As melhores alternativas e concorrentes do Confluence em 2026

A colaboração em equipe não é mais a mesma de cinco anos atrás.
Hoje, as equipes trabalham remotamente, estão distribuídas e avançam mais rápido do que nunca. Elas precisam de mais do que apenas um wiki estático — precisam de conhecimento conectado, pesquisável e em tempo real, integrado aos seus fluxos de trabalho. Embora o Confluence tenha sido por muito tempo a escolha preferida para documentação, muitas equipes estão enfrentando obstáculos devido à sua complexidade, aos recursos limitados de colaboração e à experiência fragmentada.
Reunimos as melhores alternativas ao Confluence que vão além dos wikis tradicionais. Se você busca documentação com inteligência artificial, gerenciamento de projetos integrado ou uma interface de usuário mais moderna, esta lista tem o que você precisa.
Vamos explorar suas opções.
📊 Pesquisas mostram: 60% dos funcionários acreditam que o compartilhamento de conhecimento em sua organização é insuficiente, e 63% das organizações citam a falta de adoção pelos usuários como um grande obstáculo para o sucesso da gestão do conhecimento. Construir uma cultura de compartilhamento é essencial.
Por que procurar uma alternativa ao Confluence?
À medida que a colaboração se torna mais dinâmica e distribuída, as equipes precisam de ferramentas mais rápidas, mais intuitivas e mais fáceis de escalar. Encontrei vários problemas ao usar o Confluence no meu trabalho. Alguns dos principais são
- Atendimento ao cliente demorado: Muitas vezes, tive que esperar mais tempo do que o esperado pela ajuda da equipe de atendimento ao cliente do Confluence. Isso é um problema quando é necessária ajuda imediata para resolver uma questão urgente
- Curva de aprendizado íngreme: Navegar pelos recursos e entender a terminologia tem sido um grande desafio, especialmente para os novatos da minha equipe. O Confluence exige um investimento considerável de tempo e esforço para que se domine totalmente o uso da plataforma
- Função de pesquisa lenta: Encontrar informações ou recursos específicos no meu espaço de trabalho muitas vezes leva mais tempo do que deveria, o que interrompe meu fluxo de trabalho e prejudica a eficiência
- Gerenciamento complexo de permissões: É difícil determinar quem pode editar ou contribuir em páginas específicas, ou configurar permissões para atender às necessidades da minha equipe
- Desafios no desenvolvimento colaborativo de conteúdo: Quando várias pessoas editam o mesmo documento simultaneamente, é difícil coordenar as edições, o que leva a conflitos de versão
Levando em conta esses problemas recorrentes, selecionei alternativas ao Confluence que permitem uma colaboração integrada, oferecem acesso rápido ao conhecimento e mantêm as equipes produtivas.
Como escolhemos as melhores alternativas ao Confluence
Testamos, comparamos e filtramos as ferramentas com base nas necessidades reais das equipes. Para criar esta lista, avaliamos dezenas de ferramentas em relação a fatores-chave como:
- Facilidade de uso: Quão intuitiva é a interface, especialmente para novos usuários e equipes multifuncionais
- Recursos de colaboração: edição em tempo real, comentários, atribuição de tarefas e notificações
- Gestão do conhecimento: Quão bem a ferramenta lida com documentos, wikis, pesquisa e controle de versões
- Integrações: Compatibilidade com ferramentas de trabalho populares como Slack, Google Drive e Microsoft 365
- Preço e escalabilidade: Se a ferramenta é adequada para equipes pequenas e pode acompanhar o crescimento das empresas
- Feedback dos clientes: Analisamos avaliações recentes do G2, Capterra e Trustpilot para entender o que os usuários adoram — e o que não gostam
Como avaliamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.
As melhores alternativas ao Confluence em resumo
|Ferramenta
|Melhores recursos
|Ideal para
|Preços
|ClickUp
|– Documentos + tarefas + IA em um só lugar – Pesquisa conectada em todo o espaço de trabalho – Automatizações e painéis
|Equipes que desejam gerenciamento de projetos + documentos em uma única ferramenta
|Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas
|Notion
|– Editor baseado em blocos para documentos e bancos de dados – Redação e resumo com IA – Colaboração em tempo real
|Equipes de pequeno a médio porte que criam wikis internos flexíveis
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário por mês
|Google Drive
|– Edição em tempo real no Docs, Sheets e Slides – Pesquisa inteligente e sugestões de arquivos – Sincronização entre dispositivos
|Equipes que já utilizam o Google Workspace
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6 por usuário por mês (Workspace)
|Nuclino
|– Interface de usuário rápida e minimalista com várias visualizações – Edição colaborativa em tempo real – Visualização em gráfico e assistente de IA
|Pequenas equipes remotas que precisam de documentação rápida e estruturada
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6 por usuário por mês
|SharePoint
|– Bibliotecas de documentos com metadados e controle de versões – Sites de intranet com integração profunda com o MS 365 – Acesso baseado em permissões
|Equipes empresariais que utilizam o ecossistema da Microsoft
|Os planos pagos custam a partir de US$ 5 por usuário por mês; preços para empresas disponíveis
|Quip
|– Documentos + planilhas + chat em um único espaço– Integração com o Salesforce CRM– Colaboração em tempo real com modelos
|Equipes que priorizam o Salesforce e precisam de sincronização entre documentos e CRM
|Os planos pagos custam a partir de US$ 10 por usuário por mês; os planos avançados chegam a US$ 100 por mês
|Asana
|– Visualizações em lista, quadro, calendário e linha do tempo – Acompanhamento de metas e portfólios – Mais de 200 integrações
|Equipes que gerenciam projetos estruturados com fluxos de trabalho flexíveis
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10,99 por usuário por mês
|Dropbox Paper
|– Edição em tempo real com conteúdo rico em mídia – Listas de tarefas e comentários dentro dos documentos – Modelos para reuniões e planejamento
|Equipes criativas ou de conteúdo que precisam de documentos simples e ricos em mídia
|Gratuito com o Dropbox; os recursos dependem do plano do Dropbox
|Zoho Learn
|– Combinação de base de conhecimento + LMS – Construtor de cursos com questionários e análises – Portais personalizados e controles de acesso
|Equipes que precisam de treinamento + gestão de conhecimento interno
|Plano gratuito disponível; planos pagos (Express/Pro) com faixas de preços personalizadas
|Document360
|– Editor Markdown + WYSIWYG – Ferramentas de IA para pesquisa inteligente e FAQ – Suporte a bases de conhecimento públicas e privadas
|Equipes que criam tanto centrais de ajuda públicas quanto wikis internas
|Os planos pagos custam a partir de US$ 149 por projeto por mês; preços personalizados para o Enterprise+
Consulte o site da ferramenta para obter os detalhes mais recentes sobre preços. *
As 10 melhores alternativas ao Confluence
1. ClickUp
O ClickUp, o aplicativo que faz de tudo para o trabalho, está redefinindo a forma como as equipes colaboram, gerenciam o conhecimento e realizam o trabalho. Enquanto o Confluence é conhecido por seus recursos de documentação e wiki, o ClickUp vai muito além — combinando documentos, tarefas, gerenciamento de projetos, IA e automação em uma única plataforma unificada.
Com o ClickUp Docs, você pode criar documentos bonitos e colaborativos que ficam bem ao lado de suas tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Chega de alternar entre o Confluence para documentação e outras ferramentas para gerenciamento de projetos — tudo está conectado no ClickUp.
Ao contrário do Confluence, que é essencialmente um wiki, o ClickUp integra a gestão do conhecimento ao seu fluxo de trabalho diário. Com a Pesquisa Conectada, você pode encontrar instantaneamente qualquer documento, tarefa ou comentário em todo o seu espaço de trabalho.
As automações e os painéis do ClickUp levam a colaboração além da documentação estática. Acione ações quando documentos forem atualizados, tarefas forem concluídas ou comentários forem adicionados — mantendo todos informados sem esforço manual. Crie painéis para acompanhar atualizações de documentação, contribuições da equipe ou o andamento do projeto — tudo em tempo real.
O ClickUp Brain traz a IA diretamente para sua documentação e gestão do conhecimento. Gere instantaneamente resumos de documentos longos ou notas de reuniões. Peça ao Brain para encontrar respostas em seus documentos, tarefas ou comentários — chega de buscas intermináveis.
Veja um exemplo👇
Implemente os Agentes de IA do ClickUp para automatizar processos repetitivos, gerenciar tarefas rotineiras de documentação e destacar proativamente conhecimentos importantes, liberando sua equipe para se concentrar em trabalhos de alto impacto.
⭐️ Bônus: Com o ClickUp Brain, você pode acessar vários modelos de IA — incluindo o Claude e o ChatGPT — para um trabalho mais rápido e flexível.
Confira o poder dos Agentes de IA do ClickUp👇
Tamanho da equipe: Equipes de pequeno porte a nível empresarialPara quem o ClickUp é ideal? Use-o quando:
- Você está cansado de ter que lidar separadamente com o Confluence, planilhas e ferramentas de gerenciamento de projetos
- Você quer documentos, tarefas, projetos e gestão do conhecimento em uma única plataforma
- Sua equipe precisa de fluxos de trabalho baseados em IA e colaboração conectada
⚙️ Recursos
- Adicione tabelas, imagens, blocos de código e até mesmo incorpore tarefas, painéis ou visualizações diretamente em seus documentos para criar bases de conhecimento ricas em contexto
- Organize documentos em pastas aninhadas, espaços e listas — refletindo a estrutura da sua equipe e facilitando a localização das informações.
- Controle quem pode visualizar, editar ou comentar documentos — compartilhe com sua equipe, convidados ou toda a empresa.
- Salve documentos usados com frequência como modelos e acesse-os rapidamente
- Integre o ClickUp com mais de 1.000 aplicativos de terceiros, incluindo HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub e muito mais
✅ Prós
- Conecta documentos, tarefas, cronogramas e fluxos de trabalho de maneira integrada
- A IA integrada torna a criação e a recuperação de conhecimento mais rápidas e inteligentes
Um avaliador do G2 diz:
“O ClickUp substitui vários aplicativos por um único espaço de trabalho poderoso… Documentos, tarefas e IA em uma única ferramenta — é uma revolução.”
“O ClickUp substitui vários aplicativos por um único espaço de trabalho poderoso… Documentos, tarefas e IA em uma única ferramenta — é uma revolução.”
- Novos usuários podem se sentir sobrecarregados com a ampla variedade de recursos
- Alguns recursos avançados de IA estão disponíveis apenas nos planos pagos
Um avaliador do G2 diz:
“No início, há uma certa curva de aprendizado — mas, assim que você pega o jeito, isso realmente transforma a maneira como trabalhamos.”
“No início, há uma certa curva de aprendizado — mas, assim que você pega o jeito, isso realmente transforma a maneira como trabalhamos.”
🔌 Integrações
Integra-se com: Slack, Google Workspace, Microsoft Teams, GitHub, Zoom, Dropbox, OneDrive e muito mais
Preços
Avaliações do G2 e da Capterra
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
Eu recomendo o ClickUp?
Com certeza — o ClickUp não é apenas uma alternativa ao Confluence, é um espaço de trabalho completo. Você conta com poderosas ferramentas de documentação, além de gerenciamento de projetos, IA, automação e relatórios — tudo em um só lugar. Ele foi desenvolvido para equipes que buscam menos ferramentas, colaboração mais rápida e fluxos de trabalho mais inteligentes.
💡 Dica profissional: Criar e manter um wiki pode ser um projeto demorado – mas não precisa ser assim! O modelo de wiki do ClickUp ajuda você a otimizar o processo de organização, seleção e compartilhamento de informações essenciais dentro da sua organização.
2. Notion
O Notion é um espaço de trabalho versátil e completo que combina anotações, wikis, bancos de dados e gerenciamento de projetos simplificado. Seu editor baseado em blocos facilita a combinação de texto, mídia, tabelas e arquivos incorporados — tudo em uma única tela.
O ponto forte do Notion está na sua flexibilidade: as equipes podem criar de tudo, desde bases de conhecimento internas e notas de reuniões até rastreadores de clientes e calendários editoriais. Com recursos de IA cada vez mais avançados, ele também está ficando mais inteligente na criação de conteúdo, no apoio à pesquisa e na síntese de documentos.
Tamanho da equipe: Equipes de pequeno a médio portePara quem o Notion é uma boa opção? Use-o quando:
- Você quer um espaço de trabalho limpo e intuitivo, fácil de personalizar
- Sua equipe precisa de documentos flexíveis, listas de tarefas e bancos de dados em um único lugar
- Você deseja criar rapidamente wikis internos ou conteúdo estruturado sem complexidade técnica
- Edição baseada em blocos — arraste e solte texto, imagens, tabelas, etc.
- Bancos de dados com várias visualizações (tabela, lista, galeria, kanban, calendário)
- Colaboração em tempo real com comentários e menções embutidos
- Notion AI (disponível nos planos superiores) para geração de conteúdo, resumos de reuniões, perguntas e respostas e sugestões baseadas no contexto
- Dezenas de modelos integrados para wikis, planos de ação, CRMs e muito mais
- Fácil de usar e altamente flexível — configuração rápida, sem necessidade de treinamento
- Ferramenta tudo-em-um — substitua vários aplicativos por páginas, tarefas, bancos de dados e IA em um único espaço de trabalho
Um avaliador do G2 diz :
“A flexibilidade do Notion é incomparável… Posso criar documentos, tabelas e até mini-CRMs sem precisar de código.”
Um avaliador do G2 diz :
“A flexibilidade do Notion é incomparável… Posso criar documentos, tabelas e até mini-CRMs sem precisar de código.”
- Permissões limitadas para organizações maiores — o controle de acesso se torna complicado à medida que as equipes crescem
- Lacunas de funcionalidades e quedas de desempenho — os usuários relatam funcionalidades ausentes, lentidão no desempenho do aplicativo e frustrações ocasionais com o recurso de arrastar e soltar ou botões de alternância
Um avaliador do G2 diz :
“O Notion é ótimo para equipes pequenas, mas, à medida que você cresce, o gerenciamento de permissões se torna complicado.”
Um avaliador do G2 diz :
“O Notion é ótimo para equipes pequenas, mas, à medida que você cresce, o gerenciamento de permissões se torna complicado.”
- Gratuito
- Plus: US$ 10 por usuário por mês (pagamento anual); US$ 12 por mês se cobrado mensalmente
- Business: US$ 20/usuário/mês (pagamento anual); US$ 24/mês se cobrado mensalmente
- Empresas: Preços personalizados
- O Notion AI está incluído nos planos Business e Enterprise; usuários da versão gratuita/Plus têm direito a um teste único de 20 respostas
- G2: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)
🤔 Eu recomendo o Notion?
Sim — se você faz parte de uma equipe de pequeno a médio porte que busca um hub simples e personalizável para documentos, notas e bancos de dados básicos. O Notion permite substituir várias ferramentas por um único espaço de trabalho elegante — sem a necessidade de um treinamento extenso. Mas se sua equipe exige permissões de nível empresarial, integração profunda com ecossistemas SaaS ou desempenho extremamente robusto, provavelmente você vai precisar de algo mais avançado.
📮 ClickUp Insight: 46% dos profissionais do conhecimento dependem de uma combinação de chat, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação da equipe apenas para acompanhar seu trabalho. Para eles, o trabalho está espalhado por plataformas desconectadas, tornando mais difícil manter a organização. Como o aplicativo que faz de tudo para o trabalho, o ClickUp unifica tudo isso. Com recursos como o ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat e ClickUp Brain, todo o seu trabalho fica centralizado em um único lugar, pesquisável e perfeitamente conectado. Diga adeus à sobrecarga de ferramentas — dê as boas-vindas à produtividade sem esforço.
📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Notion
3. Google Drive
O Google Drive é uma plataforma de armazenamento e colaboração baseada na nuvem que faz parte do pacote Google Workspace. Ele permite que equipes armazenem, compartilhem e colaborem em arquivos em tempo real usando o Docs, o Sheets, o Slides e muito mais. Sua pesquisa avançada, histórico de versões e sincronização perfeita entre dispositivos tornam-no um espaço de trabalho confiável tanto para indivíduos quanto para equipes.
Com integração profunda com o Gmail, o Calendário, o Meet e outros aplicativos do Google, o Google Drive é ideal para equipes que desejam ter tudo em um único ecossistema.
Tamanho da equipe: Equipes de pequeno porte a nível empresarialPara quem o Google Drive é ideal? Use-o quando:
- Você precisa de um armazenamento em nuvem confiável com opções flexíveis de compartilhamento
- Sua equipe deseja colaboração em tempo real em documentos, planilhas e apresentações
- Você já usa o Gmail ou outros aplicativos do Google Workspace
- Edição conjunta em tempo real no Google Docs, Sheets e Slides
- Sugestões de pesquisa inteligentes com tecnologia de IA
- Histórico de versões e salvamento automático em todos os arquivos
- Compartilhamento seguro de arquivos com permissões baseadas em funções
- Acesso offline e sincronização entre dispositivos
- Integração perfeita com o Gmail, o Calendário e aplicativos de terceiros
- Excelentes recursos de colaboração com edição em tempo real
- Integração perfeita com as ferramentas do Google Workspace
Um avaliador do G2 diz:
“Os recursos de colaboração integrados do Google Workspace — edição em tempo real, compartilhamento fácil de arquivos e ferramentas de comunicação integradas — aumentam a produtividade e o trabalho em equipe.”
“Os recursos de colaboração integrados do Google Workspace — edição em tempo real, compartilhamento fácil de arquivos e ferramentas de comunicação integradas — aumentam a produtividade e o trabalho em equipe.”
- O modo offline é limitado e, às vezes, pouco confiável
- A organização de arquivos pode ficar caótica com unidades compartilhadas e permissões
Um avaliador do G2 diz:
“Uma desvantagem é a funcionalidade offline limitada… a formatação complexa ou os recursos avançados no Docs e no Sheets nem sempre correspondem aos do Microsoft Office.”
“Uma desvantagem é a funcionalidade offline limitada… a formatação complexa ou os recursos avançados no Docs e no Sheets nem sempre correspondem aos do Microsoft Office.”
- Gratuito: 15 GB por usuário
- Google One (pessoas físicas): 100 GB: US$ 1,99/mês 2 TB: US$ 9,99/mês
- 100 GB: US$ 1,99/mês
- 2 TB: US$ 9,99/mês
- Google Workspace (empresarial): Business Starter: US$ 6/usuário/mês Business Standard: US$ 12/usuário/mês Business Plus: US$ 18/usuário/mês Enterprise: Preço personalizado
- Business Starter: US$ 6 por usuário por mês
- Business Standard: US$ 12 por usuário por mês
- Business Plus: US$ 18 por usuário por mês
- Empresas: Preços personalizados
- 100 GB: US$ 1,99/mês
- 2 TB: US$ 9,99/mês
- Business Starter: US$ 6 por usuário por mês
- Business Standard: US$ 12 por usuário por mês
- Business Plus: US$ 18 por usuário por mês
- Empresas: Preços personalizados
- G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
🤔 Eu recomendo o Google Drive?
Sim — se você já usa o Google Workspace ou precisa de uma ferramenta simples e escalável para colaboração em tempo real e armazenamento de arquivos. É especialmente útil para equipes híbridas que precisam se manter conectadas por meio de documentos compartilhados e dados sincronizados. Lembre-se apenas de que seus recursos offline e formatação avançada podem não ser suficientes para alguns usuários avançados.
📚 Leia também: As melhores alternativas ao Google Drive
4. Nuclino
O Nuclino é um espaço de trabalho unificado projetado para uma gestão do conhecimento rápida e sem distrações, além de uma colaboração leve. Com edição simples em tempo real e várias visualizações — lista, quadro, tabela e gráfico —, ele reúne documentos, wikis, quadros brancos e projetos em um único lugar. Recursos como pesquisa instantânea e o AI Sidekick aumentam sua velocidade e usabilidade, tornando-o ideal para equipes que buscam clareza sem complexidade.
Tamanho da equipe: Equipes de pequeno a médio portePara quem o Nuclino é ideal? Use-o quando:
- Você quer um espaço de trabalho rápido e intuitivo que funcione imediatamente
- Sua equipe depende muito da pesquisa e do acesso rápido a documentos
- Você precisa de documentação flexível, acompanhamento simples de tarefas e recursos visuais integrados
- Edição em tempo real em documentos com comentários embutidos
- Várias visualizações de conteúdo: lista, quadro, tabela e gráfico
- Tela integrada para quadros brancos e diagramas
- Pesquisa ultrarrápida e navegação por teclas de atalho
- AI Sidekick para geração de conteúdo, perguntas e respostas e criação de imagens
- Histórico de versões, registro de auditoria e controles granulares de permissão
- Integrações com o Slack, Google Drive, GitHub e muito mais
- Experiência de edição incrivelmente rápida e fluida
- Interface de usuário limpa que reduz a desorganização e se concentra na produtividade
Um avaliador do G2 diz:
“O Nuclino consegue o equilíbrio perfeito entre simplicidade e robustez”
“O Nuclino consegue o equilíbrio perfeito entre simplicidade e robustez”
- Recursos limitados de relatórios e gerenciamento avançado de projetos
- Alguns usuários consideram as opções de integração básicas em comparação com os concorrentes
Um avaliador do G2 diz:
“Minha maior reclamação em relação ao Nuclino é a falta de transparência sobre sua estrutura de preços.”
“Minha maior reclamação em relação ao Nuclino é a falta de transparência sobre sua estrutura de preços.”
- Gratuito: até 50 itens, 2 GB de armazenamento, telas limitadas
- Starter: US$ 6 por usuário por mês (cobrado anualmente)
- Empresas: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente)
- Empresas: Preços personalizados
- G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)
🤔 Eu recomendo o Nuclino?
Sim — o Nuclino é excelente para equipes de pequeno a médio porte que buscam um hub limpo, rápido e intuitivo para documentação, acompanhamento leve de projetos e colaboração visual. É simples de usar, bem integrado e ideal para equipes remotas ou híbridas. No entanto, se seus fluxos de trabalho exigirem relatórios avançados, alta configurabilidade ou integrações complexas, você poderá encontrar algo mais robusto em outro lugar.
📚 Leia também: Alternativas e concorrentes do Nuclino
5. SharePoint
O SharePoint é a plataforma de nível empresarial da Microsoft para intranets, bibliotecas de documentos, sites de equipe e gerenciamento seguro de conteúdo. Ele permite que as organizações criem portais internos na web, colaborem em arquivos e automatizem processos de negócios com ferramentas como o Power Automate e o Power Apps. O SharePoint também oferece recursos avançados de pesquisa, controle de versão e integração completa com o OneDrive, o Teams e todo o ecossistema do Microsoft 365.
Tamanho da equipe: Equipes de médio porte a nível empresarialPara quem o SharePoint é uma boa opção? Use-o quando:
- Você precisa de uma intranet centralizada ou de um hub de conteúdo para grandes equipes de funcionários
- Sua equipe depende de bibliotecas de documentos estruturadas, controle de versões e metadados
- Você usa o Microsoft 365 e deseja uma integração perfeita com o Teams, os aplicativos do Office e a Power Platform
- Sites de equipe e comunicação para portais internos
- Bibliotecas de documentos com histórico de versões, metadados e coautoria
- Controles granulares de permissão nos níveis de site, biblioteca e item
- Pesquisa integrada para localizar pessoas, arquivos e portais em toda a organização
- Ferramentas de personalização: web parts, designs de site, Power Apps, Power Automate
- Integração com o OneDrive, Teams, Outlook e Power Platform
- Pronto para uso corporativo: governança robusta, conformidade, gerenciamento de permissões
- Integração profunda com as ferramentas e serviços do Microsoft 365
Um avaliador do G2 diz :
“O SharePoint nos oferece a estrutura e a segurança de que precisamos para gerenciar documentos em toda a nossa organização.”
“O SharePoint nos oferece a estrutura e a segurança de que precisamos para gerenciar documentos em toda a nossa organização.”
- A interface e a configuração podem ser complexas e intimidantes para usuários sem conhecimentos técnicos
- Exagerado para equipes pequenas ou casos de uso simples
Um avaliador do G2 diz :
“Começar a usar o SharePoint foi assustador — a interface e a terminologia pareciam ultrapassadas e pouco intuitivas.”
“Começar a usar o SharePoint foi assustador — a interface e a terminologia pareciam ultrapassadas e pouco intuitivas.”
- Plano 1 do SharePoint: US$ 5 por usuário por mês (versão independente, cobrança anual)
- Plano 2 do SharePoint: US$ 10/usuário/mês (autônomo)
- Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/usuário/mês
- Microsoft 365 Enterprise E3/E5: inclui o SharePoint + o pacote completo do M365 (preço personalizado)
- G2: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)
🤔 Eu recomendo o SharePoint?
Sim — para organizações de médio a grande porte que buscam um hub seguro e integrado para conteúdo, documentos e experiências de intranet. Seu ponto forte está na conformidade, na organização orientada por metadados e na pesquisa avançada. Mas para equipes menores ou que buscam ferramentas de colaboração mais simples, o SharePoint pode ser pesado ou complexo demais para ser adotado.
📚 Leia também: Alternativas ao SharePoint
6. Quip
O Quip é um pacote de produtividade colaborativa da Salesforce que reúne documentos, planilhas, chat e dados do Salesforce em tempo real em um único espaço de trabalho unificado. Ele foi desenvolvido para equipes modernas — especialmente aquelas que utilizam o Salesforce —, oferecendo edição em tempo real, chat integrado e suporte móvel robusto. O Quip ajuda as equipes a otimizar fluxos de trabalho, compartilhar conhecimento e manter-se sincronizadas em documentos importantes, como planos de contas ou especificações de projetos.
Tamanho da equipe: Equipes de pequeno porte a nível empresarialPara quem o Quip é ideal? Use-o quando:
- Você precisa de colaboração em tempo real entre documentos, planilhas e chat
- Você deseja incorporar dados de CRM em tempo real do Salesforce ao seu conteúdo
- Você prefere uma única ferramenta para notas, tabelas, conversas e modelos
- Edição conjunta de documentos e planilhas em tempo real
- Chat ao vivo e mensagens em grupo integrados nos documentos
- Integração com o Salesforce com sincronização bidirecional e incorporação de dados de CRM
- Modelos para planos de contas, planos de fechamento e briefings executivos
- Acesso offline por meio de aplicativos para desktop e dispositivos móveis
- Segurança de nível empresarial (SSO, criptografia, controles de administração)
- Excelente para colaboração em tempo real com chat e edição no mesmo lugar
- A integração estreita com o Salesforce permite que as equipes trabalhem diretamente nos documentos com o contexto do CRM
Um avaliador do G2 diz:
“O Quip agiliza a colaboração em documentos com edição em tempo real, integração com chat e uma interface simples — perfeito para equipes que buscam produtividade e organização.”
“O Quip agiliza a colaboração em documentos com edição em tempo real, integração com chat e uma interface simples — perfeito para equipes que buscam produtividade e organização.”
- A funcionalidade offline pode ser pouco confiável às vezes
- Os recursos de formatação e planilhas são menos avançados do que os de alguns concorrentes
Um avaliador do G2 diz:
“Uma desvantagem… é a funcionalidade offline limitada… a formatação complexa ou os recursos avançados no Docs e no Sheets nem sempre correspondem aos do Microsoft Office.”
“Uma desvantagem… é a funcionalidade offline limitada… a formatação complexa ou os recursos avançados no Docs e no Sheets nem sempre correspondem aos do Microsoft Office.”
- Starter: US$ 10 por usuário por mês (cobrado anualmente); US$ 12 com cobrança mensal
- Plus: US$ 25/usuário/mês (inclui SSO, APIs)
- Avançado: US$ 100/usuário/mês (integrado ao Salesforce, dados de CRM em tempo real)
- Empresas: Preços personalizados
- G2: 4,2/5 (mais de 1.100 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)
🤔 Eu recomendo o Quip?
Sim — se você estiver integrado ao Salesforce e quiser uma ferramenta unificada para documentos, planilhas e chat que permaneça intimamente conectada ao seu CRM. O Quip se destaca para equipes que criam planos de contas ou documentos de negócios diretamente dentro do Salesforce. Mas se você precisar de um suporte offline mais robusto, formatação avançada ou recursos avançados de planilhas, pode haver opções melhores.
📚 Leia também: As melhores alternativas ao Quip
7. Asana – Ideal para organização de documentos e tarefas
O Asana é uma plataforma de gestão de trabalho e projetos que capacita as equipes a planejar, acompanhar e gerenciar o trabalho com eficiência. Com visualizações flexíveis — lista, quadro, calendário, linha do tempo —, colaboração em tempo real, acompanhamento de metas e recursos baseados em IA, ele se adapta a uma ampla variedade de casos de uso. Com a confiança de mais de 100.000 organizações, o Asana conecta equipes entre departamentos, garantindo que o trabalho permaneça alinhado e visível.
Tamanho da equipe: Equipes de pequeno porte a nível empresarialPara quem o Asana é ideal? Use-o quando:
- Você precisa de visualizações versáteis de projetos, dependências de tarefas e gerenciamento da carga de trabalho
- Sua equipe trabalha remotamente ou está distribuída e precisa de transparência no trabalho de todos
- Você quer vincular o trabalho às metas (“Portfólios”) e contar com a automação
- Várias visualizações de projetos: lista, quadro, calendário, linha do tempo, carga de trabalho
- Dependências de tarefas e marcos
- Metas, portfólios, painéis e relatórios
- Ferramentas de IA para sugestões de fluxo de trabalho e automação
- Formulários, regras, modelos
- Mais de 200 integrações, incluindo Slack, Google Workspace e Microsoft 365
- Segurança empresarial: SSO, controles de administração, registros de auditoria
- Visualizações flexíveis e gerenciamento de tarefas ajudam as equipes a se manterem organizadas
- A plataforma é intuitiva e se adapta bem tanto a equipes pequenas quanto a grandes organizações
Um avaliador do G2 diz:
“Como gerente de projetos… o Asana se destaca como uma das ferramentas mais intuitivas e eficazes com as quais já trabalhei. … Posso visualizar fluxos de trabalho, atribuir tarefas e acompanhar o andamento em vários projetos.”
“Como gerente de projetos… o Asana se destaca como uma das ferramentas mais intuitivas e eficazes com as quais já trabalhei. … Posso visualizar fluxos de trabalho, atribuir tarefas e acompanhar o andamento em vários projetos.”
- Alguns usuários mencionam preços confusos devido aos requisitos mínimos de licenças
- Relatórios e recursos avançados exigem planos de nível superior
Um avaliador do G2 diz:
“Entrei em contato com o suporte… fui transferido entre três atendentes diferentes… Sem reembolso. Apenas um link para os ‘termos de assinatura’ deles.”
“Entrei em contato com o suporte… fui transferido entre três atendentes diferentes… Sem reembolso. Apenas um link para os ‘termos de assinatura’ deles.”
- Gratuito: Até 10 usuários
- Starter: US$ 10,99/usuário/mês (cobrado anualmente) ou US$ 13,49/mês
- Avançado: US$ 24,99/usuário/mês (cobrado anualmente) ou US$ 30,49/mês
- Empresas: Preços personalizados
- G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)
🤔 Eu recomendo o Asana?
Sim — o Asana é uma ótima opção se sua equipe precisa de estrutura, clareza visual e uma ampla variedade de visualizações para gerenciar tarefas e projetos. Ele lida com tudo, desde fluxos de trabalho simples até complexos, integra-se bem e se adapta ao tamanho da sua organização. Basta ficar atento às regras de licença e aos níveis de plano — a falta de transparência nos preços pode, às vezes, ser um ponto negativo.
📚 Leia também: As melhores alternativas ao Asana
8. Dropbox Paper – Ideal para incorporação de mídia
O Dropbox Paper é um editor de documentos colaborativo da Dropbox que combina mídia avançada, gerenciamento de tarefas e colaboração em tempo real em um espaço de trabalho limpo e minimalista. As equipes podem incorporar imagens, vídeos, trechos de código e muito mais, enquanto comentários, listas de tarefas e @menções mantêm os projetos organizados. O Paper se integra perfeitamente ao armazenamento da Dropbox, ao Slack, ao Zoom e a outras ferramentas, tornando-se um poderoso centro de criação de conteúdo e ciclos de feedback.
Tamanho da equipe: Equipes de pequeno a médio portePara quem o Dropbox Paper é ideal? Use-o quando:
- Você quer um editor de documentos sem distrações que suporte conteúdo misto
- Sua equipe precisa de mídia incorporada e facilidade para fazer anotações nos documentos
- Você prefere a atribuição simples de tarefas e o feedback diretamente no próprio documento
- Suporte a mídia avançada: incorpore vídeos, áudio, código, PDFs e imagens
- Trabalho colaborativo em tempo real com histórico visível e atribuição de responsabilidade ao usuário
- Atribua tarefas, mencione colegas de equipe e deixe comentários no documento
- Modelos para agendas, planos de projeto e briefings criativos
- Histórico de versões com rastreamento claro da autoria
- Integrações com Dropbox, Slack, Zoom e Google Drive
- Interface minimalista que mantém o foco no conteúdo e na colaboração
- Suporta diversos tipos de mídia e permite a realização de tarefas dentro do documento de forma eficaz
Um avaliador do G2 diz :
“O Dropbox Paper tem uma interface de usuário muito limpa e minimalista… permite que você organize notas de reuniões, planos de projetos, listas de tarefas…”
“O Dropbox Paper tem uma interface de usuário muito limpa e minimalista… permite que você organize notas de reuniões, planos de projetos, listas de tarefas…”
- Formatação limitada em comparação com processadores de texto completos, como o Docs ou o Word
- O aplicativo para desktop ainda está em fase beta e parece menos refinado do que a versão web
Um avaliador do G2 diz :
“Em comparação com outros, o Dropbox Paper parece uma ferramenta ‘simples’… sem recursos de formatação e sem o acabamento de um aplicativo.”
“Em comparação com outros, o Dropbox Paper parece uma ferramenta ‘simples’… sem recursos de formatação e sem o acabamento de um aplicativo.”
- Gratuito: Incluído em qualquer conta do Dropbox (incluindo a versão Básica)
- Armazenamento e recursos adicionais alinhados aos planos do Dropbox (por exemplo, Plus, Standard, Advanced, Enterprise)
- G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)
🤔 Eu recomendo o Dropbox Paper?
Sim — se sua equipe valoriza um editor de documentos minimalista e rico em mídia, com tarefas integradas e colaboração fácil. É ótimo para sessões criativas, notas de reuniões e documentação leve de projetos. Mas se sua equipe precisa de formatação avançada, suporte offline ou um editor de desktop pronto para produção, o Dropbox Paper é melhor como complemento — em vez de um substituto completo — para ferramentas de processamento de texto mais robustas.
📚 Leia também: As melhores alternativas ao Dropbox Paper
9. Zoho Learn (anteriormente Zoho Wiki)
O Zoho Learn é uma plataforma completa de gestão do conhecimento e aprendizagem projetada para documentação centralizada e treinamento estruturado. Ele permite que as equipes criem espaços, manuais, cursos e questionários, além de relatórios robustos — tudo em um só lugar. Com criação intuitiva de cursos, portais personalizáveis, histórico de versões e integrações com marketplaces, o Zoho Learn é ideal tanto para integração interna quanto para cenários de treinamento externo.
Tamanho da equipe: Equipes de pequeno a médio portePara quem o Zoho Learn é ideal? Use-o quando:
- Você precisa de uma combinação de base de conhecimento e LMS em uma única plataforma
- Sua equipe cria regularmente cursos, avaliações e tutoriais estruturados
- Você gerencia usuários externos (clientes, parceiros) que precisam de acesso seguro
- Editor colaborativo em tempo real para artigos e manuais
- Criador de cursos com questionários, cronômetros, conteúdo gradual e certificação
- Espaços e hierarquia para uma documentação organizada
- Histórico de versões, acesso baseado em funções e registros de auditoria
- Portais configuráveis para públicos internos e externos
- Painel de análise com relatórios sobre cursos e alunos
- Integrações entre o Zoho Suite e ferramentas de terceiros
- Interface fácil de usar que simplifica a integração e a criação de cursos
- Combina gestão do conhecimento e LMS para treinamento interno e externo
Um avaliador do G2 diz:
“Interface fácil de usar e que atende a todas as necessidades de aprendizagem.”
“Interface fácil de usar e que atende a todas as necessidades de aprendizagem.”
- As ferramentas de relatórios são básicas e não são muito personalizáveis
- Recursos limitados para questionários — por exemplo, sem supervisão pelo navegador ou duplicação de perguntas
Um avaliador do G2 diz:
“Uma limitação é a ausência de um recurso para duplicar perguntas em questionários…”
“Uma limitação é a ausência de um recurso para duplicar perguntas em questionários…”
- Gratuito: Até 5 usuários, 3 espaços, 5 manuais/cursos, 1 GB de armazenamento
- Express: $X/usuário/mês (mínimo de 5 usuários) — 10 espaços, 50 manuais, 25 cursos, compartilhamento protegido por senha
- Profissional: $X/usuário/mês (mínimo de 5 usuários) — espaços/manuais/cursos ilimitados, questionários, modelos, portais
- Empresas: Preços personalizados para necessidades avançadas
(O preço exato por usuário para os planos Express e Professional depende do número de usuários)
- G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)
🤔 Eu recomendo o Zoho Learn?
Sim — para equipes de pequeno a médio porte que precisam tanto de uma base de conhecimento centralizada quanto de treinamento estruturado. É perfeito para empresas que treinam funcionários, parceiros ou clientes, sem usar plataformas LMS separadas. Embora suas opções de relatórios e questionários não sejam avançadas, sua facilidade de uso e recursos combinados o tornam um forte candidato.
📚 Leia também: As melhores alternativas ao Zoho Learn
10. Document360
📝 Breve descrição
O Document360 é uma plataforma de base de conhecimento simples e impulsionada por IA, projetada para criar e gerenciar documentação interna e externa. Ele oferece um editor Markdown/WYSIWYG, controle de versão, portais personalizáveis e ferramentas de IA como o “Ask Eddy” para FAQs geradas automaticamente e pesquisa inteligente. Com suporte para análises, gerenciamento de permissões, localização e integração perfeita com ferramentas de helpdesk, o Document360 é feito sob medida para equipes modernas que precisam de clareza, conformidade e autoatendimento.
🎯 Ideal para
Tamanho da equipe: Equipes de pequeno porte a nível empresarialPara quem o Document360 é ideal? Use-o quando:
- Você precisa de centrais de ajuda públicas bem elaboradas e bases de conhecimento internas seguras
- Sua equipe depende de controle de versões, fluxos de trabalho e processos de aprovação
- Você quer assistência baseada em IA (busca, perguntas frequentes, criação de conteúdo) integrada aos seus documentos
⚙️ Recursos
- Dois modos de edição: Markdown e WYSIWYG
- Histórico de versões, reversão de revisões e fluxos de trabalho de aprovação
- Assistente de IA (“Ask Eddy”) para geração de conteúdo, resumos e respostas de pesquisa inteligentes
- Análises sobre visualizações de página, tendências de pesquisa e comportamento dos leitores
- Suporte multilíngue e localização
- Personalização da marca, CSS e controle de domínio
- Integrações com o Slack, Zendesk, GitHub e webhooks
- Funções de usuário detalhadas, registros de auditoria, SSO, conformidade com SOC 2
✅ Prós
- Fácil de configurar, interface intuitiva e integração rápida com fluxos de trabalho existentes
- Preços acessíveis com recursos abrangentes para gerenciamento de autoatendimento e portais
Um avaliador do G2 diz:
“Muito fácil de integrar… os gráficos e a interface do usuário são muito nítidos… não é muito caro.”
“Muito fácil de integrar… os gráficos e a interface do usuário são muito nítidos… não é muito caro.”
⚠️ Contras
- Alguns usuários relatam atrasos na implementação de novos recursos ou no atendimento a solicitações de suporte
- A personalização — especialmente os layouts de artigos — pode parecer limitada em comparação com plataformas CMS completas
Um avaliador do G2 diz:
“Leva muito tempo para implementar novos recursos… nem todos os recursos que usávamos no MS Word estão disponíveis.”
“Leva muito tempo para implementar novos recursos… nem todos os recursos que usávamos no MS Word estão disponíveis.”
💰 Preços
- Profissional: ~$149/mês por projeto
- Negócios: ~$299/mês por projeto
- Enterprise: ~$499/mês por projeto
- Enterprise+: Preço personalizado (infraestrutura dedicada)
- Programa para startups: 6 meses gratuitos dos planos Business/Enterprise para empresas qualificadas
Os preços incluem artigos, contas de usuário, integrações e recursos de IA ilimitados, conforme o plano.
⭐ Avaliações do G2 e da Capterra
- G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)
🤔 Eu recomendo o Document360?
Sim — se você está procurando uma plataforma moderna, segura e repleta de recursos para criar bases de conhecimento tanto públicas quanto internas. As ferramentas de IA, análises e interface intuitiva do Document360 o tornam ideal para equipes de médio a grande porte que mantêm documentação estruturada e processos de suporte. Equipes menores podem achar o preço um pouco alto, mas, pela sua profundidade, ele oferece um ótimo custo-benefício.
📚 Leia também: As melhores alternativas ao Document360
🏁 Veredicto final
Se sua equipe já superou o Confluence — ou se você simplesmente está procurando uma alternativa mais moderna, flexível e intuitiva —, não faltam opções. Seja para uma melhor colaboração em tempo real, pesquisa mais rápida, integrações mais estreitas ou IA integrada, as ferramentas desta lista oferecem algo que o Confluence não oferece.
Desde plataformas que priorizam a documentação, como o Document360 e o Nuclino, até espaços de trabalho mais colaborativos, como o Notion e o Google Drive, você pode encontrar a opção ideal com base nos seus fluxos de trabalho e na estrutura da sua equipe.
E se você está procurando uma solução verdadeiramente unificada para documentos, gerenciamento de projetos, quadros brancos e trabalho com inteligência artificial — tudo em um só lugar —, vale a pena dar uma olhada no ClickUp.