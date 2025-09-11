De 10 högst rankade alternativen till Proton Drive för team

Du började antagligen använda Proton Drive av samma anledning som de flesta andra: integritet.

Det är säkert och enkelt. Men i takt med att ditt arbete växte, växte också dina behov.

Kanske har du stött på hinder, såsom begränsade delningsalternativ i Proton Calendar, avsaknad av realtidssamarbete eller klumpig synkronisering mellan enheter med Proton Mail.

Om det låter som något för dig är det dags att utforska andra alternativ.

I det här blogginlägget utforskar vi de bästa alternativen till Proton Drive som erbjuder mer kontroll, smartare funktioner och ett smidigare arbetsflöde. 🎯

Vad ska du leta efter i alternativ till Proton Drive?

Proton Drive uppfyller inte riktigt alla dina krav, och nu är du på jakt efter något som passar perfekt.

Innan du börjar använda en ny digital plattform bör du tänka på följande. 👀

Säkerhet och integritet: Leta efter stark kryptering (helst end-to-end), multifaktorautentisering och efterlevnad av standarder som GDPR eller HIPAA om dina data är känsliga.

Hastighet och prestanda: Välj en tjänsteleverantör med låg latens och globalt distribuerade datacenter om du arbetar med stora filer eller behöver snabb åtkomst.

Långsiktig lagringskapacitet: Se till att leverantören erbjuder skalbara alternativ så att du inte behöver byta igen när lagringsbehovet ökar.

Databackup och redundans: Sök efter tjänster som automatiskt replikerar dina data över olika regioner, vilket är mycket användbart vid hårdvarufel eller oväntade problem.

Filhanteringsfunktioner: Leta efter praktiska extrafunktioner som versionshantering, fildelning och automatiska säkerhetskopior som avsevärt påverkar hur smidigt allt fungerar.

Integrationer och tillgänglighet: Tänk på om det kommer att fungera på alla dina enheter. Kan det anslutas till dina verktyg (som CRM-system, projektledningsappar eller produktivitetssviter)?

💡 Proffstips: Använd nollförtroendemodeller – varje begäran om filåtkomst, även från interna användare, verifieras. Det är som en säkerhetskontroll vid varje dörr.

De 10 bästa alternativen till Proton Drive i korthet

Här är en kort sammanfattning av de 10 bästa alternativen till Proton Drive. ⚒️

Alternativ till Proton Drive Bäst för Viktiga funktioner Priser * ClickUp Smart filhantering med kraftfull sökfunktion AI-driven automatisering, samarbete i realtid, centraliserad kunskapshantering Gratis Nextcloud Bygg en egenhostad molntjänst med full kontroll End-to-end-kryptering, automatisering av arbetsflöden och säkra kommunikationsverktyg Från 77 $/år per användare MEGA Skicka stora krypterade filer med lätthet Nollkunskapskryptering, synkronisering i realtid och lösenordshanterare Gratis Filen Automatiska, end-to-end-krypterade säkerhetskopior Klientkryptering, synkronisering i realtid och stöd för markdown. Från 2,26 $/månad per användare Internxt Drive Nollkunskapsfyllad fillagring över plattformar Decentraliserad lagring, stöd för flera plattformar Gratis Tresorit Efterlevnad på företagsnivå och säker samverkan GDPR/HIPAA-kompatibilitet och detaljerade behörigheter Från 5,99 $/månad per användare Box Integrera fillagring med arbetsflöden i företaget Automatisering av arbetsflöden, integrationer med affärsverktyg Gratis pCloud Livstidslagring med inbyggd medieuppspelning Engångsbetalning för livstidsabonnemang, mediastreaming Från 19,99 $/månad per användare Sync. com Säker delning inom teamet med detaljerade behörigheter Versionshistorik, säker fildelning Från 5 $/månad per användare (faktureras årligen) Cryptee Privat lagring av dokument och foton Krypterad lagring för dokument och foton Gratis

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

De 10 bästa alternativen till Proton Drive

Låt oss utforska de 10 bästa alternativen till Proton Drive. 💁

1. ClickUp (Bäst för smart filhantering med kraftfull sökfunktion)

Prova nu ClickUp samlar allt ditt arbete på en enda, enhetlig plattform som drivs av AI.

Proton Drive ger dig en plats att lagra filer – men hur är det med dina projekt, uppgifter, anteckningar och kommunikation?

När allt finns i separata verktyg blir arbetet långsamt, isolerat och splittrat – du kämpar mot arbetsöverbelastning.

ClickUp löser detta. Som den kompletta appen för arbete som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe, allt drivet av AI, hjälper den dig att arbeta snabbare och smartare.

Börja med ClickUp Brain, AI-motorn som förstår din arbetsplats. Ställ frågor som ”Vilka säkerhetsprotokoll gäller för kunddata?” och den hittar svaren i uppgifter, dokument eller wikis – även om informationen finns djupt inne i en checklista eller kommentartråd.

Proton Drive är utformat för integritet och fillagring, medan ClickUp Brain tar kunskapshanteringen ett steg längre med AI-driven automatisering. Istället för att ladda upp ett dokument och glömma bort det kan du:

Sammanfatta automatiskt långa filer, artiklar eller mötesanteckningar

Aktivera smarta automatiseringar som att skapa uppgifter eller dokument baserat på innehåll, deadlines eller konversationsuppdateringar.

Extrahera data från externa källor eller befintliga dokument för att snabbare skapa rapporter, guider eller introduktionsmaterial.

Översätt innehåll till flera språk för att stödja globalt samarbete.

Integrera med dina verktyg via API-anslutningar för automatiserad filhantering och arbetsflöden med flera verktyg.

Men att få svar fungerar bara när informationen faktiskt är organiserad. Här tar ClickUp AI Knowledge Management över.

Du kan gruppera resurser i wikis, SOP-bibliotek eller teamhandböcker. Var och en kan länka tillbaka till relevanta uppgifter, uppdateringar och dokument, så att informationen inte flyter omkring isolerat. Det bästa? AI-agenter i ClickUp kan sköta showen här med lite eller ingen hjälp. 👇🏼

När du har den strukturen på plats kan ClickUp Docs bidra med samarbete. Det är levande, samarbetsinriktade utrymmen som är helt integrerade i dina uppgifter, projekt och arbetsflöden. Du kan omvandla AI-genererade insikter till detaljerade sammanfattningar, SOP:er eller mötesanteckningar. Sedan kan du länka dem direkt till uppgifter, tilldela bidragsgivare och utnyttja realtidssamarbete på ett och samma ställe.

Naturligtvis lagrar ditt team förmodligen redan filer i andra verktyg. ClickUp Integrations kopplar plattformar som Google Drive, OneDrive, iCloud Drive och Dropbox direkt till ditt arbetsflöde. Du kan länka eller förhandsgranska dessa filer i uppgifter och dokument utan att byta flik eller förlora versionskontrollen.

ClickUp Enterprise Search hjälper dig att samla all arbetsinformation på ett ställe.

Slutligen knyter ClickUp Enterprise Search ihop allt. Det gör kontextmedveten sökning enkel genom att koppla samman olika delar av ditt arbetsflöde, så att du snabbt kan hitta ett specifikt dokument, en kommentar från en teamledare eller en uppdatering av en uppgift från tre månader sedan.

📌 Exempel: En medarbetare använder det intelligenta söksystemet för att snabbt hitta en kommentar från innehållsansvarig om deadline för blogginlägget. De kan också hitta relaterade uppdateringar från designern om grafiska revideringar. Allt är kopplat till det ursprungliga dokumentet "Q2 Campaign Strategy", vilket gör det enkelt att komma åt, oavsett när eller var det skapades.

ClickUps bästa funktioner

Samarbeta i realtid: Håll wikis uppdaterade med live-redigering, kommentarer i dokument och uppgiftsfördelning för tvärfunktionellt teamarbete.

Hitta allt i Docs Hub: Samla all kunskap på ett ställe med verifierade wikis, anpassningsbara mallar och enkla sök-, sorterings- och filteralternativ.

Starta uppgifter enkelt: Använd genvägar i Command Center för att öppna appar, komma åt urklippshistoriken eller skapa innehåll med ett klick.

Sök var som helst: Börja söka från kommandocentret, den globala åtgärdsfältet eller skrivbordet – vad som helst som passar ditt arbetsflöde.

Begränsningar för ClickUp

Plattformens omfattande funktionsuppsättning och anpassningsmöjligheter kan vara överväldigande för nya användare.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad en G2 - recensent hade att säga om ClickUp:

Det största problemet jag hade med andra verktyg var fragmentering... Det som skiljer ClickUp från andra är hur smidigt det kombinerar uppgiftshantering med meddelanden och samarbete i realtid. Istället för att växla mellan en uppgift och en chattapp kan jag bara klicka på en uppgift och starta en diskussion direkt där. Varje kommentar, fil och uppdatering finns precis där den ska vara, bifogad till själva uppgiften.

Det största problemet jag hade med andra verktyg var fragmentering... Det som skiljer ClickUp från andra är hur smidigt det kombinerar uppgiftshantering med meddelanden och samarbete i realtid. Istället för att växla mellan en uppgift och en chattapp kan jag bara klicka på en uppgift och starta en diskussion direkt där. Varje kommentar, fil och uppdatering finns precis där den ska vara, bifogad till själva uppgiften.

💟 Bonus: Trött på att jonglera e-post, filer och uppgifter mellan olika appar? Möt Brain MAX – din AI-drivna desktop-kompanjon som förhindrar att arbetet sprids över 10+ appar. Proton är utmärkt för säker e-post och lagring, men Brain MAX går ännu längre: det samlar allt ditt arbete – meddelanden, dokument, projekt och mer – på ett och samma ställe. Säg bara vad du tänker eller vad du ska göra, så registrerar och organiserar Brain MAX allt med röststyrd AI.

2. Nextcloud (bäst för att bygga en egenhostad molntjänst med full kontroll)

via Nextcloud

Nextcloud är en öppen källkodsplattform som låter dig bygga din egen privata molntjänst för fillagring, synkronisering och samarbete. Till skillnad från Proton Drive, som är ett slutet system som drivs av en enda leverantör, ger plattformen dig fullständig äganderätt till dina data.

Du kan hosta det på din server eller hos en pålitlig leverantör, vilket gör det idealiskt för individer, team eller stora företag som bryr sig om digital suveränitet och dataintegritet.

Det som utmärker Nextcloud är dess starka fokus på efterlevnad, anpassning och integration. Det är HIPAA- och GDPR-kompatibelt, stöder end-to-end-kryptering och kan anslutas till allt från Microsoft-verktyg till lokala nätverksenheter. Med appar som Nextcloud Talk, Files och Assistant är det skapat för personer som vill ha mer än bara lagringsutrymme.

Nextclouds bästa funktioner

Dela, synkronisera och redigera dokument med teammedlemmarna med hjälp av integrerade verktyg för att förbättra teamsamarbetet.

Automatisera arbetsflöden med Nextcloud Flow för att effektivisera godkännanden, filmärkning, aviseringar och andra rutinmässiga processer.

Säker kommunikation med Nextcloud Talk och värd för krypterade videosamtal, webbseminarier och chattar utan spårning från tredje part eller leverantörsberoende.

Använd den inbyggda AI-assistenten för att sammanfatta diskussioner, översätta meddelanden och skriva snabbare.

Begränsningar för Nextcloud

Nya versionsuppdateringar kan påverka funktionaliteten eller göra vissa plugins och appar inkompatibla.

Svårt att använda för icke-tekniska användare när man försöker konfigurera säkerhetsinställningar, användarbehörigheter och integrationer på rätt sätt.

Priser för Nextcloud

Nextcloud Files Standard: 67,89 €/år per användare (cirka 77 $) Premium: 99,99 €/år per användare (cirka 113,59 $) Ultimate: 195 €/år per användare (cirka 221,52 $)

Standard: 67,89 € per år och användare (cirka 77 $)

Premium: 99,99 € per år och användare (cirka 113,59 $)

Ultimate: 195 €/år per användare (cirka 221,52 $)

Nextcloud Talk Standard: Från 40 € per år och användare (cirka 45,44 $)

Standard: Från 40 € per år och användare (cirka 45,44 $).

Standard: 67,89 € per år och användare (cirka 77 $)

Premium: 99,99 € per år och användare (cirka 113,59 $)

Ultimate: 195 €/år per användare (cirka 221,52 $)

Standard: Från 40 € per år och användare (cirka 45,44 $).

Betyg och recensioner för Nextcloud

G2: 4,4/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (440+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nextcloud?

En användarrecension säger:

Sammantaget utför programvaran den specifika uppgift vi behövde den till, så vi har inga klagomål som helhet. Som nämnts finns det dock ett par saker som skulle vara trevliga att ha och som skulle göra den mycket bättre. Vi behövde möjligheten att ta emot filer (t.ex. en filöverföringstjänst), och detta var enkelt att åstadkomma med Nextcloud. Det var ganska enkelt att installera och har fungerat mycket bra. Jag önskar att integrationer som Microsoft 365-autentisering var bättre inbyggda. Det finns viss support, men det är extremt besvärligt. Det fungerade ett tag, men sedan slutade det plötsligt att fungera. Jag har ingen aning om vad som hände. Jag ville inte riskera det i produktionen, så för tillfället har vi inaktiverat det och skapat separata konton. Jag skulle också vilja ha bättre lokala krypteringsalternativ.

Sammantaget utför programvaran den specifika uppgift vi behövde den till, så vi har inga klagomål som helhet. Som nämnts finns det dock ett par saker som skulle vara trevliga att ha och som skulle göra den mycket bättre. Vi behövde möjligheten att ta emot filer (t.ex. en filöverföringstjänst), och detta var enkelt att åstadkomma med Nextcloud. Det var ganska enkelt att installera och har fungerat mycket bra. Jag önskar att integrationer som Microsoft 365-autentisering var bättre inbyggda. Det finns viss support, men det är extremt besvärligt. Det fungerade ett tag, men sedan slutade det plötsligt att fungera. Jag har ingen aning om vad som hände. Jag ville inte riskera det i produktionen, så för tillfället har vi inaktiverat det och skapat separata konton. Jag skulle också vilja ha bättre lokala krypteringsalternativ.

3. MEGA (Bäst för att enkelt skicka stora krypterade filer)

via Mega

Om du letar efter en molnlagringsplattform som tar integritet på allvar kan du lita på Mega. Den lanserades 2013 som den andliga efterträdaren till den ökända Megaupload och har gjort sig ett namn genom att satsa hårt på end-to-end-kryptering.

Det innebär att dina filer krypteras och dekrypteras endast på din enhet, inte på MEGA:s servrar.

Inte ens plattformen själv har tillgång till ditt innehåll, vilket är ett stort plus för användare som är måna om sin integritet. En utmärkande funktion är MEGA Pass, en inbyggd lösenordshanterare som gör det enkelt att skapa, fylla i automatiskt och granska starka lösenord.

Mega bästa funktioner

Hantera obegränsad S3-kompatibel objektdata utan dolda avgifter för API-användning.

Säkra upp till fem enheter med ett snabbt, WireGuard-baserat VPN och ingen loggningspolicy ingår i de flesta betalda abonnemang.

Skicka filer eller mappar till vem som helst, lägg till lösenord, ange giltighetstid för länkar och hantera åtkomstnivåer utan att mottagarna behöver registrera sig.

Säkerhetskopiera data mellan enheter, synkronisera mappar i realtid och behåll fullständig integritet med nollkunskapskryptering.

Mega-begränsningar

Det integreras inte i ett bredare ekosystem som Google eller Microsoft, vilket kan göra arbetsflöden mer omständliga.

Om du glömmer ditt lösenord är det extremt svårt att återfå åtkomsten och du riskerar att förlora åtkomsten till alla lagrade filer.

Mega-prissättning

Gratis

Pro I: 11,70 $/månad per användare

Pro II: 23,40 $/månad per användare

Pro III: 35 $ per användare och månad

Företag: 17,55 $/månad per användare

Mega-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mega?

Här är en Capterra-recensents åsikt om Mega:

Mega är extremt intuitivt och lätt att använda. Det är också ett mycket kostnadseffektivt molnlagringsmedium och jag känner mig trygg med dess höga säkerhetsnivå och dataskydd. De har inte längre möjlighet att skapa en offentlig dropzone där besökare kan ladda upp innehåll utan att behöva logga in.

Mega är extremt intuitivt och lätt att använda. Det är också ett mycket kostnadseffektivt molnlagringsmedium och jag känner mig trygg med dess höga säkerhetsnivå och dataskydd. De har inte längre möjlighet att skapa en offentlig dropzone där besökare kan ladda upp innehåll utan att behöva logga in.

📮 ClickUp Insight: Kunskapsarbetare spenderar i genomsnitt 25 meddelanden per dag på att söka efter information, och nästan 1 av 5 anställda skickar över 50 meddelanden. Det är inte samarbete, det är kaos. ClickUp samlar allt i ett centralt, sökbart arbetsutrymme. Uppgifter, kommentarer, dokument, projektbeskrivningar, SOP:er – allt finns där, sammankopplat och lätt att hitta, särskilt med ClickUp Brain till hjälp.

4. Filen (bäst för automatiska, end-to-end-krypterade säkerhetskopior)

via Filen

Filen är en ren och kapabel molnlagringslösning utformad för alla som vill ha ett smidigt och säkert sätt att hantera filer utan onödigt krångel. Den erbjuder kryptering på klientsidan så att dina data förblir säkra, men utöver det är det bara ett enkelt och effektivt verktyg för att organisera, synkronisera och dela digitalt innehåll.

Dessutom finns det inga bandbreddsbegränsningar eller dolda funktionsbegränsningar att oroa sig för.

Filen är utvecklat i Tyskland och är öppen källkod, vilket ger transparens och stabil datahantering utan att komplicera saker och ting. Du kan till och med vara värd för din egen WebDAV-server eller köra en lokal instans, vilket är perfekt om du vill ha mer kontroll över ditt arbetsflöde.

Filens bästa funktioner

Kom åt och organisera digitala filer som om de fanns på din dator med hjälp av Filens nätverksenhet med Smart Sync.

Välj mellan enkelriktad, dubbelriktad eller anpassad synkronisering mellan enheter utan att förlora krypteringen.

Använd markdown, checklistor eller källkodsblock och samarbeta i realtid.

Skapa säkra offentliga länkar eller samarbeta privat inom plattformen.

Filbegränsningar

Filen har ännu inte genomgått en oberoende säkerhetsgranskning, vilket kan vara ett problem för användare som prioriterar verifierade säkerhetsåtgärder.

Mobilappen för iOS kräver manuell start för säkerhetskopiering av foton och videor, och saknar automatisk säkerhetskopieringsfunktion.

Priser för Filen

Pro I: 1,99 €/månad per användare (cirka 2,26 $)

Pro II: 399 €/månad per användare (cirka 4,53 $)

Pro III: 8,99 €/månad per användare (cirka 10,21 $)

Pro X: 39,99 €/månad per användare (cirka 45,43 $)

Filbetyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Filen?

En användarrecension säger:

Jag letade efter en E2EE-molnlagring som skulle ersätta G-evil photos/drive. Jag provade Nordlocker och ProtonDrive, men de var extremt långsamma när jag skulle ladda upp nära 300 GB bilder/filer. Jag blev mycket besviken över hur vissa företag begränsar uppladdningshastigheten, vilket gör att kunderna får vänta och vänta på att uppladdningen ska bli klar. När jag läst recensionerna bestämde jag mig för att testa det kostnadsfria kontot på 10 GB och uppgraderade sedan till Pro II (500 GB), vilket gjorde att jag kunde ladda upp filerna/bilderna på mindre än 12 timmar. Jag har varit nöjd kund sedan förra året.

Jag letade efter en E2EE-molnlagring som skulle ersätta G-evil photos/drive. Jag provade Nordlocker och ProtonDrive, men de var extremt långsamma när jag skulle ladda upp nära 300 GB bilder/filer. Jag blev mycket besviken över hur vissa företag begränsar uppladdningshastigheten, vilket gör att kunderna får vänta och vänta på att uppladdningen ska bli klar. När jag läst recensionerna bestämde jag mig för att testa det kostnadsfria kontot på 10 GB och uppgraderade sedan till Pro II (500 GB), vilket gjorde att jag kunde ladda upp filerna/bilderna på mindre än 12 timmar. Jag har varit nöjd kund sedan förra året.

5. Internxt Drive (bäst för plattformsoberoende fillagring med nollkunskap)

via Internxt Drive

Internxt är ett elegant molnlagringsalternativ som gör det enkelt att lagra, synkronisera och dela kundinformation på alla dina enheter. Det håller allt säkert bakom kulisserna, men det du kommer att märka mest är hur smidigt och enkelt det är att använda.

Verktyget erbjuder också funktioner som åtkomst mellan olika enheter, smarta säkerhetskopior och ett kommandoradsgränssnitt för dem som vill anpassa sitt arbetsflöde lite mer.

Internxts bästa funktioner

Skydda långsiktiga data mot nya kvanthot med avancerad kryptering.

Skicka filer med anpassade nedladdningsbehörigheter och avslöja aldrig känsliga länkar.

Automatisera uppgifter med CLI- och WebDAV-stöd genom att använda kommandoradsverktyg för att skriptbackuper, filoperationer och fjärrsynkroniseringar.

Säkerhetskopiera lokala mappar för versionssäker lagring för att automatiskt spara viktiga kataloger och behålla en synkroniserad kopia i molnet.

Internxt-begränsningar

Den maximala lagringsgränsen är 2 TB, vilket kan vara otillräckligt för företagsanvändare eller kreativa proffs med stora filer.

Inga miniatyrbilder eller förhandsvisningar för mediefiler, vilket gör det långsammare att navigera och välja filer.

Internxt-priser

Gratis

Essential: 1,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Premium: 3 $/månad per användare (faktureras årligen)

Ultimate: 4,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Internxt-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,1/5 (20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Internxt?

Låt oss titta på vad en Capterra-recensent sa om Internxt:

Prisvärdhet och värde. Denna programvara hjälper dig att skydda dina data. Du kan också hålla koll på aktiviteten hos de personer som har åtkomst till filerna. Det går ganska långsamt att ladda upp. Ibland uppstår fel och det går inte att ladda upp alls. Men sedan släpper de en ny version och det fungerar igen. Men även när det fungerar går det långsamt att ladda upp.

Prisvärdhet och värde. Denna programvara hjälper dig att skydda dina data. Du kan också hålla koll på aktiviteten hos de personer som har åtkomst till filerna. Det går ganska långsamt att ladda upp. Ibland uppstår fel och det går inte att ladda upp alls. Men sedan släpper de en ny version och det fungerar igen. Men även när det fungerar går det långsamt att ladda upp.

6. Tresorit (Bäst för efterlevnad av företagsstandarder och säker samverkan)

via Tresorit

Tresorit är en säker molnbaserad samarbetsplattform som är utvecklad för yrkesverksamma som behöver säker fillagring, delning och samarbete.

Allt från känsliga kontrakt till konfidentiella projektdata skyddas med kryptering vid lagring, överföring och på enheten. Team kan arbeta tillsammans på olika platser samtidigt som de uppfyller strikta dataskyddskrav.

Du styr vem som ser vad, hur det delas och var det lagras, vilket är särskilt användbart om du arbetar i en reglerad bransch.

Tresorits bästa funktioner

Ställ in lösenord, utgångsdatum, vattenstämplar, nedladdningsbegränsningar och mer för att hantera extern fildelning med fullständig kontroll.

Lägg till säkra, kvalificerade digitala signaturer som uppfyller EU:s eIDAS-standarder, vilket eliminerar behovet av signaturappar från tredje part.

Skydda känslig information och bilagor med ett klick med hjälp av inbyggda krypterade e-postflöden.

Välj mellan mer än 12 globala datacenter för att lagra innehåll där lokala bestämmelser kräver det, ända ner på användarnivå.

Tresorits begränsningar

Instabil prestanda på Mac, inklusive appfrysningar och fullständiga systemkrascher

Synkroniseringsproblem med filer som innehåller specialtecken (t.ex. '|')

Tresorit-priser

Personal Lite: 5,99 $/månad per användare

Personal Essential: 13,99 $/månad per användare

Personal Pro: 33,99 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Tresorit-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Tresorit?

En användarrecension säger:

Tresorit gör det möjligt för mig att upprätthålla sekretessen utan att kompromissa med användarvänligheten. Jag arbetar med högt uppsatta yrkesverksamma som förväntar sig (och förtjänar) diskretion i alla sammanhang. Tresorit gör det möjligt att erbjuda en smidig, modern upplevelse samtidigt som de högsta etiska och integritetsmässiga standarderna upprätthålls. Det faktum att jag kan dela dokument, begära signaturer och hantera säkra kundportaler, allt i ett krypterat utrymme, innebär att jag inte behöver kompromissa med mina värderingar för att vara effektiv. Det är sällsynt. Deras kundsupport har också varit överlägsen allt jag har upplevt hos andra företag. Jag har aldrig haft ett supportteam som är så lyhört, vänligt och genuint hjälpsamt. De förstår vad som är viktigt, och det märks i hur de uppträder, hur de kommunicerar och hur de behandlar sina användare.

Tresorit gör det möjligt för mig att upprätthålla sekretessen utan att kompromissa med användarvänligheten. Jag arbetar med högt uppsatta yrkesverksamma som förväntar sig (och förtjänar) diskretion i alla led. Tresorit gör det möjligt att erbjuda en smidig, modern upplevelse samtidigt som de högsta etiska och integritetsmässiga standarderna upprätthålls. Det faktum att jag kan dela dokument, begära signaturer och hantera säkra kundportaler, allt i ett krypterat utrymme, innebär att jag inte behöver kompromissa med mina värderingar för att vara effektiv. Det är sällsynt. Deras kundsupport har också varit överlägsen allt jag har upplevt hos andra företag. Jag har aldrig haft ett supportteam som är så lyhört, vänligt och genuint hjälpsamt. De förstår vad som är viktigt, och det märks i hur de uppträder, hur de kommunicerar och hur de behandlar sina användare.

🔍 Visste du att? Marknaden för kunskapshanteringsprogramvara beräknas nå 38,7 miljarder dollar år 2030. Det innebär att den kommer att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 12,3 % under prognosperioden (2024–2030).

7. Box (bäst för att integrera fillagring med arbetsflöden i företaget)

via Box

Box är en intelligent plattform för innehållshantering för team med ostrukturerade data, såsom kontrakt, introduktionsdokument, forskningsfiler och försäljningspresentationer.

Dess verktyg, som Box Shield, kopplat till AI, erbjuder hotdetektering och smarta åtkomstkontroller, medan Box Governance säkerställer efterlevnad av lagar och regler med juridisk arkivering, lagringsscheman och försvarbar disposition.

Dessutom gör Box Zones det möjligt för organisationer att uppfylla krav på datalagring genom att lagra innehåll i specifika globala regioner, och Box KeySafe ger dig kontroll över dina krypteringsnycklar.

Box bästa funktioner

Samarbeta på dokument med interna och externa team samtidigt som du behåller full kontroll över behörigheter, åtkomst och versionshistorik.

Samla automatiskt in viktiga datapunkter från filer som fakturor, kontrakt och rapporter med hjälp av Box Relay, Forms och Doc Gen.

Använd dra-och-släpp-verktyg för att skapa dedikerade portaler, instrumentpaneler eller vyer som förenklar hur användare hittar och interagerar med dokument.

Använd AI-driven säkerhet för att flagga avvikelser, förhindra skadlig kod och tillämpa innehållsklassificering och åtkomstkontroller i stor skala.

Box-begränsningar

Funktioner som taggar fungerar ibland inte eller försvinner tillfälligt, vilket påverkar arbetsflödet.

Användare har rapporterat långsammare filuppladdningar jämfört med andra lagringsverktyg som OneDrive.

Box-priser

Individuellt: Gratis

Startpaket: 5 $/månad per användare

Personal Pro: 10 USD/månad per användare

Företag: 20 USD/månad per användare

Business Plus: 25 USD/månad per användare

Företag: 35 USD/månad per användare

Box-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Box?

Här är vad en G2-användare sa:

Den molnbaserade versionen (i Mac Finder) har ofta buggar/problem med synkroniseringen, även på säkra nätverk.

Den molnbaserade versionen (i Mac Finder) har ofta buggar/problem med synkroniseringen, även på säkra nätverk.

💡 Proffstips: Ställ in filer så att de automatiskt upphör att gälla med tillfälliga åtkomstlänkar. Engångsnedladdningar innebär mindre risk och större trygghet.

8. pCloud (Bäst för livstidslagring med inbyggd medieuppspelning)

via pCloud

pCloud är ett säkert molnbaserat system för innehålls- och kunskapshantering som är utformat för att effektivisera dokumenthantering, stödja anpassade affärsprocesser och möjliggöra smidigt internt och externt samarbete. Med inbyggda e-signaturer, detaljerade åtkomstbehörigheter och innehållsstyrning skapar det en komplett hubb för innehållshantering.

Plattformen låter dig återställa tidigare filversioner och raderat innehåll med upp till 365 dagars utökad filhistorik. Du kan också komma åt en inbyggd mediaspelare för att förhandsgranska och strömma ljud- eller videofiler direkt från ditt molnlagringsutrymme.

pClouds bästa funktioner

Organisera filer och mappar i strukturerade hierarkier med detaljerade behörighetsinställningar för varje teammedlem eller extern partner.

Montera din molnlagring som en virtuell enhet med pCloud Drive för att arbeta utan att använda lokalt diskutrymme.

Anpassa fildelningen med nedladdningslänkar, logotyper och meddelanden med ditt varumärke för en polerad kundupplevelse.

Filtrera lagrat innehåll snabbt med hjälp av inbyggd smart sortering för dokument, bilder, ljud, video och arkiv.

Begränsningar för pCloud

Saknar alternativ för uppspelningshastighet (t.ex. 1,25x, 1,75x) i sin inbyggda videospelare, särskilt på mobila enheter.

Kryptering av militär kvalitet (pCloud Crypto) kräver en extra avgift; endast kryptering på serversidan ingår som standard.

pCloud-priser

Ultra 10 TB: 19,99 $/månad per användare

Premium Plus 2 TB: 9,99 $/månad per användare

Premium 500 GB: 4,99 $/månad per användare

pCloud-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om pCloud?

En användarrecension säger:

pCloud har ett livstidsabonnemang och pCloud Drive som sparar lokal lagring, starka säkerhetsfunktioner som kryptering på klientsidan, robust fildelning och mediauppspelningsfunktioner, plattformsoberoende kompatibilitet med ett användarvänligt gränssnitt, filversionering och automatiska säkerhetskopior inklusive integration med sociala medier.

pCloud har ett livstidsabonnemang och pCloud Drive som sparar lokal lagring, starka säkerhetsfunktioner som kryptering på klientsidan, robust fildelning och mediauppspelningsfunktioner, plattformsoberoende kompatibilitet med ett användarvänligt gränssnitt, filversionering och automatiska säkerhetskopior inklusive integration med sociala medier.

🧠 Rolig fakta: De första kända dokumenten var varken digitala eller ens på papper! Redan 2400 f.Kr. skrev de forntida sumererna ner medicinska recept på lertavlor. Samtidigt använde egyptierna papyrusrullar för att behandla migrän och hantera mental hälsa.

9. Sync.com (bäst för säker delning inom team med detaljerade behörigheter)

Sync är ett molnbaserat samarbetsverktyg som centraliserar fildelning mellan interna och externa användare med detaljerade behörigheter, säkerhet för fillänkar och kundportaler med företagslogotyp.

Realtidsbackup, återställning av filversioner och desktopintegration säkerställer att teamen kan fortsätta arbeta och är skyddade, även vid ransomware eller oavsiktlig förlust. Filer kan återställas omedelbart, återställas till tidigare versioner eller arkiveras långsiktigt utan att användaren förlorar data.

Dessutom fungerar det smidigt på både stationära och mobila enheter och kan integreras med plattformar som Microsoft Office.

Sync.com bästa funktioner

Kontrollera åtkomsten med hjälp av rollbaserade behörigheter, fjärradering, lösenordsskydd och utgångsdatum för filer.

Dela filer via en kundportal med logotyp, anpassade meddelanden och fullständig analys.

Frigör lokal lagringsutrymme med filåtkomst på begäran med Sync CloudFiles för Windows och macOS.

Integrera och hantera team med hjälp av en administratörspanel med tvåfaktorsautentisering, användningsspårning och centraliserad fakturering.

Begränsningar för Sync.com

Sync.com stöder Windows och Mac, men Linux-användare är begränsade till att använda webbversionen, som saknar full funktionalitet.

Begränsade anpassningsmöjligheter för ikoner eller gränssnittsfärger i appen

Priser för Sync.com

Personligt: 5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Team: 6 $/månad per användare (faktureras årligen)

Solo: 8 $/månad per användare (faktureras årligen)

Teams Unlimited: 18 $/månad per användare

Professional: 24 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sync.com-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sync.com?

Här är vad en Capterra-recensent säger:

Den enda betydande nackdelen jag har stött på är att de inte har någon Linux-baserad applikation (de stöder Windows och Mac). Du kan fortfarande använda en webbläsare för att komma åt sync.com på Linux, men det är inte riktigt samma sak som en inbyggd applikation. Med det sagt är det fortfarande en utmärkt lösning.

Den enda betydande nackdelen jag har stött på är att de inte har någon Linux-baserad applikation (de stöder Windows och Mac). Du kan fortfarande använda en webbläsare för att komma åt sync.com på Linux, men det är inte riktigt samma sak som en inbyggd applikation. Med det sagt är det fortfarande en utmärkt lösning.

🤝 Vänlig påminnelse: Utgå inte från att alla vet hur man delar filer på ett säkert sätt. Anordna en snabb säkerhetsuppfriskning varje kvartal – det lönar sig i längden.

10. Cryptee (bäst för privat lagring av dokument och foton)

via Cryptee

Cryptee är helt krypterat på din sida, vilket innebär att endast du har tillgång till dina data, inte Cryptee.

Det intuitiva gränssnittet stöder redigering av rik text, markdown, LaTeX och till och med hantering av krypterade PDF-filer, vilket gör det lämpligt för både vanliga användare och proffs. Dessutom garanterar plattformens öppen källkod transparens, vilket gör att användarna kan verifiera dess säkerhetsåtgärder.

Cryptees bästa funktioner

Skapa anonyma konton med bara ett användarnamn, så slipper du ange personuppgifter.

Skydda känsligt innehåll med spökmappar och håll filer dolda från obehöriga ögon.

Hantera obegränsad lagring för dokument, anteckningar och media utan att behöva oroa dig för integriteten.

Cryptees begränsningar

Teammedlemmar kan inte redigera dokument samtidigt.

Saknar funktioner för att dela mappar med olika behörighetsnivåer eller samarbeta i hanterade teammiljöer.

Cryptees priser

100 MB: Gratis

10 GB: 3 $/månad per användare

400 GB: 9 $/månad per användare

2000 GB: 27 $/månad per användare

Cryptees betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cryptee?

En användarrecension säger :

Cryptee är en integritetsfokuserad, end-to-end-krypterad anteckningsapp baserad i Estland. Den erbjuder säker fillagring, offlinefunktionalitet och synkronisering mellan flera enheter. Även om den inte är helt öppen källkod och saknar global sökfunktion, är den enkel att använda och idealisk för dem som prioriterar integritet och säkerhet. Appen stöder olika filtyper och erbjuder användbara funktioner som dokumenttaggning och länkning. Den största nackdelen är att om du tappar bort din krypteringsnyckel går dina filer inte att återställa.

Cryptee är en integritetsfokuserad, end-to-end-krypterad anteckningsapp baserad i Estland. Den erbjuder säker fillagring, offlinefunktionalitet och synkronisering mellan flera enheter. Även om den inte är helt öppen källkod och saknar global sökfunktion, är den enkel att använda och idealisk för dem som prioriterar integritet och säkerhet. Appen stöder olika filtyper och erbjuder användbara funktioner som dokumenttaggning och länkning. Den största nackdelen är att om du tappar bort din krypteringsnyckel går dina filer inte att återställa.

📖 Läs också: Hur man organiserar Google Docs

Sluta leta och välj ClickUp

Att välja ett alternativ till Proton Drive handlar ofta om behovet av mer flexibilitet, samarbete och kontroll.

Även om varje verktyg utmärker sig inom sitt eget område är ClickUp ett självklart val. Det sticker ut genom att eliminera isolerade arbetsflöden och samla allt – uppgifter, filer och kommunikation – på en enda enhetlig plattform.

Med ClickUp Brain, AI-driven kunskapshantering och Connected Search kan du även komma åt och organisera din information effektivt från andra enheter, samtidigt som du ökar produktiviteten.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor

1. Är Proton Drive lika bra som Google Drive?

Proton Drive fokuserar på integritet och säkerhet och erbjuder end-to-end-kryptering för alla filer. Google Drive erbjuder fler samarbetsverktyg, integrationer och större gratis lagringsutrymme, men erbjuder inte end-to-end-kryptering och kan analysera dina data för reklam eller analys. Proton Drive är idealiskt för integritet, medan Google Drive är bättre för produktivitet och samarbete.

2. Är Proton Drive bättre än Dropbox?

Proton Drive erbjuder standardmässig end-to-end-kryptering, vilket gör det till ett starkt val för användare som värdesätter integritet. Dropbox är känt för sitt användarvänliga gränssnitt, sina samarbetsfunktioner och integrationer med tredjepartsprogram, men erbjuder inte standardmässig end-to-end-kryptering. Proton Drive är bäst för integritet, medan Dropbox utmärker sig inom samarbete och integrationer.

3. Vad är säkrare än ProtonMail?

ProtonMail är en av de säkraste e-posttjänsterna, med end-to-end-kryptering och starkt integritetsskydd. Andra säkra alternativ är Tutanota (öppen källkod och kryptering), Mailfence (kryptering och digitala signaturer) och StartMail (integritetsfokuserad, ingen spårning). Det säkraste alternativet beror på dina specifika behov, men både ProtonMail och Tutanota är mycket uppskattade.

4. Vad är skillnaden mellan Proton Drive och pCloud?

Proton Drive erbjuder standardmässig end-to-end-kryptering och är baserat i Schweiz, med fokus på integritet och säkerhet. pCloud, som också är baserat i Schweiz, erbjuder fler funktioner såsom medieuppspelning och fildelning, samt fler lagringsalternativ. Fullständig kryptering i pCloud är dock endast tillgänglig som ett betalt tillägg (pCloud Crypto), och inte alla filer krypteras som standard.