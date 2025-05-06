De 10 bästa alternativen till SugarCRM för att hantera och utveckla kundrelationer

Precis som alla andra mänskliga relationer kräver kundrelationer tid och konsekventa insatser för att bygga upp och underhålla. De innefattar flera interaktioner och kontaktpunkter som måste spåras och övervakas under hela kundresan.
Här kommer verktyg för kundrelationshantering (CRM) väl till pass, och ett av de mest kända namnen inom detta område är SugarCRM. Det erbjuder en konsoliderad plattform för att organisera kundinformation, spåra leads genom försäljningstratten och automatisera olika försäljnings- och marknadsföringsrelaterade aktiviteter.
SugarCRM är visserligen effektivt, men mycket av dess funktionalitet beror på dess komplexa natur, så det är klokt att utforska andra CRM-program innan du bestämmer dig för det ena eller det andra.
Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till SugarCRM och presenterat deras viktigaste funktioner och några nackdelar så att du kan bestämma vilket som passar dig bäst.
Vad är SugarCRM?
SugarCRM är ett kraftfullt CRM-verktyg som hjälper företag att hantera kundrelationer, automatisera försäljningsprocesser och få värdefull insikt i prestationsmått.
Plattformen erbjuder tre kategorier av lösningar – Sell, Serve och Market – för att effektivisera olika verksamheter, från kampanjhantering till försäljningsprognoser och offertadministration.
Dessutom använder SugarCRM AI för att ge insikter och förutsägelser om prospektering av leads och analys av nyckeldata. Detta ökar effektiviteten och leder till högre konverteringsgrader och intäkter.
Vad ska du leta efter i SugarCRM-alternativ?
SugarCRM är utan tvekan ett fantastiskt verktyg, men det har en ganska brant inlärningskurva på grund av sina många olika funktioner. Det är också ett av de dyrare alternativen, vilket gör att det kanske inte är det bästa valet för nya eller små företag.
Med ovanstående begränsningar i åtanke, här är några funktioner och egenskaper du bör vara uppmärksam på när du söker efter SugarCRM-alternativ:
- Användarvänlighet: Ditt CRM-verktyg bör ha ett intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera utan omfattande utbildning.
- Lead- och kontakthantering : Det bör låta dig hantera leads och kontakter effektivt med funktioner som automatiserad segmentering och lead-poängsättning.
- Försäljnings- och marknadsföringsfunktioner: Ditt SugarCRM-alternativ bör ha funktioner som e-postmarknadsföring och försäljningsautomatisering för att engagera kunderna och få ditt företag att växa.
- Rapportering och analys: Robusta analysverktyg för att spåra prestanda och fatta datastödda beslut är viktiga egenskaper att leta efter.
- Säkerhet och efterlevnad: Programvaran ska använda krypteringsåtgärder och följa relevanta regler för att skydda kunddata.
- Anpassning: Du bör kunna skräddarsy verktyget för att möta dina specifika CRM-behov.
- Integrationer: Programvaran ska integreras sömlöst med ditt befintliga app-ekosystem.
10 fantastiska SugarCRM-alternativ att använda
Nu när vi har beskrivit de egenskaper som ett CRM-verktyg bör ha för att vara ett värdigt SugarCRM-alternativ, går vi vidare till vår lista över 10 utmärkta verktyg för att hantera leads och kunder. Vi kommer att utforska deras viktigaste funktioner och prisalternativ och lyfta fram några brister, så håll dig uppdaterad!
1. ClickUp
ClickUp kombinerar sina välkända projektlednings- och samarbetsfunktioner med robusta CRM-lösningar för att öka kundnöjdheten och tillväxten.
Det fungerar som en allt-i-ett-lösning för att hantera och spåra kunddata centralt och effektivisera arbetsflöden genom att automatisera olika marknadsförings- och försäljningsprocesser.
På tal om försäljning har ClickUp en hel uppsättning funktioner som hjälper dig att visualisera pipelines, spåra leads och prospekt och vårda dem när de rör sig genom din tratt. Dessutom gör ClickUp Sales tvärfunktionellt samarbete kring konton och affärer till en lek med funktioner för uppgiftsskapande, chattar och samarbetsdokument. ?
Det bästa av allt? Du kan anpassa alla ClickUp-funktioner efter ditt teams behov. Programvaran har ett enkelt och intuitivt gränssnitt och ett brett urval av anpassningsbara mallar som gör det enkelt att komma igång.
När ditt team växer kan du lägga till eller ta bort medlemmar, justera behörigheter och dra nytta av mer avancerade funktioner som avancerad rapportering via ClickUp Dashboards. Alla dessa funktioner är användbara oavsett bransch – fastighetsmäklare, byråer, SaaS-företag och många andra har nytta av att använda ett CRM-system.
Slutligen kan ClickUp Automations göra livet mycket enklare för säljteam genom att minimera datainmatningen och möjliggöra snabbare affärsavslut. Du kan automatiskt tilldela uppgifter till dina säljteammedlemmar baserat på kundaktivitet och uppdatera prioriteringar så att ditt team vet vad de ska fokusera på härnäst för maximal effektivitet.
ClickUps bästa funktioner
- Centraliserad spårning och hantering av kunddata
- Automatisera marknadsförings- och försäljningsprocesser
- Visualisera pipelines och anpassa arbetsflöden med över 15 ClickUp-vyer
- Olika samarbetsverktyg för säljteam
- Användbar analys genom ClickUp Dashboards med över 50 kort
- Omfattande bibliotek med försäljningsrapporter och CRM-mallar
- Anpassade formulär för att kvalificera leads
- ClickUp AI för att sammanfatta mötesanteckningar, skriva reklam-e-postmeddelanden och mycket mer
- Integrationer med över 1 000 verktyg
Begränsningar med ClickUp
- Det kan vara svårt för nya användare att lära sig de många funktionerna.
- Begränsade funktioner i mobilappen
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)
2. Salesforce
Salesforce är en kraftfull CRM-plattform som erbjuder pålitliga lösningar som hjälper användare att hantera försäljning, marknadsföring och allt däremellan! ?
En funktion som skiljer Salesforce från sina alternativ är Einstein, en AI-assistent som effektiviserar uppgifter som att skapa e-postmeddelanden. Du kan också använda den för att få värdefulla insikter och prognoser för att öka kundlojaliteten eller för att identifiera viktiga kunder och engagera dem på rätt sätt.
Salesforce erbjuder marknadsföringsprodukter som hjälper dig att genomföra marknadsföringskampanjer och registrera kunddata för att ge varje kund en personlig upplevelse.
Dessutom integreras Salesforce med olika moln-, samarbets- och projektledningsverktyg för att göra din försäljningsprocess mycket effektivare. Detta inkluderar verktyg som Slack, Google Cloud och LinkedIn.
Salesforce bästa funktioner
- Brett utbud av CRM-lösningar för sälj-, marknadsförings- och kundtjänstteam
- Pipeline-, konto- och leadhantering
- Rapporter och prognoser
- AI-analys och assistans genom Einstein
- Robusta integrationer med sociala medier, samarbets- och marknadsföringsverktyg
Begränsningar i Salesforce
- Gränssnittet kan vara rörigt och svårt att navigera i.
- Brant inlärningskurva för nya användare
Priser för Salesforce
- Startpaket: 25 $/månad
- Professional: 80 $/månad
- Enterprise: 165 $/månad
- Obegränsat: 330 $/månad
- Unlimited+: 500 $/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Salesforce-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 18 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)
3. LeadSquared
Som namnet antyder är LeadSquared en CRM- och försäljningsautomatiseringsplattform som hjälper dig att noggrant utvärdera och identifiera lovande leads, övervaka kundkommunikation och affärsmöjligheter samt övervaka din försäljningstratt.
LeadSquareds intuitiva och mycket effektiva Converse-funktion låter dig föra samtal i realtid på plattformar som WhatsApp utan att behöva växla mellan appar.
LeadSquareds AI Chatbot tar detta ett steg längre genom att interagera med kunderna och snabbt svara på deras frågor på egen hand, vilket sparar dina agenter värdefull tid. Botten kan också skapa ett centraliserat bibliotek med kunddokument som ditt team kan komma åt när det behövs. ?
LeadSquareds bästa funktioner
- Omfattande leadhantering, poängsättning och prospektering
- Appintegrationer med olika CRM-marknadsförings- och onlineplaneringsverktyg
- Underlättar kommunikation med potentiella kunder med funktionen Converse
- Datadrivna insikter och rapporter
- Chatbot för kundkommunikation
- Smarta vyer och automatiseringar
LeadSquareds begränsningar
- Rapporterna är inte särskilt optimerade för enskilda företag.
- Vissa användare rapporterar tekniska fel
LeadSquared-priser
- Lite: 25 $/månad
- Fördel: 50 $/månad
- Super: 100 $/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
LeadSquared-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)
4. Zoho CRM
Zoho CRM är ett kraftfullt verktyg som hjälper kundorienterade team att genomföra sina strategier för försäljning, marknadsföring och kundservice. Genom att effektivisera sina processer kan företag förbättra kundrelationerna och öka den totala produktiviteten.
Plattformen hjälper dig också att skapa automatiserade arbetsflöden som säkerställer smidig drift i din kundkedja. Arbetsflödena bygger på specificerade villkor som är inställda för att utlösa åtgärder som leadkontakter, uppföljningar eller varningar. ?
Zia, Zohos AI-assistent, kan optimera dina försäljningsprocesser genom att analysera kunddata och skapa insiktsfulla CRM-rapporter. Dessutom kan du utnyttja Zias generativa funktioner för att skapa e-postmeddelanden, inlägg och marknadsföringstexter för att öka försäljningen.
Zoho CRM:s bästa funktioner
- Automatisering av försäljningsflödet
- AI-marknadsföringsassistent
- CommandCenter för att kartlägga kundresor
- Omfattande analys- och rapporteringsfunktioner
- Verktyg för teamsamarbete
Begränsningar i Zoho CRM
- Brant inlärningskurva för förstagångsanvändare
- Begränsade integrationer
Priser för Zoho CRM
- Standard: 14 $/månad per användare
- Professionell: 23 $/månad per användare
- Enterprise: 40 $/månad per användare
- Ultimate: 52 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Zoho CRM-betyg och recensioner
- G2: 4/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)
5. Odoo
Odoo är en öppen källkods-CRM-plattform som hjälper dig att organisera och spåra kundpipelines för att fokusera på lönsamma försäljningsmöjligheter.
Effektiv leadhantering är en viktig del av försäljningsprocessen, och Odoo ger dig funktioner för att generera, poängsätta och prioritera leads, samt hantera leadkontakter och annan relevant information. Prediktiv leadpoängsättning används för att tilldela leads till teammedlemmar baserat på sannolikheten för konvertering.
Dessutom kan du med Odoo skapa kunddatabaser för att lagra och analysera deras aktiviteter och korrespondenshistorik. Genom Partner Complete kan du automatiskt utöka dessa data och få mer relevant information om företag/kunder.
Odoo gör det enkelt att bygga tvärfunktionella team genom sin funktion Sales Teams. Den låter dig skapa team för olika kundpipelines och konfigurera dem baserat på e-post, faktureringsmål och filterdomäner.
Odoos bästa funktioner
- Lead nurturing och hantering
- Bygga tvärfunktionella team
- Analys av kunder och affärsmöjligheter
- Kunddatabas
- E-postmallar och automatisering
Odoos begränsningar
- Användargränssnittet är inte optimerat för enkel navigering.
- Begränsade anpassningsmöjligheter
Odoo-priser
- Gratis
- Standard: 31,10 $/månad per användare
- Anpassat: 46,80 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Odoo-betyg och recensioner
- G2: 4/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 700 recensioner)
6. HubSpot
HubSpot är en CRM-plattform som hjälper dig att integrera och centralisera dina processer för marknadsföring, försäljningsprojektledning och kundservice. Och det finns en lösning för varje team – från gratisverktyg för att komma igång till en svit med mer avancerade funktioner. ⚒️
Plattformens segmenteringsfunktioner hjälper dig att identifiera leads och kunder baserat på viktiga faktorer som ålder, inkomstnivå, kön och till och med beteendesegment som webbplatsbesök. Detta hjälper dig i sin tur att bättre förstå dina kunder och att utveckla riktade kommunikationsstrategier för dem.
Dessutom kan du skapa betalningslänkar och kassasidor för att smidigt ta emot betalningar från dina kunder. Betalningsdata synkroniseras också med ditt CRM-system så att du kan spåra den i appen.
HubSpots bästa funktioner
- Integrerar försäljning, marknadsföring och kundservice
- E-postmallar och integrationer
- Anpassar meddelanden via olika kanaler som SMS och WhatsApp
- Integrerat betalningssystem
- Funktioner för uppgiftshantering för att organisera kommunikation med leads/prospekt, schemalägga möten och skapa arbetsflöden.
HubSpots begränsningar
- Begränsade funktioner i mobilappen
- Rapporteringsfunktionerna är inte optimerade
HubSpot-priser
- Gratis
- Startpaket: 20 $/månad
- Professional: 1 600 USD/månad
- Enterprise: Från 5 000 USD/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
HubSpot-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)
7. Nimble
Nimble är en lösning som är särskilt inriktad på mindre företag och som erbjuder funktioner för kontaktadministration, e-post och spårning av sociala medier. Den tillhandahåller en central plattform för åtkomst och hantering av dina e-post- och sociala mediekontakter så att du kan optimera dem för försäljnings- och marknadsföringsändamål. ?
Nimble integreras med Microsoft 365 och Google-appar så att du kan hålla koll på dina uppgifter och scheman och enkelt komma åt dina kontakter, kalendrar och e-postmeddelanden på ett och samma ställe.
Genom att integrera med sociala medieplattformar hjälper Nimble dig att hantera dina konton och se interaktioner och engagemang inom dem. Dessa inkluderar plattformar som Twitter, Instagram och LinkedIn.
Nimble bästa funktioner
- Över 100 integrationer med sociala medier, e-post och produktivitetsverktyg
- Arbetsflöden och mallar
- Omfattande kontohantering
- Detaljerade rapporter och analyser
- Stöder teamsamarbete
Nimble-begränsningar
- Begränsade anpassningsmöjligheter
- Användare rapporterar svårigheter med att slå samman kontakter
Nimble-prissättning
- 29,90 $/månad per användare (faktureras årligen)
Nimble-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)
8. Pipedrive
Pipedrive är en annan populär CRM-plattform med en rad funktioner för automatisering av försäljning och marknadsföring som underlättar affärsverksamheten och hanteringen av försäljningsprocessen.
En av Pipedrives mest anmärkningsvärda funktioner är dess anpassningsbara instrumentpaneler som ger insikter om din prestanda genom visuella rapporter om affärsutveckling, konverteringar och intäktsprognoser.
Slutligen gör Pipedrives funktion Smart Contact Data det möjligt att samla in information om dina leads från webben, vilket hjälper dig att identifiera möjligheter och prioritera försäljningsinsatser.
Pipedrives bästa funktioner
- Smidigt, intuitivt gränssnitt
- Anpassningsbara instrumentpaneler
- AI-försäljningsassistent
- Försäljningsautomatisering
- Smarta kontaktuppgifter
Pipedrives begränsningar
- Användare rapporterar att appen kraschar
- E-postintegrationen är inte optimerad
Pipedrive-priser
- Essential: 9,90 $/månad per användare
- Avancerat: 19,90 $/månad per användare
- Professional: 39,90 $/månad per användare
- Kraft: 49,90 $/månad per användare
- Enterprise: 59,90 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Pipedrive-betyg och recensioner
- G2: 4/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,5 (över 2 000 recensioner)
9. Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales är Microsofts egenutvecklade CRM-programvara som erbjuder AI-drivna lösningar för försäljning, marknadsföring, ekonomi och supply chain management. Det kombinerar alltså CRM- och ERP-produkter (Enterprise Resource Planning).
Plattformens funktion Conversation Intelligence använder AI för att analysera och samla in insikter från kundinteraktioner. Detta hjälper säljteam att bättre förstå specifika kundbehov och preferenser, svara effektivt och i slutändan förbättra den totala kundupplevelsen.
Dynamics 365 Sales integreras med andra applikationer i Office-paketet, till exempel Microsoft Teams, så att du kan dela data mellan olika plattformar.
Dynamics 365 Sales bästa funktioner
- Verktyg för leadhantering och prioritering
- AI-drivna insikter och förutsägelser
- Automatiserad försäljningsvägledning
- Integration med andra Microsoft 365-appar som Teams och Copilot
Begränsningar i Dynamics 365 Sales
- Det tar ett tag för nya användare att lära sig använda plattformen.
- Anpassningar är inte lätta att genomföra
Priser för Dynamics 365 Sales
- Microsoft Sales Copilot: 40 USD/månad per användare
- Professionell: 65 $/månad per användare
- Enterprise: 95 $/månad per användare
- Premium: 135 $/månad per användare
- Microsoft Relationship Sales: 162 USD/månad per användare
Dynamics 365 Sales betyg och recensioner
- G2: 4/5 (över 1 500 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)
10. Freshsales
Freshsales är ett CRM-verktyg som hjälper företag att hantera och effektivisera sina försäljningsprocesser genom leadhantering, kommunikationsspårning och värdefulla insikter.
För att komma i kontakt med leads och kunder erbjuder Freshsales samtals- och meddelandefunktioner som du kan komma åt i appen och hantera interaktioner och kommunikation på ett och samma ställe.
IntelliAssign är en funktion som tilldelar konversationer till specifika teammedlemmar baserat på deras kompetensnivå och arbetsbelastning. Analyser tillhandahålls också för viktiga mätvärden för att mäta framgång och prestanda.
Freshsales bästa funktioner
- Verktyg för försäljningshantering och automatisering
- Funktioner för målsättning och uppföljning
- Generering av fakturor och offerter
- Anpassning av konton
- Stöd för mobilappar
Begränsningar i Freshsales
- Användare rapporterar problem med meddelandesystemet
- Lång introduktionsperiod
Priser för Freshsales
- Gratis
- Tillväxt: 15 USD/månad per användare
- Fördel: 39 $/månad per användare
- Enterprise: 69 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Freshsales betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 7 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)
Bygg bra kundrelationer med det bästa SugarCRM-alternativet
Det som skiljer ClickUp från andra SugarCRM-alternativ är dess omfattning, som gör att du kan göra så mycket mer än bara hantera kundrelationer. Det är utformat för att effektivisera alla typer av arbete och öka produktiviteten och samarbetet på en enda plattform.
Om du behöver ett verktyg för att optimera dina CRM-aktiviteter (eller andra aktiviteter), skapa ett gratis ClickUp-konto och se hur det fungerar! ?