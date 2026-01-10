Os 10 melhores softwares de construção com IA em 2026

A IA não está apenas mudando a forma como construímos — está mudando a forma como pensamos sobre a construção.

Desde a automação de verificações de segurança até a otimização de mão de obra e materiais, as ferramentas de IA estão tornando os projetos de construção mais rápidos, seguros e eficientes. E com orçamentos mais apertados, prazos em constante mudança e expectativas cada vez maiores dos clientes, ter o software de IA certo pode ser a diferença entre atrasos e cumprimento dos prazos.

Neste blog, reunimos os 10 melhores softwares de construção com IA, projetados para ajudá-lo a se manter à frente, reduzir custos e construir de forma mais inteligente.

📊 Pesquisas mostram: O mercado global de IA na construção civil deve disparar de US$ 4,86 bilhões em 2025 para US$ 22,68 bilhões até 2032, crescendo a uma impressionante taxa composta anual de 24,6%. Esse crescimento explosivo é impulsionado pela capacidade da IA de aumentar a eficiência, reduzir custos e transformar a forma como os projetos são executados, dando aos primeiros a adotarem essa tecnologia uma grande vantagem

Os melhores softwares de construção com IA em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para As equipes de pré-construção precisam de documentação rápida e visual ClickUp – Gerenciamento de tarefas com IA – Automação personalizada do fluxo de trabalho – Gráficos de Gantt, painéis, documentos e chat – Mais de 1.000 integrações Equipes de construção gerenciando projetos complexos com documentos centralizados e automação Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. OpenSpace. ai – Visitas virtuais de 360° ao canteiro de obras mapeadas para plantas baixas – Criação de gêmeos digitais e listas de verificação com IA – Integrações com Procore, Autodesk e PlanGrid – API Insights para análises Equipes de pré-construção que precisam de documentação rápida e visual Preços personalizados Procore – Plataforma unificada para programação, orçamento e documentos – Análises e previsões com tecnologia de IA – Aplicativo móvel para atualizações em campo – Integrações com ferramentas BIM e ERP Equipes de construção em grande escala que precisam de ferramentas de IA centralizadas Preços personalizados Fusion 360 – Projeto generativo com IA – Modelagem paramétrica – Simulação e análise integradas – Plataforma unificada CAD/CAM/PCB Equipes de projeto e engenharia que precisam de CAD inteligente US$ 85/mês por usuário Fieldwire – Acompanhamento e atualizações de tarefas em tempo real – Gerenciamento de plantas e desenhos – Relatórios e notificações baseados em IA – Experiência otimizada para dispositivos móveis Equipes de construção que precisam de relatórios em tempo real do canteiro de obras Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 54/mês por usuário PlanSwift – Cálculos de quantidades digitais com IA – Conjuntos e modelos personalizados – Relatórios e integração com o Excel – Interface do tipo arrastar e soltar Equipes de orçamento que precisam de levantamentos digitais precisos US$ 145,75/mês por usuário (cobrado anualmente) DroneDeploy – Missões automatizadas com drones – Mapas 2D e modelos 3D gerados por IA – Análises de volume, progresso e anomalias – Integração de imagens aéreas em 360° Equipes de construção que coletam dados do canteiro de obras por meio de mapeamento aéreo e terrestre Os planos pagos custam a partir de US$ 499/mês por usuário viAct – Detecção de riscos baseada em visão computacional – Alertas em tempo real e conformidade com normas de segurança – Integração de modelos 3D com imagens de câmeras ao vivo – Segurança de dados e complementos modulares Equipes de segurança e conformidade que precisam de vigilância por IA Aprox. US$ 83/mês (com base em US$ 1.000/ano por módulo); Preços personalizados AI Clearing – Acompanhamento do andamento com IA e visão computacional – Detecção de alterações em tempo real – Relatórios visuais e análises automatizados Equipes de projeto que monitoram construções complexas ou projetos em fase inicial Preços personalizados AVEVA Insight – Manutenção preditiva com IA– Painéis e alertas sem necessidade de programação– Plataforma em nuvem escalável– Reconhecimento de padrões para garantir a confiabilidade dos ativos Equipes de operações industriais que gerenciam ativos de grande porte Preços personalizados

Por que o software de construção com IA se tornou mais essencial do que nunca?

A Inteligência Artificial tornou-se essencial para manter os projetos dentro do prazo e do orçamento. Com o aumento dos custos, a escassez de mão de obra e as exigências dos clientes crescendo a cada dia, as equipes de construção precisam de ferramentas que assumam grande parte do trabalho pesado.

Veja o que o software de construção com IA certo pode ajudar você a fazer:

Acelere o processo de licitação e elaboração de propostas com estimativas de custos e cronogramas gerados por IA

Identifique atrasos e excedentes orçamentários antecipadamente, analisando os dados do projeto em tempo real

Automatize tarefas repetitivas no canteiro de obras, como acompanhar o andamento, sinalizar problemas e atualizar cronogramas

Melhore a segurança no canteiro de obras com câmeras e sensores equipados com IA que detectam riscos instantaneamente

Torne a colaboração mais integrada sincronizando planos, atualizações e relatórios entre equipes e dispositivos

Planeje recursos com mais eficiência, aprendendo com o histórico de uso e os padrões dos projetos

🏗️ Curiosidade: Os antigos romanos inventaram um concreto especial — feito de cal, água do mar e cinzas vulcânicas — tão durável que muitas de suas estruturas, como o Panteão e os aquedutos, ainda estão de pé após quase 2.000 anos. Os engenheiros de hoje estão estudando esse “concreto romano” para inspirar materiais de construção mais duradouros e sustentáveis.

Os 10 melhores softwares de construção com IA para usar

Vamos dar uma olhada nas 10 melhores soluções de software de construção com IA que podem mudar a maneira como você constrói, projeta e gerencia projetos.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo Planeje, gerencie e acompanhe projetos de construção desde a pré-venda até a entrega — tudo em um só lugar no ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um que utiliza IA para otimizar fluxos de trabalho na construção, aumentar a produtividade e melhorar a colaboração em equipe.

O ClickUp para Equipes de Construção ajuda você a planejar, gerenciar e acompanhar projetos de construção, desde a pré-venda até a concepção e a entrega — tudo em um só lugar. Gerencie recursos em uma Lista, programe tarefas em um Calendário ou ajuste datas em um gráfico de Gantt. O ClickUp Views oferece mais de 10 visualizações para planejar tudo sem esforço.

Com a assistência contextual de IA do ClickUp Brain, as equipes de construção podem automatizar tarefas repetitivas, gerar documentação instantânea do projeto e obter respostas em tempo real sobre tarefas, documentos e membros da equipe. Seu criador de automações personalizável permite que os usuários criem fluxos de trabalho usando linguagem natural, reduzindo o esforço manual e minimizando erros.

Faça perguntas como “Quais tarefas relacionadas a licenças estão atrasadas?” ou “Quais dependências de subcontratados precisam de atualizações?” e o Brain fornece resumos com base em dados em tempo real. Você também pode obter visões gerais do projeto em um piscar de olhos, como status do canteiro, atrasos ou excedentes de custo.

Resuma as atividades do seu projeto, identifique tendências e sinalize itens que precisam de atenção com a IA de trabalho mais completa do mundo, o ClickUp Brain

💡 Dica profissional: Sabemos que seu canteiro de obras pode ficar movimentado, mas você ainda pode manter a produtividade. Na verdade, você pode ser 4 vezes mais produtivo — com o Talk to Text! Quando você não tem tempo para digitar atualizações ou criar tarefas manualmente: Abra o ClickUp Brain MAX — seu companheiro de IA para desktop

Basta ditar “Quando o lançamento de concreto estiver concluído, criar tarefa de inspeção” — e o recurso Talk to Text do Brain MAX cuida de tudo, incluindo atribuições e prazos

Use sua voz para registrar atualizações como “Estrutura do telhado 90% concluída” — o Brain MAX transforma essas informações em tarefas registradas ou notas de campo, ideais para canteiros de obras movimentados Controle seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain MAX — use sua voz para criar, resumir e gerenciar tarefas sem usar as mãos

Neste webinar da ClickUp, você aprenderá sobre recursos e estratégias que pode usar para uma gestão eficaz da construção 👇

Automatize tarefas rotineiras, gerencie cronogramas e lide com a documentação, reduzindo o trabalho manual com os Autopilot Agents.

O AI Cards fornecerá insights e recomendações instantâneas diretamente no seu fluxo de trabalho, ajudando as equipes a tomar decisões mais rápidas e baseadas em dados.

Planeje, acompanhe e entregue projetos de construção complexos com eficiência usando as robustas ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp — como gráficos de Gantt, quadros Kanban e painéis do ClickUp. O ClickUp Docs, o ClickUp Chat e o ClickUp Whiteboards mantêm todas as comunicações e arquivos em um só lugar, enquanto mais de 1.000 integrações garantem conectividade perfeita com ferramentas padrão do setor.

O ClickUp integra-se perfeitamente às ferramentas de Modelagem de Informações da Construção (BIM) e oferece um modelo pronto de uso para gerenciamento de construção no ClickUp para você começar.

Baixe um modelo gratuito Acompanhe o progresso, monitore metas e entregue todos os seus projetos dentro do prazo com o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp

Ideal para

Equipes de construção que buscam automatizar fluxos de trabalho, centralizar a documentação e gerenciar projetos complexos com ferramentas baseadas em IA.

Tamanho da equipe

Pequenas equipes de 5 a 20 pessoas, empresas de construção em crescimento, empresas de médio porte e organizações de nível empresarial.

Caso de uso ideal

Ideal para equipes de construção que gerenciam vários projetos, coordenam subcontratados e acompanham o andamento em diferentes canteiros de obras e fusos horários.

Principais recursos

Gerenciamento de tarefas e documentos com tecnologia de IA

Mais de 15 visualizações personalizáveis, incluindo gráficos de Gantt, quadros Kanban e calendário

Automação do fluxo de trabalho com linguagem natural com o ClickUp Brain

Ferramentas integradas como Docs, Chat, Quadros Brancos e Painéis

Mais de 1.000 integrações, incluindo Slack, Google Drive, ferramentas BIM e muito mais

Prós

Altamente personalizável com fluxos de trabalho flexíveis

Aumenta a produtividade entre equipes e tarefas

Um avaliador do G2 diz:

“Ele permite que você faça exatamente o que deseja. Campos e visualizações personalizados permitem que você crie seus próprios fluxos de trabalho e processos, adaptados ao seu local de trabalho.”

Contras

Conjunto de recursos avassalador para novos usuários

Um avaliador do G2 diz:

“São tantos recursos que, no início, pode parecer um pouco complicado.”

Preços do ClickUp

Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,7/5 (mais de 8.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)

💡 Dica profissional: Use o modelo de ata de reunião de construção para documentar decisões importantes, ações a serem tomadas e obstáculos em tempo real. Marque os membros da equipe diretamente no documento para atribuir acompanhamentos e manter todos responsáveis — sem necessidade de e-mails ou chats separados.

2. OpenSpace.ai

O OpenSpace.ai ajuda as empresas de construção a criar facilmente gêmeos digitais dos canteiros de obras. Fixe uma câmera 360° em um capacete, capture imagens enquanto caminha e, em poucos minutos, a IA mapeia as imagens para suas plantas baixas ou modelos BIM, oferecendo uma visão geral do andamento da obra e a detecção antecipada de problemas.

É uma ferramenta poderosa para identificar discrepâncias, otimizar inspeções com listas de verificação de IA e melhorar a colaboração por meio de integrações com o Procore, o Autodesk Construction Cloud, o PlanGrid e muito mais.

Ideal para Equipes de pré-construção que precisam de documentação rápida e visual para orientar a tomada de decisões antecipadas

Tamanho da equipe: de médio porte a grande empresa — ideal para equipes que gerenciam fluxos de trabalho de alto volume ou com vários projetos

Caso de uso idealPerfeito para empreiteiras e proprietários que criam gêmeos digitais de canteiros de obras antes do início das obras

Principais recursos

Visitas virtuais de 360° ao canteiro de obras são mapeadas automaticamente para os planos do projeto em poucos minutos

Criação de gêmeos digitais para visualizar o progresso e detectar erros antecipadamente

Listas de verificação com tecnologia de IA para inspeções padronizadas no canteiro de obras

Integrações com Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid e muito mais

API Insights para análises e relatórios avançados

Prós

Ajuda as equipes a economizar tempo, eliminando a marcação manual de fotos e agilizando a documentação

Um avaliador do G2 diz: “Super fácil de usar. Equipe de suporte prestativa e interface de usuário fácil de navegar para aqueles profissionais de campo menos familiarizados com a tecnologia.”

Contras

A configuração da digitalização e o processo de integração da câmera podem levar algum tempo

Um avaliador do G2 afirma: “A comparação do modelo 3D com as imagens reais precisa ser aprimorada. Ao trabalhar em ritmo acelerado, a renderização das imagens do modelo não é rápida o suficiente, mesmo com máquinas potentes.”

Preços

Preços personalizados com base no volume do projeto e nos recursos incluídos

Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (1 avaliação)

📮ClickUp Insight: Apenas 7% dos profissionais dependem da IA principalmente para gerenciamento e organização de tarefas. Isso pode ocorrer porque as ferramentas estão restritas a aplicativos específicos, como calendários, listas de tarefas ou aplicativos de e-mail. Com o ClickUp, a mesma IA impulsiona seus fluxos de trabalho de e-mail ou outras formas de comunicação, calendário, tarefas e documentação. Basta perguntar: “Quais são minhas prioridades hoje?”. O ClickUp Brain fará uma busca em todo o seu espaço de trabalho e dirá exatamente o que você precisa fazer com base na urgência e na importância. Assim, o ClickUp consolida mais de 5 aplicativos para você em um único superaplicativo!

3. Procore

A Procore oferece uma plataforma completa de gerenciamento de projetos de construção com ferramentas aprimoradas por IA para controle de documentos, orçamento, relatórios e colaboração. A Procore reúne todas as fases da construção em um único lugar, facilitando a coordenação de equipes, o acompanhamento do trabalho no canteiro e uma forma mais inteligente de trabalhar.

Seu aplicativo móvel permite que as equipes enviem documentos, enviem atualizações e se comuniquem de qualquer lugar. Além disso, o Procore é compatível com BIM e outras ferramentas do setor, aumentando a eficiência geral do fluxo de trabalho.

Ideal para Equipes de construção de grande porte que precisam de uma plataforma centralizada com insights de IA

Tamanho da equipeEmpresas de médio porte a grandes corporações com foco em operações de grande porte ou com vários projetos

Caso de uso idealÓtimo para empreiteiras, subempreiteiras e proprietários que buscam otimizar todos os aspectos da execução do projeto

Principais recursos

Plataforma unificada para controle de documentos, programação, orçamento e comunicação

Atualizações em tempo real e controle de versões garantem a sincronização entre o escritório e o canteiro de obras

Aplicativo móvel robusto para captura e atualização de dados no local

Análises baseadas em IA ajudam a prever orçamentos, acompanhar a produtividade e identificar riscos

Integrações com as principais ferramentas de BIM, ERP e programação

Prós

Centraliza dados e equipes para fluxos de trabalho otimizados

Um avaliador do G2 diz: “O que mais gosto é que é possível anexar documentos e fotos aos relatórios diários. Isso ajuda a garantir que as informações necessárias fiquem facilmente acessíveis em um único lugar.”

Contras

Permissões complexas e falta de automação de tarefas recorrentes

Um avaliador do G2 diz: “Os fluxos de trabalho e os módulos parecem um pouco rígidos, e seria útil ter mais controle sobre como as ferramentas são configuradas para as necessidades específicas do projeto.”

Preços

Preços personalizados com base no volume do projeto e nas necessidades de funcionalidades

Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.600 avaliações)

📚 Leia também: Confira estas alternativas ao Procore!

4. Fusion 360 da Autodesk – A melhor solução de CAD com IA

O Fusion 360 da Autodesk integra IA em todas as etapas do processo de projeto — desde o projeto generativo e a simulação até a colaboração em tempo real —, oferecendo a engenheiros e arquitetos as ferramentas para criar de forma mais rápida, inteligente e eficiente. Seu mecanismo de projeto com tecnologia de IA explora várias opções estruturais com base nas suas restrições, enquanto as ferramentas de simulação integradas ajudam a validar o desempenho antes do início da construção.

O Fusion 360 também combina recursos de CAD, CAM e PCB em uma única plataforma, tornando-o a melhor opção para equipes que trabalham em várias disciplinas.

Ideal para Equipes de projeto e engenharia que precisam de CAD inteligente com ferramentas generativas e de simulação baseadas em IA

Tamanho da equipeEmpresas de pequeno a médio porte, equipes de produto em crescimento e grupos de engenharia corporativos

Caso de uso idealPerfeito para arquitetos e engenheiros que criam componentes estruturais otimizados ou peças CNC usando iterações de projeto baseadas em IA

Principais recursos

Motor de projeto generativo com IA para opções estruturais rápidas e otimizadas

Modelagem paramétrica para controle detalhado do projeto e revisões rápidas

Ferramentas integradas de simulação e análise para validar o desempenho

Colaboração em tempo real na nuvem entre equipes e disciplinas

Ferramentas CAD/CAM/PCB unificadas em uma única interface

Prós

Uma poderosa plataforma CAD tudo-em-um com preços flexíveis e desempenho sólido

Um avaliador do G2 diz: “Ele tem uma interface de usuário muito limpa e moderna e inclui todos os recursos que você esperaria de um software CAD profissional.”

Contras

Requer créditos na nuvem para recursos avançados e não oferece acesso offline completo

Um avaliador da Capterra diz: “Não gosto do fato de alguns recursos estarem bloqueados por créditos pagos adicionais e de o trabalho offline ser limitado.”

Preços

US$ 85/mês por usuário ou US$ 680/ano por usuário

Gratuito para amadores, startups e estudantes que se enquadrem nos requisitos

Extensões adicionais estão disponíveis por um custo extra

Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,5/5 (mais de 420 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 220 avaliações)

🏗️ Curiosidade: robôs movidos a IA agora estão assentando tijolos e até mesmo realizando instalações elétricas complexas no canteiro de obras, reduzindo drasticamente os tempos de construção e minimizando erros humanos.

5. Fieldwire – Ideal para análise de dados com IA em canteiros de obras

O Fieldwire traz insights poderosos de dados impulsionados por IA para os canteiros de obras. Seu recurso de relatórios inteligentes agrega dados em tempo real de plantas, tarefas, fotos e formulários, revelando tendências, gargalos e anomalias para que as equipes possam agir rapidamente. Com o rastreamento automatizado de problemas e formulários personalizados, a comunicação se torna integrada, enquanto o aplicativo móvel intuitivo garante que as equipes permaneçam conectadas e produtivas no local.

Ideal para Equipes de construção que precisam de insights em tempo real e relatórios simplificados do canteiro de obras

Tamanho da equipeEquipes de pequeno a médio porte, equipes de campo e gerentes de projeto

Caso de uso idealIdeal para equipes de campo que gerenciam vários canteiros de obras e precisam de atualizações em tempo real sem precisar trocar de ferramenta

Principais recursos

Compartilhamento fácil de plantas e desenhos com controle de versão

Criação, atribuição e acompanhamento de tarefas em tempo real entre equipes

Relatórios abrangentes com análise de tendências, acompanhamento de problemas e métricas de desempenho

Notificações automatizadas e formulários personalizados para uma comunicação simplificada

Aplicativo móvel intuitivo para capturar fotos, anotações e atualizações no local

Prós

Ajuda as equipes a se manterem organizadas e aumenta a responsabilidade

Um avaliador do G2 diz: “Ferramenta extremamente útil… Posso criar listas de verificação e diferentes tarefas com critérios. É uma ótima maneira de acompanhar qualquer projeto, gerenciar o tempo e garantir a responsabilidade dos trabalhadores.”

Contras

Editar plantas no computador pode ser complicado às vezes

Um avaliador do G2 diz: “É muito difícil criar ou editar linhas ou quaisquer outros atributos no computador com a mesma facilidade com que isso pode ser feito no celular.”

Preços

Básico: Gratuito

Pro: US$ 54/usuário/mês (anual)

Empresas: US$ 74/usuário/mês (pagamento anual)

Business Plus: US$ 89/usuário/mês (anual)

Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 220 avaliações)

🔎 Você sabia? Ferramentas de IA generativa podem simular e avaliar milhões de cronogramas de construção em minutos, ajudando empreiteiros a identificar instantaneamente o plano de projeto mais eficiente e econômico.

6. PlanSwift – Ideal para estimativas de custos de construção

O PlanSwift traz um cálculo de quantidades inteligente baseado em IA para o seu processo de orçamento, prometendo uma redução de até 92% no tempo gasto com medições. Ele usa algoritmos inteligentes para permitir que os profissionais calculem quantidades diretamente a partir de plantas baixas digitais, eliminando erros e agilizando o processo de licitação.

Com conjuntos e modelos reutilizáveis, os usuários criam estimativas precisas de forma consistente e obtêm visibilidade sobre a alocação de recursos e os custos.

Ideal para Equipes de orçamento que precisam de levantamentos digitais rápidos e precisos e modelos de fluxo de trabalho consistentes

Tamanho da equipeEmpresas de construção de pequeno a médio porte, estimadores e equipes especializadas

Caso de uso idealÓtimo para empreiteiros que desejam reduzir drasticamente o tempo de levantamento de medidas e garantir precisão na estimativa de materiais e mão de obra

Principais recursos

Cálculos digitais precisos e baseados em IA diretamente a partir de PDFs ou plantas

Conjuntos e modelos personalizáveis para fluxos de trabalho consistentes

Informações detalhadas e análises para otimizar a alocação de recursos

Interface do tipo arrastar e soltar com ferramentas do tipo apontar e clicar para maior rapidez e facilidade

Integração perfeita com o Excel e outras ferramentas de relatórios

Prós

Interface intuitiva que reduz drasticamente o tempo de cálculo

Um avaliador do G2 diz: “Muito preciso, rápido e confiável. Já usei muitos programas e, de longe, este é o que mais gosto.”

Contras

Suporte limitado à nuvem e desempenho mais lento em projetos de grande porte

Um avaliador da Capterra afirma: “Tentar criar orçamentos completos por meio do software é um processo muito demorado. Além disso, ele não seleciona os pontos com precisão quando utilizo o recurso de ‘um clique’.”

Preços

US$ 1.749/ano por usuário (assinatura vitalícia)

Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,3/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 390 avaliações)

🔎 Você sabia? As ferramentas de IA estão revolucionando a estimativa de custos com recursos digitais de levantamento de medidas altamente precisos, reduzindo drasticamente o tempo necessário para cálculos manuais.

7. DroneDeploy – Ideal para captura de realidade com IA

O DroneDeploy usa drones e IA para transformar a documentação de canteiros de obras. Sua plataforma intuitiva captura mapas 2D de alta resolução e modelos 3D a partir de imagens aéreas, enquanto análises automatizadas destacam tendências, anomalias e necessidades de recursos em tempo real.

Com a integração perfeita de imagens do solo, recursos visuais de acompanhamento do andamento e relatórios, as equipes permanecem informadas, alinhadas e prontas para agir sem precisar vasculhar planilhas.

Ideal para Equipes de construção que precisam de uma visão abrangente do canteiro de obras por meio da captura da realidade aérea e terrestre

Tamanho da equipeOrganizações de pequeno porte até grandes corporações com vários canteiros de obras ou projetos de grande escala

Caso de uso idealIdeal para equipes de projeto que desejam dados rápidos e visuais — como mapas topográficos, medição de volume e comparações de progresso — sem intervenção manual

Principais recursos

Planejamento de voo fácil de usar com missões automatizadas de drones

Mapas 2D de alta resolução e modelos 3D para visualização do canteiro de obras

A análise de IA revela o progresso, cálculos de volume e anomalias

Suporte para imagens em 360° captadas do solo para completar a visão do canteiro

Colaboração na nuvem e fácil compartilhamento de resultados

Prós

Interface muito intuitiva, compartilhamento sem complicações e suporte excepcional

Um avaliador do G2 diz: “O DroneDeploy é como um iPhone, Macbook ou iPad… A interface do usuário é muito intuitiva, e os pilotos podem criar e compartilhar facilmente planos, andamentos e produtos preliminares.”

Contras

A lista de recursos nem sempre é clara e faltam alguns recursos de planejamento de missões

Um avaliador do G2 afirma : “Os recursos de transmissão ao vivo poderiam ser mais fáceis de implementar para drones.”

Preços

Indivíduo: US$ 499/usuário/mês

Avançado: US$ 599/usuário/mês

Projetos e Empresas: entre em contato com o departamento de vendas para obter preços personalizados

Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,4/5 (mais de 69 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

🔎 Você sabia? A análise preditiva com tecnologia de IA pode prever riscos do projeto — como atrasos causados por mau tempo ou falhas de equipamentos — para que as equipes possam ajustar os cronogramas de forma proativa e evitar contratempos dispendiosos

8. viAct – Ideal para monitoramento de canteiros de obras com IA

O viAct oferece monitoramento de construção baseado em IA, impulsionado por visão computacional avançada. Ele oferece alertas de segurança em tempo real, verificações de conformidade e acompanhamento do andamento das obras com uma precisão impressionante de 97% na detecção de riscos. Sua plataforma integra imagens de câmeras ao vivo com modelos 3D do canteiro de obras, proporcionando aos gerentes de projeto uma visão completa e imersiva do trabalho em andamento.

Desde a detecção de violações de EPI até a sinalização de zonas inseguras, o viAct ajuda as equipes a prevenir problemas antes que eles se agravem, ao mesmo tempo em que mantém os dados do canteiro de obras protegidos por meio de protocolos de criptografia robustos.

Ideal para Equipes de segurança e conformidade que precisam de monitoramento preciso, automatizado e 24 horas por dia

Tamanho da equipeEmpresas de construção de médio porte a grandes, que gerenciam projetos de grande porte ou com várias obras

Caso de uso idealIdeal para empresas que desejam uma vigilância aprimorada por IA que sinalize violações de EPI, entrada não autorizada em zonas restritas e desvios de segurança em tempo real

Principais recursos

Detecta riscos de segurança com 97% de precisão usando visão computacional

Alerta as equipes instantaneamente sobre desvios do plano e comportamentos inseguros

Integra modelos 3D com imagens de câmera em tempo real para uma visibilidade imersiva do canteiro de obras

Oferece complementos modulares para necessidades específicas, como monitoramento de andaimes

Mantém os dados confidenciais do canteiro de obras protegidos com criptografia e autenticação

Prós

Rápido de implementar e fácil de integrar aos sistemas existentes no canteiro de obras

Um avaliador do G2 afirma: “O sistema usa tecnologia avançada para analisar imagens de vídeo… é muito fácil de integrar com sistemas inteligentes já existentes.”

Contras

Alto custo inicial de instalação, dependendo do caso de uso

Um avaliador do G2 diz : “O custo inicial foi alto, mas com esse tipo de plataforma, vale a pena.”

Preços

Preços personalizados — com base nos recursos e na escala de implantação

Avaliações da G2 e da Capterra

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🔎 Você sabia? Os sistemas de IA podem otimizar o sistema de climatização, a iluminação e outros componentes que consomem energia no projeto de edifícios, levando a estruturas mais ecológicas e sustentáveis

9. Limpeza com IA

O AI Clearing utiliza visão computacional e aprendizado de máquina para acompanhar o andamento do canteiro de obras em tempo real. A plataforma detecta pequenas mudanças no local — como paredes recém-concluídas ou infraestrutura instalada — e as compara com as atividades planejadas, facilitando a identificação de desvios e a tomada rápida de medidas.

Com análises visuais e relatórios automatizados, os gerentes de projeto permanecem informados e alinhados durante todo o processo de construção.

Ideal para Equipes de projeto que precisam de acompanhamento automatizado e visual do andamento das obras

Tamanho da equipeEmpresas de construção de pequeno a médio porte e proprietários que buscam monitoramento personalizado

Caso de uso idealIdeal para monitorar as fases iniciais da construção ou obras complexas, nas quais os dados visuais de progresso são importantes

Principais recursos

A detecção de alterações com tecnologia de IA sinaliza diferenças entre o progresso real e as etapas planejadas

Análises visuais em tempo real e painéis para comparar imagens do canteiro de obras com os resultados esperados

A geração automatizada de relatórios simplifica a comunicação com as partes interessadas e aumenta a transparência do projeto

Prós

Melhora a precisão e a visibilidade do andamento da obra

Contras

Adoção limitada e falta de suporte nos EUA

Preços

Preços personalizados — entre em contato com o departamento de vendas; provavelmente com base na escala do canteiro e na frequência de monitoramento

Avaliações da G2 e da Capterra

G2: Sem avaliações

Capterra: Sem avaliações

🔎 Você sabia? Drones e sensores com inteligência artificial podem monitorar canteiros de obras em tempo real, sinalizando instantaneamente riscos de segurança ou desvios em relação aos planos para manter os projetos dentro do prazo e os trabalhadores protegidos

10. AVEVA Insight

O AVEVA Insight utiliza análises baseadas em IA e ferramentas de manutenção preditiva para fornecer às equipes informações em tempo real sobre a integridade e o desempenho dos ativos. Ele integra automaticamente dados de sensores, equipamentos e sistemas operacionais em um painel unificado, ajudando as equipes de manutenção e operações a tomar decisões mais inteligentes, reduzir o tempo de inatividade e otimizar a eficiência.

Com análises automatizadas, alertas personalizáveis e escalabilidade na nuvem, o AVEVA Insight transforma seus dados em inteligência acionável.

Ideal para Equipes operacionais nos setores de manufatura, energia, petróleo e gás ou industrial que precisam de confiabilidade de ativos baseada em dados

Tamanho da equipeOrganizações de médio porte a grandes empresas com diversos equipamentos e ativos operacionais

Caso de uso idealÓtimo para gerentes de operações que buscam reduzir a manutenção não planejada e prolongar a vida útil dos equipamentos

Principais recursos

Manutenção preditiva baseada em IA para antecipar e prevenir falhas de equipamentos

Painéis sem código e alertas automáticos para usuários sem conhecimentos técnicos

Suporta várias fontes de dados com mais de 18 drivers e API REST

Plataforma nativa da nuvem e escalável que minimiza a carga de TI

Reconhecimento de padrões para priorizar ativos e otimizar fluxos de trabalho de manutenção

Prós

Ajuda a otimizar a manutenção e melhorar o tempo de atividade

Um avaliador do G2 afirma: “Útil para aplicações em que a manutenção preventiva não é suficiente e é necessária a manutenção preditiva.”

Contras

Precisa de mais recursos e de uma implantação mais fácil

Um avaliador do G2 diz: “Deve incluir mais recursos prontos para uso e facilidade de implantação.”

Preços

Preços personalizados com base no número de ativos, integrações e nível de suporte

Avaliações da G2 e da Capterra

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Sem avaliações

⚡Uma revolução: Mesmo pequenas dúvidas — como detalhes que faltam em uma planta baixa — podem atrasar o trabalho por dias. Com ferramentas de IA como o ClickUp, você pode atribuir essas dúvidas à pessoa certa, receber acompanhamentos automáticos e acompanhar as respostas em um só lugar, para que o projeto continue avançando sem atrasos.

Use o software de construção com IA para canteiros de obras mais eficientes

Os avanços tecnológicos transformaram o setor da construção. Nos últimos anos, o papel do software de IA ganhou destaque. As 10 notáveis soluções de software de IA que exploramos hoje demonstraram o poder transformador da tecnologia no setor.

Se você está pronto para revolucionar a maneira como gerencia tarefas, colabora com equipes e supervisiona projetos, é hora de abraçar o futuro com o ClickUp. Experimente em primeira mão como essa plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um pode se integrar perfeitamente aos seus fluxos de trabalho de construção e aumentar a produtividade com recursos baseados em IA. ?

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!