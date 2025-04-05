De 10 bästa AI-agenterna för projektledning

Drunknar du i kalkylblad, Slack-meddelanden och möten som kunde ha varit e-postmeddelanden? Vi har varit där, gjort det.

Innan AI-agenterna kom gick hälften av en projektledares arbetsdag åt till att uppdatera uppgifter, skriva statusrapporter och jaga deadlines som alltid verkade springa ifrån mig.

Men det visar sig att smart användning av AI-verktyg kan underlätta en projektledares vardag genom att automatisera uppgifter, förbättra resursfördelningen och förbättra prediktiv analys, vilket leder till snabbare slutförande och framgångsrika projekt.

Efter att ha testat allt från uppgiftsspårare till rapportgeneratorer har vi sammanställt de 10 bästa AI-agenterna som hjälper dig att arbeta snabbare, stressa mindre och äntligen fokusera på det arbete som är viktigt. Låt oss sätta igång.

⏰ 60-sekunders sammanfattning ClickUp : Bäst för AI-driven uppgiftsautomatisering och projektinsikter i realtid

Notion AI : Bäst för smart dokumentation och kunskapsinhämtning

Trello AI : Bäst för AI-driven uppgiftsbeskrivning och kategorisering

Asana AI : Bäst för automatiserade projektuppdateringar och rapportering

Monday AI : Bäst för automatisering av arbetsflöden och datadrivna insikter

Wrike AI : Bäst för prediktiv riskhantering och AI-rapporter

Taskade AI : Bäst för AI-genererade uppgiftslistor och samarbete i realtid

Ayanza AI : Bäst för AI-driven samverkan och teamproduktivitet

HiveMind AI : Bäst för AI-driven projektplanering och mötesreferat

SmartSuite AI: Bäst för AI-driven dokumentautomatisering och optimering av arbetsflöden

Vad är AI-agenter?

En AI-agent är en digital assistent som inte bara följer kommandon utan också lär sig, anpassar sig och agerar å dina vägnar, vilket hjälper till att automatisera uppgifter, fatta smarta beslut och till och med lära sig av tidigare erfarenheter.

Men hur fungerar de egentligen? Låt oss bryta ner det:

Analysera och förstå : De bearbetar data för att känna igen mönster, identifiera potentiella risker och möjligheter.

Analysera och förstå : De bearbetar data för att känna igen mönster, identifiera potentiella risker och möjligheter.

Fatta smarta beslut : Baserat på deras analys föreslår de eller vidtar åtgärder automatiskt.

Lär dig och förbättra: Ju mer de arbetar, desto smartare blir de! AI-agenter förfinar sina beslut över tid. Alla AI-agenter är inte likadana. Det finns olika typer av AI-agenter, var och en utformad för specifika uppgifter. Vissa är bra på att bearbeta siffror, andra är bra på att skriva uppdateringar eller hålla uppgifter synkroniserade.

Men kom ihåg att denna ökning av antalet AI-agenter följs av de utmaningar som artificiell intelligens medför.

Dessa inkluderar att gå vilse i vaga instruktioner, kämpa för att hänga med i hur du arbetar och ibland agera som om de har tagit en kaffepaus för mycket när det gäller noggrannhet.

Hur hjälper AI-agenter till i projektledning?

Önskar du att du kunde klona dig själv för att hantera alla tråkiga projektuppdateringar och rapportskrivningar? Så här kan AI-agenter hjälpa dig att slippa traditionella projektledningsverktyg och -metoder:

📌 Automatiserar uppgifter: Hanterar schemaläggning, uppdrag och påminnelser

📌 Ger insikter: Identifierar risker och ineffektiviteter innan de blir problem.

📌 Optimerar arbetsflöden: Balanserar arbetsbelastningen, prioriterar uppgifter och optimerar resursfördelningen.

📌 Förbättrar kommunikationen: Sammanfattar möten, skriver utkast till e-postmeddelanden och håller teamen samordnade

Vänlig påminnelse: AI ersätter inte projektledare, men AI-projektledare anpassar sig efter förändrade deadlines, projektkomplexitet och teamets tillgänglighet för att hålla uppgifterna på rätt spår.

Vad ska man leta efter i AI-agenter för projektledning?

Att välja rätt AI-agent kan innebära skillnaden mellan att spara tid och slösa bort den på installation. Här är vad du bör tänka på:

Viktiga funktioner att tänka på i AI-agenter

Uppgiftsautomatisering: Automatisera uppgiftsuppdateringar, framstegsspårning och påminnelser – så att du slipper göra manuella uppdateringar.

Prediktiva insikter: Flagga risker tidigt och föreslå sätt att hålla sig på rätt spår med prediktiva insikter.

Naturlig språkbehandling (NLP): Ge vardagliga instruktioner som "flytta detta till nästa vecka" – utan behov av robotliknande uppmaningar.

Datasäkerhet: Prioritera datasäkerhet med branschstandardprotokoll från dag ett.

Insikter i realtid: Leverera insikter i realtid med dashboards som erbjuder praktiska tips, inte bara rådata.

Användarvänligt gränssnitt: Förenkla installationen och den dagliga användningen med ett användarvänligt gränssnitt.

De 10 bästa AI-agenterna för projektledning

Kolla in dessa 10 AI-agenter för projektledning för att öka produktiviteten, effektivisera arbetsflöden och eliminera onödigt arbete:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven uppgiftsautomatisering och projektinsikter i realtid)

ClickUp är en app för allt som har med arbete att göra. ClickUps projektledningslösning, i kombination med AI-funktioner, förändrar hur en projektledare hanterar uppgifter, prioriterar arbete och automatiserar processer.

ClickUp Brain

ClickUp Brain gör projektledning smartare genom att täcka tre viktiga aspekter: svar, åtgärder och skrivande, allt på ett och samma ställe.

Behöver du en projektuppdatering? Fråga bara, så hämtar den kontextuella svar från dina uppgifter, dokument och kommentarer utan att du behöver leta efter information manuellt.

Vill du skapa en uppgift för teammedlemmarna baserat på ditt senaste standup-samtal? Fråga bara Brain så skapar det uppgiften med rätt detaljer från relaterade chattråd och dokument. Och när du fastnar med att skriva något, från e-postmeddelanden till uppgiftsbeskrivningar, genererar det överraskande träffsäkert innehåll som stämmer överens med ditt varumärkes ton och röst.

Öka produktiviteten med AI-drivna uppgiftsförslag och automatiserade arbetsflöden i ClickUp.

Dokumentation och kommunikation är ett annat område där ClickUp Brain verkligen utmärker sig. Oavsett om du skriver rapporter, förfinar meddelanden eller sammanfattar mötesresultat kan du utföra det med ett enda klick.

Skapa automatiskt koncisa mötesreferat med ClickUp Brain.

Behöver du snabba uppdateringar? Fråga bara ClickUp Brain något i stil med: Vad är statusen för projekt X? Vem arbetar med projekt Y? Vilka uppgifter riskerar att missa deadlines? Hur går det med mina högprioriterade uppgifter den här veckan? Vem har flest försenade uppgifter i vårt projekt? Kan du sammanfatta de viktigaste uppdateringarna från det senaste teammötet? Vilka uppgifter riskerar att missa deadlines? Vilka teammedlemmar är överbelastade med arbete just nu?

Utnyttja ClickUp Brain för att prioritera uppgifter med smarta uppmaningar.

Brain hämtar viktiga uppdateringar, tidigare diskussioner och rapporter på några sekunder. Det föreslår också deadlines, markerar försenade uppgifter och ser till att ingen blir överbelastad. Har du hamnat efter? Be bara Brain att justera tidslinjerna utifrån framsteg och beroenden, så omarbetas ditt schema automatiskt.

ClickUp Projektledningslösningar

ClickUp Brain driver också ClickUp Project Management Solutions, så du behöver inte jonglera mellan flera appar.

Du får uppgiftshantering, projektdokumentation och teamsamarbete i en kraftfull plattform. Den effektiviserar hela projektets livscykel, från planering och genomförande till uppföljning och rapportering.

ClickUp Projektledning Uppgiftsplanmall

För att göra saker och ting smidigare kan du ställa in arbetsflöden med hjälp av färdiga mallar som ClickUps mall för projektledningsuppgiftsplanering med några få klick.

Mallen innehåller uppgifter och deluppgifter som du kan tilldela ditt team, vilket gör det enklare att dela upp stora projekt i mindre steg.

Med Gantt-diagram och tidslinjer kan du se vad som ligger i fas, vad som ligger efter och flytta runt saker utan att störa hela planen.

Få gratis mall Organisera och spåra projektets prestanda utan ansträngning med ClickUps mall för projektledningsuppgifter.

ClickUp Projektledningsmall

När ditt projekt väl är igång är det lika enkelt att följa upp resultatet. ClickUps mall för projektledningsgranskning ger dig ett enkelt ramverk för att kartlägga vad som fungerar, vad som bromsar arbetet och vad som behöver justeras.

Få gratis mall Effektivisera projektutvärderingar med ClickUp-mallen för projektgranskning.

ClickUps bästa funktioner

🚀 AI-drivna arbetsflöden : Automatisera rutinuppgifter, statusuppdateringar och arbetsflödesrutiner så att ditt team kan fokusera på viktigt arbete.

📊 Smarta datainsikter : Få omedelbara AI-genererade sammanfattningar, åtgärdspunkter och uppdateringar om framsteg för att hålla koll på projekten utan att behöva gräva igenom oändliga meddelanden.

📝 AI-skrivassistent: Skriv mötesreferat, skapa rapporter och utkast till meddelanden på några sekunder med AI-genererat innehåll.

🔍 Omedelbar sökning och frågor och svar : Ställ ClickUp Brain alla arbetsrelaterade frågor och få rätt svar direkt.

🛠️ Sömlösa integrationer : Arbeta med verktyg som Slack, Google Drive, Zoom och över 600 andra appar för ett sammankopplat arbetsflöde.

📅 AI-driven schemaläggning och planering : Använd AI för att prioritera uppgifter, föreslå deadlines och fördela resurser effektivt.

Färdiga mallar för projektledning: Välj mellan flera AI-drivna : Välj mellan flera AI-drivna mallar för projektledning för projektplanering, uppgiftshantering och automatisering av arbetsflöden så att du kan komma igång direkt.

Begränsningar för ClickUp

Tillfälliga UX-fel, som att tappa fokus medan man skriver

Vissa AI-genererade resultat känns generiska och saknar djup.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder flexibla priser för olika teamstorlekar:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $ per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Övergången till att använda ClickUp för alla team har gett oss en centraliserad hubb där alla våra team och användare kan samlas och organisera sitt eget arbete samtidigt som de kan hålla koll på andra teams projekt. De funktioner och verktyg som ClickUp erbjuder är perfekta för CS, försäljning och vårt utvecklingsteam för att effektivt hantera våra projekt i hela företaget!

Övergången till att använda ClickUp för alla team har gett oss en centraliserad hubb där alla våra team och användare kan samlas och organisera sitt eget arbete samtidigt som de kan hålla koll på andra teams projekt. De funktioner och verktyg som ClickUp erbjuder är perfekta för CS, försäljning och vårt utvecklingsteam för att effektivt hantera våra projekt i hela företaget!

2. Notion AI (Bäst för smart dokumentation och kunskapsinhämtning)

Notion AI gör hanteringen av uppgifter mycket smidigare. Den hämtar information från Notion, Slack och Google Drive, så att du inte behöver växla mellan appar. Sammanfattningsfunktionen är praktisk för långa dokument, och att omvandla mötesanteckningar till att göra-listor sparar tid.

Det kan till och med föreslå åtgärder automatiskt. Skriv- och redigeringsverktygen är bra, särskilt för snabba utkast eller översättningar, men det är bäst för att organisera spridda bitar av information på ett ställe.

Notion AI:s bästa funktioner

🔍 AI-driven sökning : Hitta information från Notion, Slack, Google Drive och mer

📊 Dokument- och dataanalys: Extrahera viktiga insikter och sammanfattningar från PDF-filer och bilder

📝 AI-skrivassistent: Skissa mötesanteckningar, projektsammanfattningar och rapporter

📅 Automatisering av arbetsflöden: Skapa uppgifter, uppdatera status och sammanfatta diskussioner

Begränsningar för Notion AI

Den kostnadsfria versionen av Notion AI erbjuder ett begränsat antal AI-prompter (20).

Brant inlärningskurva för förstagångsanvändare

Priser för Notion AI

Notion AI finns som tillägg till Notion-arbetsytor:

8 $/medlem/månad (faktureras årligen)

10 $/medlem/månad (faktureras månadsvis)

Notion AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

3. Trello AI (Bäst för AI-driven uppgiftsbeskrivning och kategorisering)

Trello AI lägger till ett användbart lager till Trello utan att komplicera saker och ting. Det kan snabbt sammanfatta uppdateringar, rensa anteckningar och omvandla långa diskussioner till åtgärdspunkter – vilket är utmärkt om man jonglerar med flera uppgifter. Funktionen för innehållsgenerering fungerar bra för att utforma uppgiftsbeskrivningar eller finslipa meddelanden.

Det som utmärker sig är hur det automatiskt hämtar uppgifter från konversationer och organiserar dem i checklistor. Kommandot /ai gör att allt känns snabbare utan att du behöver ändra hur du redan använder Trello.

Trello AI:s bästa funktioner

📌 Extrahering av åtgärdspunkter : Identifiera viktiga uppgifter från anteckningar och diskussioner för bättre organisation.

📊 Automatiserad uppgiftskategorisering : Sortera uppgifter baserat på innehåll, brådskandehet och teamets prioriteringar.

💡 Brainstorming och idégenerering : Utveckla ämnen för att underlätta projektplanering och diskussioner.

📅 Optimering av arbetsflöden: Uppdatera framsteg, sätt prioriteringar och förfina uppgiftsfördelningen

Begränsningar för Trello AI

Huvudsakligen inriktat på textbaserad AI-assistans

Saknar avancerad AI-driven automatisering jämfört med andra verktyg

Priser för Trello AI

Trello AI ingår i Trellos Premium- och Enterprise-abonnemang:

Premium: 10 $/månad per användare

Företag: 17,50 $/månad per användare

Trello AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Trello?

Här är en recension från G2:

Jag använder Trello varje dag för att hålla koll på mina uppgifter och mål. Det är mycket enkelt att använda och anpassa, och designen är snygg. Det finns även integration med Jira om du vill ha det. ’

Jag använder Trello varje dag för att hålla koll på mina uppgifter och mål. Det är mycket enkelt att använda och anpassa, och designen är snygg. Det finns även integration med Jira om du vill ha det. ’

Asana AI är som den där teammedlemmen som alltid vet vad som ska hända härnäst. Den tilldelar uppgifter, sätter deadlines, sorterar förfrågningar och hanterar resurshantering utan att behöva ständiga påminnelser. Du kan skapa anpassade AI-agenter utan kodning för att hantera tråkiga saker som att jaga godkännanden eller skicka uppdateringar.

Det påminner dig om vad som behöver uppmärksammas, föreslår tidsplaner och balanserar arbetsbelastningen så att du kan ägna mindre tid åt att organisera och mer tid åt att faktiskt utföra arbetet. Dina data förblir säkra medan AI tar hand om det tråkiga arbetet.

Asanas bästa AI-funktioner

📌 Smart status : Skapa projektuppdateringar i realtid baserat på uppgiftsframsteg och senaste aktiviteter.

📝 Smarta sammanfattningar : Tillhandahåll automatiserade sammanfattningar av uppgifter och projekt för att hålla teamen samordnade.

🚀 Smarta regler : Automatisera uppgiftsfördelning, deadlines och projektuppdateringar med hjälp av AI-genererade regler.

🔍 Smart chatt: Få svar på projektrelaterade frågor direkt och hämta viktig information

Begränsningar för Asana AI

AI-funktioner ingår inte i Asanas kostnadsfria plan.

Det saknas sammanhang i komplexa projekt

Priser för Asana AI

Startpaket : 10,99 $/månad per användare

Avancerad: 24,99 $/månad per användare

Asana AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

📮 ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

5. Monday AI (Bäst för automatisering av arbetsflöden och datadrivna insikter)

Monday AI underlättar livet för projektledare genom att automatisera arbetsflöden och uppgiftshantering. Det tilldelar uppgifter till rätt personer, sorterar data efter brådskandehet och upptäcker risker innan de eskalerar.

Dess AI-drivna riskhantering säkerställer att potentiella problem upptäcks tidigt, vilket förhindrar överraskningar i sista minuten. Dessutom hanterar AI-assistenterna (eller ”digitala medarbetare”) rutinmässigt arbete, vilket frigör tid för mer strategiska beslut.

Monday AI:s bästa funktioner

📊 Smart dataextraktion : Extrahera viktig information från filer, e-postmeddelanden och rapporter

🔍 Sentimentanalys : Upptäck positiva, neutrala eller negativa känslor i meddelanden och feedback

📅 AI-driven riskhantering : Identifiera potentiella projektrisker och ge förslag på åtgärder för att minska dem.

AI-förbättrade mallar: Tillhandahåller färdiga mallar för : Tillhandahåller färdiga mallar för automatisering av arbetsflöden och projektuppföljning.

Begränsningar för Monday AI

Fokuserar främst på automatisering och dataextraktion snarare än prediktiv analys.

Prisplaner är inte effektiva för mindre team.

Priser för Monday AI

Grundläggande : 9 $/månad per plats

Standard : 12 $/månad per plats

Pro : 19 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Monday AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Monday?

Här är en recension från G2:

Den produktivitet vi vinner, tillsammans med möjligheten att automatisera processer, minskar tiden för att utföra uppgifter samtidigt som det blir enklare att förstå och öka autonomin inom plattformen.

Den produktivitet vi vinner, tillsammans med möjligheten att automatisera processer, minskar tiden för att utföra uppgifter samtidigt som det blir enklare att förstå och öka autonomin inom plattformen.

6. Wrike AI (Bäst för prediktiv riskhantering och AI-rapporter)

Wrike AI är en AI för projektledning som hjälper team att få mer gjort utan att behöva bekymra sig om småsaker. Den förutsäger risker, rekommenderar vad som bör prioriteras härnäst och automatiserar rutinuppgifter.

Behöver du komma ikapp med långa diskussioner? Wrike AI sammanfattar dem. Har du mötesanteckningar? De omvandlas automatiskt till deluppgifter. Med röstkommandon och omedelbara rapporter blir projektledning mindre stressigt.

Wrike AI:s bästa funktioner

📌 AI-driven riskprognos : Identifiera potentiella projektrisker och föreslå strategier för att minska dem.

📊 AI-genererade rapporter : Sammanfatta uppgiftsframsteg, försenat arbete och arbetsbelastningsfördelning

📁 Röstaktiverad uppgiftshantering: Skapa och hantera uppgifter enkelt med röstkommandon

Begränsningar för Wrike AI

AI är mindre effektivt vid hantering av komplexa projekt

Mobilappen saknar viktiga funktioner, vilket begränsar användningen av AI när du är på språng.

Priser för Wrike AI

Team : 10 $/månad per användare

Företag : 25 USD/månad per användare

Enterprise och Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike AI-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2700 recensioner)

7. Taskade AI (Bäst för AI-genererade uppgiftslistor och samarbete i realtid)

Taskade AI hjälper dig att automatiskt skapa att göra-listor, sprints och tankekartor, vilket är användbart när du ska komma igång. Automatiseringsfunktionerna sparar tid, medan inbyggda AI-chattbottar ger omedelbara förslag.

Det är särskilt användbart om du hanterar flera projekt, med smarta formulär och arbetsflödesgeneratorer som minskar det manuella arbetsflödet.

Taskade AI:s bästa funktioner

📌 AI-uppgiftsautomatisering : Skapa automatiskt att göra-listor, deluppgifter och strukturerade arbetsflöden.

📊 Anpassade AI-agenter : Träna AI-agenter att hantera uppgifter, generera rapporter och spåra projektets framsteg.

📁 Mind mapping och flödesscheman : Få hjälp med att visualisera projekt och bryta ner komplexa uppgifter

💬 AI-chattintegration: Möjliggör samarbete i realtid med AI-drivna assistenter

Begränsningar för Taskade AI

Användare kan inte lägga till egna API-nycklar och är begränsade till GPT-4- och GPT-4 mini-modeller.

Automatiseringar kan inte överföras mellan konton.

Priser för Taskade AI

Gratis : Begränsade AI-funktioner

Pro : 10 $/månad per användare

Teams : 100 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Taskade AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Taskade?

Här är en recension från Capterra:

Användarvänligt gränssnitt. Projektledning blir mer tillgängligt för alla teammedlemmar. Enkelt att skapa uppgifter. AI-arbetsflödesbyggaren är till stor hjälp. Att dela roller med teammedlemmarna känns bra för mig personligen.

Användarvänligt gränssnitt. Projektledning blir mer tillgängligt för alla teammedlemmar. Enkelt att skapa uppgifter. AI-arbetsflödesbyggaren är till stor hjälp. Att dela roller med teammedlemmarna känns bra för mig personligen.

8. Ayanza AI (Bäst för AI-driven samverkan och teamproduktivitet)

Ayanza AI hjälper till att brainstorma idéer, städa upp texter och snabbt hitta information. Uppgifterna är snyggt organiserade i listor, anteckningar och mål, vilket gör det enklare att följa framstegen.

AI kan automatisera rutinmässiga arbetsflöden och föreslå åtgärder, vilket håller igång arbetet. Dessutom är det tillgängligt på alla enheter, så att du kan hålla koll på projekten var du än befinner dig.

Ayanza AI:s bästa funktioner

📌 AI-brainstormingpartner : Generera idéer och förslag för att förbättra teamets kreativitet

📝 Smart kunskapsassistent : Generera snabba svar och insikter på teamets frågor

📅 Samarbetsytor : Få strukturerade utrymmen för anteckningar, listor och mål

📁 AI-driven nyhetsfeed: Håll teamen uppdaterade med projektinformation i realtid

Ayanza AI:s begränsningar

Mobilversionen skiljer sig från desktopversionen, vilket gör det svårt att växla mellan enheter.

Avancerade AI-funktioner är begränsade till de högsta nivåerna.

Ayanza AI-priser

Gratis: 0 $/månad per användare

Premium : 6 $/månad per användare

Ultra : 15 $/månad per användare

Enterprise: 15 $/månad per användare

Ayanza AI-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9 HiveMind AI (Bäst för AI-driven projektplanering och mötesreferat)

HiveMind AI tar bort det tunga arbetet från projektledning. Det kan kartlägga hela projektplaner, skapa uppgifter och föreslå arbetsflöden baserat på teamets prioriteringar – allt med enkla uppmaningar. AI-funktionerna är praktiska för att utarbeta mötesdagordningar, sammanfatta diskussioner och till och med generera e-postsvar.

Med Hive Notes dokumenteras möten automatiskt. Det kan också brainstorma idéer, generera bilder och översätta innehåll, vilket gör det enklare att hålla projekten igång.

HiveMind AI:s bästa funktioner

📌 Omedelbar projektplanering : Skapa strukturerade projektplaner och uppgiftslistor på några sekunder

📊 AI-drivna åtgärdskort : Omvandla idéer till genomförbara uppgifter automatiskt

📝 Innehållsgenerering : Skapa mötesdagordningar, blogginlägg och affärsplaner

📅 Automatiserad bildskapande: Designa unika bilder och grafik från textprompter

Begränsningar för HiveMind AI

Det är inte användarvänligt och det finns en inlärningskurva jämfört med andra projektledningsverktyg.

Bildgenereringsverktyget saknar finess och behöver förbättras.

Priser för HiveMind AI

Startpaket: 1 $/månad per användare

Teams : 3 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

HiveMind AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (570+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

10. SmartSuite AI (Bäst för AI-driven dokumentautomatisering och optimering av arbetsflöden)

SmartSuite AI hjälper team att minska arbetsbelastningen genom att automatiskt skriva rapporter, sortera feedback och organisera information. Det är användbart för att skapa projektuppdateringar, e-postmeddelanden och sammanfattningar i farten.

De anpassade AI-prompterna är en trevlig detalj. De låter teamen skräddarsy arbetsflöden och automatisera rutinuppgifter utifrån sina behov, så att alla lägger mindre tid på administration.

SmartSuite AI:s bästa funktioner

📌 AI-driven dokumenthantering : Skapa, förfina och kategorisera projektdokumentation och rapporter

📊 Automatiserad uppgiftshantering : Tilldela, spåra och prioritera uppgifter baserat på arbetsflödesbehov.

📝 AI-skrivande och redigering : Skriv utkast till bloggar, rapporter och andra textbaserade dokument effektivt med AI-genererat innehåll.

📅 Anpassade AI-prompter : Anpassa arbetsflöden och automatisera rutinuppgifter med anpassade prompter.

📁 AI-driven SmartDocs: Integrera AI i SmartSuites dokumenthanteringssystem för smidig samverkan

Begränsningar för SmartSuite AI

Begränsad anpassning av arbetsflödesautomatisering och bristande integration med andra automatiseringsplattformar.

Saknar viktiga funktioner, som att dölja automatiseringsspår i e-postmeddelanden

Priser för SmartSuite AI:

Team : 10 $/månad per användare

Professional : 25 $/månad per användare

Enterprise : 35 $/månad

Signatur: Anpassad prissättning

SmartSuite AI-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 5/5 (20+ recensioner)

Vad säger riktiga användare om SmartSuite?

Här är en recension från Capterra:

SmartSuite är enkelt att installera, har ett intuitivt gränssnitt med allt inom räckhåll och fördubblar verkligen alla de bästa funktionerna inom low code/no code, arbetsflöden och programvara för driftshantering.

SmartSuite är enkelt att installera, har ett intuitivt gränssnitt med allt inom räckhåll och fördubblar verkligen alla de bästa funktionerna inom low code/no code, arbetsflöden och programvara för driftshantering.

Välj den bästa AI-agenten för projektledning

Att hantera projekt innebär ofta att jonglera med oändliga uppgifter, jaga uppdateringar och växla mellan appar för att få en helhetsbild. AI-verktyg lovar att göra saker enklare, men alla minskar inte kaoset.

Notion AI, Trello AI och Asana AI erbjuder automatisering här och där, men du måste fortfarande sammanfoga olika delar från olika plattformar.

ClickUp vänder på det genom att samla uppgiftshantering, intelligent schemaläggning, AI-drivna rapporter och automatisering av arbetsflöden på ett och samma ställe, så att du kan lägga mindre tid på att organisera arbetet och mer tid på att få det gjort.

Vill du se det i praktiken? Registrera dig för ClickUp idag! 🙌