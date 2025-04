As 10 principais alternativas ao Document360 para criar uma base de conhecimento impecável

Quando você está procurando um software de gerenciamento de conhecimento para criar uma base de conhecimento para sua organização, é impossível não ouvir falar do Document360.

Embora seja uma ótima ferramenta, como a maioria das coisas no mundo, ela não foi feita para todos. Há muitos motivos pelos quais você pode não querer usá-lo para criar sua base de conhecimento, desde o preço até a complexidade ou qualquer outra coisa.

E, quando isso acontecer, você obviamente estará procurando uma alternativa para atender às suas necessidades!

Entendemos isso e é por isso que criamos esta lista das 10 melhores alternativas ao Document360. Mas antes de nos aprofundarmos nela, vamos dar uma breve visão geral do que procuramos ao criar esta lista. 📂

O que você deve procurar nas alternativas ao Document360

O Document360 fez seu nome no mundo da software de gerenciamento de conhecimento graças a alguns recursos diferenciados, como IA generativa e pesquisa robusta, combinados com uma grande variedade de oportunidades de integração.

Portanto, certifique-se de que suas alternativas ao Document360 não apenas tenham essas funcionalidades, mas também se esforcem para ajudá-lo a gerenciar sua base de conhecimento e documentação de software processo. Vamos dar uma olhada nos principais recursos aos quais você deve prestar atenção:

Recursos com tecnologia de IA: A ferramenta deve ser capaz de fornecer recomendações baseadas em IA para títulos de documentos, tags, resumos de artigos e descrições de SEO Flexibilidade: Sua alternativa ao Document360 deve incluir recursos para criar uma base de conhecimento interna e uma voltada para o cliente Modelos: deve ter uma biblioteca de modelos para facilitar a criação de documentação técnica Opção de pesquisa poderosa: a ferramenta deve ser capaz de entender o que está sendo pesquisado com base no histórico de consultas do pesquisador e fornecer resultados mais relevantes Integrações e API:Integração com softwares populares de produtividade eferramentas de mapeamento de processos e uma API para desenvolver integrações personalizadas são altamente desejáveis

10 melhores alternativas ao Document360 para usar em 2024

Examinamos dezenas de alternativas ao Document360 usando os critérios mencionados anteriormente para apresentar a você uma lista das 10 melhores opções disponíveis atualmente no mercado. Vamos orientá-lo sobre seus recursos excepcionais, destacar algumas deficiências e esclarecer as opções de preços. Vamos começar! 🤩

1. ClickUp

Aninhamento de uma página dentro de uma página nos documentos do ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa para empresas de todos os tamanhos. Portanto, não é de surpreender que ela também inclua a funcionalidade Documentos do ClickUp -para criar uma base de conhecimento robusta. 📄

A ferramenta é fornecida com um editor What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) fácil de usar, que permite visualizar a aparência do documento depois de publicado. Você pode adicionar vários tipos de conteúdo (ou seja, imagens, imagens de capa, títulos, subtítulos, listas de verificação, páginas aninhadas, marcadores, tabelas etc.) por meio dos blocos de construção incluídos no editor. Seu conteúdo ou artigos também podem ser organizados em várias categorias para facilitar a recuperação.

Você pode pedir aos membros da sua equipe que sugiram ideias e colaborem com os documentos enquanto os editam. Há poderosos colaboração em tempo real e recursos de edição de equipe na plataforma para facilitar isso, como comentários, marcação de usuários, atribuição de tarefas etc.

Se você também usa o ClickUp para gerenciamento de projetos e tarefas, os documentos que você prepara no ClickUp Docs também podem ser vinculados aos seus fluxos de trabalho para aumentar a produtividade. Pense nisso como uma combinação de software de tarefa e base de conhecimento!

Use o ClickUp AI para editar, resumir, verificar a ortografia ou ajustar o tamanho do conteúdo no Docs

O ClickUp realmente se destaca quando você combina o Docs com o IA do ClickUp funcionalidade, a IA nativa da plataforma assistente de redação . Ele pode ajudá-lo a resumir rapidamente seus artigos, gerar itens de ação, editar, melhorar e formatar seu conteúdo antes de publicá-lo na base de conhecimento. Com a ajuda do ClickUp AI, você pode terminar o trabalho de várias horas em poucos minutos e publicar sua base de conhecimento perfeita com facilidade!

melhores recursos do #### ClickUp

Opções de estilo flexíveis e úteis para destacar suas wikis e bases de conhecimento

Colaboração em tempo real com equipes

Vincule os documentos às suas tarefas no ClickUp para que possam ser encontrados facilmente

Controles de edição, controles de privacidade e outros recursos de segurança

Pré-projetadomodelos de base de conhecimento Modo de foco para ajudar seus leitores a examinar os documentos em uma visualização sem distrações

Integração com Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo e centenas de outras ferramentas populares

Limitações do ClickUp

A pesquisa pode ser um pouco lenta às vezes

Pode ser complexo navegar inicialmente

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2 :4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

:4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra:4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Confluência

Via: Confluência Parte da família de software Atlassian, o Confluence permite criar, editar, organizar e compartilhar sem esforço a documentação do projeto, wikis internos, práticas recomendadas e qualquer outra documentação que componha sua base de conhecimento.

O Pages do Confluence é onde você cria seus documentos e os Whiteboards o ajudam a visualizar suas ideias em termos de design. Tanto as páginas quanto os quadros brancos podem ser organizados em espaços, áreas em que o conteúdo pode ser armazenado e organizado com base em qualquer tópico específico. Um espaço pode ser público ou privado, e os membros de um espaço podem colaborar ou discutir qualquer documento específico em tempo real.

Melhores recursos do Confluence

Modelos de documentos

Edição e colaboração em tempo real

Documentos e espaços ilimitados

Colaboração de convidados

Informações sobre a página

Integra-se com o Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira e mais de 1.000 outras ferramentas de produtividade

Limitações do Confluence

Os espaços podem ser um pouco confusos para novos usuários do software de base de conhecimento

O gerenciamento de permissões é um pouco complexo (para criar documentação técnica)

Preços do Confluence

Gratuito para sempre

Standard : US$ 6,05/mês por usuário

: US$ 6,05/mês por usuário Premium : uS$ 11,55/mês por usuário

: uS$ 11,55/mês por usuário Enterprise: $107.500/ano (pelo menos 801 usuários)

Confluence ratings and reviews

G2 :4.1/5(3.600+ avaliações)

:4.1/5(3.600+ avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 3.100 avaliações)

3. Abelha de arco

Via: Abelha de Arco Archbee é um software de base de conhecimento com imensa simplicidade e facilidade de uso incorporadas em cada parte de sua funcionalidade. Seu editor de blocos permite adicionar rapidamente qualquer tipo de conteúdo (ou seja, imagens, texto, cabeçalhos, tabelas etc.) aos seus documentos nos locais desejados.

Enquanto isso, o assistente de redação com IA ajuda você a preparar seus documentos rapidamente, fornecendo sugestões à medida que você escreve. A funcionalidade de pesquisa baseada em GPT da ferramenta oferece respostas diretas às suas consultas em vez de fornecer resultados de pesquisa regulares da base de conhecimento.

Melhores recursos do Archbee

Funcionalidade de pesquisa baseada em GPT

Editor de blocos para criar seus documentos com facilidade

Assistência de redação com tecnologia de IA

Integração com Slack, Airtable, Google Drive, Github, Jira, etc.

Suporte a domínios personalizados

Limitações do Archbee

Alguns usuários relataram problemas de estabilidade

Limitações de personalização na ferramenta de gerenciamento de conhecimento

Preços da Archbee

Inicial : Gratuito

: Gratuito Crescente : A partir de US$ 50/mês

: A partir de US$ 50/mês Escalonamento : A partir de US$ 200/mês

: A partir de US$ 200/mês Enterprise: a partir de US$ 960/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Archbee

G2 :4,5/5 (mais de 100 avaliações)

:4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra:4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4. Caspio

Via: Mercado da Caspio A Caspio não foi projetada principalmente como uma plataforma para produtividade empresarial ou gerenciamento de base de conhecimento. Em vez disso, ela serve como um construtor de aplicativos visuais versátil e um banco de dados on-line que capacita os usuários a criar uma ampla variedade de aplicativos com zero ou pouco conhecimento de codificação usando modelos predefinidos.

A plataforma permite que você crie seu próprio autoatendimento gerenciamento de documentos personalizando o modelo predefinido para se adequar à sua marca e a outros requisitos específicos. Você obtém um prático painel administrativo que oferece uma visão geral de como a sua base de conhecimento está se configurando - use-o para gerenciar o processo de produção e edição dos artigos da sua base de conhecimento, bem como acompanhar o total de visualizações geradas pelo seu conteúdo.

melhores recursos da #### Caspio

Personalização da marca de sua base de conhecimento antes de implantá-la em sua intranet, CMS ou portal

Suporta um número ilimitado de usuários divididos por funções, como visualizador, autor e editor/aprovador

Painel de controle administrativo para gerenciar sua base de conhecimento

Pesquisa ad-hoc e filtros de categoria para facilitar a recuperação de informações

Sem cobrança por usuário para manter os custos estáveis e gerenciáveis à medida que você cresce

Integração com o MS Office para ajudá-lo a importar seus dados e conteúdo

Limitações da Caspio

Mais cara do que outras plataformas de base de conhecimento da nossa lista

Não é um software de base de conhecimento propriamente dito, portanto, o escopo das funcionalidades é limitado

Preços da Caspio

Iniciante :A partir de US$ 45/mês

:A partir de US$ 45/mês Profissional : a partir de US$ 540/mês

: a partir de US$ 540/mês Empresarial: A partir de US$ 2.025/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Caspio ratings and reviews

G2 :4.4/5 (mais de 130 avaliações)

:4.4/5 (mais de 130 avaliações) Capterra:4.5/5 (mais de 200 avaliações)

5. Bloomfire

Via: Bloomfire O Bloomfire é uma ferramenta intuitiva e bem projetada que facilita o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e o aprendizado dentro das organizações. Você pode usá-la para criar e manter uma base de conhecimento que hospeda qualquer tipo de recurso que os membros da sua equipe possam precisar no trabalho diário - de anúncios importantes a materiais de treinamento e integração.

A ferramenta de IA da plataforma fornece sugestões de redação inteligentes aos autores dos documentos em sua base de conhecimento. Ela também identifica lacunas de conhecimento com base em pesquisas frequentes de usuários para que você possa criar exatamente o tipo de documento que sua equipe deseja ver.

O recurso Deep Index do Bloomfire ajuda você a localizar rapidamente uma determinada frase de texto, imagem, vídeo ou PDF - sem ter que vasculhar dezenas de documentos para encontrar o que você precisa. 🔍

Melhores recursos do Bloomfire

Indexação profunda de conteúdo

Assistência de criação com tecnologia de IA

Identificação automática de lacunas de conhecimento

Análises para medir a produtividade e o desempenho da equipe

Integração com todas as principais ferramentas de negócios

Limitações do Bloomfire

Não há API para criar integrações personalizadas

A funcionalidade de pesquisa nem sempre está à altura da tarefa

Preços do Bloomfire

Flex : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Talla : A partir de US$ 460/mês

: A partir de US$ 460/mês Inicial : uS$ 1.750/mês

: uS$ 1.750/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Bloomfire avaliações e comentários

G2 :4,6/5 (mais de 470 avaliações)

:4,6/5 (mais de 470 avaliações) Capterra:4,4/5 (mais de 240 avaliações)

6. KnowledgeOwl

Via: CapterraKnowledgeOwl é um software de base de conhecimento que se esforça para ser a fonte única da verdade para os funcionários e clientes de sua organização. É especialmente útil para call centers, equipes de TI e de desenvolvimento de software que desejam criar centros de informações de autoatendimento, portais de suporte ao cliente ou repositórios de documentação de projetos .

A ferramenta se orgulha de sua capacidade de consolidar informações e torná-las fáceis de encontrar. Sua funcionalidade de pesquisa "tolerante a erros de digitação " facilita a localização das informações necessárias, mesmo que você não seja o melhor ortográfico. 🦉

Melhores recursos do KnowledgeOwl

Grupos de leitores para controlar o acesso ao conteúdo

Notifica os leitores pretendidos sempre que você atualiza um artigo

Notas internas para autores de artigos

Definição manual de frases de pesquisa que devem retornar um determinado artigo nos resultados

Suporte a domínios personalizados

Limitações do KnowledgeOwl

Funcionalidade limitada de relatórios e recursos da base de conhecimento

Não há plano gratuito

Preços do KnowledgeOwl

Flex : A partir de US$ 79/mês

: A partir de US$ 79/mês Business :A partir de US$ 299/mês

:A partir de US$ 299/mês Enterprise:A partir de US$ 999/mês

Avaliações e resenhas do KnowledgeOwl

G2 :4,5/5 (mais de 70 avaliações)

:4,5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra:4,7/5 (mais de 200 avaliações)

7. SharePoint

Via: Ponto de compartilhamento Desenvolvido pela Microsoft, o SharePoint otimiza os fluxos de trabalho e reúne as equipes com uma série de recursos que facilitam a colaboração e o compartilhamento de conhecimento. Ele permite que você crie, gerencie, centralize e compartilhe conteúdo e informações, desde cronogramas de projetos e atualizações de notícias e anúncios da empresa.

O recurso de destaque do SharePoint é a capacidade de criar intranets da empresa, ideal para manter seus funcionários atualizados sobre qualquer desenvolvimento dentro da organização e promover a coesão. Também é possível criar sites personalizados para diferentes projetos e departamentos, nos quais é possível compartilhar recursos e aplicativos comuns para aumentar a produtividade da equipe.

Melhores recursos do SharePoint

Criar portais de base de conhecimento ilimitados

Fluxos de trabalho de aprovação e controle de versão de documentos

Sites e portais de intranet

Gerenciamento avançado de conteúdo e opções de pesquisa

Compartilhamento seguro de arquivos internos e externos

Integração com MS Office, OneDrive, Microsoft Teams e Power BI

Limitações do SharePoint

Pode ser um pouco complexo de configurar

O custo de migração é alto

Preços do SharePoint

Plano Standalone : US$ 5/mês por usuário

: US$ 5/mês por usuário Como parte do Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12,5/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

SharePoint ratings and reviews

G2 :4/5 (mais de 8.000 avaliações)

:4/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 5.000 avaliações)

8. Zendesk

Via: Zendesk Uma plataforma de suporte ao cliente e engajamento, em primeiro lugar, não é surpreendente que os recursos de gerenciamento da base de conhecimento do Zendesk sejam voltados para a criação de wikis de autoatendimento do cliente.

Com os wikis do tipo FAQ da Zendesk, você pode permitir que seus compradores resolvam seus problemas de forma independente por meio do acesso fácil a uma biblioteca de informações sobre seus produtos e serviços.

Por sua vez, isso aumenta a satisfação geral do cliente e simplifica os fluxos de trabalho de seus agentes, permitindo que eles direcionem os clientes a recursos úteis da base de conhecimento para obter respostas a perguntas comuns.

Melhores recursos do Zendesk

Recurso Content Cues para obter insights com tecnologia de IA sobre o que os clientes mais procuram, permitindo que você preencha as lacunas de conhecimento

Edição em massa para atualizar várias propriedades (ou seja, rótulos, permissões etc.) de uma só vez para vários artigos

Bot de respostas automatizado para ajudar os leitores a encontrar rapidamente o(s) artigo(s) relevante(s)

Capacidade de salvar qualquer pesquisa como uma lista para que o pesquisador possa encontrá-la mais tarde

Guia do Zendesk para criar artigos em mais de 40 idiomas diferentes

Limitações do Zendesk

Falta de recursos de colaboração de projetos para desenvolver uma base de conhecimento privada

Os recursos de IA são relativamente caros para serem adicionados

Preços do Zendesk

Equipe de suíte :US$ 55/mês por agente

:US$ 55/mês por agente Suíte Growth : uS$ 89/mês por agente

: uS$ 89/mês por agente Suite Professional :$115/mês por agente

:$115/mês por agente Suite Enterprise : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Add-on de IA avançada:US$ 50/mês por agente

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2 : 4.3/5 (mais de 5.700 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 5.700 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 3.700 avaliações)

9. Guru

Via: Guru O Guru reúne três ferramentas essenciais para permitir que você crie bases de conhecimento internas robustas: uma pesquisa empresarial com tecnologia de IA, software wiki e um portal de intranet. Os recursos wiki são a espinha dorsal da funcionalidade de gerenciamento de conhecimento do Guru e, graças ao poder da IA, são muito fáceis de usar.

A melhor parte é que a facilidade de uso da plataforma não se limita aos autores dos artigos de sua base de conhecimento - ela também se estende aos pesquisadores e leitores.

Enquanto os autores podem obter sugestões baseadas em IA para marcar especialistas relevantes com seu conteúdo e outras assistências de redação (ou seja, sugestões de títulos, sugestões de conteúdo), os pesquisadores podem obter uma resposta direta às suas consultas com base nas informações disponíveis na base de conhecimento.

melhores recursos do #### Guru

Encontre tópicos de discussão populares do Slack e crie conteúdo com base neles

Detecção de conteúdo duplicado

Modelos de documentos predefinidos

Assistência de pesquisa e redação com tecnologia de IA

limitações do #### Guru

Falta de modo escuro e modo de foco

Não há funcionalidade para a aplicação em massa de tags

Preços do Guru

Inicial : Gratuito

: Gratuito Builder :$10/mês por usuário

:$10/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Guru ratings and reviews

G2 :4.7/5 (mais de 1.500 avaliações)

:4.7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra:4,7 (mais de 150 avaliações)

10. Ajuda

Via: Ajuda O Helpjuice é um software de gerenciamento de conhecimento e documentação. Ele foi projetado para ajudar equipes como as de suporte ao cliente a melhorar o atendimento e a satisfação do cliente e treinar novos funcionários com mais eficiência. Ele faz isso por meio de recursos como uma opção de pesquisa semelhante à do Google, temas personalizados e análises detalhadas para fornecer informações sobre seus leitores, possíveis lacunas de conhecimento e áreas a serem aprimoradas.

A plataforma é exclusiva por seus recursos de SEO que o ajudam a classificar o conteúdo de sua base de conhecimento nas páginas de resultados de mecanismos de pesquisa (SERPs) do Google. Isso não apenas permite que você resolva os problemas de seus clientes sem esforço, mas também pode direcionar o tráfego para seu website e gerar novas oportunidades de negócios! 📈

Melhores recursos do Helpjuice

suporte ao cliente em 5 minutos

Opção de pesquisa semelhante à do Google

Páginas otimizadas para SEO

Suporte multilíngue

Análise detalhada

Personalização de acordo com suas necessidades, sem custo adicional

Limitações do Helpjuice

A integração com o MS Office não é fácil

O editor de texto tem alguns problemas

Preços do Helpjuice

Inicial : uS$ 120/mês

: uS$ 120/mês Run-up : $200/mês

: $200/mês Premium Limited : uS$ 289/mês

: uS$ 289/mês Premium Unlimited: uS$ 499/mês

Avaliações e resenhas do Helpjuice

G2 :Nenhuma classificação/análise

:Nenhuma classificação/análise Capterra:4,7/5 (mais de 90 avaliações)

Compartilhe conhecimento sem esforço com a melhor alternativa ao Document360

Uma base de conhecimento pode aumentar significativamente a eficiência da sua equipe ao simplificar processos internos vitais, como integração, treinamento e colaboração. Ela também pode ajudar os clientes a resolver problemas comuns sem o seu envolvimento direto, ajudando-o a oferecer o melhor suporte da categoria e aumentando a satisfação do cliente. 🔝

Se você ainda tem dúvidas sobre a alternativa ao Document360, não há como errar com o ClickUp! Com poderosos recursos de gerenciamento de documentos combinados com a funcionalidade de IA de última geração e amplas opções de personalização, o ClickUp fornece tudo o que você precisa para começar a criar a base de conhecimento dos seus sonhos hoje mesmo.

E a melhor parte é que você não precisa gastar um centavo para começar a usar o ClickUp. Apenas registrar-se gratuitamente e experimente você mesmo!