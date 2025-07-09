12 exempel på kraftfulla AI-agenter som förändrar branscher

Föreställ dig följande: ett detaljhandelsteam tillbringade två veckor med att analysera kunddata för att upptäcka köptrender, bara för att upptäcka att de redan var föråldrade. Under tiden upptäckte deras konkurrents AI-agent förändringen, justerade prissättningen och lanserade en kampanj i realtid.

Gissa vilken som upplevde en försäljningsökning på 22 %?

Så här ger AI-agenter företag en konkurrensfördel.

I det här blogginlägget tittar vi på exempel på AI-agenter som hjälper företag att ligga steget före – istället för att drunkna i föråldrade dashboards. 🧰

Vad är AI-agenter?

AI-agenter är artificiella intelligenssystem eller programvaror som självständigt uppfattar sin omgivning, fattar beslut och utför uppgifter eller uppnår mål för användare eller andra system utan mänsklig inblandning.

via BCG

De kan interagera med sin omgivning, samla in och analysera data samt avgöra vilka åtgärder som är bäst för att uppnå förutbestämda mål. Dessa verktyg använder avancerade tekniker som stora språkmodeller (LLM), maskininlärning (ML) och naturlig språkbehandling (NLP) för att förstå vad som händer, lägga upp en plan och få saker gjorda, ofta genom att utföra flera steg för att komma från start till mål.

🧠 Kul fakta: Den ”smartaste” AI-agenten är inte alltid den bästa. En mindre modell som är finjusterad för ditt område kommer ofta att prestera bättre än en gigantisk modell för allmänt bruk, särskilt för uppgifter där noggrannhet är viktigare än vältalighet.

Exempel på AI-agenter per bransch

Här är några exempel på olika typer av AI-agenter i praktiken och hur de har en enorm inverkan på olika sektorer. ⚒️

1. Kundsupport

AI-verktyg för automatisering inom kundsupport hanterar rutinfrågor, upptäcker kundernas åsikter och hjälper mänskliga agenter med relevant information. Så här hjälper de till:

Erbjud tillgänglighet dygnet runt genom att hantera rutinfrågor och lösa vanliga problem.

Analysera kundernas åsikter i realtid för att upptäcka frustration och eskalera kritiska problem till mänskliga agenter.

Hjälp mänskliga representanter live, föreslå relevanta svar och hämta innehåll från kunskapsbasen under samtal.

📌 Exempel: HomeServes virtuella assistent "Charlie" tar emot över 11 000 samtal dagligen, bokar reparationer, vidarebefordrar samtal och hanterar rutinfrågor så att mänskliga agenter kan fokusera på de mer komplicerade uppgifterna. via The Wall Street Journal

💡 Proffstips: Alla typer av AI-agenter behöver inte vara autonoma. Assisterar de (hjälper människor), utför de (hanterar en uppgift) eller äger de (fattar beslut)? Klargör detta i förväg. Det påverkar hur du utformar åtkomst, förtroendenivåer och gränssnitt.

📮 ClickUp Insight: 21 % av människor uppger att mer än 80 % av deras arbetsdag går åt till repetitiva uppgifter. Ytterligare 20 % uppger att repetitiva uppgifter tar upp minst 40 % av deras dag. Det innebär att nästan hälften av arbetsveckan (41 %) ägnas åt uppgifter som inte kräver mycket strategiskt tänkande eller kreativitet (som uppföljningsmejl 👀). ClickUp AI-agenter hjälper till att eliminera detta slit. Tänk på uppgiftsskapande, påminnelser, uppdateringar, mötesanteckningar, utkast till e-postmeddelanden och till och med skapande av heltäckande arbetsflöden! Allt detta (och mer) kan automatiseras på nolltid med ClickUp, din allt-i-ett-app för arbetet. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

2. Försäljning

AI-agenter effektiviserar försäljningsprocesser med prioriterade leads, automatiserade uppdateringar av kundrelationshantering (CRM) och personaliserade marknadsföringsinsatser. Så här hjälper de till:

Betygsätt leads automatiskt baserat på historiska data och beteendeinsikter, så att säljarna vet vem de ska prioritera.

Uppdatera CRM-system autonomt genom att logga samtal, uppdatera kontaktfält och schemalägga uppföljningar.

Skicka personliga meddelanden och skapa utåtriktade e-postmeddelanden som är anpassade efter varje köpares position i försäljningsprocessen.

📌 Exempel: LocaliQ:s AI-agent Dash uppdaterar CRM-poster autonomt och automatiserar uppföljningar. AI-system justerar också dynamiskt lead-poäng när potentiella kunder engagerar sig i kampanjer. via LocaliQ

🧠 Kul fakta: En agents användbarhet kan ofta sammanfattas med ett enda ord: samordning. En bra agent är inte bra för att den genererar text – den är bra för att den vet när, varför och hur den ska kommunicera med andra system, utlösa logik och smidigt överlämna till människor.

3. Marknadsföring

AI underlättar marknadsföringsautomatisering, innehållsskapande, kampanjoptimering och målgruppssegmentering. Så här kan du dra nytta av dem:

Skapa SEO-vänligt innehåll för bloggar, annonser och landningssidor med hjälp av kontextuella nyckelord och tonfall.

Optimera annonskampanjer i realtid och justera budgivningsstrategier baserat på prestandatrender.

Segmentera målgrupper dynamiskt med hjälp av beteendemässiga och demografiska data för bättre riktade kampanjer.

📌 Exempel: Skott AI hjälper marknadsförare att skala upp innehållsproduktionen samtidigt som SEO-kvaliteten bibehålls. Verktyg som Googles Performance Max använder AI för att automatiskt justera annonser baserat på användarnas beteende. via Lyzr

💡 Proffstips: Marknadsförare kan skapa en anpassad Autopilot-agent i ClickUp som automatiskt granskar innehållsuppgifter med avseende på kvalitet och överensstämmelse innan de markeras som slutförda.

Så här fungerar det:

Utlösare : En innehållsförfattare flyttar sin uppgift till steget ”Granska”.

Skanna : Agenten kontrollerar att ett dokument är bifogat och att ordantalet uppfyller kriterierna.

Granskning: Agenten läser dokumentet och genererar en feedbackkommentar som:

👋 Hej @Taylor, här är en snabb genomgång av detta utkast: ✅ Starka sidor: Tydlig struktur och flöde

CTA överensstämmer med våra kampanjmål ⚠️ Förslag på ändringar: Överväg att mildra tonen i inledningen – den är lite aggressiv för vår målgrupp

Två grammatiska problem i stycke 3 (se förslag i dokumentet)

Lägg till en statistik eller ett citat för att stödja huvudargumentet i avsnitt 2 När detta är fixat kan du flytta det till "Slutlig granskning"! 🚀

Meddelande: Skribenten får ett meddelande, feedbacken är användbar och ingen chef behöver manuellt ta ställning.

Här är en steg-för-steg-guide för att konfigurera din första agent i ClickUp👇🏽

4. Verksamhet

AI på arbetsplatsen förbättrar den operativa effektiviteten genom förebyggande underhåll, lagerhantering och processoptimering. Här är vad du kan göra med agenter i verksamheten:

Förutse utrustningsfel innan de inträffar baserat på sensordata och användningsmönster.

Automatisera lagerhanteringen och prognostisera efterfrågan för att automatiskt beställa nya leveranser.

Upptäck ineffektiviteter i arbetsflöden med hjälp av process mining och föreslå optimeringar.

📌 Exempel: Tillverkningsföretag använder AI för att minska oplanerade driftstopp genom prediktiv analys och underhåll. Detaljhandlare som Walmart använder AI för att automatiskt fylla på lagret baserat på försäljningen i realtid. via Walmart

🔍 Visste du att? Mer än 70 % av AI-implementeringarna prioriterar nu handlingsorienterade AI-agenter framför rent konversationsorienterade.

5. Rekrytering

AI-agenter förändrar rekryteringen, effektiviserar urvalet av kandidater, minskar partiskhet och automatiserar schemaläggningen. Här är vad dessa verktyg gör:

Analysera CV på ett intelligent sätt baserat på kompetensmatchning och nyckelord i jobbeskrivningar med hjälp av NLP.

Minska partiskhet vid urval med anonymiserade kandidatdata och standardiserad utvärdering.

Schemalägg intervjuer automatiskt med hjälp av synkroniseringsfunktioner över tidszoner och kalendrar.

📌 Exempel: Hirevue + Pymetrics AI, som används av Unilever, kombinerar chattbaserad interaktion, interaktiva kognitiva tester och smart analys av videointervjuer. Det tittar på hur kandidaterna tänker, talar och presenterar sig för att avgöra om de passar. via Hirevue

📖 Läs också: Hur man använder kunskapsbaserade agenter i AI

6. Kodning

Utvecklare drar nytta av AI-agenter som hjälper till med kodgenerering, felsökning och dokumentation. Så här kan du använda dessa agenter:

Generera kontextmedvetna kodsnuttar och mallar medan utvecklare skriver

Identifiera buggar och sårbarheter i realtid, ofta innan testningen påbörjas.

Skapa dokumentation från kodbaser, inklusive API-referenser och inline-förklaringar.

📌 Exempel: GitHub Copilot hjälper utvecklare att koda snabbare med intelligenta förslag. Verktyg som Bito. ai dokumenterar automatiskt funktioner och slutpunkter för att spara tid. via GitHub

💡 Proffstips: Börja med resultatet, inte med programvaran. Innan du introducerar en AI-agent, definiera det beslut eller den uppgift du vill att den ska ha, från början till slut. Bygg inte en chattbot för "support". Bygg en lösare för "avbryt min prenumeration med återbetalningslogik".

7. Personlig produktivitet

🔍 Visste du att? Med 53,4 % är ett av de vanligaste användningsområdena för agenter att effektivisera uppgifter för personlig produktivitet eller assistans.

AI-agenter för produktivitet fungerar som personliga assistenter som hanterar uppgifter, e-post och möten för att öka den individuella produktiviteten. De hjälper till med att:

Sammanfatta möten med viktiga slutsatser och åtgärdspunkter som skickas till deltagarna.

Prioritera e-postmeddelanden , sortera prioriterade meddelanden och utforma svar.

Automatisera administrativa uppgifter som att boka möten, registrera utgifter eller uppdatera kalendrar.

📌 Exempel: Zooms AI-agentverktyg erbjuder omedelbara sammanfattningar efter möten. Agenter som är integrerade med Gmail kan svara på e-postmeddelanden eller kategorisera dem efter hur brådskande de är. via Zoom

💡 Proffstips: Använd ClickUps förkonfigurerade autopilotagenter för att skydda din fokus. Ställ in Daily Report eller Team StandUp Agents för att automatiskt sammanfatta dina viktigaste uppgifter, försenade ärenden och prioriteringar varje morgon – så att du inte behöver slösa 30 minuter på att fundera över vad du ska göra härnäst. Lägg till dem i ditt personliga utrymme eller privata chatt och få en tydlig, AI-driven plan innan du ens öppnar din inkorg!

8. Finans

AI-agenter förbättrar säkerheten, investeringsstrategierna och efterlevnaden inom finanssektorn. Du kan använda dem för att:

Upptäck avvikelser i transaktioner för att omedelbart flagga bedrägerier eller onormala aktiviteter.

Optimera investeringsportföljer med hjälp av simuleringar och marknadsdata i realtid.

Säkerställ efterlevnad och generera revisionsspår och rapporter om regelefterlevnad.

📌 Exempel: Vissa AI-agenter inom FinTech kan flagga bedrägliga kreditkortstransaktioner när de inträffar. Robo-rådgivare som TechCrunch använder AI för att optimera tillgångsallokering och ombalansera portföljer. via Betterment

💡 Proffstips: Skapa skyddsräcken med eskaleringsvägar. Varje AI-agent behöver ett inbyggt ”jag vet inte”-protokoll. Sträva inte efter perfektion, utan utforma reservflöden som dirigerar svåra gränsfall till en människa. Du bygger förtroende utan att slita ut ditt team eller dina användare.

9. E-handel

AI-agenter personaliserar shoppingupplevelsen, hanterar returer och underlättar produktupptäckter. Dessa verktyg:

Leverera intelligenta rekommendationer genom att analysera surf- och köphistorik.

Hantera returer automatiskt genom AI-drivna arbetsflöden som hanterar återbetalningar och återlagring.

Aktivera visuell sökning där användare kan ladda upp bilder för att omedelbart hitta liknande produkter.

📌 Exempel: Chat-to-Buy-agenter på plattformar som WhatsApp gör det möjligt för användare att bläddra, välja och köpa produkter helt via chatt, med hjälp av avancerad NLP och backend-integrationer för att leverera en smidig konversationsbaserad handelsupplevelse. Amazon och Shopify-handlare använder AI för att erbjuda produktförslag av typen "Du kanske också gillar". Visuella sökverktyg som Syte.ai låter användare hitta artiklar genom att ta en bild. via Syte.ai

10. IT och cybersäkerhet

AI-agenter stärker IT-system genom att automatisera supportuppgifter och proaktivt identifiera hot. Här är vad de kan göra för dig:

Lös IT-ärenden automatiskt, inklusive återställning av lösenord och patchhantering.

Jaga säkerhetshot baserat på upptäckta mönster i systemloggar och aktiviteter

Prognosera infrastrukturbehov och skala resurser automatiskt vid trafikökningar

📌 Exempel: Aiseras AI löser självständigt IT-problem på nivå 1. Cybersäkerhetsplattformar som Darktrace använder AI för att upptäcka hot i realtid. via Aisera

🔍 Visste du att? Även en enda AI-agent använder sig vanligtvis av olika komponenter: språkmodeller, sökverktyg, regelmotorer och uppgiftsspecifika minnessystem. Det är mer som en liten backstage-crew än en solist.

11. Hälso- och sjukvård

AI-agenter stöder vårdpersonal, förbättrar diagnostik, övervakar patienter och effektiviserar administrativa uppgifter för automatisering av arbetsflöden. Tillämpningarna är betydelsefulla: AI-modeller upptäcker lungcancer tidigt genom bildanalys. Plattformar för kliniska prövningar använder nu AI för att hitta lämpliga deltagare inom stora sjukhusnätverk. Och mycket mer.

Låt oss förstå hur det hjälper:

Stöddiagnos baserad på analyserade bilder och tidiga tecken på sjukdom

Spåra patienters efterlevnad, påminn användare om att ta mediciner eller gå på läkarbesök

Matcha patienter till kliniska prövningar utifrån deras journaler för att avgöra om de är lämpliga.

📌 Exempel: Vårdgivare behöver ofta bedöma en patients tillstånd före en konsultation eller remiss, men att göra detta manuellt kan vara inkonsekvent och tidskrävande. IVR-system, som de som drivs av Plivos AI-röstagenter, effektiviserar denna process genom att samla in viktig information via röst- eller knappsatsmeddelanden, identifiera akuta fall och omedelbart vidarebefordra dem till rätt vårdpersonal. via Plivo

🔍 Visste du att? Trots att agenter har potential att effektivisera diagnostik, automatisera intag och förbättra vårdleveransen, tvekar 57 % av vårdpersonalen fortfarande att använda dem. Detta beror främst på oro kring patienters integritet och datasäkerhet.

12. Tillverkning

AI-agenter automatiserar produktionslinjer, optimerar arbetsflöden och säkerställer jämn kvalitet. Så här hjälper de till:

Utför repetitiva och komplexa uppgifter som svetsning, målning och montering av delar med hög precision och hastighet.

Analysera sensordata i realtid för att förutsäga utrustningsfel och planera underhåll innan haverier inträffar.

Optimera produktionsscheman och resursallokering för att maximera effektiviteten och minska driftstopp.

📌 Exempel: AI-drivna robotar inom biltillverkning monterar fordonskomponenter, vilket förbättrar precisionen och minskar produktionstiden.

🤝 Vänlig påminnelse: Intelligenta agenter är inte till för att ersätta roller, utan för att ersätta reaktionstiden. De minskar gapet mellan avsikt och utförande och komprimerar tiden det tar att gå från "Jag måste göra X" till "X är redan igång".

Vad kännetecknar en bra AI-agent?

Alla AI-system som svarar på chattar eller automatiserar uppgifter kan inte betraktas som högpresterande agenter. De bästa är strategiska, självständiga och hjälpsamma.

Låt oss titta på några egenskaper som skiljer proffsen från prototyperna. 💁

Autonomi och målinriktning: Vet vad den ska göra och sätter igång utan ständig mänsklig inblandning.

Perception: Förstår användarens avsikt och sammanhang för att effektivt skräddarsy svaren.

Intelligens och resonemang: Bearbetar information logiskt för att fatta välgrundade beslut och agerar självständigt för att uppnå definierade mål.

Lärande och anpassningsförmåga: Anpassar sig smidigt till ny information, feedback och föränderliga miljöer, och lär sig av tidigare interaktioner och resultat.

Optimering: Optimerar processer för hastighet, noggrannhet och effektiv resursanvändning för att interagera med användare med hjälp av Optimerar processer för hastighet, noggrannhet och effektiv resursanvändning för att interagera med användare med hjälp av AI-arbetsflödesautomatisering.

🧠 Kul fakta: Alla vill träna sin egen AI-modell. I verkligheten ger smarta uppmaningar och tydliga instruktioner ofta bättre resultat än dyra finjusteringsexperiment. Och med ClickUp Brain får du tillgång till alla ledande premium-AI-modeller, inklusive ChatGPT, Gemini, Claude och DeepSeek, på en och samma plattform! Få tillgång till ledande LLM:er på ett och samma ställe med ClickUp Brain, ClickUps AI-plattform.

Hur ClickUp stöder AI-drivna agentiska arbetsflöden

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Vill du automatisera hela ditt arbetsflöde med bara några få klick?

Låt oss sätta igång! 💪

ClickUp Autopilot Agents

ClickUps Autopilot Agents är den AI-drivna arbetsstyrkan inom ClickUp, skapad för att självständigt hantera rutinuppgifter, ge proaktiva insikter och effektivisera teamets arbetsflöden, utan behov av utvecklare eller manuella ingrepp.

Du kan konfigurera dem direkt via förkonfigurerade agenter eller använda ClickUps kodfria byggverktyg för att skapa anpassade agenter som fungerar i flera sammanhang i ditt arbetsområde.

Använd Auto-Answers Agent i ClickUp Chat för att få fram insikter snabbare.

När en utlösare inträffar och det angivna villkoret är uppfyllt, utför dessa agenter åtgärder (t.ex. skapa kommentar, uppgift, svar) via inbyggda verktyg (svara på tråd, skapa uppgift, sammanfattning av dagligt möte, verktyg för sammanfattning). Agenterna får åtkomst till utvalt arbetsutrymmesinnehåll (uppgifter, dokument, chattar), offentliga hjälpcenterartiklar och till och med dina anslutna appar (Slack, Google Drive, Figma osv.) för att utföra dessa åtgärder självständigt.

📌 Några exempel på förkonfigurerade agenter är: Automatiska svar : Svara direkt på frågor i ClickUp Chat med relevant information om arbetsytan.

Veckorapporter/dagliga rapporter : Generera automatiskt projektuppdateringar enligt ett fast schema.

Team StandUp: Sammanställ teamets status och hinder utan att behöva kontakta teammedlemmarna

ClickUp Brain

Be ClickUp Brain att skapa färdiga dokument och guider i ClickUp Docs.

ClickUp Brain är ett målinriktat neuralt nätverk som förbättrar produktiviteten i ClickUp-ekosystemet. Till skillnad från traditionella chattbottar förstår det din arbetsplats specifika struktur och sammanhang – projekt, uppgifter, dokument, personer och tidslinjer – vilket gör det till en djupt integrerad partner.

Den kan fungera både som en AI-kunskapshanterare och en AI-projektledare, sammanfatta projekt, hitta svar som är gömda i dokument, föreslå innehåll och till och med skriva uppdateringar åt dig. Om du hanterar lanseringar, leder ett team eller försöker hålla koll på tusentals rörliga delar, ser Brain till att du alltid ligger steget före.

Du kan till och med använda den för att generera ClickUp-uppgifter och ClickUp-dokument direkt, så att du kan omsätta idéer i handling på några sekunder. Använd bara naturligt språk med en enkel uppmaning, till exempel ”Skapa en uppgift för att slutföra marknadsföringsstrategin för andra kvartalet till nästa fredag och tilldela den till Sarah”, så gör den det åt dig!

📌 Exempel: Låt oss säga att du är produktchef och förbereder dig för ett möte med intressenter. Istället för att stressa med att leta fram anteckningar, skapar Brain en tydlig sprintöversikt, markerar hinder och lägger in den direkt i ditt dokument eller Slack-tråd utan att byta kontext.

Med öppna API:er och smarta automatiseringar för projektledning kan du ansluta ClickUps AI-agenter till andra plattformar, vilket gör att du kan integrera AI i alla delar av ditt arbetsledningssystem.

ClickUp Docs

Vänd dig till ClickUp Brain för AI-driven skrivning och redigering i ClickUp Docs.

ClickUp Docs är en plats där du kan skriva, redigera och samarbeta precis som i verkliga livet, men där allt är sömlöst sammankopplat. Bädda in liveuppgifter, checklistor med deadlines och till och med Kanban-tavlor eller kalendrar i dessa levande dokument.

Från att utarbeta ett förslag och planera en innehållsstrategi till att skapa interna SOP:er – Docs håller allt och alla synkroniserade. Dessutom kan ditt team arbeta asynkront med hjälp av samarbetsfunktioner i realtid, såsom kommentarer, omnämnanden och delade markörer.

Tack vare ClickUp Brain kan du till och med automatiskt generera dokument från projektinmatningar eller mötesanteckningar, vilket sparar timmar av manuell formatering och redigering. AI-agenten för innehållsskapande skriver också första utkast, förfinar innehåll, sammanfattar långa uppdateringar och återanvänder text för olika målgrupper eller format.

📌 Exempel: Ett marknadsföringsteam som planerar en produktlansering kan redigera samma dokument samtidigt. Copywritern skriver rubriker, produktchefen lägger in en uppgiftslista för leveranser och designern lägger in länkar till moodboards. Sedan skannar ClickUp Brain dokumentet, extraherar viktiga milstolpar och skapar uppgifter och tidsplaner direkt.

📮 ClickUp Insight: Enligt vår undersökning förlitar sig nästan 88 % av ledarna fortfarande på manuella incheckningar, instrumentpaneler eller möten för att få uppdateringar. Kostnaden? Förlorad tid, kontextbyte och ofta föråldrad information. Ju mer energi du lägger på att jaga uppdateringar, desto mindre har du kvar för att agera på dem. ClickUps Autopilot Agents, som finns tillgängliga i listor och chattar, visar statusändringar och viktiga diskussionstrådar direkt. Nu behöver du aldrig mer be ditt team att skicka ”snabba uppdateringar”. 👀 💫 Verkliga resultat: Pigment förbättrade teamkommunikationens effektivitet med 20 % med ClickUp – vilket gjorde att teamen blev mer sammansvetsade och samordnade.

ClickUp Automations

Bli av med alla tråkiga, repetitiva uppgifter med ClickUp Automations.

Vill du använda AI för att automatisera repetitiva uppgifter? Vänd dig till ClickUp Automations.

Du sätter upp reglerna – till exempel ”när statusen för en uppgift ändras till Under granskning, meddela QA-teamet” – och plattformen ser till att det sker. Ingen manuell påminnelse, inga förseningar. Du kan automatisera nästan vad som helst – uppdrag, statusuppdateringar, aviseringar, till och med integrationer med andra verktyg.

📌 Exempel: Ditt kundtjänstteam får feedback märkt som "Brådskande". ClickUp Automation skapar automatiskt en ny uppgift, tilldelar den till rätt person, markerar kontot och synkroniserar informationen till ditt CRM-system.

💡 Proffstips: En av de mest förbisedda utbildningsaspekterna: utträdeskriterier. Definiera tydliga gränser för när dina LLM-agenter inte ska fortsätta (t.ex. om användarnas sentiment är negativt eller om förtroendepoängen sjunker under en viss tröskel). Det är inte ett misslyckande – det är smart återhållsamhet.

Din AI-agentstyrka är bara ett klick bort!

AI-agenter löser problem, gör team snabbare och hjälper företag att skala upp på ett smartare sätt än någonsin. Men oavsett hur intelligent en AI-agent är, är den bara så effektiv som det system den arbetar i.

ClickUp, appen som klarar allt för arbetet, effektiviserar ditt arbete, hjälper team att samarbeta och hålla ordning. Med dess robusta verktyg kan du hantera projekt, uppgifter, dokument och mycket mer på ett och samma ställe.

Men när du lägger till ClickUp Brain i mixen når du en helt ny nivå av effektivitet. Du kan skapa uppgifter och dokument på några sekunder, automatisera arbetsflöden och enkelt få insikter i realtid.

Varför vänta? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅