De 10 bästa alternativen till SugarCRM för att hantera och utveckla kundrelationer

Precis som alla andra mänskliga relationer kräver kundrelationer tid och konsekventa insatser för att bygga upp och underhålla. De innefattar flera interaktioner och kontaktpunkter som måste spåras och övervakas under hela kundresan.

Här kommer verktyg för kundrelationshantering (CRM) väl till pass, och ett av de mest kända namnen inom detta område är SugarCRM. Det erbjuder en konsoliderad plattform för att organisera kundinformation, spåra leads genom försäljningstratten och automatisera olika försäljnings- och marknadsföringsrelaterade aktiviteter.

SugarCRM är visserligen effektivt, men mycket av dess funktionalitet beror på dess komplexa natur, så det är klokt att utforska andra CRM-program innan du bestämmer dig för det ena eller det andra.

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till SugarCRM och presenterat deras viktigaste funktioner och några nackdelar så att du kan bestämma vilket som passar dig bäst.

Vad är SugarCRM?

SugarCRM är ett kraftfullt CRM-verktyg som hjälper företag att hantera kundrelationer, automatisera försäljningsprocesser och få värdefull insikt i prestationsmått.

Plattformen erbjuder tre kategorier av lösningar – Sell, Serve och Market – för att effektivisera olika verksamheter, från kampanjhantering till försäljningsprognoser och offertadministration.

Dessutom använder SugarCRM AI för att ge insikter och förutsägelser om prospektering av leads och analys av nyckeldata. Detta ökar effektiviteten och leder till högre konverteringsgrader och intäkter.

Vad ska du leta efter i SugarCRM-alternativ?

SugarCRM är utan tvekan ett fantastiskt verktyg, men det har en ganska brant inlärningskurva på grund av sina många olika funktioner. Det är också ett av de dyrare alternativen, vilket gör att det kanske inte är det bästa valet för nya eller små företag.

Med ovanstående begränsningar i åtanke, här är några funktioner och egenskaper du bör vara uppmärksam på när du söker efter SugarCRM-alternativ:

Användarvänlighet: Ditt CRM-verktyg bör ha ett intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera utan omfattande utbildning. Lead- och kontakthantering : Det bör låta dig Det bör låta dig hantera leads och kontakter effektivt med funktioner som automatiserad segmentering och lead-poängsättning. Försäljnings- och marknadsföringsfunktioner: Ditt SugarCRM-alternativ bör ha funktioner som Ditt SugarCRM-alternativ bör ha funktioner som e-postmarknadsföring och försäljningsautomatisering för att engagera kunderna och få ditt företag att växa. Rapportering och analys: Robusta analysverktyg för att spåra prestanda och fatta datastödda beslut är viktiga egenskaper att leta efter. Säkerhet och efterlevnad: Programvaran ska använda krypteringsåtgärder och följa relevanta regler för att skydda kunddata. Anpassning: Du bör kunna skräddarsy verktyget för att möta dina specifika CRM-behov. Integrationer: Programvaran ska integreras sömlöst med ditt befintliga app-ekosystem.

10 fantastiska SugarCRM-alternativ att använda

Nu när vi har beskrivit de egenskaper som ett CRM-verktyg bör ha för att vara ett värdigt SugarCRM-alternativ, går vi vidare till vår lista över 10 utmärkta verktyg för att hantera leads och kunder. Vi kommer att utforska deras viktigaste funktioner och prisalternativ och lyfta fram några brister, så håll dig uppdaterad!

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från valfri enhet.

ClickUp kombinerar sina välkända projektlednings- och samarbetsfunktioner med robusta CRM-lösningar för att öka kundnöjdheten och tillväxten.

Det fungerar som en allt-i-ett-lösning för att hantera och spåra kunddata centralt och effektivisera arbetsflöden genom att automatisera olika marknadsförings- och försäljningsprocesser.

På tal om försäljning har ClickUp en hel uppsättning funktioner som hjälper dig att visualisera pipelines, spåra leads och prospekt och vårda dem när de rör sig genom din tratt. Dessutom gör ClickUp Sales tvärfunktionellt samarbete kring konton och affärer till en lek med funktioner för uppgiftsskapande, chattar och samarbetsdokument. ?

Använd CRM-mallen från ClickUp för att kartlägga en automatisering av CRM-arbetsflödet i ClickUp Whiteboards.

Det bästa av allt? Du kan anpassa alla ClickUp-funktioner efter ditt teams behov. Programvaran har ett enkelt och intuitivt gränssnitt och ett brett urval av anpassningsbara mallar som gör det enkelt att komma igång.

När ditt team växer kan du lägga till eller ta bort medlemmar, justera behörigheter och dra nytta av mer avancerade funktioner som avancerad rapportering via ClickUp Dashboards. Alla dessa funktioner är användbara oavsett bransch – fastighetsmäklare, byråer, SaaS-företag och många andra har nytta av att använda ett CRM-system.

Slutligen kan ClickUp Automations göra livet mycket enklare för säljteam genom att minimera datainmatningen och möjliggöra snabbare affärsavslut. Du kan automatiskt tilldela uppgifter till dina säljteammedlemmar baserat på kundaktivitet och uppdatera prioriteringar så att ditt team vet vad de ska fokusera på härnäst för maximal effektivitet.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Det kan vara svårt för nya användare att lära sig de många funktionerna.

Begränsade funktioner i mobilappen

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

2. Salesforce

Salesforce är en kraftfull CRM-plattform som erbjuder pålitliga lösningar som hjälper användare att hantera försäljning, marknadsföring och allt däremellan! ?

En funktion som skiljer Salesforce från sina alternativ är Einstein, en AI-assistent som effektiviserar uppgifter som att skapa e-postmeddelanden. Du kan också använda den för att få värdefulla insikter och prognoser för att öka kundlojaliteten eller för att identifiera viktiga kunder och engagera dem på rätt sätt.

Salesforce erbjuder marknadsföringsprodukter som hjälper dig att genomföra marknadsföringskampanjer och registrera kunddata för att ge varje kund en personlig upplevelse.

Dessutom integreras Salesforce med olika moln-, samarbets- och projektledningsverktyg för att göra din försäljningsprocess mycket effektivare. Detta inkluderar verktyg som Slack, Google Cloud och LinkedIn.

Salesforce bästa funktioner

Brett utbud av CRM-lösningar för sälj-, marknadsförings- och kundtjänstteam

Pipeline-, konto- och leadhantering

Rapporter och prognoser

AI-analys och assistans genom Einstein

Robusta integrationer med sociala medier, samarbets- och marknadsföringsverktyg

Begränsningar i Salesforce

Gränssnittet kan vara rörigt och svårt att navigera i.

Brant inlärningskurva för nya användare

Priser för Salesforce

Startpaket: 25 $/månad

Professional: 80 $/månad

Enterprise: 165 $/månad

Obegränsat: 330 $/månad

Unlimited+: 500 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

3. LeadSquared

Som namnet antyder är LeadSquared en CRM- och försäljningsautomatiseringsplattform som hjälper dig att noggrant utvärdera och identifiera lovande leads, övervaka kundkommunikation och affärsmöjligheter samt övervaka din försäljningstratt.

LeadSquareds intuitiva och mycket effektiva Converse-funktion låter dig föra samtal i realtid på plattformar som WhatsApp utan att behöva växla mellan appar.

LeadSquareds AI Chatbot tar detta ett steg längre genom att interagera med kunderna och snabbt svara på deras frågor på egen hand, vilket sparar dina agenter värdefull tid. Botten kan också skapa ett centraliserat bibliotek med kunddokument som ditt team kan komma åt när det behövs. ?

LeadSquareds bästa funktioner

Omfattande leadhantering, poängsättning och prospektering

Appintegrationer med olika CRM-marknadsförings- och onlineplaneringsverktyg

Underlättar kommunikation med potentiella kunder med funktionen Converse

Datadrivna insikter och rapporter

Chatbot för kundkommunikation

Smarta vyer och automatiseringar

LeadSquareds begränsningar

Rapporterna är inte särskilt optimerade för enskilda företag.

Vissa användare rapporterar tekniska fel

LeadSquared-priser

Lite: 25 $/månad

Fördel: 50 $/månad

Super: 100 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

LeadSquared-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

4. Zoho CRM

Zoho CRM är ett kraftfullt verktyg som hjälper kundorienterade team att genomföra sina strategier för försäljning, marknadsföring och kundservice. Genom att effektivisera sina processer kan företag förbättra kundrelationerna och öka den totala produktiviteten.

Plattformen hjälper dig också att skapa automatiserade arbetsflöden som säkerställer smidig drift i din kundkedja. Arbetsflödena bygger på specificerade villkor som är inställda för att utlösa åtgärder som leadkontakter, uppföljningar eller varningar. ?

Zia, Zohos AI-assistent, kan optimera dina försäljningsprocesser genom att analysera kunddata och skapa insiktsfulla CRM-rapporter. Dessutom kan du utnyttja Zias generativa funktioner för att skapa e-postmeddelanden, inlägg och marknadsföringstexter för att öka försäljningen.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Automatisering av försäljningsflödet

AI-marknadsföringsassistent

CommandCenter för att kartlägga kundresor

Omfattande analys- och rapporteringsfunktioner

Verktyg för teamsamarbete

Begränsningar i Zoho CRM

Brant inlärningskurva för förstagångsanvändare

Begränsade integrationer

Priser för Zoho CRM

Standard : 14 $/månad per användare

Professionell : 23 $/månad per användare

Enterprise : 40 $/månad per användare

Ultimate: 52 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

5. Odoo

Odoo är en öppen källkods-CRM-plattform som hjälper dig att organisera och spåra kundpipelines för att fokusera på lönsamma försäljningsmöjligheter.

Effektiv leadhantering är en viktig del av försäljningsprocessen, och Odoo ger dig funktioner för att generera, poängsätta och prioritera leads, samt hantera leadkontakter och annan relevant information. Prediktiv leadpoängsättning används för att tilldela leads till teammedlemmar baserat på sannolikheten för konvertering.

Dessutom kan du med Odoo skapa kunddatabaser för att lagra och analysera deras aktiviteter och korrespondenshistorik. Genom Partner Complete kan du automatiskt utöka dessa data och få mer relevant information om företag/kunder.

Odoo gör det enkelt att bygga tvärfunktionella team genom sin funktion Sales Teams. Den låter dig skapa team för olika kundpipelines och konfigurera dem baserat på e-post, faktureringsmål och filterdomäner.

Odoos bästa funktioner

Lead nurturing och hantering

Bygga tvärfunktionella team

Analys av kunder och affärsmöjligheter

Kunddatabas

E-postmallar och automatisering

Odoos begränsningar

Användargränssnittet är inte optimerat för enkel navigering.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Odoo-priser

Gratis

Standard: 31,10 $/månad per användare

Anpassat: 46,80 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Odoo-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 700 recensioner)

6. HubSpot

HubSpot är en CRM-plattform som hjälper dig att integrera och centralisera dina processer för marknadsföring, försäljningsprojektledning och kundservice. Och det finns en lösning för varje team – från gratisverktyg för att komma igång till en svit med mer avancerade funktioner. ⚒️

Plattformens segmenteringsfunktioner hjälper dig att identifiera leads och kunder baserat på viktiga faktorer som ålder, inkomstnivå, kön och till och med beteendesegment som webbplatsbesök. Detta hjälper dig i sin tur att bättre förstå dina kunder och att utveckla riktade kommunikationsstrategier för dem.

Dessutom kan du skapa betalningslänkar och kassasidor för att smidigt ta emot betalningar från dina kunder. Betalningsdata synkroniseras också med ditt CRM-system så att du kan spåra den i appen.

HubSpots bästa funktioner

Integrerar försäljning, marknadsföring och kundservice

E-postmallar och integrationer

Anpassar meddelanden via olika kanaler som SMS och WhatsApp

Integrerat betalningssystem

Funktioner för uppgiftshantering för att organisera kommunikation med leads/prospekt, schemalägga möten och skapa arbetsflöden.

HubSpots begränsningar

Begränsade funktioner i mobilappen

Rapporteringsfunktionerna är inte optimerade

HubSpot-priser

Gratis

Startpaket: 20 $/månad

Professional: 1 600 USD/månad

Enterprise: Från 5 000 USD/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

7. Nimble

Nimble är en lösning som är särskilt inriktad på mindre företag och som erbjuder funktioner för kontaktadministration, e-post och spårning av sociala medier. Den tillhandahåller en central plattform för åtkomst och hantering av dina e-post- och sociala mediekontakter så att du kan optimera dem för försäljnings- och marknadsföringsändamål. ?

Nimble integreras med Microsoft 365 och Google-appar så att du kan hålla koll på dina uppgifter och scheman och enkelt komma åt dina kontakter, kalendrar och e-postmeddelanden på ett och samma ställe.

Genom att integrera med sociala medieplattformar hjälper Nimble dig att hantera dina konton och se interaktioner och engagemang inom dem. Dessa inkluderar plattformar som Twitter, Instagram och LinkedIn.

Nimble bästa funktioner

Över 100 integrationer med sociala medier, e-post och produktivitetsverktyg

Arbetsflöden och mallar

Omfattande kontohantering

Detaljerade rapporter och analyser

Stöder teamsamarbete

Nimble-begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Användare rapporterar svårigheter med att slå samman kontakter

Nimble-prissättning

29,90 $/månad per användare (faktureras årligen)

Nimble-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

8. Pipedrive

Pipedrive är en annan populär CRM-plattform med en rad funktioner för automatisering av försäljning och marknadsföring som underlättar affärsverksamheten och hanteringen av försäljningsprocessen.

En av Pipedrives mest anmärkningsvärda funktioner är dess anpassningsbara instrumentpaneler som ger insikter om din prestanda genom visuella rapporter om affärsutveckling, konverteringar och intäktsprognoser.

Slutligen gör Pipedrives funktion Smart Contact Data det möjligt att samla in information om dina leads från webben, vilket hjälper dig att identifiera möjligheter och prioritera försäljningsinsatser.

Pipedrives bästa funktioner

Smidigt, intuitivt gränssnitt

Anpassningsbara instrumentpaneler

AI-försäljningsassistent

Försäljningsautomatisering

Smarta kontaktuppgifter

Pipedrives begränsningar

Användare rapporterar att appen kraschar

E-postintegrationen är inte optimerad

Pipedrive-priser

Essential : 9,90 $/månad per användare

Avancerat: 19,90 $/månad per användare

Professional: 39,90 $/månad per användare

Kraft: 49,90 $/månad per användare

Enterprise: 59,90 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5 (över 2 000 recensioner)

9. Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales är Microsofts egenutvecklade CRM-programvara som erbjuder AI-drivna lösningar för försäljning, marknadsföring, ekonomi och supply chain management. Det kombinerar alltså CRM- och ERP-produkter (Enterprise Resource Planning).

Plattformens funktion Conversation Intelligence använder AI för att analysera och samla in insikter från kundinteraktioner. Detta hjälper säljteam att bättre förstå specifika kundbehov och preferenser, svara effektivt och i slutändan förbättra den totala kundupplevelsen.

Dynamics 365 Sales integreras med andra applikationer i Office-paketet, till exempel Microsoft Teams, så att du kan dela data mellan olika plattformar.

Dynamics 365 Sales bästa funktioner

Verktyg för leadhantering och prioritering

AI-drivna insikter och förutsägelser

Automatiserad försäljningsvägledning

Integration med andra Microsoft 365-appar som Teams och Copilot

Begränsningar i Dynamics 365 Sales

Det tar ett tag för nya användare att lära sig använda plattformen.

Anpassningar är inte lätta att genomföra

Priser för Dynamics 365 Sales

Microsoft Sales Copilot : 40 USD/månad per användare

Professionell : 65 $/månad per användare

Enterprise : 95 $/månad per användare

Premium : 135 $/månad per användare

Microsoft Relationship Sales: 162 USD/månad per användare

Dynamics 365 Sales betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

10. Freshsales

Freshsales är ett CRM-verktyg som hjälper företag att hantera och effektivisera sina försäljningsprocesser genom leadhantering, kommunikationsspårning och värdefulla insikter.

För att komma i kontakt med leads och kunder erbjuder Freshsales samtals- och meddelandefunktioner som du kan komma åt i appen och hantera interaktioner och kommunikation på ett och samma ställe.

IntelliAssign är en funktion som tilldelar konversationer till specifika teammedlemmar baserat på deras kompetensnivå och arbetsbelastning. Analyser tillhandahålls också för viktiga mätvärden för att mäta framgång och prestanda.

Freshsales bästa funktioner

Verktyg för försäljningshantering och automatisering

Funktioner för målsättning och uppföljning

Generering av fakturor och offerter

Anpassning av konton

Stöd för mobilappar

Begränsningar i Freshsales

Användare rapporterar problem med meddelandesystemet

Lång introduktionsperiod

Priser för Freshsales

Gratis

Tillväxt : 15 USD/månad per användare

Fördel: 39 $/månad per användare

Enterprise: 69 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Bygg bra kundrelationer med det bästa SugarCRM-alternativet

Det som skiljer ClickUp från andra SugarCRM-alternativ är dess omfattning, som gör att du kan göra så mycket mer än bara hantera kundrelationer. Det är utformat för att effektivisera alla typer av arbete och öka produktiviteten och samarbetet på en enda plattform.

Om du behöver ett verktyg för att optimera dina CRM-aktiviteter (eller andra aktiviteter), skapa ett gratis ClickUp-konto och se hur det fungerar! ?