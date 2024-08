Como usar a IA no Google Docs: Guia passo a passo, casos de uso, dicas, truques e alternativas

Você sabia que o funcionário médio gasta cerca de cinco minutos e meio redigindo e-mails? Pode não parecer muito. Entretanto, considerando que a maioria de nós envia cerca de 112 e-mails por semana, esses cinco minutos e meio se tornam 11 horas por semana !

Isso é mais do que um dia de trabalho desperdiçado por funcionário; esse é apenas o tempo gasto escrevendo e-mails.

Seus funcionários também podem estar envolvidos em outros trabalhos repetitivos, como preparar relatórios, responder a memorandos, registrar anotações de reuniões criar apresentações, editar cópias de marketing e muito mais!

Não seria melhor se houvesse uma maneira inteligente de automatizar toda essa criação e gerenciamento de documentos?

Bem, o Google Docs tem a solução para você com sua mais recente inovação, o Duet AI. Aqui está uma visão detalhada de como você pode usar o Duet AI no Google Docs para automatizar a criação e o gerenciamento de documentos trabalho mais rápido e mais eficiente.

Entendendo a inteligência artificial no Google Docs Ferramentas de escrita são as primeiras que vêm à mente quando se discute IA no Google Docs. No entanto, o Google Workspace já empregava IA antes mesmo de a IA generativa se tornar popular.

A IA tornou o Google Docs mais intuitivo e aprimorou a experiência do usuário. Por exemplo, ela prepara automaticamente os contornos hierárquicos dos documentos para simplificar a navegação. Da mesma forma, a IA ajudou a autocorrigir palavras com erros ortográficos ou a destacar erros gramaticais com correções recomendadas.

Ao sair do ambiente do Docs, você verá que o Gmail oferece suporte ao Smart Compose para prever contextualmente e completar frases automaticamente enquanto você digita seus e-mails. O Google Chat apresentou algo semelhante por meio das Respostas Inteligentes, oferecendo respostas adequadas às mensagens recebidas. Até mesmo o Google Maps aproveitou a IA para uma navegação de rota mais inteligente.

A IA tem sido o núcleo do Google Workspace, e o Duet AI está pronto para levá-lo ao próximo nível.

O que é o Duet AI no Google Docs?

O Duet AI tem cinco módulos subjacentes

Anunciado no Google I/O 2023 como um recurso "Ajude-me a escrever", o Duet AI é a mais recente ferramenta de IA generativa desenvolvida pelo Google Workspace Labs. Alimentado por uma combinação de linguagem generativa e imagens, esse assistente de IA pode gerar texto ou imagens com base na especificidade de suas perguntas solicitações .

O Duet AI está à altura da tarefa, seja para criar infográficos ou gráficos, seja para gerar resumos ou decks. Ele também pode compartilhar feedback e sugestões valiosas para aprimorar seu processo criativo.

Sua versatilidade é tão vasta e expansiva que o Google o chama de um colaborador poderoso que atua como treinador, parceiro de pensamento, fonte de inspiração e impulsionador da produtividade E para manter essa imagem, ele vem com os cinco módulos a seguir:

Ajude-me a escrever : Ajudará na criação de conteúdo do zero

: Ajudará na criação de conteúdo do zero Ajude-me a me organizar : Para criar tabelas de organização e cronogramas personalizados em planilhas

: Para criar tabelas de organização e cronogramas personalizados em planilhas Ajude-me a visualizar : Gera visuais originais e atraentes para apresentações do Slides

: Gera visuais originais e atraentes para apresentações do Slides Ajude-me a me conectar : Pode ajudá-lo a configurar chamadas de vídeo de alta qualidade pelo Meet

: Pode ajudá-lo a configurar chamadas de vídeo de alta qualidade pelo Meet Ajude-me a criar um aplicativo: Para desenvolvimento de aplicativos sem código usando o AppSheet

Como a oferta "Ajude-me a escrever" se alinha mais com o Google Docs, vamos nos concentrar principalmente nela. Portanto, daqui para frente, quando dissermos Duet AI, estaremos nos referindo principalmente ao recurso "Help Me Write" do Duet AI.

Vantagens do Duet AI

O sucesso estrondoso da linguagem generativa Ferramentas de IA como ChatGPT e Dall-E é uma prova de como essas inovações de IA melhoram os processos de negócios. Aqui está uma visão geral do que esperar dos recursos alimentados por IA do Duet:

Como uma poderosa ferramenta de escrita com IA, a Duet AI pode gerar conteúdo significativo e de alto valor que corresponda às expectativas do seu público, mantendo a voz, o tom e o estilo da sua marca

O texto gerado é original, contextual e exclusivo. Sua empresa tem propriedade absoluta sobre esses criativos, o que torna esses ativos um diferencial competitivo

A automação do processo de redação libera recursos para que você se concentre em atividades mais complexas ou criativas. Essas atividades estratégicasutilização de recursos aumenta a produtividade da força de trabalho e melhora o moral dos funcionários

Além de gerar conteúdo, a Duet AI também pode revisar o texto existente, atualizar ou agregar mais valor a ele ou converter o conteúdo de um formato para outro. Esse reaproveitamento de conteúdo ajuda as empresas a manter suas metas de marketing, construção de relacionamento e engajamento do cliente sem gastar recursos

O alinhamento do valor do texto gerado melhora o sucesso do cliente, a otimização dos recursos reduz os custos e melhora o desempenho e a lucratividade da empresa

A integração perfeita com o Google Workspace permitirá que os usuários alternem entre o Docs, o Meets, o Slides, o Sheets e qualquer outro produto ou serviço sem perder dados ou foco

Como começar a usar o Duet AI no Google Docs

Embora o Duet AI faça parte do Google Docs, as empresas precisam de uma conta do Google Workspace para explorar a profundidade e a amplitude dos serviços oferecidos. Anteriormente conhecido como G Suite, o Google Workspace é um pacote de produtividade e colaboração baseado em nuvem que contém ferramentas como Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, etc.

Nota: Os usuários com contas pessoais do Google também podem experimentar os recursos, as funcionalidades e os produtos de IA da empresa inscrevendo-se no Google Workspace Labs | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Contas pessoais são incluídas individualmente na lista branca

O Google Workspace está disponível nos seguintes planos de assinatura (o custo indicado é para compromissos anuais):

Business Starter : uS$ 6 por usuário por mês

: uS$ 6 por usuário por mês Business Standard : uS$ 12 por usuário por mês

: uS$ 12 por usuário por mês Business Plus : uS$ 18 por usuário por mês

: uS$ 18 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Selecione um plano para começar a usar o Google Workspace. Na finalização da compra, não se esqueça de incluir o complemento Duet AI, com preço de US$ 30 por usuário, para acessar o assistente de IA.

Nota: Se você não quiser se comprometer com a versão Enterprise paga, considere a possibilidade de se inscrever primeiro para uma avaliação gratuita de 14 dias. |

Após a compra, inscreva-se para testar novas experiências de IA generativa no Google Workspace.

Parabéns, você está pronto para usar o Duet AI!

Como usar a IA no Google Docs para escrever ou reescrever textos

Agora que você tem seu confiável assistente de redação habilitado, aqui está seu guia sobre como usar a IA no Google Docs:

Abra um novo arquivo do Google Doc

Você verá um ícone de varinha mágica com uma mensagem "ajude-me a escrever" flutuando na borda superior esquerda da planilha em branco

Clique nesse ícone para abrir uma caixa de diálogo na qual você precisa digitar o comando

Digite o prompt e clique no botão "Create" (Criar)

Em alguns segundos, o Duet AI gerará o texto com base em sua solicitação

Se estiver satisfeito com o resultado, selecione "Insert" (Inserir) e esse conteúdo será importado para o seu arquivo do Google Doc

Se você não estiver satisfeito com a resposta, escolha "Retry" (Repetir) na opção "Refine" (Refinar) para gerar outro rascunho ou versão

Se você quiser ajustar ou aperfeiçoar o texto gerado, selecione outras opções em "Refine" (Refinar) Ajuste o tom, resuma, coloque em tópicos, elabore ou encurte o conteúdo gerado. Você pode até mesmo atualizar o prompt ou adicionar contexto por meio de refinamento personalizado

Ajude-me a escrever no Google Docs

As etapas acima são para criar conteúdo do zero. Se você quiser reescrever ou editar conteúdo existente, veja como fazer isso:

Abra o arquivo existente do Google Doc ou copie e cole seu conteúdo em um novo arquivo

Selecione as frases ouparágrafos que você deseja editar

Clique com o botão direito do mouse e passe o mouse sobre a opção "Refinar o texto selecionado". Selecione o ajuste que deseja fazer, ou seja, elaborar, resumir, etc.

Siga as etapas acima para usar a função "Ajude-me a escrever" no Gmail para preencher automaticamente o rascunho do seu e-mail.

O recurso Ajude-me a escrever também está no e-mail

Casos de uso da ferramenta de escrita Duet AI

O 'Help Me Write' da Duet AI combina velocidade, versatilidade e precisão. Essa combinação a torna uma solução altamente escalável para criar, editar, refinar e renovar o conteúdo escrito em departamentos e organizações.

Se precisar de ajuda para ativar suas ferramentas de escrita com IA, aqui estão alguns casos de uso para inspirá-lo:

Marketing e vendas

Marketing e vendas são as aplicações mais conhecidas da IA generativa. Na mesma linha, você pode usar o Duet AI para:

Criação de conteúdo e redação de textos: Crie textos de marketing, postagens de blog, legendas de mídia social, anúncios e outros materiais de marketing em escala

redação de textos: Crie textos de marketing, postagens de blog, legendas de mídia social, anúncios e outros materiais de marketing em escala Otimização e reaproveitamento de conteúdo: Otimize o texto existente para os mecanismos de pesquisa a fim de melhorar a classificação. Atualizar blogs de alto desempenho e converter conteúdo de uma forma para outra (por exemplo, um estudo de caso em um infográfico)

Suporte ao cliente

O Duet AI no Google Docs pode ajudar com as seguintes atividades de suporte ao cliente:

Compilação da base de conhecimento : Preparar uma biblioteca de recursos úteis e perguntas frequentes para atender às preocupações dos clientes e permitir o autoatendimento

: Preparar uma biblioteca de recursos úteis e perguntas frequentes para atender às preocupações dos clientes e permitir o autoatendimento Respostas de rascunho de e-mail: Preparar rascunhos de respostas por e-mail para consultas de clientes e tíquetes de suporte

Legal e financeiro

Com o Duet AI, os setores ou operações altamente regulamentados podem manter a conformidade das seguintes maneiras:

Relatórios e contratos comerciais : Gere relatórios, contratos ou acordos detalhados - no todo ou em parte - destacando as principais informações relacionadas à conformidade, segurança etc.

: Gere relatórios, contratos ou acordos detalhados - no todo ou em parte - destacando as principais informações relacionadas à conformidade, segurança etc. Faturamento preciso: Aproveite a IA do Google Docs para extrair dados do Sheets e automatizar o faturamento para aumentar a velocidade, a eficiência e a precisão

Desenvolvimento de produtos

Os desenvolvedores de produtos podem usar a combinação do Duet AI e do Google Docs para os seguintes usos:

Brainstorming e ideação : Como o Google Docs é um aplicativo colaborativoedição de documentos reúna as equipes para fazer um brainstorming ou compartilhar sugestões e use as ideias coletivas como sugestões para alimentar o Duet AI

: Como o Google Docs é um aplicativo colaborativoedição de documentos reúna as equipes para fazer um brainstorming ou compartilhar sugestões e use as ideias coletivas como sugestões para alimentar o Duet AI Documentação: Alimente as especificações do produto e outras informações nos prompts do Duet AI para gerar manuais do usuário, anúncios de atualização de recursos, guias de produtos e outros documentos semelhantes

Pesquisa e desenvolvimento

Se você estiver realizando uma pesquisa de mercado ou trabalhando no desenvolvimento de um novo produto, o Duet AI pode ser útil, conforme ilustrado abaixo:

Redação técnica : Preparar documentos técnicos abrangentes para novos produtos, processos, cadeias de valor, tendências e padrões, entre outros

Resumos condensados: Resumir os resultados da pesquisa em extratos mínimos e principais conclusões para discussões externas ou internas

Dicas e truques para impulsionar as operações com a IA Duet do Google

Com os casos de uso acima da ferramenta de redação com IA do Google Docs, você pode estar ansioso para testar suas várias habilidades, desde a tomada de notas até a criação de resumos. Antes de iniciar essa jornada, temos algumas dicas e truques que podem ajudá-lo a obter mais:

Em vez de digitar apenas palavras-chave ou frases isoladas, crie seus prompts para que sejam lidos em linguagem natural - da mesma forma que seria se você estivesse interagindo com uma pessoa

Ofereça à Duet AI um contexto sobre o que você deseja realizar com a tarefa. Esse contexto permitirá que ele o ajude melhor com resultados de conteúdo mais orientados para o valor

Inclua a voz, o tom e o estilo de sua marca ao compartilhar prompts com a Duet AI. Além disso, inclua o nível de especialização do redator e o público-alvo para aumentar o envolvimento

Se estiver procurando criar detalhes específicos de produtos ou serviços, como um guia de instruções, manual do usuário etc., compartilhe todas as informações relevantes para obter uma resposta mais adequada

Divida suas solicitações em partes menores e separadas para consultas complexas e em camadas. Isso permite que a Duet AI se concentre em uma coisa de cada vez e forneça soluções mais abrangentes

Evite usar linguagem ambígua ou pouco clara. Prompts com instruções claras e precisas obterão uma resposta melhor

Limitações da Duet AI

A Duet AI apresenta um imenso potencial para desbloquear um novo plano de produtividade comercial. No entanto, essa jornada não será nada tranquila devido aos seguintes obstáculos:

O Google fixou o preço do Duet AI em US$ 30 por mês, o que o coloca no mesmo nível de seu concorrente direto, o Microsoft Copilot. Um modelo de preços tão agressivo torna-o inacessível para as PMEs, embora a empresa tenha indicado futuros ajustes de preços

Mesmo para empresas e negócios com bolsos fundos, o Duet AI pode não ser um negócio tão vantajoso, pois atualmente ele só executa a geração de conteúdo básico com funcionalidades de edição limitadas

Por ser uma tecnologia relativamente nova, todo o kit de ferramentas de IA do Duet ainda é um trabalho em andamento, com cerca de um ano de treinamento no mundo real. Espere que ele cometa erros e permaneça não confiável até que a tecnologia se estabilize

Atualmente, a Duet AI não tem a capacidade de lidar com condições raras, incomuns ou excepcionais (casos extremos), o que pode fazer com que ela interprete erroneamente o contexto, gere resultados inadequados e implante excesso de confiança no modelo

A Duet AI é vulnerável a alucinações de modelos causadas pela falta de embasamento e factualidade, como qualquer outra tecnologia de IA. Esses erros podem se tornar rapidamente dispendiosos em aplicativos comerciais

Apesar de sua aparência promissora, esse desempenho sem brilho é o motivo pelo qual os usuários estão procurando alternativas ao Google Docs IA. Afinal, ninguém quer pagar por conteúdo sem imaginação e padronizado com recursos limitados de edição de conteúdo.

Alternativas ao Google Docs 'Help Me Write' Duet AI

O "Help Me Write" do Duet AI tem alguns bons recursos, mas poderia ser melhor. Felizmente, ClickUp AI está aqui para compensar sua falta.

A IA do ClickUp executa uma variedade de funções

Esta é uma visão geral rápida do que a IA do ClickUp tem a oferecer:

Gerador de conteúdo: Crie uma variedade de ativos de conteúdo, desde postagens de blog até linhas de assunto de e-mail dignas de cliques e muito mais! Controle as variáveis de conteúdo, como voz da marca, legibilidade, estilo, etc., para maximizar o envolvimento

Use a IA do ClickUp para gerar conteúdo significativo

Editar e formatar o conteúdo: O ClickUp AI é o seu redator para dar nova vida aos seus ativos de conteúdo e aperfeiçoar o texto existente até obter a melhor versão do seu rascunho. Formate o conteúdo para torná-lo mais legível, digitalizável e de acordo com a marca

O ClickUp AI pode atualizar a tonalidade de conteúdo novo e existente

Summarizer: Gere resumos de notas de reuniões, atualizações de tarefas, tópicos de comentários, relatórios de P&D e muito mais. Esses resumos levam apenas alguns segundos e podem ser incorporados emDocumentos do ClickUp em apenas um clique

Crie resumos de documentos, tópicos de bate-papo e muito mais

Itens de ação: Converta notas de rodagem, resumos e outras documentações em itens de ação hierárquicos. Apresentada como listas de tarefas e checklists interativas, essa lista de tarefas e subtarefas ajuda a medir e visualizar o progresso

Converta planos em ações com o ClickUp AI

Trabalho colaborativo: Quer esteja trabalhando com uma equipe ou individualmente em parceria com o próprio ClickUp AI, escrever com o ClickUp AI torna o brainstorming e o trabalho colaborativo mais fáceis e mais criativos

Todas as tarefas são colaborativas com o ClickUp AI

É aqui que o ClickUp AI supera o Duet AI do Google:

Ele tem recursos de geração de conteúdo mais abrangentes para aprimorar sua redação

Tem um preço competitivo, o que o torna acessível a startups, pequenas e médias empresas e empresas

Você tem acesso a ferramentas de IA pré-criadas e pré-configuradas para setores e departamentos específicos

Ele é fornecido em um aplicativo móvel intuitivo que facilita o trabalho em qualquer lugar

O mais importante é que o ClickUp AI se integra à plataforma ClickUp e a seus módulos subjacentes, como o ClickUp Docs, para traduzir qualquer conteúdo em tarefas acionáveis sem trocar de plataforma! Prepare-se, prepare-se e escreva com ClickUp AI .