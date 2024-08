10 modelos de relatórios diários gratuitos com formatos para mantê-lo no caminho certo

"Qual é o status do [insira o projeto aqui]?"

A pergunta acima pode facilmente aumentar seus níveis de cortisol se você for pego desprevenido. Conhecer o status de cada projeto (tradução: entender o que foi concluído e o que falta fazer) é gerenciamento de projetos 101 . Para manter a si mesmo e a sua equipe na tarefa (e, ousamos dizer, a equipe executiva longe de você), você precisa ser capaz de oferecer um relatório diário de progresso de forma rápida e eficiente. 🙌

Os relatórios diários mantêm sua empresa atualizada sobre o que foi concluído nas últimas 24 horas. O uso de um modelo de relatório diário garante que você não passe o dia inteiro digitando atualizações do zero.

Abaixo, vamos nos aprofundar no que é um modelo de relatório diário, por que ele é valioso e os 10 melhores modelos diários disponíveis atualmente - um deles certamente será o que você precisa em sua empresa.

O que é um modelo de relatório diário?

Um modelo de relatório diário é uma ferramenta que oferece atualizações diárias de status em intervalos de 24 horas. Ele fornece uma visão geral de alto nível do trabalho concluído ontem, do trabalho que precisa ser priorizado hoje e do trabalho que se prevê ser importante para amanhã.

Um modelo de relatório diário é um formulário usado por gerentes de projeto para ajudar a manter suas equipes em dia com uma variedade de projetos. Ele divide grandes marcos em pedaços pequenos para que sua equipe trabalhe com mais eficiência e priorize as tarefas certas no dia a dia.

Benefícios do uso de um modelo de relatório diário formatado

Em uma frase: Um modelo de relatório diário garante que sua equipe receba. Coisas. Feito. 👊

Um modelo de relatório diário é uma ferramenta inestimável no gerenciamento de projetos porque:

Oferece uma visão geral clara das prioridades do dia

Mantém os indivíduos e departamentos inteiros atualizados sobre os projetos

Assegura que os prazos mais importantes não "escapem" aos membros da equipe

Ajuda os indivíduosa planejar seus dias com mais eficiênciapois recebem uma prévia das prioridades do dia com 24 horas de antecedência

Economiza o tempo das empresas ao eliminar a necessidade de check-ins e reuniões

Poupa a largura de banda de um gerente de projeto, pois ele pode reutilizar o mesmomodelo de relatório de status todos os dias em vez de escrever atualizações do zero todas as manhãs

Mantém os projetos dentro do orçamento e ajuda a monitorar quanto tempo e quantos recursos internos são dedicados a um determinado projeto

Permite que as empresas monitorem melhor o pipeline de vendas e ajuda a fechar negócios mais rapidamente com a capacidade de acompanhar o progresso diário

10 modelos de relatórios diários para mantê-lo no caminho certo em 2024

Deseja criar um modelo de relatório diário para sua equipe, mas não sabe por onde começar? Fizemos uma pesquisa detalhada para você, reunindo 10 modelos obrigatórios para o seu relatório de status diário. Basta encontrar o que melhor atende aos seus interesses, personalizá-lo para sua equipe e começar a acompanhar o progresso. 👀

1. Modelo de relatório diário do ClickUp

Forneça uma atualização diária a todos os membros da equipe com o modelo de relatório diário do ClickUp

Quer manter a bola rolando no dia a dia? Modelo de relatório diário do ClickUp é facilmente preenchido e absorvido pelos colegas em todos os departamentos.

Com o modelo de relatório diário do ClickUp, é fácil manter os membros da equipe informados sobre as tarefas realizadas hoje, as prioridades de amanhã e as tarefas no horizonte.

Está enfrentando obstáculos em um projeto?

Use a seção "Blockers" (Bloqueadores) para listar os obstáculos do projeto e seu curso de ação para colocá-lo de volta nos trilhos.

O relatório de status do projeto oferece espaço para a marca personalizada (basta adicionar seu próprio logotipo com um clique) e detalhes obrigatórios, incluindo quem preencheu o relatório, o nome do projeto, o departamento e o prazo do projeto. Na parte inferior do modelo de relatório, você encontrará espaço em branco para detalhes adicionais e uma linha para a assinatura do supervisor. Faça o download deste modelo

2. Modelo de briefing diário do ClickUp

Registre o progresso diário, as prioridades e os bloqueios de cada projeto com o ClickUp Daily Briefing Template

Está tendo dificuldades para manter as reuniões em dia?

Para passar menos tempo na sala de conferência e mais tempo fazendo o trabalho, aproveite as vantagens de Modelo de briefing diário do ClickUp . Esse modelo fácil de usar garante que todo o progresso da equipe esteja avançando e que todos estejam na mesma página.

Quer se trate de tarefas específicas, de uma atualização sobre o andamento geral do projeto ou de um relatório de vendas específico, esse modelo de relatório fornece uma visão clara do andamento do projeto visão geral das metas diárias. Isso também incentiva uma melhor colaboração entre os departamentos.

Comece atribuindo cada tarefa a um colega ou equipe e considere a possibilidade de adicionar partes interessadas como observadores para dar feedback e acompanhar o progresso. Instrua os membros da equipe a preencherem seu progresso diário, quaisquer obstáculos que encontrarem e suas prioridades atuais na seção "Daily Update" (Atualização diária) para manter o controle dos marcos concluídos e futuros.

Por fim, use a seção rastreador de tempo incorporado e recursos de calendário para definir prazos e monitorar quanto tempo interno é dedicado a cada tarefa. Depois que uma tarefa diária é concluída, os colegas podem marcá-la como concluída ou atribuir subtarefas adicionais para as prioridades do dia seguinte, tudo isso para simplificar todo o processo e resolver as tarefas pendentes. Faça o download deste modelo

3. Modelo de relatório de atividades diárias do funcionário do ClickUp

Dê um impulso à produtividade dos funcionários com o modelo de relatório de atividades diárias do ClickUp Employee

O acompanhamento do progresso e do desempenho individual é parte integrante do trabalho de qualquer gerente. Para atribuir tarefas, acompanhar as realizações e avaliar a produtividade dos funcionários, utilize Modelo de relatório de atividade diária do funcionário do ClickUp .

Um relatório de atividades diárias do funcionário documenta a produtividade do funcionário durante o dia de trabalho. Esse modelo permite que seus colegas documentem quais tarefas foram realizadas, quanto tempo cada tarefa levou, se a tarefa foi concluída com êxito e se eles estão enfrentando algum obstáculo.

O modelo oferece um cenário em que todos saem ganhando, tanto para gerentes quanto para subordinados, pois os supervisores recebem uma visão geral de 360 graus do progresso de cada membro da equipe, enquanto os indivíduos podem analisar sua própria produtividade e hábitos de trabalho.

Esse modelo de relatório de progresso diário é essencial para manter os projetos no caminho certo. Ao monitorar o desempenho individual e o cumprimento dos prazos, os gerentes de projeto podem identificar quaisquer áreas problemáticas antes que todo o projeto seja prejudicado. Além disso, ao identificar lacunas individuais na produtividade, você aumenta suas chances de manter praticamente qualquer projeto dentro do cronograma. Faça o download deste modelo

4. Modelo de relatório de fim de dia do ClickUp

Tenha uma vantagem inicial sobre as prioridades de amanhã com o modelo de relatório de fim de dia do ClickUp

Ouça, nós entendemos: no final do dia, você só quer bater o ponto. Mas e se você pudesse usar esses últimos minutos de cada dia para se preparar para o próximo, economizando assim inúmeras horas por semana?

O Modelo de relatório de fim de dia do ClickUp ajuda você a realizar mais com menos tempo, simplesmente definindo as prioridades diárias com 24 horas de antecedência. Utilize o recurso de campos personalizados para criar até 12 atributos diferentes, incluindo comentários, um resumo das tarefas concluídas, o departamento que está concluindo o projeto ou outras informações obrigatórias.

Em seguida, crie status personalizados para marcar cada marco como concluído, em andamento ou aguardando a aprovação de um superior. Por fim, use as exibições personalizadas para rastrear vários métricas de produtividade para sua equipe.

Esse modelo ajuda a aumentar a produtividade diária, gerenciar equipes remotas e subcontratadas e identificar áreas de melhoria. Além disso, os executivos podem aproveitar o relatório para acompanhar o desempenho geral da empresa, as vendas, o estoque e outros dados financeiros. Faça o download deste modelo

5. Modelo de relatório de produção diária do ClickUp

Mantenha sua produção cinematográfica funcionando sem problemas com o modelo de relatório de produção diária do ClickUp

Não importa se você está produzindo um documentário completo ou um anúncio, cada minuto é importante. O Modelo de relatório de produção diária do ClickUp mantém toda a sua equipe em ação 24 horas por dia durante toda a produção (incluindo intervalos para almoço).

Comece registrando os detalhes da produção, incluindo o diretor, o diretor de fotografia, os produtores e o operador de câmera. Em seguida, programe cada dia de produção até o minuto, desde a chamada da equipe, chamada de filmagem e todos os momentos intermediários.

Aproveite as seções de cenas, roteiro, elenco e extras para que cada pessoa saiba quando precisa estar no set, quantas repetições precisam ser concluídas, quais cenas serão executadas e até mesmo quais condições climáticas devem ser esperadas. Por fim, esse modelo inclui um cartão de ponto para cada pessoa (sim, cada pessoa) da sua equipe.

Com esse prático modelo de produção, você terá os créditos rolando em pouco tempo. Faça o download deste modelo

6. Modelo de relatório de vendas diárias do ClickUp

Atinja suas metas de vendas com este modelo diário do ClickUp

Toda empresa, de B2B a B2C, precisa de um pipeline de vendas consistente para ser bem-sucedida. Para expandir sua empresa, as vendas precisam ser uma prioridade 365 dias por ano, não apenas no final de um trimestre ou do ano fiscal.

Com o Modelo de relatório de vendas diárias do ClickUp no ClickUp, você pode acompanhar seu pipeline diariamente, semanalmente ou mensalmente. Na seção "Sales Overview" (Visão geral das vendas), crie um gráfico do total de vendas por produto. Abaixo disso, aprofunde-se nas vendas recentes, observando as unidades vendidas e o preço por unidade de cada produto em seu catálogo.

Por fim, ajude os vendedores a vender de forma mais inteligente na seção "Desempenho do produto". Para cada produto, forneça uma imagem, um número de SKU e o nome do item e, em seguida, escreva vários pontos detalhando por que os clientes gostam desse produto específico. Concentre-se no seu público-alvo, nas perguntas comuns dos clientes e nas oportunidades de upsell para ajudar sua equipe a aproveitar ao máximo cada oportunidade. Faça o download deste modelo

7. Modelo de programação por hora do ClickUp

Planeje cada hora do seu dia com este prático modelo do ClickUp

Quer saber qual é a chave para manter os projetos no caminho certo? Divida cada marco importante em tarefas de tamanho reduzido, garantindo que os membros da sua equipe permaneçam produtivos a cada semana, a cada dia e até mesmo a cada hora.

Com o Modelo de programação por hora do ClickUp com o ClickUp, você cria um cronograma estruturado, porém flexível, para definir claramente os objetivos e as prioridades. Com a visualização de calendário, você pode contabilizar cada hora do seu dia, deixando tempo para reuniões, edições, brainstorming e conclusão de tarefas. É possível codificar por cores cada tarefa, fornecendo uma visão geral de alto nível de como você passa o dia (e a semana).

Esse relatório semanal ajuda a acompanhar o progresso da equipe, reduz a sobrecarga e permite que os colegas dinamizem suas agendas ou mudar as prioridades. Ele permite que os membros da equipe acompanhem suas horas de trabalho e ajuda os supervisores a atribuir tarefas diárias específicas para garantir que cada indivíduo tenha uma quantidade adequada de largura de banda. Faça o download deste modelo

8. Modelo de boletim diário do Word por Template.net

via Template.net

Você é um professor que precisa manter os alunos em dia com suas tarefas? Aproveite o modelo de boletim diário do Word da Template.net para atualizar os pais e responsáveis sobre a produtividade dos alunos durante a semana letiva.

Esse modelo gratuito de relatório diário permite que os educadores preencham facilmente o nome e a série atual de cada aluno na parte superior do formulário. Em seguida, basta marcar uma caixa de seleção para vários critérios, como, por exemplo, se o aluno prestou atenção na aula, seguiu as instruções e concluiu o trabalho no prazo para cada dia da semana. Na parte inferior, há um espaço em branco para os professores acrescentarem comentários escritos sobre o desempenho geral do aluno.

Esse formulário de relatório está disponível para download em vários formatos de arquivo, incluindo Google Docs, Microsoft Word, PDF e páginas da Apple. Faça o download deste modelo

9. Modelo de relatório de trabalho diário em Excel da Status.net

via Status.net

Você tem vários funcionários e prestadores de serviços que precisa controlar? Seja para supervisionar um projeto de construção, um restaurante ou uma agência de marketing, você precisa entender como cada membro da equipe bloqueia seu tempo . Felizmente, o modelo de relatório de trabalho diário em Excel da Status.net pode ajudar.

Com esse formato de relatório, cada membro da equipe pode documentar quantas horas trabalhou, quais atividades foram realizadas (e o tempo dedicado a cada uma delas) e como é remunerado (por exemplo, por hora ou por salário). Há até colunas para registrar se foram usadas horas extras, licenças médicas ou férias anuais autorizadas. Se alguma hora de trabalho não for contabilizada, há um espaço extra para os membros da equipe explicarem como usaram esse tempo.

Esse exemplo de relatório está disponível para download gratuito via Excel. Na parte inferior de cada formulário, o total de horas do funcionário para cada mês (incluindo o total de férias anuais, licença médica ou licença sem remuneração) é calculado para você. Depois que o formulário é entregue, há um espaço para que cada funcionário e supervisor assinem seus nomes para aprovação. Faça o download deste modelo

10. Modelo de relatório diário simples do Word

via Template.net

Quer uma maneira super fácil de otimizar a produtividade da equipe? Este modelo de relatório diário do Microsoft Word é incrivelmente fácil de usar e oferece uma visão geral de alto nível de como sua equipe gasta o tempo.

Para preencher o formulário, basta que cada membro da equipe digite o nome, a data, o local onde o trabalho foi realizado e o número do cargo (se aplicável). Em seguida, em "Detalhes do trabalho", cada colega pode rabiscar uma descrição do trabalho concluído, bem como o horário de início e término de cada tarefa.

Embora já venha pré-projetado, você pode personalizar facilmente as cores, os cabeçalhos e o texto dos parágrafos para tornar o formulário mais adequado à marca. Baixe este modelo

Aumente a produtividade com os modelos de relatórios diários do ClickUp

Para atingir os principais marcos, você precisa acompanhar o progresso individual por mês, semana e dia. Felizmente, os modelos de relatórios diários do ClickUp podem ajudar cada funcionário - e departamentos inteiros - a se manterem em dia com as tarefas.

Os 10 relatórios acima podem ajudar a impulsionar a produtividade da equipe, aumentar as vendas, reduzir as despesas gerais e identificar lacunas em seu plano de projeto diariamente . Além disso, com as ferramentas facilmente personalizáveis do ClickUp, você pode trocar campos, visualizações e textos para garantir que cada relatório atenda às suas necessidades específicas.

Para acessar modelos de relatórios diários, milhares de integrações e tarefas ilimitadas, cadastre-se no ClickUp hoje mesmo .