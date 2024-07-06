Hur man övervinner vanliga AI-utmaningar

De flesta av oss har någon erfarenhet av att "prata" med de senaste AI-verktygen på marknaden. Om du har tillbringat tillräckligt med tid med AI vet du redan att det är som den där briljanta men glömska vännen som har fantastiska idéer men ibland glömmer vad ni två pratade om. Eller den där kollegorna som alltid sitter med näsan i telefonen och delar tvivelaktiga nyhetsrapporter från slumpmässiga chattråd, vilket sprider felaktig information.

Det är bara toppen av isberget när vi talar om utmaningar inom artificiell intelligens.

Forskare från Oregon State University och Adobe utvecklar en ny träningsteknik för att minska sociala fördomar i AI-system. Om denna teknik visar sig vara tillförlitlig kan den göra AI mer rättvis för alla.

Men låt oss inte gå händelserna i förväg. Detta är bara en av många lösningar som behövs för att ta itu med de många AI-utmaningar vi står inför idag. Från tekniska problem till etiska dilemman – vägen till tillförlitlig AI är kantad av komplexa frågor.

Låt oss tillsammans analysera dessa AI-utmaningar och se vad som krävs för att övervinna dem.

10 AI-utmaningar och lösningar

I takt med att AI-tekniken utvecklas stöter den på en rad problem. Denna lista utforskar tio angelägna AI-utmaningar och beskriver praktiska lösningar för ansvarsfull och effektiv AI-implementering.

1. Algoritmisk partiskhet

Algoritmisk bias avser AI-systemens tendens att visa partiska resultat, ofta på grund av karaktären hos deras träningsdata eller design. Dessa bias kan ta sig uttryck i många former och ofta förstärka och förvärra befintliga samhälleliga bias.

Lösningar

Mångsidiga och representativa data: Använd träningsdatauppsättningar som verkligen speglar mångfalden i alla grupper för att undvika fördomar relaterade till kön, etnicitet eller ålder.

Detektering och övervakning av partiskhet: Kontrollera regelbundet dina AI-system för partiskhet. Detta bör vara en kombination av automatiserad övervakning och dina egna manuella granskningar för att säkerställa att inget slinker igenom.

Algoritmiska justeringar: Ta en aktiv roll i att justera AI-algoritmer för att bekämpa partiskhet. Detta kan innebära att ombalansera datavikterna eller lägga till rättvisebegränsningar i dina modeller.

Etiska riktlinjer för AI: Bidra till att forma etiska AI-metoder genom att anta och implementera riktlinjer som hanterar rättvisa och partiskhet, och se till att dessa principer vävs in i varje steg av ditt AI-projekt.

2. Bristande transparens inom AI skapar misstro

Transparens inom AI innebär att vara öppen om hur AI-system fungerar, inklusive deras design, de data de använder och deras beslutsprocesser. Förklarbarhet går ett steg längre genom att säkerställa att alla, oavsett tekniska kunskaper, kan förstå vilka beslut AI fattar och varför. Dessa begrepp hjälper till att hantera rädslor kring AI, såsom fördomar, integritetsfrågor eller till och med risker som autonom militär användning.

Förklarbarhet inom AI via Unite.ai

Lösningar

Utveckla tydlig dokumentation: Ge omfattande information om AI-modeller, deras utvecklingsprocess, datainmatning och beslutsprocesser. Detta främjar en bättre förståelse och lägger grunden för förtroende.

Implementera AI-modeller som är förklarbara: Använd modeller som ger större transparens, till exempel beslutsträd eller regelbaserade system, så att användarna kan se exakt hur indata omvandlas till utdata.

Använd tolkningsverktyg: Använd verktyg som LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) eller SHAP (SHapley Additive exPlanations) för att bryta ner bidraget från olika funktioner i modellens beslutsprocess.

3. Att skala upp AI är svårare än det ser ut

Att skala upp AI-tekniken är avgörande för organisationer som vill utnyttja dess potential i olika affärsenheter. Att uppnå denna skalbarhet i AI-infrastrukturen är dock förenat med många komplexiteter.

Trots potentialen för hög avkastning på investeringen har många företag svårt att gå från pilotprojekt till fullskalig implementering.

Zillows fiasko med husflipning är en tydlig påminnelse om utmaningarna med AI-skalbarhet. Deras AI, som syftade till att förutsäga huspriser för vinst, hade en felfrekvens på upp till 6,9 %, vilket ledde till allvarliga ekonomiska förluster och en nedskrivning av lagret på 304 miljoner dollar.

Utmaningen med skalbarhet är mest uppenbar utanför teknikjättar som Google och Amazon, som har resurser för att utnyttja AI effektivt. För de flesta andra, särskilt icke-teknikföretag som just har börjat utforska AI, finns hinder som brist på infrastruktur, datorkraft, expertis och strategisk implementering.

Lösningar

Förbättrad infrastruktur : Utveckla en robust digital infrastruktur som kan hantera storskalig AI-implementering. Till exempel minskar molntjänster och lokaliserade datacenter latensen och förbättrar prestandan.

Tvärvetenskapliga team: Främja en samarbetsmiljö där teknik- och affärsenheter arbetar tillsammans för att integrera AI-lösningar sömlöst i befintliga affärsmodeller.

Automatiserade AI-utvecklingsverktyg: Använd plattformar som TurinTechs evoML för att automatisera utvecklingen av maskininlärningskoder, vilket möjliggör snabbare modellskapande och implementering.

Kontinuerligt lärande och anpassning: Implementera mekanismer för kontinuerligt lärande och uppdatering av AI-modeller för att anpassa dem till verkliga data och förändrade marknadsförhållanden, vilket säkerställer långsiktig relevans och effektivitet.

Investera i kompetensutveckling: Bygg upp intern AI-kompetens genom utbildning och rekryteringsrutiner som fokuserar på nya AI-tekniker, vilket minskar beroendet av extern AI-kompetens.

4. Deepfake och generativ AI-bedrägeri

Läget på den globala marknaden för generativ AI enligt Marketresearch.biz

Generativ AI och deepfake-teknik förändrar bedrägerilandskapet, särskilt inom finanssektorn. De gör det enklare och billigare att skapa övertygande förfalskningar.

I januari 2024 gav till exempel en deepfake som utgav sig för att vara en CFO en anställd instruktioner om att överföra 25 miljoner dollar, vilket visar på de allvarliga konsekvenserna av sådan teknik.

Denna växande trend belyser de utmaningar som banker står inför när de kämpar för att anpassa sina datahanterings- och bedrägeridetekteringssystem för att motverka alltmer sofistikerade bedrägerier som inte bara lurar individer utan också maskinbaserade säkerhetssystem.

Lösningar

Avancerade detekteringstekniker: Banker måste investera i nyare tekniker som kan upptäcka deepfake och generativa AI-avvikelser mer effektivt.

Mänsklig övervakning: Genom att integrera skicklig mänsklig analys med AI-svar förbättras detekteringsgraden och det blir lättare att verifiera och förstå AI-driven bedrägeriidentifiering.

Samarbete för att förebygga bedrägerier: Genom att etablera partnerskap inom och mellan branscher kan man utveckla mer robusta mekanismer för att identifiera och förebygga bedrägerier.

5. Utmaningar inom interoperabilitet och interaktion mellan människa och AI

När olika organisationer eller länder använder AI tillsammans måste de se till att AI fungerar etiskt enligt allas regler. Detta kallas etisk interoperabilitet och är särskilt viktigt inom områden som försvar och säkerhet.

Just nu har regeringar och organisationer sina egna regler och etiska principer. Ta till exempel en titt på Microsofts riktlinjer för interaktion mellan människor och AI:

Microsofts riktlinjer för interaktion mellan människa och AI via Microsoft

Det saknas dock standardisering av denna etiska grundsyn och regler över hela världen.

Just nu har AI-system sina egna etiska regler, som kan vara acceptabla på ett ställe men problematiska på ett annat. När dessa system interagerar med människor och inte beter sig som förväntat kan det leda till missförstånd eller misstro.

Lösningar

Fastställ universella etiska standarder: Enas om grundläggande etiska regler som alla AI-system måste följa, oavsett varifrån de kommer. Fokusera på rättvisa, ansvarsskyldighet och transparens.

Använd ett starkt certifieringssystem: Innan ett AI-system används bör det genomgå ett tufft test för att bekräfta att det uppfyller dessa etiska standarder. Detta kan innefatta kontroller av skaparna och även av oberoende grupper.

Se till att alla är informerade: Var alltid tydlig med hur AI fattar beslut och använder data. Denna transparens bidrar till att bygga förtroende och gör det lättare att integrera olika AI-system.

Håll koll på läget: Kontrollera regelbundet AI-systemen för att säkerställa att de fortsätter att uppfylla etiska standarder. Uppdatera dem vid behov för att hålla jämna steg med nya regler eller tekniker.

6. AI-etik handlar om mer än bara goda intentioner

Artificiell intelligens (AI) tar sig in i nästan alla delar av våra liv – från självkörande bilar till virtuella assistenter, och det är fantastiskt! Men här är haken: hur vi använder AI kan ibland orsaka allvarliga etiska problem. Det finns kniviga etiska frågor kring integritet, partiskhet, förlust av arbetstillfällen och mycket mer.

Eftersom AI kan utföra uppgifter som tidigare utfördes av människor, pågår en livlig debatt om huruvida den överhuvudtaget bör utföra vissa av dem.

Ska AI till exempel skriva filmmanus? Det låter häftigt, men det har väckt stor uppståndelse i underhållningsvärlden med strejker i USA och Europa. Och det handlar inte bara om vilka jobb AI kan ta över, utan också om hur den använder våra data, fattar beslut och ibland till och med gör fel. Detta har fått alla, från teknikutvecklare till jurister, att försöka lista ut hur man hanterar AI på ett ansvarsfullt sätt.

Lösningar

Förtydliga reglerna: Utveckla tydliga riktlinjer för hur AI ska användas. Det innebär att sätta gränser för att förhindra missbruk och förstå de juridiska konsekvenserna av AI:s åtgärder.

Respektera integriteten: Enorma mängder data, inklusive personlig information, används för att träna AI. Vi måste vara mycket försiktiga med hur dessa data samlas in, används och skyddas. Det handlar om att se till att AI respekterar vår integritet.

Bekämpa fördomar: AI är bara så bra som den data den lär sig från, och ibland har denna data fördomar. Vi måste rensa bort dessa fördomar från AI-system för att säkerställa att de är rättvisa och inte diskriminerar.

Skydda immateriella rättigheter: AI kan producera verk baserat på vad det lärt sig från andras kreativa verk. Detta kan kränka upphovsrätten och beröva skaparna deras rättmätiga ersättning om vi inte är uppmärksamma.

Etik kontra hastighet: I den galna jakten på att få ut de senaste AI-teknikerna på marknaden kan etiken hamna i skymundan. Vi måste balansera behovet av hastighet med att göra saker på rätt sätt.

7. Att blanda AI-datauppsättningar kan leda till katastrof

Hur data delas upp för AI-utveckling via Research Gate

När man utvecklar AI-modeller för maskininlärning kan det vara svårt att korrekt skilja mellan tränings-, validerings- och testdatauppsättningar. Träningsdatauppsättningen för AI-modellen lär modellen, valideringsdatauppsättningen finjusterar den och testdatauppsättningen utvärderar dess prestanda.

Detta misstag kan allvarligt hindra modellens förmåga att fungera effektivt i verkliga AI-applikationer, där anpassningsförmåga och noggrannhet på standardiserade data är avgörande.

Lösningar

Strukturerad datadeling: Använd en systematisk metod för att dela upp data i tränings-, validerings- och testuppsättningar

Korsvalideringstekniker: Använd korsvalideringsmetoder, särskilt i scenarier med begränsad data. Tekniker som K-fold korsvalidering hjälper till att maximera användningen av träning och ger en mer robust uppskattning av modellens prestanda på osynlig data.

Datavariation: Se till att datadelningen är slumpmässig för att förhindra att AI-bias introduceras av datans ordning. Detta hjälper till att skapa tränings- och valideringsuppsättningar som är representativa för den totala datamängden.

8. Risker och farhågor med automatiserat beslutsfattande

När AI fattar beslut kan det bli komplicerat, särskilt inom kritiska områden som hälso- och sjukvård och bankväsende. Ett stort problem är att vi inte alltid kan se hur AI-system kommer fram till sina beslut.

Detta kan leda till orättvisa beslut som ingen kan förklara. Dessutom är dessa system mål för hackare som, om de kommer in, kan stjäla en hel del viktig data.

Lösningar

Utveckla robusta säkerhetsprotokoll: Se till att AI-systemen är väl skyddade mot hackare. Uppdatera säkerheten kontinuerligt för att täppa till nya luckor som dyker upp.

Öka transparensen: Använd teknik som hjälper AI att förklara sina val i enkla termer. Om alla förstår hur besluten fattas kommer de att lita mer på AI.

Skydda privat information: Säkra all personlig data som AI hanterar. Följ lagar som GDPR för att säkerställa att ingens integritet äventyras.

Främja tvärvetenskapligt samarbete: Få experter från alla områden – teknik, juridik, etik – att samarbeta. De kan hjälpa till att säkerställa att AI-beslut är rättvisa och säkra.

9. Brist på tydliga regler och föreskrifter för AI

Just nu finns det ingen global tillsynsmyndighet för AI; regleringen varierar mellan länder och till och med mellan sektorer. I USA finns det till exempel ingen central myndighet specifikt för AI.

Denna decentraliserade strategi kan leda till inkonsekvenser och förvirring; olika standarder kan gälla beroende på var och hur AI används. Detta gör det svårt för AI-utvecklare och användare att säkerställa att de följer alla lagar och regler i alla jurisdiktioner.

Lösningar

Inrätta ett särskilt regleringsorgan för AI: Länderna skulle kunna dra nytta av att inrätta en särskild myndighet med fokus på AI. Detta organ skulle kunna övervaka alla AI-relaterade frågor, hålla jämna steg med den snabba utvecklingen inom AI och säkerställa efterlevnaden av säkerhets- och etiska standarder.

Internationellt samarbete : AI stannar inte vid gränserna. Länderna måste samarbeta för att skapa internationella standarder och avtal om AI-användning, på samma sätt som globala fördrag fungerar för miljöskydd.

Tydlig och anpassningsbar lagstiftning: Lagarna måste vara tydliga (så att företagen vet hur de ska följa dem) men också tillräckligt flexibla för att kunna anpassas till nya framsteg inom AI. Regelbundna uppdateringar och översyner av AI-lagarna kan bidra till att de förblir relevanta.

Involvering av allmänheten och intressenter: Regleringar bör utarbetas med input från ett brett spektrum av intressenter, inklusive teknikföretag, etiker och allmänheten. Detta kan bidra till att säkerställa att olika synpunkter beaktas och att allmänheten får större förtroende för AI-system.

10. Felaktig information från AI

Tänk dig att ha teknik som kan tänka som en människa. Det är löftet med artificiell allmän intelligens (AGI), men det medför stora risker. Felaktig information är ett av de största problemen här.

Med AGI kan man enkelt skapa falska nyheter eller övertygande falsk information, vilket gör det svårare för alla att avgöra vad som är sant och vad som inte är det.

Om AGI dessutom fattar beslut baserat på denna felaktiga information kan det leda till katastrofala resultat som påverkar allt från politik till privatliv.

Lösningar

Inför strikta kontroller: Kontrollera alltid fakta noggrant innan du låter AGI sprida information. Använd tillförlitliga källor och bekräfta detaljerna innan något offentliggörs.

Lär AGI om etik: Precis som vi lär barn att skilja mellan rätt och fel måste vi lära AGI om etiskt beteende. Detta innefattar att förstå konsekvenserna av att sprida falsk information och att fatta beslut som är rättvisa och rimliga.

Håll människor informerade : Oavsett hur smart AGI blir, se till att människor är delaktiga i beslutsprocessen. Detta hjälper till att upptäcka misstag och säkerställer att AGI:s handlingar återspeglar våra värderingar och vår etik.

Skapa tydliga regler: Upprätta strikta riktlinjer för vad AGI kan och inte kan göra, särskilt när det gäller att skapa och sprida information. Se till att dessa regler följs till punkt och pricka.

