10 modelos de prompts LLM para blogs

Você pode ter a melhor ideia de blog do mundo e ainda assim perder uma hora com os mesmos problemas iniciais.

Que ângulo devemos adotar? Que esboço realmente fluirá? Como combinamos o tom certo? Que exemplos tornam isso real? E como mantemos a consistência da redação em todas as postagens?

Os modelos de prompt LLM resolvem essa parte complicada. Eles oferecem uma estrutura inicial que você pode reutilizar, adaptar e melhorar ao longo do tempo, seja para escrever uma lista, um tutorial, uma postagem comparativa ou um guia orientado para o produto.

Nesta postagem, vamos guiá-lo pelos modelos de prompts LLM para blogs, projetados para serem usados junto com seus resumos, esboços e rascunhos, para que você possa gerar primeiras versões melhores, aperfeiçoar sua estrutura mais rapidamente e manter a voz do seu conteúdo consistente sem precisar reinventar seus prompts todas as semanas.

O que é um modelo de prompt LLM para blogs?

Um modelo de prompt LLM para blogs é um prompt reutilizável, do tipo preencha os espaços em branco, que você fornece a uma ferramenta de redação de IA para gerar conteúdo consistente para blogs sob demanda.

Pense nisso como um procedimento operacional padrão para prompts. Em vez de digitar um prompt totalmente novo todas as vezes, você usa a mesma estrutura e troca variáveis como {tópico}, {palavra-chave principal}, {público}, {tom}, {contagem de palavras}, {ângulo} e {exemplos}.

📌 Exemplo: Você está escrevendo uma postagem de blog sobre SEO sobre: {tópico} Público-alvo: {público-alvo}

Objetivo: {goal}

Palavra-chave principal: {primary_keyword}

Palavras-chave secundárias a incluir naturalmente: {secondary_keywords}

Intenção de pesquisa: {intenção}

Tom e estilo: {tone_style}

Restrições: {restrições} Requisitos de saída: 1) Forneça 5 opções de título (inclua a palavra-chave principal em 3) 2) Escreva uma introdução breve e envolvente (gancho + por que é importante + o que o leitor aprenderá) 3) Crie um esboço com H2s e H3s 4) Escreva a postagem completa (~{word_count} palavras) com exemplos e etapas práticas 5) Adicione uma seção curta de perguntas frequentes (4 a 6 perguntas) 6) Termine com uma CTA clara e relevante para {produto_ou_próximo_passo}

Os 10 melhores modelos de prompt LLM para escrever blogs

Você fica olhando para uma página em branco ou vasculhando milhares de prompts genéricos que não se encaixam no fluxo de trabalho do seu blog. Essa paralisia de análise leva a prompts fracos e perda de tempo.

A solução é um conjunto de modelos que abrange todo o fluxo de trabalho de conteúdo, desde a concepção até a otimização. A lista a seguir combina coleções de prompts prontos para uso com modelos ClickUp integrados que combinam prompts com uma estrutura completa de gerenciamento de projetos, oferecendo um ponto de partida prático para qualquer tarefa de blog.

1. Guia de prompts e notas da ClickUp AI para publicações em blogs Modelo

Obtenha um modelo gratuito Transforme notas de tópicos em um esboço de blog com o modelo ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts (Guia de prompts e notas de IA para publicações em blogs).

O modelo ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts é um kit de redação baseado no ClickUp Docs que transforma um conjunto desorganizado de tópicos em um esboço de blog que você pode desenvolver. Comece inserindo seu Tópico e Notas de Brainstorming no Doc e, em seguida, siga os blocos de prompts para moldar uma estrutura de rascunho organizada sem perder suas ideias originais.

Quando você quiser uma primeira revisão mais rápida ou uma segunda revisão mais limpa, o ClickUp Brain fica dentro do Doc para ajudá-lo a editar, expandir, simplificar ou continuar escrevendo sem trocar de ferramenta.

Edite, expanda ou continue escrevendo no Docs com o ClickUp Brain.

Por que você vai gostar deste modelo:

Acelere as operações de conteúdo com os recursos de IA do ClickUp Brain quando precisar de reescritas rápidas ou próximos passos claros.

Escreva rascunhos mais rapidamente com um fluxo de prompts integrado que o orienta através das seções de título, meta descrição, introdução e conteúdo principal em um único documento.

Aperfeiçoe o rascunho com ações do ClickUp Brain, como Melhorar a redação, Corrigir ortografia e gramática, Tornar mais longo, Tornar mais curto e Simplificar a redação.

✅ Ideal para: profissionais de marketing de conteúdo SEO que escrevem posts semanais em blogs e redatores freelancers que entregam rascunhos longos aos clientes.

🧠 Curiosidade: 51% dos profissionais de marketing usam ferramentas de IA para otimizar o conteúdo, desde campanhas de e-mail até otimização de mecanismos de pesquisa. E 50% criam conteúdo com inteligência artificial.

2. Prompts do ClickUp ChatGPT para modelo de redação

Obtenha um modelo gratuito Comece a escrever com uma biblioteca de prompts sob demanda usando o ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template.

Quando você está olhando para uma página em branco e seu cérebro está fazendo qualquer coisa, menos escrever, o ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template oferece uma biblioteca de prompts pronta para uso que você pode abrir e usar quando quiser.

Ele é configurado no Docs com seções que você pode expandir e recolher para ir direto para o conjunto de prompts que você precisa, em vez de procurar nas notas salvas.

E como ele fica no ClickUp, você pode manter os prompts ao lado de seus briefings, rascunhos e feedbacks e, em seguida, usar o ClickUp Brain para reescrever, expandir, resumir ou gerar novos ângulos sem sair do documento.

Por que você vai gostar deste modelo:

Encontre rapidamente o prompt certo com seções agrupadas e recolhíveis, como redação de blogs, biografias, livros e muito mais, para que você esteja sempre a um clique do próximo rascunho.

Mantenha seu sistema de redação em um só lugar, vinculando o documento a tarefas ou outros documentos, para que os prompts permaneçam conectados ao trabalho.

Melhore a qualidade da produção com as instruções de uso integradas e, em seguida, use o ClickUp Brain para refinar seções, continuar escrevendo ou transformar parágrafos em itens de ação.

✅ Ideal para: redatores de conteúdo que estão criando uma biblioteca de prompts reutilizáveis ou redatores freelancers que lidam com vários estilos de redação para diferentes clientes.

3. Modelo de blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Escreva rascunhos de posts de blog em um layout no estilo de publicação com o modelo de blog do ClickUp.

Se suas postagens de blog precisam ter a aparência de uma página de publicação real antes de você clicar em publicar, o modelo de blog do ClickUp oferece esse layout diretamente no ClickUp. Você obtém um documento limpo, no estilo de leitura, com uma imagem de destaque, conteúdo seccionado e um painel de navegação integrado que facilita a leitura e a revisitação de postagens longas.

Ao contrário dos documentos de prompt independentes, este modelo conecta seus prompts LLM a prazos, responsáveis e fluxos de trabalho de aprovação, transformando instruções em um plano de projeto acionável.

Por que você vai gostar deste modelo:

Escreva seu conteúdo em um layout elegante, no estilo de blog, com uma imagem de capa, títulos de seção e um índice no estilo barra lateral que mantém o fluxo fácil de acompanhar.

Transforme cada postagem em um fluxo de trabalho rastreável com os status personalizados do ClickUp para cada etapa, desde o rascunho até a revisão, passando pela programação e publicação.

Use o ClickUp Brain MAX quando precisar extrair referências de todo o seu espaço de trabalho e da web e, em seguida, gere preenchimentos rápidos, como introduções, esboços de seções, perguntas frequentes e ideias de legendas, enquanto você escreve.

✅ Ideal para: profissionais de marketing de conteúdo que publicam posts semanais em blogs ou fundadores independentes que escrevem atualizações de produtos e artigos de liderança inovadora.

4. Modelo de calendário editorial do blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje postagens de blog em um pipeline baseado em etapas com o modelo de calendário editorial do ClickUp Blog.

O planejamento do blog fica muito mais fácil quando todas as postagens estão em um único pipeline visual. O modelo de calendário editorial do ClickUp Blog oferece um quadro baseado em etapas para o seu mecanismo de conteúdo, para que você possa ver o que está em fase de ideação, pesquisa de palavras-chave, redação, design e promoção em um piscar de olhos. E quando você quiser ampliar a visão, a visualização do calendário do ClickUp ajuda a mapear as datas de publicação ao longo do mês em um piscar de olhos.

Por que você vai gostar deste modelo:

Mova cada postagem por etapas claras, como Ideia, Pesquisa de palavras-chave, Redação de conteúdo, Design e Promoção, usando um quadro de fluxo de trabalho.

Mantenha os detalhes importantes anexados a cada postagem, acompanhando o estágio do blog, as datas de publicação, os gráficos, os canais e a aprovação do texto diretamente em cada cartão.

Adicione subtarefas para entregas como esboço, rascunho, recursos visuais, atualizações de SEO e controle de qualidade final.

✅ Ideal para: Líderes de operações de conteúdo que coordenam a redação, o design e a promoção de cada postagem.

5. Modelo de redação de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elabore comunicados à imprensa com um layout guiado usando o modelo de redação de conteúdo do ClickUp.

Quando você precisa enviar um comunicado à imprensa rapidamente, o modelo de redação de conteúdo do ClickUp oferece um rascunho pronto para uso. Ele começa com um espaço para o seu logotipo e, em seguida, orienta você pelos elementos essenciais de um comunicado à imprensa na mesma ordem que o leitor espera: informações do comunicado à imprensa na parte superior, um título e subtítulo claros e uma seção de corpo guiada que ajuda você a começar com uma data adequada e manter o fluxo da história.

E como escrever é apenas metade do trabalho, os comentários atribuídos do ClickUp ajudam você a enviar edições específicas para o revisor certo, sem idas e vindas confusas, enquanto as automações do ClickUp podem manter o rascunho fluindo pelas etapas de revisão com lembretes e transferências oportunas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Capture o essencial antecipadamente com campos dedicados para informações de contato e data de lançamento, para que cada rascunho esteja pronto para ser compartilhado instantaneamente.

Escreva com menos lacunas usando os prompts integrados para título, subtítulo e corpo, incluindo o formato de data diretamente no documento.

Mantenha sua marca consistente adicionando seu logotipo na parte superior do documento.

✅ Ideal para: gerentes de relações públicas que escrevem e encaminham comunicados à imprensa para revisão e aprovação.

💡 Dica profissional: o conteúdo só parece “lento” quando está disperso. Em outras palavras, você tem o briefing em uma ferramenta, o feedback em outra, enquanto as aprovações acontecem em mensagens diretas. O ClickUp reúne todo o seu pipeline de conteúdo em um só lugar, para que você possa passar do briefing → rascunho → revisão → versão final sem precisar procurar links ou ficar investigando comentários. Assista a este vídeo para ver como as equipes usam o ClickUp para otimizar a produção de conteúdo de ponta a ponta, desde o feedback até os recursos finais:

6. Modelo de banco de dados do blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todas as publicações do blog, desde o rascunho até a publicação, com o modelo de banco de dados do blog ClickUp.

Se o acúmulo de posts do seu blog continua crescendo, o modelo de banco de dados de blogs do ClickUp oferece um único lugar para acompanhar todas as postagens, desde o rascunho até a publicação e além.

Você pode ver rapidamente o que está “Publicado”, precisa de uma revisão “Atualização necessária” ou está “Em andamento”, juntamente com a categoria à qual pertence e quando deve ser entregue.

Por que você vai gostar deste modelo:

Agrupe as publicações por status para manter seu pipeline de publicação visível rapidamente (Publicado, Atualização necessária, Em andamento).

Marque cada postagem com o status do banco de dados e a categoria do blog para manter sua biblioteca organizada à medida que ela cresce.

Adicione responsáveis, prazos e prioridades para manter a publicação certa em andamento no momento certo.

✅ Ideal para: gerentes de marketing de conteúdo que mantêm um backlog de blog com várias categorias e um ciclo de atualizações.

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

7. Modelo de diretrizes de redação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Padronize as regras de voz e redação para todos os redatores com o modelo de diretrizes de redação do ClickUp.

Quando você tem várias pessoas escrevendo, precisa de um formato padronizado para garantir que tudo o que for publicado tenha a mesma voz, tom e estrutura de redação.

O modelo de diretrizes de redação do ClickUp oferece à sua equipe um único local fácil de seguir para as regras que moldam seu conteúdo, desde a voz e o tom da sua marca até as decisões gramaticais que você deseja que todos sigam.

Novos redatores — sejam humanos ou IA — podem produzir conteúdo alinhado à marca desde o primeiro dia, pois as regras estão incorporadas diretamente no sistema.

Por que você vai gostar deste modelo:

Documente a personalidade da sua marca e os princípios de voz para que os redatores possam consultar rapidamente durante a redação.

Padronize a gramática e a mecânica, incluindo escolhas como voz ativa versus passiva, para que as revisões sejam mais fáceis de realizar.

Use as seções integradas para desenvolver um guia de estilo dinâmico que sua equipe pode atualizar à medida que seu conteúdo evolui.

✅ Ideal para: Líderes de conteúdo que gerenciam uma equipe de redatores que publicam sob uma única voz de marca.

🧠 Curiosidade: 45% dos profissionais de marketing usam ferramentas de IA para debater conceitos e ideias de conteúdo.

8. Prompts de marketing e produtividade da HubSpot

via HubSot

Você precisa de um prompt para uma tarefa de marketing muito específica, mas não sabe por onde começar.

Esta enorme biblioteca da HubSpot com mais de 1000 modelos de prompts de marketing e produtividade é uma referência abrangente para quase todos os casos de uso de marketing, vendas ou produtividade, incluindo uma grande seção sobre conteúdo de blog.

Por que você vai gostar deste modelo:

Escolha entre mais de 1.000 prompts que abrangem tanto o trabalho de marketing quanto a produtividade diária, para que você sempre tenha um prompt pronto para a próxima etapa da tarefa em questão.

Personalize os prompts para se adequarem ao seu objetivo, canal e público, em vez de reescrever do zero todas as vezes.

Use-os como um “banco de prompts” repetível para uma execução mais rápida em trabalhos de SEO, redes sociais, marca, geração de leads e planejamento.

✅ Ideal para: gerentes de marketing que desejam uma biblioteca de prompts única e reutilizável para planejar e produzir conteúdo em vários canais.

9. Estrutura CO-STAR para prompts LLM

via Medium

A estrutura CO-STAR para prompts LLM é um sistema estruturado para escrever prompts eficazes. Significa Contexto, Objetivo, Estilo, Tom, Público e formato de resposta.

Por que você vai gostar deste modelo:

Crie prompts com contexto + objetivo para que o modelo entenda a situação e a tarefa exata a ser realizada antes de começar a escrever.

Defina o estilo, o tom e o público-alvo quando precisar que o resultado seja consistente em todas as postagens, páginas ou partes interessadas.

Especifique o formato da resposta para obter resultados na forma que você precisa, como um esboço, tabela, lista de verificação ou JSON.

✅ Ideal para: Estrategistas de conteúdo que escrevem prompts repetíveis para resumos de blogs e rascunhos prontos para produção.

Dicas para escrever prompts LLM eficazes para blogs

Mesmo o melhor modelo pode falhar se você não souber como personalizá-lo de forma eficaz. Use estas dicas para obter resultados consistentes e de alta qualidade a partir de qualquer modelo de engenharia de prompt.

Defina antecipadamente o objetivo, as restrições e o público: cada prompt deve responder a três perguntas antes de solicitar conteúdo: Qual é o objetivo deste artigo? O que ele não pode incluir? Quem vai lê-lo?

Forneça contexto, fontes e exemplos: dê à IA material de referência, como publicações de concorrentes para se diferenciar, documentos de origem para citar ou publicações de exemplo que capturem o tom desejado. Obtenha contexto de documentos e tarefas vinculados do ClickUp Docs usando o ClickUp Brain, para que seus prompts incluam automaticamente informações relevantes.

Especifique a estrutura, o estilo e o comprimento da saída: diga à IA exatamente como você deseja que o produto final fique. Por exemplo: “Escreva uma postagem de blog de 1.200 palavras com um H1, quatro seções H2 e marcadores sob cada H2”. Inclua também instruções de estilo como “Escreva na segunda pessoa, em tom coloquial, sem jargões, em um nível de leitura equivalente ao 8º ano”.

Teste, avalie e itere: sua primeira tentativa de prompt raramente produz resultados perfeitos. Execute-o, avalie o resultado, identifique o que está faltando ou incorreto e, em seguida, sua primeira tentativa de prompt raramente produz resultados perfeitos. Execute-o, avalie o resultado, identifique o que está faltando ou incorreto e, em seguida, refine o prompt . Mantenha um registro das versões do prompt e seus resultados para acompanhar o que funciona para seus cenários específicos de teste LLM.

Transforme prompts em um sistema de blog repetível com o ClickUp

A verdadeira vantagem é construir uma biblioteca de prompts que sua equipe pode reutilizar, melhorar e confiar em todos os blogs que você publicar.

O ClickUp facilita isso. Armazene seus prompts onde seu conteúdo está, ao lado de briefings, esboços, rascunhos e feedback. Transforme cada modelo em um fluxo de trabalho consistente, mantenha a propriedade clara e use a IA dentro do espaço de trabalho para redigir, refinar, resumir edições e definir as próximas etapas sem perder o contexto.

Quando os prompts e o processo coexistem, a escrita fica mais rápida e a qualidade permanece estável.

Crie seu sistema de prompts no ClickUp. ✅

Perguntas frequentes

Um prompt é uma instrução única e pontual que você dá a um modelo de IA para uma tarefa específica. Um modelo de prompt é uma estrutura reutilizável com variáveis que você pode personalizar para cada uso — você o escreve uma vez e pode usá-lo repetidamente com diferentes entradas.

Comece documentando a voz da sua marca, o público-alvo e os padrões de conteúdo em um documento central. Em seguida, incorpore-os como instruções padrão em seus modelos. Vincule seu guia de estilo Doc às tarefas de conteúdo para que o ClickUp Brain o consulte automaticamente ao gerar rascunhos.

Não — os modelos são projetados para acelerar a redação e reduzir o trabalho repetitivo, mas o julgamento humano ainda é essencial para a estratégia, verificação de fatos, adição de insights originais e edição final. Pense na IA como uma máquina de rascunhos, não como um substituto completo para a supervisão editorial.