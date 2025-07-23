13 bästa AI-agenter för produktivitet

Alla projektledare och teamledare känner igen känslan – din att göra-lista växer snabbare än du hinner bocka av punkterna, och det är svårt att ligga steget före.

Tänk om vissa av dina uppgifter inte längre krävde så mycket av din uppmärksamhet?

Det är där AI-agenter kommer in i bilden.

AI-agenter driver aktivt produktiviteten, anpassar sig till arbetsflöden och fattar beslut i realtid som förändrar hur arbetet utförs.

I det här blogginlägget tittar vi på 13 av de bästa AI-agenterna som kan hjälpa dig att effektivisera verksamheten, prioritera bättre och ge din produktivitet ett rejält lyft.

De bästa AI-agenterna för produktivitet i korthet

Vad är AI-agenter?

AI-agenter är intelligenta program som utför komplexa uppgifter, fattar beslut och anpassar sig utifrån data. De analyserar sin omgivning, bearbetar information och vidtar åtgärder för att uppnå specifika mål.

Med hjälp av maskininlärning och naturlig språkbehandling (NLP) lär sig AI-agenterna och förbättras med tiden, vilket gör dem mer dynamiska och responsiva.

AI på arbetsplatsen ökar produktiviteten genom att automatisera komplexa affärsprocesser, minimera beslutsutmattning och optimera resursfördelningen. Utöver utförandet utvecklas agenterna kontinuerligt och hanterar AI-utmaningar, vilket gör dem oumbärliga för effektiviteten i snabbföränderliga miljöer.

De bästa AI-agenterna för produktivitet

Låt oss utforska de bästa AI-agenterna för produktivitet så att du kan hitta den perfekta för dina arbetsbehov. 📊

1. ClickUp (Bäst för AI-driven projektledning, automatisering av arbetsflöden och samarbete)

ClickUp är den allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och teamkommunikation – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Möt ClickUp Autopilot Agents: dina AI-teammates

Få mer gjort med ClickUps AI-agenter

Det som verkligen skiljer ClickUp från andra är dess nästa generations AI-agenter – kallade Autopilot Agents – som är inbyggda i plattformen. Dessa AI-agenter är inte bara enkla bots eller automatiseringar, utan intelligenta digitala teammedlemmar som kan förstå dina mål, fatta beslut och vidta åtgärder i hela ditt arbetsutrymme.

ClickUp Autopilot Agents kan öka produktiviteten genom att:

Automatisera arbetsflöden med flera steg: När till exempel en ny uppgift för onboarding av kunder skapas kan en AI-agent automatiskt tilldela teammedlemmar, sätta deadlines, skicka välkomstmejl och uppdatera projektstatus – utan att manuell inblandning behövs.

Fungerar som proaktiva assistenter: Agenterna övervakar din arbetsplats för att upptäcka utlösande faktorer (som en uppgift som flyttas till ett nytt steg eller en deadline som närmar sig) och vidtar rätt åtgärder, till exempel eskalerar brådskande ärenden, skickar påminnelser eller genererar sammanfattningar.

Anpassa efter dina behov: Du kan skapa anpassade agenter med hjälp av instruktioner i naturligt språk och skräddarsy dem efter ditt teams unika processer – oavsett om det gäller godkännande av innehåll, sprintplanering eller återkommande rapportering.

Vill du se hur det faktiskt ser ut när en AI-agent förstår ditt arbets sammanhang? Se hur Atlassians AI-agent utnyttjar företagets kunskap för att ge svar med verkliga nyanser. Kolla in demon →

💡 Proffstips: ClickUp AI-agenter kan även anslutas till andra verktyg (som Slack, Google Kalender eller Salesforce) för att hålla hela ditt arbetsflöde synkroniserat.

ClickUp Automation: effektivisera repetitiva arbetsuppgifter

ClickUp Automation tar bort det tidskrävande arbetet från din agenda och hanterar repetitiva uppgifter så att teamen kan fokusera på det som är viktigt. Från att tilldela uppgifter och uppdatera status till att skicka påminnelser och synkronisera data – det ser till att allt fungerar smidigt bakom kulisserna.

AI Builder gör det enkelt att konfigurera automatisering av arbetsflöden. Istället för att manuellt konfigurera automatiseringsregler kan du helt enkelt beskriva vad du behöver på vanlig engelska – till exempel ”Tilldela automatiskt en granskare när en uppgift flyttas till steget ’Under granskning’” – så konfigurerar ClickUp Brain omedelbart regeln åt dig.

AI-drivna insikter, sammanfattningar och personlig assistans

Skapa övertygande innehåll med ClickUp Brain

ClickUp Brain tar AI-driven arbetshantering till en ny nivå genom att automatisera uppgifter, sammanfatta projektuppdateringar och leverera insikter i realtid till hela organisationen. Det är inbyggt i ClickUps projektledningsprogramvara och fungerar som ett extra par händer och hjärnor som hjälper dig att fatta smartare beslut.

ClickUp AI-agenter är intelligenta assistenter som är inbyggda i ClickUp-plattformen. Dessa agenter automatiserar arbetsflöden med flera steg, fattar beslut och utför åtgärder i ClickUp – långt bortom enkel automatisering av uppgifter. Du kan skapa anpassade agenter med hjälp av instruktioner i naturligt språk för att passa dina unika processer.

Som en prediktiv analysprogramvara använder Brain historiska data och erbjuder prediktiva insikter för att prognostisera projektets tidsplan och potentiella utmaningar. Till exempel analyserar AI tidigare projektets varaktighet och resursanvändning för att förutsäga potentiella förseningar i aktuella projekt, vilket gör det möjligt för chefer att fördela resurser mer effektivt.

Dessutom hjälper AI som personlig assistent dig att hålla koll på uppgifterna, automatisera rutinuppdateringar och effektivisera beslutsfattandet.

Och om du föredrar handsfree-interaktion? ClickUp Brain Max för AI-agenter till din dator med push-to-talk-röstkommandon, så att du kan tilldela arbete eller få uppdateringar utan att röra tangentbordet.

AI Meeting Notetaker och modellflexibilitet

ClickUp Brain har också en AI-anteckningsfunktion som kan delta i samtal, transkribera möten, skapa sammanfattningar och extrahera åtgärdspunkter – och länka anteckningar direkt till uppgifter och projekt i ClickUp.

ClickUp Brain-användare kan välja mellan ledande AI-modeller – inklusive OpenAI, Claude och Gemini – direkt i sitt ClickUp-arbetsområde, vilket ger dig flexibilitet och kontroll över din AI-upplevelse.

För snabba svar erbjuder den förskrivna svar eller omvandlar korta anteckningar till polerade meddelanden, vilket hjälper teamen att förbli produktiva utan att chatten överbelastas.

ClickUps bästa funktioner

Håll projekten igång, även när du är borta: AI-agenter (Autopilot Agents) kan automatisera komplexa arbetsflöden med flera steg och förlita sig på proaktiva digitala teammedlemmar som hanterar uppgifterna bakom kulisserna.

Samarbeta i realtid: Arbeta smidigt med uppgifter, dokument och projekt med Arbeta smidigt med uppgifter, dokument och projekt med ClickUp Docs , där du kan dela idéer, tidslinjer och uppdateringar direkt.

Sammanfatta arbetsuppdateringar: Skapa snabbt AI-sammanfattningar som lyfter fram viktiga förändringar i prioriteringar, deadlines och insikter om samarbetet.

Anpassa instrumentpaneler: Visualisera projektets framsteg och övervaka viktiga mätvärden med Visualisera projektets framsteg och övervaka viktiga mätvärden med ClickUp Dashboards

Sätt upp och följ upp mål: Definiera tydliga, mätbara Definiera tydliga, mätbara ClickUp-mål , förmedla dem till ditt team och automatisera uppföljningen av framstegen.

Enkel integration: Anslut ClickUp till populära verktyg som Google Kalender, Salesforce, GitHub och Microsoft Teams för att förenkla ditt arbetsflöde.

Hitta allt snabbt: Använd Använd ClickUp Connected Search för att omedelbart hitta uppgifter, dokument, chattar och filer utan att byta app.

Fånga alla mötesinsikter automatiskt: ClickUp AI Notetaker hjälper dig att transkribera möten, sammanfatta diskussioner och extrahera åtgärdspunkter – och länka dem direkt till dina projekt.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps mobilapp saknar vissa avancerade funktioner som finns tillgängliga i desktopversionen.

Den har en omfattande uppsättning funktioner, vilket kräver en viss inlärningskurva för användare som inte är tekniskt kunniga.

ClickUp-priser

pristabell

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 040 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Notion AI (Bäst för att förbättra dokumentskapande och teamsamarbete)

via Notion

Notion AI förändrar hur team hanterar projekt, analyserar information och fattar beslut.

Dess förmåga att hämta information från olika källor, extrahera insikter från dokument och automatisera arbetsflöden gör den till mer än bara en skrivassistent. Det är en AI-agent som hjälper team att hålla ordning, minska manuellt arbete och fatta datadrivna beslut snabbare.

Notion AI integreras med din arbetsyta, vilket innebär att den förstår sammanhanget, refererar till AI-kunskapsbasen och hjälper till att strukturera arbetet.

Notion AI:s bästa funktioner

Sök i Notion, Slack, Google Drive och andra källor för omedelbara svar.

Framhäva relevanta insikter från organisationens kunskap automatiskt

Använd GPT-4 och Claude för att ge relevanta svar på alla frågor.

Skapa automatiskt att göra-listor från mötesanteckningar, e-postmeddelanden och säljsamtal.

Begränsningar för Notion AI

Notion AI-funktionerna är för närvarande inte tillgängliga i mobilappar, vilket begränsar tillgängligheten för användare som är på resande fot.

Nya användare kan tycka att det är svårt att navigera bland agentens funktioner.

Priser för Notion AI

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

🔍 Visste du att? Multitasking minskar produktivitetsvinsterna. Studier visar att växling mellan uppgifter kan minska effektiviteten med upp till 40 %, eftersom hjärnan har svårt att omfokusera varje gång.

3. Reclaim AI (Bäst för automatisering av uppgiftshantering och optimering av scheman)

via Reclaim AI

Reclaim AI är en intelligent schemaläggningsassistent som är utformad för att hjälpa team och individer att optimera sina kalendrar utan manuella ingrepp.

Den skyddar din fokuseringstid, förhindrar utbrändhet med smarta kontroller för balans mellan arbete och privatliv och synkroniseras till och med med verktyg som Slack och Asana för att hålla ditt arbetsflöde oavbrutet. Oavsett om du behöver automatisera möten, skydda mötesfria dagar eller spåra hur ditt team spenderar sin tid, är Reclaim AI en adaptiv tidshanterare som ständigt optimerar ditt schema.

Återta AI:s bästa funktioner

Schemalägg AI-drivna vanor automatiskt med flexibla tidsreservationer, prioriteringsrankning och smart omplanering.

Spåra tid för möten, uppgifter och vanor med personlig tidsspårning och personanalys.

Synkronisera schemaläggningen med Slack, CRM-verktyg och webhooks för att uppdatera tillgänglighet, automatisera arbetsflöden och förbättra samarbetet.

Återta AI-begränsningarna

Att konfigurera Reclaim AI kan vara tidskrävande och kännas alltför komplicerat för vanliga användare.

Funktionen för mötesplanering saknar anpassningsalternativ, såsom att lägga till frågor för inbjudna, vilket gör den mindre lämplig som en fullständig ersättning.

Återta AI-prissättningen

Lite: Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Återta AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Musik kan öka produktiviteten – men bara rätt sorts musik. Instrumentalmusik, särskilt klassisk musik eller ambientmusik, hjälper till att förbättra koncentrationen, medan låtar med text kan distrahera från uppgifter som kräver djup koncentration.

📮 ClickUp Insight: Cirka 60 % av arbetstagarna svarar på snabbmeddelanden inom 10 minuter, men varje avbrott kan ta upp till 23 minuter att återfå koncentrationen, vilket gör att snabba svar kommer på bekostnad av förlorad produktivitet. Det är där ClickUp kommer till undsättning. Automatiseringar hanterar rutinuppdateringar, tilldelade kommentarer håller ordning på åtgärdspunkter och ClickUp Brain sammanfattar viktiga diskussioner – så att du alltid är informerad utan oändliga distraktioner. Mindre kontextväxling, mer gjort!

4. Motion AI (Bäst för uppgifts- och projektplanering med AI-insikter)

via Motion AI

Motion är en AI-driven plattform för uppgifts- och projektledning som automatiskt schemalägger uppgifter, optimerar teamets arbetsflöden och ser till att projekten håller sig på rätt spår. Den prioriterar arbetet utifrån deadlines, beroenden och arbetsbelastning, så att ditt team kan arbeta samstämmigt utan ständiga avstämningar.

Till skillnad från traditionella AI-projektledningsverktyg hanterar Motion aktivt din tid. Det förutsäger projektets slutdatum, förhindrar schemakonflikter och justerar automatiskt prioriteringar när planerna ändras.

Motion AI:s bästa funktioner

Förutse och förhindra missade deadlines genom att analysera teamets tillgänglighet och arbetsbelastning i realtid och identifiera risker innan de blir problem.

Automatisera arbetsflödet med mallar för att hantera skapande, tilldelning, schemaläggning och framsteg i olika faser av uppgifter.

Justera projektplaner när arbetet slutförs, och flytta automatiskt tidslinjer och ansvarsområden utan manuella ingrepp.

Effektivisera schemaläggningen med AI-drivna möteslänkar som prioriterar värdefulla möten samtidigt som de skyddar fokuseringstiden och upprätthåller mötesfria tider.

Begränsningar för Motion AI

Vissa användare rapporterar att de ibland upplever buggar i applikationen.

Motion AI stöder inte lika många tredjepartsappintegrationer som vissa andra verktyg.

Det erbjuder inte funktioner för veckovisa utvärderingar eller tidrapportering för olika uppgiftskategorier.

Verktyget stöder för närvarande endast Gmail- och Outlook-kalendrar, vilket kan vara begränsande för användare som förlitar sig på andra kalendertjänster som iCloud.

Priser för Motion AI

Individuellt: 34 $/månad per användare

Business Standard: 20 USD/månad per användare

Business Pro: Anpassad prissättning

Motion AI-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (110+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 60 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Kortare arbetsveckor kan öka produktiviteten. Länder som experimenterat med fyradagarsarbetsveckor har upptäckt att anställda var lika produktiva – ibland till och med mer – samtidigt som de fick en bättre balans mellan arbete och privatliv.

5. Fellow. app (Bäst för att effektivisera mötesflöden och förbättra teamsamarbetet)

Fellow är en AI-mötesassistent som förbättrar produktiviteten före, under och efter varje möte. Den automatiserar anteckningar, spårar åtgärdspunkter och centraliserar mötesinsikter, vilket säkerställer att varje diskussion leder till meningsfulla resultat.

Denna typ av AI-agent organiserar och optimerar möten aktivt. Den integreras direkt med kalendrar, CRM-system och samarbetsverktyg för att effektivisera schemaläggningen, generera automatiska sammanfattningar och säkerställa att uppföljningar sker i tid.

Fellow. appens bästa funktioner

Generera AI-drivna mötesinsikter genom att be Fellow Copilot om sammanfattningar, åtgärdspunkter eller beslut från tidigare möten.

Tillämpa bästa praxis för möten med inbyggda kostnadsberäknare, mallar för dagordning och produktivitet samt förberedande mötesinformation för att optimera diskussionerna.

Synkronisera och centralisera mötesdata genom att lagra alla inspelningar, transkriptioner och anteckningar på ett ställe med sekretesskontroller för att hantera åtkomsten.

Uppdatera CRM-poster automatiskt genom att synkronisera mötesdiskussioner med relevanta fält.

Begränsningar för appen Fellow.

Åtgärderna är inte automatiserade, vilket innebär att användarna måste spåra och uppdatera uppgifterna manuellt.

Enstaka synkroniseringsproblem har rapporterats, vilket kan leda till inkonsekvenser mellan olika enheter.

Priser för Fellow. app

Gratis

Solo: 29 $/månad per användare

Team: 11 $/månad per användare

Företag: 23 $/månad per användare

Företag: 25 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Fellow. app-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (30+ recensioner)

🤝 Vänlig påminnelse: Din mest produktiva tid på dagen är unik för dig. Vissa människor arbetar bäst på morgonen, medan andra presterar bäst på eftermiddagen eller kvällen. Att identifiera dina mest produktiva timmar hjälper dig att planera dina uppgifter mer effektivt.

6. Grammarly AI (Bäst för att förfina skrivandets tydlighet, ton och stil på alla plattformar)

via Grammarly

Grammarly förbättrade tydligheten, sammanhanget och engagemanget i alla former av kommunikation. Det förfinar meningsstrukturen, optimerar tonen och skriver om hela stycken för bättre läsbarhet. AI-drivna insikter hjälper yrkesverksamma, studenter och team att skapa polerat, felfritt innehåll som stämmer överens med deras avsedda budskap.

Med AI-driven strategisk coaching och automatisering av arbetsflöden fungerar Grammarly som en personlig redaktör som ser till att varje text är tydlig och effektiv.

Grammarly AI:s bästa funktioner

Anpassa ton och stil med realtidsfeedback som justerar formalitet, självförtroende och läsbarhet baserat på målgrupp och avsikt.

Sök efter plagiering i miljarder källor för att säkerställa originalitet och upprätthålla professionell och akademisk integritet.

Integrera sömlöst med över 500 000 appar och plattformar, inklusive Gmail, Google Docs, Slack, Microsoft Word och Notion.

Upptäck och korrigera grammatiska fel med en avancerad grammatik-, interpunktions- och stavningskontroll.

Begränsningar för Grammarly AI

Det kan ibland förbise misstag eller ge felaktiga förslag, särskilt i komplexa meningsstrukturer eller specialiserat innehåll.

Grammarly erbjuder begränsade möjligheter för användare att anpassa den feedback som programmet ger.

Priser för Grammarly AI

Gratis

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 100 recensioner)

7. SaneBox AI (Bäst för att hantera e-postkaos och öka produktiviteten med AI-driven sortering)

via SaneBox

SaneBox filtrerar dina e-postmeddelanden baserat på ditt tidigare beteende. Appen studerar vilka e-postmeddelanden du öppnar, svarar på eller raderar för att sortera framtida meddelanden i olika mappar.

Den kategoriserar automatiskt meddelanden i mappar som SaneLater för mindre brådskande e-postmeddelanden, SaneNews för nyhetsbrev och SaneBlackHole för avsändare som du aldrig vill höra från igen. Agenten effektiviserar uppföljningar, förhindrar överbelastning av inkorg och genererar till och med en Daily Digest så att du kan granska icke-väsentliga e-postmeddelanden med ett ögonkast.

SaneBox AI:s bästa funktioner

Sortera e-postmeddelanden automatiskt i smarta mappar för att minska distraktioner och hålla din inkorg fokuserad.

Avsluta prenumerationen på oönskade e-postmeddelanden direkt genom att dra dem till SaneBlackHole.

Skjuta upp icke-brådskande e-postmeddelanden med funktionen Påminnelser, så att du kan fokusera på omedelbara prioriteringar.

SaneBox begränsningar

SaneBox AI är utformat för att filtrera och organisera e-postmeddelanden effektivt, men ibland kan det hända att meddelanden klassificeras felaktigt, vilket leder till att viktiga e-postmeddelanden sorteras felaktigt.

Vissa användare tycker att SaneBox prenumerationskostnader är något höga.

Vissa funktioner är begränsade när agenten används med Microsoft 365-konton via Microsoft Graph.

Priser för SaneBox

Snack: 3,49 $/månad

Lunch: 5,99 $/månad

Middag: 16,99 $/månad

SaneBox-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (70 recensioner)

8. Intuit Assist (Bäst för finansiella uppgifter och personliga insikter)

via Intuit Assist

Intuit Assist är en generativ AI-driven finansiell assistent som förenklar bokföring, fakturering och beslutsfattande för småföretag och privatpersoner. Den automatiserar rutinmässiga finansiella uppgifter, ger personliga insikter och förbättrar kassaflödeshanteringen genom att integrera QuickBooks, TurboTax, Credit Karma och Mailchimp.

Utöver automatisering omvandlar Intuit Assist spridda finansiella data till användbara insikter. Den bearbetar ostrukturerade indata – såsom handskrivna anteckningar, e-postkorrespondens och kvitton – och omvandlar dem till fakturor, utgiftsposter eller finansiella prognoser.

Intuit Assists bästa funktioner

Skapa fakturor och utgiftsposter från foton och e-postmeddelanden genom att konvertera handskrivna anteckningar, kvitton och leverantörsfakturor till strukturerade finansiella poster.

Automatisera fakturapåminnelser med tonjusteringar som anpassar uppföljningsmeddelanden baserat på kundens betalningshistorik och insikter om relationen.

Analysera finansiella data genom interaktiva AI-frågor för att upptäcka trender, kundernas lönsamhet och kassaflödesmönster.

Begränsningar för Intuit Assist

Användare som förlitar sig på tredjepartsapplikationer eller externa finansiella verktyg kan uppleva begränsad support eller interoperabilitet.

Intuit Assist använder AI för att ge personliga rekommendationer, men användarna bör vara medvetna om att detta innebär behandling av känslig finansiell information.

Priser för Intuit Assist

Anpassad prissättning

Intuit Assist-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Skapa en avslutningsrutin. Att avsluta dagen med en rutin – som att gå igenom uppgifter eller städa – hjälper dig att smidigt övergå till din fritid.

9. Intercom AI (Bäst för att förbättra kundsupporten och automatisera servicearbetsflöden)

via Intercom AI

Intercom kombinerar AI-chattbottar med mänskliga supportteam för att hantera kundfrågor. AI:n hanterar vanliga problem som återställning av lösenord eller leveransuppdateringar, medan ditt team tar hand om de mer komplicerade frågorna. Systemet kommer ihåg tidigare chattar, så om en kund återkommer med ett problem visas hela deras historik.

Vill du snabba upp arbetet? AI-systemet föreslår svar baserat på liknande tidigare ärenden, så att agenterna inte behöver skriva samma svar om och om igen. Dessutom visar instrumentpanelen vilka frågor som återkommer ofta, vilket hjälper till att identifiera områden där en snabb FAQ eller produktjustering kan spara tid för alla.

Intercom AI:s bästa funktioner

Använd Fin AI Agent för omedelbar kundsupport genom att träna den på kunskapsbasartiklar, PDF-filer och URL:er för att ge korrekta, människoliknande svar.

Förbättra agenternas effektivitet med Fin AI Copilot genom att generera expertsvar, föreslå svar och sammanfatta konversationer i realtid.

Leverera omnikanalsupport på flera språk genom att samla meddelanden från e-post, livechatt och sociala plattformar i en enda inkorg.

Få självbetjäning med ett AI-drivet hjälpcenter för omedelbara svar och färre inkommande förfrågningar.

Begränsningar för Intercom AI

AI är något rigid när det gäller anpassning. Företag som söker högst anpassade arbetsflöden eller svar kan uppleva att den saknar flexibilitet för specifika AI-användningsfall

Kostnaden kan vara oöverkomlig för mindre företag eller nystartade företag.

Priser för Intercom AI

Väsentligt: 39 $/månad per användare

Avancerat: 99 $/månad per användare

Expert: 139 $/månad per användare

Intercom AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 3 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

🔍 Visste du att? Hela 87 % av de anställda säger att de skulle vara mer produktiva om de kunde välja hur många dagar de arbetar hemifrån. När de tillfrågades varför de föredrar distansarbete var den främsta anledningen att slippa pendla, med ökad produktivitet på andra plats.

10. Glean AI (Bäst för produktivitet på arbetsplatsen med AI-driven sökning och automatisering av uppgifter)

via Glean AI

Glean förbättrar produktiviteten på arbetsplatsen genom att integreras sömlöst med applikationer som Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce och Slack. Det gör det möjligt för dig att effektivt hitta, skapa och använda AI för att automatisera uppgifter. Det hjälper till att skriva utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta möten och analysera data.

I grunden fungerar Glean som en kunskapscentral som samlar företagsinformation från flera plattformar och ger sökresultat i realtid samt personliga rekommendationer. Den anpassar sig efter individuella roller och lär sig av historiska data för att förbättra noggrannheten och relevansen över tid.

Glean AI:s bästa funktioner

Gör sökningar på arbetsplatsen i alla företagsdata, applikationer och kunskapsbaser, så att anställda får korrekta svar på sina frågor i realtid.

Utnyttja en AI-assistent för att skriva utkast till e-postmeddelanden, generera innehåll, sammanfatta dokument och automatisera komplexa arbetsflöden med anpassningsbara uppmaningar.

Använd kunskapskartan för att skapa ett sökbart arkiv över din organisations medarbetare, innehåll och aktiviteter.

Glean AI-begränsningar

För att konfigurera sökningen måste du skapa ett omfattande index över ditt företags data, vilket kan vara tidskrävande och kostsamt.

Glean AI-sökning är fortfarande i ett tidigt skede och kan ha svårt att hantera specifik branschterminologi.

Glean AI-priser

Anpassad prissättning

Samla in AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🤝 Vänlig påminnelse: Ibland är det produktivt att inte göra någonting. Stunder av stillhet – dagdrömma, meditera eller bara stirra ut genom fönstret – kan ge upphov till nya idéer och genombrott i problemlösningen.

11. AutoGPT (Bäst för att automatisera komplexa arbetsflöden och generera innehåll med minimal insats)

via AutoGPT

AutoGPT fungerar som en digital assistent som delar upp stora uppgifter i mindre, hanterbara delar. Ge den ett mål som "undersök konkurrenter" så planerar den stegen och samlar in information från angivna källor. Verktyget ansluter till GPT-4 för att förstå uppgifterna och ta reda på vad som ska göras härnäst.

För utvecklare hjälper det att skriva och korrigera kod genom att föreslå lösningar eller upptäcka potentiella buggar. Berätta vad du försöker bygga, så beskriver det kodningsstegen eller hjälper till att felsöka problem. Eftersom det körs i molnet kan du ställa in det en gång och låta det hantera repetitiva uppgifter medan du fokuserar på annat arbete.

AutoGPT:s bästa funktioner

Utför autonoma uppgifter genom att definiera mål och låta AutoGPT dela upp dem i deluppgifter, som sedan slutförs utan kontinuerlig användarinmatning.

Hantera kort- och långsiktigt minne för att bibehålla uppgiftskontexten och förbättra beslutsfattandet över tid.

Skapa människoliknande text med GPT-4, vilket möjliggör korrekta, sammanhängande svar för en mängd olika uppgifter, från innehållsskapande till kundservice.

Lagra och sammanfatta filer med GPT-3. 5-funktioner, organisera och komprimera dokument för att ge värdefulla insikter.

Begränsningar för AutoGPT

Varje åtgärd i AutoGPT kräver ett anrop till GPT-4-modellen, vilket leder till betydande kostnader, särskilt för uppgifter som involverar flera steg.

Den kan inte omvandla en serie åtgärder till återanvändbara funktioner, vilket gör att processer måste skapas på nytt för varje ny uppgift.

Priser för AutoGPT

Anpassad prissättning

AutoGPT-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Spara AI-promptmallar för att påskynda uppgifter och upprätthålla konsekvens i hela teamet.

12. Superhuman (Bäst för att förbättra e-postproduktiviteten med AI-driven prioritering och uppgiftshantering)

via Superhuman

Superhuman snabbar upp din e-postrutin med hjälp av kortkommandon och snabba åtgärder. Dela upp din inkorg i sektioner som "behöver svar" eller "kan vänta till senare" och bläddra snabbt igenom meddelanden med bara tangentbordet. Appen påminner dig om e-postmeddelanden som du tänkte följa upp och låter dig tillfälligt dölja meddelanden som inte är brådskande.

Vill du boka ett möte? Tryck bara på några tangenter så dyker din kalender upp direkt i din inkorg. Appen visar också information om den du mejlar – deras roll, företag och sociala profiler – så att du slipper öppna nya flikar för att söka efter personer.

Superhuman bästa funktioner

Snabba upp e-posthanteringen med AI-driven automatisk sortering som kategoriserar e-postmeddelanden för enkla och snabba svar.

Använd Instant Reply för att skapa snabba svar och spara tid på rutinmässiga e-postmeddelanden utan att kompromissa med kvaliteten.

Skicka e-postmeddelanden senare med Skicka senare för att välja den perfekta tidpunkten för dina e-postmeddelanden att skickas.

Spåra e-postengagemang genom att kontrollera när och på vilken enhet din e-post öppnades, med realtidsinformation om mottagarens beteende.

Övermänskliga begränsningar

Superhuman erbjuder inte en inbyggd Windows-app, vilket begränsar dess tillgänglighet.

Den integreras främst med Gmail och Outlook, men saknar inbyggt stöd för andra e-posttjänster.

Övermänskliga priser

Startpaket: 30 USD/månad per användare

Företag: 40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Superhuman-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

13. RescueTime AI (Bäst för att spåra digitala vanor och optimera tidsanvändningen)

via RescueTime AI

RescueTime övervakar hur du använder din tid på datorn och ger dig en ärlig bild. Har du märkt att du har spenderat tre timmar på YouTube när du trodde att det bara var en kort paus? Appen visar dig dessa mönster utan att döma. Märk olika webbplatser och appar som hjälpsamma eller distraherande och kolla din instrumentpanel för att se var din tid faktiskt går åt.

Du kan också aktivera en fokus-session för att blockera de lockande webbplatser som distraherar dig från arbetet. Appen spårar dessa fokuserade perioder så att du kan se vilka timmar du är mest produktiv.

RescueTime AI:s bästa funktioner

Blockera distraherande webbplatser under fokuserade arbetspass med Focus Sessions, som också spårar din oavbrutna produktivitet.

Identifiera mönster och trender i din produktivitet genom att jämföra dina prestationer mellan olika dagar och veckor.

Skapa detaljerade rapporter om dagliga aktiviteter, produktivitetstrender och tidsanvändning för att hjälpa dig att förstå dina arbetsvanor.

Sätt upp personliga produktivitetsmål och få aviseringar när du uppnår eller överträffar dem, så att du håller motivationen uppe och är på rätt spår.

RescueTime AI-begränsningar

Du kanske tycker att anpassningsalternativen är otillräckliga.

Verktyget kräver kontinuerlig spårning, vilket kanske inte passar dig om du föredrar manuell spårning eller har integritetsfrågor.

Priser för RescueTime AI

Solo: 12 $/månad per användare

Team: 9 $/månad per användare

RescueTime AI-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (90+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

💡 Proffstips: Lär dig att säga nej. Genom att skydda din tid kan du fokusera på värdefullt arbete istället för att bli överbelastad.

Vad ska du leta efter i AI-agenter för produktivitet?

AI-agenter har blivit oumbärliga för att förfina arbetsflöden och öka produktiviteten, men med så många alternativ kan det vara svårt att veta vilken som verkligen kommer att göra skillnad.

För att säkerställa att du får ut mesta möjliga av agenten, bör du leta efter följande:

Uppgiftsautomatisering: Välj AI som kan hantera repetitiva uppgifter som schemaläggning, datainsamling, e-posthantering och innehållsgenerering så att du kan fokusera på mer värdeskapande arbete.

Smarta integrationer: Se till att din AI-agent kan anslutas smidigt till verktyg som Google Drive, Slack och Salesforce för ett enhetligt arbetsflöde.

Insikter i realtid: Hitta en lösning som ger omedelbara sammanfattningar och dataanalyser som hjälper dig att prioritera uppgifter och fatta välgrundade beslut snabbt.

Anpassning: Leta efter en agent som anpassar sig efter dina specifika behov, lär sig av dina preferenser och förbättrar sin assistans över tid.

Samarbetsfunktioner: Skaffa en agent som stöder teamarbete genom att hjälpa till att utarbeta innehåll, skapa uppdateringar och hantera uppgifter.

Skalbarhet och flexibilitet: Välj en agent som växer med dina behov, oavsett om du är ett litet team eller hanterar storskaliga projekt.

AI-driven projektledning med ClickUp

De AI-agenter vi har täckt har var och en ett unikt syfte, från automatisering av uppgifter till kommunikation. De hjälper till att förfina arbetsflöden, förbättra beslutsfattandet och förbättra teamsamarbetet, vilket gör vardagliga uppgifter mer effektiva.

ClickUp sticker dock ut som den allt-i-ett-lösning som förenar allt.

Med ClickUps AI-drivna funktioner och robusta automatiseringar kan du smidigt integrera projektledning, uppgiftsdelegering och kommunikation i en enda plattform.

Registrera dig på ClickUp och upplev framtidens arbete redan idag. 📝