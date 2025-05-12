De 20 bästa AI-verktygen för studenter 2025

Artificiell intelligens är inte en ersättning för mänsklig intelligens, utan ett verktyg för att förstärka människans kreativitet och uppfinningsrikedom.

Artificiell intelligens är inte en ersättning för mänsklig intelligens, utan ett verktyg för att förstärka människans kreativitet och uppfinningsrikedom.

🌎 Faktakontroll: Över 50 % av studenterna använder redan AI för att studera smartare och ligga steget före. Från att lösa komplexa problem till att effektivisera forskning och skrivande – AI-verktyg för studenter förändrar vårt sätt att lära oss.

Men nyckeln är inte bara att använda artificiell intelligens för att påskynda uppsatsskrivandet, utan snarare att hitta rätt verktyg för att öka produktiviteten, göra studierna mer effektiva och faktiskt ha en mätbar inverkan på inlärningsresultaten.

Låt oss dyka in och utforska de 20 bästa AI-verktygen för studenter. Vi kommer att täcka verktyg för att studera, förklara begrepp, digitala handledare och till och med bildgeneratorer för att piffa upp det estetiska kvotienten på ditt nästa klassprojekt.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Letar du efter de bästa AI-verktygen för att öka produktiviteten, inlärningen och forskningen? Här är en kort sammanfattning av de bästa lösningarna för studenter: ClickUp : Det bästa AI-drivna allt-i-ett-verktyget för studenters produktivitet

Grammarly: Bästa AI-skrivassistenten för studenter

Gradescope: Den bästa AI-drivna plattformen för betygsättning och bedömning

AI Tutor: Den bästa AI-drivna plattformen för personaliserat lärande

Otter. ai: Bästa AI-drivna transkriptions- och mötesassistent

Notion: Bästa allt-i-ett-arbetsytan för studenter

DALL·E: Det bästa AI-drivna verktyget för bildgenerering

Mendeley: Det bästa AI-drivna verktyget för referenshantering

ChatGPT: Bästa AI-drivna konversationsassistent

Copyscape: Det bästa AI-drivna verktyget för plagieringsdetektering

QuillBot: Det bästa AI-drivna verktyget för skrivande och parafrasering

Gemini: Bästa AI-drivna assistenten från Google

ElevenLabs: Bästa AI-drivna plattformen för röstgenerering

Eduaide. AI: Bästa AI-drivna undervisningsassistenten

Duolingo: Den bästa AI-drivna plattformen för språkinlärning

Brainly: Den bästa AI-drivna plattformen för kunskapsdelning mellan studenter

AskCodi: Bästa AI-drivna kodassistenten

Canva: Bästa AI-drivna onlineplattformen för design

Khanmigo: Bästa AI-drivna handledare och undervisningsassistent

Plus AI: Det bästa AI-drivna presentationsverktyget Öka din produktivitet och effektivisera inlärningen med dessa AI-drivna verktyg!

AI:s roll inom utbildning

Artificiell intelligens förändrar utbildningen och gör inlärningen mer personlig, effektiv och tillgänglig. Med AI-verktyg för studenter innebär studier inte längre att bläddra igenom tjocka läroböcker eller vänta på hjälp från läraren.

Från AI-drivna verktyg som förenklar forskning till maskininlärningsalgoritmer som anpassar sig efter individuella inlärningsstilar – studenter kan nu utnyttja AI-teknik för att förbättra sina akademiska prestationer.

Hur förändrar AI inlärningsupplevelsen?

Personliga inlärningsupplevelser : AI-verktyg för högskolestudenter skräddarsyr utbildningsinnehåll baserat på individuella inlärningsstilar och identifierar styrkor och förbättringsområden. Oavsett om det handlar om språkinlärning eller att lösa ett matematikproblem, erbjuder AI-lärare personlig handledning som anpassas efter studentens behov.

Omedelbar tillgång till kunskap : AI-assistenter och AI-drivna chattbottar ger svar i realtid och hjälper studenter att förstå komplexa begrepp utan fördröjningar. Dessa verktyg hjälper också till med skoluppgifter och forskningsprojekt.

Hjälp med läxor och effektiv forskning : AI-drivna plattformar analyserar stora mängder data, erbjuder grundliga forskningsinsikter, hjälper studenter med forskningsrapporter, uppsatsskrivning och läxor.

Förbättra skriv- och kodningsfärdigheter: Från att förbättra skrivfärdigheter och korrigera grammatik till att hjälpa studenter att skriva kod, fungerar AI-teknik som ett värdefullt verktyg för akademisk utveckling.

Ökat engagemang med visuellt lärande : Bildgenereringsverktyg förvandlar komplicerade teorier till interaktiva bilder, vilket gör inlärningen till en mer engagerande upplevelse.

Smart organisation och tidshantering: AI förenklar scheman, ställer in påminnelser och strukturerar studietillfällen, vilket säkerställer att studenter effektivt kan hålla sina deadlines.

🌎 Faktakontroll: Den globala marknaden för AI inom utbildning nådde 6 miljarder dollar 2025.

AI ersätter inte mänskliga lärare, utan förbättrar istället kvaliteten på utbildningen genom att tillhandahålla ytterligare resurser och värdefulla insikter. Med rätt AI-verktyg för studenter blir inlärningen mer interaktiv, personlig och tillgänglig, vilket gör det möjligt för studenter att studera i sin egen takt samtidigt som de utvecklar viktiga färdigheter för framtiden.

Med så många AI-verktyg tillgängliga för studenter kan det kännas överväldigande att hitta det rätta. Oavsett om du behöver hjälp med läxor, forskning, skrivande, kodning eller organisation kan AI-drivna lösningar förbättra din inlärningsupplevelse och göra studierna mer effektiva.

1. ClickUp (bästa AI-drivna allt-i-ett-verktyget för studenters produktivitet)

Att hantera akademiska ansvar kan vara utmanande, men ClickUp erbjuder en omfattande lösning för att effektivisera dina uppgifter. ClickUp är utformat för att öka produktiviteten och integrerar olika funktioner som är skräddarsydda för studenter.

ClickUps bästa funktioner

a. AI-driven studieassistent

ClickUp Brain förbättrar studenternas sätt att hantera sin arbetsbelastning genom att automatisera påminnelser, anteckningar och uppföljning av deadlines, så att ingenting glöms bort.

Det ger personliga studietips, analyserar kurser och deadlines för att föreslå det mest effektiva studietidschemat. Utöver organisation hjälper ClickUp Brain också till med att skapa innehåll och hjälper studenter att skriva uppsatser, rapporter och projektdokumentation med AI-drivna insikter.

För att se ClickUp Brain i aktion, kolla in följande video:

För studenter som läser kurser online är ClickUps AI Notetaker en välsignelse! Lägg bara till det i dina möten så genererar det perfekta transkriptioner av varje samtal, sammanfattar diskussionspunkter och hjälper till och med till att skapa åtgärdspunkter (läs: läxor och extrapoängsarbete) för studenterna.

b. Organisation av uppgifter

ClickUp hjälper studenter att hålla koll på sina studier med strukturerade verktyg för uppgiftshantering. Med ClickUp List View kan studenter organisera uppgifter, projekt och deadlines i ett tydligt, strukturerat format, vilket gör det enklare att dela upp arbetsbelastningen i hanterbara uppgifter.

Skapa välordnade listor med ClickUp List View

Plattformen möjliggör prioritering, vilket hjälper studenter att fokusera på de mest brådskande uppgifterna först samtidigt som de upprätthåller ett jämnt arbetsflöde. Med anpassningsbara vyer kan studenter spåra framsteg, övervaka deadlines och justera scheman för att hålla sig på rätt spår. Använd ClickUp Student Template för att organisera kursarbetet effektivt.

c. Dokumenthantering i realtid

Använd ClickUp Docs för att dokumentera lärdomar och förfina dina strategier för framtiden.

ClickUp Docs gör grupparbetet smidigt genom att möjliggöra redigering och kommentering i realtid, vilket säkerställer att alla teammedlemmar håller sig uppdaterade om gemensamma projekt. Oavsett om de arbetar med forskningsrapporter eller organiserar studienoter kan studenter samarbeta enkelt utan att behöva växla mellan flera plattformar.

Utöver detta kan du också utnyttja ClickUps utbildningsverktyg för bättre gruppsamarbete.

d. Studieföljande

ClickUp hjälper studenter att hålla koll på sina akademiska framsteg med ClickUp Goals, som gör det möjligt för dem att sätta upp tydliga studiemål och följa milstolpar över tid.

Få tydliga visualiseringar av dina mål och uppgifter med ClickUp Dashboards.

Med ClickUp Dashboards får studenterna en visuell översikt över hur många uppgifter som är slutförda, kommande deadlines och den övergripande kursframstegen. Genom att samla alla akademiska uppgifter på ett ställe

ClickUp ser till att studenterna håller ordning, klarar deadlines effektivt och förblir fokuserade på sina inlärningsmål.

e. Tids- och schemaläggning

ClickUp Calendar View hjälper studenter att hålla koll på sina akademiska scheman genom att organisera deadlines, tentor och revisionsplaner på ett och samma ställe.

Hantera uppgifter, evenemang och deadlines i en kalender med ClickUp Calendar View.

Med sömlös synkronisering av uppgifter mellan olika enheter och möjligheten att integrera flera kalendrar i en kan studenter se sina akademiska, personliga och extracurriculära scheman på ett och samma ställe, vilket säkerställer att de aldrig missar ett viktigt datum. ClickUps mall för lektionsschema och tidsstudie kan också hjälpa dig att hantera dagliga rutiner effektivt.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva: ClickUp erbjuder omfattande funktioner, vilket kan ta tid för nya användare att lära sig.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : ⭐ 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

2. Grammarly (bästa AI-grammatikkontroll)

via Grammarly

Grammarly är en AI-driven skrivassistent som är utformad för att förbättra studenters skrivförmåga genom att ge förslag på grammatik, interpunktion och stil i realtid.

Det integreras sömlöst med olika plattformar, inklusive webbläsare, ordbehandlare och mobila enheter, vilket säkerställer att studenter kan skriva med självförtroende i alla applikationer.

Grammarlys bästa funktioner

Omfattande feedback på skrivande: Ger förslag på grammatik, stavning, interpunktion och stil i realtid för att hjälpa studenter att förfina sitt skrivande och säkerställa tydlighet.

Plagiatdetektering: Skannar texter mot en omfattande akademisk databas för att hjälpa studenter att citera källor korrekt och upprätthålla originalitet.

Ordförrådsförbättring: Föreslår synonymer och alternativa formuleringar för att förbättra läsbarheten och undvika repetitiva formuleringar.

Tondetektor: Analyserar text för att ge insikter om ton och formalitet, vilket hjälper studenter att anpassa sitt skrivande till akademiska sammanhang.

Integration mellan plattformar: Fungerar med webbläsare, ordbehandlingsprogram och mobila tangentbord, vilket garanterar konsekvent skrivstöd på alla enheter.

Grammarlys begränsningar

Premiumfunktioner kräver prenumeration : Grammarly erbjuder en gratisversion med grundläggande grammatik- och stavningskontroll, men avancerade funktioner som plagieringsdetektering och ordförrådsförbättring finns endast i Premium-versionen.

Kontextuell förståelse: Även om Grammarly ger värdefulla förslag kan det ibland misstolka sammanhanget, vilket leder till rekommendationer som inte stämmer överens med den avsedda betydelsen. Användare bör granska förslagen kritiskt.

Grammarlys prissättning

Gratis

Pro : 12 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2 : ⭐ 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: ⭐ 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

3. Gradescope (Bästa plattformen för betygsättning och bedömning)

via Gradescope

Gradescope förenklar betygsättningsprocessen med AI-assisterad utvärdering, detaljerad analys och sömlös LMS-integration. Det stöder olika typer av uppgifter, inklusive pappersbaserade tentor, kodningsprojekt och bubbelark, vilket gör betygsättningen snabbare och mer konsekvent för lärare.

Gradescope bästa funktioner

Mångsidigt stöd för uppgifter : Gradescope hanterar frågesporter, tentor, läxor och programmeringsuppgifter, vilket garanterar flexibilitet för olika bedömningsformat.

AI-assisterad betygsättning : Med AI-driven svarssortering kan lärare betygsätta liknande svar samtidigt, vilket förbättrar effektiviteten och konsekvensen.

Detaljerad analys : Ger insikter på frågenivå som hjälper lärare att identifiera trender i elevernas prestationer och anpassa undervisningsstrategierna därefter.

Sömlös LMS-integration : Integreras med Canvas, Blackboard, Moodle och andra LMS-plattformar, vilket möjliggör automatisk synkronisering av register och överföring av betyg.

Kompatibilitet online och offline: Fungerar för både digitala och pappersbaserade bedömningar, vilket möjliggör skannade inlämningar för handskrivna arbeten.

Begränsningar med Gradescope

Inlärningskurva : Nya användare kan behöva tid för att vänja sig vid dess betygsfunktioner.

Beroende av skanner: Handskrivna inlämningar måste skannas, vilket inte alltid är praktiskt.

Priser för Gradescope

Gradescope erbjuder institutionsbaserade priser.

Gradescope-betyg

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. AI Tutor (Bästa AI-drivna personaliserade inlärningsplattformen)

via AI Tutor

AI Tutor är en AI-driven plattform som erbjuder skräddarsydd handledning inom olika ämnen. Den anpassar sig efter individuella inlärningsstilar och skapar en personlig utbildningsupplevelse.

Med korta lektioner och praktiska färdighetsbedömningar hjälper AI Tutor eleverna att stärka sina kunskaper på ett effektivt sätt.

AI Tutors bästa funktioner

Anpassade inlärningsvägar : Skapar skräddarsydda kurser för att hjälpa eleverna att uppnå specifika mål.

Korta lektioner : Ger kortfattad, praktisk utbildning som passar för fullspäckade scheman.

Verkliga kompetensbedömningar: Ger kontinuerlig coaching och feedback för att förbättra kompetensen.

Begränsningar för AI-lärare

Prenumerationskrav : För att få tillgång till alla funktioner och allt innehåll kan det krävas en betald prenumeration.

Internetberoende: Kräver en stabil internetanslutning för optimal funktionalitet.

Priser för AI Tutor

Gratis

Mentor: 16 dollar per månad

Genius: 21 dollar per månad

Betyg och recensioner av AI-lärare

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Otter. ai (Bästa AI-drivna transkriptions- och mötesassistent)

Otter. ai är en AI-driven mötesassistent som tillhandahåller transkription i realtid, automatiserade sammanfattningar och åtgärdspunkter.

Det används ofta för föreläsningar, möten och intervjuer, och gör det möjligt för användare att effektivt registrera, organisera och granska talat innehåll.

Otter. ai bästa funktioner

Transkription i realtid : Spelar in och transkriberar möten på plattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Automatiserade sammanfattningar : Genererar koncisa översikter och identifierar viktiga åtgärder.

Integrationsmöjligheter: Ansluter smidigt till verktyg som Slack, Salesforce och HubSpot.

Otter. ai begränsningar

Begränsningar i gratisversionen : Gratisversionen erbjuder begränsad transkriptionstid och begränsade funktioner.

Sekretessöverväganden: Användare bör se till att de följer organisationens policyer avseende inspelning av möten.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande : Gratis

Pro : 8,33 $/användare per månad

Företag: 20 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

6. Notion (Bästa lättanvända arbetsytan för studenter)

via Notion

Notion är en mångsidig produktivitetsplattform som kombinerar anteckningar, uppgiftshantering och samarbete i ett och samma arbetsutrymme. Med anpassningsbara mallar och AI-drivna verktyg kan studenter organisera sina kurser, spåra uppgifter och effektivisera grupprojekt utan ansträngning.

Notions bästa funktioner

Omfattande antecknings- och organisationsfunktioner : Notion stöder text, bilder, databaser och inbäddade filer, vilket gör det enkelt för studenter att hantera anteckningar, studiematerial och att göra-listor på ett strukturerat sätt.

Samarbetsbaserad projektledning : Samarbete i realtid gör det möjligt för studenter att redigera dokument samtidigt, tilldela uppgifter och följa framsteg, vilket säkerställer smidigt teamarbete i grupprojekt.

Anpassningsbara mallar : Erbjuder färdiga mallar för lektionsscheman, föreläsningsanteckningar och forskningsuppföljning, vilket hjälper studenter att snabbt skapa strukturerade studieplaner.

Integration med andra verktyg: Ansluter till Google Drive, Slack och Trello, vilket gör det möjligt för studenter att bädda in dokument, hantera uppgifter och effektivisera arbetsflöden utan att byta plattform.

Notion AI: Hjälper till att sammanfatta anteckningar, generera innehåll och automatisera repetitiva uppgifter, vilket hjälper studenter att spara tid och förbättra sin skrivförmåga.

Begränsningar med Notion

Inlärningskurva : De omfattande anpassningsalternativen kan ta tid att förstå fullt ut.

Offlineåtkomst: Begränsad funktionalitet utan internetanslutning

Notion-priser

Gratis

Plus-abonnemang : 12 $/användare per månad

Affärsplan : 18 $/användare per månad

Enterprise-plan : Anpassad prissättning

Notion AI-tillägg: 10 USD/medlem per månad

Betyg och recensioner av Notion

G2 : ⭐ 4,6/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: ⭐ 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

7. DALL·E (Bäst för avancerad AI-bildgenerering)

DALL·E är OpenAI:s senaste bildgenereringsmodell, som kan skapa detaljerade och exakta bilder utifrån textbeskrivningar. Den är integrerad med ChatGPT och gör det möjligt för användare att generera och förfina bilder genom konversationsprompter.

Studenter kan använda det för att skapa visualiseringar av nya begrepp, lägga till kreativa element i sina uppgifter och till och med för att brainstorma.

DALL·E:s bästa funktioner

Förbättrad snabb förståelse : Genererar bilder som nära matchar komplexa textbeskrivningar.

ChatGPT-integration : Möjliggör interaktiv bildskapande och förfining genom konversation.

Förbättrad bildkvalitet : Producerar högupplösta bilder med bättre detaljrikedom och klarhet.

Användarens äganderätt: Användarna har fullständiga rättigheter att använda och kommersialisera de bilder de skapar.

DALL·E-begränsningar

Problem med textgenerering: Kan producera bilder med oläslig eller felaktig text när uppmaningar innehåller textelement.

Priser för DALL·E

Gratis

Betalt: Open AI erbjuder flera betalda abonnemang beroende på användning och krav.

DALL·E-betyg och recensioner

G2 : ⭐ 3,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (20 recensioner)

8. Mendeley (Bästa verktyget för referenshantering och akademiskt nätverkande)

via Mendeley

Mendeley är en gratis referenshanterare och ett akademiskt socialt nätverk som hjälper studenter att organisera forskning, samarbeta med andra online och upptäcka den senaste forskningen.

Mendeleys bästa funktioner

Referenshantering : Organisera och sök enkelt i personliga bibliotek, kommentera dokument och skapa källförteckningar och bibliografier.

Akademiskt samarbete : Kom i kontakt med forskare över hela världen, dela artiklar och samarbeta i projekt.

Forskningsupptäckter : Få tillgång till en omfattande databas med forskningsrapporter och få personliga rekommendationer.

Plattformsoberoende tillgänglighet: Tillgängligt på stationära och mobila enheter, vilket garanterar tillgång till din forskning när som helst och var som helst.

Mendeleys begränsningar

Inlärningskurva : Nya användare kan behöva tid för att bekanta sig med alla funktioner.

Tillfälliga synkroniseringsproblem: Vissa användare rapporterar problem med synkronisering mellan enheter.

Mendeley-priser

Gratis

Premium-abonnemang: Varierar beroende på lagringsutrymme

Mendeley-betyg

G2 : ⭐ 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra:⭐ 4,9/5 (över 60 recensioner)

9. ChatGPT (bästa AI-konversationsassistenten)

via ChatGPT

ChatGPT, utvecklat av OpenAI, är en AI-driven konversationsassistent som är utformad för att hjälpa studenter med en rad olika uppgifter, från att svara på frågor till att generera kreativt innehåll. Dess avancerade språkförståelse möjliggör interaktivt lärande och effektiv problemlösning.

ChatGPT:s bästa funktioner

Mångsidig hjälp : Ger hjälp med skrivande, inlärning, brainstorming och mycket mer.

Integrationsmöjligheter : Kan integreras i olika applikationer via API:er.

Avancerat röstläge : Erbjuder standard- och avancerade röstinteraktioner med video- och skärmdelning.

Tillgång till flera resonemangsmodeller: Inkluderar modeller som o3-mini, o3-mini-high och o1 för olika tillämpningar.

ChatGPT:s begränsningar

Abonnemangskostnader : Avancerade funktioner kräver ett abonnemang på ChatGPT Plus eller Pro.

Användningsbegränsningar: Den kostnadsfria versionen har begränsad åtkomst, och Plus-användare kan stöta på meddelandebegränsningar.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus-abonnemang : 20 dollar per månad

Pro-plan: 200 dollar per månad

ChatGPT-betyg och recensioner

G2 :⭐ 4,7/5 (680+ recensioner)

Capterra:⭐ 4,5/5 (105+ recensioner)

👀 Visste du att? 2024 satte den schweiziske filmskaparen Peter Luisi AI:s berättarförmåga på prov genom att regissera The Last Screenwriter – en film som helt och hållet är skriven av ChatGPT.

10. Copyscape (Bästa verktyget för att upptäcka plagiering)

via Copyscape

Copyscape är ett allmänt erkänd verktyg för plagieringsdetektering som hjälper studenter och lärare att identifiera duplicerat innehåll och säkerställa originaliteten i akademiska arbeten. Det erbjuder både gratis- och premiumtjänster för att söka igenom webben efter kopierat material.

Copyscapes bästa funktioner

Onlineplagieringsdetektering : Söker efter kopior av din sida på webben

Copysentry : Ger automatiska varningar om nya fall av innehållsstöld.

Premiumtjänster : Erbjuder avancerade funktioner som batchsökning och API-åtkomst.

Användarvänligt gränssnitt: Enkel och intuitiv design för enkel navigering

Copyscapes begränsningar

Premiumkostnader : Avancerade funktioner kräver ett abonnemang.

Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria tjänsten erbjuder endast grundläggande sökfunktioner.

Copyscape-priser

Gratis

Premiumtjänst: Varierar beroende på användning och antal kontrollerade sidor.

Copyscape-betyg och recensioner

G2 :⭐ 4,4/5 (25+ recensioner)

Capterra:⭐ 4,8/5 (70+ recensioner)

11. QuillBot (bästa AI-verktyget för skrivande och omformulering)

via Quillbot

QuillBot är en AI-driven skrivassistent som förbättrar studenternas skrivande genom att erbjuda verktyg för parafrasering, grammatikontroll och mycket mer. Det effektiviserar skrivprocessen och säkerställer tydlighet och originalitet.

QuillBots bästa funktioner

Omskrivningsverktyg : Omskriver text för att förbättra tydligheten och undvika redundans.

Grammatikkontroll : Identifierar och korrigerar grammatiska fel

Summarizer : Kondenserar långa texter till koncisa sammanfattningar

Citatgenerator: Skapar korrekta citat i olika stilar

QuillBots begränsningar

Begränsningar i gratisversionen : Begränsad tillgång till avancerade funktioner och begränsningar i antal ord.

Internetberoende: Kräver en stabil internetanslutning för optimal prestanda.

QuillBot-priser

Gratis

Premium-abonnemang : Månadsvis : 19,95 $ per månad Halvårsvis : 79,95 $ var sjätte månad Årligt : 99,95 $ per år

Månadsvis : 19,95 dollar per månad

Halvårsvis : 79,95 dollar var sjätte månad

Årligt: 99,95 dollar per år

Månadsvis : 19,95 dollar per månad

Halvårsvis : 79,95 dollar var sjätte månad

Årligt: 99,95 dollar per år

QuillBot-betyg och recensioner

G2 :⭐ 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra:⭐ 4,5/5 (över 150 recensioner)

12. Gemini (Bästa AI-drivna assistenten för Google Workspace)

Gemini är Googles avancerade AI-assistent som är utformad för att öka produktiviteten och ge sömlös integration mellan Googles tjänster.

Det erbjuder funktioner som konversationsassistans, kodningsstöd och bildgenerering, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för studenter och yrkesverksamma.

Gemini bästa funktioner

Konversationsassistans : Ger hjälp med skrivande, planering, inlärning och mycket mer.

Kodningsstöd : Hjälper till med kodkomplettering och kodgenerering

Bildgenerering : Skapar bilder från textprompter med hjälp av avancerade modeller.

Integration med Google-tjänster: Fungerar sömlöst med Gmail, Docs och andra Google-applikationer.

Gemini-begränsningar

Abonnemangskostnader : Avancerade funktioner kräver ett abonnemang på Gemini Advanced.

Funktionalitetens tillgänglighet: Vissa funktioner kan vara begränsade till specifika enheter eller regioner.

Gemini-prissättning

Gratis nivå : Grundläggande åtkomst med begränsade funktioner

Gemini Advanced: 19,99 $ per månad, inkluderar förbättrade AI-funktioner och extra molnlagring.

Gemini-betyg och recensioner

G2 :⭐ 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Läs mer: De viktigaste projekthanteringstipsen för studenter

13. ElevenLabs (Bästa plattformen för AI-röstgenerering)

via ElevenLabs

ElevenLabs är en AI-driven röstteknikplattform som omvandlar text till naturtrogen tal på 32 språk. Den erbjuder verktyg för röstkloning, dubbning och realtidssyntes, och riktar sig till innehållsskapare, lärare och utvecklare.

ElevenLabs bästa funktioner

Högkvalitativ röstsyntes : Genererar naturligt klingande tal med korrekt intonation och känslomässigt uttryck.

Röstkloning : Gör det möjligt för användare att skapa anpassade röstkopior som bevarar unika röstegenskaper.

Flerspråkigt stöd : Stöder över 70 röster på 32 språk, vilket möjliggör global räckvidd.

API-integration: Förser utvecklare med lättanvända API:er för smidig integrering i olika applikationer.

ElevenLabs begränsningar

Begränsat rösturval : Vissa användare tycker att de tillgängliga röstalternativen är begränsade utan anpassad kloning.

Premiumfunktioner kräver ett abonnemang: Avancerade funktioner som omfattande röstkloning och högre användningsgränser är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

ElevenLabs prissättning

Gratis

Startpaket : 5 dollar per månad

Skapare : 11 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

ElevenLabs betyg och recensioner

G2 :⭐ 4,5/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

14. Eduaide. Ai (Bästa AI-drivna undervisningsassistenten för lärare)

Eduaide. AI är en AI-driven plattform som är utformad för att hjälpa lärare att skapa lektionsplaner, ta fram anpassade läromedel och ge effektiv feedback till studenterna. Syftet är att minska den administrativa arbetsbördan så att lärarna kan fokusera mer på studenternas engagemang.

Eduaide. Ai bästa funktioner

Hjälp med lektionsplanering : Skapar lektionsplaner som följer standarderna, vilket sparar tid för lärare.

Resursskapande : Skapar skräddarsydda arbetsblad, frågesporter och aktiviteter för att möta olika studenters behov.

Verktyg för studentfeedback : Erbjuder verktyg för att ge personlig feedback på ett effektivt sätt.

Fokus på dataskydd: Betonar skyddet av användardata och säkerställer konfidentialitet.

Eduaide. Begränsningar för AI

Begränsningar i gratisversionen : Gratisversionen begränsar användarna till 15 innehållsgenereringar per månad.

Inlärningskurva: Nya användare kan behöva tid för att kunna utnyttja alla funktioner effektivt.

Eduaide. Ai-prissättning

Gratis

Pro-abonnemang: 5,99 $ per månad

Eduaide. Ai-betyg och recensioner

G2 : Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

15. Duolingo (Bästa mobilplattformen för språkinlärning)

via Duolingo

Allas favorituggla för språkinlärning är Duolingo!

Duolingo är en populär plattform för språkinlärning som erbjuder kurser i flera språk genom interaktiva lektioner. Den erbjuder en spelifierad inlärningsupplevelse som är tillgänglig via webben och mobilappar.

Duolingos bästa funktioner

Lärande med spelinslag : Engagerar användarna med interaktiva övningar och belöningar för att öka motivationen.

Mångsidiga språkkurser : Erbjuder ett brett utbud av språkkurser för elever på olika kunskapsnivåer.

Tillgänglighet: Tillgängligt på olika plattformar, inklusive webbläsare och mobila enheter, vilket möjliggör lärande på språng.

Duolingos begränsningar

Variabel innehållsdjup : Mängden material kan variera mellan olika språk, där vissa kurser är mer omfattande än andra.

Grammatikundervisning: Explicita grammatiklektioner är inte alltid framträdande, vilket kan kräva att användarna söker efter ytterligare resurser.

Duolingo-priser

Gratis

Super Duolingo: 6,99 dollar per månad

Duolingo-betyg och recensioner

G2 :⭐ 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra:⭐ 4,6/5 (över 900 recensioner)

16. Plus AI (bästa AI-drivna presentationsverktyg)

Bild via Plus AI

Plus AI är ett innovativt AI-drivet presentationsverktyg som är utformat för att effektivisera skapandet och redigeringen av bilder direkt i Google Slides och Microsoft PowerPoint. Det gör det möjligt för användare att skapa hela presentationer eller enskilda bilder med hjälp av enkla uppmaningar eller genom att ladda upp befintliga dokument.

Verktyget erbjuder funktioner som anpassad branding, AI-driven innehållsgenerering och sömlös integration med befintliga arbetsflöden, vilket gör det till en värdefull tillgång för yrkesverksamma och lärare som vill förbättra effektiviteten i sina presentationer.

Plus AI:s bästa funktioner

Sömlös integration : Fungerar direkt i Google Slides och PowerPoint, vilket eliminerar behovet av att växla mellan applikationer.

AI-driven innehållsgenerering : Skapar presentationer utifrån uppmaningar eller befintliga dokument, vilket sparar tid och ansträngning.

Anpassad branding : Gör det möjligt för användare att integrera sina egna logotyper, typsnitt och färger för en enhetlig varumärkesidentitet.

Mångsidiga redigeringsverktyg: Erbjuder alternativ för att infoga, skriva om och remixa bilder, vilket underlättar uppdateringar och formatering av innehåll.

Plus AI-begränsningar

Prenumerationsbaserad åtkomst : Plus AI erbjuder en kostnadsfri provperiod, men för fortsatt användning krävs en betald prenumeration.

Inlärningskurva: Nya användare kan behöva tid för att fullt ut utforska och utnyttja alla funktioner effektivt.

Plus AI-prissättning

Gratis

Grundläggande: 15 $/användare per månad

Pro: 25 $/användare per månad

Team: 40 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Plus AI-betyg

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

17. Brainly (Bästa community för kunskapsdelning bland studenter)

Via allaboutAI

Brainly är en onlineplattform där studenter samarbetar för att lösa akademiska problem och dela kunskap. Den täcker ett brett spektrum av ämnen och gör det möjligt för användare att ställa och besvara frågor för att underlätta inlärningen.

Brainlys bästa funktioner

Gemenskapsdriven hjälp : Studenterna hjälper varandra genom att ge svar och förklaringar på olika akademiska frågor.

Bred ämnes täckning : Inkluderar ämnen från matematik och naturvetenskap till humaniora och språk.

Användarvänligt gränssnitt: Utformat för att vara intuitivt, vilket gör det enkelt för användarna att navigera och hitta relevant information.

Brainlys begränsningar

Kvalitetskontroll : Eftersom innehållet är användargenererat kan svarens noggrannhet variera, vilket kräver att användarna verifierar informationen.

Annonser: Den kostnadsfria versionen innehåller annonser, vilket kan distrahera vissa användare.

Brainlys prissättning

Gratis

Halvårsabonnemang: 18 dollar var sjätte månad

Årsabonnemang: 24 dollar per år

Brainly-betyg

G2 :⭐ 4/5 (15+ recensioner)

Capterra:⭐ 4,4/5 (25+ recensioner)

18. AskCodi (Bästa AI-drivna kodassistenten)

via AskCodi

AskCodi är en AI-driven kodningsassistent som är utformad för att effektivisera utvecklingsarbetsflöden genom att tillhandahålla en uppsättning verktyg som hjälper till med kodgenerering, refaktorisering, felsökning och mycket mer. Den stöder flera programmeringsspråk och ramverk och syftar till att öka produktiviteten för utvecklare på alla kunskapsnivåer.

Det är en utmärkt resurs för studenter som vill lära sig kodning.

AskCodis bästa funktioner

Kodgenerator : Skapar snabbt kodsnuttar och komplexa strukturer anpassade till olika programmeringsspråk.

Kodrefaktorering : Förbättrar kodkvaliteten genom att refaktorisera befintliga kodbaser för ökad effektivitet och underhållsbarhet.

Kodfixare : Identifierar och löser buggar, syntaxfel och logiska problem för att säkerställa stabil kod.

Språköversättare : Konverterar kod mellan olika programmeringsspråk och bibehåller korrekt syntax och logik.

Unit-tests writer: Automatiserar skapandet av enhetstester för att säkerställa robusta och felfria applikationer.

Begränsningar för AskCodi

Prenumerationsbaserad åtkomst : Avancerade funktioner kräver en betald prenumeration.

Inlärningskurva: Användare kan behöva tid för att bekanta sig med alla tillgängliga verktyg.

AskCodi-priser

Premium : 14,99 $ per månad

Ultimate: 34,99 $ per månad

AskCodi-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

19. Canva (Bästa onlineplattformen för design)

via Canva

Canva är en användarvänlig onlineplattform för design som gör det möjligt för individer och team att skapa ett brett utbud av visuellt innehåll, från grafik för sociala medier till presentationer och marknadsföringsmaterial.

Det erbjuder ett omfattande bibliotek med mallar, bilder och typsnitt, vilket gör design tillgängligt för både nybörjare och proffs.

Canvas bästa funktioner

Omfattande mallbibliotek : Erbjuder ett brett utbud av anpassningsbara mallar för olika designbehov.

Dra-och-släpp-gränssnitt : Förenklar designprocessen med ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt.

Samarbetsverktyg : Gör det möjligt för team att arbeta tillsammans i realtid, vilket ökar produktiviteten.

Varumärkespaket : Gör det möjligt för företag att upprätthålla varumärkets konsistens genom att lagra varumärkets tillgångar och enkelt tillämpa varumärkets färger och typsnitt.

Magic Studio: Erbjuder AI-drivna verktyg som Magic Write och Dream Lab för innehållsgenerering och bildskapande.

Canvas begränsningar

Begränsningar i gratisversionen : För att få tillgång till vissa premiuminnehåll och funktioner krävs ett abonnemang.

Inlärningskurva för avancerade funktioner: Medan grundläggande funktioner är lätta att använda kan det ta tid att bemästra avancerade verktyg.

Canva-priser

Gratis

Canva Pro: 120 dollar per år

Canva Teams: 100 dollar per år

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 400 recensioner)

Läs mer: De bästa onlineverktygen för samarbete för studenter

20. Khanmigo (Bästa AI-lärare och undervisningsassistent)

via Khanmigo

Khanmigo är en AI-driven personlig handledare och undervisningsassistent som utvecklats av Khan Academy. Den erbjuder interaktiva och effektiva inlärningsupplevelser genom att guida studenterna mot svaren istället för att bara ge dem lösningarna.

Khanmigo är integrerat med Khan Academys omfattande utbildningsresurser och täcker ämnen som matematik, humaniora, kodning och samhällskunskap.

Khanmigos bästa funktioner

Interaktivt lärande : Uppmuntrar kritiskt tänkande genom att guida studenterna till att självständigt hitta svaren.

Omfattande ämnesbevakning : Erbjuder personlig handledning inom ett brett spektrum av ämnen.

Lärarstöd: Hjälper lärare med lektionsplanering, skapande av frågesporter och sammanfattningar av studenternas framsteg.

Khanmigos begränsningar

Prenumerationskrav : Föräldrar och elever måste ha en betald prenumeration för att få tillgång till tjänsten.

Geografiska begränsningar: För närvarande tillgängligt främst för användare i USA.

Khanmigo-priser

Gratis för lärare : Lärare kan få tillgång till Khanmigo utan kostnad.

Betald tillgång för föräldrar och elever: Information om prenumerationen finns på Khanmigos webbplats.

Khanmigo-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Läs mer: Betalda och gratis mallar för lektionsplaner för lärare och pedagoger

AI har förändrat hur studenter studerar, forskar och organiserar sitt akademiska arbete. Med ett brett utbud av AI-verktyg för studenter spelar tekniken nu en direkt roll i att förenkla komplexa ämnen, förbättra effektiviteten och göra inlärningen mer engagerande.

Att hitta tillförlitliga källor och sammanfatta stora mängder information kan vara tidskrävande. AI-drivna forskningsverktyg hjälper studenter att extrahera viktiga punkter, analysera stora mängder data och strukturera sina resultat på ett effektivt sätt.

2. AI-drivna skriv- och grammatikassistenter

Från uppsatser till rapporter förbättrar AI skrivprocessen genom att erbjuda språkliga förslag, förbättra tydligheten och säkerställa korrekt grammatik. Dessa verktyg hjälper studenter att förfina sin skrivstil och kommunicera sina idéer på ett effektivt sätt.

Det blir enklare att lösa matematikproblem och förstå formler med AI-genererade steg-för-steg-förklaringar. Dessa verktyg hjälper till att bryta ner komplexa begrepp, vilket gör beräkningar mer tillgängliga.

👀 Visste du att? Google DeepMinds AI skrev historia genom att lösa ett ”olösligt” matematiskt problem. Det hittade en ny lösning på det decennier gamla Cap Set-problemet, vilket bevisar att AI kan flytta gränserna för mänsklig kunskap inom matematik.

4. AI-handledare och virtuella inlärningsassistenter

AI-driven personlig handledning anpassar sig efter individuella inlärningsstilar och erbjuder interaktiva förklaringar och strukturerade lektioner. Denna form av personlig inlärningsupplevelse hjälper studenter att studera i sin egen takt och fokusera på områden som behöver förbättras.

Att hantera kurser, uppgifter och deadlines kräver god organisation. AI-drivna produktivitetsverktyg hjälper studenter att strukturera sina studietider, följa upp framsteg och optimera sin tidshantering.

För ämnen som kräver visuell förståelse gör AI-genererade illustrationer abstrakta ämnen mer begripliga. Bildgenereringsverktyg hjälper till att skapa pedagogiska bilder som förbättrar minnesförmågan och engagemanget.

Varje student har unika akademiska behov, och effektiviteten hos AI-verktyg för högskolestudenter beror på hur väl de passar in med deras inlärningspreferenser. Oavsett om det handlar om hjälp med läxor, forskningsstöd eller förbättring av skrivförmågan, förbättrar AI utbildningen genom att tillhandahålla strukturerad hjälp, djupare förståelse och skräddarsydda inlärningsupplevelser.

Alla AI-verktyg för studenter är inte lika. Vissa hjälper till med läxor, andra förbättrar skrivförmågan och andra effektiviserar forskningsprojekt.

Men hur vet du vilket verktyg som tillför mervärde till din inlärningsupplevelse istället för att bara ge dig omedelbara svar?

🧠 Tänk dig att du sitter framför ett svårt matematikproblem som du bara inte förstår. Du kan använda ett AI-verktyg som ger dig svaret på en sekund, men det hjälper dig inte att lära dig något eller få högsta betyg på provet. Istället kan du be ett AI-verktyg att gå igenom varje steg med dig, visa var du gjorde fel och hjälpa dig att förstå logiken bakom det.

Rätt AI-verktyg gör mer än att lösa problem; det gör det möjligt för studenter att tänka kritiskt, tillämpa begrepp och behålla kunskap på lång sikt.

Innan du väljer en AI-driven lösning bör du ställa dig följande frågor:

Anpassar det sig till din inlärningsstil?

Vissa studenter tar bättre till sig information genom visuella hjälpmedel, medan andra behöver detaljerade förklaringar eller interaktiva övningar. AI-verktyg för högskolestudenter som erbjuder personliga inlärningsupplevelser hjälper dig att förstå begrepp på ett sätt som passar dig, istället för att tvinga på dig en generisk metod.

Lär det dig verkligen något, eller ger det bara svar?

Om ett AI-verktyg ger dig en färdig uppsats eller löser ett matematiskt problem utan förklaring, är det då till någon hjälp? AI bör hjälpa studenter genom att bryta ner komplexa begrepp, visa resonemanget bakom lösningarna och stärka de akademiska prestationerna istället för att bara snabba på uppgifterna.

Så här kan du använda ClickUp Brain för att lära dig lösa ett fysikproblem.

Prova ClickUp Brain gratis! Lös vad som helst med ClickUp Brain

Kan du lita på den information som den tillhandahåller?

AI-genererat innehåll finns överallt, men allt är inte korrekt. Om du använder AI för forskningsprojekt eller skrivuppgifter behöver du verktyg som hämtar information från trovärdiga källor, inte sådana som genererar slumpmässiga fakta. Vissa verktyg kan till och med integreras med Google Docs för att hjälpa studenter att strukturera sitt arbete och analysera stora mängder information på ett effektivt sätt.

Är det plagieringsfritt och etiskt?

AI bör vara ett hjälpmedel för inlärning, inte en genväg. De bästa verktygen förbättrar utbildningen genom att förbättra skrivförmågan, ge korrekta grammatikförslag och guida dig genom uppgifterna istället för att göra arbetet åt dig.

Byggs det upp färdigheter utanför klassrummet?

Det verkliga värdet av AI ligger inte bara i att få saker gjorda snabbare. Oavsett om det handlar om språkinlärning, bildgenerering eller förbättring av problemlösningsförmågan, hjälper rätt AI-verktyg studenter att vässa sitt kritiska tänkande och utveckla färdigheter som går utöver det akademiska.

De bästa AI-verktygen gör inte bara studierna enklare, de gör dem också mer effektiva. Istället för att leta efter snabba lösningar, välj AI som hjälper dig att svara på frågor, behålla information och spara tid samtidigt som du stärker din övergripande inlärningsprocess.

Läs också: De bästa studieverktygen som alla studenter bör ha

Bättre lärande med AI

Rätt AI-verktyg påskyndar inte bara arbetet – de gör också inlärningen mer effektiv. Oavsett om det handlar om att ta itu med komplexa ämnen, organisera uppgifter eller förfina ditt skrivande, hjälper AI dig att fokusera på det som verkligen är viktigt.

Det är viktigt att hitta rätt balans mellan teknik och traditionellt lärande. När AI används på rätt sätt ökar det produktiviteten, stärker förståelsen och håller studenterna steget före.

Registrera dig på ClickUp för att effektivisera uppgifter, hantera deadlines och hålla dina studier på rätt spår. 🚀