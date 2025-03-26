De 13 bästa AI-agenterna för innehållsskapande att utforska 2025

Efter att ha testat dussintals AI-verktyg för att skapa innehåll kan jag säga att de inte alla är likadana. Även om de kan ha överlappande funktioner, tjänar de olika syften.

Det är sant att AI kan vara en game changer i din innehållsskapandeprocess. Men jag har upptäckt att den verkliga magin ligger i att hitta en AI-agent som kompletterar din innehållsprocess. Rätt AI-agenter kan förvandla en trög process och få saker gjorda snabbare.

Men med den ständigt växande listan över AI-verktyg är det normalt att vara osäker på vilket verktyg man ska välja. Därför har jag och resten av ClickUp-teamet gått samman för att testa olika AI-agenter för innehållsskapande och sammanställt en lista över de 13 bästa.

Låt oss dyka rätt in!

Vad är AI-agenter för innehållsskapande?

AI-agenter för innehållsskapande hjälper dig att skapa och redigera innehåll utifrån dina krav och automatisera innehållshanteringsprocessen. De är som dina digitala medarbetare, utformade för att hantera specifika innehållsrelaterade uppgifter.

Du kan prova olika typer av AI-agenter för strukturerat innehållsskapande:

Textbaserade AI-agenter: De hjälper dig att skriva utkast till blogginlägg, webbtexter, landningssidor, e-postmeddelanden, nyhetsbrev etc.

Visuella AI-agenter: Sådana agenter utformar infografik, presentationer, inlägg på sociala medier, 3D-bilder, videor och andra visuella element med textbaserade uppmaningar.

AI-agenter för ljud och tal: Dessa AI-agenter kan skapa podcastmanus och omvandla skriven text till realistiska AI-genererade voiceovers.

🌻 Exempel: ChatGPT kan hjälpa dig att skapa dispositioner för blogginlägg och brainstorma idéer, Consensus kan samla in och analysera information från akademiska artiklar och Midjourney kan generera konstnärliga bilder för ditt varumärkes marknadsföring.

Tillsammans kan ni skapa ett samarbetsbaserat arbetshanteringssystem för innehållsmarknadsföring där AI-agenter kan påskynda processer och förbättra effektiviteten.

Vad ska du leta efter i AI-agenter för innehållsskapande?

Vilka funktioner du väljer beror på dina affärsbehov, men här är några viktiga funktioner som är ett måste i AI-verktyg för innehållsskapande.

Inbyggda kvalitetskontroller : Välj ett verktyg som garanterar korrekt och högkvalitativt innehåll. Verktyget måste ha grundläggande stavnings- och grammatikontroller, faktagranskningsfunktioner och plagiatdetektor.

Kontextuell förståelse : Välj AI-agenter som förstår dina uppmaningar även när de är komplicerade. Programvaran bör anpassas till din innehållsstil, ton och : Välj AI-agenter som förstår dina uppmaningar även när de är komplicerade. Programvaran bör anpassas till din innehållsstil, ton och varumärkesriktlinjer för att säkerställa konsekvens i innehållet.

Anpassning : Skaffa verktyg för innehållsskapande som ger dig kontroll över resultatet. Du måste kunna justera parametrar som längd, ton, språk och formatering samt finjustera processen för innehållsskapande.

Integrationsmöjligheter: Välj plattformar som enkelt kan integreras med din befintliga teknikstack. Om du till exempel integrerar din kalender och projektledningsprogramvara med verktyg för innehållsskapande kan du effektivisera hela din innehållshanteringsprocess.

🧠 Visste du att? 42 % av marknadsförings- och medieledare använde AI-verktyg för att skriva innehåll, 40 % för att generera innehåll för sociala medier och 34 % för personalisering och rekommendationer.

De bästa AI-agenterna för innehållsskapande

1. ClickUp (Bäst för AI-driven innehålls- och uppgiftshantering)

Använd ClickUp Brain för att skapa ett snabbt och effektivt påminnelsemejl

Att byta verktyg då och då gjorde innehållshanteringen till en kamp. Men när jag provade ClickUp fann jag min genombrott för AI-driven idégenerering och skapande av innehåll.

ClickUp har revolutionerat mitt sätt att hantera skapande och hantering av innehåll. Plattformen kombinerar AI-innehållsskapande med robusta projektledningsfunktioner, vilket gör den till en one-stop-shop för allt som har med innehåll att göra. Det bästa? Jag har en inbyggd AI-agent som hjälper mig med alla aspekter av arbetet inom mitt ClickUp-arbetsutrymme: Möt ClickUp Brain!

Hur kan ClickUp Brain hjälpa mig? Nu kör vi!

När jag stöter på kreativa blockeringar använder jag ClickUp Brain för att på några sekunder skapa detaljerade innehållsbeskrivningar med nyckelord, målgrupp och mål och få insikter om områden där innehållet kan förbättras.

Skapa bloggbrev, artiklar, inlägg på sociala medier, e-postmeddelanden, sammanfattningar och mycket mer med ClickUp Brain

ClickUp Brain hjälper mig också med:

Skriva innehåll: Den kan skriva utkast till bildtexter för inlägg på sociala medier, skriva annonsmanus och komma med texter för sociala medier. Om jag vill skicka ett e-postmeddelande till en kund behöver jag bara ange en detaljerad uppmaning.

Automatisera innehållsplanering: ClickUp Brain kan enkelt skapa innehållskalendrar och föreslå de bästa publiceringstidpunkterna och formaten baserat på tidigare engagemangsdata.

Återanvändning av innehåll: Jag kan också omvandla långa texter till korta inlägg på sociala medier, nyhetsbrev via e-post eller videoskript för att maximera innehållets räckvidd.

Lär dig hur du skapar spännande innehåll med AI!👇

ClickUp Whiteboards är mitt förstahandsval för brainstorming med teamet. Jag kan diskutera innehållsidéer på virtuella tavlor, omvandla idéer till uppgifter och direkt bädda in dessa tavlor i en chatt för att dela dem med teamet.

Samarbeta och brainstorma med ClickUp Whiteboards

Här kommer det bästa! ClickUp Brain hjälper mig också att skapa bilder för blogginlägg eller kampanjer på sociala medier och till och med visualisera idéer. Det är som fem olika verktyg i ett och samma arbetsutrymme!

Brainstorma idéer och skapa bilder i ClickUp Whiteboards med ClickUp Brain

När du har innehållet klart kan du använda ClickUp Docs för att hantera dina innehållsbriefingar. Dessutom kan ClickUp Docs lagra varumärkesriktlinjer, innehållsplaner, forskningsmaterial och mötesanteckningar. Det är en utmärkt funktion för att dokumentera alla dina innehållsrelaterade detaljer.

Dokumentera innehållsriktlinjer, forskningsmaterial och samarbeta i realtid med ClickUp Docs

Det slutar inte här. ClickUp har också ett mallbibliotek med mallar för innehållskalendrar, planeringsmallar osv. , vilket underlättar mitt liv avsevärt.

Till exempel är ClickUps mall för innehållskalender till stor hjälp vid planering av innehållsscheman – när det ska publiceras, hur innehållet ska publiceras, delas osv. På samma sätt finns ClickUps mall för skalning av innehållsproduktion som hjälper mig att effektivisera hela processen för innehållsproduktion.

ClickUps bästa funktioner

Strukturera, koppla samman och bygg vidare på idéer för att skapa ett nätverk av innehåll som du vill skapa med ClickUp Mind Maps.

Godkänn innehållsbriefingar, ändra status och skicka påminnelser om uppgifter med ClickUp Automations

Få en samlad bild av dina marknadsföringsmål, spåra uppgifter, utför innehållstrendanalyser och mycket mer med anpassade ClickUp-instrumentpaneler.

Automatisera, organisera, prioritera och spåra innehållsuppgifter med ClickUp Tasks

Brainstorma idéer, dokumentera innehållsriktlinjer och missa aldrig en uppdatering med ClickUp Whiteboards, ClickUp Docs och ClickUp Chat

Skapa detaljerade innehållsbeskrivningar, bloggar, material för sociala medier, produktbeskrivningar, e-postmeddelanden, sammanfattningar och mycket mer med ClickUp Brain.

Begränsningar för ClickUp

Med så många funktioner kan ClickUp kännas överväldigande i början. Det tar tid att vänja sig vid verktyget.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag älskar verkligen hur det använder AI för att påskynda innehållsskapandet. Det hjälper mig att få jobbet gjort snabbare och anpassar arbetsflödet efter mina specifika behov. Det är byggt för att optimera produktiviteten med sina dynamiska funktioner som är perfekta för samarbete och teamwork med korta leveranstider i åtanke. Ganska användarvänligt, med produktivitetshöjande integrationer. Alla klickar på det, så varför skulle inte jag göra det? Implementeringen och navigeringen är inte så enkel i början. Men man kommer snart igång och det är fantastiskt med en användarstödfunktion. Det har blivit mitt mest använda verktyg för produktivitet och samarbete.

Jag älskar verkligen hur det använder AI för att påskynda innehållsskapandet. Det hjälper mig att få jobbet gjort snabbare och anpassar arbetsflödet efter mina specifika behov. Det är byggt för att optimera produktiviteten med sina dynamiska funktioner som är perfekta för samarbete och teamwork med korta leveranstider i åtanke. Ganska användarvänligt, med produktivitetshöjande integrationer. Alla klickar på det, så varför skulle inte jag göra det? Implementeringen och navigeringen är inte så enkel i början. Men man kommer snart igång och det är fantastiskt med en användarstödfunktion. Det har blivit mitt mest använda verktyg för produktivitet och samarbete.

2. Jasper (bäst för att skapa innehåll som passar ditt varumärke)

via Jasper

Jasper är utmärkt för att upprätthålla varumärkeskonsistens i ditt innehåll. Som innehållsmarknadsförare kan du använda det för att skapa varumärkesinriktat innehåll för din målgrupp i olika marknadsföringskanaler.

Jag gillar särskilt Jaspers varumärkes-IQ-funktion, som gör att verktyget kan lära sig och replikera en specifik ton och stil. Det kontrollerar automatiskt ditt innehåll – från kampanjmaterial och bloggbanners till videoinnehåll – mot dina varumärkesriktlinjer och föreslår förbättringar. Verktyget erbjuder också flera färdiga mallar för blogginlägg, bildtexter på sociala medier, e-postrubriker och produktbeskrivningar.

Jasper bästa funktioner

Finjustera varumärkesinställningar som ton, röst, stil och visuella riktlinjer för att säkerställa att resultatet representerar ditt varumärke.

Anpassa bilder för ditt innehåll med AI-bildpaketet

Se till att alla bilder är konsekventa och följer varumärkets riktlinjer med hjälp av Jaspers funktion som markerar överträdelser och rekommenderar ändringar.

Jasper-begränsningar

Enligt några användare gör det att Jasper blir långsam om du inte rensar din chattlogg, vilket kan vara ett problem om du ofta hänvisar till äldre promptar.

Jasper kan ibland skapa generiskt och felaktigt innehåll.

Priser för Jasper

Creator : 49 $ per månad/arbetsplats

Pro : 69 $ per månad/plats

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper?

Jasper är ett pålitligt verktyg som hjälper oss att skapa användbart innehåll för kundernas webbplatser på några minuter. Innehållet är vanligtvis korrekt och behöver bara mindre redigeringar och verifiering. Det kommer dock med för många instruktioner och en överväldigande design jämfört med konkurrenter som Writesonic. Det blir enkelt att använda och effektivt när du väl har fått kläm på det. Jasper är också dyrare än liknande verktyg, och du måste ange dina betalningsuppgifter för att få tillgång till gratisprovet.

Jasper är ett pålitligt verktyg som hjälper oss att skapa användbart innehåll för kundernas webbplatser på några minuter. Innehållet är vanligtvis korrekt och behöver bara mindre redigeringar och verifiering. Det kommer dock med för många instruktioner och en överväldigande design jämfört med konkurrenter som Writesonic. Det blir enkelt att använda och effektivt när du väl har fått kläm på det. Jasper är också dyrare än liknande verktyg, och du måste ange dina betalningsuppgifter för att få tillgång till gratisprovet.

✨ Kul fakta: Jasper hette ursprungligen Jarvis, inspirerat av AI-assistenten i Iron Man-filmerna. Målet var att framhäva verktyget som ett kraftfullt och intelligent verktyg.

3. Copy. ai (Bäst för GTM-team som vill skapa och optimera personaliserat innehåll)

Copy.ai är, precis som namnet antyder, ett verktyg för copywriting som hjälper dig att skapa marknadsföringsmaterial, reklamtexter och inlägg på sociala medier med hjälp av AI-verktyg som innehålls- och styckegenerator, meningsomskrivare och styckesomskrivare.

Med Copy.ai kan du automatisera manuella uppgifter för att öka produktiviteten inom försäljning, marknadsföring och kundframgång. Dessutom kan du konsolidera isolerade data från olika delar av din GTM-strategi, koppla dem till arbetsflöden, möjliggöra datainteraktion i realtid och använda dem för att skapa övertygande innehåll.

Copy. ai bästa funktioner

Lagra data såsom publikinsikter i ett strukturerat format och analysera dem för strategiska och praktiska insikter med Tables.

Automatisera rutinprocesser med en anpassningsbar arbetsflödesbyggare och utlös arbetsflöden baserat på händelser.

Lagra varumärkesriktlinjer, innehållsstrategi, produktbeskrivningar och annan företagsinformation i ett centralt arkiv med hjälp av Infobase.

Begränsningar för Copy.ai

Du kan inte redigera inmatningen i en chatt. Frågan måste skrivas om om du vill ändra den.

Ibland hämtar verktyget innehåll direkt från webbsidor, vilket kan leda till plagiering.

Copy. ai-priser

Gratis

Startpaket : 49 $/månad

Avancerad : 249 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Copy.ai?

Vår övergripande upplevelse av Copy.ai är generellt sett positiv. Det finns många positiva aspekter eftersom det är mångsidigt och kan hjälpa oss att skapa alla typer av innehåll. Innehållet ser dock stelt och strukturerat ut med typiska underrubriker, vilket gör att vem som helst kan se att det är AI-genererat med en enda blick. Du måste redigera och kontrollera grammatik, interpunktion och korrekthet i innehållet för att förbättra det.

Vår totala upplevelse av Copy.ai är generellt sett positiv. Det finns många positiva aspekter eftersom det är mångsidigt och kan hjälpa oss att skapa alla typer av innehåll. Innehållet ser dock stelt och strukturerat ut med typiska underrubriker, vilket gör att vem som helst kan se att det är AI-genererat med en enda blick. Du måste redigera och kontrollera grammatik, interpunktion och korrekthet i innehållet för att förbättra det.

4. Writer (Bäst för redigering och förbättring av innehåll)

Writer gör mycket mer än ditt vanliga AI-verktyg för innehåll. Du kan bygga NLP-appar (Natural Language Processing), kontrollera att innehållet följer lagar, regler och varumärkesregler, skapa innehåll och till och med återanvända video- och ljudfiler.

Det jag gillade mest med Writer är att även om flera "appar" har bakats in i en, är verktyget ganska snyggt och enkelt. Du kan använda Ask Writer, ett chattliknande fråge- och svarssystem, för att generera svar och skapa produktbeskrivningar, e-postmeddelanden etc. Dessutom kan du komma åt ett Grammarly-liknande gränssnitt där du får en AI-innehållsdetektor, en plagieringskontroll och förslag på innehållsförbättringar.

Writers bästa funktioner

Skapa bloggämnesöversikter, jobb- och produktbeskrivningar, vanliga frågor, utgående e-postmeddelanden och felmeddelanden.

Ladda upp bilder, ställ frågor och skapa innehåll med bildanalysatorn.

Skapa viktiga sammanfattningar genom att ladda upp en inspelning eller ett transkript med Recaps.

Identifiera AI-genererat innehåll kontra mänskligt genererat innehåll med en AI-innehållsdetektor

Författarens begränsningar

Det genererade innehållet innehåller ofta flera fel, och språket kan vara ganska robotlikt.

Priser för författare

Team : 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av författare

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Writer?

Writers grundläggande flöden för innehållsutveckling är överlägsna de många genereringsverktygens ”chatt”-gränssnitt. De är specifikt utvecklade av författare för författare. Jag började använda Writer när jag var innehållsansvarig på en kreativ byrå. Vi använde det för att se till att våra anställda författare höll sig till samma stil och budskap för alla våra kunder. Det tar dock lite tid att lära sig Writer. Och då menar jag att lära mig hur man bäst använder verktygen. Det skulle vara bra med lite mer genomgång och handledning i början.

Writers grundläggande flöden för innehållsutveckling är överlägsna de många genereringsverktygens ”chatt”-gränssnitt. De är specifikt utvecklade av författare för författare. Jag började använda Writer när jag var innehållsansvarig på en kreativ byrå. Vi använde det för att se till att våra anställda författare höll sig till samma stil och budskap för alla våra kunder. Det tar dock lite tid att lära sig Writer. Och då menar jag att lära mig hur man bäst använder verktygen. Det skulle vara bra med lite mer genomgång och handledning i början.

5. Frase (Bäst för redigering, optimering och sammanfattning av innehåll)

via Frase

Frase liknar de andra verktygen i denna lista med sina AI-funktioner för skrivande, redigering och optimering. Det hjälper dig att recherchera, skriva SEO-optimerade blogginlägg och förfina dem med redigeringsförslag.

Jag tyckte att Frase:s SERP-forskningsfunktion var mest anmärkningsvärd. Den låter dig analysera konkurrenternas innehåll direkt i redigeraren. Den ger innehållsförslag som länkar, rubriker, nyckelordsanvändning och bilder som du kan lägga till för att göra artikeln mer Google-värdig.

Jag gillade också hur verktyget hjälpte mig att organisera mina innehållsöversikter. Det erbjöd också flera ramverk för att generera idéer och betygsatte min artikel för att visa hur väl den stämde överens med sökintentionen.

Frase bästa funktioner

Undersök toppsidor, konkurrenters rubriker och viktiga SERP-mått för att skapa innehållsöversikter med hjälp av verktyget för att skapa innehållsbeskrivningar.

Gör konkurrentanalyser, använd ett poängsystem för att mäta ditt innehålls rankningspotential och optimera artiklar för sökmotorer.

Formatera text, infoga tabeller, lägg till bilder, använd mallar för att standardisera layouter och få omedelbara förbättringsförslag med en inbyggd innehållsredigerare.

Frase-begränsningar

Ibland kan verktyget vara långsamt och trögt när du söker efter information för att skriva ett utkast till en artikel.

Innehållsrekommendationerna kommer i allmänhet från de högst rankade sidorna, så du kanske inte får någon djupgående information.

Frase-priser

Gratis

Basic : 45 $/månad

Team: 115 $/månad

Frase-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Frase?

Jag gillar att det är så enkelt att använda och att det inte tar timmar att komma igång. Som innehållsansvarig ger jag Frase-länkar till mina skribenter och de använder bara Chrome-pluginen för att optimera sitt innehåll. Det är också enkelt att importera innehåll till Frase för optimering. Ibland väljer det dock slumpmässiga nyckelord som inte har mycket med ämnet att göra. Detta gör det svårare att uppnå 100 % optimering. Men du kan ta bort dessa nyckelord.

Jag gillar att det är så enkelt att använda och att det inte tar timmar att komma igång. Som innehållsansvarig ger jag Frase-länkar till mina skribenter och de använder bara Chrome-pluginen för att optimera sitt innehåll. Det är också enkelt att importera innehåll till Frase för optimering. Ibland väljer det dock slumpmässiga nyckelord som inte har mycket med ämnet att göra. Detta gör det svårare att uppnå 100 % optimering. Men du kan ta bort dessa nyckelord.

6. ChatGPT (Bäst för gratis innehållsskapande)

via ChatGPT

Du kanske redan har provat ChatGPT, men här är min åsikt om detta populära verktyg: Jag ser det som en vän som kan hjälpa dig med nästan allt – skriva innehåll, koda, skapa bilder, analysera data, planera fester, laga mat och mycket annat. Det anpassar sig efterhand till ditt sätt att tänka och din stil, vilket gör det lättare att kommunicera.

Jag tycker att dess röstinteraktionsfunktion är den mest fantastiska. Du kan föra en naturlig dialog med verktyget samtidigt som du multitaskar. Det är lätt att använda och kan hantera olika uppgifter. Det har dock svårt att förstå komplexa uppmaningar och genererar ibland föråldrad och felaktig information.

ChatGPT:s bästa funktioner

Skapa AI-bilder för projekt, presentationsbilder och kampanjer med snabba uppmaningar.

Säg dina uppmaningar istället för att skriva dem för att ha en brainstorming-session med ChatGPT.

Analysera data, skapa stapeldiagram och spridningsdiagram, utför trendanalyser och tolka resultaträkningar.

Förenkla koder, felsök eller skriv en funktion med hjälp av kodfunktionen.

ChatGPT:s begränsningar

Ibland ger ChatGPT felaktig information och missförstår uppmaningar.

Verktyget har svårt med specialiserade frågor. Det kan missa subtila detaljer och skapa generiska resultat.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus : 20 $/månad

Pro : 200 $/månad

Team : 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

Jag tycker att det är fantastiskt att ge dig idéer till innehåll, men det kan inte ge dig sammanhang. Det är bara människor som kan göra det. Jag kan spara tid när du behöver få en riktigt tydlig plan, men återigen, om du inte är en koncis kommunikatör kommer du att få exakt det du ber om. Utbildade personer inom sitt expertområde kan ställa frågor med det språk som krävs för det området, och då får du fantastiska idéer.

Jag tycker att det är fantastiskt att ge dig idéer till innehåll, men det kan inte ge dig sammanhang. Det är bara människor som kan göra det. Jag kan spara tid när du behöver få en riktigt tydlig plan, men återigen, om du inte är en koncis kommunikatör kommer du att få exakt det du ber om. Utbildade personer inom sitt expertområde kan ställa frågor med det språk som krävs för det området, och då får du fantastiska idéer.

7. Surfer SEO (bäst för innehållsoptimering)

via Surfer

Surfer är ett komplett SEO-verktyg som låter dig skapa artiklar som är redo att rankas med automatisk optimering. Du kan använda plattformen för att infoga relevanta nyckelord i ditt innehåll och få ett betyg som indikerar dess potential att rankas.

Jag gillar att Surfer erbjuder flera innehållsfunktioner på en och samma plattform. Det gör att jag kan redigera innehåll med realtidsfeedback om optimering, skapa dispositioner, humanisera AI-innehåll och förbättra innehållets läsbarhet. Det bästa av allt? Det har en funktion för innehållsgranskning som hjälper dig att spåra hur väl ditt innehåll och din domän presterar. Du får dagliga uppdateringar om viktiga mätvärden så att du kan vidta omedelbara åtgärder för att improvisera.

Surfer SEO:s bästa funktioner

Strukturera detaljerade innehållsöversikter med unika rubriker med den inbyggda översiktsbyggaren.

Övervaka innehåll och domänprestanda med dagliga uppdateringar om trafik, rankningar etc. , med innehållsgranskning

Humanisera ditt AI-innehåll för att klara AI-detekteringsverktyg med AI Content Humanizer.

Hitta innehållsämnen och underämnen för en nisch för att identifiera luckor i din innehållsstrategi med hjälp av ämneskartor.

Begränsningar för Surfer SEO

Många användare klagar över Surfers höga priser. Även startpaketet är dyrt för både innehålls- och AI-redigerare.

Priser för Surfer SEO

Essential : 99 $/månad

Skala : 219 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Surfer SEO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Surfer SEO?

Jag har blandade åsikter om Surfer. Det är bra för SERP-analys, inklusive NLP i innehåll och klusterplanering, men det är inte till någon nytta för ämnen med begränsad konkurrens. AI Humanizer är helt enkelt slöseri med tid. Det bidrar inte med något till innehållet. Sammanfattningsvis är det ett bra SEO-verktyg, men du kan inte lita helt på det för alla typer av innehåll.

Jag har blandade åsikter om Surfer. Det är bra för SERP-analys, inklusive NLP i innehåll och klusterplanering, men det är inte till någon nytta för ämnen med begränsad konkurrens. AI Humanizer är helt enkelt slöseri med tid. Det bidrar inte med något till innehållet. Sammanfattningsvis är det ett bra SEO-verktyg, men du kan inte lita helt på det för alla typer av innehåll.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock oftast att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

8. Hypotenuse AI (bäst för att skriva SEO-optimerade produktbeskrivningar)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI – AI-skrivaren för e-handel – är perfekt för onlinevarumärken, marknadsförare och copywriters. Den kan skapa produkt- och kategoribeskrivningar, bilder, metataggar, Facebook- och Google-annonser, e-postmeddelanden och Instagram-bildtexter.

Jag gillar hur verktyget skapar optimerade produktbeskrivningar och taggar i bulk på några sekunder. Det erbjuder också HypoChat, en chatbot för att skapa, sammanfatta och skriva om innehåll för olika plattformar. Det bästa? Hypotenuse är superanpassningsbart. Du kan använda dess skräddarsydda varumärkesröst för att träna AI med dina varumärkesriktlinjer och stil.

Hypotenuse AI:s bästa funktioner

Rensa, standardisera och berika produktdata i bulk för att förbättra produktens synlighet.

Spåra sökprestanda och optimera produktlistningar för sökmotorer och marknadsplatser

Automatisera produktmärkning med högkvalitativa och exakta taggar

Hypotenuse AI:s begränsningar

Flera användare tycker att prenumerationspriserna är för höga.

Verktyget ger väldigt få alternativ när du skapar bloggutkast. Om du inte har tillräcklig kunskap om ämnet kan det vara svårt att generera innehåll.

Priser för Hypotenuse AI

Basic : 150 $/månad, faktureras årligen

E-commerce Pro : Anpassad prissättning

E-handelsföretag: Anpassad prissättning

Hypotenuse AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Hypotenuse AI?

Hypotenuse AI är det bästa verktyget för innehållsskapare och copywriters. Det sparar otroligt mycket tid genom att producera högkvalitativt, forskningsbaserat innehåll i realtid. Hypochat är en verkligt innovativ funktion som ger stor hjälp inom olika aspekter av copywriting. Dess bloggskrivande är det bästa jämfört med andra AI-verktyg jag har provat. Ibland upprepar det dock liknande meningar inom samma blogg. Även om innehållet är unikt stör denna upprepning ibland bloggens flöde. Jag hoppas att denna aspekt förbättras i framtida uppdateringar.

Hypotenuse AI är det bästa verktyget för innehållsskapare och copywriters. Det sparar otroligt mycket tid genom att producera högkvalitativt, forskningsbaserat innehåll i realtid. Hypochat är en verkligt innovativ funktion som ger stor hjälp inom olika aspekter av copywriting. Dess bloggskrivande är det bästa jämfört med andra AI-verktyg jag har provat. Ibland upprepar det dock liknande meningar inom samma blogg. Även om innehållet är unikt stör denna upprepning ibland bloggens flöde. Jag hoppas att denna aspekt förbättras i framtida uppdateringar.

9. MarketMuse (Bäst för innehållsplanering)

via MarketMuse

MarketMuse kan förbättra din innehållsplanering med sina funktioner för att optimera befintligt innehåll baserat på relevanta söktermer, konkurrentanalyser och topprankade sidor. Du kan använda det för att få insikter om sökordsökningar, ämneskluster och mycket mer.

Jag använde MarketMuse för att generera innehållsbeskrivningar och återanvända befintligt innehåll. Det gjorde ett bra jobb med konkurrentanalys för att identifiera luckor i innehållet. Det jag gillar mest är dess optimeringsmodul, som hjälpte mig med information som målordantal, ämnesnämnanden som krävs för att rankas för en specifik sökfråga, innehållspoäng och förslag på hur man kan slå en konkurrentartikel.

MarketMuse bästa funktioner

Skapa strukturerade innehållsplaner och få rekommendationer för din innehållsstrategi.

Skapa briefs för artiklar, nyheter, jämförelser, instruktionsguider, produktrecensioner etc.

Gör en djupgående SEO-konkurrentanalys och visualisera innehållsgap med hjälp av värmekartor.

Begränsningar för MarketMuse

Vissa användare tycker att gränssnittet inte är intuitivt. Det tar mycket tid att undersöka ämnen och optimera artiklar.

Priser för MarketMuse

Gratis

Optimera : 99 $/månad

Forskning : 249 $/månad

Strategi: 499 $/månad

MarketMuse-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om MarketMuse?

Jag älskar att jag får direkt insikt om sökordsforskning, personlig svårighetsgrad, ämneskluster och mycket mer. Det är ett fantastiskt verktyg för att bygga ut vår befintliga SEO-innehållsstrategi. Det har varit ganska enkelt att lära sig och introduktionen har varit fantastisk. Implementeringen av MM har varit en game changer för vår SEO. Det finns inte så många rapporterings-/insiktsmått, men de sa att det är på gång.

Jag älskar att jag får direkt insikt om sökordsforskning, personlig svårighetsgrad, ämneskluster och mycket mer. Det är ett fantastiskt verktyg för att bygga ut vår befintliga SEO-innehållsstrategi. Det har varit ganska enkelt att lära sig och introduktionen har varit fantastisk. Implementeringen av MM har varit en game changer för vår SEO. Det finns inte så många rapporterings-/insiktsmått, men de sa att det är på gång.

10. ContentBot (bäst för att generera långa texter)

via ContentBot

Om du vill skala upp långformat innehåll kan ContentBot vara värdefullt för din innehållsmarknadsföringsstrategi. Du kan använda verktyget för att snabbt generera insiktsfulla, humaniserade artiklar.

Jag gillar hur verktyget svarade på alla mina frågor och till och med förklarade dem i stycken. Dess "Discover"-funktion är en annan utmärkande egenskap som hjälper dig att identifiera relevanta nyckelord och ämnen som du kanske har missat. ContentBot har också ett Chrome-tillägg för att producera innehåll på språng. Dessutom stöder det över 110 språk, vilket kan vara till hjälp om du har en global publik.

ContentBots bästa funktioner

Skapa sökmotorvänliga bloggar med smarta länkar och AI-bildgenerering

Använd färdiga arbetsflöden för innehållsskapande eller skapa dina egna med en visuell AI-flödesbyggare.

Gör AI-innehållet mer människovänligt med Humanizer-funktionen.

Konvertera CSV-filer till blogginlägg, produktbeskrivningar och marknadsföringsinnehåll med ContentBots AI-agent.

Begränsningar för ContentBot

Det tar lite tid att vänja sig vid verktyget på grund av dess komplexa funktioner.

AI-genererat innehåll kan ibland ha låg läsbarhet.

Priser för ContentBot

Förbetalt : 0,5 dollar per 1000 ord

Startpaket : 9 $/månad

Premium : 29 $/månad

Premium+: 49 $/månad

ContentBot-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om ContentBot?

Jag gillar att ContentBot. ai är en automatiserad plattform för innehållsskapande som gör det enkelt att producera kvalitetsinnehåll snabbt och effektivt. Med en mängd olika funktioner och anpassningsalternativ är den perfekt för att hjälpa upptagna innehållsskapare att maximera sin tid och frigöra resurser för mer kreativa projekt. Automatiseringen kan dock vara begränsad. Det kan ibland ta ett tag att hitta rätt innehåll och det kan vara svårt att anpassa innehållet efter specifika behov. Dessutom är en del av innehållet inte alltid uppdaterat eller korrekt.

Jag gillar att ContentBot. ai är en automatiserad plattform för innehållsskapande som gör det enkelt att producera kvalitetsinnehåll snabbt och effektivt. Med en mängd olika funktioner och anpassningsalternativ är den perfekt för att hjälpa upptagna innehållsskapare att maximera sin tid och frigöra resurser för mer kreativa projekt. Automatiseringen kan dock vara begränsad. Det kan ibland ta ett tag att hitta rätt innehåll och det kan vara svårt att anpassa innehållet efter specifika behov. Dessutom är en del av innehållet inte alltid uppdaterat eller korrekt.

11. Peppertype AI (bäst för att generera marknadsföringsinnehåll)

via Peppertype

Bland verktygen för AI-innehållsskapande är Peppertype specialiserat på att skala upp innehållsproduktionen. Du kan använda det för att generera stora mängder engagerande innehåll för marknadsföringskampanjer och sociala medieplattformar.

Jag använde Peppertype för att generera olika typer av innehåll, inklusive annonstexter, blogginlägg, bildtexter för sociala medier och e-postmeddelanden. Och varje gång producerade det originellt innehåll som bibehöll varumärkets röst och hög läsbarhet. Dessutom har det en inbyggd plagiatkontroll som låter dig verifiera innehållets originalitet direkt.

Peppertype AI:s bästa funktioner

Använd inbyggda SEO-verktyg för att optimera genererat innehåll och förbättra sökmotorrankningen.

Få AI-drivna innehållsförslag och kreativa idéer i realtid med minimal användarinmatning.

Samarbeta i realtid för att arbeta med bloggar, inlägg på sociala medier och granska innehåll samtidigt med teammedlemmarna.

Peppertype AI-begränsningar

Enligt några användare är det nuvarande gränssnittet inte lika lätt att använda som det tidigare.

Det genererade innehållet kan sakna variation, och du kan få repetitiva resultat.

Priser för Peppertype AI

Anpassad prissättning

Peppertype AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Peppertype AI?

Det bästa med Pepper Content är att de har skapat ett komplett verktyg som hjälper mig med alla delar av innehållsskapandet, inklusive bloggning, bildtexter på sociala medier, Google-annonser och mycket mer. AI-generatorn är helt fantastisk. Jag gillar den riktning produkten är på väg mot. Däremot var jag inte särskilt imponerad av Pepper Contents SEO-funktioner. När jag använde SEO-verktyget visade det mig sökord som jag redan rankades på, medan jag hade hoppats att det skulle visa mig vilka sökord jag borde rikta in mig på!

Det bästa med Pepper Content är att de har skapat ett komplett verktyg som hjälper mig med alla delar av innehållsskapandet, inklusive bloggning, bildtexter på sociala medier, Google-annonser och mycket mer. AI-generatorn är helt fantastisk. Jag gillar den riktning produkten är på väg mot. Däremot var jag inte särskilt imponerad av Pepper Contents SEO-funktioner. När jag använde SEO-verktyget visade det mig sökord som jag redan rankades på, medan jag hade hoppats att det skulle visa mig vilka sökord jag borde rikta in mig på!

12. Descript (Bäst för redigering av video och podcast)

via Descript

Spendera veckor på att skriva videoskript och redigera dina poddar? Descript kan spara tid åt dig.

Detta verktyg för redigering av ljud och video förändrar spelreglerna med sin textbaserade redigeringsmetod – du ändrar saker i transkriptet precis som i ett Word-dokument och ändringarna överförs direkt till motsvarande ljud- eller videofil.

Descript utmärker sig genom sina transkriptioner från ljud till text och sin förmåga att ta bort fyllnadsord. Dessutom får du Underlord AI som din sidekick, som fungerar perfekt för att förbättra ljud- och bildkvaliteten, generera videoskript, ta bort omtagningar och bakgrunder, generera klipp och så vidare.

Descripts bästa funktioner

Skapa ljudfiler med din egen röstklon eller AI-röst genom att bara ge instruktioner.

Spela in högkvalitativa, flerspåriga ljud- och videosessioner med flera deltagare på distans med Descript Rooms.

Konvertera långa videor och poddar till klipp för dina inlägg på sociala medier

Spela in skärmar och få omedelbara transkriptioner av din inspelning

Begränsningar för Descript

Applikationen kan frysa om du bläddrar för snabbt.

Ibland mappar Descript ord felaktigt i videoklippen.

Priser för Descript

Gratis

Hobbyist : 19 $/månad per person

Skapare : 35 $/månad per person

Företag : 50 $/månad per person

Företag: Anpassad prissättning

Beskrivande betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (170+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

Sammantaget är jag nöjd med Descript. Jag är imponerad av funktionerna för tal-till-text och redigering. Det gör att jag kan skapa professionella demovideor för programvara. Videobearbetningen tar dock lång tid. Det kräver mycket datorkraft och motverkar något den tidsbesparing som inspelningen innebär. Det tar lite tid att lära sig användargränssnittet när man är nybörjare på Descript.

Sammantaget är jag nöjd med Descript. Jag är imponerad av funktionerna för tal-till-text och redigering. Det gör att jag kan skapa professionella demonstrationsvideor för programvara. Videobearbetningen tar dock lång tid. Det kräver mycket datorkraft och motverkar något den tidsbesparing som inspelningen innebär. Det tar lite tid att lära sig gränssnittet när man är nybörjare på Descript.

🧠 Visste du att? Marknaden för videoredigeringsprogram förväntas växa till 5,13 miljarder dollar fram till 2032, med en CAGR på 5,8 %.

13. Writesonic (Bäst för att övervinna skrivkramp och generera SEO-vänligt innehåll)

via Writesonic

Writesonic är utmärkt för att skapa olika typer av innehåll – inlägg på sociala medier, bildtexter, reklamtexter, e-postmeddelanden och bloggar. Du kan optimera innehållet med nyckelord och till och med automatisera interna länkar. Det är enkelt att använda och kräver minimalt med ansträngning för att generera kvalitetsinnehåll.

Det jag gillade mest med Writesonic är att det genererar kreativa idéer och föreslår förbättringar för att förfina mina texter. Så om du letar efter ett verktyg som stimulerar kreativiteten och kombinerar SEO kan Writesonic vara användbart.

Writesonic bästa funktioner

Automatisera interna länkar och optimera artiklar för SEO

Använd ett brett utbud av mallar för innehållsskapande för att skapa olika typer av innehåll – från tekniska bloggar till bildtexter för sociala medier.

Automatiskt genererade bilder för dina bloggar

Writesonic-begränsningar

Det kan förekomma sakfel. Du måste därför korrekturläsa och redigera artiklarna innan du publicerar dem.

Priser för Writesonic

Gratis : 25 engångskrediter

Individuell : 20 $/månad för 100 krediter

Standard : 99 $/månad för 1000 krediter

Företag: Anpassad prissättning

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Writesonic?

Sammantaget är det bra, men ibland frustrerande när programvaran krånglar och du måste skapa samma innehåll om och om igen och använda dina tilldelade krediter. Det är en fantastisk produkt med många bra SEO-element. Prissättningen och abonnemangen är dock klumpiga med ett månatligt kreditbaserat system som baseras på hur du använder det, utan överföring av outnyttjade krediter, så du måste planera ditt arbete efter deras abonnemang snarare än efter dina affärsbehov.

Sammantaget är det bra, men ibland frustrerande när programvaran krånglar och du måste skapa samma innehåll om och om igen och använda dina tilldelade krediter. Det är en fantastisk produkt med många bra SEO-element. Prissättningen och abonnemangen är dock klumpiga med ett månatligt kreditbaserat system som baseras på hur du använder det, utan överföring av outnyttjade krediter, så du måste planera ditt arbete efter deras abonnemang snarare än efter dina affärsbehov.

