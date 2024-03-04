Utnyttja SaaS-KPI:er för att säkerställa intäktstillväxt och kundframgång

Oavsett om du är marknadsförare, säljare eller chef kan du hjälpa ditt SaaS-företag att växa snabbare genom att spåra och analysera specifika data.

Men i ett hav av olika KPI:er och mått som väntar på att mätas är det viktigt att identifiera de som bäst stämmer överens med dina projektmål och hjälper dig att optimera din affärsstrategi på ett effektivt sätt.

Att välja rätt KPI:er att spåra är särskilt viktigt för SaaS-företag, eftersom de verkar i mycket konkurrensutsatta branscher och deras tillväxt och framgång är beroende av kundförvärv och kundbehållning.

Några av de viktigaste SaaS-KPI:erna avslöjar hur framgångsrika dina marknadsföringskampanjer är och hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras. Även om det är effektivt räcker det inte med att spåra SaaS-KPI:er för försäljning och marknadsföring för att säkerställa att ditt företag fortsätter att växa. ?

I den här artikeln avslöjar vi de 10 viktigaste SaaS-KPI:erna att spåra under 2024 och utforskar vanliga utmaningar som du kan stöta på när du gör det. Vi presenterar också verktyg som hjälper dig att övervaka alla SaaS-KPI:er på ett smidigt sätt.

Förstå SaaS-KPI:er och mätvärden

Även om de kan låta liknande, avser SaaS-KPI:er och mätvärden inte samma sak.

SaaS-nyckeltal (KPI:er) är högnivåmått som ger en översikt över företagets övergripande hälsa. Dessa är de viktigaste mätbara måtten som spårar ett företags framsteg i förhållande till dess mål.

Vanligtvis utvärderar dessa KPI:er områden som intäktstillväxt, status för nya och befintliga kunder, webbplatsbesökare etc. De används vanligtvis av chefer och SaaS-ansvariga, samt av företagets kundframgångsteam, för att fatta datadrivna beslut.

Mätvärden är ett samlingsbegrepp som omfattar KPI:er och andra verktyg för att mäta framsteg och prestanda. Med andra ord är inte alla mätvärden SaaS-KPI:er. De används i större skala av marknadsförings- och säljteam, produktchefer och kundsupportteam för att optimera olika affärsområden.

Hur fungerar en SaaS-affärsmodell och hur påverkar den KPI-spårningen?

Software as a service-företag (SaaS) arbetar enligt en specifik affärsmodell – de ger användarna tillgång till sin programvara mot en månads- eller årsavgift. Kunderna kan fortsätta använda programvaran så länge de fortsätter att betala för den. Dessutom kan de vanligtvis säga upp sitt abonnemang när de vill, eftersom de oftast inte är bundna av något kontrakt.

Att använda en sådan specifik affärsmodell innebär att SaaS-företag har särskilda sätt att mäta prestanda. Detta beror på att dessa företags framgång beror på antalet prenumerationer och månatliga användare – fler användare innebär större intäkter. ?

Sammantaget är det huvudsakliga målet för ett SaaS-företag att hålla de månatliga återkommande intäkterna höga. Därför bör du fokusera på kundlojalitet som en av de primära KPI:erna om du vill att ditt företag ska blomstra. Det är också viktigt att spåra månatliga aktiva användare, kundanskaffningskostnad, kundlivstidsvärde och andra viktiga KPI:er som diskuteras i nästa avsnitt.

10 viktiga SaaS-KPI-mått att spåra

Det finns dussintals viktiga mått, men det är varken nödvändigt eller produktivt att spåra dem alla. Istället bör du fokusera på de viktigaste för att effektivisera företagets tillväxt.

Låt oss titta på de viktigaste SaaS-KPI:erna som ditt företag behöver spåra.

1. Avgångsfrekvens

Eftersom SaaS-företag är beroende av prenumeranter är det självklart att börja med att mäta kundbortfallet. Denna KPI visar antalet förlorade prenumeranter under en viss tidsperiod.

När ditt företag är beroende av kundlojalitet och din kundomsättning är hög betyder det att många kunder är missnöjda med din programvara. En högre kundomsättning är dock att förvänta om din programvara inte är en permanent lösning för användarna.

En ökad kundomsättning kan orsakas av marknadstrender, konkurrenter eller prissättning. Om din SaaS-verksamhet upplever en högre kundomsättning än genomsnittet bör du därför se över dina funktioner och prissättningsstrategier.

Så här beräknar du churn-graden:

Förlorade kunder ÷ Totalt antal kunder vid periodens början) x 100

2. Intäktsomsättningshastighet

Att spåra intäktsomsättningsgraden är ännu viktigare än att spåra kundomsättningsgraden. Den återspeglar de intäkter som går förlorade över tid på grund av uppsagda eller nedgraderade prenumerationer.

Genom att spåra denna KPI kvartalsvis eller månadsvis kan du bättre förstå kundernas beteende och vidta nödvändiga åtgärder för att minska kundbortfallet.

Så här beräknar du intäktsomsättningsgraden:

Återkommande intäkter som gått förlorade under perioden ÷ Återkommande intäkter i början av tidsperioden) x 100

3. Månatliga återkommande intäkter

Månatlig återkommande intäkt (MRR) är det totala värdet som ditt SaaS-företag genererar från aktiva abonnenter under en månad. MRR spårar merförsäljning, nya försäljningar, förnyelser och kundbortfall, vilket hjälper dig att hålla reda på ditt månatliga intäktsflöde. Det visar också hur ditt företag växer och kan hjälpa dig att fatta beslut inom områden som resursallokering och produktutveckling.

Så här beräknar du MRR:

Formeln för att beräkna MRR kan variera beroende på vilken typ av MRR du spårar. Det enklaste sättet att beräkna MMR är:

MRR = (antal kunder) x (motsvarande intäkter från dem)

Om du har 10 kunder som betalar 10 dollar per månad är din MRR 10 x 10 = 100 dollar för den månaden.

Företag med olika affärsvolymer och planer kan göra beräkningar med hjälp av formeln nedan.

MRR = (antal kunder) x (genomsnittlig månatlig intäkt per kund)

4. Produktkvalificerade leads

Produktkvalificerade leads (PQL) mäter antalet kunder som har använt din produkt i en kostnadsfri testversion och uppnått fördefinierade triggers som indikerar att de kan bli betalande kunder.

Medan marknadsföringskvalificerade leads (MQL) baseras på specifika åtgärder, såsom att klicka på en länk som mottagits via e-post, återspeglar PQL kundbeteende – de ger insikt i hur vissa programvarufunktioner påverkar kunden under testperioden.

Med hjälp av denna information kan du förbättra de funktioner som befintliga kunder verkar gilla mest och marknadsföra dem mer i din kostnadsfria testversion.

Så här beräknar du PQL till betald konverteringsfrekvens:

Totalt antal PQL som konverterats till betalande kunder ÷ totalt antal PQL x 100

5. Kundkonverteringsgrad

Kundkonverteringsgraden (CCR) ger dig information om kundengagemanget för din produkt genom att visa antalet potentiella kunder som blev betalande kunder.

En låg CCR indikerar att potentiella kunder har tappat intresset för din produkt. Du kan identifiera varför du förlorar dina befintliga kunder genom att noggrant granska SaaS-försäljningsprocessen. För de flesta SaaS-företag inträffar förlusten vanligtvis under den kostnadsfria provperioden.

Du kan också ha en låg CCR om säljteamet fortsätter att profilera fel kunder. Om så är fallet kan en analys av din CCR leda dig till en potentiell lösning på detta problem. Dessutom kan spårning av din anpassade konverteringsfrekvens hjälpa dig att mäta resultatet av flera marknadsföringskampanjer för att se vilken kampanj som är mest framgångsrik.

Så här beräknar du CCR:

Totalt antal konverteringar ÷ Totalt antal besökare på webbplatsen

6. Kundanskaffningskostnad

Det är viktigt att mäta dina kundanskaffningskostnader (CAC) för att undvika problem med överdrivna utgifter. De viktigaste faktorerna som bidrar till CAC är kostnader för forskning, marknadsföring och personal, som kan ackumuleras om du lägger extra kraft på att skaffa nya kunder.

Observera att CAC endast tar hänsyn till kostnaden för att förvärva en kund genom att få dem att köpa din tjänst. Detta inkluderar inte kostnaden för mjukvaruproduktion.

Genom att analysera denna KPI kan du förstå var dina pengar går och vad du kan göra för att spara dem, särskilt om du slösar för mycket av företagets intäkter på olönsamma områden. Målet är att tjäna mer pengar än det kostar att skaffa en kund.

Så här beräknar du CAC:

(Försäljningskostnad + marknadsföringskostnad) ÷ nya kunder

7. Kundretention

En av de viktigaste KPI:erna för SaaS-företag är kundretentionsgraden (CRR), som visar hur många aktiva användare det finns under en viss tidsperiod. En hög CRR innebär att kunderna fortsätter att använda din tjänst, vilket leder till ökad omsättning. ?

Om du har låg CRR kan vanliga orsaker vara:

Tekniska problem

Brist på funktioner

Dålig kundsupport

Svarar inte på kundfeedback

Så här beräknar du CRR:

[(Kunder vid periodens slut – Kunder som förvärvats under perioden) ÷ Kunder vid periodens början] x 100

Genom att analysera din CRR kan du identifiera eventuella problem och hitta en lämplig lösning för att behålla befintliga kunder.

8. Kundens livstidsvärde

Din kundlivstidsvärde (CLV) uppskattar den totala intäkten du kommer att få från varje kund under den tid de prenumererar på dina tjänster. Det är en av de viktigaste KPI:erna för kundframgång, eftersom kunskap om lönsamheten hos dina befintliga kunder kan hjälpa dig att fatta strategiska beslut om funktioner, marknadsföring och prissättning.

När du spårar CLV bör du också vara uppmärksam på CAC, eller kundanskaffningskostnaden, för att säkerställa att det inte kostar mer att skaffa nya kunder än deras genomsnittliga livstidsvärde. Idealt sett bör inget företag spendera mer pengar på att skaffa nya kunder än vad det tjänar på dem.

Så här beräknar du kundens livstidsvärde:

Kundvärde x Genomsnittlig kundlivslängd

9. Genomsnittlig intäkt per användare

Genom att mäta den genomsnittliga intäkten per användare kan du se hur mycket varje abonnent spenderar på dina tjänster varje månad. Genom att spåra denna SaaS-KPI kan du fastställa hur mycket pengar du tjänar på varje användare, så att du kan investera dina intäkter på ett bättre sätt.

Eftersom de flesta SaaS-företag inkluderar prenumerationsnivåer och tillägg i sitt erbjudande, finns det vanligtvis skillnader i kundernas utgifter. Ändå kan denna KPI hjälpa dig att förstå vad användarna oftast betalar för och varför.

Så här beräknar du ARPU:

Total intäkt ÷ Totalt antal användare

10. Net Promoter Score

Genom att förlita dig på Net Promoter Score (NPS) får du information om hur många kunder som är nöjda med din tjänst. Detta är en viktig KPI att mäta, eftersom den visar hur väl ditt SaaS-företag presterar. Om poängen inte är gynnsam kan du identifiera områden som kan förbättras och göra nödvändiga justeringar.

NPS-formatet kräver att du frågar dina kunder hur sannolikt det är att de skulle rekommendera ditt företag, din produkt eller din tjänst till en vän eller kollega. Respondenterna ger sedan ett betyg från 0 (inte alls sannolikt) till 10 (mycket sannolikt).

De som svarar med betyget 9 eller 10 betraktas som ambassadörer eller lojala kunder som kan rekommendera din tjänst till andra. De som ger betyget 0 till 6 betraktas som relativt missnöjda med tjänsten och kommer sannolikt inte att rekommendera eller fortsätta använda dina tjänster.

Så här beräknar du nettopromotorscore:

Andelen förespråkare – Andelen kritiker

SaaS-KPI:ers roll i strategisk planering

KPI:er är avgörande för strategisk planering eftersom de omvandlar visioner och abstrakta mål till uppnåeliga mål och återkommande intäkter. De hjälper dig att identifiera de faktorer som har störst inverkan på ditt företags framgång, mäta prestanda inom dessa områden och jämföra värdena med branschens riktmärken.

Utöver detta bidrar KPI:er också till strategisk planering genom att:

Gör planeringsprocessen mer datadriven

Spåra parametrar för att verifiera effektiviteten i strategisk planering

Identifiera utmaningar och möjligheter så att du kan anpassa din plan

Främja tvärfunktionellt samarbete genom att uppmuntra teamen att arbeta mot gemensamma mål

Vi hjälper dig att prioritera intäktsgenererande element i din marknadsföringsstrategi för bättre resultat.

Främja transparens genom att kvantifiera affärsresultatet för intressenterna

Vi avslöjar framgångsfaktorerna för SaaS-verksamhet så att du kan utforma din framtida framgångsplan därefter.

Vikten av balansräknings-KPI:er för SaaS-tillväxt

Förutom prestanda är det viktigt att spåra ditt företags finansiella hälsa för att ditt företag ska kunna växa och ha en säker månatlig intäktsflöde. Det enklaste sättet att bedöma ditt SaaS-företags hälsa vid en viss tidpunkt är att använda balansräkningar. De ger insikter om företagets hälsa, tillväxtpotential och riskfaktorer.

Det finns många balansräknings-KPI:er som du kan följa för att bättre förstå ditt företags hälsa, effektivitet och likviditet.

Här är fem av de viktigaste balansräknings-KPI:erna för SaaS-företag:

Likviditetsgrad: Jämför företagets omsättningstillgångar med dess kortfristiga skulder. Quick Ratio: Mäter företagets likviditet och förmåga att betala kortfristiga skulder med hjälp av likvida tillgångar. Skuldkvot: Visar hur mycket skuld du använder för att finansiera företagets tillgångar genom att jämföra företagets totala skuld med aktieägarnas eget kapital. Eget kapitalandel: Beräknar hur stor del av företagets tillgångar som finansieras av ägarnas eget kapital. Räntetäckningsgrad: Mäter om ditt företag kan betala sina räntekostnader på utestående skulder baserat på hur mycket intäkter det genererar.

Utmaningar med att spåra KPI:er och hur man övervinner dem

Låt oss utforska några vanliga utmaningar med att spåra KPI:er och lära oss hur man övervinner dem.

Välja rätt SaaS-KPI:er för intäktsökning

På grund av det stora antalet KPI:er som du kan spåra har många företag svårt att bestämma vilka de ska välja och ber därför en konsult att välja KPI:er åt dem.

Att välja rätt KPI:er kräver dock djup kunskap om dina affärsmetoder och mycket experimenterande. Du måste ta hänsyn till frågor som:

I vilket skede befinner sig din SaaS-verksamhet?

Har en KPI potential att avslöja de trender du söker?

Vilka KPI:er passar bäst för dina nuvarande affärsmål?

Välja rätt programvara

Det är inte lätt att välja det bästa BI-verktyget (business intelligence) för att samla in, analysera och visa KPI:er, eftersom det finns ett stort utbud av programvara att välja mellan. Idealiskt sett bör det verktyg du väljer ha följande egenskaper:

Intuitiva instrumentpaneler för enkel datavisualisering

Avancerade analysfunktioner

AI-verktyg för att påskynda dataanalysen

Möjligheten att integrera med andra analysverktyg som dina team använder

Insamling av data

Det kan vara svårt att hitta och samla in de data du behöver för att beräkna en specifik nyckeltal, särskilt om du måste hämta data från flera källor. Och det är en helt annan mardröm om du måste göra det manuellt. I det fallet måste du lägga ner tid och ansträngning på att hitta ett sätt att lagra data på ett lättillgängligt sätt.

Om du samlar in beräkningsdata kan du använda ClickUp-tabellvyn för att ordna dina data i kolumner i kalkylbladsformat. Du kan lägga till avancerade formler till dina data med hjälp av anpassade fält och beräkna de KPI:er du behöver.

Hur man spårar de viktigaste SaaS-mätvärdena och KPI:erna

Sammanfattning av vanliga frågor

1. Vad är en KPI i SaaS?

Nyckeltal (KPI:er) mäter ett företags prestanda i förhållande till dess mål. För både B2C- och B2B-SaaS-företag hjälper KPI:er till att mäta företagets marknadsandel eller lyfta fram områden som kan förbättras. Eftersom SaaS-företags framgång beror på deras abonnenter och de framtida intäkter de genererar, har de viktigaste SaaS-KPI:erna vanligtvis kundrelaterade parametrar.

2. Vilka är vanliga SaaS-mått?

De vanligaste SaaS-mätvärdena inkluderar kund- och intäktsomsättningshastighet, månatliga och årliga återkommande intäkter, kundkonvertering och kundbehållningsgrad, kundanskaffningskostnad och livstidsvärde, genomsnittlig intäkt per användare och nettopromotorscore.

3. Hur mäter man framgången för SaaS-produkter?

De KPI:er du mäter och analyserar kan visa hur framgångsrikt ditt företag är inom olika områden. En hög kundretentionsgrad (CRR) indikerar till exempel ett stort antal aktiva abonnenter, vilket sannolikt innebär att dina intäkter också är höga.