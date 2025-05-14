10 alternativ till LibreOffice för dokumentskapande 2025

Microsoft Office har en imponerande andel av den globala marknaden för ordbehandlingsprogram. LibreOffice lanserades 2010 som ett gratis alternativ till MS Office med öppen källkod.

Men även om denna kostnadsfria kontorssvit kan vara till stor hjälp, passar den inte alla. LibreOffice är visserligen lite klumpigt, så ditt team kanske behöver något mer smidigt och robust.

Om LibreOffice inte passar dig behöver du ändå välja ett pålitligt ordbehandlingsprogram för att skapa innehåll. Oavsett om du arbetar med marknadsföring, försäljning, utveckling, HR eller något annat område är det ett måste att kunna skapa och hantera dokument. ✍️

För att hjälpa dig att hitta rätt programvara har vi skapat denna praktiska guide om vad du ska leta efter i alternativ till LibreOffice tillsammans med en lista över de 10 bästa alternativen till LibreOffice.

Vad ska du leta efter i alternativ till LibreOffice?

Visst, LibreOffice är ett gratis kontorsprogram med öppen källkod, men om du letar efter en ersättning kan du lika gärna hitta en lösning som uppfyller alla dina affärsbehov. ✅

Ditt LibreOffice-alternativ bör ha följande funktioner:

Kompatibilitet: Du har väl många MS Office-filer just nu? Skaffa ett LibreOffice-alternativ som stöder alla filformat och integreras med de verktyg du redan använder.

Dokumenthantering: Det räcker inte med att bara skapa innehåll. Kontorsdokument samlas snabbt, så du behöver ett verktyg som också hjälper dig Det räcker inte med att bara skapa innehåll. Kontorsdokument samlas snabbt, så du behöver ett verktyg som också hjälper dig att organisera och hantera dokument

Samarbetsverktyg : Behöver du skicka in en offertförfrågan så fort som möjligt? Skicka inte filer fram och tillbaka via e-post med ditt team – skaffa ett ordbehandlingsprogram som möjliggör samarbete i realtid. Du får bonuspoäng om du väljer en lösning med molnlagring så att alla i ditt team kan komma åt dokument från vilken enhet som helst, när som helst.

Enkelhet: Extrafunktioner kan vara användbara, men inte när de skapar hinder. Hoppa över inlärningskurvan och välj ett alternativ till LibreOffice som har ett intuitivt användargränssnitt.

Projektledningsverktyg: Varför separera dina dokument från ditt faktiska arbetsflöde? Leta efter ett verktyg som kombinerar dokumentskapande med projektledning. Det är det bästa sättet att Varför separera dina dokument från ditt faktiska arbetsflöde? Leta efter ett verktyg som kombinerar dokumentskapande med projektledning. Det är det bästa sättet att hitta effektivitetsvinster och arbeta bättre och snabbare.

De 10 bästa LibreOffice-alternativen att använda

LibreOffice innehåller Writer för kontorsdokument och ordbehandling, Calc för kalkylblad, Impress för presentationer, Draw för grafik, Base för databaser och Math för formler. Det är många funktioner för ett gratis verktyg.

Det finns dock bra alternativ till LibreOffice som erbjuder mer värde.

Om det är hög tid att se över dina dokumenthanteringsprocesser, kolla in dessa 10 bästa alternativ till LibreOffice.

Skriv bättre utkast med ClickUp Docs ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Har du någonsin skapat ett dokument och tänkt: ”Tänk om jag kunde kombinera det här med min projektledningsprogramvara”?

Goda nyheter – ClickUp gör allt detta och mycket mer! ?

ClickUp Docs kopplar samman dina arbetsflöden, projekt och chattar för att skapa en verkligt allt-i-ett-arbetsplattform. Spendera mindre tid på att växla mellan verktyg och fokusera på det som är viktigt: själva kärnan i ditt arbete.

Skapa anpassade dokument med inbäddade sidor, bokmärken och perfekt formaterade tabeller i ClickUp. Du har full kreativ kontroll för att skapa dokument som passar perfekt för ditt varumärkes riktlinjer. Alla ClickUp-dokument fungerar också i molnet, så ditt team kan samarbeta, redigera och kommentera dokument tillsammans i realtid.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp AI.

Naturligtvis finns det en gräns för hur mycket ditt team kan göra på egen hand. För en extra produktivitetsboost kan du peppa ditt team med ClickUp AI. Detta är den enda AI-drivna assistenten som är specialiserad på vissa yrkesroller. Oavsett om du är projektledare, säljare, ingenjör eller marknadschef har ClickUp AI anpassade funktioner som är utformade för dina vanligaste uppgifter.

Använd ClickUp AI för att fylla i detaljerna för alla dina dokument, inklusive:

Skapa statusrapporter

Skapa mötesdagordningar

Skissa på projektbeskrivningar

Skapa testplaner

Skriva nyhetsbrev via e-post

ClickUps bästa funktioner

Sammanfatta rapporter, generera innehållsidéer och formatera text blixtsnabbt med skrivverktyget ClickUp AI

Prova ClickUp Document Management Work Breakdown Structure Template för att snabbt skapa ett ramverk för dokumenthantering.

Kategorisera dokument och företagswikis för enkel referens inom hela företaget

Skicka gärna dokument till kunder eller externa team. ClickUp ger dig 100 % anpassningsbara sekretess- och redigeringskontroller så att du själv bestämmer vem som får se vad.

Aktivera fokusläget för att eliminera distraktioner och fokusera på ditt arbete.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

ClickUp har många funktioner, så det kan ta lite tid för nybörjare att lära sig plattformen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. OfficeSuite

Via OfficeSuite

Över 300 miljoner användare förlitar sig på OfficeSuite som ett alternativ till LibreOffice. Det är fullt kompatibelt med Microsoft Office-filer som PowerPoint, Excel och Word, samt Google Docs, Google Sheets och Google Slides.

Det bästa av allt är att OfficeSuite fungerar i molnet och synkroniserar alla dina filer mellan Google Drive, OneDrive, MobiDrive och många andra molnlagringslösningar. Om du inte är säker på om OfficeSuite är rätt för ditt företag kan du ladda ner det kostnadsfria Office Pack för att testa programvaran innan du köper den. ?

OfficeSuites bästa funktioner

Öppna OfficeSuite på Windows, Android eller iOS

Skapa digitala signaturer och lösenordsskydd för PDF-filer med Google Docs

Förutom dokument, kalkylblad, presentationer och PDF-filer hanterar OfficeSuite även e-post och kalendrar över flera konton.

OfficeSuite är kompatibelt med filformat från Microsoft Office och Google Drive.

Begränsningar i OfficeSuite

OfficeSuite innehåller inte funktioner för projektledning eller uppgiftshantering.

Vissa användare är frustrerade över att de måste betala extra för typsnitt och ytterligare funktioner.

Priser för OfficeSuite

Familj: 59,99 $/år för sex användare

Personligt: 39,99 $/år för en användare

Home & Business 2024: 99,99 $ för en användare (engångsköp)

Betyg och recensioner av OfficeSuite

G2: 4,5/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4/5 (20+ recensioner)

3. WordPerfect Office

Via WordPerfect Office

WordPerfect Online marknadsför sig som en kombinerad ordbehandlingsprogramvara och kontorssvit. Den innehåller dokument, kalkylblad och presentationer som är kompatibla med MS Office. ?

WordPerfect ser kanske ut som en vanlig kontorsprogramvara, men erbjuder några användbara extrafunktioner. eBook Publisher är perfekt om du ofta skapar e-böcker, och fotoredigeraren AfterShot är användbar för att snabbt fräscha upp bilder.

WordPerfect Office bästa funktioner

WordPerfect Lightning samlar in text och bilder från flera källor för att påskynda forskningen.

Välj bland över 10 000 clipart-bilder, 300 mallar och 900 teckensnitt.

Använd Presentation Graphics för att skapa dina egna ritningar

WordPerfect Reveal Codes ger dig större kontroll över formatering och struktur.

Begränsningar i WordPerfect Office

WordPerfect innehåller inte någon e-postklient eller projektledningsverktyg.

Flera användare säger att WordPerfects Quattro Pro-lösning inte kan mäta sig med Microsoft Excel.

Priser för WordPerfect Office

249,99 $ engångslicens

WordPerfect Office-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 180 recensioner)

4. Polaris Office

Via Polaris Office

Polaris Office är ett överraskande robust och prisvärt alternativ till LibreOffice som fungerar på alla enheter och populära operativsystem. Det är kompatibelt med alla dokumentformat, låter dig redigera och konvertera PDF-dokument och har till och med funktionen för massutskick.

Polaris Office har ett centraliserat dokumenthanteringssystem som är 100 % anpassningsbart. Oavsett om du vill kommentera PDF-filer eller redigera ett dokument i realtid tillsammans med ditt team, så hanterar Polaris allt detta och mycket mer. ?

Polaris Office bästa funktioner

Polaris Office AI kombinerar Open AI, CLOVA och Stable AI för otroligt bra innehållsskapande.

Övervaka ändringshistoriken i alla dokument

Skapa dina egna presentationsmallar för att spara tid

Konvertera PDF-filer till Word, Sheet eller Slides med ett klick

Begränsningar i Polaris Office

Den kostnadsfria versionen innehåller annonser.

Vissa användare säger att det är svårt att navigera i mobilappen.

Priser för Polaris Office

Gratis

Polaris Office Business: 7,99 $/månad per användare

Windows OS: 79,99 $ för livstidslicens

Mac OS: 79,99 $ för livstidslicens

Betyg och recensioner av Polaris Office

G2: 4,2/5 (20 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (15+ recensioner)

5. Google Workspace

Via Google Workspace

Google Workspace är ett av de mest populära kontorspaketalternativen till Microsoft Word eftersom det ansluter till alla Googles tjänster och fungerar i molnet.

Om du är en Google-organisation är Workspace ett självklart val. Det fungerar på alla enheter och kopplar samman e-post, fillagring, kontorsdokument, presentationer, kalkylblad, chattar och mycket mer till en enda plattform. ?️

Google Workspaces bästa funktioner

Använd Googles nyligen släppta AI-verktyg för att skapa kopior

Redigera dokument i realtid och tagga teammedlemmar för att få deras uppmärksamhet.

Du kan ladda upp och redigera praktiskt taget alla filformat.

Google begränsar inte revisionshistoriken – se alla ändringar från början av tiden

Begränsningar i Google Workspace

Vissa personer rapporterar att det är svårt att få kundsupport.

Andra användare önskar att Google Sheets hade fler Excel-liknande genvägar.

Priser för Google Workspace

Business Starter: 6 $/månad per användare, årsavtal

Business Standard: 12 USD/månad per användare, årsavtal

Business Plus: 18 $/månad per användare, årsavtal

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 40 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 15 100 recensioner)

6. Apache OpenOffice

Via Apache OpenOffice

Okej, vi vet att den här ser lite... föråldrad ut. Men döma inte en app efter dess utseende. Apache OpenOffice är ett 100 % gratis alternativ till LibreOffice.

Är det det mest högkvalitativa och säkra alternativet? Kanske inte.

Men om du driver ett litet företag och behöver ett enkelt ordbehandlingsprogram är Apache ett bra alternativ till LibreOffice. Det innehåller grundläggande funktioner för ordbehandling, kalkylblad, presentationer och till och med grafik och databaser. ?

Apache OpenOffice bästa funktioner

Apache OpenOffice finns tillgängligt på flera språk.

OpenOffice har en stor internationell användargrupp, vilket är till stor hjälp om du behöver hjälp med felsökning.

Skapa 3D-illustrationer med OpenOffice Draw

Använd matematikverktyget för att visualisera formler med en ekvationsredigerare.

Begränsningar i Apache OpenOffice

Grafiken och ikonerna är inte alltid av bästa kvalitet.

Användare rapporterar att denna gratisapp är ganska buggig.

Priser för Apache OpenOffice

Gratis

Betyg och recensioner av Apache OpenOffice

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (480+ recensioner)

7. WPS Office

Via WPS Office

WPS Office är kompatibelt med Windows, Mac, Android, iOS och Linux, vilket gör det till ett utmärkt val för team som använder olika enheter och operativsystem. ?️

WPS Office har över 100 000 mallar för allt från kommunikationsplaner till undervisningsplaner och arbetsrapporter. Samarbeta med ditt team i realtid och lägg in bilder, GIF-filer, tabeller, emojis, kodblock, nedräkningar och mycket mer.

WPS Office bästa funktioner

Använd WPS AI för att skriva texter i ljusets hastighet

Dela snabbt information med ditt team med hjälp av Screen Recorder

Fyll i, signera och konvertera PDF-filer

Besök WPS-mallbutiken för tidsbesparande mallar.

Begränsningar i WPS Office

Vissa användare vill ha mer exakta verktyg för grammatik och stavning.

Andra användare säger att plattformen behöver bättre dokumentsäkerhet.

Priser för WPS Office

Gratis

WPS Pro: 35,99 $/år

WPS Business: Kontakta oss för prisuppgifter

WPS Office-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 380 recensioner)

8. Apple Numbers

Via Apple Numbers

Om du är en inbiten Apple-fan kan Apple Numbers bli ditt nästa favoritalternativ till LibreOffice. Denna kostnadsfria Excel-kopia är utvecklad för Mac, iPad och iPhone. ?

Det är dock inte enbart för att skapa och redigera dokument. Apple Numbers fokuserar mer på data och kalkylblad, men om du arbetar med kalkylblad hela dagarna kan detta vara precis vad du behöver. Det är ett ganska robust verktyg för att vara gratis, så länge du inte har något emot att inte ha ett ordbehandlingsprogram.

Apple Numbers bästa funktioner

Välj från ett bibliotek med över 700 anpassningsbara former och datavisualiseringar.

Identifiera trender med pivottabeller

Arbeta på flera enheter med samma Numbers-konto

PC-användare kan komma åt Apple Numbers via en webbläsare.

Begränsningar i Apple Numbers

Apple Numbers innehåller endast kalkylblad.

Flera användare säger att Numbers inte är lika robust som Excel.

Priser för Apple Numbers

Gratis

Apple Numbers betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 400 recensioner)

9. Microsoft 365

Via Microsoft 365

Microsoft Office 365 är den uppdaterade versionen av Microsoft Office för molnet. Den innehåller Teams, Word, Excel och PowerPoint för att kombinera alla dina arbets-, chatt- och samarbetsverktyg på en och samma plattform.

Microsoft 365 är ett välrenommerat alternativ till LibreOffice som är populärt bland företag tack vare sina strikta säkerhetsprotokoll. Om du vill ha bekvämligheten med en allt-i-ett-arbetsplattform och avancerade säkerhetsfunktioner är Microsoft 365 ett utmärkt val. ✨

De bästa funktionerna i Microsoft 365

Microsoft 365 har lanserat Copilot, ett AI-verktyg för sammanfattning, redigering och prioritering av uppgifter.

Planera möten för hundratals deltagare

Få 1 TB molnlagring per användare via OneDrive med ditt Microsoft-konto.

Skapa en SharePoint-webbplats för att dela information och innehåll med ditt team

Begränsningar i Microsoft 365

Flera användare säger att de behövde mycket utbildning för att kunna använda Microsoft 365 korrekt.

Andra användare säger att de har stabilitetsproblem när de använder Teams.

Priser för Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Microsoft 365

G2: 4,6/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 300 recensioner)

10. Collabora

Via Collabora

Collabora är ett molnbaserat alternativ till LibreOffice för Windows, MacOS och Linux. Det är särskilt utformat för företagsanvändning, men företag av alla storlekar kan dra nytta av denna molnapplikation. ☁️

Collabora innehåller verktyg för skrivning, kalkylblad, presentationer och diagram. Använd Collabora Office Writer för att redigera kontorsdokument i realtid på din dator, Android-enheter eller när du använder iOS Collabora-appen.

Collabora bästa funktioner

Collabora integreras med ownCloud, SharePoint, Alfresco och mer

Visa alla typer av filformat i Collabora utan att förlora några data

Spara filer som PDF-filer eller bilder och infoga dem i dokument och presentationer.

Kontrollera administratörskonsolen för analyser av användningsnivåer.

Begränsningar i Collabora

Eftersom Collabora fungerar via molnet kan du inte komma åt dina dokument om du förlorar internetuppkopplingen.

Vissa användare säger att de hade svårt att lära sig använda verktyget i början.

Collabora-priser

Collabora for Business: 22,29 $/år per användare för upp till 99 användare

Collabora for Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Collabora-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (30+ recensioner)

Öka produktiviteten på kontoret med ClickUp

Med denna omfattande lista hittar du garanterat det bästa alternativet till LibreOffice för ditt team.

En stabil kontorssvit ska fungera med ditt företag, inte mot det. LibreOffice är ett populärt gratisverktyg, men det är inte det mest användarvänliga alternativet, särskilt för större team.

Varför spendera mer tid på att växla mellan olika kontorsverktyg? ClickUp är det enda LibreOffice-alternativet som kombinerar ett kontorspaket, teamsamarbete, mallar, AI, mätvärden, whiteboards och integrationer i en enda plattform. ?

Men vi vet att man måste se för att tro. Prova ClickUp redan idag för att uppleva dess tidsbesparande funktioner själv. Skapa ett gratis ClickUp-konto – inget kreditkort krävs!