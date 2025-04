13 melhores alternativas ao Google Drive

O Google Drive tem sido uma solução de armazenamento em nuvem para bilhões em todo o mundo e é fácil ver por quê.

Sua interface amigável e a integração perfeita com os aplicativos do Google Workspace, como Google Docs, Google Fotos e Planilhas Google, oferecem aos usuários ferramentas poderosas para colaboração, gerenciamento de documentos e compartilhamento sem esforço. ✨

Como alguém que confia no Google Drive há anos, aprecio sua capacidade de gerenciar meu fluxo de trabalho e aprimorar o trabalho em equipe. No entanto, depois de experimentar várias alternativas, encontrei opções que correspondiam e muitas vezes superavam os recursos do Google Drive.

Com base em minhas experiências pessoais e nos insights da minha equipe na ClickUp, compilei uma lista de alternativas de primeira linha para o Google Drive. Essas opções podem atender às necessidades de sua empresa e, ao mesmo tempo, oferecer segurança e valor aprimorados

Nesta publicação, exploraremos detalhadamente esses serviços seguros de armazenamento em nuvem, destacando seus recursos exclusivos, estruturas de preços e como eles podem melhorar seu processo de compartilhamento de arquivos.

Vamos começar! 💡

O que você deve procurar em uma alternativa ao Google Drive?

A escolha de uma alternativa para o Google Drive vai além de uma simples pesquisa. Veja o que procurar para garantir que você escolha uma solução segura de armazenamento em nuvem que atenda às suas necessidades:

Capacidade de armazenamento: Certifique-se de que a ferramenta ofereça espaço de armazenamento em nuvem suficiente para suas necessidades atuais e futuras. Se você lida com arquivos grandes, procure soluções com armazenamento generoso ou ilimitado

Certifique-se de que a ferramenta ofereça espaço de armazenamento em nuvem suficiente para suas necessidades atuais e futuras. Se você lida com arquivos grandes, procure soluções com armazenamento generoso ou ilimitado Recursos de segurança: Escolha serviços de armazenamento em nuvem que ofereçam medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação de dois fatores. Esses recursos protegem seus arquivos e dados contra acesso não autorizado

Escolha serviços de armazenamento em nuvem que ofereçam medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação de dois fatores. Esses recursos protegem seus arquivos e dados contra acesso não autorizado Opções de armazenamento: Comece com um plano gratuito, se disponível, para testar os recursos do serviço antes de se comprometer com um plano pago

Comece com um plano gratuito, se disponível, para testar os recursos do serviço antes de se comprometer com um plano pago Interface fácil de usar: Opte por um serviço com uma interface intuitiva que simplifiqueorganizar seus arquivos e pastas. Um design fácil de usar reduz a curva de aprendizado, permitindo que você comece a trabalhar de forma rápida e eficiente

Opte por um serviço com uma interface intuitiva que simplifiqueorganizar seus arquivos e pastas. Um design fácil de usar reduz a curva de aprendizado, permitindo que você comece a trabalhar de forma rápida e eficiente Opções de backup e recuperação: Verifique se o serviço oferece recursos de backup e recuperação para proteger contra a perda de dados devido a exclusões acidentais ou corrupção

Verifique se o serviço oferece recursos de backup e recuperação para proteger contra a perda de dados devido a exclusões acidentais ou corrupção Custo-benefício: Analise as estruturas de preços e encontre uma solução que equilibre a acessibilidade com os recursos essenciais de que você precisa

Dica profissional: Explore alguns Hacks do Google Drive para ajudar você a se organizar.

organize arquivos com pastas codificadas por cores para uma rápida identificação visual

configure o acesso off-line para trabalhar em seus documentos a qualquer hora e em qualquer lugar

crie modelos para tarefas repetitivas para economizar tempo e manter a consistência em seus projetos

defina notificações para atualizações de documentos para se manter informado sobre as alterações feitas por outras pessoas

use a ferramenta Explore para pesquisar tópicos e coletar informações diretamente em seu documento

13 Alternativas ao Google Drive

Aqui está minha lista com curadoria das 13 principais alternativas seguras ao Google Drive que oferecem segurança robusta sem comprometer os recursos fáceis de usar:

1. ClickUp (melhor ferramenta multifuncional para gerenciamento de arquivos e colaboração)

Gerenciamento de projetos do ClickUp

Se você estiver procurando uma alternativa robusta ao Google Drive que atenda às suas necessidades de armazenamento e processos colaborativos, ClickUp é uma excelente opção. Como uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa, ela transformou totalmente a forma como eu e minha equipe trabalhamos. Mais do que apenas um gerenciador de tarefas, ele integra tudo, desde o compartilhamento básico de arquivos até fluxos de trabalho de projetos complexos.

Integração do ClickUp com o Google Drive Integração do ClickUp com o Google Drive foi um divisor de águas para minha equipe. Com essa

recurso de integração de unidades com o recurso de integração do Google Drive, você pode anexar facilmente arquivos do Google Drive diretamente às suas tarefas, mantendo os documentos relevantes vinculados.

Economizamos inúmeras horas arrastando e soltando arquivos nos comentários das tarefas ou anexando-os diretamente aos cartões de tarefas. Além disso, você pode criar Google Docs, Sheets ou Slides e visualizá-los no ClickUp sem trocar de plataforma.

Connected Search

Outro recurso de destaque é a Pesquisa conectada do ClickUp que permite pesquisar qualquer arquivo em todo o seu ClickUp Workspace, facilitando a localização de arquivos, tarefas e documentos.

A melhor parte? Ele pesquisa até mesmo em todos os aplicativos conectados, inclusive no Google Drive. Portanto, se eu tiver arquivos espalhados pelo Google Drive, tarefas no ClickUp e conversas no Slack, posso usar a Pesquisa Universal do ClickUp para encontrar rapidamente um documento específico armazenado no Google Drive - tudo isso sem alternar entre aplicativos.

Conecte documentos a seus fluxos de trabalho facilmente com o ClickUp Docs

ClickUp Docs

Adicionalmente, Documentos do ClickUp leva a criação de documentos e a colaboração em equipe para o próximo nível. Sua versatilidade - de wikis a roadmaps - faz dele uma ferramenta poderosa para gerenciar arquivos e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e impulsionar o trabalho em equipe eficaz. Minha equipe usa esse recurso para criar Docs com arquivos, links e widgets incorporados, o que nos ajuda a executar ideias sem atrasos.

O que eu adoro no ClickUp Docs é que ele não serve apenas para escrever - ele é totalmente integrado ao gerenciamento de tarefas. Você pode criar um banco de dados a partir de agora, é possível vincular documentos a tarefas, atribuir itens de ação e incorporar arquivos como imagens, documentos do Google Drive, planilhas ou anotações de reuniões, mantendo tudo organizado em um só lugar. Essa centralização facilita a colaboração entre nós e garante que todos possam acessar as informações necessárias.

Melhores recursos do ClickUp

Integre o ClickUp com suas ferramentas favoritas, como Slack, Asana e Google Drive, usando Integrações do ClickUp para criar um espaço de trabalho unificado

Comunique-se e colabore com sua equipe diretamente em tarefas ou projetos com o ClickUp Chat Crie, atribua e monitore tarefas com eficiência e divida os projetos em etapas menores usando o Tarefas do ClickUp Automatize tarefas repetitivas com o Automações do ClickUp para economizar tempo e reduzir erros.

Use oModelos do ClickUp para dar o pontapé inicial em projetos e tarefas sem ter que começar do zero

Limitações do ClickUp

Algumas integrações podem exigir configuração inicial, o que pode ser demorado

O aplicativo móvel não tem alguns recursos de desktop

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro do Workspace

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

💡 Dica profissional: Querendo saber como limpar seu Google Drive ?

crie uma estrutura de pastas clara para categorizar os arquivos de forma lógica

🏷️ Renomeie os arquivos com títulos claros e descritivos para facilitar a identificação

🗑️ Revise e remova regularmente os arquivos que não são mais necessários para liberar espaço

marque arquivos importantes para acesso rápido, mantendo seus documentos mais essenciais ao alcance de suas mãos

2. Dropbox (melhor serviço de armazenamento em nuvem para pequenas empresas)

via Caixa de depósito O Dropbox é um dos serviços de armazenamento em nuvem seguro mais antigos desta lista e se destaca como uma alternativa confiável ao Google Drive. Ele oferece autenticação de dois fatores para maior segurança e sincronização automática de dispositivos, garantindo que seus arquivos estejam sempre acessíveis.

Seu recurso de histórico de versões ajuda a evitar a perda acidental de alterações importantes, enquanto o recurso Paper permite criar, editar e comentar documentos de forma colaborativa com sua equipe. Eu o utilizo com frequência para organizar arquivos de projetos e compartilhar recursos com meus colegas, pois a interface amigável torna a colaboração fácil e eficiente.

Melhores recursos do Dropbox

Armazene e recupere documentos, fotos e vídeos a qualquer hora e em qualquer lugar

Mantenha seus arquivos atualizados em todos os dispositivos com a sincronização automática

Faça backup de dados importantes e proteja-os contra exclusão acidental

Limitações do Dropbox

O plano gratuito oferece apenas 2 GB de armazenamento

Histórico de versões limitado no plano gratuito

Preços do Dropbox

Plus: US$ 11,99/mês

US$ 11,99/mês Essentials : uS$ 19,99/mês

: uS$ 19,99/mês Business: $18/usuário/mês

$18/usuário/mês Business Plus: $30/usuário/mês

$30/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 27.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 27.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 21.000 avaliações)

3. Box (melhor para colaboração de documentos e gerenciamento de conteúdo empresarial)

via Caixa Se você deseja mudar completamente seu sistema de gerenciamento de conteúdo, o Box é uma ótima alternativa ao Google Drive. Sua plataforma com tecnologia de IA, a Intelligent Content Cloud, melhora a colaboração segura em toda a organização.

Na minha experiência, o Box tem sido crucial para gerenciar e compartilhar arquivos com segurança com minha equipe de qualquer lugar. Sua forte proteção de dados e ferramentas de produtividade o tornam um ativo valioso para qualquer empresa que priorize a eficiência e a segurança.

Melhores recursos do Box

Integração com outras ferramentas de produtividade, como o Google Workspace (Google Docs) e o Microsoft 365

Use a funcionalidade de assinatura eletrônica para assinar documentos digitalmente

Gerencie permissões de usuário e níveis de acesso para alterações ou comentários em arquivos

Limitações da caixa

Latência perceptível ao fazer upload de novos arquivos, o que torna o compartilhamento e a colaboração mais lentos

Alguns usuários relataram que o aplicativo móvel é lento e trava com frequência

Não há opção de avaliação gratuita para recursos de nível empresarial

Preço da caixa

Business: $20/mês

$20/mês Business Plus: $33/mês

$33/mês Enterprise: $47/mês

$47/mês Enterprise Plus: Preços personalizados

Classificações e avaliações da caixa

G2: 4,2/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

iCloud Drive (melhor para sincronizar arquivos)

via unidade do iCloud o iCloud Drive é uma alternativa popular do Google Drive para sincronizar arquivos em todos os dispositivos Apple e também pode ser acessado por usuários do Windows. Ele ajuda você a acessar facilmente seus arquivos no iPhone por meio do aplicativo Files, com qualquer alteração atualizada instantaneamente no Mac e no iPad. Essa sincronização em tempo real permite que você trabalhe sem se preocupar com o controle de versão.

A simplicidade da plataforma é uma vantagem significativa. Fazer upload de arquivos é tão simples quanto clicar no ícone da nuvem, e o compartilhamento é igualmente fácil - se eu quiser colaborar ou enviar uma cópia, posso fazer isso com apenas alguns toques. De modo geral, o iCloud Drive aumenta a produtividade e mantém meus arquivos organizados, o que o torna uma opção confiável para qualquer pessoa dentro do ecossistema da Apple.

Melhores recursos do iCloud Drive

Sincronização perfeita de arquivos em todos os dispositivos Apple e Windows

Faça backup automático de seus dispositivos, garantindo que fotos, vídeos e dados de aplicativos sejam armazenados com segurança e possam ser recuperados facilmente quando necessário

Colabore em tempo real usando o iCloud Paper, que permite que vários usuários criem, editem e comentem documentos simultaneamente, aprimorando o trabalho em equipe

Restaure arquivos excluídos por até 30 dias, garantindo que nada seja perdido permanentemente

limitações do iCloud Drive

Não possui um sistema de controle de versão integrado para arquivos, o que dificulta a recuperação de versões anteriores de documentos se eles forem substituídos ou excluídos

Apresenta sincronização lenta ao lidar com arquivos grandes

A opção gratuita de armazenamento em nuvem é limitada a 5 GB, o que pode não atender às necessidades de usuários avançados

Preços do iCloud Drive

50 GB : uS$ 0,99/mês

: uS$ 0,99/mês 200 GB : uS$ 2,99/mês

: uS$ 2,99/mês 2TB : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês 6 TB : uS$ 29,99/mês

: uS$ 29,99/mês 12 TB: uS$ 59,99/mês

Classificações e análises do iCloud Drive

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. MEGA (melhor para compartilhamento e armazenamento seguro de arquivos)

via MEGA O MEGA oferece recursos de segurança robustos, incluindo criptografia de ponta a ponta e autenticação de dois fatores, garantindo que seus arquivos permaneçam seguros mesmo no MEGA. Como um software de compartilhamento de arquivos o software de compartilhamento de arquivos da Microsoft, Inc., oferece uma solução de armazenamento que permite o compartilhamento de arquivos seguros e protegidos por senha, facilitando a colaboração do cliente. Além disso, os novos usuários recebem 20 GB de armazenamento gratuito desde o início.

Minha equipe considera os recursos de segurança do MEGA incrivelmente benéficos para manter a confidencialidade. A criptografia de ponta a ponta e a autenticação de dois fatores nos dão tranquilidade ao armazenar e compartilhar arquivos confidenciais.

Melhores recursos do MEGA

Aceitar arquivos de usuários do MEGA e até mesmo de outras pessoas

Restaurar versões antigas de arquivos em caso de alterações ou exclusões acidentais

Defina datas de validade e proteção por senha para arquivos compartilhados

limitações do MEGA

As contas gratuitas têm capacidade de transferência limitada

Não há ferramentas para editar documentos do Microsoft Office diretamente na nuvem; isso significa que os usuários precisam baixar arquivos para fazer alterações, o que pode interromper o fluxo de trabalho

MEGA preços

Pro Lite: US$ 5,34/mês

Pro I : uS$ 10,96/mês

: uS$ 10,96/mês Pro II : uS$ 21,94/mês

: uS$ 21,94/mês Pro III: uS$ 32,91/mês

MEGA avaliações e resenhas

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

ownCloud (melhor para colaboração e controle de dados)

via ownCloud o ownCloud é uma solução alternativa gratuita do Google Drive que sincroniza arquivos entre dispositivos, mantendo-os atualizados. Sua criptografia de ponta a ponta garante que os dados confidenciais permaneçam seguros durante as transferências.

Além disso, o ownCloud permite a edição colaborativa de documentos, possibilitando o trabalho em tempo real em projetos compartilhados com colegas por meio do Office 365 ou do Collabora. Essa combinação de segurança e colaboração o torna uma ferramenta valiosa para projetos em equipe.

Melhores recursos do ownCloud

Restaure versões anteriores de arquivos com o histórico de versões

Colaborar em tempo real em documentos com ferramentas de edição incorporadas

Configure links de arquivos privados para compartilhamento seguro e com acesso limitado por tempo

limitações do OwnCloud

Os recursos avançados são restritos à edição empresarial

O plano gratuito não oferece suporte ao cliente, o que pode ser uma desvantagem para os usuários que precisam de assistência com a configuração ou solução de problemas

Preços do OwnCloud

Community Edition : Gratuito

: Gratuito ownCloud hospedado em seu servidor (assinatura padrão): Aproximadamente US$ 5,70/usuário/mês

ownCloud hospedado em seu servidor (assinatura Enterprise): Aproximadamente US$ 17,50/usuário/mês

ownCloud Online (Equipes - 1 a 4 usuários): $13,92/usuário/mês

$13,92/usuário/mês OwnCloud Online (usuários individuais): US$ 16,06/usuário/mês

avaliações e resenhas doownCloud

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

7. Microsoft OneDrive (melhor para sincronização e armazenamento de arquivos)

via Microsoft OneDrive Se estiver procurando uma solução segura de compartilhamento de arquivos para sua empresa que se integre facilmente ao Microsoft 365, considere o Microsoft OneDrive, uma alternativa robusta ao Google Drive. Ele permite que você salve, acesse e gerencie arquivos com eficiência em vários dispositivos.

Pela minha experiência, os aplicativos móveis e de desktop do OneDrive têm sido essenciais para o acesso contínuo aos arquivos, quer eu esteja trabalhando em minha mesa ou em trânsito. A sincronização em tempo real e os recursos de recuperação de arquivos mantiveram os projetos da equipe dentro do cronograma e a integridade dos dados.

Melhores recursos do Microsoft OneDrive

Mantenha seus arquivos sincronizados em todos os dispositivos para garantir que você sempre tenha a versão mais recente em mãos

Trabalhe em conjunto em documentos com colegas de equipe e veja as atualizações em tempo real

Faça upload de arquivos grandes de até 250 GB de uma só vez

Faça backup de seus arquivos de dispositivos móveis automaticamente

Edite documentos em qualquer lugar com aplicativos móveis para iOS e Android

Limitações do Microsoft OneDrive

O plano gratuito não inclui aplicativos avançados de produtividade

A versão gratuita tem um limite de armazenamento de 5 GB, o que pode ser insuficiente para usuários com arquivos maiores ou necessidades de dados extensas

Preços do Microsoft OneDrive

OneDrive para Empresas (Plano 1): US$ 5/mês (cobrado anualmente)

US$ 5/mês (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Basic: $6/mês (cobrado anualmente)

$6/mês (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (mais de 9000 avaliações)

4,3/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

8. Nextcloud (melhor para gerenciamento e armazenamento de dados em nuvem)

via Próxima nuvem O Nextcloud é uma plataforma versátil de armazenamento em nuvem para gerenciamento de dados pessoais e profissionais. Suas ferramentas de colaboração permitem a edição de documentos em tempo real para projetos de equipe e o compartilhamento contínuo de arquivos com colegas. Com recursos de segurança robustos, como autenticação de dois fatores e criptografia de ponta a ponta, ele garante que os arquivos confidenciais sejam armazenados com segurança e confiança.

Melhores recursos do Nextcloud

Sincronize arquivos entre dispositivos com compatibilidade entre plataformas

Personalize a interface com temas e opções de marca

Proteja seus dados com criptografia de ponta a ponta e autenticação de dois fatores

Limitações do Nextcloud

Desempenho durante servidores de alto tráfego

O aplicativo móvel carece de recursos em comparação com a versão para desktop, o que pode limitar a funcionalidade para alguns usuários

Não há avaliação gratuita oficial para seus serviços de nuvem; a versão gratuita é de código aberto e pode exigir configuração manual, o que pode ser um desafio para usuários não técnicos

Preços do Nextcloud

Usuários individuais: US$ 19,26/mês (cobrado anualmente)

US$ 19,26/mês (cobrado anualmente) Equipes: US$ 17,12/mês (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Nextcloud

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

9. Sync.com (melhor para compartilhamento de arquivos com criptografia forte)

via Sincronização O Sync é conhecido principalmente por seus fortes recursos de privacidade e segurança, que o tornam uma das principais alternativas ao Google Drive. Como muitos na lista, a ferramenta de armazenamento em nuvem oferece criptografia de ponta a ponta. No entanto, ao contrário de seus concorrentes, o Sync adota uma postura intransigente em relação à segurança, não permitindo que sua equipe visualize seu conteúdo, adicionando uma camada extra de confiança.

Na minha experiência, os controles avançados de compartilhamento do Sync têm sido incrivelmente úteis para gerenciar documentos confidenciais. Consegui definir a proteção por senha e as datas de validade dos links compartilhados, o que me deu tranquilidade ao colaborar com a minha equipe em projetos confidenciais.

Melhores recursos do Sync.com

Restaura versões anteriores de arquivos e recupera os excluídos em até 365 dias

Crie links seguros com privacidade aprimorada para arquivos confidenciaiscompartilhamento de arquivos Acompanhe a atividade em pastas compartilhadas com registros de eventos detalhados



Limitações do Sync.com

Sincroniza arquivos em apenas uma pasta, o que exige que você ajuste sua estrutura de organização de arquivos existente

A interface do usuário, especialmente na versão da Web, é frequentemente descrita como desajeitada, tornando a navegação menos intuitiva

O plano gratuito vem com apenas 5 GB de armazenamento

Preços do Sync.com

**Gratuito para sempre

Solo Basic : uS$ 8/mês

: uS$ 8/mês Solo Professional : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Teams Standard : uS$ 6/mês

: uS$ 6/mês Teams+ Unlimited : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Sync.com

G2: 4/5 (mais de 30 avaliações)

4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

10. pCloud (melhor para sincronização de arquivos em vários dispositivos)

via pCloud o pCloud é uma solução versátil de armazenamento em nuvem que permite aos usuários sincronizar arquivos entre dispositivos por meio de seu aplicativo para desktop, criando uma unidade virtual para acesso seguro e contínuo. A plataforma apresenta uma opção de compartilhamento de links públicos, que facilita o envio de arquivos para clientes, enquanto os players de mídia integrados permitem que os usuários transmitam vídeos e criem listas de reprodução de áudio diretamente da nuvem.

Melhores recursos do pCloud

Acesse o armazenamento extra sem ocupar espaço local em seus dispositivos

Compartilhe arquivos com proteção por senha e datas de validade

Use o controle de versão de arquivos para voltar e restaurar versões mais antigas de arquivos

limitações do pCloud

Armazenamento gratuito limitado em comparação com seus concorrentes

Falta de ferramentas de colaboração integradas

O plano gratuito tem um limite de 10 GB (com tarefas a serem concluídas para obter o valor total), o que pode não ser suficiente para usuários avançados

preços do pCloud

Business : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês Business Pro: uS$ 19,98/mês

avaliações e críticas do pCloud

G2: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

4,2/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

11. Koofr (melhor para integrar várias contas de armazenamento em nuvem)

via Koofr O Koofr é uma solução de armazenamento em nuvem que integra várias contas, como Google Drive, Dropbox e OneDrive, em uma única interface. Isso permite que os usuários acessem e gerenciem seus arquivos sem alternar entre aplicativos.

Ele também oferece suporte ao compartilhamento direto de arquivos com proteção por senha e datas de validade, garantindo a colaboração segura em projetos confidenciais. Para minha equipe, essa funcionalidade provou ser benéfica para manter a privacidade e a integridade dos arquivos compartilhados.

Melhores recursos do Koofr

Salve conteúdo da Web diretamente usando a extensão do Koofr para o Chrome

Visualizar imagens, vídeos e PDFs sem fazer download deles

Recupere arquivos excluídos por até 7 dias sem usar espaço de armazenamento adicional

Limitações do Koofr

Tem limites diários para compartilhamento público

Fica lento ao lidar com arquivos grandes

O plano gratuito tem um limite de 10 GB

Preços do Koofr

**Gratuito para sempre

Briefcase S: $0,54/mês

$0,54/mês Mala M: $1,07/mês

$1,07/mês Mala L: $2,14/mês

$2,14/mês Mala XL: $4,28/mês

$4,28/mês Mala XXL: $10,70/mês

$10,70/mês Caixa 3XL: $21,40/mês

$21,40/mês Capa 5XL: $37,45/mês

Classificações e resenhas do Koofr

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

12. Backblaze (melhor para armazenamento de arquivos e backup)

via Backblaze O Backblaze é uma solução de armazenamento em nuvem simples e econômica, com foco em backup e armazenamento de arquivos. Ele faz backup automático dos dados de seu computador e oferece capacidade de armazenamento ilimitada.

O recurso de controle de versão da plataforma permite que os usuários recuperem versões mais antigas dos arquivos quando necessário. Além disso, o Backblaze oferece a opção de receber dados fisicamente por meio de um disco rígido USB, o que pode ser particularmente útil durante uma restauração do sistema.

Melhores recursos do Backblaze

Garanta a segurança dos dados com backups automatizados

Restaurar arquivos facilmente com opções como downloads de arquivos zip ou discos rígidos físicos

Configure a autenticação de dois fatores para aumentar a segurança

Limitações do Blackblaze

Não oferece suporte a backups de e-mail de servidores on-line, comoGmail Controle de versão de arquivo padrão limitado a 30 dias



Preço do Blackblaze

Pay-As-You-Go: US$ 6 por TB/mês

US$ 6 por TB/mês B2 Reserve: US$ 1560 por 20 TB/ano

Classificações e análises do Blackblaze

G2: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

4,7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

13. SpiderOak (melhor para fazer backup de dados e garantir a segurança)

via SpiderOak O SpiderOak prioriza a privacidade e a segurança, oferecendo recursos como criptografia de ponta a ponta para proteger dados confidenciais. Isso o torna uma boa alternativa ao Google Drive para quem gerencia arquivos confidenciais ou colabora remotamente.

Gosto da forma como o SpiderOak permite que os usuários configurem backups diários para documentos de trabalho e pastas compartilhadas, garantindo que todas as alterações sejam sincronizadas automaticamente entre dispositivos sem intervenção manual.

Melhores recursos do SpiderOak

Crie backups automaticamente com opções de agendamento personalizáveis

Restaurar versões anteriores com o recurso de controle de versão de arquivos para reverter alterações indesejadas

Sincronizar dados entre dispositivos usando o suporte multiplataforma do SpiderOak

Limitações do SpiderOak

Preço alto em comparação com outros serviços

A interface do usuário pode ser difícil de navegar

Não oferece um plano gratuito ou um período de teste para a experiência completa; os usuários devem se comprometer com uma assinatura

Preços do SpiderOak

150 GB: US$ 6/mês

US$ 6/mês 400 GB: $11/mês

$11/mês 2 TB: $14/mês

$14/mês 5 TB: $29/mês

Classificações e análises do SpiderOak

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

💡 Dica profissional: Aprenda como usar a IA no Google Docs para aprimorar sua redação, simplificar a colaboração e automatizar a formatação para um processo de criação de documentos mais eficiente!

Se estiver buscando uma atualização do Google Docs, explore nossa lista selecionada de principais alternativas que oferecem recursos inovadores e funcionalidade aprimorada para atender às suas necessidades.

Maximize a segurança e a organização de seus arquivos com o ClickUp

A escolha do serviço de armazenamento em nuvem correto é essencial para organizar e proteger seus arquivos. 🔒

Entretanto, com tantas opções disponíveis, pode levar algum tempo para determinar qual delas atende melhor às necessidades de sua empresa. As ferramentas acima oferecem recursos robustos de segurança, aprimoram a colaboração e simplificam os fluxos de trabalho.

Entre elas, o ClickUp é uma solução completa que se destaca como uma alternativa abrangente ao Google Drive. Ele combina perfeitamente o gerenciamento de arquivos, a colaboração em tarefas e a integração perfeita com outros aplicativos. Com recursos e modelos personalizáveis, ele se adapta ao seu fluxo de trabalho específico, facilitando o gerenciamento de projetos e o compartilhamento eficaz de documentos.