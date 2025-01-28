De 10 bästa programvarorna för offertadministration för att avsluta affärer 2025

Förlitar sig ditt säljteam på manuell offertgenerering?

Lägger de timmar på att utforma förslag och offerter och få godkännanden från ledningen istället för att sälja och lösa kundfrågor?

Om du svarade ja på båda frågorna, lyssna noga.

Offertprogramvara hjälper till att maximera varje möjlighet genom att göra det möjligt för ditt team att skapa professionella offerter på några minuter och driva flera affärer samtidigt.

Du behöver inte längre hantera de vardagliga problem som följer med traditionella offerter. Hinder som att konfigurera produkter och tjänster, prissättningsfel, överdrivna rabatter, långsam responstid eller dålig användarupplevelse kommer att bli ett minne blott.

Att automatisera offerter och förslag är det första steget mot en snabb försäljningscykel. Att inte göra det är som att hålla dörren öppen för potentiella kunder att gå ut.

Låt oss gå igenom de funktioner du bör leta efter i offertprogramvara och de bästa offertprogrammen som finns tillgängliga, med deras funktioner, begränsningar och priser.

Vad är offertprogramvara?

Citatadministrationsprogramvara är ett automatiseringsverktyg för att effektivisera processen för att skapa offerter. Eliminera långdragna försäljningsprocesser med inbyggda mallar som säljteamet kan redigera efter sina behov och skicka till kunderna.

Med andra ord är offertprogramvara trumfkortet för ditt säljteam.

Tänk på din offertadministrationsprogramvara som ett arkiv som tillhandahåller produkt- och prisinformation till ditt team. Teamet samlar in relevant data, lägger till den i försäljningsförslaget och delar den med kunden. Spåra framstegen för förslagen och offerterna, inklusive om kunden har sett dem.

Dina offerter ser mer professionella ut eftersom varje mall för försäljningsofferter följer ett standardiserat format och riktlinjer.

Hela din försäljningscykel blir smidig tack vare realtidssamarbete och integration med ditt CRM-system.

Samarbetsfunktionen gör det möjligt för andra team att dela sina tankar, och CRM-integrationen säkerställer ett smidigt flöde mellan offertprocessen och säljaktiviteterna.

Vad ska du leta efter i ett program för hantering av offerter?

Här är de viktigaste funktionerna du bör leta efter i din offertadministrationsprogramvara.

Integration med CRM och andra verktyg : Leta efter en programvara för försäljningsofferter som kan integreras med CRM- och : Leta efter en programvara för försäljningsofferter som kan integreras med CRM- och projektledningsprogramvara . Ditt säljteam bör ha tillgång till information om prospektets framsteg i försäljningscykeln. Dessutom kan du på en enhetlig plattform spåra kommunikation från andra grupper, till exempel efterfrågan. Det blir enkelt för ditt team att skapa ett smidigt arbetsflöde istället för att behöva hoppa fram och tillbaka mellan olika system.

Användarvänligt gränssnitt: Med ett mobilvänligt gränssnitt kommer dina säljare att känna sig bekväma med att navigera i verktyget för att skapa offerter och förslag på egen hand.

Anpassningsalternativ: Välj en molnbaserad offertlösning som låter dig anpassa offerterna. Lägg till din logotyp, varumärkets färger och typsnitt för att upprätthålla samma professionella standard för alla kunder.

Arbetsflöden för godkännande av offerter: Arbetsflöden fastställer en standardprocess för godkännande av offerter och upprätthåller konsekvens och efterlevnad av företagets policyer. Leta efter en onlinebaserad offertprogramvara som automatiskt skickar meddelanden till chefer och godkännare för att kontrollera offerten innan den skickas till kunderna.

Samarbetsfunktioner: Samarbete och teamwork lägger grunden för alla intressenter att dela sina idéer och synpunkter och vara på samma sida i processen för att skapa offerter. Samarbete och teamwork lägger grunden för alla intressenter att dela sina idéer och synpunkter och vara på samma sida i processen för att skapa offerter. Programvaran för automatisering av offerter bör göra det möjligt för deltagarna att dela kommentarer, anteckningar, videor och emojis så att det finns en tydlig kommunikation mellan alla som är involverade i projektet.

Kostnad och avkastning: Analysera den totala kostnaden för att använda programvarulösningen, inklusive prenumerationsavgifter, underhållskostnader och andra återkommande kostnader. Jämför den totala kostnaden med ökningen av antalet avslutade affärer. En positiv avkastning uppnås när försäljningssiffrorna ökar.

De 10 bästa programvarorna för offertadministration att använda 2024

Det är viktigt att känna till de viktigaste funktionerna för att kunna välja rätt offertlösning. Med så många alternativ är det tidskrävande att analysera alla tillgängliga programvaror för offertadministration.

Vi har förenklat arbetet för dig. Här är vår lista över de 10 bästa programvarorna för offertadministration som du bör kolla in under 2024.

1. ClickUp

Skapa offerter på några minuter med ClickUps programvara för offertadministration och AI.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för offertadministration som centraliserar hela din försäljningsprocess.

När ditt säljteam använder ClickUp behöver de inte jonglera med olika verktyg för att skapa offerter, hämta information om potentiella kunder via ett CRM-system eller dokumentera resan genom säljprocessen via ett projektledningsverktyg.

ClickUps helt anpassningsbara offertmallar gör det möjligt för dem att upprätthålla konsekvens och noggrannhet i prissättningen för olika kunder.

Oavsett om du är ett tjänsteföretag eller en mjukvaruprodukt kan du med ClickUp skicka anpassningsbara fakturor och detaljerade offerter med en tydlig produkt- eller tjänstebeskrivning.

Skicka onlineoffert på flera kanaler eller på kundens föredragna kanal i flera filformat. ClickUps offertmallar har anpassade regler för att spåra framsteg och anpassade fält, taggar och beroendevarningar.

ClickUp är en omfattande lösning för offert- och projektadministration som gör det möjligt att skicka offerter och hantera deras framsteg inom samma plattform.

ClickUps bästa funktioner

Organisera och visualisera kunddata med responsiva och intuitiva tabeller. Skapa relationer mellan uppgifter genom att koppla kunder till offerter och order.

Visualisera hela din försäljningspipeline på ett ställe, från leadspårning till kundonboarding och affärssamarbete. Tilldela automatiskt uppgifter till teammedlemmar för enskilda offerter och förslag, utlösa statusuppdateringar och prioritera heta leads.

Skapa försäljningsförslag och avtal med ClickUp Docs . Koppla dem till dina arbetsflöden, samarbeta med kollegor i realtid och dela dem säkert med dina kunder.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp

ClickUp AI genererar innehåll för dina offerter och försäljningsdokument baserat på uppgiftens sammanhang.

Använd resurskalendern för att fastställa hur många timmar dina teammedlemmar har på sig att slutföra ett projekt inom en viss tid och dela deadlines med dina kunder med självförtroende.

Skapa checklistor inom uppgifterna för att säkerställa att ditt team följer alla steg när de förbereder ett förslag och eliminerar prissättningsfel.

Ställ in påminnelser för att undvika att missa deadlines för att skicka in förslag eller följa upp med kunder

Begränsningar för ClickUp

ClickUp har begränsade offlinefunktioner

Endast grundläggande analyser är tillgängliga i gratisversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3800 recensioner)

2. Salesforce Revenue Lifecycle Management

via Salesforce

Salesforce Revenue Lifecycle Management samlar alla dina försäljningsrelaterade aktiviteter under ett tak för att maximera intäktspotentialen. Inbyggda kontroller hjälper dig att undvika fel i offerterna.

Offertprogramvaran rekommenderar kompatibla tillägg och uppgraderingar som kan öka affärens storlek. Den enhetliga produktkatalogen gör det enkelt för ditt marknadsföringsteam och dina partners att få tillgång till förslag och offerter på ett och samma ställe.

Intäktsförluster är ett vanligt problem i försäljningsprocessen. Ställ in tröskelpriser med bara några klick för att förhindra överdrivna rabatter.

När säljteamet hanterar internationella kunder underlättar stöd för flera valutor prissättningen av produkter i valfri valuta för engångsbetalningar, prenumerationer eller användningsmodeller.

Salesforce bästa funktioner

Förnyelse av offerter och meddelanden om förändringar under löptiden minskar kundbortfallet

Samordna sälj-, ekonomi- och juridikteam för att hantera säljcykeln

Juridiska team skapar mallar och hanterar klausulbiblioteket så att säljare snabbt kan förnya eller uppgradera kontrakt.

Stöd för flera valutor genom olika betalningsgateways

Begränsningar i Salesforce

Implementeringen är utmanande om du inte har tidigare erfarenhet.

Faktureringsfunktionen verkar medioker

Ingen gratisversion

Behöver bättre inbyggda processflöden för offerter till kontanter

Priser för Salesforce Revenue Lifecycle Management

Startpaket: 25 $/användare/månad

Professional: 80 $/användare/månad

Företag: 165 $/användare/månad

Obegränsat: 330 $/användare/månad

Unlimited +: 500 $/användare/månad

Betyg och recensioner av Salesforce Revenue Lifecycle Management

G2: 4,2/5 (1224 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. QuoteWerks

via QuoteWerks

QuoteWerks är ett lättanvänt molnbaserat offertprogram för småföretag som gör det möjligt att skapa professionella offerter och förslag på några minuter. Öka transparensen i försäljningsprocessen genom att spåra skapandet, leveransen och framstegen för offerterna.

Elektronisk signaturinsamling gör det möjligt för dina kunder att acceptera förslag inom några sekunder. De behöver inte längre ladda ner PDF-filen, skriva ut den, skriva under dokumentet fysiskt, skanna det och skicka kopian via e-post. När affären är klar kan du ta emot hela eller delar av betalningen från en av de 80 betalningsgateways som QuoteWerks integrerar med.

Quotewerks bästa funktion

Få ett meddelande när kunderna tittar på dina offerter

Lagra alla dina dokument i ett centralt bibliotek så att du kan komma åt dem när du behöver dem. Lägg till filter som datum, företagsnamn och kundinformation så att säljarna snabbt kan hitta det du letar efter.

Skapa artikellistor och paket för att få ett standardiserat produktutbud

Godkännandeprocesser minskar antalet fel i offerter när du skapar försäljningsofferter

QuoteWerks begränsningar

Ingen gratisversion

Att skapa anpassade formulär tar ibland mer tid

Användargränssnittet ser föråldrat ut

Priser för QuoteWerks

Standard: 15 $/användare/månad

Professional: 21 $/användare/månad

Företag: 30 $/användare/månad

QuoteWerks betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (181 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (169 recensioner)

4. HubSpot Quote Software

via Hubspot Quote

HubSpots offertprogramvara hjälper dig att komma igång med automatiseringen om ditt säljteam skapar offerter manuellt. Med den inbyggda HubSpot CRM-integrationen genererar den nybörjarvänliga offertprogramvaran offerter med ditt varumärke på några sekunder, eftersom de flesta detaljer, inklusive kund- och produktinformation, fylls i automatiskt.

När du har fått en offertförfrågan (RFQ) från en kund kan du omedelbart dela de förberedda offertmallarna med dem med minimal manuell inblandning.

HubSpot Quote bästa funktioner

Anpassad branding för att skicka snygga offerter som matchar ditt varumärkes utseende och känsla

Bädda in betalningslänkar i offerterna för att ta emot betalningar

Samla in elektroniska signaturer genom att tilldela undertecknare och medundertecknare

HubSpot Begränsningar för offerter

Begränsade designfunktioner

Brist på analyser och kundinsikter

HubSpot Prissättning av offerter

Professional: 450 $/månad

Företag: 1 500 USD/månad

HubSpot Offertbetyg och recensioner

G2: 4,4/5 (10 880 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (349 recensioner)

5. Responsive. io (tidigare RFPIO)

Via Responsive

Tre ord sammanfattar Responsive.io: information, samarbete och automatisering. Till skillnad från HubSpot kan denna omfattande arbetshanteringsprogramvara hantera mer än bara RFP-förfrågningar.

Det strategiska svarhanteringsverktyget är utvecklat för olika typer av informationsförfrågningar, såsom RFI, DSG, EEQ, säkerhetsfrågeformulär och mycket mer.

Det förbättrar samarbetet genom att centralisera allt viktigt innehåll och alla viktiga dokument. När en offertförfrågan har importerats till systemet sammanfattar AI:n den, vilket gör det enkelt för ditt team att ringa om de vill gå vidare.

Med hjälp av innehållsbiblioteket föreslår programvarulösningen svar på komplexa frågor och relaterade data tillsammans med ämnesexperter som är tillgängliga för samarbete. Den inbyggda översättaren och det flerspråkiga gränssnittet säkerställer att språk inte är ett hinder.

Responsive. io bästa funktioner

Den AI-drivna funktionen svarar med det bästa innehållet för förfrågningar, vilket gör det snabbt att svara.

Tilldela uppgifter och automatisera arbetsflödet för försäljningsprocesser för att hålla koll på alla projekt.

Ge hela ditt team tillgång till försäljnings- eller produktivitetsverktyg som Slack, Salesforce, Teams och mer.

Fatta mer intelligenta och datadrivna beslut med analyser och anpassade rapporter

Begränsningar för Responsive.io

Gränssnittet är inte användarvänligt och har en inlärningskurva.

Innehållsbiblioteket saknar en sorteringsfunktion.

Responsive. io-prissättning

Anpassad prissättning

Responsive. io betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (632 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (120 recensioner)

6. MonetizeNow

via MonetizeNow

MonetizeNow integrerar offerter, fakturering och användning för B2B SaaS-företag. Programvaran för offerthantering för B2B SaaS gör det möjligt för säljare att hantera komplexa affärer, ändringar och förnyelser.

Flerstegs- och teambaserade godkännanden skapar enhetlighet i besluten, särskilt eftersom ekonomi- och juridikteam är involverade i företagens försäljningscykler. Intressenterna godkänner offerten från den centraliserade instrumentpanelen för att snabbt komma igång.

En intressant funktion är SaaS-faktureringsmotorn som automatiserar hela processen från offert till fakturering. Prisuppdateringarna i realtid i produktkatalogen och prisreglerna säkerställer att säljarna har den mest uppdaterade prisinformationen.

MonetizeNow bästa funktioner

Experimentera med prissättning och paketering i realtid

Skapa kreditnotor, hantera återbetalningar och hantera komplexa fakturaoperationer

Planera ändringar i offerter för att kunna erbjuda anpassning även under löpande perioder

Begränsningar för MonetizeNow

Ingen kunskapsbas för förstagångsanvändare

Saknar integration med DocuSign och Stripe för online-signaturer och betalningsinsamling

Priser för MonetizeNow

Anpassad prissättning

MonetizeNow-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. PandaDoc

Via PandaDoc

PandaDoc effektiviserar din dokumenthanteringsprocess, oavsett om det gäller offerter, förslag, kontrakt eller formulär. Skapa personliga förslag för dina kunder på några minuter med hjälp av deras dra-och-släpp-bibliotek med innehåll, färdiga mallar och data från CRM.

Online-signaturer i offertprogramvaran säkerställer en smidig signeringsprocess för dina kunder, särskilt om du är ett nytt företag med begränsad personalstyrka.

Få en detaljerad översikt över din offertpipeline. Se när offerten öppnades, visades och undertecknades. Om din potentiella kund är osäker på produkten och kvantiteten kan de lägga till kommentarer i offerten och förslaget, vilket eliminerar fel i kommunikationen fram och tillbaka.

PandaDocs bästa funktioner

Automatisera upprättande, redigering och samarbete av kontrakt för att skapa anpassade, felfria kontrakt

Få en översikt över alla kontrakt med detaljer och dokumentanalyser på ett ställe utan att behöva öppna var och en av dem

ESIGN-, UETA- och HIPAA-kompatibelt samt SOC 2 Type II-certifierat för företagssäkerhet

PandaDocs begränsningar

Inga bildredigeringsalternativ i dokument

Ingen kostnadsfri provperiod

Brist på adekvat teknisk support och inga e-postuppdateringar vid tekniska problem

PandaDoc-prissättning

Essentials: 19 $/månad per användare

Företag: 49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

PandaDoc-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (2 261 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 066 recensioner)

8. Scoro

via Scoro

Scoro är en omfattande arbetshanteringsprogramvara utformad för konsultföretag och professionella tjänsteföretag för att öka synligheten i deras projekt och maximera intäkterna.

Uppskatta arbetsomfånget, spåra resultat, utfärda fakturor och kombinera din försäljning och ekonomi för att få en översikt över resultatet i realtid.

Optimera resursfördelningen genom att övervaka tillgänglighet och tilldela uppgifter för att leverera projekt i tid. Visualisera projektleveransen med hjälp av Gantt-diagram och dela dem med intressenterna för att skapa tydliga förväntningar.

Scoro bästa funktioner

Analysera resultaten i hela projektportföljen och bestäm vilka tjänster som ska förbättras för att öka noggrannheten i omfattningen.

Konvertera bekräftade offerter till fakturor och möjliggör anpassningsbara fakturor

Fyll i tidrapporter med individuella att göra-listor för att samordna hela teamet kring leveranserna

Scoro-begränsningar

Begränsat antal anpassade PDF-mallar för offerter, inköpsorder och fakturor

Bristande flexibilitet i prissättningen för småföretag

Scoro-prissättning

Essential: 26 $/användare/månad

Standard: 37 $/användare/månad

Pro: 63 $/användare/månad

Ultimate: Anpassad prissättning

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (391 recensioner)

Capterra: 4,6 (230 recensioner)

9. Proposify

via Proposify

Proposify automatiserar förslagsmallar och låter dig fokusera på att snabbt och enkelt avsluta fler affärer. Använd färdiga professionella mallar för att skicka imponerande förslag på några minuter.

Använd ditt varumärkes typsnitt och färger i offerterna för att skapa en enhetlig känsla. Lägg till bilder och videor genom att bädda in dem i dina dokument. Ställ in godkännanderättigheter så att inga offerter skickas till kunder utan noggrann granskning.

Proposifys bästa funktioner

Sekretessfunktioner och användarbehörigheter i företagsklass med alternativ för datasäkerhet

Organisera produktbeskrivningar, fallstudier och grafik med mappar och filter så att alla enkelt kan hitta dem.

Synkronisera kontakter och använd anpassade variabler för att förifyllda fält i dokument

Begränsningar för Proposify

Några användare har rapporterat fall av krascher och buggar som inte har reparerats.

Att utforma offerterna utifrån din layout kan ta längre tid än väntat.

Priser för Proposify

Team: 49 $/användare/månad

Verksamhet: Anpassade priser

Proposify-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (942 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (273 recensioner)

10. Quoter

via Quoter

Quoter är en molnbaserad och mobilvänlig offertprogramvara som optimerar processen från offert till betalning för IT-säljteam. Alternativet ConnectWise Sell har en intuitiv installation och levereras med intelligenta mallar som säljteamet kan återanvända för att skapa offerter på några sekunder.

Produktkonfiguratorn uppfyller kraven för konfigurering, prissättning och offerter (CPQ) genom att göra det möjligt för säljteam att skapa konfigurerbara produkter och automatisera prissättningsberäkningar baserat på individuella kundbehov.

Quoters bästa funktioner

Gruppera produkter, tjänster och arbetskraft och använd dra-och-släpp-funktionen för att ordna om dem.

Kombinera flera produkter och tjänster i paket och lägg enkelt till dem i dina mallar och offerter.

Lägg till produkter i offerter direkt från ditt CRM- eller bokföringsprogram för att undvika dubbelarbete och datafel.

Begränsningar för Quoter

Begränsade varumärkesalternativ

E-postmallar är inte tillgängliga

Quoter-prissättning

Grundläggande: 99 $/månad

Standard: 199 $/månad

Pro: 299 $/månad

Företag: 399 $/månad

Betyg och recensioner av Quoter

G2: 4,7/5 (43 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (52 recensioner)

Är du redo att börja använda programvara för offertadministration? ?️

Offertprogramvara är avgörande för framåtblickande team som vill avsluta fler affärer och nå sina intäktsmål.

Det kan vara svårt att välja rätt lösning. Välj ett offertprogram som gör det möjligt för ditt team att snabbt och enkelt skapa offerter. Lägg mindre tid på att skapa offertmallar och mer tid på att avsluta affärer och bygga kundrelationer.

ClickUp för offerthantering är det bästa valet för småföretag, professionella serviceorganisationer och företag. Ett intuitivt gränssnitt, nybörjarvänliga och avancerade funktioner, mobilvänliga webbsidor och möjligheten att dra och släppa sektioner i förslaget gör det till den självklara mjukvarulösningen för offerter.

Prova ClickUp gratis för att skicka förstklassiga offerter blixtsnabbt och avsluta fler affärer.