notions bästa funktioner

Omvandla röriga PDF-filer till strukturerade databaser på några sekunder med Notion AI:s extraheringsverktyg.

Hämta insikter från spridda källor – Slack-trådar, dokument, webbundersökningar – och låt AI omedelbart lyfta fram återkommande teman.

Be din AI-agent att hitta policysidor i arbetsytan och uppdatera dem med ny information samtidigt som formateringen förblir konsekvent.

Skapa återanvändbara mallar för databaser och uppgiftshantering som automatiskt fyller i nya poster med förinställda egenskaper, uppgifter och struktur.

Begränsningar i Notion

Prestandan kan bli långsammare i mycket stora arbetsytor, särskilt när man använder komplexa, multirelationella databaser.

Offlinefunktionaliteten är fortfarande begränsad, vilket kräver en stabil internetanslutning för de flesta funktioner.

Notion AI är starkt när det gäller att skriva och sammanfatta, men saknar den djupa operativa kontexten och automatiseringsfunktionerna som finns i mer avancerade AI-arbetsytor.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 12 USD/månad per användare

Företag: 24 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Enligt en recension på G2:

Notion är otroligt flexibelt och låter mig samla dokument, anteckningar, uppgifter och databaser på ett och samma ställe. Gränssnittet är intuitivt, dra-och-släpp-strukturen gör det enkelt att omorganisera innehåll, och möjligheten att bädda in olika typer av media eller länka relaterade sidor ökar produktiviteten avsevärt. Jag uppskattar särskilt att det gör det möjligt för mig att hålla allt – projektbeskrivningar, uppgiftslistor och forskning – visuellt organiserat och lätt att navigera. Det är också mycket anpassningsbart, så det kan anpassas till olika arbetsflöden utan att tvinga dig in i en rigid struktur.

Notion är otroligt flexibelt och låter mig samla dokument, anteckningar, uppgifter och databaser på ett och samma ställe. Gränssnittet är intuitivt, dra-och-släpp-strukturen gör det enkelt att omorganisera innehåll, och möjligheten att bädda in olika typer av media eller länka relaterade sidor ökar produktiviteten avsevärt. Jag uppskattar särskilt att det gör det möjligt för mig att hålla allt – projektbeskrivningar, uppgiftslistor och forskning – visuellt organiserat och lätt att navigera. Det är också mycket anpassningsbart, så det kan anpassas till olika arbetsflöden utan att tvinga dig in i en rigid struktur.

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Notion

7. Coda (bäst för interaktiv dokumenthantering)

via Coda

Coda:s kunskapshanteringsprogramvara omvandlar dokument till funktionella applikationer. Här kopplas tabeller till externa API:er, knappar utlöser flerstegsåtgärder och formler utför beräkningar som spänner över flera sidor.

Ekosystemet Packs kopplar samman över 600 anslutna tjänster direkt till dokument, inklusive Slack, Google Kalender, GitHub, Jira och Salesforce.

Coda AI fungerar som en ansluten arbetsassistent som utför åtgärder direkt i dokument. AI:n kan referera till data i alla anslutna appar, sammanfatta information, generera innehåll och automatisera repetitiva uppgifter i stor skala. Och med Formulas kan du göra mer än bara enkla kalkylbladsfunktioner: de skickar Slack-meddelanden, skapar kalenderhändelser eller uppdaterar externa system när specifika villkor utlöses.

Coda bästa funktioner

Skapa automatiseringar som körs enligt scheman, triggers eller knapptryckningar – och förvandla dina dokument till app-liknande arbetsflöden.

Använd AI-kolumner för att berika, kategorisera eller generera innehåll över hundratals rader samtidigt.

Anslut till över 600 appar med Packs och hämta live-data från verktyg som Slack, Jira, Salesforce eller Google Kalender direkt till dina dokument.

Spåra dokumentändringar över tid och återställ tidigare versioner när du behöver ångra ändringar.

Coda-begränsningar

Avancerade funktioner som paket, komplexa formler och automatisering har en brant inlärningskurva, vilket gör det svårt för icke-tekniska team att behärska dem.

Stora dokument eller komplexa relationsuppställningar kan med tiden bli långsamma eller svåra att underhålla.

Mobilappen har begränsade redigeringsfunktioner jämfört med andra Coda-alternativ.

Priser för Coda

Gratis

Pro: 12 $/månad per Doc Maker

Team: 36 $/månad per Doc Maker

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Coda

G2: 4,6/5 (485+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (95+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Coda?

Enligt en recension på G2:

Coda förenar flexibilitet och struktur – dokument, data och arbetsflöden på ett och samma ställe. Jag gillar att det ersätter flera verktyg samtidigt som det är intuitivt. Samarbete i realtid, automatiseringar och sammankopplade tabeller gör det smidigt och effektivt att organisera och genomföra projekt. Det gör det också möjligt för användare att koppla samman data och skapa interaktiva diagram.

Coda förenar flexibilitet och struktur – dokument, data och arbetsflöden på ett och samma ställe. Jag gillar att det ersätter flera verktyg samtidigt som det är intuitivt. Samarbete i realtid, automatiseringar och sammankopplade tabeller gör det smidigt och effektivt att organisera och genomföra projekt. Det gör det också möjligt för användare att koppla samman data och skapa interaktiva diagram.

🧠 Kul fakta: Forskare har skapat RoboBee, en robotinsekt som väger mindre än ett gem. Den kan flyga, landa och reagera på förändringar i omgivningen, vilket gör den till ett av de minsta funktionella agentsystem som någonsin skapats.

8. LibreOffice Online (bäst för förespråkare av öppen källkod)

via LibreOffice Online

LibreOffice Online tar sin skrivbordsmotor till webbläsare med hjälp av tjänster som OffiDocs. Detta gör att användare kan redigera dokument fritt, utan leverantörsberoende eller proprietära begränsningar. Det använder webbläsartillägg och webbtjänster som gör det möjligt för användare att skapa, redigera och visa dokument i DOC-, XLS- och PPT-format.

Redigeraren möjliggör samtidig redigering, kommentering och grundläggande formatering. De fungerar också bra med Microsoft Office- och OpenDocument-format. Upplevelsen känns mer praktisk än moderna molnpaket och erbjuder pålitlig dokumentredigering.

LibreOffice Onlines bästa funktioner

Skapa och redigera dokument i Writer , kalkylblad i Calc och presentationer i Impress direkt i din webbläsare.

Skapa huvuddokument som kombinerar flera separata filer till en sammanhängande publikation samtidigt som du behåller möjligheten att redigera enskilda filer.

Använd brevfusion för att skapa personliga brev, etiketter eller kuvert från datakällor i kalkylblad.

Designa anpassade ritobjekt och diagram med hjälp av de integrerade vektorgrafikverktygen i dokumentredigerarna.

Begränsningar för LibreOffice Online

Gränssnittets design ser föråldrad ut jämfört med moderna molnbaserade kontorspaket.

Ingen AI-assistans, smarta mallar eller automatiseringsfunktioner

Självhostad distribution kräver löpande teknisk underhåll, säkerhetsuppdateringar och expertis inom felsökning.

Priser för LibreOffice Online

Gratis (öppen källkod)

Betyg och recensioner för LibreOffice Online

G2: 4,3/5 (265+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 230 recensioner)

Vad säger verkliga användare om LibreOffice Online?

En recension på Capterra lyder:

LibreOffice är ett kraftfullt, kostnadsfritt kontorspaket med stark filkompatibilitet. Gränssnittet kunde dock vara mer polerat och prestandan kan bli långsam med större dokument.

LibreOffice är ett kraftfullt, kostnadsfritt kontorspaket med stark filkompatibilitet. Gränssnittet kunde dock vara mer polerat och prestandan kan bli långsam med större dokument.

via Bitrix24

Bitrix24 ger dig de vanliga produktivitetsverktygen som dokument, uppgifter, chatt och videosamtal, men är också starkt inriktat på affärsverksamhet. Du får affärspipelines, leadspårning och automatiserade försäljningsflöden på ett och samma ställe. CoPilot fungerar inom dessa moduler för att generera innehåll, analysera information och ta hand om rutinmässiga processer så att teamen kan arbeta snabbare.

Dess visuella arbetsflödesbyggare knyter samman olika delar av plattformen. Du kan skapa automatiserade sekvenser som täcker allt från den första kundförfrågan till den slutliga fakturan.

Denna allt-i-ett-lösning är attraktiv för små och medelstora företag som vill minska antalet verktyg de använder. Nackdelen är att Bitrix24 kan kännas överbelastat. Med så mycket tillgängligt på ett ställe kan gränssnittet vara förvirrande under det dagliga arbetet.

Bitrix24:s bästa funktioner

Transkriberar inspelade telefonsamtal automatiskt och låter CoPilot sammanfatta dem, samtidigt som kontakt- eller affärsfält fylls i automatiskt.

Rensar upp utkast genom att förbättra grammatik, ton och tydlighet i e-postmeddelanden, förslag och inlägg på sociala medier.

Skapa strukturerade uppgifter med tydliga beskrivningar, deluppgifter och checklistor för att påskynda projektets uppstart.

Bitrix24-begränsningar

Plattformen kan bli långsam när team använder många moduler samtidigt, vilket ofta får användarna att söka efter lättare alternativ till Bitrix24.

Supportkvaliteten är ojämn eftersom upplevelsen skiljer sig kraftigt mellan gratis- och betaltjänster.

Priser för Bitrix24

Gratis provperiod

Grundläggande: 61 USD/månad per organisation (för fem användare)

Standard: 124 USD/månad per organisation (för 50 användare)

Professional: 249 USD/månad per organisation (för 100 användare)

Enterprise: 499 USD/månad per organisation (för 250 användare)

Bitrix24-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (585+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (975+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bitrix24?

En användare skrev på Capterra:

Det är fantastiskt eftersom det har en AI-assistent som gör arbetet enklare. Jag kan ha videokonferenser med mina kollegor för att kommunicera om pågående saker på ett enkelt sätt. [sic] Denna plattform är alltid till hjälp för mig.

Det är fantastiskt eftersom det har en AI-assistent som gör arbetet enklare. Jag kan ha videokonferenser med mina kollegor för att kommunicera om pågående saker på ett enkelt sätt. [sic] Denna plattform är alltid till hjälp för mig.

🧠 Kul fakta: En verklig multiagent-simulering kallad Boids, skapad på 1980-talet, visade att fåglars flockbeteende uppstår ur tre små regler: håll avstånd, anpassa hastigheten och styr mot grannarna. Denna modell används fortfarande idag för att lära ut grunderna i agentkoordinering.

10. Polaris Office (bäst för enhetsoberoende arbetsflöden)

via Polaris Office

Polaris Office ger dig en enhetlig upplevelse på alla enheter du använder. Oavsett om du arbetar på Windows, Mac, Linux, iOS, Android eller bara i en webbläsare känns gränssnittet bekant. Det hanterar också Microsoft Office-filer smidigt, så att du kan samarbeta med kunder eller teammedlemmar utan att behöva brottas med formateringsproblem eller konverteringar.

Dess PDF-verktyg går utöver enkel visning. Du kan redigera PDF-filer direkt, konvertera dem mellan format och lagra allt i Polaris Drive, som håller dina filer synkroniserade mellan enheter.

Polaris Office innehåller också en AI-arbetsyta som är lätt att navigera. Den erbjuder tillräcklig kraft för långa rapporter eller presentationer utan att överväldiga personer som bara behöver utföra sina dagliga uppgifter.

Polaris Office bästa funktioner

Skapa artiklar, rapporter eller annat innehåll med verktyget AI Write.

Extrahera sammanfattningar, rubriker eller svar från PDF-filer eller textfiler med Ask Doc .

Omvandla ämnen eller dispositioner till fullständiga presentationsunderlag automatiskt

Skanna fysiska dokument från din telefon och konvertera dem till redigerbar text med OCR.

Begränsningar för Polaris Office

Avancerade kalkylbladsfunktioner som komplexa makron är fortfarande begränsade.

Den kostnadsfria versionen visar annonser i dokumentredigeringsgränssnitten, vilket stör arbetsflödet.

Vissa användare rapporterar om sporadiska synkroniseringsproblem när de arbetar på flera enheter samtidigt.

Priser för Polaris Office

Gratis provperiod

Företag: 7,99 $/månad per användare

Utbildning: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Polaris Office

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Polaris Office?

Enligt en recension på G2:

Det bästa jag gillar med denna svit är att den är enkel och perfekt att arbeta med. Den är prisvärd och erbjuder allt man behöver i ett enda paket, vilket gör den bekväm att använda eftersom allt man kan tänkas behöva från en svit finns tillgängligt, från orddokument till kalkylblad, presentationer och PDF-filer. Jag gillar att sviten möjliggör samarbete mellan flera personer i samma projekt, vilket är en extra fördel.

Det bästa jag gillar med denna svit är att den är enkel och perfekt att arbeta med. Den är prisvärd och erbjuder allt man behöver i ett enda paket, vilket gör den bekväm att använda eftersom allt man kan tänkas behöva från en svit finns tillgängligt, från orddokument till kalkylblad, presentationer och PDF-filer. Jag gillar att sviten möjliggör samarbete mellan flera personer i samma projekt, vilket är en extra fördel.

🔍 Visste du att? 84 % av kontorsanställda säger att de gärna vill använda AI-agenter i sitt dagliga arbete. Detta signalerar en verklig förskjutning mot AI-drivna roller som känns mer stödjande.

⭐ Särskilda omnämnanden

Ett självhostat alternativ som prioriterar integritet och ger organisationer full kontroll över filer, dokument, kalendrar och samarbetsverktyg. Perfekt för team som inte kan lagra data på tredjepartsservrar och behöver kryptering i företagsklass med öppen källkodsflexibilitet.

Ett kommunikationskraftverk byggt för snabb, sökbar teamkommunikation. Även om det inte är en komplett arbetsplatssvit, gör dess djupa integrationer och kanalbaserade arbetsflöden det till en stark kompanjon eller ett starkt alternativ för team vars arbete kretsar kring realtidssamarbete.

En visuell plattform för arbetshantering som utmärker sig inom strukturerad projektplanering och automatisering. Bäst för team som behöver anpassningsbara tavlor, tidslinjer och arbetsflöden – inte nödvändigtvis fullständiga verktyg för dokumentskapande eller kommunikation.

Ett strömlinjeformat system för projekt- och uppgiftshantering som är utformat för tydlighet, ansvarsskyldighet och samordning mellan team. Asana är perfekt när team vill ha strukturerade arbetsflöden, måluppföljning och automatisering utöver vad Google Workspace Studio erbjuder.

Ett kraftfullt duo för ingenjörs- och teknikteam. Confluence hanterar dokumentation och kunskapsdelning, medan Jira stöder ärendehantering, agila arbetsflöden och komplexa projektgenomföranden – perfekt för team som behöver en djupare struktur än vad Google Workspace Studio erbjuder.

Hitta ditt flöde med ClickUp

Genom att utforska alternativ till Google Workspace Studio får du möjlighet att ompröva hur ditt team samarbetar och hur dina system bör fungera i takt med att arbetet utvecklas.

ClickUp ger dig det utrymmet och lägger till struktur där de flesta verktyg slutar. Uppgifter, dokument, automatiseringar, agenter, instrumentpaneler och AI samlas i en enda arbetsflödesmotor, så att ditt team kan planera, utföra och kommunicera utan att tappa sammanhanget.

BrainGPT, AI-agenter och automatiseringar stöder den dagliga verksamheten med verklig arbetsplatsmedvetenhet, vilket ger ditt team den synlighet och drivkraft som snabbt växande miljöer kräver.

Om du är redo att effektivisera ditt teams arbetsflöde och skapa en lösning som kan skalas upp efter behov, registrera dig för ClickUp idag! ✅

