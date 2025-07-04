As melhores alternativas e concorrentes do Confluence em 2026

A colaboração em equipe não é mais a mesma de cinco anos atrás.

Hoje, as equipes trabalham remotamente, estão distribuídas e avançam mais rápido do que nunca. Elas precisam de mais do que apenas um wiki estático — precisam de conhecimento conectado, pesquisável e em tempo real, integrado aos seus fluxos de trabalho. Embora o Confluence tenha sido por muito tempo a escolha preferida para documentação, muitas equipes estão enfrentando obstáculos devido à sua complexidade, aos recursos limitados de colaboração e à experiência fragmentada.

Reunimos as melhores alternativas ao Confluence que vão além dos wikis tradicionais. Se você busca documentação com inteligência artificial, gerenciamento de projetos integrado ou uma interface de usuário mais moderna, esta lista tem o que você precisa.

Vamos explorar suas opções.

📊 Pesquisas mostram: 60% dos funcionários acreditam que o compartilhamento de conhecimento em sua organização é insuficiente, e 63% das organizações citam a falta de adoção pelos usuários como um grande obstáculo para o sucesso da gestão do conhecimento. Construir uma cultura de compartilhamento é essencial.

Por que procurar uma alternativa ao Confluence?

À medida que a colaboração se torna mais dinâmica e distribuída, as equipes precisam de ferramentas mais rápidas, mais intuitivas e mais fáceis de escalar. Encontrei vários problemas ao usar o Confluence no meu trabalho. Alguns dos principais são

Atendimento ao cliente demorado: Muitas vezes, tive que esperar mais tempo do que o esperado pela ajuda da equipe de atendimento ao cliente do Confluence. Isso é um problema quando é necessária ajuda imediata para resolver uma questão urgente

Curva de aprendizado íngreme: Navegar pelos recursos e entender a terminologia tem sido um grande desafio, especialmente para os novatos da minha equipe. O Confluence exige um investimento considerável de tempo e esforço para que se domine totalmente o uso da plataforma

Função de pesquisa lenta: Encontrar informações ou recursos específicos no meu espaço de trabalho muitas vezes leva mais tempo do que deveria, o que interrompe meu fluxo de trabalho e prejudica a eficiência

Gerenciamento complexo de permissões: É difícil determinar quem pode editar ou contribuir em páginas específicas, ou configurar permissões para atender às necessidades da minha equipe

Desafios no desenvolvimento colaborativo de conteúdo: Quando várias pessoas editam o mesmo documento simultaneamente, é difícil coordenar as edições, o que leva a conflitos de versão

Levando em conta esses problemas recorrentes, selecionei alternativas ao Confluence que permitem uma colaboração integrada, oferecem acesso rápido ao conhecimento e mantêm as equipes produtivas.

Como escolhemos as melhores alternativas ao Confluence

Testamos, comparamos e filtramos as ferramentas com base nas necessidades reais das equipes. Para criar esta lista, avaliamos dezenas de ferramentas em relação a fatores-chave como:

Facilidade de uso: Quão intuitiva é a interface, especialmente para novos usuários e equipes multifuncionais

Recursos de colaboração: edição em tempo real, comentários, atribuição de tarefas e notificações

Gestão do conhecimento: Quão bem a ferramenta lida com documentos, wikis, pesquisa e controle de versões

Integrações: Compatibilidade com ferramentas de trabalho populares como Slack, Google Drive e Microsoft 365

Preço e escalabilidade: Se a ferramenta é adequada para equipes pequenas e pode acompanhar o crescimento das empresas

Feedback dos clientes: Analisamos avaliações recentes do G2, Capterra e Trustpilot para entender o que os usuários adoram — e o que não gostam

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

As melhores alternativas ao Confluence em resumo

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços ClickUp – Documentos + tarefas + IA em um só lugar – Pesquisa conectada em todo o espaço de trabalho – Automatizações e painéis Equipes que desejam gerenciamento de projetos + documentos em uma única ferramenta Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Notion – Editor baseado em blocos para documentos e bancos de dados – Redação e resumo com IA – Colaboração em tempo real Equipes de pequeno a médio porte que criam wikis internos flexíveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário por mês Google Drive – Edição em tempo real no Docs, Sheets e Slides – Pesquisa inteligente e sugestões de arquivos – Sincronização entre dispositivos Equipes que já utilizam o Google Workspace Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6 por usuário por mês (Workspace) Nuclino – Interface de usuário rápida e minimalista com várias visualizações – Edição colaborativa em tempo real – Visualização em gráfico e assistente de IA Pequenas equipes remotas que precisam de documentação rápida e estruturada Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6 por usuário por mês SharePoint – Bibliotecas de documentos com metadados e controle de versões – Sites de intranet com integração profunda com o MS 365 – Acesso baseado em permissões Equipes empresariais que utilizam o ecossistema da Microsoft Os planos pagos custam a partir de US$ 5 por usuário por mês; preços para empresas disponíveis Quip – Documentos + planilhas + chat em um único espaço– Integração com o Salesforce CRM– Colaboração em tempo real com modelos Equipes que priorizam o Salesforce e precisam de sincronização entre documentos e CRM Os planos pagos custam a partir de US$ 10 por usuário por mês; os planos avançados chegam a US$ 100 por mês Asana – Visualizações em lista, quadro, calendário e linha do tempo – Acompanhamento de metas e portfólios – Mais de 200 integrações Equipes que gerenciam projetos estruturados com fluxos de trabalho flexíveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10,99 por usuário por mês Dropbox Paper – Edição em tempo real com conteúdo rico em mídia – Listas de tarefas e comentários dentro dos documentos – Modelos para reuniões e planejamento Equipes criativas ou de conteúdo que precisam de documentos simples e ricos em mídia Gratuito com o Dropbox; os recursos dependem do plano do Dropbox Zoho Learn – Combinação de base de conhecimento + LMS – Construtor de cursos com questionários e análises – Portais personalizados e controles de acesso Equipes que precisam de treinamento + gestão de conhecimento interno Plano gratuito disponível; planos pagos (Express/Pro) com faixas de preços personalizadas Document360 – Editor Markdown + WYSIWYG – Ferramentas de IA para pesquisa inteligente e FAQ – Suporte a bases de conhecimento públicas e privadas Equipes que criam tanto centrais de ajuda públicas quanto wikis internas Os planos pagos custam a partir de US$ 149 por projeto por mês; preços personalizados para o Enterprise+

Consulte o site da ferramenta para obter os detalhes mais recentes sobre preços. *

As 10 melhores alternativas ao Confluence

1. ClickUp

Colabore com os membros da equipe em tempo real usando o ClickUp Docs

O ClickUp, o aplicativo que faz de tudo para o trabalho, está redefinindo a forma como as equipes colaboram, gerenciam o conhecimento e realizam o trabalho. Enquanto o Confluence é conhecido por seus recursos de documentação e wiki, o ClickUp vai muito além — combinando documentos, tarefas, gerenciamento de projetos, IA e automação em uma única plataforma unificada.

Com o ClickUp Docs, você pode criar documentos bonitos e colaborativos que ficam bem ao lado de suas tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Chega de alternar entre o Confluence para documentação e outras ferramentas para gerenciamento de projetos — tudo está conectado no ClickUp.

Ao contrário do Confluence, que é essencialmente um wiki, o ClickUp integra a gestão do conhecimento ao seu fluxo de trabalho diário. Com a Pesquisa Conectada, você pode encontrar instantaneamente qualquer documento, tarefa ou comentário em todo o seu espaço de trabalho.

As automações e os painéis do ClickUp levam a colaboração além da documentação estática. Acione ações quando documentos forem atualizados, tarefas forem concluídas ou comentários forem adicionados — mantendo todos informados sem esforço manual. Crie painéis para acompanhar atualizações de documentação, contribuições da equipe ou o andamento do projeto — tudo em tempo real.

O ClickUp Brain traz a IA diretamente para sua documentação e gestão do conhecimento. Gere instantaneamente resumos de documentos longos ou notas de reuniões. Peça ao Brain para encontrar respostas em seus documentos, tarefas ou comentários — chega de buscas intermináveis.

Veja um exemplo👇

Implemente os Agentes de IA do ClickUp para automatizar processos repetitivos, gerenciar tarefas rotineiras de documentação e destacar proativamente conhecimentos importantes, liberando sua equipe para se concentrar em trabalhos de alto impacto.

⭐️ Bônus: Com o ClickUp Brain, você pode acessar vários modelos de IA — incluindo o Claude e o ChatGPT — para um trabalho mais rápido e flexível.

Confira o poder dos Agentes de IA do ClickUp👇

Tamanho da equipe: Equipes de pequeno porte a nível empresarialPara quem o ClickUp é ideal? Use-o quando:

Você está cansado de ter que lidar separadamente com o Confluence, planilhas e ferramentas de gerenciamento de projetos

Você quer documentos, tarefas, projetos e gestão do conhecimento em uma única plataforma

Sua equipe precisa de fluxos de trabalho baseados em IA e colaboração conectada

⚙️ Recursos

Adicione tabelas, imagens, blocos de código e até mesmo incorpore tarefas, painéis ou visualizações diretamente em seus documentos para criar bases de conhecimento ricas em contexto

Organize documentos em pastas aninhadas, espaços e listas — refletindo a estrutura da sua equipe e facilitando a localização das informações.

Controle quem pode visualizar, editar ou comentar documentos — compartilhe com sua equipe, convidados ou toda a empresa.

Salve documentos usados com frequência como modelos e acesse-os rapidamente

Integre o ClickUp com mais de 1.000 aplicativos de terceiros, incluindo HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub e muito mais

✅ Prós

Conecta documentos, tarefas, cronogramas e fluxos de trabalho de maneira integrada

A IA integrada torna a criação e a recuperação de conhecimento mais rápidas e inteligentes

Um avaliador do G2 diz:

“O ClickUp substitui vários aplicativos por um único espaço de trabalho poderoso… Documentos, tarefas e IA em uma única ferramenta — é uma revolução.”

“O ClickUp substitui vários aplicativos por um único espaço de trabalho poderoso… Documentos, tarefas e IA em uma única ferramenta — é uma revolução.”

Novos usuários podem se sentir sobrecarregados com a ampla variedade de recursos

Alguns recursos avançados de IA estão disponíveis apenas nos planos pagos

Um avaliador do G2 diz:

“No início, há uma certa curva de aprendizado — mas, assim que você pega o jeito, isso realmente transforma a maneira como trabalhamos.”

“No início, há uma certa curva de aprendizado — mas, assim que você pega o jeito, isso realmente transforma a maneira como trabalhamos.”

🔌 Integrações

Integra-se com: Slack, Google Workspace, Microsoft Teams, GitHub, Zoom, Dropbox, OneDrive e muito mais

Preços

Avaliações do G2 e da Capterra

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Eu recomendo o ClickUp?

Com certeza — o ClickUp não é apenas uma alternativa ao Confluence, é um espaço de trabalho completo. Você conta com poderosas ferramentas de documentação, além de gerenciamento de projetos, IA, automação e relatórios — tudo em um só lugar. Ele foi desenvolvido para equipes que buscam menos ferramentas, colaboração mais rápida e fluxos de trabalho mais inteligentes.

💡 Dica profissional: Criar e manter um wiki pode ser um projeto demorado – mas não precisa ser assim! O modelo de wiki do ClickUp ajuda você a otimizar o processo de organização, seleção e compartilhamento de informações essenciais dentro da sua organização.

2. Notion

via Notion

O Notion é um espaço de trabalho versátil e completo que combina anotações, wikis, bancos de dados e gerenciamento de projetos simplificado. Seu editor baseado em blocos facilita a combinação de texto, mídia, tabelas e arquivos incorporados — tudo em uma única tela.

O ponto forte do Notion está na sua flexibilidade: as equipes podem criar de tudo, desde bases de conhecimento internas e notas de reuniões até rastreadores de clientes e calendários editoriais. Com recursos de IA cada vez mais avançados, ele também está ficando mais inteligente na criação de conteúdo, no apoio à pesquisa e na síntese de documentos.

Tamanho da equipe: Equipes de pequeno a médio portePara quem o Notion é uma boa opção? Use-o quando:

Você quer um espaço de trabalho limpo e intuitivo, fácil de personalizar

Sua equipe precisa de documentos flexíveis, listas de tarefas e bancos de dados em um único lugar

Você deseja criar rapidamente wikis internos ou conteúdo estruturado sem complexidade técnica

Edição baseada em blocos — arraste e solte texto, imagens, tabelas, etc.

Bancos de dados com várias visualizações (tabela, lista, galeria, kanban, calendário)

Colaboração em tempo real com comentários e menções embutidos

Notion AI (disponível nos planos superiores) para geração de conteúdo, resumos de reuniões, perguntas e respostas e sugestões baseadas no contexto

Dezenas de modelos integrados para wikis, planos de ação, CRMs e muito mais

Fácil de usar e altamente flexível — configuração rápida, sem necessidade de treinamento

Ferramenta tudo-em-um — substitua vários aplicativos por páginas, tarefas, bancos de dados e IA em um único espaço de trabalho

Um avaliador do G2 diz : “A flexibilidade do Notion é incomparável… Posso criar documentos, tabelas e até mini-CRMs sem precisar de código.”

Um avaliador do G2 diz :

“A flexibilidade do Notion é incomparável… Posso criar documentos, tabelas e até mini-CRMs sem precisar de código.”

Permissões limitadas para organizações maiores — o controle de acesso se torna complicado à medida que as equipes crescem

Lacunas de funcionalidades e quedas de desempenho — os usuários relatam funcionalidades ausentes, lentidão no desempenho do aplicativo e frustrações ocasionais com o recurso de arrastar e soltar ou botões de alternância

Um avaliador do G2 diz : “O Notion é ótimo para equipes pequenas, mas, à medida que você cresce, o gerenciamento de permissões se torna complicado.”

Um avaliador do G2 diz :

“O Notion é ótimo para equipes pequenas, mas, à medida que você cresce, o gerenciamento de permissões se torna complicado.”

Gratuito

Plus: US$ 10 por usuário por mês (pagamento anual); US$ 12 por mês se cobrado mensalmente

Business: US$ 20/usuário/mês (pagamento anual); US$ 24/mês se cobrado mensalmente

Empresas: Preços personalizados

O Notion AI está incluído nos planos Business e Enterprise; usuários da versão gratuita/Plus têm direito a um teste único de 20 respostas

G2: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

🤔 Eu recomendo o Notion?

Sim — se você faz parte de uma equipe de pequeno a médio porte que busca um hub simples e personalizável para documentos, notas e bancos de dados básicos. O Notion permite substituir várias ferramentas por um único espaço de trabalho elegante — sem a necessidade de um treinamento extenso. Mas se sua equipe exige permissões de nível empresarial, integração profunda com ecossistemas SaaS ou desempenho extremamente robusto, provavelmente você vai precisar de algo mais avançado.

📮 ClickUp Insight: 46% dos profissionais do conhecimento dependem de uma combinação de chat, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação da equipe apenas para acompanhar seu trabalho. Para eles, o trabalho está espalhado por plataformas desconectadas, tornando mais difícil manter a organização. Como o aplicativo que faz de tudo para o trabalho, o ClickUp unifica tudo isso. Com recursos como o ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat e ClickUp Brain, todo o seu trabalho fica centralizado em um único lugar, pesquisável e perfeitamente conectado. Diga adeus à sobrecarga de ferramentas — dê as boas-vindas à produtividade sem esforço.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Notion

3. Google Drive

via Google Drive

O Google Drive é uma plataforma de armazenamento e colaboração baseada na nuvem que faz parte do pacote Google Workspace. Ele permite que equipes armazenem, compartilhem e colaborem em arquivos em tempo real usando o Docs, o Sheets, o Slides e muito mais. Sua pesquisa avançada, histórico de versões e sincronização perfeita entre dispositivos tornam-no um espaço de trabalho confiável tanto para indivíduos quanto para equipes.

Com integração profunda com o Gmail, o Calendário, o Meet e outros aplicativos do Google, o Google Drive é ideal para equipes que desejam ter tudo em um único ecossistema.

Tamanho da equipe: Equipes de pequeno porte a nível empresarialPara quem o Google Drive é ideal? Use-o quando:

Você precisa de um armazenamento em nuvem confiável com opções flexíveis de compartilhamento

Sua equipe deseja colaboração em tempo real em documentos, planilhas e apresentações

Você já usa o Gmail ou outros aplicativos do Google Workspace

Edição conjunta em tempo real no Google Docs, Sheets e Slides

Sugestões de pesquisa inteligentes com tecnologia de IA

Histórico de versões e salvamento automático em todos os arquivos

Compartilhamento seguro de arquivos com permissões baseadas em funções

Acesso offline e sincronização entre dispositivos

Integração perfeita com o Gmail, o Calendário e aplicativos de terceiros

Excelentes recursos de colaboração com edição em tempo real

Integração perfeita com as ferramentas do Google Workspace

Um avaliador do G2 diz:

“Os recursos de colaboração integrados do Google Workspace — edição em tempo real, compartilhamento fácil de arquivos e ferramentas de comunicação integradas — aumentam a produtividade e o trabalho em equipe.”

“Os recursos de colaboração integrados do Google Workspace — edição em tempo real, compartilhamento fácil de arquivos e ferramentas de comunicação integradas — aumentam a produtividade e o trabalho em equipe.”

O modo offline é limitado e, às vezes, pouco confiável

A organização de arquivos pode ficar caótica com unidades compartilhadas e permissões

Um avaliador do G2 diz:

“Uma desvantagem é a funcionalidade offline limitada… a formatação complexa ou os recursos avançados no Docs e no Sheets nem sempre correspondem aos do Microsoft Office.”

“Uma desvantagem é a funcionalidade offline limitada… a formatação complexa ou os recursos avançados no Docs e no Sheets nem sempre correspondem aos do Microsoft Office.”

Gratuito: 15 GB por usuário

Google One (pessoas físicas): 100 GB: US$ 1,99/mês 2 TB: US$ 9,99/mês

100 GB: US$ 1,99/mês

2 TB: US$ 9,99/mês

Google Workspace (empresarial): Business Starter: US$ 6/usuário/mês Business Standard: US$ 12/usuário/mês Business Plus: US$ 18/usuário/mês Enterprise: Preço personalizado

Business Starter: US$ 6 por usuário por mês

Business Standard: US$ 12 por usuário por mês

Business Plus: US$ 18 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

100 GB: US$ 1,99/mês

2 TB: US$ 9,99/mês

Business Starter: US$ 6 por usuário por mês

Business Standard: US$ 12 por usuário por mês

Business Plus: US$ 18 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

🤔 Eu recomendo o Google Drive?

Sim — se você já usa o Google Workspace ou precisa de uma ferramenta simples e escalável para colaboração em tempo real e armazenamento de arquivos. É especialmente útil para equipes híbridas que precisam se manter conectadas por meio de documentos compartilhados e dados sincronizados. Lembre-se apenas de que seus recursos offline e formatação avançada podem não ser suficientes para alguns usuários avançados.

📚 Leia também: As melhores alternativas ao Google Drive

4. Nuclino

via Nuclino

O Nuclino é um espaço de trabalho unificado projetado para uma gestão do conhecimento rápida e sem distrações, além de uma colaboração leve. Com edição simples em tempo real e várias visualizações — lista, quadro, tabela e gráfico —, ele reúne documentos, wikis, quadros brancos e projetos em um único lugar. Recursos como pesquisa instantânea e o AI Sidekick aumentam sua velocidade e usabilidade, tornando-o ideal para equipes que buscam clareza sem complexidade.

Tamanho da equipe: Equipes de pequeno a médio portePara quem o Nuclino é ideal? Use-o quando:

Você quer um espaço de trabalho rápido e intuitivo que funcione imediatamente

Sua equipe depende muito da pesquisa e do acesso rápido a documentos

Você precisa de documentação flexível, acompanhamento simples de tarefas e recursos visuais integrados

Edição em tempo real em documentos com comentários embutidos

Várias visualizações de conteúdo: lista, quadro, tabela e gráfico

Tela integrada para quadros brancos e diagramas

Pesquisa ultrarrápida e navegação por teclas de atalho

AI Sidekick para geração de conteúdo, perguntas e respostas e criação de imagens

Histórico de versões, registro de auditoria e controles granulares de permissão

Integrações com o Slack, Google Drive, GitHub e muito mais

Experiência de edição incrivelmente rápida e fluida

Interface de usuário limpa que reduz a desorganização e se concentra na produtividade

Um avaliador do G2 diz:

“O Nuclino consegue o equilíbrio perfeito entre simplicidade e robustez”

“O Nuclino consegue o equilíbrio perfeito entre simplicidade e robustez”

Recursos limitados de relatórios e gerenciamento avançado de projetos

Alguns usuários consideram as opções de integração básicas em comparação com os concorrentes

Um avaliador do G2 diz:

“Minha maior reclamação em relação ao Nuclino é a falta de transparência sobre sua estrutura de preços.”

“Minha maior reclamação em relação ao Nuclino é a falta de transparência sobre sua estrutura de preços.”

Gratuito: até 50 itens, 2 GB de armazenamento, telas limitadas

Starter: US$ 6 por usuário por mês (cobrado anualmente)

Empresas: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresas: Preços personalizados

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

🤔 Eu recomendo o Nuclino?

Sim — o Nuclino é excelente para equipes de pequeno a médio porte que buscam um hub limpo, rápido e intuitivo para documentação, acompanhamento leve de projetos e colaboração visual. É simples de usar, bem integrado e ideal para equipes remotas ou híbridas. No entanto, se seus fluxos de trabalho exigirem relatórios avançados, alta configurabilidade ou integrações complexas, você poderá encontrar algo mais robusto em outro lugar.

📚 Leia também: Alternativas e concorrentes do Nuclino

5. SharePoint

via SharePoint

O SharePoint é a plataforma de nível empresarial da Microsoft para intranets, bibliotecas de documentos, sites de equipe e gerenciamento seguro de conteúdo. Ele permite que as organizações criem portais internos na web, colaborem em arquivos e automatizem processos de negócios com ferramentas como o Power Automate e o Power Apps. O SharePoint também oferece recursos avançados de pesquisa, controle de versão e integração completa com o OneDrive, o Teams e todo o ecossistema do Microsoft 365.

Tamanho da equipe: Equipes de médio porte a nível empresarialPara quem o SharePoint é uma boa opção? Use-o quando:

Você precisa de uma intranet centralizada ou de um hub de conteúdo para grandes equipes de funcionários

Sua equipe depende de bibliotecas de documentos estruturadas, controle de versões e metadados

Você usa o Microsoft 365 e deseja uma integração perfeita com o Teams, os aplicativos do Office e a Power Platform

Sites de equipe e comunicação para portais internos

Bibliotecas de documentos com histórico de versões, metadados e coautoria

Controles granulares de permissão nos níveis de site, biblioteca e item

Pesquisa integrada para localizar pessoas, arquivos e portais em toda a organização

Ferramentas de personalização: web parts, designs de site, Power Apps, Power Automate

Integração com o OneDrive, Teams, Outlook e Power Platform

Pronto para uso corporativo: governança robusta, conformidade, gerenciamento de permissões

Integração profunda com as ferramentas e serviços do Microsoft 365

Um avaliador do G2 diz :

“O SharePoint nos oferece a estrutura e a segurança de que precisamos para gerenciar documentos em toda a nossa organização.”

“O SharePoint nos oferece a estrutura e a segurança de que precisamos para gerenciar documentos em toda a nossa organização.”

A interface e a configuração podem ser complexas e intimidantes para usuários sem conhecimentos técnicos

Exagerado para equipes pequenas ou casos de uso simples

Um avaliador do G2 diz :

“Começar a usar o SharePoint foi assustador — a interface e a terminologia pareciam ultrapassadas e pouco intuitivas.”

“Começar a usar o SharePoint foi assustador — a interface e a terminologia pareciam ultrapassadas e pouco intuitivas.”

Plano 1 do SharePoint: US$ 5 por usuário por mês (versão independente, cobrança anual)

Plano 2 do SharePoint: US$ 10/usuário/mês (autônomo)

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/usuário/mês

Microsoft 365 Enterprise E3/E5: inclui o SharePoint + o pacote completo do M365 (preço personalizado)

G2: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

🤔 Eu recomendo o SharePoint?

Sim — para organizações de médio a grande porte que buscam um hub seguro e integrado para conteúdo, documentos e experiências de intranet. Seu ponto forte está na conformidade, na organização orientada por metadados e na pesquisa avançada. Mas para equipes menores ou que buscam ferramentas de colaboração mais simples, o SharePoint pode ser pesado ou complexo demais para ser adotado.

📚 Leia também: Alternativas ao SharePoint

6. Quip

via Quip

O Quip é um pacote de produtividade colaborativa da Salesforce que reúne documentos, planilhas, chat e dados do Salesforce em tempo real em um único espaço de trabalho unificado. Ele foi desenvolvido para equipes modernas — especialmente aquelas que utilizam o Salesforce —, oferecendo edição em tempo real, chat integrado e suporte móvel robusto. O Quip ajuda as equipes a otimizar fluxos de trabalho, compartilhar conhecimento e manter-se sincronizadas em documentos importantes, como planos de contas ou especificações de projetos.

Tamanho da equipe: Equipes de pequeno porte a nível empresarialPara quem o Quip é ideal? Use-o quando:

Você precisa de colaboração em tempo real entre documentos, planilhas e chat

Você deseja incorporar dados de CRM em tempo real do Salesforce ao seu conteúdo

Você prefere uma única ferramenta para notas, tabelas, conversas e modelos

Edição conjunta de documentos e planilhas em tempo real

Chat ao vivo e mensagens em grupo integrados nos documentos

Integração com o Salesforce com sincronização bidirecional e incorporação de dados de CRM

Modelos para planos de contas, planos de fechamento e briefings executivos

Acesso offline por meio de aplicativos para desktop e dispositivos móveis

Segurança de nível empresarial (SSO, criptografia, controles de administração)

Excelente para colaboração em tempo real com chat e edição no mesmo lugar

A integração estreita com o Salesforce permite que as equipes trabalhem diretamente nos documentos com o contexto do CRM

Um avaliador do G2 diz:

“O Quip agiliza a colaboração em documentos com edição em tempo real, integração com chat e uma interface simples — perfeito para equipes que buscam produtividade e organização.”

“O Quip agiliza a colaboração em documentos com edição em tempo real, integração com chat e uma interface simples — perfeito para equipes que buscam produtividade e organização.”

A funcionalidade offline pode ser pouco confiável às vezes

Os recursos de formatação e planilhas são menos avançados do que os de alguns concorrentes

Um avaliador do G2 diz:

“Uma desvantagem… é a funcionalidade offline limitada… a formatação complexa ou os recursos avançados no Docs e no Sheets nem sempre correspondem aos do Microsoft Office.”

“Uma desvantagem… é a funcionalidade offline limitada… a formatação complexa ou os recursos avançados no Docs e no Sheets nem sempre correspondem aos do Microsoft Office.”

Starter: US$ 10 por usuário por mês (cobrado anualmente); US$ 12 com cobrança mensal

Plus: US$ 25/usuário/mês (inclui SSO, APIs)

Avançado: US$ 100/usuário/mês (integrado ao Salesforce, dados de CRM em tempo real)

Empresas: Preços personalizados

G2: 4,2/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

🤔 Eu recomendo o Quip?

Sim — se você estiver integrado ao Salesforce e quiser uma ferramenta unificada para documentos, planilhas e chat que permaneça intimamente conectada ao seu CRM. O Quip se destaca para equipes que criam planos de contas ou documentos de negócios diretamente dentro do Salesforce. Mas se você precisar de um suporte offline mais robusto, formatação avançada ou recursos avançados de planilhas, pode haver opções melhores.

📚 Leia também: As melhores alternativas ao Quip

7. Asana – Ideal para organização de documentos e tarefas

via Asana

O Asana é uma plataforma de gestão de trabalho e projetos que capacita as equipes a planejar, acompanhar e gerenciar o trabalho com eficiência. Com visualizações flexíveis — lista, quadro, calendário, linha do tempo —, colaboração em tempo real, acompanhamento de metas e recursos baseados em IA, ele se adapta a uma ampla variedade de casos de uso. Com a confiança de mais de 100.000 organizações, o Asana conecta equipes entre departamentos, garantindo que o trabalho permaneça alinhado e visível.

Tamanho da equipe: Equipes de pequeno porte a nível empresarialPara quem o Asana é ideal? Use-o quando:

Você precisa de visualizações versáteis de projetos, dependências de tarefas e gerenciamento da carga de trabalho

Sua equipe trabalha remotamente ou está distribuída e precisa de transparência no trabalho de todos

Você quer vincular o trabalho às metas (“Portfólios”) e contar com a automação

Várias visualizações de projetos: lista, quadro, calendário, linha do tempo, carga de trabalho

Dependências de tarefas e marcos

Metas, portfólios, painéis e relatórios

Ferramentas de IA para sugestões de fluxo de trabalho e automação

Formulários, regras, modelos

Mais de 200 integrações, incluindo Slack, Google Workspace e Microsoft 365

Segurança empresarial: SSO, controles de administração, registros de auditoria

Visualizações flexíveis e gerenciamento de tarefas ajudam as equipes a se manterem organizadas

A plataforma é intuitiva e se adapta bem tanto a equipes pequenas quanto a grandes organizações

Um avaliador do G2 diz:

“Como gerente de projetos… o Asana se destaca como uma das ferramentas mais intuitivas e eficazes com as quais já trabalhei. … Posso visualizar fluxos de trabalho, atribuir tarefas e acompanhar o andamento em vários projetos.”

“Como gerente de projetos… o Asana se destaca como uma das ferramentas mais intuitivas e eficazes com as quais já trabalhei. … Posso visualizar fluxos de trabalho, atribuir tarefas e acompanhar o andamento em vários projetos.”

Alguns usuários mencionam preços confusos devido aos requisitos mínimos de licenças

Relatórios e recursos avançados exigem planos de nível superior

Um avaliador do G2 diz:

“Entrei em contato com o suporte… fui transferido entre três atendentes diferentes… Sem reembolso. Apenas um link para os ‘termos de assinatura’ deles.”

“Entrei em contato com o suporte… fui transferido entre três atendentes diferentes… Sem reembolso. Apenas um link para os ‘termos de assinatura’ deles.”

Gratuito: Até 10 usuários

Starter: US$ 10,99/usuário/mês (cobrado anualmente) ou US$ 13,49/mês

Avançado: US$ 24,99/usuário/mês (cobrado anualmente) ou US$ 30,49/mês

Empresas: Preços personalizados

G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

🤔 Eu recomendo o Asana?

Sim — o Asana é uma ótima opção se sua equipe precisa de estrutura, clareza visual e uma ampla variedade de visualizações para gerenciar tarefas e projetos. Ele lida com tudo, desde fluxos de trabalho simples até complexos, integra-se bem e se adapta ao tamanho da sua organização. Basta ficar atento às regras de licença e aos níveis de plano — a falta de transparência nos preços pode, às vezes, ser um ponto negativo.

📚 Leia também: As melhores alternativas ao Asana

8. Dropbox Paper – Ideal para incorporação de mídia

via Dropbox Paper

O Dropbox Paper é um editor de documentos colaborativo da Dropbox que combina mídia avançada, gerenciamento de tarefas e colaboração em tempo real em um espaço de trabalho limpo e minimalista. As equipes podem incorporar imagens, vídeos, trechos de código e muito mais, enquanto comentários, listas de tarefas e @menções mantêm os projetos organizados. O Paper se integra perfeitamente ao armazenamento da Dropbox, ao Slack, ao Zoom e a outras ferramentas, tornando-se um poderoso centro de criação de conteúdo e ciclos de feedback.

Tamanho da equipe: Equipes de pequeno a médio portePara quem o Dropbox Paper é ideal? Use-o quando:

Você quer um editor de documentos sem distrações que suporte conteúdo misto

Sua equipe precisa de mídia incorporada e facilidade para fazer anotações nos documentos

Você prefere a atribuição simples de tarefas e o feedback diretamente no próprio documento

Suporte a mídia avançada: incorpore vídeos, áudio, código, PDFs e imagens

Trabalho colaborativo em tempo real com histórico visível e atribuição de responsabilidade ao usuário

Atribua tarefas, mencione colegas de equipe e deixe comentários no documento

Modelos para agendas, planos de projeto e briefings criativos

Histórico de versões com rastreamento claro da autoria

Integrações com Dropbox, Slack, Zoom e Google Drive

Interface minimalista que mantém o foco no conteúdo e na colaboração

Suporta diversos tipos de mídia e permite a realização de tarefas dentro do documento de forma eficaz

Um avaliador do G2 diz :

“O Dropbox Paper tem uma interface de usuário muito limpa e minimalista… permite que você organize notas de reuniões, planos de projetos, listas de tarefas…”

“O Dropbox Paper tem uma interface de usuário muito limpa e minimalista… permite que você organize notas de reuniões, planos de projetos, listas de tarefas…”

Formatação limitada em comparação com processadores de texto completos, como o Docs ou o Word

O aplicativo para desktop ainda está em fase beta e parece menos refinado do que a versão web

Um avaliador do G2 diz :

“Em comparação com outros, o Dropbox Paper parece uma ferramenta ‘simples’… sem recursos de formatação e sem o acabamento de um aplicativo.”

“Em comparação com outros, o Dropbox Paper parece uma ferramenta ‘simples’… sem recursos de formatação e sem o acabamento de um aplicativo.”

Gratuito: Incluído em qualquer conta do Dropbox (incluindo a versão Básica)

Armazenamento e recursos adicionais alinhados aos planos do Dropbox (por exemplo, Plus, Standard, Advanced, Enterprise)

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

🤔 Eu recomendo o Dropbox Paper?

Sim — se sua equipe valoriza um editor de documentos minimalista e rico em mídia, com tarefas integradas e colaboração fácil. É ótimo para sessões criativas, notas de reuniões e documentação leve de projetos. Mas se sua equipe precisa de formatação avançada, suporte offline ou um editor de desktop pronto para produção, o Dropbox Paper é melhor como complemento — em vez de um substituto completo — para ferramentas de processamento de texto mais robustas.

📚 Leia também: As melhores alternativas ao Dropbox Paper

9. Zoho Learn (anteriormente Zoho Wiki)

via Zoho Learn

O Zoho Learn é uma plataforma completa de gestão do conhecimento e aprendizagem projetada para documentação centralizada e treinamento estruturado. Ele permite que as equipes criem espaços, manuais, cursos e questionários, além de relatórios robustos — tudo em um só lugar. Com criação intuitiva de cursos, portais personalizáveis, histórico de versões e integrações com marketplaces, o Zoho Learn é ideal tanto para integração interna quanto para cenários de treinamento externo.

Tamanho da equipe: Equipes de pequeno a médio portePara quem o Zoho Learn é ideal? Use-o quando:

Você precisa de uma combinação de base de conhecimento e LMS em uma única plataforma

Sua equipe cria regularmente cursos, avaliações e tutoriais estruturados

Você gerencia usuários externos (clientes, parceiros) que precisam de acesso seguro

Editor colaborativo em tempo real para artigos e manuais

Criador de cursos com questionários, cronômetros, conteúdo gradual e certificação

Espaços e hierarquia para uma documentação organizada

Histórico de versões, acesso baseado em funções e registros de auditoria

Portais configuráveis para públicos internos e externos

Painel de análise com relatórios sobre cursos e alunos

Integrações entre o Zoho Suite e ferramentas de terceiros

Interface fácil de usar que simplifica a integração e a criação de cursos

Combina gestão do conhecimento e LMS para treinamento interno e externo

Um avaliador do G2 diz:

“Interface fácil de usar e que atende a todas as necessidades de aprendizagem.”

“Interface fácil de usar e que atende a todas as necessidades de aprendizagem.”

As ferramentas de relatórios são básicas e não são muito personalizáveis

Recursos limitados para questionários — por exemplo, sem supervisão pelo navegador ou duplicação de perguntas

Um avaliador do G2 diz:

“Uma limitação é a ausência de um recurso para duplicar perguntas em questionários…”

“Uma limitação é a ausência de um recurso para duplicar perguntas em questionários…”

Gratuito: Até 5 usuários, 3 espaços, 5 manuais/cursos, 1 GB de armazenamento

Express: $X/usuário/mês (mínimo de 5 usuários) — 10 espaços, 50 manuais, 25 cursos, compartilhamento protegido por senha

Profissional: $X/usuário/mês (mínimo de 5 usuários) — espaços/manuais/cursos ilimitados, questionários, modelos, portais

Empresas: Preços personalizados para necessidades avançadas

(O preço exato por usuário para os planos Express e Professional depende do número de usuários)

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

🤔 Eu recomendo o Zoho Learn?

Sim — para equipes de pequeno a médio porte que precisam tanto de uma base de conhecimento centralizada quanto de treinamento estruturado. É perfeito para empresas que treinam funcionários, parceiros ou clientes, sem usar plataformas LMS separadas. Embora suas opções de relatórios e questionários não sejam avançadas, sua facilidade de uso e recursos combinados o tornam um forte candidato.

📚 Leia também: As melhores alternativas ao Zoho Learn

10. Document360

via Document360

📝 Breve descrição

O Document360 é uma plataforma de base de conhecimento simples e impulsionada por IA, projetada para criar e gerenciar documentação interna e externa. Ele oferece um editor Markdown/WYSIWYG, controle de versão, portais personalizáveis e ferramentas de IA como o “Ask Eddy” para FAQs geradas automaticamente e pesquisa inteligente. Com suporte para análises, gerenciamento de permissões, localização e integração perfeita com ferramentas de helpdesk, o Document360 é feito sob medida para equipes modernas que precisam de clareza, conformidade e autoatendimento.

🎯 Ideal para

Tamanho da equipe: Equipes de pequeno porte a nível empresarialPara quem o Document360 é ideal? Use-o quando:

Você precisa de centrais de ajuda públicas bem elaboradas e bases de conhecimento internas seguras

Sua equipe depende de controle de versões, fluxos de trabalho e processos de aprovação

Você quer assistência baseada em IA (busca, perguntas frequentes, criação de conteúdo) integrada aos seus documentos

⚙️ Recursos

Dois modos de edição: Markdown e WYSIWYG

Histórico de versões, reversão de revisões e fluxos de trabalho de aprovação

Assistente de IA (“Ask Eddy”) para geração de conteúdo, resumos e respostas de pesquisa inteligentes

Análises sobre visualizações de página, tendências de pesquisa e comportamento dos leitores

Suporte multilíngue e localização

Personalização da marca, CSS e controle de domínio

Integrações com o Slack, Zendesk, GitHub e webhooks

Funções de usuário detalhadas, registros de auditoria, SSO, conformidade com SOC 2

✅ Prós

Fácil de configurar, interface intuitiva e integração rápida com fluxos de trabalho existentes

Preços acessíveis com recursos abrangentes para gerenciamento de autoatendimento e portais

Um avaliador do G2 diz:

“Muito fácil de integrar… os gráficos e a interface do usuário são muito nítidos… não é muito caro.”

“Muito fácil de integrar… os gráficos e a interface do usuário são muito nítidos… não é muito caro.”

⚠️ Contras

Alguns usuários relatam atrasos na implementação de novos recursos ou no atendimento a solicitações de suporte

A personalização — especialmente os layouts de artigos — pode parecer limitada em comparação com plataformas CMS completas

Um avaliador do G2 diz:

“Leva muito tempo para implementar novos recursos… nem todos os recursos que usávamos no MS Word estão disponíveis.”

“Leva muito tempo para implementar novos recursos… nem todos os recursos que usávamos no MS Word estão disponíveis.”

💰 Preços

Profissional: ~$149/mês por projeto

Negócios: ~$299/mês por projeto

Enterprise: ~$499/mês por projeto

Enterprise+: Preço personalizado (infraestrutura dedicada)

Programa para startups: 6 meses gratuitos dos planos Business/Enterprise para empresas qualificadas

Os preços incluem artigos, contas de usuário, integrações e recursos de IA ilimitados, conforme o plano.

⭐ Avaliações do G2 e da Capterra

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

🤔 Eu recomendo o Document360?

Sim — se você está procurando uma plataforma moderna, segura e repleta de recursos para criar bases de conhecimento tanto públicas quanto internas. As ferramentas de IA, análises e interface intuitiva do Document360 o tornam ideal para equipes de médio a grande porte que mantêm documentação estruturada e processos de suporte. Equipes menores podem achar o preço um pouco alto, mas, pela sua profundidade, ele oferece um ótimo custo-benefício.

📚 Leia também: As melhores alternativas ao Document360

🏁 Veredicto final

Se sua equipe já superou o Confluence — ou se você simplesmente está procurando uma alternativa mais moderna, flexível e intuitiva —, não faltam opções. Seja para uma melhor colaboração em tempo real, pesquisa mais rápida, integrações mais estreitas ou IA integrada, as ferramentas desta lista oferecem algo que o Confluence não oferece.

Desde plataformas que priorizam a documentação, como o Document360 e o Nuclino, até espaços de trabalho mais colaborativos, como o Notion e o Google Drive, você pode encontrar a opção ideal com base nos seus fluxos de trabalho e na estrutura da sua equipe.

E se você está procurando uma solução verdadeiramente unificada para documentos, gerenciamento de projetos, quadros brancos e trabalho com inteligência artificial — tudo em um só lugar —, vale a pena dar uma olhada no ClickUp.

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