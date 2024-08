As 10 principais alternativas e concorrentes da Procore em 2024

O software de gerenciamento de construção da Procore está no mercado há quase duas décadas. É muito tempo para transformar um setor e ganhar o status de um dos líderes de mercado software de gerenciamento de construção !

via Aquisição Independentemente de sua empresa estar no primeiro ou no quinto ano, você precisa de um software para lidar com os projetos atuais e, ao mesmo tempo, planejar o futuro. Existem alternativas da Procore que podem ser mais adequadas para sua empresa projeto, orçamento e necessidades de fluxo de trabalho.

Neste guia, destacaremos as 10 principais alternativas de Procure para maximizar seus serviços e relacionamentos com clientes !

O que você deve procurar nas alternativas à Procore?

Veja a seguir o que você deve procurar nas alternativas da Procore.

Múltiplas visualizações

Para garantir que você tenha uma visão de 360 graus do progresso do projeto, a alternativa Procore escolhida deve ter várias visualizações. Estas três visualizações são um bom começo: calendário, Gantt e Quadros Kanban para projetos de construção controle de progresso.

Gerencie cronogramas de construção em uma visualização Gantt no ClickUp

Funcionalidade de gerenciamento de projetos

Qualquer bom software de gerenciamento de construção terá recursos detalhados de gerenciamento de projetos. Esses recursos devem incluir gerenciamento de tarefas controle de tempo, painéis de atividades, estimativa de custos e relatórios de progresso do projeto.

Portal do cliente ou CRM Gerenciamento de construção é mais fácil quando você não precisa depender de 101 ferramentas para fazer as coisas. É por isso que seu software precisa ter

CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) ou portal do cliente . Ambos simplificarão a comunicação e agilizarão os envios, as RFIs e o compartilhamento de especificações.

Selecione widgets para visualizar qualquer tipo de dados em um ClickUp Dashboard

Modelos pré-criados e personalizados

O gerenciamento de projetos de construção é um processo complexo. Com os modelos, você pode configurar um trabalho repetitivo para que sua equipe possa se concentrar nas tarefas certas. De painéis de projetos para fluxos de trabalho, crie o máximo de modelos de construção para diferentes equipes e serviços.

As 10 melhores alternativas ao Procore

1. ClickUp

Crie seu plano de fluxo de trabalho ideal e sua visualização personalizada no ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo-em-um para personalizar como um projeto e uma software de gerenciamento de construção . Com o ClickUp, você pode gerenciar um projeto inteiro, desde a pré-venda até a conclusão da obra entrega do projeto aos clientes.

O ClickUp também é mais versátil para se adequar a todo tipo de projeto, graças à sua extensa lista de recursos, à grande comunidade e ao desenvolvimento constante de novos recursos. Além disso, o ClickUp oferece um plano gratuito com todas as funcionalidades de que você precisa para gerenciar um projeto de construção. Experimente o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp

via BuilderTrend O Buildertrend é um software de gerenciamento de construção baseado em nuvem para construtores de casas, empreiteiros especializados e reformadores. Ao contrário do Procore, que se concentra mais no lado do gerenciamento, o Buildertrend se concentra mais no cliente e no gerenciamento de projetos gerenciamento de empreiteiros . No entanto, ele tem as ferramentas essenciais de gerenciamento de projetos e colaboração para concluir um projeto de construção.

O Buildertrend é mais adequado para empresas de construção de pequeno e médio porte, enquanto o Procore é mais versátil para se adequar a organizações maiores.

Recursos do Buildertrend

Gerenciamento financeiro abrangente, incluindo pagamentos on-line, licitações e contas,pedidos de compraestimativas, faturamento e relatórios financeiros avançados

Comunicação perfeita auxiliada por um portal do cliente, mensagens, subcontas e documentos e compartilhamento de fotos

Gerenciamento de projetos de construção é possível graças acronogramas de construçãoordens de alteração, controle de tempo, tarefas, registros diários, gerenciamento de calendário, etc.

Gerenciamento de vendas e pré-contrato auxiliado por um CRM, marketing por e-mail integrado, agendamento de compromissos e criação e gerenciamento de propostas

Prós do Buildertrend

Um CRM avançado para acompanhamento de leads egerenciamento centralizado de clientes* Soluções automatizadas de decolagem e estimativa

Suporte útil ao cliente

Todos os produtos essenciais para executar projetos do início ao fim

Contras do Buildertrend

Interface desajeitada no aplicativo móvel Buildertrend

Muitas vezes lenta e com falhas

Funcionalidade um tanto tradicional de gerenciamento de tarefas

Preços da Buildertrend

O Buildertrend tem um modelo de preço fixo com três planos.

Essencial : uS$ 99 por mês

: uS$ 99 por mês Avançado : uS$ 399 por mês

: uS$ 399 por mês Completo: uS$ 899 por mês

Avaliações de clientes da Buildertrend

G2 : 3.8 (mais de 50 avaliações)

: 3.8 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.5 (1500 avaliações)

3. Fieldwire

via Fio de campo O Fieldwire é uma das alternativas mais populares da Procore e se descreve como uma "plataforma de gerenciamento de canteiro de obras para equipes de construção" O objetivo do Fieldwire é ajudar as equipes do setor de construção a alinhar o campo e o escritório a partir de qualquer dispositivo. Tanto a Procore quanto a Fieldwire têm muitas semelhanças. No entanto, o modelo de preços da Fieldwire pode ser mais favorável para equipes menores. Além disso, a maioria dos profissionais do setor de construção considera a Fieldwire mais fácil de configurar e usar do que a Procore.

Recursos do Fieldwire

Agendamento de equipes e tarefas

Mensagens em tempo real para manter os gerentes de projeto e os clientes informados

Conte a história do projeto e acompanhe as tarefas com anexos de fotos e arquivos

Controle de versão e hyperlinking automático de desenhos de construção em qualquer dispositivo

Aplicativo móvel com recursos de edição off-line

Visualizador BIM com metadados de modelo 3D e medições de vários elementos

Aplicativo de lista de pendências para inspeções precisas, visitas guiadas e fechamento mais rápido

Formulários digitais e preenchíveis para RFIs, relatórios diários, planilhas de horas e solicitações de inspeção

Profissionais do Fieldwire

Visualizações Kanban, calendário e Gantt para acompanhar os cronogramas do projeto

Notificações para atualizações sobre o status da tarefa

Fácil acesso a documentos e desenhos graças aos hiperlinks automáticos

Anotação por meio de anexos de notas, imagens e vídeos

Relatórios detalhados para gerenciamento de documentos

Modificação em lote para economizar seu tempo

Uma plataforma centralizada que conecta todo o ecossistema do seu local de trabalho

Contras do Fieldwire

Ferramenta de desenho e anotações manuscritas instável

Falta uma função de pesquisa de texto

Não é possível copiar tarefas e seus dados para outro projeto

Integrações limitadas

Preços do Fieldwire

Básico : Gratuito para sempre com um limite de três projetos

: Gratuito para sempre com um limite de três projetos Pro : uS$ 29 por usuário por mês

: uS$ 29 por usuário por mês Business : uS$ 49 por usuário por mês

: uS$ 49 por usuário por mês Premier: $89 por usuário por mês

Avaliações de clientes do Fieldwire

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 80 avaliações)

4. Oracle Primavera

via Oracle Primavera O Oracle Primavera existe há mais tempo do que a maioria das alternativas da Procore nesta lista. Essa plataforma de gerenciamento de construção integra o gerenciamento de projetos, mitigação de riscos recursos, gerenciamento de portfólio e programação. Comparado ao Procore, o Oracle Primavera é mais sofisticado para o setor de construção graças à sua ampla gama de recursos.

Recursos do Oracle Primavera

Representação gráfica da utilização de funções e recursos

Análise hipotética para explorar cenários

Acesso seguro ao cronograma por vários usuários

Programação de vários projetos simultaneamente

Interfaces de membros da equipe para ajudar a reunir atualizações de status

Gerenciamento de informações

Colaboração em campo, relatórios e agendamento da força de trabalho

Integrações contábeis

Profissionais do Oracle Primavera

Um prático e potente recurso de planejamento de recursos

Recursos abrangentes e sofisticados para projetos de grande escala

Apresenta inteligência preditiva para identificar e mitigar riscos

Um CPM integrador para conectar perfeitamente o campo e o escritório

Contras do Oracle Primavera

Difícil de usar e requer treinamento e certificação extensivos

Muito caro, mesmo para grandes corporações

Pode parecer inestético para alguns usuários, pois o Oracle se concentra mais no resultado do que na estética

Preços do Oracle Primavera

Os preços estão disponíveis somente mediante solicitação por meio do Oracle Primavera.

Avaliações de clientes do Oracle Primavera

G2 : 4.4/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

5. PILHA

via ESTOQUE A STACK se descreve como uma "estimativa e decolagem tudo-em-um baseada em nuvem para empreiteiros profissionais" Com a STACK, você pode gerenciar especificações, documentos de projeto e decolagens com mais rapidez, criar propostas e estimativas personalizadas e colaborar com toda a sua equipe. Ao contrário da Procore, que é equilibrada entre planejamento e implementação, a STACK se concentra mais no planejamento pré-construção e no gerenciamento de clientes.

Recursos do STACK

Painel de atividades

Ferramenta de contagem automática para planejar materiais e estimativas de recursos

Integra-se com imagens do Google Earth

Calendário para visualizar os próximos projetos por data de vencimento

Função de pesquisa para encontrar rapidamente projetos anteriores

STACK pros

Uma biblioteca completa de aplicativos pré-criados ebancos de dados de materiais personalizados* Excelente suporte e treinamento ao cliente

Versátil e fácil de usar

Um plano gratuito com gerenciamento básico do processo de pré-construção

Contras do STACK

Personalização limitada da interface do usuário

Um plano premium caro

Preços da STACK

A STACK oferece um plano gratuito e três outros planos premium de taxa fixa.

Gratuito : Dois projetos simultâneos e 10 decolagens por projeto

: Dois projetos simultâneos e 10 decolagens por projeto Início : uS$ 2.499 por ano

: uS$ 2.499 por ano Crescer : uS$ 5.499 por ano

: uS$ 5.499 por ano Construção: Preços personalizados

Avaliações de clientes do STACK

G2 : 3.8/5 (mais de 10 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.200 avaliações)

6. Equipe vermelha

via Equipe vermelha Como concorrente popular da Procore, a RedTeam permite que você gerencie projetos de construção em qualquer lugar e a qualquer momento por meio de sua plataforma em nuvem. Essa software de gerenciamento de projetos permite planejar tudo, desde a pré-construção até a entrega do projeto.

Enquanto o Procore foi projetado para várias pessoas, incluindo proprietários, empreiteiros gerais e subempreiteiros, o RedTeam foi projetado especificamente para empreiteiros gerais. Além disso, o RedTeam oferece análises hipotéticas, enquanto o Procore não oferece. Por fim, o suporte ao cliente da RedTeam é mais rápido e prático.

Recursos do RedTeam

Módulo financeiro para estimativa de custos

CRM integrado

Faturamento e cobrança

Gerenciamento de fluxo de trabalho para facilitar o planejamento e o gerenciamento de projetos

Guia de colaboração para compartilhar documentos e solicitar feedback

Resumos de projetos para acesso mais rápido aos detalhes do projeto

Prós do RedTeam

Processos e funcionalidades sistemáticos para que nada passe despercebido

Recursos para facilitar o gerenciamento de todas as fases do projeto

Modelos de documentos de construção para solicitações de informações, definições e atualizações mais rápidas

Relatórios abrangentes de custos de trabalho são gerados com um único clique

Suporte rápido ao cliente

Contras do RedTeam

Pode ser complicado de personalizar e implementar

Recursos limitados no aplicativo móvel da ReadTeam

Preços do RedTeam

Os preços estão disponíveis mediante solicitação por meio da RedTeam.

Avaliações de clientes do RedTeam

G2 : 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 190 avaliações)

7. Nova forma

via Nova forma A Newforma é uma alternativa à Procore que permite que engenheiros e arquitetos centralizem informações e dados de projetos. Devido à sua plataforma dedicada de gerenciamento de informações de projeto (PIM), a Newforma oferece melhor gerenciamento de informações para profissionais do setor de construção do que a Procore.

Recursos do Newforma

Uma visão única e unificada de todas as informações de seu projeto

Rastreamento fácil de e-mails arquivados em um projeto

Fluxos de trabalho automatizados de administração de construção

Controle de versão de documentos e controles flexíveis de permissão de acesso

Conexão perfeita com o campo, permitindo a importação de imagens, listas de pendências, etc.

Fóruns de mensagens e atas de reuniões para facilitar a colaboração

Prós do Newforma

Usuários ilimitados em uma única conta de projeto

Fluxos de trabalho flexíveis e intuitivos de envio e RFIs

Super fácil de organizar informações e configurar permissões

Interface de usuário amigável e moderna

Ampla funcionalidade de pesquisa, incluindo documentos achatados e OCR

Contras do Newforma

Newforma às vezes apresenta atrasos

Ferramentas de marcação limitadas

Difícil de configurar e usar o aplicativo móvel

As atualizações e os novos recursos demoram a ser lançados

Preços da Newforma

Os preços só estão disponíveis mediante solicitação por meio da Newforma.

Avaliações de clientes da Newforma

G2 : 4/5 (mais de 90 avaliações)

: 4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 3.8/5 (mais de 5 avaliações)

8. Encarregado de empreiteira

via Encarregado de empreiteira Em comparação com a maioria das alternativas da Procore nesta lista, o Contractor Foreman é um software de gerenciamento de construção acessível. Essa plataforma também tem um portal do cliente rico em recursos para simplificar a coleta de detalhes do projeto e a comunicação com o cliente. Além disso, ao contrário do Procore, o Contractor Foreman é mais adequado para equipes de pequeno e médio porte.

Recursos do Contractor Foreman

Visualização de Gantt, calendário e linha do tempo para analisar o progresso do projeto

Programação de equipes e tarefas

Gerenciamento de licitações

Gerenciamento de subcontratados

Cartões de ponto com rastreamento por GPS

Editor de documentos, formulários editáveis e listas de verificação para RFIs e planejamento de tarefas

Controle de custos do projeto

Painel de atividades para uma visualização rápida do status e das atualizações das tarefas

Flexível e personalizável para se adequar ao projeto

Prós do Contractor Foreman

Preço acessível adequado para equipes menores

Treinamento privado gratuito que varia de duas a oito horas, dependendo do plano

Atualizações consistentes e desenvolvimento de recursos

Contras do Contractor Foreman

Aplicativo móvel complicado

Relatórios básicos

As integrações são problemáticas e difíceis de configurar

Preços do Contractor Foreman

O Contractor Foreman tem quatro planos pagos de taxa fixa e cada plano tem uma avaliação gratuita.

Padrão : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Plus : uS$ 87 por mês

: uS$ 87 por mês Pro : $123 por mês

: $123 por mês Ilimitado: $148 por mês

Avaliações de clientes do Contractor Foreman

G2 : 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

9. CoConstruct

via CoConstruct O CoConstruct é um dos concorrentes mais comuns da Procore. O CoConstruct foi criado para equipes de construção e reforma de residências. Esse software de gerenciamento de construção facilita o gerenciamento de clientes, empreiteiros e projetos. Ele também tem um dos módulos de comunicação mais abrangentes para aprimorar a comunicação durante o planejamento e a implementação do projeto de construção.

Recursos do CoConstruct

Rastreamento de atividades no canteiro de obras para empresas de construção

Subcontas para aumentar a eficiência e a colaboração

Gerenciamento de propostas sem esforço

CRM para gerenciar e rastrear leads

Gerenciamento simplificado de planilhas de horas com rastreamento por GPS

Soluções financeiras que abrangem faturamento, pagamentos on-line rápidos, relatórios de folha de pagamento e estimativas de orçamento de projetos

Acompanhamento de pedidos de alteração e despesas

Prós do CoConstruct

Modelos pré-fabricados personalizáveis

Suporte ao cliente no local

Portal centralizado para todos os elementos do projeto

Contras do CoConstruct

Pode ser bastante complicado por causa de seus amplos recursos

Muitas vezes lento, especialmente com grandes quantidades de dados ou vários projetos

Embora a interface do usuário seja fácil de usar, ela parece um pouco desatualizada

Preços do CoConstruct

O CoConstruct oferece três planos pagos de taxa fixa:

Essencial: $99 por mês

$99 por mês Avançado: $399 por mês

$399 por mês Completo: $899 por mês

Avaliações de clientes do CoConstruct

G2 : 4.5/5 (mais de 15 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 800 avaliações)

10. Corecon

via Corecon O Corecon é uma ferramenta de gerenciamento de construção criada para engenheiros e empresas de construção. Um recurso útil do Corecon são os assistentes integrados que automatizam painéis, fluxos de trabalho e tarefas para economizar tempo e apresentar informações mais rapidamente. Em comparação com a Procore, a Corecore tem uma funcionalidade de gerenciamento de projetos mais robusta.

Recursos do Corecon

Painéis de controle padrão e personalizados para todos os detalhes do projeto

O TeamLink Portal permite que as equipes e as partes interessadas externas visualizem e editem os registros do projeto

Atas de reuniões para manter todos informados

Funcionalidade de correspondência para compartilhar envios, RFIs, problemas e diários

Listas de verificação de controle de qualidade

Listas de pendências

Profissionais do Corecon

Abriga vários recursos essenciais, como RFIs, envios e gerenciamento de tarefas em uma única plataforma

Série de treinamentos e webinars para que os novos usuários se familiarizem com a plataforma

Moderno e fácil de usar

Integra-se perfeitamente a outros softwares para ampliar a funcionalidade

Contras do Corecon

Difícil de dominar para iniciantes

Funcionalidade limitada do aplicativo móvel

Preços do Corecon

Os preços estão disponíveis mediante solicitação ao Corecon.

Avaliações de clientes do Corecon

G2 : 3.9/5 (mais de 40 avaliações)

: 3.9/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 3.6/5 (mais de 15 avaliações)

Bônus:_ Entrevista com o gerente de projetos de construção

ClickUp: uma alternativa à Procore que não custa caro

Não é segredo que essas alternativas da Procore são impressionantes. Elas têm recursos essenciais de gerenciamento de construção e a maioria já existe há anos. No entanto, se você não estiver gastando muito com planos premium caros, estará se contentando com interfaces de usuário complexas e difíceis de usar, que levam tempo para serem configuradas e personalizadas.

É aqui que o ClickUp entra em cena.

Com o ClickUp, o gerenciamento de projetos de construção não precisa ser caro ou frustrante! Na verdade, o Free Forever Plan do ClickUp tem a maior parte do que você precisa para gerenciar e entregar projetos de construção excelentes.

O ClickUp oferece uma plataforma simples de usar, porém robusta, para que as equipes de construção ajudem a gerenciar projetos do primeiro ao último tijolo. Sua equipe, empreiteiros e clientes vão adorar a facilidade, modernidade e intuitividade do ClickUp.

Experimente ClickUp gratuitamente hoje mesmo para desfrutar de soluções de gerenciamento de projetos de construção perfeitas, rápidas e intuitivas!