De 10 bästa programvarorna för hantering av offerter 2025

Är du utmattad av att hantera massor av projektförslag, samordna teamets redigeringar och hantera godkännandeprocesser – samtidigt som du måste hålla koll på deadlines? Eller kanske din nuvarande programvara för förslag inte räcker till och du letar efter något bättre. ?

Ingen fara, vi har allt du behöver.

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för att skapa professionella förslag, effektivisera dina förslagsprocesser och vinna nya affärer. Låt oss ta en titt på dem!

Vad ska du leta efter i programvara för hantering av offerter?

Alla programvaror för hantering av offerter har unika funktioner som förenklar processen att skapa offerter och vinna upphandlingar. Målet är att hitta de funktioner som passar dina behov bäst, samtidigt som du håller dig inom din budget. Här är några viktiga områden att tänka på:

Ett överskådligt gränssnitt som är lätt att navigera i

Anpassningsbara mallar för affärsförslag som passar ditt användningsområde

Samarbetsverktyg för arbete i team

Inbyggd funktion för elektronisk signatur (e-signatur) eller anslutning till en app för e-signatur

Integration med verktyg som du använder, till exempel CRM-system (customer relationship management) projektledningsprogram och betalningsappar.

Analysverktyg för att förstå hur kunderna interagerar med ditt förslag

En mobilapp för att visa och redigera förslag när du är på språng

De 10 bästa programvarorna för förslag att använda

Att välja rätt verktyg för hantering av offerter kan göra stor skillnad när det gäller att öka teamets produktivitet och öka antalet godkända offerter.

För att underlätta detta beslut går vi igenom de 10 bästa verktygen på marknaden, vad de har att erbjuda och vilka begränsningar de har. På så sätt kan du hitta den programvara för hantering av offerter som bäst passar ditt teams behov och dina affärsmål. ?

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa din förslagsprocess efter dina behov.

Att få till dina offerter och vinna projekt är bara början. Det är i hanteringen av dessa projekt som det verkliga arbetet sker. Om du letar efter ett verktyg som hanterar offerter och projekt på ett och samma ställe är ClickUp perfekt för dig.

För att komma igång behöver du inte spendera timmar med att stirra på en tom skärm. Använd ClickUp AI för att generera ett första utkast till ditt förslag i ClickUp Docs på några sekunder. Det fungerar också perfekt för andra affärsdokument som företagswikis, standardrutiner och andra kunskapsdatabaser.

Lägg till tabeller i dina dokument för att presentera relevant data i ett lättillgängligt format, bilagor för att dela extra information, en innehållsförteckning för enkel navigering och banners med ditt varumärke för att göra ditt förslag minnesvärt.

Behöver du hantera inkommande förfrågningar? Använd ClickUps tabellvy. Den hjälper dig att spåra förfrågningar om förslag (RFP), förfrågningar om information och förfrågningar om offerter. Oavsett om du utför dessa förfrågningar eller de faktiska projekten, gör ClickUps projektledningsfunktioner det till en barnlek.

Använd anpassade fält för att tilldela uppgifter, sätta deadlines och följa framstegen med hjälp av framstegsindikatorer. Och tack vare ClickUps aviseringar påminns du alltid om vad som är nästa steg, så att du aldrig missar något. ⏰

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

De omfattande funktionerna kan överväldiga nya användare.

Gratisplanen är begränsad till 25 användningar av ClickUp AI.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Jotform

via Jotform

Jotform är ett mångsidigt verktyg för att skapa förslag, undersökningar och frågeformulär. Med denna programvara för hantering av förslag kan du skapa förslag från grunden, använda en befintlig PDF-fil eller välja bland över 700 mallar.

Det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet gör det enkelt att lägga till text, foton, fält för e-signaturer och andra relevanta detaljer. Spåra förslagens status och hantera teamets uppgifter i Jotform Tables. Växla mellan tabell-, kalender-, kort-, uppladdnings- och rapportvyer för att visualisera dina data. ?

Jotforms bästa funktioner

Ställ in en signeringsordning om det finns flera signatärer.

Automatisera påminnelsemejl till potentiella kunder med bestämda intervall.

Få ett meddelande när potentiella kunder vidtar åtgärder

Spara signerade PDF-filer i molnlagringsverktyg som Google Drive, Dropbox och OneDrive.

Jotforms begränsningar

Gratisplanen är begränsad till 10 undertecknade dokument per månad.

Plattformen hänger ibland efter.

Jotforms prissättning

Starter: Gratis

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Gold: 129 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (206 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 620 recensioner)

3. Bättre förslag

via Better Proposals

Better Proposals gör det superenkelt att skapa affärsförslag, även för icke-designers. Välj bland över 200 anpassningsbara mallar för att komma igång. Med innehållsblock kan du snabbt lägga till text, bilder, videor, e-signaturer och prislistor utan att behöva bekymra dig om designen. ?

När dina potentiella kunder visar sina förslag anpassas de till deras skärm, med viktiga avsnitt som visas som separata flikar. När de har godkänt ditt förslag kan de betala via PayPal, Stripe eller GoCardless.

Bästa funktionerna i Better Proposals

Spara och återanvänd innehållsblock som företagsbeskrivningar, tjänster och villkor.

Skicka förslag på över 20 språk, inklusive engelska, franska, spanska och italienska.

Få ett meddelande när en kund öppnar, läser eller undertecknar ditt förslag.

Spåra vilka sidor dina potentiella kunder har tittat på, hur lång tid de har spenderat på varje sida och vem de har vidarebefordrat förslaget till.

Begränsningar för Better Proposals

Det går inte att duplicera avsnitt i dokumentgeneratorn.

Startpaketet är begränsat till fem dokument per månad och inkluderar inte CRM- och Zapier-integrationer.

Priser för Better Proposals

Startpaket: 19 $/månad per användare

Premium: 29 $/månad per användare

Företag: 49 $/månad per användare

Bättre förslag – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (41 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (149 recensioner)

4. HoneyBook

via HoneyBook

HoneyBook är en allt-i-ett-plattform för affärshantering för frilansare och små tjänstebaserade företag. Den täcker allt från offerter till fakturor, kontrakt och avtal. Och ja, de har några mallar inom vart och ett av dessa områden för att göra arbetet snabbare. ⚡

Dina kunder kommer att uppskatta att kunna underteckna förslag, boka möten och göra betalningar utan att behöva lämna sin inkorg.

Se var varje potentiell kund och kund befinner sig i din pipeline med ett ögonkast och eliminera repetitiva uppgifter med automatiseringar. Låt HoneyBook hantera flödet, även när du sover.

HoneyBooks bästa funktioner

Använd frågeformulär för att samla in mer information från en kund innan du startar ett projekt.

Skapa standardfakturor, schemalagda fakturor eller återkommande fakturor för att ta emot betalningar.

Konfigurera automatiserade arbetsflöden för att följa upp potentiella kunder och få påminnelser om kommande uppgifter.

Logga tid som spenderas på projektuppgifter för att generera fakturor

HoneyBooks begränsningar

Det finns en brant inlärningskurva för nya användare.

Har mycket grundläggande funktioner för uppgiftshantering.

HoneyBook-priser

Startpaket: 19 $/månad

Essential: 39 $/månad

Premium: 79 $/månad

HoneyBook-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (150 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (588 recensioner)

5. Revver

via Revver

Revver (tidigare eFileCabinet) är en molnbaserad plattform där småföretag kan lagra, organisera och hantera sina digitala dokument och förslag på ett säkert sätt. Organisera filer i mappar och undermappar så att du snabbt kan hitta dem när du behöver dem. ?

Dessutom förbättrar Revver filhanteringen med sökningar baserade på nyckelord och optisk teckenigenkänning, samt anpassade sparade sökningar. Denna programvara för hantering av offerter gör det också enkelt att dela dokument, begära filer och få e-signaturer från både interna team och externa parter.

Revvers bästa funktioner

Samarbeta på dokument med redigerings-, kommentar- och anteckningsverktyg i realtid.

Automatisera skapandet av mappar, dokumentdistribution, begäran om e-signaturer och påminnelser om uppgifter.

Skapa och schemalägg rapporter för att spåra dokumentanvändning och åtkomstmönster.

Exportera rapporter som PDF-, HTML- och CSV-filer

Revvers begränsningar

Nybörjare kan tycka att det är svårt att installera och lära sig funktionerna.

Begränsade inbyggda integrationer

Revver-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Revver-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (349 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (893 recensioner)

6. Proposify

via Proposify

Proposify är utformat för säljteam som vill effektivisera sin säljprocess och spåra information om avslutade affärer. Lägg till e-signaturblock i dina offerter, bilder från det integrerade Unsplash-biblioteket och videor från YouTube- och Vimeo-länkar.

Konfigurera Proposify för att skicka uppföljningsmejl och tackbrev till potentiella kunder. Håll koll på kundernas interaktioner med ditt dokument, inklusive när de har visat, laddat ner, kommenterat och undertecknat det. Du får till och med reda på hur mycket tid de har lagt på olika delar av ditt dokument, vilket är mycket praktiskt för att göra dina framtida förslag ännu bättre.

Proposifys bästa funktioner

Skapa flera användarroller för dina teammedlemmar och ställ in specifika visnings- och redigeringsbehörigheter för dem.

Skapa dynamiska prislistor genom att inkludera formler, tillvalstjänster, återkommande avgifter och rabatter.

Redigera dokument under förslagsskrivningsprocessen, även efter att du har skickat dem till dina kunder och intressenter.

Spåra teammedlemmarnas prestationer baserat på deras vunna och förlorade förslag.

Begränsningar i Proposify

Ingen ångra-funktion för att snabbt ångra ändringar

Det går inte att spara anpassade mallar för framtida bruk.

Priser för Proposify

Team: 49 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Proposify-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (941 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (271 recensioner)

7. Loopio

via Loopio

Att svara på anbudsförfrågningar kan vara tråkigt och tidskrävande, men inte med Loopio. Loopio är en programvara för automatisering av anbudsförfrågningar som hjälper dig att effektivisera och skala dina svar på anbudsförfrågningar för att avsluta affärer snabbare.

Den identifierar automatiskt frågor i en RFP och använder den smarta ”magiska” funktionen för att hämta svar från tidigare svar. Om en fråga får dig att klia dig i huvudet, inga problem! Tilldela den till en teammedlem, skriv en kommentar och sätt en deadline. ?️

Och när du får ett nytt svar eller ny information kan du enkelt lägga till det i Loopios bibliotek. På så sätt är du alltid redo för nästa anbudsförfrågan som kommer in.

Loopios bästa funktioner

Lägg till företagsinformation i innehållsbiblioteket på 12 olika språk, inklusive engelska, franska, nederländska och spanska.

Skillnad mellan nytt och föråldrat innehåll baserat på deras aktualitetspoäng

Få aviseringar om tilldelade åtgärder via Slack eller Microsoft Teams.

Bädda in bilder och andra relevanta filer i dina dokument från Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box och OneDrive.

Loopios begränsningar

Hittar inte alltid svarsfälten korrekt, särskilt för Microsoft Word-dokument.

Begränsade inbyggda integrationer

Loopio-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Loopio-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (495 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (71 recensioner)

8. PandaDoc

via PandaDoc

PandaDoc är avsett för tjänstebaserade företag som vill hantera offerter, kontrakt, kostnadsförslag och fakturor med företagets varumärke. Det har ett varierat bibliotek med över 1 000 mallar som hjälper dig att komma igång.

Innan du skickar dokument till potentiella kunder, be ditt team att granska, redigera, föreslå ändringar och ge sitt godkännande. Varje redigering loggas, så att du alltid kan se vem som gjort vad och när, från det första utkastet till den slutliga versionen.

Om din kund är nöjd med avtalet kan de lägga till sina signaturer och till och med skicka betalningar via PayPal, Stripe, Square eller Authorize. Net direkt från dokumentet. ?

PandaDocs bästa funktioner

Konfigurera PandaDoc med populära CRM-integrationer som Hubspot, Salesforce, Zoho CRM och Insightly.

Använd sökmotorn med filter för datum, status, ägare, mottagare och företag för att snabbt hitta dokument.

Få ett meddelande när en kund öppnar, läser och undertecknar ett förslag.

Spåra kundinteraktioner via mätvärden som antal visningar, senast visad, total tid som spenderats och nedladdningar.

Begränsningar i PandaDoc

Startpaketet är begränsat till maximalt två användare och inkluderar inte tillgång till integrationer.

Vissa användare säger att förslag hamnar i mottagarnas skräppost.

PandaDocs prissättning

Essentials: 35 USD/månad per användare

Företag: 65 USD/månad per licens

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

PandaDoc-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (2 242 recensioner)

Capterra: 4,5 (1 046 recensioner)

9. DocuSign

via DocuSign

DocuSign erbjuder en smidig och användarvänlig dokumenthanteringsupplevelse för team och kunder på stationära och mobila enheter. För att skicka ett förslag skapar du ett ”kuvert” (en elektronisk behållare som innehåller ett eller flera dokument) och levererar det till din potentiella kunds e-postinkorg.

Det är superenkelt att skapa dessa dokument – välj från DocuSigns mallbibliotek eller dra och släpp ett befintligt dokument från din dator eller molnlagringsapp.

Behöver du få ett dokument undertecknat? Lägg till signaturfält där du behöver dem. Om det finns flera undertecknare kan du ordna dem i den ordning du vill att de ska få dokumentet, så sköter DocuSign resten. ?️‍♂️

DocuSigns bästa funktioner

Ladda upp dokument, bilder, presentationer och kalkylblad i över 25 format.

Spåra status för kuvert enligt väntande åtgärder, väntar på andra, närmar sig utgångsdatum och slutförda.

Förhandsgranska hur dokumenten kommer att visas på datorer, surfplattor och mobila enheter.

Anslut DocuSign till över 400 externa appar, inklusive Microsoft, Google, Salesforce och Zoom.

Begränsningar för DocuSign

Startpaketet är begränsat till fem kuvert per månad.

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod.

Inkonsekvent kundsupport

Priser för DocuSign

Personligt: 15 $/månad

Standard: 45 USD/månad per användare

Business Pro: 65 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

DocuSign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (2 166 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (8 227 recensioner)

10. Qwilr

via Qwilr

Med Qwilr får dina standardförslag en helt ny känsla. Istället för vanliga PDF- eller Word-dokument kan du med den inbyggda kodfria redigeraren skapa interaktiva webbaserade förslag med bilder, videor, dragspel och avkastningskalkylatorer som ser bra ut på alla enheter. Du kan till och med skapa dynamiska prislistor baserade på kundens val av produkter och kvantitet för deras paket.

Se hur många sidor du har skapat, vilka som är aktiva, vilka som har fått respons och vilka som har accepterats. Om du letar efter ett unikt sätt att sticka ut för potentiella kunder och skapa ett bestående intryck bör du kolla in Qwilr.

Qwilrs bästa funktioner

Justera offerter i realtid efter att de har skickats

Få e-postmeddelanden när potentiella kunder visar och e-signerar avtal

Spåra tiden som spenderas på att läsa varje innehållsblock på dina sidor

Anslut Qwilr till Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe och Zapier.

Begränsningar för Qwilr

Få inbyggda integrationer

Affärsplanen saknar viktiga funktioner som anpassade domäner och teckensnitt.

Priser för Qwilr

Företag: 35 USD/månad per användare

Företag: 59 $/månad per användare

Qwilr-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (671 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (381 recensioner)

Här är några tips för att få fler kunder med hjälp av programvara för hantering av offerter.

Var och en av dessa förslagshanteringsverktyg har unika funktioner. Att välja rätt verktyg hjälper dig att hålla ordning på ditt team, avsluta fler affärer och få insikter om hur du kan optimera dina förslagsdokument och arbetsflöden.

Men om du funderar på ett verktyg för personalplanering som hanterar allt från att skriva förslag till att genomföra kundprojekt och hantera affärsverksamheten, är ClickUp det perfekta verktyget för jobbet. Det minskar stressen och besväret när du går från förslagsfasen till genomförandefasen. ?

Du behöver inte heller leta efter din plånbok. Registrera dig på ClickUp idag och prova alla funktioner gratis!