Entendendo as diferenças entre Agile e Scrum

Quer saber mais sobre as diferenças entre Agile e Scrum ?

Embora o Agile e o Scrum sejam dois métodos de gerenciamento de projetos muito semelhantes, eles não são a mesma coisa.

As equipes do Scrum tendem a ser menores e mais experientes do que as equipes do Agile. Elas também são mais autossuficientes e exigem menos liderança prática. Esse é um dos motivos pelos quais o Scrum se presta a tarefas complexas de software, enquanto o Agile é mais adequado a projetos de desenvolvimento mais gerais.

Mas não se preocupe, eles ainda são bastante semelhantes

Mais ou menos como Os Vingadores e Liga da Justiça. Ambas são distintas e únicas em seu próprio caminho, mas têm o mesmo objetivo e propósito geral.

Neste artigo, daremos uma olhada detalhada no que ambos são, como se diferenciam e para quem são mais adequados. Também destacaremos uma ferramenta útil que o ajudará a lidar com todos os seus projetos Agile E Scrum!

Vamos começar!

O que é gerenciamento ágil de projetos?

O gerenciamento ágil de projetos é uma abordagem incremental e iterativa do gerenciamento de projetos que divide um grande projeto em ciclos de desenvolvimento menores.

Esses ciclos, conhecidos como "sprints", são então atribuídos a diferentes projetos autossuficientes Equipes ágeis para aumentar a velocidade e a eficiência

Como você está dividindo o projeto em partes menores, pode incorporar facilmente o feedback do cliente e das partes interessadas ao final de cada sprint. Com essa abordagem de melhoria contínua e incremental, você garante que o produto final atenda totalmente às necessidades deles.

pense da seguinte forma:

O que você acha que seria uma abordagem melhor para Os Vingadores?

Lutar contra todos os vilões de uma só vez? Ou tentar derrotá-los um a um?

Tenho certeza de que eles escolheriam a segunda opção, especialmente porque a Guerra Infinita envolveu a primeira abordagem e não terminou muito bem..

Da mesma forma, com o Agile, você não tenta fazer tudo de uma só vez. Você divide as coisas para torná-las mais gerenciáveis e acessíveis.

Este foi apenas um resumo rápido sobre o que é o Agile. Se você quiser saber mais sobre ele em detalhes, dê uma olhada em nosso guia abrangente sobre Agile

guia abrangente sobre Agile

.

Como funcionam os sprints ágeis?

Com os sprints, você pode dividir seu projeto em pequenas partes para incorporar o feedback do cliente e do usuário final em cada etapa do desenvolvimento do projeto.

Aqui está um exemplo disso:

Digamos que você esteja desenvolvendo um aplicativo.

No processo ágil de desenvolvimento de software, você pode se concentrar no desenvolvimento de um novo recurso (história do usuário) a cada sprint atual. Depois que sua equipe concluir cada recurso (sprint), você pode pedir aos clientes que experimentem o aplicativo e forneçam feedback detalhado sobre o que eles gostam e o que não gostam.

Depois que a equipe incorporar as opiniões dos clientes, ela poderá passar para o próximo sprint e para os itens do backlog do produto.

Quer saber mais sobre Desenvolvimento ágil de software ?

Por que o Agile é melhor do que os modelos tradicionais de gerenciamento de projetos, como o método Waterfall?

A

Método cascata

é provavelmente o mais comum

metodologia de gerenciamento de projetos

hoje. Na metodologia Waterfall, o cliente só faz parte do processo no início e no final: não há espaço para feedback contínuo.

E, embora o modelo Waterfall seja ótimo para alguns projetos e permita que você trabalhe sem interrupções, é uma abordagem rígida e não se adapta às mudanças nos requisitos do cliente. Você fica preso a suposições sobre o que seus clientes querem e espera que eles gostem do que você desenvolveu após meses de trabalho árduo.

Não sabemos quanto a você, mas nós preferimos não arriscar meses de trabalho com base apenas na esperança!

No desenvolvimento ágil, isso não acontece.

Com o envolvimento ativo do cliente e do usuário no processo de desenvolvimento, você não está supondo o que eles querem. Em vez disso, você se certifica de que sabe o que eles querem perguntando-lhes diretamente. Dessa forma, seu produto final terá sido criado com base nas opiniões deles!

Dê uma olhada em profundidade no Modelo ágil vs. modelo em cascata

O que é o Manifesto Ágil?

Para entender melhor a abordagem ágil, você precisa entender o que é o Manifesto Ágil.

O Manifesto Ágil é um resumo rápido do que a metodologia de projeto Ágil representa e quais são seus princípios orientadores.

Aqui está um resumo rápido dos 12 princípios da estrutura Agile:

Princípios ágeis de satisfação do cliente : seu cliente deve ser sempre sua prioridade. Aceite as necessidades em constante mudança e o feedback constante deles para entregar um produto de qualidade que os satisfaça

: seu cliente deve ser sempre sua prioridade. Aceite as necessidades em constante mudança e o feedback constante deles para entregar um produto de qualidade que os satisfaça Princípios ágeis da qualidade : sua principal medida de sucesso é a satisfação do cliente. Isso é obtido com um processo de desenvolvimento sustentável e voltado para a qualidade

: sua principal medida de sucesso é a satisfação do cliente. Isso é obtido com um processo de desenvolvimento sustentável e voltado para a qualidade Princípios ágeis do trabalho em equipe : os membros da equipe devem estar sempre ativamente envolvidos e motivados. Você deve capacitar sua equipe, tratá-la como indivíduo e dar a ela as ferramentas e o ambiente de que precisa para ter sucesso

: os membros da equipe devem estar sempre ativamente envolvidos e motivados. Você deve capacitar sua equipe, tratá-la como indivíduo e dar a ela as ferramentas e o ambiente de que precisa para ter sucesso Ágil princípios do gerenciamento de projetos : mantenha seus processos de desenvolvimento ágil iterativo simples e avalie-os regularmente. Remova todas as etapas desnecessárias para acelerar as coisas e otimizar todo o processo

O Agile é apenas para desenvolvimento de software?

A abordagem Agile começou como uma metodologia de gerenciamento de projetos focada em software.

No entanto, existem várias versões diferentes do Agile baseadas no Manifesto Agile.

Embora algumas estruturas, como a Extreme Programming, ainda usem práticas ágeis com foco na entrega de software funcional, o Agile é mais do que apenas uma metodologia de desenvolvimento de software.

A metodologia Agile pode ajudá-lo a otimizar praticamente qualquer tipo de projeto!

O que é o gerenciamento de projetos Scrum?

Gerenciamento de projetos Scrum

é uma abordagem moderna de gerenciamento de projetos que divide seu projeto em partes menores que são trabalhadas em um intervalo curto de 2 a 4 semanas.

Cada um desses ciclos é chamado de sprints e permite que você incorpore facilmente o feedback do cliente e faça as alterações necessárias rapidamente.

parece semelhante a Gerenciamento ágil ?

Quase parecido demais, certo?

Como se fosse uma cópia dele:

Bem, isso é porque eles são parentes próximos..

O que significa Scrum em Agile?

O processo Scrum é baseado na metodologia de desenvolvimento Agile e adota sua abordagem baseada em sprints para o desenvolvimento de produtos.

A estrutura do Scrum, no entanto, leva a abordagem de desenvolvimento iterativo um passo adiante, usando muito

multifuncional

e equipes auto-organizadas.

Para uma visão detalhada do Scrum, aqui está nosso guia abrangente do Scrum

guia abrangente do Scrum

.

O Scrum faz parte do Agile?

Sim, o Scrum é uma abordagem de gerenciamento que faz parte da família Agile.

Ao comparar o Agile com o Scrum, é importante observar que o processo Scrum faz parte do método Agile. Embora a abordagem Agile seja uma metodologia popular de gerenciamento de projetos por si só, ela também é um conceito mais amplo.

É por isso que existem múltiplas metodologias de projeto baseadas no método Agile, como Scrum, Extreme Programming e Kanban.

Mais ou menos como os X-Men.

Eles deram o pontapé inicial e iniciaram uma série de filmes de super-heróis diferentes que usaram a mesma fórmula!

Qual é a metodologia Kanban?

O método Kanban é uma metodologia de desenvolvimento em que as tarefas são dispostas em uma tela interativa

Quadro Kanban interativo

que é usado principalmente para o desenvolvimento de produtos. Nessa configuração Kanban, você pode mover rapidamente as coisas e visualizar seu progresso com facilidade.

Saiba mais sobre o Metodologia Kanban E, caso esteja interessado em outras metodologias ágeis, consulte nossos guias para Lean e Programação extrema

Lean

e

Programação extrema

.

O Processo Scrum , assim como o Método Kanban , é uma estrutura baseada em Agile

É por isso que, ao comparar o gerenciamento de projetos Scrum com o Waterfall, você verá os mesmos benefícios da comparação entre a metodologia Agile e a Waterfall.

Em muitos casos, as equipes de projeto realmente usam Scrum e Kanban juntos para processos de trabalho de desenvolvimento mais eficazes:

Qual é a diferença entre Agile Scrum e Kanban?

Ao analisar os métodos ágeis e avaliar Scrum vs Kanban, você nem sempre precisa fazer uma escolha.

Por quê?

Porque o Scrum e o Kanban podem ser usados juntos.

Por exemplo, sua equipe Scrum pode usar um quadro Kanban junto com seus

Quadro Scrum

para adicionar uma camada extra de visibilidade aos fluxos de trabalho adaptativos do sprint.

Você pode usar os gráficos Kanban durante seu

reunião de planejamento de sprint

para estabelecer uma visão consolidada de seu backlog de produtos. Depois, durante os eventos do Scrum, como a reunião de revisão do sprint ou a retrospectiva do sprint, o Scrum Master (gerente) pode atualizá-lo com o progresso do trabalho da equipe.

É como combinar a falta de superpoderes do Batman com a falta de superpoderes do Gavião Arqueiro.

Ah, espere. Risque isso.

É como combinar a velocidade do Flash com a força do Hulk.

Aqui está.

Esta foi apenas uma breve olhada no Scrum e no Kanban. Aqui está nosso artigo detalhado

comparando Scrum e Kanban

**e aqui está nosso passo a passo sobre

como usá-los juntos

.

Qual é a diferença entre Scrum e Sprint?

O Scrum é uma metodologia baseada em Agile que usa sprints como parte de sua estrutura. Um projeto Scrum é dividido em várias seções menores que são trabalhadas por cerca de 2 a 4 semanas. Esse período de 2 a 4 semanas em que você trabalha em cada seção do projeto é chamado de sprint.

Resumo: O Scrum é uma metodologia de gerenciamento de projetos. Sprints não são.

No entanto, os sprints constituem uma parte da metodologia Scrum.

Qual é a diferença entre Agile e Scrum?

Embora o Agile e o Scrum sejam muito semelhantes, existem algumas diferenças distintas. As equipes do Scrum tendem a ser menores, mais experientes e autossuficientes. Além disso, no Scrum, o Scrum Master desempenha uma função de coaching, em oposição à função de gerente de projeto mais prática que você encontra no Agile.

Isso faz com que o Scrum seja mais aplicável a projetos de software complexos em comparação com o Agile, que é mais adequado à maioria dos outros tipos de projetos.

Vamos dar uma olhada mais de perto nessas diferenças-chave entre o Agile e o Scrum:

A. Agile vs Scrum: Estrutura da equipe

Embora as equipes do Agile e do Scrum sejam muito semelhantes, suas funções são ligeiramente diferentes.

1. O que é uma equipe ágil?

Na estrutura Agile, as equipes são divididas em quatro funções definidas:

Proprietários do produto: comunicam-se com os clientes e transmitem seus comentários

comunicam-se com os clientes e transmitem seus comentários **Gerentes de projeto: orientam a equipe do projeto

**Membros da equipe do projeto: trabalham de fato no projeto

**Partes interessadas do projeto: pessoas que não estão ativamente envolvidas no projeto, mas cujas contribuições são valorizadas. Por exemplo, vendedores, profissionais de marketing, etc.

2. O que é uma equipe Scrum?

A equipe do Scrum normalmente tem um tamanho pequeno, composto de cinco a sete membros, e geralmente é dividida da seguinte forma:

Scrum master : o Scrum master especializado ajuda os membros da equipe a aprender os princípios do Scrum e sua aplicação. O Scrum Master também cuida da equipe, certificando-se de que ela tenha o que precisa para ser bem-sucedida, e os responsabiliza por meio da reunião diária do Scrum (daily stand-ups)

: o Scrum master especializado ajuda os membros da equipe a aprender os princípios do Scrum e sua aplicação. O Scrum Master também cuida da equipe, certificando-se de que ela tenha o que precisa para ser bem-sucedida, e os responsabiliza por meio da reunião diária do Scrum (daily stand-ups) Proprietário do projeto : o proprietário do projeto Scrum é o elo entre a equipe e o cliente. É ele quem garante que as necessidades do cliente sejam atendidas adequadamente pela equipe

: o proprietário do projeto Scrum é o elo entre a equipe e o cliente. É ele quem garante que as necessidades do cliente sejam atendidas adequadamente pela equipe Equipe de desenvolvimento: a equipe é auto-organizada e autossuficiente. A equipe Scrum é a responsável pelo desenvolvimento do projeto Scrum

B. Ágil vs. Scrum: Liderança

Uma das principais diferenças entre os frameworks Agile e Scrum está em sua abordagem à liderança.

1. Liderança ágil

No processo Agile, a liderança é essencial.

Geralmente, há um proprietário do produto que interage com os clientes e reúne feedback incremental. Em seguida, o proprietário do produto comunica essas informações a um gerente de projeto que supervisiona a equipe do projeto.

Além disso, você tem vários

participantes do projeto

que têm voz ativa no processo de desenvolvimento. Dessa forma, embora os membros da equipe ágil precisem ser autossuficientes, há muita liderança para orientá-los no caminho certo.

2. Liderança Scrum

Na metodologia Scrum, você tem equipes altamente independentes e multifuncionais.

Embora haja um Scrum Master orientando-as durante todo o processo e conduzindo reuniões do Scrum, como a retrospectiva do sprint, a equipe do Scrum tem muito mais autonomia sobre suas tarefas e processos.

Quer dar uma olhada detalhada nas reuniões do Scrum? Confira nosso artigo abrangente sobre_

Reuniões do Scrum

Como o_

revisão do sprint

e

retrospectiva de sprint

.

Além disso, como a estrutura Scrum geralmente lida com tarefas e projetos altamente complexos, cada membro da equipe precisa ser capaz de trabalhar com o mínimo de supervisão possível.

A liberdade extra ajuda os membros da equipe a tomar decisões rapidamente e a mudar de direção dentro do escopo das metas de desenvolvimento mais amplas. Sem essa independência, todo o seu projeto ficaria paralisado o tempo todo!

É por isso que, quando se trata de equipes Scrum, cada membro é seu próprio super-herói altamente capaz!

Mas há uma ressalva quando se analisa Scrum versus Agile. Para que a abordagem Scrum funcione, os membros da equipe devem ter experiência suficiente.

Scrum ou Agile?

quando se trata de Agile vs. Scrum , para quais projetos eles são mais adequados?

Aqui está um detalhamento:

Você deve escolher a metodologia Agile se:

Você precisa de flexibilidade para acomodar mudanças rápidas no projeto

Precisar de uma dinâmica de equipe muito colaborativa e interativa

Você precisar das contribuições de diferentes partes interessadas no projeto, como profissionais de marketing e gerência sênior

Você deve usar a metodologia Scrum se:

Você estiver lidando com um projeto altamente complexo que precisará de mudanças constantes

Você tem membros de equipe experientes que trabalham bem juntos e são automotivados

No entanto, lembre-se de que, ao analisar o Scrum versus o Agile, saiba que ambos são métodos de gerenciamento de projetos muito úteis que o ajudarão:

Implementar a abordagem de seu stakeholder ou cliente de forma fácil e eficaz

Acelerar o desenvolvimento, o gerenciamento e o processo geral

Colaborar melhor

Fazer com que seus projetos pareçam 100 vezes mais legais

Qual é o melhor software de gerenciamento de projetos Agile e Scrum?

não é possível gerenciar uma equipe Ágil ou Scrum sem a ferramenta certa, certo?

É por isso que o ClickUp foi criado para o gerenciamento de projetos Scrum e Agile!

E se você precisar de uma análise detalhada sobre por que ele é tão perfeito para Agile e Scrum, consulte nosso guia sobre os melhores Ferramentas ágeis . (Alerta de spoiler: ele tem tudo o que você poderia pedir!)

(Alerta de spoiler: ele tem tudo o que você poderia pedir!) ClickUp é o maior site de mais bem avaliado Ferramenta de gerenciamento de projetos Agile Scrum e possui vários recursos para manter seus projetos Agile, Scrum, Kanban e Extreme Programming no caminho certo.

Usar o ClickUp é muito fácil e o ajudará a implementar a abordagem ágil ou a metodologia Scrum em pouco tempo!

Veja como o ClickUp ajuda você a se tornar seu próprio super-herói e a se adaptar facilmente à metodologia Agile Mentalidade ágil :

1. Várias exibições para várias preferências de trabalho

Independentemente da estrutura Agile que estiver usando, o ambiente do seu projeto precisa ser altamente adaptável às mudanças.

Quer dizer, por que mais você acha que os QGs dos super-heróis continuam sendo destruídos?

Eles não são flexíveis o suficiente para lidar com novos vilões!

É por isso que você deve garantir que seu aplicativo de software Agile possa lidar com as mudanças no projeto.

Felizmente, é exatamente isso que você obtém com o ClickUp.

O ClickUp adota o processo Agile, oferecendo várias visualizações para adaptar-se à sua equipe!

Veja o que isso significa:

A. Visualizações de tarefas necessárias

O ClickUp tem duas visualizações de tarefas obrigatórias que podem se adaptar a qualquer metodologia de gerenciamento de projetos e proporcionar maior flexibilidade:

**Visualização de quadro ClickUp'sVisualização da placa é a visualização ágil perfeita para uma equipe Kanban.

Você pode até mesmo usá-lo como um quadro Scrum ou Kanban para mover tarefas rapidamente e acompanhar os princípios de desenvolvimento Agile.

Tudo o que você precisa é dar uma rápida olhada nos quadros de tarefas para descobrir onde estão seus projetos e mover as tarefas instantaneamente.

Apostamos que a Liga da Justiça teria adorado essa visualização para manter o controle de todas as suas tarefas em um piscar de olhos!

Geddit?

Flash, como o super-herói.

Desculpe-me.

**Visualização de lista

Essa é uma ótima visualização para gerentes de projeto que lidam com seu trabalho com listas de tarefas no estilo GTD.

Com essa visualização, as tarefas da sua equipe são listadas em uma lista de verificação simples. À medida que sua equipe avança, ela pode marcar suas tarefas. Quando terminarem, podem simplesmente passar para o próximo sprint.

B. Visualização de caixa

A Visão de caixa é a visão perfeita da equipe Agile. É uma visão geral simples e de alto nível de todas as tarefas que suas equipes Agile têm em andamento.

Como você pode usar essa visualização para Agile e equipes Scrum:

Os gerentes de projeto e os Scrum Masters podem usá-la para obter uma visão geral completa de tudo o que está sendo desenvolvido diariamente.

Como as tarefas do sprint são classificadas por responsável, os gerentes de projeto e os Scrum Masters podem descobrir imediatamente em que cada membro da equipe está trabalhando.

ajuda os gerentes de projeto a planejar e gerenciar rapidamente seu cronograma de trabalho. Eles podem verificar todas as tarefas futuras e se preparar para elas rapidamente.

Usando essa visualização com Agile e equipes Scrum:

Use essa visualização para eventos Scrum, como planejamento de sprint e retrospectiva de sprint, para acompanhar as próximas tarefas. Você também pode usá-la para descobrir quando pode começar a adicionar itens do backlog do produto e quando pode planejar as festas do escritório!

Como a metodologia Agile tem tudo a ver com mudanças e adaptações, um gerente pode até mesmo alternar entre as visualizações de calendário.

Os gerentes podem visualizar seu calendário como:

Dias: para verificar as tarefas agendadas em uma determinada data

para verificar as tarefas agendadas em uma determinada data 4 dias: para visualizar as tarefas em um período de quatro dias

para visualizar as tarefas em um período de quatro dias Semana: para verificar o cronograma semanal do Scrum Sprint

para verificar o cronograma semanal do Scrum Sprint Mensalmente: para saber como está o roteiro do seu projeto Scrum para o próximo mês

D. Modo Eu

O "Me" do ClickUp **do ClickUp destaca exclusivamente os comentários, as subtarefas e as listas de tarefas que foram atribuídas a você. Dessa forma, você minimiza as distrações, ajudando-o a se concentrar melhor na próxima tarefa.

Parece que alguém gostaria de ter essa visualização:

2. Fique por dentro de seus sprints Agile com as Listas de Sprint

para gerenciar seu processo ágil, você precisará de listas de sprint, certo?

Veja como você pode fazer isso no ClickUp:

O ClickUp pode adicionar listas de verificação de todos os seus projetos, tarefas e subtarefas para criar Listas de Sprint que dividem os produtos a serem entregues em um trecho.

Tudo o que você precisa fazer é verificar os itens dessas listas enquanto passa para o próximo sprint.

Você pode até mesmo adicionar pontos Scrum a cada uma dessas listas para lidar rapidamente com um item do backlog do produto. Como as listas do ClickUp são tão fáceis de entender, elas também são a maneira perfeita para um Agile Coach explicar qualquer princípio básico à sua equipe!

Os Scrum Masters também podem usar essas listas de verificação como referências em suas reuniões de planejamento de sprint e de stand-up com suas equipes.

3. Visualize seu gerenciamento de projetos Agile Scrum com os painéis Agile Painéis do ClickUp são perfeitos para visões gerais de alto nível de suas tarefas de desenvolvimento Agile e Scrum. Você também pode adicionar suas listas e tarefas de sprint a essa estrutura visual para acompanhar o trabalho em andamento.

e não subestime a importância das dicas visuais!

Você conseguiria imaginar os super-heróis sendo tão populares como são agora, se todos eles fossem baseados em romances de mil páginas, em vez de histórias em quadrinhos?

Aqui está uma visão mais detalhada das diferentes coisas que você pode rastrear:

A. Gráficos de velocidade

Com o Velocity Chart do ClickUp, você pode descobrir rapidamente a taxa de conclusão de suas tarefas. Eles dividem suas tarefas em intervalos semanais ou quinzenais com sua velocidade média exibida aqui.

É uma boa maneira de ver o que sua equipe é capaz de fazer em um determinado período de tempo. Isso garante que você não fique comendo mais do que pode mastigar, o que a maioria das equipes de super-heróis tende a fazer, infelizmente.

Portanto, sim, não seja uma equipe de super-heróis.

Seja mais inteligente.

Seja uma equipe ágil.

Saiba mais sobre Gráficos de velocidade !

B. Gráficos de Burndown

O recurso Burndown Chart do ClickUp mostra o desempenho da sua equipe em relação a uma linha de meta. Com ele, você pode ver rapidamente quanto trabalho resta à sua equipe.

Veja o que o gráfico mostra:

Progresso da meta: o ritmo de conclusão ideal que você precisa para cumprir seus prazos

o ritmo de conclusão ideal que você precisa para cumprir seus prazos Progresso projetado: sua taxa de tendência atual com base nas tarefas concluídas atualmente

sua taxa de tendência atual com base nas tarefas concluídas atualmente **Ativo: o número real de tarefas que estão concluídas no momento

confira nosso artigo abrangente para mais Informações sobre gráficos burndown .

C. Gráficos de Burnup

Com os Gráficos de queima do ClickUp, você pode ver o que foi concluído em relação ao seu escopo

Com ele, você faz um balanço do trabalho total que concluiu até o momento. Isso pode motivar toda a sua equipe a alcançar a linha de chegada.

Saiba mais sobre Gráficos de burnup !

D. Gráficos de fluxo cumulativo

O Fluxograma Cumulativo do ClickUp mostra o progresso do seu projeto Scrum ao longo do tempo. Suas tarefas são codificadas por cores de acordo com o status, para que você possa determinar em que ponto estão as coisas. Isso o ajuda a identificar e resolver imediatamente os gargalos!

Aprenda sobre Fluxogramas cumulativos .

Você precisa que seus comentários sejam respondidos tão rapidamente quanto a Marvel produz filmes!

Veja como o ClickUp ajuda você:

Com o ClickUp, você pode converter instantaneamente um comentário em uma tarefa e atribuí-lo a um membro da equipe. Eles receberão uma notificação e a tarefa também aparecerá na bandeja de tarefas para ajudá-los a começar imediatamente.

Depois de resolver o problema, basta marcar o comentário como resolvido para eliminar qualquer acompanhamento desnecessário.

5. Mantenha a comunicação fluindo com as seções de comentários

A comunicação ativa da equipe é um dos elementos mais importantes de qualquer projeto Agile.

Sua equipe precisa de uma maneira eficaz de comunicar rapidamente as atualizações do projeto e colaborar no processo de desenvolvimento. Isso é especialmente importante para equipes remotas que só podem interagir face a face por meio de chamadas de vídeo.

Veja como usá-lo com o ClickUp:

Todas as tarefas do ClickUp vêm com sua própria seção de comentários dedicada para troca de arquivos, ideias e aumento da colaboração da equipe. Os colegas de equipe podem até marcar pessoas e compartilhar atualizações de projetos para manter o projeto em andamento.

ClickUp também integra-se a várias ferramentas de comunicação como o Slack e o Zoom para garantir que a comunicação do projeto seja bem-sucedida, você está sempre a um clique de distância!

6. Gerenciar vários estágios de projetos ágeis com Status personalizados A abordagem Agile não é mais apenas para o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Ela pode ser aplicada a vendas, marketing, design, criação de super-heróis... praticamente tudo!

mas só porque você pode usar a mesma metodologia para projetos diferentes, não significa que eles sejam iguais

Como cada projeto tem seu próprio desenho de processo e requisitos de projeto, sua ferramenta de gerenciamento do scrum também precisa se adaptar a elas.

Como o ClickUp ajuda você com isso:

As ferramentas padrão de gerenciamento de projetos geralmente fornecem apenas um conjunto padrão de status de projeto. Com o programa de gerenciamento de projetos do ClickUp, você pode personalizá-los!

Dessa forma, você não fica preso a status que não foram criados para as necessidades do seu projeto.

Por que isso seria um problema?

_Imagine usar o mesmo conjunto de status para seu marketing e para seus projetos de desenvolvimento de software!

Com o Customizable Statuses do ClickUp, você nunca terá esse problema.

Você pode ser tão criativo e detalhado quanto quiser - "Editorial Review", "Beta System Testing ", "Wireframing", "Celebratory Pizza Party Stage " - tudo depende de você!

Mas isso não é tudo do ClickUp recursos !

Assim como os filmes da Marvel nunca são demais, essa poderosa ferramenta Agile Scrum oferece muitos outros recursos, como:

Automação do gerenciamento de projetos: automatize mais de 50 ações ou crie as suas próprias para aprimorar o Scrumeficiência do processo* Prioridades: atribui prioridades de tarefas em um intervalo entre a prioridade mais baixa e a mais alta

Dependências : tentativas de tarefas individuais na sequência correta

Metas do ClickUp : atinja facilmente cada meta de sprint, dividindo-as em metas menores

Pulse: saiba no que sua equipe Kanban está mais focada no momento

Docs: crie umplano de projeto ou bases de conhecimento detalhadas com facilidade

Perfis: conheça as atribuições de todas as funções da sua equipe Scrum

Listas de verificação de tarefas : gerencie seu backlog de sprint com listas de tarefas simples

Detecção de colaboração : saiba quando alguém está trabalhando na mesma tarefa que você

Relatórios de equipe : acompanhe o desempenho em tempo real de sua equipe remoto ou equipe Scrum interna e analisar os relatórios durante as reuniões diárias de Scrum, revisão de sprint ou retrospectiva de sprint

Rastreamento de tempo nativo controle de tempo: controle o tempo que seus projetos Agile Scrum e tarefas individuais levam

Caixa de entrada: um detalhamento completo de suas tarefas passadas, atuais e futuras

MindMaps: crie mapas mentais de forma livre para organizar visualmente suas ideias de projeto

Conclusão

Embora o Agile e o Scrum sejam métodos de gerenciamento de projetos muito úteis, eles diferem um pouco.

A escolha certa entre Scrum e Agile depende do seu projeto, da sua equipe e do seu estilo de gerenciamento.

Entretanto, independentemente da abordagem de gerenciamento escolhida, você precisará de uma ferramenta de gerenciamento de projetos para lidar com suas atividades.

É por isso que o ClickUp, que foi criado para equipes Agile E Scrum, é a ferramenta perfeita para você!

Ela tem tudo o que você precisa, então por que não registrar-se hoje mesmo e passe por seus projetos com a mesma confiança com que seus super-heróis favoritos passam pelos vilões!