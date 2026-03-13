Principais alternativas à Secoda (2026): comparação e recomendação de catálogos de dados

Historicamente, os profissionais de dados dedicam 80% do seu tempo ao gerenciamento de dados, restando apenas 20% para a análise propriamente dita, o que torna a função valiosa.

Um catálogo de dados moderno com recursos de IA integrados pode resolver isso.

O Secoda se conecta diretamente às suas fontes de dados, mapeando a linhagem e os metadados para oferecer IA sensível ao contexto que se adapta ao tamanho da sua organização. Ele também foi recentemente adquirido pela Atlassian e agora faz parte da estratégia de IA e infraestrutura de dados da Atlassian.

Este guia apresenta as principais alternativas ao Secoda, os pontos fortes de cada uma e como encontrar a opção ideal para você e sua equipe. 🤝

O que você deve procurar nas alternativas ao Secoda?

Antes de avaliar as alternativas, aqui estão os principais fatores que vale a pena considerar. 🤖

Cobertura de metadados e profundidade da linhagem: procure uma plataforma que rastreie a linhagem no nível das colunas em toda a sua pilha de dados, e não apenas conexões superficiais entre tabelas

Recursos de governança de dados: Priorize ferramentas que ofereçam suporte à aplicação de políticas, controles de acesso e fluxos de trabalho Priorize ferramentas que ofereçam suporte à aplicação de políticas, controles de acesso e fluxos de trabalho de governança de dados de forma nativa, em vez de por meio de soluções alternativas

Qualidade da pesquisa e da descoberta: Avalie a eficácia com que a plataforma identifica ativos confiáveis e relevantes em armazenamentos, ferramentas de BI e pipelines. Boas práticas Avalie a eficácia com que a plataforma identifica ativos confiáveis e relevantes em armazenamentos, ferramentas de BI e pipelines. Boas práticas de gestão do conhecimento facilitam significativamente esse processo, sem a necessidade de marcação manual

Integração com sua infraestrutura existente: Escolha uma plataforma que se conecte ao seu catálogo de dados atual e às suas ferramentas de transformação e análise sem a necessidade de engenharia personalizada complexa

Escalabilidade para ambientes de dados em crescimento: Garanta que a plataforma não fique lenta nem pare de funcionar à medida que sua infraestrutura de dados cresce

Flexibilidade de implantação: Avalie se a ferramenta oferece suporte ao seu modelo de implantação preferido, seja ele de código aberto, hospedado na nuvem ou gerenciado pela empresa

A melhor alternativa nem sempre é aquela com mais recursos. É aquela que se adapta ao nível de maturidade da governança de dados da sua empresa, à sua configuração técnica e à escala em que suas equipes de dados operam.

Antes de se comprometer com qualquer ferramenta de catálogo de dados, veja o que você deve verificar. 👇

✅ Estabilidade de preços e pacotes: Verifique se os preços ficam fixos após a aquisição ou se estão sujeitos a alterações. Alguns fornecedores reestruturam os níveis de preços ou descontinuam planos antigos após uma aquisição

✅ SLAs de suporte: Verifique se os tempos de resposta e a disponibilidade de suporte técnico dedicado são garantidos contratualmente ou oferecidos informalmente

✅ Formatos de exportação: Certifique-se de que você pode exportar metadados, mapas de linhagem e documentação em formatos padrão para não ficar preso a uma solução específica caso precise migrar

✅ Segurança e RBAC: Verifique se os controles de acesso baseados em funções e os registros de auditoria atendem aos seus requisitos de conformidade, especialmente se as estruturas de propriedade estiverem mudando

✅ Continuidade da integração: Confirme se os conectores e contratos de API existentes serão mantidos sob a nova propriedade e não serão descontinuados sem aviso prévio

Resolver essas questões antecipadamente evita surpresas muito tempo depois da assinatura do contrato.

Alternativas ao Secoda em resumo

Aqui está um resumo de todas as ferramentas abordadas neste guia. 📊

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Documentação com tecnologia de IA, Brain, Painéis, Pesquisa Corporativa, Automações Equipes de dados, empresas, equipes multifuncionais Gratuito para sempre; preços personalizados para empresas Atlan Linhagem no nível da coluna, pesquisa em linguagem natural, glossários de negócios, gerenciamento de políticas Engenheiros de dados, equipes de governança, empresas Preços personalizados Alation Descoberta de ativos impulsionada por ML, IA generativa Ask Alation, análise comportamental de consultas Empresas que gerenciam fluxos de trabalho de dados regulamentados Preços personalizados Collibra Detecção de anomalias, verificações de qualidade no armazenamento, regras automatizadas de ML, supervisão por IA Empresas em setores regulamentados Preços personalizados DataHub Consultas de metadados em linguagem natural, linhagem de ponta a ponta, políticas de acesso detalhadas Engenheiros de dados, equipes de código aberto Gratuito (código aberto) Amundsen Classificação de conjuntos de dados no estilo PageRank, captura automatizada de metadados, visualizações de linhagem Engenheiros de dados, analistas, equipes de código aberto Gratuito (código aberto) OpenMetadata Gráfico unificado de metadados, editor de linhagem sem código, controle de acesso baseado em funções Equipes de dados ampliando a governança de código aberto Gratuito (código aberto) Selecione a estrela Linhagem no nível da coluna, insights de uso, diagramas ER gerados automaticamente, sincronização com o dbt Equipes de dados que gerenciam custos e linhagem de data warehouses Preços personalizados Fivetran Catalog Mais de 700 conectores de fonte, tratamento de desvios de esquema, replicação quase em tempo real Equipes de dados que gerenciam a automação de pipelines Plano gratuito disponível; Preços personalizados Metaphor Pesquisa em linguagem simples, linhagem comportamental, recursos de colaboração social Equipes que estão aprimorando a alfabetização e a descoberta de dados Preços personalizados

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

As melhores alternativas ao Secoda

1. ClickUp (Ideal para documentação de dados com tecnologia de IA e colaboração em equipe)

Pesquise na web, no seu espaço de trabalho, em ferramentas de terceiros conectadas ou consulte os melhores modelos de IA, tudo isso usando o seu espaço de trabalho ClickUp

A maioria das ferramentas de catálogo de dados ajuda você a localizar e governar dados. Mas as tarefas relacionadas, como gerenciamento de projetos, documentação de dados, colaboração entre equipes e automação de fluxos de trabalho, ainda acabam espalhadas por ferramentas diferentes.

O ClickUp resolve isso reunindo tudo em um único Espaço de Trabalho de IA Convergente e funciona como uma camada de conhecimento que conecta seus projetos, documentação e IA sem a necessidade de alternar entre contextos.

Veja o que torna o ClickUp a melhor opção para equipes: ⬇️

Gerenciamento de conhecimento assistido por IA com o ClickUp Brain

Um dos recursos mais úteis do ClickUp para equipes de dados é o ClickUp Brain, uma camada de IA que conecta tarefas, documentação, conversas e histórico de projetos em um sistema de conhecimento pesquisável. A IA pode resumir documentos, gerar atualizações a partir da atividade das tarefas e responder a perguntas usando informações de todo o espaço de trabalho.

Ao gerenciar documentação e conhecimento de governança, você pode fazer perguntas ao Brain sobre a propriedade de conjuntos de dados, revisões de conformidade anteriores ou decisões históricas relacionadas a ativos de dados específicos.

Para auditorias de conformidade, o Brain pode extrair o status das tarefas de auditoria em aberto, sinalizar quaisquer itens não resolvidos e elaborar um resumo sem que você precise compilá-lo manualmente.

Grandes equipes de dados frequentemente enfrentam dificuldades com a fragmentação do conhecimento.

O recurso Enterprise Search do ClickUp resolve isso ao indexar informações em todo o espaço de trabalho e nas ferramentas conectadas, para que as equipes possam encontrar tudo o que precisam em um só lugar. O sistema pode recuperar respostas de tarefas, documentos, conversas e aplicativos externos, combinando-as em respostas contextuais.

A filtragem contextual permite classificar por projeto, status ou responsável, para que os resultados permaneçam relevantes, e o gerenciamento de permissões garante que documentos confidenciais de governança permaneçam acessíveis apenas a usuários autorizados.

Pesquise qualquer coisa dentro do seu ecossistema ClickUp com a Pesquisa Empresarial do ClickUp

As políticas de segurança do ClickUp aplicam controle de acesso baseado em funções e registros de auditoria em todo o espaço de trabalho, com os dados dos clientes hospedados na AWS sob a certificação SOC 2 Tipo 2. Com mais de 100 integrações do ClickUp, dados de ferramentas como Tableau, Google Sheets, Airtable etc. fluem de forma integrada e segura para o seu espaço de trabalho.

Documentação e guias de governança de dados com o ClickUp Docs

Uma governança de dados eficaz requer documentação clara: definições de conjuntos de dados, políticas de governança, guias de integração para analistas e procedimentos operacionais padrão para o tratamento de dados confidenciais.

Com o ClickUp Docs, você tem um ambiente colaborativo para criar wikis internos e bases de conhecimento diretamente vinculados a tarefas e fluxos de trabalho.

As equipes podem criar documentação técnica, colaborar em tempo real, converter itens de ação em tarefas do ClickUp e usar o histórico de versões para acompanhar a evolução da documentação à medida que os conjuntos de dados mudam ao longo do tempo.

Mantenha todos os seus dados em uma única plataforma para obter resultados mais rápidos e eficientes com o ClickUp Docs

Isso é especialmente útil quando engenheiros e partes interessadas da empresa precisam manter o alinhamento sem depender de ferramentas de comunicação interna que ficam totalmente fora do ambiente de trabalho. E para usuários corporativos, o Docs Hub facilita encontrar a versão mais recente de qualquer coisa sem precisar vasculhar mensagens antigas de chat ou threads de e-mail.

Monitorando iniciativas de governança com os painéis do ClickUp

Outro desafio para os líderes de dados é a visibilidade do trabalho contínuo de governança. De iniciativas de conformidade à adoção de catálogos, os esforços geralmente abrangem várias equipes e meses de trabalho.

O ClickUp Dashboards permite criar visualizações de relatórios personalizáveis que acompanham tudo, desde o andamento do projeto e a distribuição da carga de trabalho até a preparação para conformidade e métricas operacionais. Ao consolidar dados de tarefas, fluxos de trabalho, dependências e cronogramas de projetos, a liderança obtém uma visão clara das iniciativas de governança em toda a organização.

Acompanhe todas as tarefas de auditoria e marcos de documentação a partir do seu painel do ClickUp

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado elevada para novos usuários devido à ampla gama de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação de usuário diz:

Acho o ClickUp fácil de usar para toda a equipe, o que é ótimo. Gosto muito da flexibilidade e dos aplicativos versáteis que o ClickUp oferece. Os dados que posso inserir no banco de dados são realmente ricos e úteis para acompanhamentos em todos os tipos de tarefas, pós-venda e nos funis de vendas. É muito viável porque permite transições suaves entre os membros da equipe, garantindo que todos saibam o que foi resolvido para um cliente e possam dar o acompanhamento e o encerramento corretos.

Acho o ClickUp fácil de usar para toda a equipe, o que é ótimo. Gosto muito da flexibilidade e dos aplicativos versáteis que o ClickUp oferece. Os dados que posso inserir no banco de dados são realmente ricos e úteis para acompanhamentos em todos os tipos de tarefas, pós-venda e nos funis de vendas. É muito viável porque permite transições suaves entre os membros da equipe, garantindo que todos saibam o que foi resolvido para um cliente e possam dar o acompanhamento e o encerramento corretos.

📮 ClickUp Insight: 22% dos nossos entrevistados ainda mantêm uma postura cautelosa quando se trata de usar IA no trabalho. Desses 22%, metade se preocupa com a privacidade dos dados, enquanto a outra metade simplesmente não tem certeza se pode confiar no que a IA lhes diz. O ClickUp resolve ambas as questões de frente, com medidas de segurança robustas e gerando links detalhados para tarefas e fontes em cada resposta. Isso significa que mesmo as equipes mais cautelosas podem começar a desfrutar do aumento de produtividade sem se preocupar se suas informações estão protegidas ou se estão obtendo resultados confiáveis.

2. Atlan (Ideal para espaço de trabalho colaborativo de dados e gerenciamento ativo de metadados)

via Atlan

O Atlan se conecta diretamente a ferramentas como Snowflake, dbt e Tableau para automatizar a linhagem, a catalogação e a governança em um único espaço de trabalho colaborativo. Ele atualiza continuamente os metadados a partir de fontes conectadas, em vez de depender de entradas manuais, e exibe o contexto por meio de integrações com o Slack e o Chrome.

A linhagem em nível de coluna rastreia como os dados fluem da fonte até o relatório final, oferecendo suporte à análise de impacto e à depuração em ambientes complexos. Recursos baseados em IA geram consultas SQL a partir de linguagem natural e mantêm as descrições dos ativos atualizadas automaticamente.

Principais recursos do Atlan

Gerencie e aplique políticas de dados em escala usando glossários de negócios que criam um vocabulário compartilhado entre equipes técnicas e de negócios

Amplie os recursos da plataforma usando mais de 100 conectores pré-configurados e uma arquitetura API-first

Defina e acompanhe a propriedade dos dados diretamente nos ativos para que a responsabilidade não se perca entre as equipes

Identifique o impacto a jusante antes de fazer alterações usando o mapeamento de dependências entre pipelines

Limitações do Atlan

As visualizações de linhagem e a pesquisa podem parecer limitadas em ambientes complexos

A curva de aprendizado é íngreme, e alguns recursos exigem configuração adicional para funcionar de maneira eficaz

Preços do Atlan

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Atlan

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Atlan?

Uma avaliação de usuário diz:

O que mais aprecio no Atlan é como ele transforma o trabalho com dados em uma experiência verdadeiramente colaborativa e integrada. Ao reunir pessoas, dados e contexto em uma única plataforma, ele permite que as equipes compreendam e confiem genuinamente em seus dados. Acho incrivelmente fácil localizar o que preciso, documentar meu trabalho e manter a organização sem a confusão habitual. O Atlan foi claramente projetado para fazer com que os dados sirvam às pessoas, em vez de forçar as pessoas a se adaptarem aos dados. Sua integração perfeita com ferramentas modernas permite que as equipes trabalhem com mais eficiência e torna todo o processo de dados mais humano, transparente e agradável.

O que mais aprecio no Atlan é como ele transforma o trabalho com dados em uma experiência verdadeiramente colaborativa e integrada. Ao reunir pessoas, dados e contexto em uma única plataforma, ele permite que as equipes compreendam e confiem genuinamente em seus dados. Acho incrivelmente fácil localizar o que preciso, documentar meu trabalho e manter a organização sem a confusão habitual. O Atlan foi claramente projetado para fazer com que os dados sirvam às pessoas, em vez de forçar as pessoas a se adaptarem aos dados. Sua integração perfeita com ferramentas modernas permite que as equipes trabalhem com mais eficiência e torna todo o processo de dados mais humano, transparente e agradável.

📖 Leia também: Melhores softwares de wiki internos para empresas

3. Alation (Ideal para catalogação de dados corporativos e governança de dados)

via Alation

A Alation é uma plataforma de inteligência de dados baseada em IA que funciona como um catálogo centralizado, permitindo que as organizações localizem e confiem em seus dados em bancos de dados, data warehouses e data lakes.

A plataforma utiliza aprendizado de máquina para analisar o comportamento real das consultas e exibir automaticamente ativos confiáveis, mantendo o catálogo preciso com base no uso real, em vez de documentação manual. Ela automatiza a governança de dados, o rastreamento de linhagem e a extração de metadados, reduzindo o tempo que as equipes gastam procurando dados confiáveis.

O Ask Alation converte perguntas em inglês simples em SQL ou Python instantaneamente, tornando os dados acessíveis a usuários de negócios sem conhecimento técnico. O Data Products Marketplace permite que as equipes descubram e utilizem produtos de dados governados em toda a organização, enquanto integrações nativas com ferramentas de BI, como Tableau e Power BI, mantêm a análise conectada a dados confiáveis.

Principais recursos do Alation

Descubra ativos de dados confiáveis mais rapidamente usando recomendações baseadas em aprendizado de máquina (ML) e no comportamento real das consultas

Aplique os requisitos de conformidade usando o rastreamento automatizado da linhagem em fluxos de dados entre sistemas

Reduza o tempo gasto com solicitações de acesso, oferecendo aos usuários corporativos acesso self-service a produtos de dados governados

Defina padrões de qualidade de dados e monitore-os diretamente na plataforma, sem precisar trocar de ferramenta

Gerencie fluxos de trabalho e atribua a propriedade dos dados em todos os ativos a partir de um único local

Limitações do Alation

O desempenho diminui visivelmente ao navegar por grandes volumes de ativos

Os recursos de qualidade de dados e de linhagem entre sistemas apresentam lacunas em comparação com ferramentas especializadas

Preços do Alation

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Alation

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Alation?

Uma avaliação de usuário diz:

Acho a Alation fantástica em termos de inovação de produtos e estou impressionado com seu desenvolvimento contínuo, incluindo o teste piloto de um novo recurso de IA. O excelente atendimento ao cliente se destaca, com a equipe da Alation sendo muito acessível e consistente em suas interações com os clientes. Desde a venda inicial até a renovação do software, eles se dedicam a compreender a perspectiva do cliente e se esforçam para garantir seu sucesso. Sou grato pela facilidade de configuração, facilitada pela equipe de serviços profissionais da Alation por meio do programa Right Start, tornando o processo de implementação tranquilo e sem complicações.

Acho a Alation fantástica em termos de inovação de produtos e estou impressionado com seu desenvolvimento contínuo, incluindo o teste piloto de um novo recurso de IA. O excelente atendimento ao cliente se destaca, com a equipe da Alation sendo muito acessível e consistente em suas interações com os clientes. Desde a venda inicial até a renovação do software, eles se dedicam a compreender a perspectiva do cliente e se esforçam para garantir seu sucesso. Sou grato pela facilidade de configuração, facilitada pela equipe de serviços profissionais da Alation por meio do programa Right Start, tornando o processo de implementação tranquilo e sem complicações.

🌟 Bônus: Precisa de uma IA que funcione além do ClickUp e extraia contexto também de suas outras ferramentas? O ClickUp Brain MAX é um Super App que conecta seu espaço de trabalho do ClickUp a aplicativos como Google Drive, HubSpot e Figma, para que você possa pesquisar em todos eles usando apenas um aplicativo de desktop.

4. Collibra (Ideal para governança de dados e gerenciamento de políticas em nível empresarial)

via Collibra

Uma plataforma de inteligência de dados de nível empresarial, a Collibra ajuda as organizações a gerenciar e governar dados e ativos de IA em escala. Baseada no conceito de Data Confidence™, ela funciona como um sistema centralizado de registros, oferecendo às equipes de negócios e de TI um local compartilhado para descobrir e certificar dados em toda a organização.

O aprendizado de máquina detecta proativamente anomalias nos dados, enquanto fluxos de trabalho automatizados substituem planilhas dispersas e processos manuais de conformidade. Ele também gerencia o ciclo de vida de modelos e agentes de IA, garantindo que sejam construídos com base em dados confiáveis e estejam em conformidade com normas internas e regulatórias.

Principais recursos do Collibra

Monitore a integridade do pipeline de ponta a ponta com detecção de anomalias e alertas de violação de regras em toda a sua nuvem de dados

Gere regras de qualidade de dados baseadas em ML automaticamente para detectar dados incorretos sem a necessidade de escrever regras manualmente

Supervisione os casos de uso de IA em produção com ferramentas dedicadas de monitoramento e relatórios de risco

Automatize a geração de relatórios de conformidade em ambientes de dados regulamentados sem a necessidade de extrair dados manualmente

Rastreie a linhagem de dados em um nível granular para atender aos requisitos de auditoria e à análise de impacto

Limitações do Collibra

As visualizações de configuração e linhagem podem parecer complexas sem o suporte dedicado de um administrador

Alguns usuários relataram que as opções de personalização do fluxo de trabalho são limitadas e que os recursos de aprendizagem parecem incompletos

Preços da Collibra

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Collibra

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Collibra?

Uma avaliação de usuário diz:

Acho muito fácil relacionar as principais funcionalidades da plataforma com as principais questões de negócios e propor a Collibra como a ferramenta capaz de resolver essas questões e, assim, gerar valor por meio da redução de custos.

Acho muito fácil relacionar as principais funcionalidades da plataforma com as principais questões de negócios e propor a Collibra como a ferramenta capaz de resolver essas questões e, assim, gerar valor por meio da redução de custos.

5. DataHub (Ideal para gerenciamento de metadados e descoberta de dados em código aberto)

via DataHub

Para engenheiros de dados que gerenciam pipelines complexos e grandes ecossistemas de dados, o DataHub é uma boa escolha. Ele ajuda a organizar e compreender os dados, centralizando metadados de conjuntos de dados, painéis, pipelines e modelos de ML em uma única visualização unificada.

O catálogo de dados de código aberto oferece suporte à descoberta baseada em pesquisa, rastreamento de linhagem de ponta a ponta, gerenciamento de propriedade e monitoramento da qualidade dos dados. As equipes podem definir contratos de dados, rastrear informações de identificação pessoal (PII) e aplicar políticas de governança em todo o ecossistema de dados.

Originalmente desenvolvida pelo LinkedIn para lidar com metadados em grande escala, a ferramenta oferece às equipes de engenharia de dados uma base flexível que elas podem implantar e ampliar para se adequar à sua própria infraestrutura, sem ficarem presas ao plano de desenvolvimento de um fornecedor.

Principais recursos do DataHub

Consulte metadados diretamente usando o Ask DataHub para obter respostas contextualizadas sobre conjuntos de dados, linhagem, propriedade e políticas

Acompanhe as dependências de dados a montante e a jusante de ponta a ponta em conjuntos de dados e pipelines

Sincronize metadados continuamente a partir de diversas fontes de dados usando fluxos de trabalho de ingestão automatizados

Controle quem pode visualizar, editar ou descobrir ativos específicos usando políticas de acesso e funções detalhadas

Defina e monitore contratos de dados para estabelecer expectativas de qualidade entre produtores e consumidores

Limitações do DataHub

Alguns usuários relataram que a interface parece desajeitada e que o desempenho fica lento com conjuntos de dados grandes

Preços do DataHub

Gratuito (código aberto)

Avaliações e comentários sobre o DataHub

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DataHub?

Uma avaliação de usuário diz:

O DataHub é fácil de usar e ajuda a manter meus dados organizados. É ótimo para compartilhar e gerenciar conjuntos de dados, e o controle de versão é uma grande vantagem. Eu definitivamente o recomendo!

O DataHub é fácil de usar e ajuda a manter meus dados organizados. É ótimo para compartilhar e gerenciar conjuntos de dados, e o controle de versão é uma grande vantagem. Eu definitivamente o recomendo!

📖 Leia também: Os melhores softwares de banco de dados acessíveis para pequenas empresas

6. Amundsen (Ideal para descoberta de dados de código aberto e pesquisa para engenheiros de dados)

via Amundsen

O Amundsen adota uma abordagem que prioriza a pesquisa para resolver o problema dos metadados. Seu algoritmo de classificação exibe conjuntos de dados com base em padrões de uso reais, em vez de considerar a data da última atualização da documentação; assim, os ativos nos quais sua equipe já confia tendem a aparecer em primeiro lugar, sem que seja necessário manter uma lista.

A ferramenta conecta conjuntos de dados aos pipelines de ETL, painéis e consultas que dependem deles, proporcionando às equipes uma visão mais clara de como os dados fluem pela organização. Essa visibilidade também ajuda as equipes a entender de onde os dados se originam, como são transformados e quais sistemas a jusante dependem deles.

Principais recursos do Amundsen

Explore o contexto detalhado do conjunto de dados, incluindo proprietários, frequência de atualização e estatísticas de uso em uma única visualização

Visualize fontes upstream e dependências downstream usando visualizações integradas de linhagem de dados

Enriqueça e documente conjuntos de dados de forma colaborativa, adicionando tags e anotações diretamente nos ativos

Visualize os dados da tabela diretamente a partir dos resultados da pesquisa, sem precisar consultar o sistema de origem

Conecte metadados de diversas fontes usando a estrutura de ingestão do Databuilder e sua arquitetura de pipeline extensível

Limitações do Amundsen

Os recursos de governança são limitados em comparação com plataformas de nível empresarial

O desempenho fica lento com conjuntos de dados muito grandes ou ambientes complexos

Preços do Amundsen

Gratuito (código aberto)

Avaliações e comentários sobre o Amundsen

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amundsen?

Uma avaliação no Reddit diz:

Precisávamos de algo rápido e, com base na nossa experiência, o Amundsen era o mais fácil dos dois (não há como errar com nenhum dos dois). Tivemos que fazer modificações para oferecer suporte a bancos de dados de grafos, e o Amundsen foi fácil de modificar.

Precisávamos de algo rápido e, com base na nossa experiência, o Amundsen era o mais fácil dos dois (não há como errar com nenhum dos dois). Tivemos que fazer modificações para oferecer suporte a bancos de dados de grafos, e o Amundsen foi fácil de modificar.

🔍 Você sabia? O Amundsen recebeu esse nome em homenagem a Roald Amundsen, o explorador norueguês que foi a primeira pessoa a chegar ao Polo Sul.

7. OpenMetadata (Ideal para gerenciamento unificado de metadados e observabilidade de dados)

via OpenMetadata

O OpenMetadata unifica a descoberta de dados, a observabilidade e a governança em pilhas de dados modernas. Ele centraliza metadados de pipelines, data warehouses, painéis e modelos de ML em um único gráfico unificado, eliminando silos entre ferramentas como Snowflake, Airflow e dbt.

A plataforma oferece suporte à ingestão automatizada de metadados por meio de mais de 100 conectores, com rastreamento de linhagem integrado, monitoramento da qualidade dos dados e recursos de colaboração. Um editor de linhagem sem código permite que qualquer membro da equipe mapeie e atualize o fluxo de dados visualmente, sem precisar abrir um ticket.

Baseado em uma API e em uma arquitetura que prioriza o esquema, ele foi projetado para se adaptar a ambientes de dados corporativos, mantendo-se acessível tanto para usuários técnicos quanto para não técnicos.

Principais recursos do OpenMetadata

Faça pesquisas em tabelas, painéis, pipelines e serviços usando palavras-chave, associações e consultas baseadas em operadores booleanos

Gerencie permissões para atualizações de metadados, tags, propriedade e linhagem usando controle de acesso baseado em funções

Monitore a confiabilidade dos dados usando perfis integrados, testes de qualidade e verificações de atualização

Automatize a ingestão em toda a sua pilha de dados usando conectores de serviço e pipelines com um clique, desenvolvidos com o Airflow

Configure classificações de camadas de dados para priorizar os esforços de governança entre ativos críticos e não críticos

Limitações do OpenMetadata

Plataforma relativamente nova, portanto a profundidade da comunidade e a maturidade dos recursos ficam atrás das ferramentas já estabelecidas

A configuração inicial e a integração em fluxos de trabalho existentes podem exigir uma personalização significativa

Preços do OpenMetadata

Gratuito (código aberto)

Avaliações e comentários sobre o OpenMetadata

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OpenMetadata?

Um usuário do Reddit diz:

Pessoalmente, considero o openmetadata uma ótima ferramenta. Não sei bem por que não é mais popular. O software de código aberto deles apresenta alguns problemas, mas oferece muita flexibilidade. É muito fácil de ampliar.

Pessoalmente, considero o openmetadata uma ótima ferramenta. Não sei bem por que não é mais popular. O software de código aberto deles apresenta alguns problemas, mas oferece muita flexibilidade. É muito fácil de ampliar.

8. Selecione Star (Ideal para descoberta automatizada de dados e rastreamento de linhagem no nível da coluna)

via Select Star

O Select Star não exige que você altere a forma como seus dados são armazenados ou gerenciados. Ele analisa sua infraestrutura existente e imediatamente começa a documentar ativos, mapear a linhagem no nível das colunas e revelar como os dados estão realmente sendo acessados em seu data warehouse e ferramentas de BI.

Um recurso de análise de custos do Snowflake vincula o uso de dados diretamente aos gastos com o data warehouse, para que você possa identificar quais ativos estão gerando custos. A sincronização contínua com o DBT mantém a documentação precisa automaticamente, e diagramas de relacionamento entre entidades gerados automaticamente ajudam os novos membros da equipe a se familiarizarem rapidamente, sem precisar procurar quem criou o sistema.

Selecione os melhores recursos do Star

Acompanhe a linhagem em nível de coluna em todas as integrações com visualizações escaláveis e fáceis de navegar

Identifique conjuntos de dados não utilizados ou redundantes analisando os padrões de acesso em todo o seu data warehouse

Detecte e mapeie automaticamente as relações entre tabelas usando logs de consulta, sem necessidade de configuração manual

Mantenha a documentação dos ativos de dados sincronizada com seu projeto dbt por meio de atualizações automatizadas contínuas

Limitações do Select Star

Os relatórios avançados e as informações detalhadas sobre o uso são limitados em comparação com alternativas de nível empresarial

Selecione os preços do Star

Preços personalizados

Selecione avaliações por estrelas e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Select Star?

Uma avaliação de usuário diz:

O que mais gosto no Select Star é o quão fácil de usar e intuitiva a plataforma parece desde o início. A interface é limpa, bem organizada e torna a navegação por conjuntos de dados complexos muito mais simples. A funcionalidade de pesquisa é poderosa. Consigo localizar rapidamente as tabelas, colunas ou painéis certos sem precisar perguntar a ninguém. Tem sido uma excelente ferramenta para a integração em novos ambientes de dados e para compreender mais rapidamente as relações entre conjuntos de dados. No geral, o Select Star realmente melhora a descoberta de dados e a colaboração entre equipes.

O que mais gosto no Select Star é o quão fácil de usar e intuitiva a plataforma parece desde o início. A interface é limpa, bem organizada e torna a navegação por conjuntos de dados complexos muito mais simples. A funcionalidade de pesquisa é poderosa. Consigo localizar rapidamente as tabelas, colunas ou painéis certos sem precisar perguntar a ninguém. Tem sido uma excelente ferramenta para a integração em novos ambientes de dados e para compreender mais rapidamente as relações entre conjuntos de dados. No geral, o Select Star realmente melhora a descoberta de dados e a colaboração entre equipes.

9. Fivetran Catalog (Ideal para gerenciamento automatizado de linhagem de dados e metadados de pipeline)

via Fivetran

A Fivetran é uma plataforma de integração de dados totalmente gerenciada e nativa da nuvem que automatiza o ELT, transferindo dados de aplicativos SaaS, bancos de dados e arquivos para um data warehouse ou data lake centralizado, sem a necessidade de soluções de engenharia personalizadas.

Ele lida com alterações de esquema, manutenção de API e sincronizações históricas automaticamente, de modo que os pipelines não precisam de intervenção manual à medida que as fontes evoluem. Certificações de segurança e conformidade, incluindo SOC 2, GDPR, HIPAA e ISO 27001, estão incluídas de fábrica.

Principais recursos do Fivetran Catalog

Importe dados de aplicativos SaaS, bancos de dados e armazenamento em nuvem usando conectores pré-configurados, sem precisar escrever código personalizado

Monitore o estado de sincronização dos conectores e receba alertas quando os pipelines precisarem de atenção, sem a necessidade de verificações manuais

Replique alterações no banco de dados quase em tempo real com carga mínima nos sistemas de origem

Orquestre transformações do dbt Core diretamente no Fivetran após o carregamento dos dados

Proteja campos confidenciais usando controles de dados no nível da coluna, juntamente com RBAC e certificações de conformidade

Limitações do Fivetran Catalog

Alguns conectores apresentam problemas de confiabilidade, incluindo integrações ausentes ou com falhas

Preços do Fivetran Catalog

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Fivetran Catalog

G2: 4,3/5 (mais de 770 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fivetran Catalog?

Uma avaliação de usuário diz:

O Fivetran se destaca por fazer uma coisa incrivelmente bem: sincronizar dados de várias ferramentas SaaS de forma confiável para um data warehouse central, como o BigQuery. A configuração é extremamente rápida — a maioria dos conectores é basicamente plug-and-play, com configuração mínima. Aprecio especialmente a ampla biblioteca de conectores, o gerenciamento automático de esquemas e o robusto sistema de alertas. Para uma equipe pequena sem um engenheiro de dados em tempo integral, é uma virada de jogo. Isso elimina uma enorme quantidade de trabalho manual e nos permite focar na obtenção de insights, em vez de lidar com APIs.

O Fivetran se destaca por fazer uma coisa incrivelmente bem: sincronizar dados de várias ferramentas SaaS de forma confiável para um data warehouse central, como o BigQuery. A configuração é extremamente rápida — a maioria dos conectores é basicamente plug-and-play, com configuração mínima. Aprecio especialmente a ampla biblioteca de conectores, o gerenciamento automático de esquemas e o robusto sistema de alertas. Para uma equipe pequena sem um engenheiro de dados em tempo integral, é uma virada de jogo. Isso elimina uma enorme quantidade de trabalho manual e nos permite focar na obtenção de insights, em vez de lidar com APIs.

🧠 Curiosidade: Fivetran é um trocadilho com Fortran, a linguagem de programação. Os fundadores inicialmente se propuseram a criar uma planilha para big data, mas o feedback dos usuários sempre apontava para uma coisa: basta transferir nossos dados do Salesforce para o Redshift. Então, eles mudaram de rumo, e assim nasceu uma empresa de pipeline de dados.

10. Metaphor (Ideal para descoberta de dados orientada por relações e pesquisa contextual)

via Metaphor

A premissa da Metaphor é que a descoberta de dados é tanto um problema social quanto técnico, e é por isso que os padrões de uso e as discussões da equipe aparecem lado a lado com informações de linhagem e propriedade na mesma visualização.

O contexto se desenvolve naturalmente ao longo do tempo, em vez de depender de um gestor de dados para documentar tudo a posteriori. O feed de atividades destaca os ativos em destaque e mantém as conversas vinculadas aos dados aos quais realmente se referem, de modo que o conhecimento institucional permaneça acessível, em vez de ficar enterrado em threads de bate-papo.

Principais recursos do Metaphor

Pesquise ativos de dados em linguagem simples e obtenha resultados contextuais com informações sobre propriedade, uso e sinais de confiabilidade

Centralize discussões e atualizações sobre dados por meio de integrações com o Slack, o Microsoft Teams e o Chrome

Aplique tags de governança e controles de acesso para usuários técnicos e de negócios a partir das ferramentas existentes

Acompanhe ativos específicos para receber notificações quando houver alterações na propriedade, na documentação do projeto ou nos padrões de uso

Apresente indicadores de qualidade e confiabilidade dos dados junto com os resultados da pesquisa, para que os usuários possam avaliar os ativos antes de usá-los

Limitações da Metaphor

As atualizações do roteiro do produto e os lançamentos de novos recursos são menos frequentes do que o esperado

Preços do Metaphor

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Metaphor

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Metaphor?

Uma avaliação de usuário diz:

A experiência geral com a equipe tem sido ótima. Os planos futuros para o produto são ambiciosos e se encaixam na nossa visão do futuro dos catálogos de dados e da descoberta de dados.

A experiência geral com a equipe tem sido ótima. Os planos futuros para o produto são ambiciosos e se encaixam na nossa visão do futuro dos catálogos de dados e da descoberta de dados.

Transforme o caos de dados em clareza com o ClickUp

A maioria das ferramentas de catálogo de dados cumpre sua função e não vai além disso. A documentação continua em um wiki separado, e as conversas importantes ficam enterradas em threads de chat que ninguém volta a ler.

O ClickUp preenche essa lacuna conectando o próprio trabalho à documentação, às tarefas e ao contexto em torno dele. Assim, quando sua equipe precisar de respostas, elas já estarão lá.

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