Modelos gratuitos de orçamento base zero para acompanhar os gastos

De acordo com uma pesquisa da Harris Poll, apenas 2 em cada 5 americanos têm um orçamento e acompanham ativamente seus gastos.

Este artigo apresenta sete modelos gratuitos de orçamento base zero que o obrigam a atribuir uma função específica a cada real antes de gastá-lo, além de um guia passo a passo para usá-los de forma que seu orçamento fique sempre equilibrado.

Modelos de orçamento base zero em resumo

O que é um orçamento base zero?

Os orçamentos tradicionais muitas vezes deixam lacunas onde os gastos não são rastreados. Essa é uma frustração comum tanto para indivíduos quanto para equipes que tentam gerenciar suas finanças.

Quando 200 dólares desaparecem em “diversos” todos os meses, você não está apenas perdendo dinheiro, mas também a capacidade de fazer escolhas reais sobre o que é importante para você. Para as equipes, essa falta de clareza leva a excedentes no orçamento do projeto e a uma perda total de responsabilidade. Você fica na dúvida, em vez de fazer escolhas intencionais com seus fundos.

O orçamento base zero é um método que resolve isso, forçando você a atribuir uma função específica a cada centavo de sua renda. A fórmula é simples: renda menos despesas é igual a zero.

Essa abordagem funciona para o acompanhamento de despesas pessoais, planejamento financeiro doméstico e até mesmo para a alocação de fundos para projetos complexos em equipe. Um modelo de orçamento fornece a estrutura para tornar esse método prático, transformando suposições em um plano de gastos claro.

O que procurar em um modelo de orçamento base zero

Usar o primeiro modelo de orçamento do Excel que você encontrar geralmente leva a mais trabalho, não menos. Você fica preso criando fórmulas, verificando erros manualmente e lutando com uma grade estática de células. Isso desperdiça tempo e pode levar a erros caros se uma fórmula estiver errada.

Um modelo realmente eficaz deve fazer o trabalho pesado por você, para que você possa se concentrar em tomar decisões financeiras inteligentes em vez de lutar com o software. Veja o que diferencia um ótimo modelo de orçamento base zero de um modelo básico:

Campos de acompanhamento de renda: um espaço dedicado para registrar todas as suas fontes de renda, para que você saiba exatamente qual é o seu número inicial para cada período orçamentário.

Categorização de despesas: categorias de despesas pré-definidas, mas personalizáveis, como moradia, alimentação e transporte, que ajudam você a organizar seus gastos sem precisar começar do zero.

Cálculo de saldo em tempo real: uma calculadora automática que mostra quanto dinheiro resta para alocar à medida que você avança. O objetivo é fazer com que esse número chegue exatamente a zero.

Flexibilidade para despesas irregulares: a capacidade de adicionar facilmente custos pontuais ou sazonais, como presentes de Natal ou reparos no carro, sem comprometer toda a sua estrutura orçamentária.

Indicadores visuais de progresso: tabelas, gráficos ou códigos de cores que oferecem uma visão geral dos seus gastos, para que você saiba imediatamente se está no caminho certo.

Recursos de colaboração: para quem compartilha finanças, como famílias ou equipes de projeto, a capacidade de editar, comentar e atualizar o orçamento em conjunto em um para quem compartilha finanças, como famílias ou equipes de projeto, a capacidade de editar, comentar e atualizar o orçamento em conjunto em um espaço de trabalho colaborativo é essencial para manter o alinhamento.

Os melhores modelos reduzem o tempo de elaboração do orçamento de uma hora para quinze minutos — e fazem com que você queira abri-los novamente no mês seguinte.

Aqui estão sete opções gratuitas que fazem o trabalho. ✨

7 modelos gratuitos de orçamento base zero para controle financeiro

Seja você um profissional de planilhas ou prefira uma ferramenta de gerenciamento de projetos mais dinâmica, um bom modelo fornece uma estrutura pronta para o seu orçamento base zero. Cada uma das opções abaixo ajuda você a atribuir uma função a cada dólar, mas elas oferecem recursos diferentes para acompanhamento, relatórios e colaboração.

1. Modelo de gestão financeira da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie as finanças da empresa, aumente os lucros e reduza as despesas gerais usando o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp.

Gerenciar finanças geralmente significa lidar com uma planilha de orçamento, um aplicativo separado para metas financeiras e talvez até outra ferramenta para rastrear faturas — os trabalhadores agora usam em média 11 aplicativos. Essa dispersão de contexto — a dispersão de informações por várias ferramentas desconectadas que o obriga a perder tempo alternando entre aplicativos e procurando o que você precisa — cria confusão e desperdício de tempo.

O modelo de gestão financeira do ClickUp resolve isso reunindo suas receitas, despesas e metas financeiras em um único espaço de trabalho unificado.

Por que você vai gostar deste modelo

Com este modelo, você pode atribuir cada dólar a uma tarefa ou categoria específica e acompanhar seus gastos reais em relação ao seu plano em tempo real. Ele fornece uma única fonte de verdade para todas as suas atividades financeiras.

🚀 Ideal para: Indivíduos ou pequenas equipes que precisam ter uma visão geral, não apenas do orçamento.

💡 Dica profissional: configure painéis personalizados do ClickUp que integram dados de várias fontes para visualizar seus custos, receitas e outras métricas em tempo real.

2. Modelo de gerenciamento de projetos orçados da ClickUp

Para as equipes, um grande problema é um orçamento de projeto que está completamente desconectado do trabalho real que está sendo feito. Isso torna quase impossível saber se os gastos são justificados ou se o projeto está caminhando para um desastre financeiro.

Obtenha um modelo gratuito Obtenha uma visão geral do orçamento do seu projeto enquanto gerencia tarefas e status neste modelo fácil de usar.

O modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp elimina esse problema, vinculando o acompanhamento do orçamento diretamente aos resultados e marcos do seu projeto.

Por que você vai gostar deste modelo

Conecte os gastos diretamente ao trabalho, anexando valores orçamentários a tarefas individuais usando os campos personalizados do ClickUp.

Obtenha uma visão geral de alto nível da saúde financeira do seu projeto com os painéis do ClickUp , que mostram o orçamento em comparação com os gastos reais e são atualizados automaticamente.

Monitore os custos de mão de obra com precisão usando o ClickUp Time Tracking para rastrear com exatidão o tempo gasto nas tarefas do projeto.

Este modelo foi criado para orçamentos baseados em projetos. Você aloca fundos para tarefas específicas e nenhuma despesa é aprovada sem estar vinculada a uma linha orçamentária, garantindo total responsabilidade.

🚀 Ideal para: Equipes que precisam justificar cada dólar gasto em projetos em relação a itens de trabalho específicos.

💡 Dica profissional: pare de verificar manualmente se há gastos excessivos configurando as automações do ClickUp para receber alertas quando os gastos em uma categoria se aproximarem do limite. Você também pode configurar uma automação para marcar um colega de equipe, criar uma tarefa ou enviar uma mensagem em um canal de bate-papo da equipe.

3. Modelo de orçamento empresarial da ClickUp

Tentar gerenciar orçamentos em vários departamentos com planilhas pode ser caótico. As versões se confundem, as aprovações se perdem em cadeias de e-mails e ninguém tem uma visão clara e consolidada dos gastos em toda a empresa.

Obtenha um modelo gratuito Divida os custos, acompanhe as receitas e identifique lacunas com o modelo de orçamento empresarial do ClickUp.

O modelo de orçamento empresarial da ClickUp foi concebido para a elaboração de orçamentos a nível empresarial, proporcionando às pequenas empresas e aos chefes de departamento uma forma centralizada de acompanhar os orçamentos operacionais com total visibilidade da equipa.

Por que você vai gostar deste modelo

Mantenha as finanças e os líderes de departamento perfeitamente alinhados com recursos de colaboração em tempo real, como comentários do ClickUp e edição colaborativa.

Segmente o acompanhamento do seu orçamento com visualizações por departamento, para que cada equipe veja apenas os dados financeiros que são relevantes para ela.

Padronize seu processo de aprovação com os campos personalizados do ClickUp para acompanhar códigos orçamentários, status de aprovação e períodos fiscais.

Crie resumos de nível executivo usando os painéis do ClickUp, que automaticamente acumulam os gastos em todas as categorias.

Este modelo obriga cada departamento a justificar suas alocações a partir do zero a cada período orçamentário, em vez de simplesmente transferir os números do ano anterior.

🚀 Ideal para: Empresas e equipes que implementam orçamento base zero em nível organizacional.

📮ClickUp Insight: 16% dos gerentes têm dificuldade em integrar atualizações de várias ferramentas em uma visão coesa. Quando as atualizações estão dispersas, você acaba gastando mais tempo reunindo informações e menos tempo liderando. O resultado? Cargas administrativas desnecessárias, insights perdidos e desalinhamento. Com o espaço de trabalho completo do ClickUp, os gerentes podem centralizar tarefas, documentos e atualizações, reduzindo o trabalho desnecessário e revelando as informações mais importantes, exatamente quando elas são necessárias. 💫 Resultados reais: reúna 200 profissionais em um único espaço de trabalho ClickUp, usando modelos personalizáveis e controle de tempo para reduzir despesas gerais e melhorar os prazos de entrega em vários locais.

4. Modelo de orçamento simples da ClickUp

O orçamento base zero pode parecer intimidante, especialmente se você for novo no mundo dos orçamentos. A complexidade de algumas ferramentas pode fazer com que você queira desistir antes mesmo de começar.

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe a renda, as despesas e o fluxo de caixa líquido com o modelo de orçamento simples do ClickUp.

O modelo de orçamento simples do ClickUp é a solução, oferecendo um ponto de partida claro e descomplicado para um orçamento pessoal ou familiar direto.

Por que você vai gostar deste modelo

Comece rapidamente com categorias de despesas predefinidas para despesas domésticas comuns, como moradia, serviços públicos, alimentação e transporte.

Concentre-se no básico com uma visualização simples de receitas versus despesas que mostra os cálculos essenciais sem confusão.

Adicione ou remova categorias facilmente conforme sua situação financeira muda, fazendo com que o modelo cresça com você.

Atualize seu orçamento de qualquer lugar com o aplicativo móvel ClickUp, que permite registrar despesas em qualquer lugar.

🚀 Ideal para: Qualquer pessoa que queira experimentar o orçamento base zero sem se sentir sobrecarregada.

💡 Dica profissional: Tem alguma dúvida sobre uma despesa, conta ou tarefa de projeto específica relacionada ao orçamento? Basta perguntar ao ClickUp Brain, a IA integrada ao ClickUp. Com a Pesquisa Empresarial avançada no ClickUp, as informações de todo o seu espaço de trabalho e aplicativos conectados ficam disponíveis em uma única barra de pesquisa. A Pesquisa Conectada permite a Pesquisa Empresarial no ClickUp

5. Modelo de relatório orçamentário da ClickUp

Você acompanhou com sucesso seu orçamento do mês, mas agora precisa passar horas inserindo dados em uma planilha para criar um relatório para seus stakeholders. Esse processo manual é tedioso e propenso a erros.

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe receitas, despesas e lacunas orçamentárias com o modelo de relatório orçamentário do ClickUp.

O modelo de relatório orçamentário focado em relatórios da ClickUp automatiza o processo, ajudando você a analisar o desempenho do orçamento e criar resumos financeiros em minutos.

Por que você vai gostar deste modelo

Compare instantaneamente o orçamento com os gastos reais com estruturas de relatórios pré-criadas.

Crie visuais prontos para apresentação com tabelas e gráficos que comunicam claramente o status do seu orçamento.

Adicione contexto importante aos seus números integrando o ClickUp Docs para incluir explicações narrativas junto com seus dados.

Compartilhe facilmente seus relatórios com pessoas fora do seu espaço de trabalho usando as opções de exportação integradas.

Este modelo mostra exatamente como suas alocações base zero se comparam aos gastos reais, facilitando a identificação de variações e a realização de ajustes mais inteligentes para seu próximo orçamento.

🚀 Ideal para: Equipes financeiras ou gerentes que precisam apresentar dados orçamentários claros e precisos.

💡 Dica profissional: Configure Super Agents no ClickUp para monitorar continuamente seu orçamento e despesas e agir quando algo mudar. Esses são seus colegas de equipe de IA que podem trabalhar automaticamente com base em funções específicas que você atribuir a eles. Por exemplo, você pode configurar um Super Agente para: Monitore o orçamento Listas e categorias marcadas que ultrapassam um limite

Resuma as notas e documentos de gastos mensais antes de sua revisão.

Lembre-se de revisar decisões financeiras não resolvidas (como uma assinatura que você pretendia cancelar).

Apresente alterações em metas, tarefas e documentos em uma atualização concisa. Saiba mais sobre eles aqui:

6. Planilha de orçamento base zero da Vertex42

via Vertex42

Para aqueles que apreciam o ambiente familiar de uma planilha, a Planilha de Orçamento Base Zero da Vertex42 é uma boa opção. Ela foi projetada especificamente para orçamentos base zero e funciona tanto no Excel quanto no Google Sheets.

Por que você vai gostar deste modelo

Calcule automaticamente seu saldo restante à medida que aloca fundos, usando fórmulas pré-definidas.

Use as seções dedicadas a receitas e despesas com categorias comuns já configuradas.

Imprima-o se preferir acompanhar seu orçamento em papel e use-o offline.

A principal limitação é que se trata de uma planilha estática. Você não terá recursos dinâmicos, como colaboração em tempo real ou alertas automáticos, e toda a entrada de dados é totalmente manual.

🚀 Ideal para: Entusiastas de planilhas que desejam uma abordagem manual e sem complicações.

7. Modelo de orçamento base zero da Template.net

Se você deseja a flexibilidade de uma planilha, mas não está vinculado a um programa específico, o modelo de orçamento base zero para download do Template.net é uma boa opção. Ele está disponível em vários formatos, incluindo Excel, Google Sheets e até mesmo PDF, dando a você a liberdade de escolher o que funciona melhor para você.

Por que você vai gostar deste modelo

Trabalhe com suas ferramentas existentes, pois ele está disponível em vários formatos de arquivo.

Use o layout simples e profissional para uso pessoal e em pequenas empresas.

Personalize as categorias e os campos para atender às suas necessidades financeiras específicas.

Assim como outras opções baseadas em planilhas, este modelo requer atualizações manuais e não possui recursos integrados de colaboração ou automação. Alguns modelos no site também podem exigir que você crie uma conta para baixá-los.

🚀 Ideal para: Usuários que desejam uma planilha tradicional com um layout simples.

Como usar um modelo de orçamento base zero

Você escolheu um modelo, e agora? Uma folha em branco pode ser intimidante, e é fácil cometer um erro que comprometa todo o seu plano. O segredo é seguir um processo simples e repetível a cada período orçamentário. Isso transforma o orçamento de uma tarefa tediosa em um hábito poderoso. 🛠️

Aqui está um guia passo a passo que funciona com qualquer modelo de orçamento base zero:

Calcule sua renda total: antes de fazer qualquer outra coisa, some todo o dinheiro que você espera receber durante o período do orçamento. Isso inclui seu salário regular, qualquer renda extra e outras entradas de dinheiro.

Liste primeiro as despesas fixas: comece com as despesas não negociáveis. São as contas que têm aproximadamente o mesmo valor todos os meses, como aluguel ou hipoteca, prestações do carro, pagamentos de empréstimos e assinaturas.

Alocar para categorias variáveis: Em seguida, atribua os fundos restantes às suas despesas variáveis. Estas são as categorias que mudam de mês para mês, como compras de supermercado, combustível, refeições fora de casa e entretenimento.

Priorize as economias e as dívidas: trate seus trate seus objetivos financeiros como despesas obrigatórias. Isso significa criar uma linha orçamentária para contribuições de poupança, investimentos para a aposentadoria e quaisquer pagamentos extras de dívidas que você planeja fazer.

Ajuste até chegar a zero: se sobrar dinheiro depois de alocar para todas as categorias, dê uma utilidade a ele. Atribua-o ao seu fundo de emergência, ao pagamento extra de dívidas ou a se sobrar dinheiro depois de alocar para todas as categorias, dê uma utilidade a ele. Atribua-o ao seu fundo de emergência, ao pagamento extra de dívidas ou a uma meta de poupança específica . Se você estiver no negativo, precisará cortar gastos das categorias discricionárias até que seu orçamento fique equilibrado.

Acompanhe os gastos reais: ao longo do mês, registre todas as despesas no seu modelo. Essa é a etapa mais importante para comparar o seu plano com a realidade.

Analise e ajuste: no final do período orçamentário, sente-se e compare seus no final do período orçamentário, sente-se e compare seus gastos planejados com os gastos reais . Use essas informações para identificar áreas problemáticas e tornar seu orçamento para o próximo mês ainda mais preciso.

Usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp pode ajudar você a automatizar partes desse processo. Por exemplo, você pode configurar Tarefas Recorrentes do ClickUp para contas e receber Lembretes automáticos do ClickUp para garantir que nunca perca um ciclo de pagamento.

Automatize tarefas rotineiras e reduza o risco de perder prazos com as Tarefas Recorrentes do ClickUp.

💡 Dica profissional: se você já usa o ClickUp para acompanhar orçamentos, contas ou metas financeiras, pode usar o ClickUp Brain como um assistente financeiro leve e sensível ao contexto, sem precisar conectar contas bancárias. Como o Brain entende as tarefas, documentos e metas dentro do seu espaço de trabalho, você pode fazer perguntas como: “Quanto estou orçando para gastos discricionários este mês?”

“Quais assinaturas devo cancelar no próximo trimestre com base nos meus padrões de uso?”

“Que decisões financeiras adiei no ano passado — e por quê?”

🎥 Se você costuma ter dificuldade para manter seus projetos pessoais ou profissionais dentro do orçamento, este vídeo tem algumas dicas úteis para você!

📚 Leia também: Modelos gratuitos de orçamento mensal para gerenciar despesas

Desenvolva disciplina financeira com o ClickUp

A magia do orçamento base zero não é a perfeição, mas o momento em que você percebe que decidiu onde cada centavo foi gasto, em vez de se perguntar para onde ele desapareceu. Comece com um desses modelos este mês, e esse momento estará mais perto do que você imagina.

Um modelo de controle de orçamento base zero elimina o atrito dos cálculos manuais e fornece uma estrutura clara, permitindo que você se concentre em suas decisões financeiras, e não na criação de fórmulas de planilhas. A escolha entre uma planilha simples ou uma plataforma completa de gerenciamento de projetos depende do nível de visibilidade, automação e colaboração de que você precisa.

Criar o hábito de alocar sua renda de forma intencional, mesmo que você não faça isso perfeitamente no início, é um grande passo para assumir o controle de suas finanças. Comece gratuitamente com o ClickUp e veja como fica mais fácil fazer um orçamento.

Perguntas frequentes

Um modelo de orçamento base zero exige que você atribua cada centavo da sua renda a uma categoria até que o saldo restante seja zero. Uma planilha de orçamento tradicional geralmente apenas controla as despesas após o fato, deixando lacunas onde o dinheiro não é contabilizado.

Sim, é altamente eficaz para projetos, pois obriga as equipes a justificar cada despesa em relação a um resultado específico. Isso evita que os orçamentos sejam aprovados com base nos números do ano anterior e aumenta a responsabilidade.

Planilhas são boas para orçamentos pessoais simples, mas uma ferramenta de gerenciamento de projetos oferece grandes vantagens para equipes ou finanças domésticas complexas. Você obtém colaboração em tempo real, cálculos automatizados e painéis visuais que conectam seu orçamento ao trabalho real.

Esses modelos criam um registro claro e comparativo dos seus gastos planejados em relação aos gastos reais. Isso facilita a identificação de variações no orçamento, a detecção de tendências de gastos excessivos e a geração de relatórios que mostram exatamente para onde foi o seu dinheiro.