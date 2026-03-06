Como criar um rastreador de assinaturas no Google Sheets

É fácil ignorar os custos mensais das assinaturas. Até você perceber que está pagando por três ferramentas de IA diferentes e quatro gerenciadores de projetos separados. Embora uma única cobrança de US$ 10 possa parecer pequena, o custo acumulado de ferramentas fragmentadas esgota seu orçamento e seu foco.

Este guia mostra como criar um rastreador de assinaturas gratuito no Google Sheets para recuperar a visibilidade. Você aprenderá a configurar cabeçalhos de coluna para datas de renovação, usar fórmulas para automatizar o rastreamento de gastos e criar alertas para cobranças futuras.

Também descobriremos uma alternativa para corrigir uma pilha de tecnologia inchada: o ClickUp Accelerator. Ele permite consolidar seu trabalho e substituir várias assinaturas de IA por um mecanismo de IA sensível ao contexto, reduzindo custos e tempo gasto alternando entre guias.

Por que usar o Google Sheets para rastrear assinaturas

O maior problema com as assinaturas não é o custo de uma, mas o aumento lento e silencioso de muitas.

🧠 Curiosidade: o consumidor médio gasta US$ 219 por mês em assinaturas, mas acredita que está gastando apenas US$ 86. Essa falta de visibilidade dos gastos é uma grande fonte de ansiedade orçamentária para equipes e indivíduos.

Um serviço de streaming aqui, uma ferramenta de software ali — essas pequenas cobranças recorrentes se acumulam. Antes que você perceba, está perdendo dinheiro com serviços que nem lembrava que tinha, um caso clássico de “aumento gradual de assinaturas”.

Um rastreador de assinaturas no Google Sheets é um primeiro passo prático para recuperar o controle. Embora existam rastreadores de assinaturas dedicados, muitos cobram taxas recorrentes. Não nos escapa a ironia de pagar uma assinatura para rastrear suas assinaturas.

O Google Sheets oferece uma maneira gratuita, acessível e totalmente personalizável de ver tudo em um só lugar.

O Google Sheets funciona bem porque:

É gratuito: você não precisa adicionar outra assinatura à sua lista apenas para gerenciar as que já possui.

É totalmente personalizável: você pode criar as colunas e categorias exatas que fazem sentido para o seu você pode criar as colunas e categorias exatas que fazem sentido para o seu orçamento pessoal ou da equipe , sem ficar preso a um formato rígido.

É compartilhável: você pode colaborar facilmente com um parceiro, colega de quarto ou sua equipe financeira para gerenciar despesas compartilhadas.

É alimentado por fórmulas: você pode usar funções integradas para automatizar totais, sinalizar datas de renovação futuras e calcular seus gastos anuais sem cálculos manuais.

A principal desvantagem é o trabalho manual. Você mesmo precisa inserir os dados; eles não serão sincronizados automaticamente com seus extratos bancários. Mas, para muitos, esse é um preço pequeno a pagar por total flexibilidade e uma visão clara de onde seu dinheiro está indo a cada mês.

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

📚 Leia também: Modelos gratuitos de organizador de contas

Como configurar um rastreador de assinaturas no Google Sheets

Começar com uma planilha em branco pode parecer complicado. Você sabe que precisa rastrear suas assinaturas, mas quais informações são realmente importantes? Se você criar um sistema muito simples, ele não será útil. Se for muito complexo, você vai abandoná-lo em uma semana.

Siga estas etapas para criar um rastreador de assinaturas funcional no Google Sheets em cerca de 15 minutos. Presumimos que você tenha uma conta do Google para configurá-lo.

1. Crie uma nova planilha do Google Sheets

Primeiro, abra o Google Sheets no seu navegador ou no Google Drive. Selecione a opção para iniciar uma nova planilha em branco. Dê a ela um nome claro, como “Rastreador de assinaturas”, para que você possa encontrá-la facilmente mais tarde.

via Google Sheets

2. Configure os títulos das colunas

As colunas que você criar determinarão quais informações você poderá rastrear. Esses cabeçalhos são a base do seu rastreador, portanto, não os ignore. Adicione-os à primeira linha da sua planilha:

Coluna Objetivo Nome da assinatura O nome do serviço ou produto (por exemplo, Netflix, Spotify) Categoria Como você agrupa as despesas (por exemplo, streaming, software, fitness) Custo mensal O valor da cobrança recorrente Ciclo de faturamento Com que frequência você é cobrado (por exemplo, mensalmente, anualmente, trimestralmente) Data de renovação A data exata do próximo pagamento Método de pagamento Qual cartão ou conta está sendo cobrada Status O estado atual (por exemplo, Ativo, Pausado, Cancelado) Notas Quaisquer detalhes adicionais, como instruções de cancelamento ou informações da conta

Esta é a aparência da sua planilha do Google Sheets com todos os dados consolidados em um só lugar:

3. Aplique a validação de dados

A validação de dados é um recurso que cria menus suspensos para suas células. Isso é fundamental para manter seus dados limpos e consistentes, o que permite que as filtragens e fórmulas funcionem corretamente.

Selecione toda a coluna “Categoria” e navegue até Dados > Validação de dados.

Crie uma lista suspensa com suas categorias de gastos

Repita o mesmo para as colunas “Ciclo de faturamento” e “Status”.

4. Formate colunas de moeda

Para facilitar a leitura dos seus custos, selecione a coluna “Custo mensal”.

Vá para Formato > Número > Moeda

Isso adiciona automaticamente um sinal de dólar e padroniza o número de casas decimais em todas as suas entradas, garantindo cálculos precisos.

5. Adicione uma fórmula SUMIF para totais

Use as fórmulas do Google Sheets para tornar sua planilha mais inteligente. Em vez de somar manualmente seus custos, você pode usar uma fórmula para fazer isso por você.

Para calcular seu gasto mensal total com assinaturas ativas, encontre uma célula vazia e insira:

=SUMIF(G:G,”Ativo”,C:C)

Esta fórmula instrui o Google Sheets a examinar a coluna "Status" (por exemplo, coluna G), localizar todas as assinaturas marcadas como "Ativas" e, em seguida, somar os custos correspondentes da coluna "Custo mensal" (suponhamos que seja a coluna C).

Para evitar renovações inesperadas, você pode criar uma contagem regressiva simples.

Adicione uma nova coluna no seu Google Sheets. Vamos chamá-la de “Dias até a renovação”.

Você pode usar a função TODAY() para determinar quantos dias faltam até o próximo pagamento.

Insira esta fórmula: =E2-TODAY()

Ele subtrai a data atual da sua data de renovação na coluna E. Além disso, a planilha é atualizada automaticamente sempre que você a abre.

Um número positivo mostra quantos dias você ainda tem, enquanto um número negativo significa que a renovação já passou.

📚 Leia também: Melhores soluções de planilhas de software

Recursos avançados para o seu rastreador de assinaturas

⚠️ Um rastreador básico é um ótimo começo, mas ainda é uma lista passiva de dados. Você precisa se lembrar de abri-lo e verificá-lo regularmente. Se não fizer isso, ainda perderá datas de renovação e não obterá insights de alto nível sobre seus hábitos de consumo. Basicamente, o rastreador provavelmente se tornará apenas mais um arquivo que você esquecerá.

Mas temos uma maneira de tornar seu rastreador muito mais útil. Com alguns recursos avançados, você pode transformar sua lista estática em um painel dinâmico que alerta você ativamente e analisa seus gastos. ✨

Formatação condicional para lembretes de renovação

A formatação condicional é um recurso que altera automaticamente a cor de uma célula com base nas regras que você cria. É como configurar semáforos para suas datas de renovação, tornando impossível perder uma cobrança futura.

Para configurar a formatação condicional:

Selecione toda a coluna “Data de renovação”.

Vá para o menu e clique em Formatar > Formatação condicional.

Clique no menu suspenso “Formatar células se” e escolha “Fórmula personalizada é”.

Supondo que seus dados estejam na coluna E, crie regras usando fórmulas personalizadas: Para destacar renovações dentro de sete dias em vermelho: Use a fórmula =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7) To highlight renewals within 14 days in yellow: Use the formula =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)

Para destacar renovações dentro de sete dias em vermelho: use a fórmula =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7)

Para destacar renovações dentro de 14 dias em amarelo: use a fórmula =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)

Defina o estilo escolhendo a cor vermelha ou qualquer outra de sua preferência e clique em Concluído.

Para destacar renovações dentro de sete dias em vermelho: use a fórmula =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7)

Para destacar renovações dentro de 14 dias em amarelo: use a fórmula =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)

Essas dicas visuais tornam seu rastreador proativo. Você verá rapidamente quais assinaturas precisam de sua atenção antes que o prazo de renovação automática termine. Você pode até adicionar outra regra para ocultar todas as linhas com o status “Cancelado”. Isso mantém sua visualização organizada e focada nas despesas ativas.

Tabelas dinâmicas para análise de assinaturas

Uma tabela dinâmica no Google Sheets resume seus dados sem que você precise escrever fórmulas complexas. É a ferramenta perfeita para responder a perguntas mais amplas sobre seus gastos, como “Quanto gasto com software por ano?” ou “Qual categoria representa a maior parte do meu orçamento de assinaturas?”

Para criar uma tabela dinâmica:

Selecione todos os seus dados, incluindo os cabeçalhos.

Vá para Inserir > Tabela dinâmica

Na janela Criar tabela dinâmica, insira A1:I11 para capturar todas as suas colunas no Intervalo de dados.

Escolha uma célula como J1 na sua planilha existente para vê-la lado a lado e clique em Criar.

📌 Você também pode selecionar a opção de nova planilha para manter sua análise separada.

Use o painel do editor à direita para organizar os dados: Linhas : adicione Categoria para ver uma divisão por grupos como “Categoria” ou “Software” Valores : Adicione Custo mensal e certifique-se de que esteja definido como SOMA para calcular o total de cada categoria Filtros : Adicione Status e desmarque a caixa Cancelado para que serviços como Netflix sejam excluídos dos seus totais

Linhas : adicione Categoria para ver uma divisão por grupos como “Categoria” ou “Software”.

Valores : adicione Custo mensal e certifique-se de que esteja definido como SOMA para calcular o total de cada categoria.

Filtros: adicione Status e desmarque a caixa Cancelado para que serviços como Netflix sejam excluídos dos seus totais.

Linhas : adicione Categoria para ver uma divisão por grupos como “Categoria” ou “Software”.

Valores : adicione Custo mensal e certifique-se de que esteja definido como SOMA para calcular o total de cada categoria.

Filtros: adicione Status e desmarque a caixa Cancelado para que serviços como Netflix sejam excluídos dos seus totais.

Esta é a aparência do seu editor de tabela dinâmica e da planilha:

Agora, você transformou dados brutos em insights acionáveis e tem um resumo claro de seus gastos agrupados por categoria. Use essa visualização para identificar exatamente onde você pode cortar ou consolidar ferramentas para manter a eficiência.

👀 Você sabia? Os gastos com SaaS são, em média, de US$ 4.830 por funcionário por ano. Ficar de olho nessas categorias ajuda a identificar sobreposições antes que elas prejudiquem seu orçamento.

Rastreie assinaturas mais rapidamente com o ClickUp

O Google Sheets é a solução ideal para o rastreamento de finanças pessoais. No entanto, se você adotá-lo para sua equipe em crescimento, isso acabará levando à proliferação de ferramentas — o departamento financeiro aprovando novas ferramentas de software, a TI gerenciando atribuições de licenças e sua equipe presa no meio, atualizando planilhas manualmente e perseguindo uns aos outros no Slack.

Essa fragmentação pode facilmente levar à perda de uma renovação importante porque o proprietário da planilha está de férias. Além disso, não há um registro claro de quem aprovou qual ferramenta.

Antes que você perceba, seu rastreador simples se tornou uma fonte de atrito e risco.

👀 Você sabia? Organizações com 100 funcionários perdem US$ 420.000 anualmente devido a falhas de comunicação e ferramentas desconectadas.

Nesse ponto, as equipes precisam passar de uma planilha para um verdadeiro software de gerenciamento de fluxo de trabalho. Em vez de um rastreador de assinaturas estático no Google Sheets, você pode usar o ClickUp como um espaço de trabalho de IA convergente.

📮 ClickUp Insight: 44% dos participantes da nossa pesquisa usam planilhas para gerenciar seus projetos e tarefas. Mas as planilhas nunca foram projetadas para fluxos de trabalho em evolução. À medida que seus projetos se tornam mais complexos, manter os status, cronogramas e atribuições atualizados se torna uma tarefa manual e demorada. Uma plataforma de IA convergente como o ClickUp resolve esse problema com visualizações específicas, como Lista, Tabela, Calendário e Gantt. Isso significa que você pode visualizar as tarefas de uma maneira que faça sentido para você e sua equipe. Configure automações baseadas em gatilhos para atualizar campos e status à medida que o trabalho avança e, de repente, as atualizações manuais se tornarão coisa do passado.

Nunca perca uma renovação com as automações e tarefas recorrentes do ClickUp.

O maior risco do rastreamento manual é perder o prazo de cancelamento. Em vez de verificar manualmente uma coluna de datas e manter uma anotação mental, você pode usar o ClickUp Automations para lembrar por você.

Eles permitem que você defina um gatilho para enviar a si mesmo (ou a outro membro da equipe) um lembrete sete dias antes da data de renovação, o que cria automaticamente uma tarefa de revisão no ClickUp para o chefe do departamento ou publica um lembrete em um canal específico do ClickUp Chat. Isso garante que você avalie o valor da ferramenta antes da próxima cobrança.

Acione atualizações geradas por IA para tarefas com as automações personalizadas do ClickUp.

Para padronizar ainda mais esses hábitos, use Tarefas recorrentes. Para qualquer assinatura que exija uma revisão anual ou trimestral, você pode definir a tarefa para se repetir automaticamente. Depois de concluir a revisão e fechar a tarefa, o ClickUp criará automaticamente a próxima com base na sua programação, garantindo que a avaliação proativa se torne uma parte padrão do seu fluxo de trabalho.

Crie um banco de dados estruturado com campos personalizados e documentos.

Da mesma forma, enquanto uma planilha limita você a linhas e colunas estáticas, os campos personalizados do ClickUp permitem que você crie um banco de dados estruturado e interconectado para cada fornecedor. Você pode registrar pontos de dados específicos, como custo mensal, termos do contrato e métodos de pagamento, diretamente em uma tarefa do ClickUp.

Personalize os detalhes que você deseja monitorar em seu rastreador de assinaturas com os campos personalizados do ClickUp.

Isso mantém todo o seu contexto — incluindo o próprio contrato do fornecedor — anexado ao trabalho, para que você não precise procurar em threads de e-mail para encontrar um contrato durante uma auditoria orçamentária.

Você também pode eliminar a confusão de informações dispersas centralizando todos os materiais relacionados em um único lugar. Por exemplo, armazene suas políticas de gerenciamento de fornecedores, guias de integração ou procedimentos de cancelamento no ClickUp Docs.

Use o ClickUp Docs como sua única fonte confiável para gerenciamento de fornecedores e assinaturas.

Em seguida, vincule esses documentos diretamente às suas tarefas de assinatura. Agora, quando chegar a hora de revisar uma ferramenta, o contrato, a política de uso e o histórico de renovações estarão todos conectados, acabando com a frustrante busca por informações em diferentes aplicativos.

Obtenha visibilidade em tempo real com os painéis do ClickUp.

Embora as tabelas dinâmicas sejam úteis, elas não são em tempo real nem facilmente compartilháveis com a liderança. Os painéis do ClickUp extraem seus dados de assinatura para relatórios visuais de alto nível que são atualizados automaticamente.

Visualize dados complexos com os painéis do ClickUp e peça ao ClickUp Brain para interpretá-los para você.

Você pode criar gráficos para visualizar o gasto total por categoria ou para ver todas as renovações futuras em uma linha do tempo, obtendo uma visão clara do seu fluxo de caixa sem qualquer formatação manual.

💡 Dica profissional: se você quiser ir além dos gráficos e obter respostas diretas sobre suas despesas, adicione um cartão de IA ao seu painel. Use o cartão AI Brain para executar prompts personalizados em linguagem natural, como solicitar um resumo dos picos de gastos no último trimestre. É como ter um analista financeiro integrado diretamente à sua visualização de relatórios.

Gerenciar dezenas de aplicativos desconectados leva ao Work Sprawl, um ciclo de atrito e informações fragmentadas que custa às organizações quase 30% de sua receita anual.

O ClickUp Accelerator quebra esse ciclo ao reunir toda a sua pilha em um único espaço de trabalho unificado. Ele oferece um espaço de trabalho com IA convergente, onde todos os projetos, documentos e conversas coexistem com contexto completo.

No contexto da sua estratégia de assinaturas, essa aceleração ajuda você a:

Consolide fluxos de trabalho fragmentados em uma única plataforma para eliminar custos redundantes com ferramentas.

Implante soluções de IA específicas para cada departamento em poucos dias para substituir softwares legados caros e especializados.

Automatize tarefas rotineiras de gerenciamento de fornecedores para reduzir as horas de trabalho administrativo manual.

Obtenha visibilidade entre departamentos para identificar e eliminar assinaturas de serviços duplicadas.

Você também pode usar o ClickUp Brain para derrotar a proliferação de IA. Em vez de gerenciar assinaturas para vários LLMs desconectados, você pode usar essa IA sensível ao contexto para acessá-los em um só lugar. Isso permite que você consolide sua pilha de IA, reduzindo sua pegada geral de assinaturas e mantendo o contexto completo em todos os seus projetos.

Use vários LLMs a partir de uma única interface com o ClickUp Brain.

Além disso, o Brain pode atuar como seu consultor financeiro pessoal e rastrear assinaturas, renovações e lembretes para você. Insira seus dados de gastos com assinaturas. Use-o para planejar seu orçamento e gerenciar assinaturas em linguagem natural.

Use o ClickUp Brain para gerenciar suas assinaturas.

Esse acesso unificado vai além dos seus modelos de IA e se estende aos seus dados reais por meio da Pesquisa Empresarial. Ele permite que você encontre informações em todos os seus aplicativos conectados, como Google Drive, Slack e Salesforce, em um só lugar.

Em vez de alternar entre guias para encontrar uma fatura ou detalhe de contrato específico, você também pode pedir ao ClickUp Brain para localizá-lo instantaneamente. Ele indexa seu conteúdo com frequência, para que suas respostas estejam sempre atualizadas.

💡 Dica profissional: se sua equipe deseja ir além da automação simples, experimente o ClickUp Super Agents. São colegas de equipe autônomos com IA que operam dentro do seu espaço de trabalho para lidar com processos complexos e repetitivos. Você pode designar um Super Agent para monitorar suas faturas recorrentes ou atribuir a ele a tarefa de rastrear a comunicação com fornecedores para identificar quando um contrato deve ser renegociado. Como esses agentes possuem memória de longo prazo e consciência ambiental 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles podem gerenciar de forma independente o trabalho administrativo de revisão de assinaturas, liberando sua equipe da supervisão manual normalmente necessária para controlar os custos. 🎥 Saiba mais sobre eles aqui:

Assumindo o controle de sua pilha de tecnologia

Criar um hábito consistente de revisão é a única maneira de evitar que as assinaturas consumam seu orçamento. Quer você comece com um rastreador simples no Google Sheets ou passe diretamente para um espaço de trabalho automatizado, o objetivo é o mesmo: visibilidade total de onde seu dinheiro está indo.

Se a última opção parecer mais convincente e você quiser ir além das atualizações manuais para gerenciar suas assinaturas com fluxos de trabalho automatizados, experimente o ClickUp gratuitamente!

Perguntas frequentes (FAQs)

Sim, você pode compartilhar um rastreador do Google Sheets clicando no botão “Compartilhar” e adicionando colaboradores por e-mail. Você pode definir as permissões deles para visualizar, comentar ou editar.

As principais limitações são a entrada manual de dados, a falta de lembretes automáticos de renovação e a ausência de sincronização direta com contas bancárias. Para equipes, isso pode levar a problemas de controle de versão e falta de responsabilidade.

Um rastreador de assinaturas concentra-se apenas em pagamentos recorrentes e seus ciclos de renovação. Um rastreador de despesas é mais abrangente, registrando todos os tipos de gastos, incluindo cobranças únicas e recorrentes.

Para departamentos ou empresas, é melhor usar uma ferramenta com automação integrada, fluxos de trabalho de aprovação e painéis centralizados. Isso garante que nada seja esquecido e que haja um registro claro de todas as atividades relacionadas às assinaturas.