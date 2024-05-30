5 Cornell Notes-mallar i Google Docs, Word och ClickUp

När du behöver ta detaljerade och praktiska anteckningar finns det inget bättre än Cornell Notes-metoden. Cornell Notes-formatet är användbart för studenter och yrkesverksamma eftersom det fokuserar på detaljer och underlättar minnesåterkallande. En effektiv Cornell Notes-mall kan göra inlärning och minnesåterkallande ännu enklare.

Din sökning efter de bästa Cornell Notes-mallarna för att organisera och sammanfatta anteckningar slutar här. Vi har gjort grundarbetet åt dig.

Vad är Cornell Notes-mallar?

Om du redan känner till detta, hoppa direkt till mallarna .

✨Rolig fakta: Professor Walter Pauk vid Cornell University uppfann Cornell-metoden för anteckningar på 1940-talet. Det är ett enkelt och strukturerat sätt att ta anteckningar och organisera dem under föreläsningar eller när man läser något.

Du kan använda Cornell-anteckningssystemet för att sammanfatta föreläsningar eller mötesanteckningar, hålla reda på mötesagendan och till och med återkomma till det du lärt dig.

En Cornell Notes-mall är ett färdigt format som följer Cornell Notes-systemet. Den består av tre avsnitt:

Vänster kolumn (Cue) : Lista frågor och nyckelord som är specifika för ett möte eller en föreläsning här.

Höger kolumn (anteckningar) : Skriv ner de viktigaste anteckningarna, diskussionspunkterna och nyckeltankarna här.

Den nedre delen (Sammanfattning): Här skriver du en kortfattad sammanfattning baserad på sessionens huvudpunkter i en eller två meningar.

En typisk mall för Cornell-anteckningar ser ut så här.

Via SUNY Cortland

5 gratis Cornell Notes-mallar att använda

Det finns många gratis mallar för Cornell-anteckningar, men här är fem av våra bästa fynd:

1. Cornell Notes-mall från ClickUp

Ladda ner denna mall Oavsett om du pluggar inför en tentamen eller förbereder dig inför ett möte kan du använda ClickUps Cornell Notes-mall för att samla all viktig information på ett ställe.

ClickUp Cornell Note Template för nybörjare toppar vår lista över Cornell Notes-mallar.

Denna nybörjarvänliga mall hjälper dig att organisera anteckningar på ett strukturerat sätt. Den låter dig snabbt sammanfatta och syntetisera information och återkalla viktig information som huvudidéer och fakta.

Konvertera varje anteckning från denna Docs-mall till uppgifter i ClickUp och följ upp framstegen. Du kan också lägga till anpassade fält och attribut, såsom datum, ämne etc., till varje uppgift för bättre visualisering.

Skapa ditt ClickUp-arbetsflöde med denna mall och få tillgång till anpassade vyer som Gantt, kalender och lista. Under sammanfattningsavsnittet kan du lägga till ledtrådar som nyckelord, fraser eller diagram för att snabbt få tillgång till viktiga aspekter från dina anteckningar.

Perfekt för: Alla som provar Cornell-anteckningssystemet för första gången.

💡Proffstips: Dela dessa anteckningar med andra med ett enda klick genom att skapa en säker länk i ClickUp Docs. De kan till och med lägga till punkter och arbeta på dokumentet tillsammans med dig.

2. Cornell Notes-mall för avancerade användare

Ladda ner denna mall Organisera och hantera anteckningar effektivt för snabb granskning och återkallande med ClickUps Cornell Notes-mall.

ClickUp Cornell Notes-mallen för avancerade användare följer Cornell-anteckningsformatet på ett så okomplicerat sätt som möjligt.

Denna mall kan laddas ner som ett dokument i ClickUp Docs och innehåller ett enkelt tabellformat för att direkt anteckna nyckelord, frågor, anteckningar och sammanfattningar.

Denna kostnadsfria mall för mötesprotokoll är perfekt för snabba dagliga standup-möten och veckovisa uppdateringar. Professionella projektledare och teamledare använder denna Cornell-dokumentmall för att planera åtgärder för teammedlemmarna.

För att spara tid, lista dagordningspunkterna och diskussionsämnena och dela dem med deltagarna i förväg. Under mötet, logga åtgärder som behöver åtgärdas. Senare, lägg till mötesanteckningar, uppgifter och andra detaljer och följ upp åtgärdernas framsteg.

Perfekt för: Avancerade användare som vill kombinera anteckningar under möten med uppgiftshantering

💡Proffstips: ClickUp erbjuder ytterligare funktioner som gör dina möten mer effektiva. Använd till exempel ClickUp Whiteboards för att brainstorma strategier och idéer med andra deltagare under virtuella möten. Använd sedan ClickUp Brain för att sammanfatta anteckningarna, ta fram åtgärdspunkter och tilldela uppgifter till teammedlemmarna.

3. Google Docs Cornell Notes-mall

via Google Docs

Mallen Google Docs Cornell Notes Template hjälper dig att hålla koll på dina uppgifter. Kopiera eller ladda ner den för att börja använda den.

Denna enkla mall, utformad för studenter och yrkesverksamma, kan redigeras i realtid och delas med alla i ditt team. Avsnitten och kolumnerna innehåller exempel som hjälper dig att använda mallen på bästa sätt.

Dela upp anteckningskolumnen i fyra kategorier: anteckna, recitera, reflektera och granska.

I kategorin "anteckningar" skriver du ner viktiga fakta och nyckelidéer med egna ord med hjälp av telegrafiska meningar.

I kategorin recitera svarar du på frågorna i kolumnen med ledtrådar.

Syftet med kategorin ”reflektera” är att fördjupa sig i betydelsen av de två första kategorierna.

Granskningsavsnittet är till för att du ska kunna se alla dina anteckningar på ett ögonblick.

Perfekt för: Studenter som letar efter en enkel Google Docs-mall för att underlätta anteckningar

👀 Visste du att: Telegrafiska meningar är korta meningar som listar fakta utan att lägga till artiklar eller andra extra ord. De sparar tid och ansträngning när man antecknar.

4. Microsoft Word Cornell-anteckningsmall från Template.net

Denna Microsoft Word Cornell Notes-mall finns med på vår lista tack vare sin minimalistiska design och enkla struktur, vilket gör den till ett utmärkt val för studenter och yrkesverksamma som är nya inom Cornell Notes.

Denna Word-mall är anpassningsbar och omfattande och täcker alla aspekter av Cornell-anteckningssystemet i ett modernt designformat.

Det gör det enkelt att samla in information och förbättrar tidsplaneringen för studenter och akademiker. Du kan ladda ner det som ett Microsoft Word-dokument, redigera det och ladda upp det till Sharepoint eller ditt vanliga fildelningssystem för att enkelt dela det med klasskamrater eller teammedlemmar.

Perfekt för: Studenter och yrkesverksamma som behöver en nedladdningsbar Word-mall för att skapa och dela anteckningar

5. Google Docs Cornell Notes-mall av DocHub

via DocHub

Google Docs Cornell Notes Template från DocHub är lämplig för akademiska och professionella anteckningar.

Du kan komma åt den online och redigera texten efter dina behov. Förutom textredigering kan användare med denna Google Docs-mall lägga till bilder, markera avsnitt och lägga till kommentarer och förslag för teammedlemmar.

När du är klar med ändringarna kan du ladda ner mallen, konvertera den till PDF och spara den i Google Drive för enkel åtkomst.

Perfekt för: Studenter som behöver en mall för anteckningar som de kan redigera online.

Vad kännetecknar en bra mall för Cornell-anteckningar?

Hur väljer du den Cornell Notes-mall som passar dig bäst? En bra mall för anteckningar baserad på Cornell-metoden måste ha följande egenskaper:

Strukturerad layout: Den vänstra kolumnen ska utgöra högst 30 % av mallen, medan den högra kolumnen eller huvuddelen av mallen ska utgöra resterande 70 %.

Anpassningsbar: Mallen för Cornell-anteckningar ska kunna anpassas efter användarens behov. Den ska vara redo för revision och samarbete.

Delbara: Eftersom anteckningarna kan komma att användas av många personer måste mallen ha funktioner för realtidssamarbete, såsom delning med ett klick, gruppredigering, versionshistorik och möjlighet att lägga till kommentarer/förslag.

Användarvänligt: Mallen för anteckningar ska vara enkel att använda och navigera i. På så sätt kan användare som öppnar den från vilken enhet som helst redigera den utan problem.

AI-integration: Ett Ett AI-anteckningsverktyg integrerat med mallen gör det enkelt att extrahera mötesprotokoll utan att manuellt skriva ner varje ord som diskuterats. Betrakta denna funktion som din AI-skrivassistent som hjälper dig att utforma strukturerade och tydliga protokoll för att fånga essensen av mötet.

Gör anteckningar produktiva med Cornell Notes-mallar

Att ta anteckningar behöver inte vara tråkigt. Du behöver inte skriva anteckningar för hand eller slösa tid på att bläddra igenom sidorna för att hitta viktig information.

Använd istället en mall från vår lista med Cornell Notes-mallar för att anteckna relevanta, användbara tips och anteckningar från en session. Alla dessa mallar kommer att förvandla din anteckningsprocess från energikrävande till effektiv och smidig.

Och om du letar efter en allt-i-ett -app för anteckningar som effektiviserar anteckningsprocessen och gör det möjligt att omvandla anteckningarna till åtgärdspunkter, behöver du inte leta längre än ClickUp.

Registrera dig gratis på ClickUp.