De 10 bästa anteckningsapparna för Android 2025

Det finns otaliga situationer där anteckningar är viktiga i ditt dagliga arbete, oavsett om det handlar om att skriva mötesanteckningar, fånga upp idéer under brainstormingmöten eller bara skriva ner din senaste inspiration. Eller kanske har du nyligen stött på några insiktsfulla nyhetsartiklar online som du vill spara för framtida referens.

När det händer är det sista du behöver ett opålitligt, oorganiserat system med handskrivna anteckningar. Istället vill du ha en anteckningsapp som gör det enkelt att skriva anteckningar på språng, organisera dem i effektiva kategorier och omvandla dina anteckningar till genomförbara idéer.

Om du är Android-användare erbjuder några av de bästa anteckningsapparna för Android unika, Android-specifika funktioner och fördelar som hjälper dig att effektivisera ditt antecknande.

Vad är en anteckningsapp?

En anteckningsapp är ett digitalt sätt att skriva, lagra och organisera alla dina viktiga anteckningar. I vissa fall kan den även användas för att lagra och organisera handskrivna anteckningar, tack vare möjligheten att skanna dokument och lägga till dem i ditt arkivsystem.

De flesta anteckningsappar för Android är inte bara enkla textredigerare med ett mappsystem. Istället erbjuder de avancerade funktioner, såsom möjligheten att:

Organisera anteckningar i grupper, beroende på deras syfte och ursprung.

Lagra video-, röst- och textanteckningar

Dela anteckningar mellan olika enheter så att du kan göra anteckningar på din telefon och senare granska dem på din surfplatta.

Integrera bilder eller ljudanteckningar och bifoga filer till dina anteckningar för att ge dem sammanhang.

De bästa anteckningsapparna för Android har också avancerade funktioner utöver alla de grundläggande funktionerna som listas här, till exempel möjligheten att skapa klisterlappar för brainstorming. Deras huvudsyfte är dock detsamma: anteckningsappar hjälper till att göra processen att skriva ner tankar eller information enklare och mer överskådlig.

Vad du ska leta efter i en anteckningsapp för Android

Det finns många alternativ, men alla bra anteckningsappar har några gemensamma funktioner som är värda att titta närmare på. Titta noga på funktionerna nedan när du tar dina anteckningsstrategier till nästa nivå med din Android-app.

Användarvänlighet: Ju enklare det är att skriva anteckningar, hantera anteckningar och dela anteckningar med andra enheter eller användare, desto bättre.

Gratis eller låg pris: Du kommer troligen att stöta på några köp i appen eller premiumnivåer för att få tillgång till alla funktioner. Men en bra anteckningsapp bör erbjuda en gratisversion som låter dig skapa snabba anteckningar och att göra-listor.

Tydlig organisation: Det handlar inte bara om att kunna komma åt anteckningar. Din app bör istället göra det enkelt att organisera dina anteckningar efter ämne eller kategori.

Intuitiv sökning: Ju enklare det är att hitta senaste anteckningsfiler eller till och med text i dessa anteckningar, desto mer användbar är appen, vilket är särskilt viktigt eftersom din organisations processer blir mer komplexa med tiden.

Avancerade funktioner: Innehåller anteckningsappen till exempel verktyg för artificiell intelligens (AI) ? Kan du exportera anteckningar till andra appar, och hur interagerar appen med andra Google-tjänster?

De 10 bästa anteckningsapparna för Android

Med dessa nyanser i åtanke är det dags att gå vidare till listan. Låt oss ta reda på vilka som är de bästa anteckningsapparna för Android som hjälper dig att förbättra din organisation och minnesförmåga.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med anteckningsverktyg som ClickUp Notepad och Docs. Tack vare dess omfattande och användarvänliga funktioner är det till och med ett av de bästa alternativen till Google Keep på marknaden.

ClickUp Notepad står sig väl mot alla andra anteckningsappar på denna lista. Funktionen ClickUp Docs lagrar ditt arbete med en rik textredigerare och möjliggör samarbete i realtid med ditt team, och whiteboard-funktionen är perfekt om du gillar att arbeta med klisterlappar.

Men det är de avancerade funktionerna kring dessa två funktioner som verkligen utmärker sig. Tänk om en AI-assistent kunde sammanfatta dina anteckningar och dynamiskt omvandla dem till uppgifter? Tänk om dessa uppgifter dynamiskt blir en del av större arbetsflöden för att säkerställa att du alltid håller projektets deadlines? ClickUp har lösningen!

Med ClickUp-appar för alla enheter, inklusive Android, kan du enkelt dela dina senaste anteckningar mellan din dator, telefon och surfplatta. Det är den perfekta lösningen för alla som inte bara letar efter en dedikerad anteckningsapp utan en omfattande svit av produktivitetsappar kombinerade i en enda plattform.

ClickUps bästa funktioner

Notepad: Ett enkelt sätt att snabbt skriva anteckningar, lägga till bilder och omvandla enkla textanteckningar till praktiska uppgifter och att göra-listor.

Docs: Det perfekta verktyget för att kategorisera och samarbeta kring anteckningar som går utöver vanliga textanteckningar och som ersätter Google Docs och andra ordbehandlingsprogram.

ClickUp AI Assistant : En AI-assistent som genererar mötes- och anteckningssammanfattningar på några minuter, omvandlar anteckningar till åtgärdspunkter och formaterar eller redigerar dina anteckningar automatiskt för bättre delning och publicering.

Omfattande integrationer: Möjlighet att integrera med alla verktyg du behöver för att öka din produktivitet, inklusive Google Kalender, Outlook och Dropbox.

Begränsningar för ClickUp

Dess omfattande uppsättning funktioner kan skapa en inlärningskurva för vissa användare.

Mobilappen har vissa begränsade funktioner för användare som vill få full nytta av ClickUp via sina Android-appar.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgänglig i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. OneNote

Via Microsoft OneNote

Microsofts OneNote är en av de bästa gratisapparna för anteckningar tack vare sin enkelhet och integration med andra vanliga produktivitetsverktyg. Den kopplas direkt till appar som Microsoft Outlook, Excel och Word, men fungerar på alla operativsystem från Apple, Windows och, naturligtvis, Android.

Det är i många avseenden standarden för anteckningar på Windows-enheter, och många anser att dess konkurrenter i samma kategori är alternativ till OneNote.

OneNotes bästa funktioner

Möjlighet att klippa ut anteckningar och skärmdumpar från externa webbsidor och andra verktyg för att lägga till egna grundläggande anteckningar och klotter.

Multimediasupport för bilder, ljudinspelningar och handskrivna anteckningar

Integrerad skanner för att lägga till handskrivna blad eller andra dokument till dina att göra-listor och andra anteckningstyper.

Kategorisera anteckningar efter viktighet, vilket kan göra det enklare att söka efter och hitta det du behöver.

Begränsningar i OneNote

Anteckningar sparas som standard i Microsoft OneDrive, vilket kan innebära svårigheter för användare av andra molnlagringsalternativ.

Full integration med andra appar i Microsofts produktivitetssvit kräver ett Microsoft Office 365-abonnemang.

Priser för OneNote

Gratis

Vissa premiumfunktioner ingår i Microsoft Office 365-prenumerationer

Betyg och recensioner för OneNote

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

3. Evernote

via Evernote

Evernote är en populär konkurrent till Google Keep och en av de bästa anteckningsapparna för Android tack vare sin mångsidighet. Den erbjuder en robust textredigerare, en rad mallar och sömlös synkronisering mellan enheter, vilket skiljer den från andra anteckningsappar.

Evernotes bästa funktioner

Ett omfattande bibliotek med Evernote-mallar för allt från mötesplanering till föreläsningsanteckningar och dagliga loggar.

En kraftfull sökfunktion som gör det enkelt att hitta ljudanteckningar, webbklipp och annat innehåll i appen.

Tangentbordsgenvägar som gör att du kan skapa eller låsa anteckningar, dela anteckningar eller formatera anteckningar efter behov.

Stylus-stöd för mobilappar, som gör det möjligt att ta anteckningar i fri form.

Begränsningar i Evernote

Till skillnad från vissa andra anteckningsappar har gratisversionen vissa begränsningar, bland annat liten lagringsutrymme, inga anpassningsbara mallar och inga alternativ för uppgiftshantering.

Vissa användare har rapporterat långsamma laddningstider på skrivbordet och webbappen jämfört med inbyggda mobilappar.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 10,83 $/månad

Professional: 14,17 $/månad

Teams: 24,99 $/månad per användare

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

4. Squid

Via Squid

Om du inte vill sluta helt med handskrivna anteckningar kan Squid – tidigare känt som Papyrus, som bytte namn 2015 – vara det bästa alternativet för dig. Till skillnad från andra Google-appar handlar upplevelsen om att använda fingret eller en stylus för att skriva ner dina tankar direkt i gränssnittet.

Squids bästa funktioner

Infinite Paper Editor, som låter dig skapa så många anteckningar du vill på en enda skärm.

Dynamiska justeringar av handskriften förbättrar läsbarheten för dina anteckningar på skärmen.

PDF-importfunktion som gör att du kan markera stora dokument manuellt.

Flera bakgrundsalternativ och möjligheten att infoga bilder och dela, vilket ökar möjligheterna till kreativitet när du skapar anteckningar som ska presenteras för andra.

Begränsningar för Squid

Arkiverings- och organisationssystemet är inte lika användarvänligt som vissa av de andra alternativen på denna lista.

Programvaran är inte idealisk för dem som föredrar att skriva anteckningar eller skapa ljudanteckningar.

Priser för Squid

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner från Squid

G2: Inga recensioner hittills

Capterra: Inga recensioner hittills

5. Google Keep

via Google Keep

Google Keep är ett populärt alternativ till Evernote, men det är så mycket mer än så. Det är en av de mest populära anteckningsapparna för Android, mycket tack vare en omfattande uppsättning funktioner som gör att du kan göra allt från att skapa en snabb anteckning till att bygga omfattande multimediaminuter och dokument.

Google Keep – de bästa funktionerna

En påminnelsefunktion som du också kan ställa in som återkommande så att du aldrig glömmer att skapa anteckningar igen.

Möjligheten att enkelt lägga till bilder i anteckningar, inklusive direkt integration från kamerarullen till appen.

En att göra-lista med kryssrutor som automatiskt kan omvandlas till uppgifter.

Möjligheten att använda programvaran utan kostnad, eftersom alla funktioner är tillgängliga gratis.

Begränsningar i Google Keep

Inga behörigheter krävs för att låsa dina anteckningar; mottagarna kan redigera alla anteckningar som du delar via appen.

Begränsade formateringsalternativ jämfört med vissa av de andra gratis anteckningsapparna på denna lista.

Priser för Google Keep

Gratis

Betyg och recensioner för Google Keep

G2: Inga recensioner hittills

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

6. ColorNote Notepad Notes

Via ColorNote

ColorNote är kanske den mest populära anteckningsappen på Google Play Store av en anledning, med ett betyg på 4,9 från mer än 3 miljoner recensioner. Den vinner genom ett enkelt och intuitivt användargränssnitt och möjliggör skapande av anteckningar antingen genom en checklista eller ren text.

ColorNotes bästa funktioner

Påminnelser och aviseringar gör det enkelt att hantera grundläggande uppgifter på din dagliga att göra-lista.

En widgetfunktion gör att du kan lägga till och skapa anteckningar på enhetens startskärm.

Sökfunktionen låter dig söka efter anteckningar via textbaserad eller röstsökning.

Lösenordsskydd gör att du kan hålla dina anteckningar privata.

Begränsningar för ColorNote

Endast tillgängligt för Android, så du kan inte dela eller skapa anteckningar på stationära enheter.

Begränsade arkivsystem kan ha svårt att upprätthålla organisationen när antalet filer ökar.

Priser för ColorNote

Gratis

Betyg och recensioner för ColorNote

G2: Inga recensioner hittills

Capterra: Inga recensioner hittills

7. Simplenote

Via Simplenote

Om du letar efter anteckningsappar som prioriterar enkelhet är Simplenote det bästa valet. Den tar bort alla onödiga finesser och fokuserar på det viktigaste: att hålla ordning på dina tankar på ett enkelt (och digitalt) sätt.

Simplenotes bästa funktioner

Synkronisering i realtid över alla plattformar, inklusive möjligheten att gå utanför Android.

Funktioner för taggning och fastsättning av nyckelord gör det enkelt att hitta och kategorisera dina anteckningar.

Funktion för offentlig delning, som gör att alla med en länk kan se dina anteckningar.

Markdown-stöd, så att du kan formatera dina anteckningar utan att använda en WYSIWYG-redigerare.

Simplenotes begränsningar

Inget stöd för bilder, ljud eller ritningar

Ingen ångra-funktion, vilket kan göra det svårt att korrigera misstag.

Priser för Simplenote

Gratis

Sustainer Plan: 19,99 $/månad, vilket företaget betraktar som en donation för att hjälpa till med appens underhåll och utvecklingskostnader.

Simplenote-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

8. Nimbus Note

Via Nimbus Note

Med Nimbus Note kan du skapa vad skaparen kallar superanteckningar – ljud, video, text, interaktiva checklistor, kalkylblad och tabeller – allt i samma app. Lägg till antecknade webbklipp så har du det som kanske är det mest avancerade alternativet på denna lista.

Nimbus Notes bästa funktioner

Avancerat verktyg för webbklippning av PDF-filer och enskilda sidor, inklusive anteckningsalternativ.

Den mest avancerade multimediasupporten av alla appar på denna lista

Mycket sökbar och intuitiv användargränssnitt som gör det enkelt att komma igång

Mallar för vanliga anteckningstyper som minimerar tiden du lägger på att förbereda anteckningar.

Begränsningar för Nimbus Note

Mycket begränsad funktionalitet i gratisversionen, som i stort sett är en testversion av de betalda abonnemangen.

Begränsad funktionalitet för kalkylblad och tabeller jämfört med alternativ som Microsoft Excel och Google Sheets.

Priser för Nimbus Note

Gratis

Plus: 9 $/månad per användare

Team: 12 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Nimbus Note

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

9. Bundled Notes

Via Bundled Notes

Som namnet antyder handlar Bundled Notes om att kategorisera de anteckningar du gör under en viss dag, vecka eller månad. Men det betyder inte att redigeraren måste gömma sig, med ett intuitivt och elegant gränssnitt som gör det enkelt att skriva ner dina tankar.

Bundled Notes bästa funktioner

Sortera anteckningar i Kanban-inspirerade tavlor för bättre visuella associationer.

Samla och tagga anteckningar så att de blir lätta att kategorisera och hitta senare.

Skapa paket på det sätt som passar dig bäst med förbättrade anpassningsfunktioner.

Begränsningar för medföljande anteckningsappar

Ingen möjlighet att dela anteckningar med andra som kan ha nytta av dem

Obegränsat antal anteckningar och stöd för webbläsare endast tillgängligt via prenumerationsplanen.

Priser för Bundled Notes

Gratis

Bundled Pro: 1,89 $/månad

Bundled Notes betyg och recensioner

G2: Inga recensioner hittills

Capterra: Inga recensioner hittills

10. Standard Notes

Via Standard Notes

Standard Notes är öppen källkod, vilket gör den mer flexibel än många av de andra alternativen på denna lista. Den är i sig anpassningsbar, men kan ändå förlita sig på sina avancerade funktioner för att vara en av de bästa anteckningsapparna som finns.

Standard Notes bästa funktioner

Avancerad end-to-end-kryptering och tvåfaktorsautentisering säkerställer att dina privata anteckningar förblir privata.

Enkel process för att flytta anteckningar från andra plattformar till Standard Notes gör det enkelt att migrera från dessa plattformar.

Synkronisering av anteckningar i realtid med en tydlig statusfält håller dig uppdaterad om synkroniserings- och uppladdnings-/nedladdningsprocessen.

Obegränsad synkronisering mellan alla plattformar, inklusive iOS och stationära enheter.

Begränsningar i Standard Notes

Begränsad till vanliga textanteckningar utan prenumeration.

Synkronisering och kryptering av anteckningar kan ta lång tid, särskilt på mobila enheter som inte är anslutna till WiFi.

Priser för Standard Notes

Gratis

Produktivitet: 15 $/månad

Professional: 18 $/månad

Betyg och recensioner för Standard Notes

G2: 3,9/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

Ta dina anteckningar på Android till nästa nivå med ClickUp

Det är långt ifrån enkelt att hitta en vinnare bland de bästa anteckningsapparna för Android. Men när man tar hänsyn till det större sammanhanget och integrationerna är det ClickUp som tar hem segern.

Du kan enkelt skapa så många anteckningar du vill. Utnyttja funktioner som Anteckningar, Dokument och AI-aktiverade mötesreferat. Länka dina anteckningar direkt till uppgiftshanteringen för att göra din att göra-lista mer praktisk.

Det bästa av allt är att det är helt gratis, så att du kan testa dess funktioner som Android-app innan du bestämmer dig för att köpa några av de mer omfattande funktionerna.

Är du redo att börja? Skapa ett gratis konto idag!