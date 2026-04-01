Aproveite melhor o Claude com o ClickUp AI

ClickUp ou Claude? Você não precisa escolher.

Sua equipe escolheu o Claude como padrão de IA. Isso torna o ClickUp mais valioso, e não menos. O Claude é um mecanismo de raciocínio para usuários avançados. O ClickUp AI é a camada de inteligência para toda a organização. O Claude precisa de dados estruturados para raciocinar, e o ClickUp é o sistema que os fornece.

Enquanto isso, o ClickUp AI enriquece seu espaço de trabalho continuamente, capacita agentes que funcionam sem que ninguém precise dar instruções e oferece a todos os membros de todas as equipes IA no fluxo de trabalho que eles já utilizam.

O Claude lida com raciocínios complexos e entre sistemas para seus usuários técnicos. O ClickUp AI lida com os outros 95% da sua força de trabalho. Juntos, eles oferecem uma maneira inteligente de escalar a IA no trabalho.

Continue lendo para descobrir como você pode aproveitar melhor o Claude com o ClickUp AI.

💡 Precisa de ajuda para descobrir como o ClickUp AI e o Claude podem se encaixar nos seus fluxos de trabalho?

Como funciona o ClickUp AI

O ClickUp AI é um conjunto completo de recursos de IA integrado à plataforma onde suas equipes já gerenciam o trabalho.

Em vez de tratar a IA como um complemento separado, sem contexto para o seu trabalho, o ClickUp oferece o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo — onde a IA compreende profundamente suas tarefas, documentos e conversas para fornecer suporte relevante, contextual e que economiza tempo em todas as etapas do seu fluxo de trabalho.

Veja o que torna isso possível:

ClickUp Brain

O ClickUp Brain é a camada de inteligência integrada ao ClickUp. Ele torna todo o seu espaço de trabalho mais inteligente, seja quando um usuário está lendo os dados ou quando o Claude os obtém via MCP.

Priorize tarefas para ação a partir do seu espaço de trabalho usando as respostas sensíveis ao contexto do ClickUp Brain

@mention Brain : Marque o Brain como um colega de equipe em qualquer tarefa, documento ou chat. É o seu assistente inteligente 24 horas por dia, 7 dias por semana : Marque o Brain como um colega de equipe em qualquer tarefa, documento ou chat. É o seu assistente inteligente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Respostas Automáticas : a IA responde automaticamente às perguntas em chats e threads de comentários, para que os humanos não precisem fazer isso : a IA responde automaticamente às perguntas em chats e threads de comentários, para que os humanos não precisem fazer isso

Inteligência de contexto : monitora todo o contexto de trabalho para capturar e atualizar bases de conhecimento continuamente

Pesquisa Corporativa : Faça uma pergunta em linguagem natural e obtenha respostas a partir de tarefas, documentos, chat, comentários e anexos. Respeita as permissões do espaço de trabalho : Faça uma pergunta em linguagem natural e obtenha respostas a partir de tarefas, documentos, chat, comentários e anexos. Respeita as permissões do espaço de trabalho

Campos personalizados de IA : campos que são preenchidos automaticamente com base no conteúdo da tarefa: sentimento, pontuação de prioridade, classificação por categoria e resumos. Não é necessário fornecer instruções

Gerente de Projetos com IA: resume automaticamente projetos em painéis, detecta obstáculos, sugere responsáveis e gera atualizações de status com base em atividades reais

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados contam com ferramentas de IA conversacional, como o ChatGPT e o Claude. Sua interface familiar de chatbot e suas habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser o motivo de sua popularidade em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário precisa alternar para outra aba para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, o esforço de alternância e os custos de mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu Espaço de Trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos em texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

📚 Leia também: Como fazer projetos de IA funcionarem: a Matriz de Transformação da IA

Superagentes

Os Super Agents são colegas de equipe de IA que você configura com instruções, gatilhos, ferramentas, conhecimento e memória por meio do Super Agent Builder.

Use o Super Agent Builder sem código do ClickUp para lançar seu agente personalizado em minutos, não em horas

Você pode marcá-los, atribuir tarefas a eles, enviar mensagens diretas no chat e até mesmo @mencioná-los exatamente onde você está trabalhando. Eles agem como um colega de equipe humano, tomando as medidas necessárias de forma independente para concluir o trabalho atribuído.

Você não precisa orientá-los a cada passo. Eles executam o trabalho de forma autônoma.

🎥 Assista a este vídeo para saber mais sobre como criar e trabalhar com Super Agents:

Cada departamento tem pacotes de agentes pré-configurados e prontos para uso:

Departamento Agentes Gerenciamento de projetos Agente de Recepção, Agente de Atribuição, Agente de Gerenciamento de Projetos, Agente de Respostas em Tempo Real Marketing Agente de Resumo, Agente de Conteúdo, Agente de Marca, Agente de Inteligência em Tempo Real Produto e Engenharia Agente PRD, Agente de Triagem, Agente Codegen, Agente Live Answers RH Agente de integração, Agente de verificação de pulso, Agente de treinamento, Agente de respostas ao vivo Liderança Agente de Lembrete de Metas, Agente de Alinhamento, Agente de Resultados-Chave, Agente de Atualização de Status Vendas Agentes personalizados para fluxos de trabalho de vendas

A Bell Direct prova que, com o ClickUp, você não precisa de uma equipe técnica para adotar a IA de forma significativa.

Usando o ClickUp Super Agents, a equipe automatizou um fluxo de trabalho completo de recebimento e triagem sem escrever código ou adicionar novas ferramentas.

💡 Procurando ganhos de eficiência semelhantes para sua equipe?

Piloto automático e agentes ambientais

Esses são agentes sempre ativos que funcionam em segundo plano sem precisar de intervenção. Pense nisso:

Resumos do painel gerados todas as manhãs

Atualizações de status enviadas sem necessidade de check-ins

Tarefas classificadas automaticamente e encaminhadas por prioridade

Itens em atraso sinalizados e encaminhados

Dados enriquecidos continuamente em todo o espaço de trabalho

Agentes certificados

Para fluxos de trabalho em que os riscos são altos o suficiente para justificar uma solução personalizada, os engenheiros de implantação avançada do ClickUp projetarão e implantarão um agente adaptado aos processos específicos da sua organização. Com os Agentes Certificados, você obtém uma configuração de alto padrão, além de uso ilimitado.

👀 Você sabia? O Agente Certificado do ClickUp obteve 96 de 100 em uma avaliação comparativa direta de planos de projeto prontos para execução. O concorrente mais próximo alcançou 61, com a maioria dos demais ficando na faixa dos 40 e 50 pontos. Na prática, as equipes poderiam passar da ideia → plano → execução em uma única etapa, com o mínimo de intervenção humana. É isso que faz com que o Certified Agent se destaque neste benchmark.

Reuniões com IA

Com o ClickUp Calendar e o AI Notetaker, as equipes podem agendar reuniões dentro do contexto e registrar notas automaticamente.

Deixe o ClickUp AI automatizar suas reuniões, desde o agendamento até a tomada de notas e a elaboração de resumos

Use comandos em linguagem natural para verificar a disponibilidade nos calendários da equipe e agendar reuniões

Participe de reuniões diretamente no ClickUp, sem precisar trocar de aba

Receba notas automáticas de reuniões na sua Caixa de Entrada do ClickUp — com identificação dos participantes, resumos, tópicos principais e decisões destacadas

A IA extrai itens de ação das notas de reunião e os transforma em tarefas rastreáveis no ClickUp

O acompanhamento de follow-up está vinculado ao projeto relevante

Os resumos são publicados no Espaço ClickUp relevante

Todos os participantes da reunião têm visibilidade sobre o que foi discutido, o que precisa ser feito a seguir e quem é o responsável.

Várias opções de modelos de IA em uma única plataforma

O ClickUp é independente de modelos. Os usuários podem alternar entre ChatGPT, Claude (incluindo Opus 4.6), Gemini e mais de 12 outros modelos de IA de ponta diretamente da barra de ferramentas do ClickUp sem sair da plataforma.

Acesse vários modelos de IA pelo preço de um com o ClickUp Brain

O Brain utiliza esses modelos nos bastidores para inteligência do espaço de trabalho, e os Super Agentes podem ser configurados para aproveitar qualquer modelo disponível. Os administradores podem restringir quais modelos estão disponíveis por espaço de trabalho.

Isso significa que sua equipe já conta com o raciocínio do Claude dentro do ClickUp, aplicado a todo o contexto de trabalho.

📚 Leia também: Use modelos externos de IA do ClickUp

O que o Claude tem a oferecer

O Claude é um poderoso mecanismo de raciocínio e, quando usado em conjunto com o ClickUp, agrega inteligência genuína entre sistemas:

Claude Code : codificação agênica nativa do terminal. Edições autônomas em vários arquivos, refatoração e depuração. Ideal para desenvolvedores : codificação agênica nativa do terminal. Edições autônomas em vários arquivos, refatoração e depuração. Ideal para desenvolvedores

Claude Cowork : Agente de trabalho intelectual com conhecimento prévio. Pense em planilhas, relatórios e análises de dados que funcionam de forma autônoma

Claude Desktop: assistente de IA de uso geral para trabalho concentrado, pesquisa e análise individuais

O Claude se conecta ao ClickUp via MCP (Model Context Protocol), um padrão aberto que permite que qualquer ferramenta de IA leia e grave em sistemas externos. O servidor MCP do ClickUp dá ao Claude acesso total a tarefas, documentos, comentários, campos personalizados e pesquisa.

🌟 Isso é ótimo. Quanto mais ferramentas de IA se conectarem ao ClickUp via MCP, mais essencial o ClickUp se torna como sistema de contexto.

Quatro razões pelas quais o ClickUp e o Claude são melhores juntos

Em vez de competir, o ClickUp e o Claude se complementam nas etapas de análise, execução e adoção por toda a equipe. Eles combinam raciocínio profundo com contexto operacional, para que você possa transformar o pensamento inteligente em trabalho organizado e eficiente.

Veja como:

1. Analise com o Claude, codifique com o ClickUp

👉🏼 O Claude é excelente em análise — pesquisando, sintetizando, explorando como um fluxo de trabalho poderia ser, extraindo dados de vários sistemas e gerando recomendações. É isso que um mecanismo de raciocínio faz bem.

🏆 O ClickUp é onde essas ideias se transformam em fluxos de trabalho consolidados.

A análise se transforma em tarefas com responsáveis e prazos

A recomendação se torna um Super Agente que é executado sempre que o status muda

A pesquisa é organizada em documentos vinculados ao projeto

O resultado pontual se transforma em um processo repetível e regulamentado que toda a organização executa.

O Claude ajuda você a descobrir o que fazer. O ClickUp AI ajuda você a realmente fazer isso, em escala, para todas as equipes, sem que ninguém precise solicitar nada novamente.

2. IA compartilhada para a organização x IA pessoal para indivíduos

👉🏼 O que você cria no Claude fica com você: suas habilidades, suas configurações de MCP, o contexto do seu projeto. Se você criar algo incrível, o resto da equipe não terá como vê-lo, usá-lo ou se beneficiar dele.

🏆 O ClickUp AI é compartilhado por padrão:

Os Super Agentes são visíveis no espaço de trabalho. Quando uma pessoa cria um agente, toda a organização se beneficia

As automações do ClickUp são acionadas para todos, não apenas para a pessoa que as configurou

Os campos personalizados de IA são preenchidos para toda a equipe

As bases de conhecimento compartilhadas estão acessíveis a todos os usuários e agentes

3. Inteligência sempre ativa x respostas sob demanda

👉🏼 O Claude funciona quando alguém o aciona. Se ninguém perguntar, nada acontece.

🏆 O ClickUp AI funciona continuamente, independentemente de alguém estar prestando atenção ou não:

O Brain enriquece os dados em segundo plano: resumindo projetos, preenchendo campos personalizados e atualizando bases de conhecimento

Os Agentes Autopilot monitoram o espaço de trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana: sinalizando itens vencidos, classificando automaticamente novas tarefas e gerando resumos no painel

Super Agents são acionados por eventos do fluxo de trabalho: mudanças de status, novas tarefas, menções e agendamentos

O espaço de trabalho fica mais inteligente a cada hora, sem que ninguém precise controlá-lo ativamente. Você não usa o ClickUp AI da mesma forma que usa o Claude. O ClickUp AI simplesmente funciona.

4. Profundidade de contexto que torna o Claude mais inteligente

O ClickUp AI enriquece continuamente os dados presentes em seu espaço de trabalho. Assim, quando o Claude se conecta ao ClickUp via MCP, ele não está lendo dados brutos de tarefas. Ele está lendo inteligência pré-processada: resumos gerados pelo Brain, campos personalizados classificados por IA e insights estruturados do projeto que foram criados sem que ninguém precisasse solicitá-los.

O ciclo de compounding:

🤝 O resultado: o Claude obtém resultados melhores porque o ClickUp AI já fez o trabalho pesado de organizar, resumir e classificar os dados antes mesmo que o Claude os tocasse. E quando o Claude retorna o trabalho, o ClickUp AI o recebe e mantém o ciclo em andamento.

📮 ClickUp Insight: Nossa pesquisa sobre maturidade em IA mostra que o acesso à IA no trabalho ainda é limitado — 36% das pessoas não têm acesso algum, e apenas 14% afirmam que a maioria dos funcionários pode realmente experimentá-la. Quando a IA fica restrita a permissões, ferramentas adicionais ou configurações complicadas, as equipes não têm a chance de nem mesmo experimentá-la no trabalho real do dia a dia. O ClickUp Brain elimina todo esse atrito ao colocar a IA diretamente dentro do espaço de trabalho que você já utiliza. Você pode acessar vários modelos de IA, gerar imagens, escrever ou depurar código, pesquisar na web, resumir documentos e muito mais — sem trocar de ferramenta ou perder o foco. É o seu parceiro de IA ambiente, fácil de usar e acessível a todos na equipe.

A ferramenta de IA certa para o caso de uso certo

O objetivo não é substituir o Claude pelo ClickUp AI. É usar a IA certa para a tarefa certa.

Caso de uso Melhor ferramenta Por que Pesquisa e análise aprofundadas Claude Raciocínio entre sistemas, síntese de contexto longo Codificação e depuração agênicas Código do Claude Alterações autônomas em vários arquivos, nativas do terminal Orquestração de dados entre sistemas Claude + MCP Combina dados do ClickUp, do Salesforce e de bancos de dados Atualizações do status do projeto ClickUp AI Sempre ativo, gerado automaticamente a partir de atividades reais Rascunhos de conteúdo dentro de documentos ClickUp AI No contexto, vinculado ao briefing e à tarefa Dúvidas sobre o trabalho Brain Respostas instantâneas a partir de tarefas, documentos, chat e comentários Roteamento e triagem de tarefas Superagentes Orientado por eventos, sensível ao espaço de trabalho e com escopo de permissões Notas de reuniões e acompanhamentos Reuniões com IA Captura automática, criação de itens de ação Monitoramento em segundo plano Agentes Autopilot 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de intervenção, sempre em funcionamento Fluxos de trabalho personalizados de alto risco Agentes certificados Desenvolvido especificamente para esse fim, com suporte a FDE e sem limites Trabalho profundo individual Claude Desktop Raciocínio individual, elaboração, exploração Fluxos de trabalho compartilhados da equipe Superagentes Visível para a organização, mantido no nível do espaço de trabalho

🔑 Destaque: O Claude lida com tarefas pessoais, complexas e que envolvem vários sistemas. O ClickUp AI lida com os fluxos de trabalho compartilhados, sempre ativos e que abrangem toda a equipe. Com os dois, você cobre toda a organização.

O que isso significa para sua organização

Para cada membro da equipe

IA que funciona assim que abrem o ClickUp, sem necessidade de configuração de MCP, sem comandos de terminal e sem exigir habilidades específicas. O Brain responde às suas perguntas, os agentes lidam com tarefas repetitivas, os Campos Personalizados classificam as tarefas automaticamente e as notas de reunião são geradas automaticamente.

Para usuários avançados

Claude Code, Claude Cowork e Claude Desktop para raciocínio avançado, programação e orquestração entre sistemas. O servidor MCP do ClickUp oferece a eles acesso total ao espaço de trabalho. O que eles criam no Claude é enviado de volta para o ClickUp, onde os agentes processam essas informações.

A Siemens Índia viu isso em ação. A equipe de Serviços de Projetos incorporou 150 anos de experiência combinada em gerenciamento de projetos aos fluxos de trabalho impulsionados por IA do ClickUp. As análises de risco do portfólio passaram de 12 a 15 horas para 15 minutos, e um gerente de projetos com três meses de experiência agora tem acesso à mesma inteligência que um profissional experiente.

Para TI e liderança

Uma plataforma de IA governada com o mesmo SSO, permissões e postura de conformidade que o restante do ClickUp. Certificada pela ISO 42001 para gerenciamento de IA, sem retenção de dados por parte dos parceiros de IA e controles administrativos centralizados sobre quais modelos, agentes e recursos estão habilitados. Compare isso com 200 instâncias individuais do Claude em execução pela organização, sem visibilidade centralizada sobre o que a IA está fazendo com os dados da empresa.

Para sua estratégia de IA

O ClickUp é independente de modelos, então hoje sua equipe pode preferir o Claude Opus 4.6, mas amanhã o melhor modelo pode vir de um lugar totalmente diferente. O ClickUp incorpora os modelos mais recentes sem exigir que ninguém reconstrua fluxos de trabalho, retreine agentes ou reconfigure conexões MCP. Sua estratégia de IA permanece flexível mesmo enquanto o panorama dos modelos continua mudando.

Como o ClickUp e o Claude se conectam por meio do MCP: A arquitetura

O raciocínio profundo encontra a execução real com o ClickUp AI e o Claude

O Claude pode ser o seu padrão de IA na camada de modelo. O ClickUp AI é como essa inteligência se torna operacional em toda a sua organização.

Como a IA de trabalho mais completa e sensível ao contexto do mundo, o Brain torna o espaço de trabalho mais inteligente por dentro. Os Super Agents oferecem a cada equipe colegas de IA que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto os Certified Agents ajudam a gerenciar fluxos de trabalho complexos, de alto risco e personalizados.

O Claude aproveita essa inteligência enriquecida de fontes externas por meio do MCP.

Juntos, eles se complementam.