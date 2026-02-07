Os 10 melhores rastreadores de macros para otimizar sua dieta

O mercado global de aplicativos de dieta e nutrição deve atingir cerca de US$ 6,94 bilhões.

Esse crescimento não está acontecendo apenas porque as pessoas de repente adoram registrar o que comem. A maioria de nós simplesmente quer uma dieta previsível, viável e suficiente.

Portanto, se você está se perguntando como chegar lá, comece monitorando suas macros. Quando você consegue ver suas proteínas, carboidratos e gorduras em números reais, começa a fazer pequenas mudanças que se acumulam.

Este guia detalha os 10 melhores rastreadores de macros, os pontos fortes de cada um e para quem eles facilitam a vida.

Software de monitoramento de macros em resumo

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Registro diário ou por refeição baseado em tarefas, campos personalizados de macros com fórmulas, painéis para relatórios semanais e mensais, documentos para receitas e planos alimentares, lembretes para manter a consistência. Pessoas que desejam um rastreador de macros flexível que possam personalizar em um sistema completo de planejamento de refeições e hábitos, com tecnologia de IA. Gratuito para sempre; preços personalizados para empresas Cronometer Bancos de dados alimentares verificados, acompanhamento detalhado de micronutrientes juntamente com macros, metas personalizadas, registro de receitas e refeições, integrações de dispositivos. Rastreamento focado em dados com macros e micronutrientes (vitaminas, minerais, sódio, fibras) Plano gratuito disponível; planos pagos disponíveis MacroFactor Metas semanais adaptáveis de macros e calorias com base na tendência de peso e ingestão, estimativa de gasto e modos de registro flexíveis. Pessoas que desejam metas macro orientadas que se ajustam automaticamente conforme o progresso muda Os planos pagos começam em US$ 71,99/por ano. MyFitnessPal Enorme banco de dados de alimentos, registro rápido de códigos de barras, importador de receitas a partir de URLs, registro de voz, amplas integrações Registro diário rápido com um enorme banco de dados e entrada rápida de refeições Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24,99/mês. Lose It! Registro de fotos, registro de voz, metas e sequências, visualizações de progresso e desafios. Registro leve com entrada prioritária por foto e voz Preços personalizados FatSecret Diário alimentar com visualizações de calendário, registro baseado em fotos, criador de receitas, recursos comunitários, integrações com dispositivos vestíveis Monitoramento de macros com fluxos de trabalho robustos para refeições repetidas e cobertura global de alimentos Preços personalizados Carb Manager Rastreamento de carboidratos líquidos, biblioteca de receitas com baixo teor de carboidratos e cetogênicas, rastreador de jejum, registro de glicose e cetonas. Monitoramento de dieta cetogênica e baixa em carboidratos, onde os carboidratos líquidos são mais importantes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5,50/mês. Nutritionix Track Registro de refeições em linguagem natural, banco de dados robusto de restaurantes dos EUA, exportações e compartilhamento com treinadores. Pessoas que desejam registrar rapidamente refeições caseiras e alimentos de restaurantes Preços personalizados Yazio Rastreamento de macros, além de temporizador de jejum, ideias de receitas, análises de progresso e medições. Monitoramento de macros combinado com rotinas de jejum intermitente Teste gratuito; preços personalizados Samsung Health Registro de alimentos juntamente com sono, exercícios, passos e estresse; sincronização de dispositivos; desafios para motivação. Usuários Samsung que desejam macros em um painel de saúde completo Gratuito (incluído nos dispositivos Samsung)

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O que é um monitor de macros?

Um rastreador de macros é uma ferramenta digital, como um aplicativo ou software, que ajuda você a registrar e monitorar sua ingestão diária de macronutrientes — proteínas, carboidratos e gorduras. Ao contrário de um simples contador de calorias, ele se concentra na composição dos alimentos.

De modo geral, você registra o que come em um rastreador de macros, e ele calcula quantos gramas de cada macro você consumiu em relação à sua meta diária. Exemplo de meta:

Proteína: 140 g

Carboidratos: 200 g

Gordura: 60 g

Um rastreador de macros mostra seu progresso, por exemplo: “Você consumiu 95 g de proteína, 130 g de carboidratos e 40 g de gordura até agora”.

O que procurar em um rastreador de macros

A base de qualquer aplicativo de monitoramento de macros é seu banco de dados de alimentos. Um aplicativo só é útil na medida em que consegue reconhecer o que você está comendo, portanto, procure aplicativos com dados nutricionais verificados. Os melhores aplicativos de monitoramento de macros oferecem várias maneiras de registrar sua alimentação para tornar o processo o mais rápido e fácil possível.

Leitura de código de barras: obtém rapidamente informações nutricionais precisas sobre alimentos embalados — ótimo para lanches, molhos e qualquer coisa com rótulo.

Entrada por voz: permite registrar refeições falando naturalmente (“2 ovos, torrada, café”) para que você não precise digitar todos os ingredientes.

Reconhecimento de fotos: usa sua câmera para identificar alimentos e estimar porções — útil para registros rápidos, embora você ainda precise verificar a precisão.

Opções de adição rápida: salve refeições comuns, lanches ou receitas personalizadas para que você possa registrar repetições com um único toque — ótimo para manter a consistência.

Criador de receitas: crie uma receita uma vez (como sua aveia ou tigela de frango favorita) e reutilize-a com os macros corretos todas as vezes.

Metas + configurações macro: permite definir metas de proteína/carboidratos/gorduras (e ajustar por dia ou dias de treino vs. dias de descanso, se necessário)

Informações sobre o progresso: mostra tendências ao longo do tempo — não apenas totais diários — para garantir que você veja se está consumindo proteínas de forma consistente, comendo gorduras em excesso, etc.

Os 10 melhores rastreadores de macros

Agora, vamos mergulhar e dar uma olhada nas dez melhores opções ⬇️

1. ClickUp (ideal para monitorar macros, planejar refeições e manter a consistência com lembretes, documentos e IA em um só lugar)

Otimize suas compras de supermercado, organização de receitas e preparação de refeições com o ClickUp.

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, oferece um local central para monitorar macros, planejar refeições e manter seus hábitos alimentares.

Para começar, crie um espaço dedicado no ClickUp e nomeie-o como “Rastreador de Macros” ou “Rastreador de Nutrição”. Esse espaço se tornará sua base para tudo relacionado à dieta, separado dos seus projetos de trabalho.

A partir daqui, você pode:

Registre cada dia ou refeição como uma tarefa

Crie tarefas no ClickUp para cada dia se quiser uma configuração simples (por exemplo, “Macros diárias de 1º de fevereiro”) ou crie uma tarefa para cada refeição se quiser mais detalhes (café da manhã, almoço, jantar, lanches). Se quiser ir mais a fundo, use subtarefas para itens alimentares individuais ou adicione uma lista de verificação para uma lista rápida deles, sem complicações.

Acompanhe seu progresso e suas metas de preparação de refeições com o ClickUp Tasks

Além disso, adicione campos personalizados do ClickUp para calorias, proteínas, carboidratos e gorduras. Você também pode adicionar um campo de fórmula para calcular quantidades (por exemplo, proteínas, carboidratos e gorduras diárias) usando campos numéricos, para que os totais sejam atualizados automaticamente à medida que você registra.

Se os valores de proteína forem complexos, use campos de fórmula através dos Campos Personalizados do ClickUp

Crie uma visão geral dos macros com os painéis do ClickUp.

Quando suas macros estiverem consistentes, você provavelmente vai querer ampliar a visão e ter uma visão geral. Se você deseja acompanhar suas metas semanais e mensais e identificar facilmente se está atingindo-as, use os painéis do ClickUp.

Nesta solução, você pode adicionar cartões de acordo com suas necessidades, como:

Cartões de cálculo para somar ou calcular a média dos seus campos macro ao longo de um período (por exemplo, total semanal de proteínas ou média diária de calorias). Os cartões de cálculo podem extrair informações de tarefas, documentos, campos personalizados e, basicamente, de todo o seu espaço de trabalho.

Um cartão com gráfico circular , se você quiser uma visão rápida da divisão de macros (proteínas x carboidratos x gorduras).

Os filtros de tempo utilizam campos de data, para que você possa alternar entre os últimos 7 dias, este mês ou qualquer intervalo personalizado.

Armazene receitas e listas de verificação para preparação de refeições no ClickUp Docs.

E para tudo o que diz respeito à dieta, use o ClickUp Docs como sua biblioteca de receitas e centro de preparação de refeições.

Armazene e padronize todas as suas receitas, preparações de refeições e listas de verificação com o ClickUp Docs

Basta criar um Doc e organizá-lo com páginas como “Café da manhã rico em proteínas”, “Alimentos básicos para preparar refeições” ou “Plano semanal”. Se encontrar uma estrutura que goste, salve-a como modelo do Doc para que todas as novas páginas de receitas sigam o mesmo formato.

Melhor ainda, você pode incorporar referências úteis de receitas (como um tutorial do YouTube ou uma lista de ingredientes) diretamente no Doc, para que tudo fique em um só lugar enquanto você se prepara.

Obtenha a ajuda do ClickUp Brain para planejar e manter o foco.

Além da estrutura, o ClickUp também oferece uma camada de IA com o ClickUp Brain. Você pode usá-lo para elaborar planos alimentares ou receitas com base em seus planos de dieta pessoais e objetivos de longo prazo.

Obtenha a ajuda do ClickUp Brain para criar planos alimentares personalizados

E isso não é tudo. Ele também pode ajudá-lo a manter-se alinhado com seus objetivos, resumindo o progresso em direção a eles e sinalizando quando seus registros mostram que você está se desviando do caminho.

Melhores recursos do ClickUp

Capture atualizações sem usar as mãos: use use o ClickUp BrainMAX o ClickUp Talk-to-Text para transformar sua voz em uma nota registrada, um plano preliminar ou uma entrada rápida de refeição quando digitar for inconveniente.

Planeje suas rotinas antes de se comprometer: use os quadros brancos do ClickUp para pensar em rotinas alimentares, fluxos de preparação e hábitos, depois converta-os em tarefas e listas de verificação.

Automatize o acompanhamento: use use o ClickUp Super Agents para criar tarefas diárias recorrentes, lembrá-lo quando faltam entradas e compilar um resumo semanal de macros em um documento.

Mantenha o controle dos seus hábitos automaticamente: defina defina lembretes no ClickUp para refeições, hidratação, pesagens e registros no final do dia, para que o acompanhamento permaneça consistente mesmo em dias agitados.

Marque pontos de verificação importantes: use use o ClickUp Milestones para metas maiores, como uma sequência de 30 dias de consistência, uma meta semanal de calorias ou uma data de transição para redução e manutenção.

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado para usuários novos na interface do ClickUp

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

Eu usei o ClickUp anteriormente para gerenciar meu trabalho clínico e educacional. Como nutricionista e gerente de clínica homeopática, eu tinha muitas tarefas pequenas, mas importantes, como acompanhamento de pacientes, revisões de planos alimentares, análises de relatórios e planejamento de conteúdo. O ClickUp me ajudou a manter todas essas tarefas organizadas em um só lugar, o que facilitou o trabalho diário. Foi fácil começar a usar e não exigiu muita configuração. Eu podia criar rapidamente tarefas para revisões da dieta dos pacientes, definir lembretes para acompanhamentos e acompanhar o trabalho pendente. Eu o usei regularmente durante esse tempo para planejar as atividades da clínica e organizar tópicos de educação em saúde. Os recursos eram práticos para minhas necessidades, como listas de tarefas, prazos e acompanhamento do progresso. Ele também se encaixava bem no meu fluxo de trabalho diário e me ajudava a manter clareza sobre o que precisava de atenção. No geral, o ClickUp ajudou a melhorar a organização e a gestão do trabalho quando eu o usei.

Eu usei o ClickUp anteriormente para gerenciar meu trabalho clínico e educacional. Como nutricionista e gerente de clínica homeopática, eu tinha muitas tarefas pequenas, mas importantes, como acompanhamento de pacientes, revisões de planos alimentares, análises de relatórios e planejamento de conteúdo. O ClickUp me ajudou a manter todas essas tarefas organizadas em um só lugar, o que facilitou o trabalho diário. Foi fácil começar a usar e não exigiu muita configuração. Eu podia criar rapidamente tarefas para revisões da dieta dos pacientes, definir lembretes para acompanhamentos e acompanhar o trabalho pendente. Eu o usei regularmente durante esse tempo para planejar as atividades da clínica e organizar tópicos de educação em saúde. Os recursos eram práticos para minhas necessidades, como listas de tarefas, prazos e acompanhamento do progresso. Ele também se encaixava bem no meu fluxo de trabalho diário e me ajudava a ter clareza sobre o que precisava de atenção. No geral, o ClickUp ajudou a melhorar a organização e a gestão do trabalho quando eu o usei.

2. Cronometer (ideal para um acompanhamento preciso de macros com análises detalhadas de micronutrientes)

via Cronometer

O Cronometer é um aplicativo de monitoramento nutricional que permite registrar alimentos e exercícios com forte foco na qualidade dos dados. Ele utiliza bancos de dados nutricionais verificados e analisados em laboratório e distingue as fontes de dados na pesquisa, o que ajuda quando você deseja números macro mais confiáveis.

Além das macros, o Cronometer rastreia um amplo conjunto de micronutrientes e os transforma em instantâneos diários, gráficos e tendências ao longo do tempo. Você também pode personalizar as metas nutricionais diretamente nas configurações ou no diário. Isso geralmente é benéfico quando você está rastreando faixas específicas de proteínas, fibras, sódio ou vitaminas.

Para registros diários, ele oferece um leitor de código de barras gratuito, além de refeições personalizadas e receitas para alimentos repetidos. Se você deseja que nutrição e atividade física estejam no mesmo lugar, o Cronometer também sincroniza com dispositivos e plataformas como Fitbit, Garmin e Apple Health.

Melhores recursos do Cronometer

Acompanhe mais de 80 nutrientes, incluindo todas as vitaminas, minerais e aminoácidos, para identificar lacunas na sua dieta.

Descreva sua refeição em linguagem simples e deixe a IA analisá-la para obter dados nutricionais precisos.

Acompanhe os períodos de jejum com o temporizador de jejum integrado quando seguir rotinas de jejum intermitente.

Limitações do Cronometer

A leitura de códigos de barras pode não ser confiável em alguns dispositivos Android, obrigando a inserção manual quando o scanner não consegue reconhecer os códigos.

Adicionar alimentos agrupados ou refeições repetidas pode parecer menos intuitivo do que o esperado, o que retarda o registro até que você crie uma rotina.

Preços do Cronometer

Básico: Gratuito

Ouro: Preços personalizados

Profissional: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Cronometer

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cronometer?

Um usuário do Reddit diz:

Quero manter o controle dos meus nutrientes, pois pratico muito exercício físico e perdi 47,6 kg (ao longo de um período de dois anos) usando o Cronometer. Mantive o peso durante um ano, e manter a minha perda de peso e boa saúde é extremamente importante para mim. Registo tudo o que como e bebo.

Quero manter o controle dos meus nutrientes, pois pratico muito exercício físico e perdi 47,6 kg (ao longo de um período de dois anos) usando o Cronometer. Mantive o peso durante um ano, e manter a minha perda de peso e boa saúde é da maior importância para mim. Registo tudo o que como e bebo.

📮 ClickUp Insight: 26% dos trabalhadores afirmam que a melhor maneira de se desconectar é mergulhando em hobbies ou exercícios físicos, enquanto 22% usam rituais no final do dia, como fechar o laptop em um horário determinado ou trocar de roupa quando trabalham em casa. Mas 30% ainda acham difícil se desconectar mentalmente! Os lembretes do ClickUp ajudam a reforçar hábitos saudáveis. Defina um alerta de encerramento do dia, atualize automaticamente sua equipe sobre as tarefas concluídas com standups de IA e use o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, para revisar suas tarefas diariamente e ficar sempre por dentro das mais importantes. 💫 Resultados reais: a Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations — o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

3. MacroFactor (ideal para metas macro orientadas que se adaptam ao seu progresso semanal)

via MacroFactor

O MacroFactor é um aplicativo premium de monitoramento de macros e orientação nutricional desenvolvido em torno de um ciclo central: registre sua alimentação e seu peso de forma consistente e receba metas atualizadas de calorias e macros com base no seu progresso real. Em vez de prendê-lo a um plano estático, ele recalcula sua estimativa de gasto energético a partir da sua ingestão calórica e tendência de peso e, em seguida, ajusta suas metas durante check-ins semanais.

O algoritmo de gastos do aplicativo analisa os alimentos e o peso registrados para determinar suas reais necessidades energéticas. A cada semana, ele recalcula suas metas calóricas e macro com base no seu progresso. Isso elimina as suposições ao ajustar sua dieta.

O MacroFactor é ideal se você atingiu um platô com metas estáticas.

Melhores recursos do MacroFactor

Acompanhe a tendência de peso para suavizar as flutuações diárias na balança e tornar o progresso mais fácil de interpretar semana após semana.

Registre as refeições por meio da leitura de códigos de barras, pesquisa em linguagem natural ou um recurso de “descrição” que analisa refeições complexas.

Os treinadores podem visualizar os dados dos clientes, ajustar metas e deixar comentários no aplicativo.

Limitações do MacroFactor

A integração com o Fitbit está obsoleta e programada para ser removida, o que limita as opções para equipes ou usuários padronizados nos fluxos de trabalho do Fitbit.

Entradas inconsistentes ou difíceis de encontrar para alimentos comuns na pesquisa, o que pode adicionar atrito ao registrar alimentos básicos simples.

Preços do MacroFactor

O preço anual começa em US$ 71,99/ano.

Avaliações e comentários do MacroFactor

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

4. MyFitnessPal (ideal para um banco de dados de alimentos extenso e registro diário rápido)

via MyFitnessPal

O MyFitnessPal é um aplicativo de monitoramento nutricional desenvolvido com base em um enorme banco de dados de alimentos e um fluxo de trabalho que prioriza o diário para registrar refeições, calorias e macros.

O enorme conjunto de dados permite que o leitor de código de barras obtenha instantaneamente informações sobre alimentos embalados, enquanto o importador de receitas analisa receitas a partir de URLs para calcular as macros por porção. Ele também sincroniza com aplicativos de fitness e dispositivos vestíveis para ajustar sua ingestão calórica diária com base na atividade.

Ele também oferece recursos como acompanhamento de jejum intermitente e metas específicas para cada dia, que são ótimos para objetivos que variam entre dias de treino e descanso.

Melhores recursos do MyFitnessPal

Com mais de 14 milhões de alimentos, o leitor de código de barras reconhece a maioria dos produtos instantaneamente.

Cole a URL de qualquer site de receitas e o aplicativo calculará a composição nutricional por porção.

Registre suas refeições com o Voice Logging para entradas mais rápidas quando digitar parecer lento.

Limitações do MyFitnessPal

As entradas no banco de dados de alimentos podem ser imprecisas, pois muitos itens são enviados pelos usuários, o que requer verificação manual para obter contagens macro confiáveis.

Instabilidade do aplicativo, como relatos de congelamento da visualização do diário durante o uso

Preços do MyFitnessPal

Teste gratuito disponível.

Plano anual: US$ 8,34/mês (US$ 99,99 cobrados anualmente)

Plano mensal: US$ 24,99/mês

Avaliações e comentários do MyFitnessPal

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MyFitnessPal?

Um usuário da Google Playstore diz:

O MFP realmente ajuda a comer de forma consciente. No início, leva algum tempo para se acostumar a monitorar sua ingestão, mas o hábito desenvolve uma alimentação intuitiva e saudável. Adoro e recomendo muito! Também adquiri a versão premium, e o leitor de código de barras é uma grande inovação.

O MFP realmente ajuda a comer de forma consciente. No início, leva algum tempo para se acostumar a monitorar sua ingestão, mas o hábito desenvolve uma alimentação intuitiva e saudável. Adoro e recomendo muito! Também adquiri a versão premium, e o leitor de código de barras é uma grande inovação.

📖 Leia mais: Os melhores geradores de receitas com IA

5. Lose It! (Ideal para rastreamento leve de macros com registro de fotos e voz)

O Lose It! é um rastreador de calorias e macros criado para ajudá-lo a registrar seus dados de forma consistente e, em seguida, transformar esses registros em progresso. Em outras palavras, você define uma meta, registra as refeições em um diário alimentar e usa as visualizações de progresso integradas para se manter alinhado com seus objetivos, sejam eles calorias, macros ou um cronograma de jejum intermitente.

Além disso, o Lose It! é mais conhecido pela sua rapidez de entrada. O registro por voz com IA permite que você registre suas refeições rapidamente, com recursos para planejamento e metas alimentares.

O Lose It! funciona melhor para alunos visuais e usuários que respondem à gamificação.

Lose It! Melhores recursos

Tire uma foto da sua comida com o “Snap It” e o aplicativo usará o reconhecimento de imagem para identificar os itens e estimar as porções.

Ganhe medalhas, mantenha sequências e participe de desafios para se manter motivado.

Conecte os resultados dos testes genéticos para receber recomendações personalizadas.

Limitações do Lose It!

Navegue pelas alterações na interface do usuário que tornam o fluxo de “adicionar alimentos” menos compacto, mostrando menos itens de uma vez durante a pesquisa e seleção.

Corrija erros de registro diário quando as entradas forem deslocadas para frente ou para trás em um dia, o que pode alterar os totais diários de macros.

Preços do Lose It!

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Lose It!

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lose It!?

Um usuário do Trustpilot diz:

Assim como o aplicativo, ele poderia melhorar em alguns aspectos, mas, fora isso, é ótimo para monitoramento.

Assim como o aplicativo, ele poderia melhorar em alguns aspectos, mas, fora isso, é ótimo para monitoramento.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos para planejamento de cardápios de jantar

6. FatSecret (ideal para monitoramento de macros com um banco de dados internacional de alimentos e entrada personalizada de alimentos/receitas)

via FatSecret

O FatSecret é um rastreador de calorias e macros que combina um diário alimentar estruturado com reconhecimento de imagem integrado para refeições e produtos. Em vez de pesquisar todas as vezes, você pode registrar uma refeição a partir de uma foto e armazená-la em um álbum de fotos, o que torna mais fácil manter a consistência quando os padrões alimentares se repetem.

A ferramenta oferece uma visibilidade clara ao nível diário. O FatSecret inclui um calendário alimentar, um monitorizador de peso e relatórios detalhados e objetivos para calorias e macros, o que o ajuda a analisar padrões ao longo dos dias, para além de refeições individuais.

Se você monitora suas atividades junto com sua ingestão calórica, o FatSecret oferece suporte à sincronização com aplicativos como Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health e Garmin.

Melhores recursos do FatSecret

Títulos de refeições personalizados com tipos de refeições adicionais para uma estruturação diária mais detalhada.

Insira os ingredientes e as porções para calcular a composição nutricional das refeições caseiras.

Fóruns e comunidades sociais permitem que você se conecte com outros usuários para obter apoio e ideias de receitas.

Limitações do FatSecret:

Às vezes, você pode se deparar com entradas de alimentos complicadas, especialmente antes de seus alimentos e refeições frequentes serem acumulados.

Às vezes, faltam alimentos específicos no banco de dados, o que torna o registro mais lento quando não há correspondências exatas disponíveis.

Preços do FatSecret

Download gratuito

Níveis Premier: Preços personalizados

Avaliações e comentários do FatSecret

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FatSecret?

Um usuário da Google Playstore diz:

Adoro este aplicativo. É maior, mais aberto. Mais fácil de ler e navegar, especialmente para idosos ou aqueles que têm dificuldade com tecnologia. Muitas informações diárias podem ser um pouco demais, mas você pode ler ou excluir conforme desejar. É possível salvar uma lista dos alimentos que você consome regularmente, para não precisar pesquisar todas as vezes. Ver meu acompanhamento e meu progresso diante de mim me faz sentir responsável. Ele aponta quantas calorias desperdiçadas eu costumava ingerir diariamente e por que ganhei peso. Experimente. Você só tem peso a perder.

Adoro este aplicativo. É maior, mais aberto. Mais fácil de ler e navegar, especialmente para idosos ou aqueles que têm dificuldade com tecnologia. Muitas informações diárias podem ser um pouco demais, mas você pode ler ou excluir conforme desejar. É possível salvar uma lista dos alimentos que você consome regularmente, para não precisar pesquisar todas as vezes. Ver meu acompanhamento e meu progresso diante de mim me faz sentir responsável. Ele aponta quantas calorias desperdiçadas eu costumava ingerir diariamente e por que ganhei peso. Experimente. Você só tem peso a perder.

7. Carb Manager (ideal para monitoramento de macros de baixo carboidrato e cetogênico com carboidratos líquidos integrados)

via Carb Manager

Os rastreadores de macros padrão tratam todos os carboidratos da mesma forma, mas para quem segue uma dieta cetogênica, o que importa são os carboidratos líquidos. O Carb Manager foi desenvolvido para esse caso de uso, calculando automaticamente os carboidratos líquidos e oferecendo recursos personalizados para estilos de vida com baixo teor de carboidratos.

O aplicativo exibe os carboidratos líquidos de forma destacada. Uma biblioteca de receitas específicas para a dieta cetogênica ajuda você a encontrar refeições que se encaixam em suas macros, e um modelo flexível de planejamento de refeições pode ajudá-lo a acompanhá-las. Você também pode registrar as leituras de glicose e cetonas no sangue para correlacioná-las com sua dieta.

O Carb Manager é uma opção útil para quem segue a dieta cetogênica, Atkins ou outros protocolos de baixo carboidrato.

Melhores recursos do Carb Manager

Calcula e exibe automaticamente os carboidratos líquidos (carboidratos totais menos fibras e álcoois de açúcar).

Milhares de receitas com baixo teor de carboidratos e cetogênicas com informações nutricionais completas.

Registre o jejum intermitente e os períodos de alimentação no aplicativo, juntamente com sua ingestão diária.

Limitações do Carb Manager

Inconsistências no banco de dados, onde o mesmo alimento pode apresentar totais de carboidratos diferentes, dependendo de quem adicionou a entrada.

Problemas na criação de receitas, em que a ação “Salvar” pode ser difícil de encontrar, levando à perda do trabalho após inserir os ingredientes.

Preços do Carb Manager

Básico: Gratuito

Premium: $5,50/mês (cobrado trimestralmente)

Avaliações e comentários do Carb Manager

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Carb Manager?

Um usuário da Google Playstore diz:

Este é um ótimo aplicativo se você está tentando seguir uma dieta rigorosa. É super fácil de usar, basta procurar um alimento que você comeu e adicioná-lo à sua refeição (café da manhã, almoço, jantar e lanche), e ele calcula as informações nutricionais para você e mantém um registro diário. Ele tem todos os tipos de alimentos com todas as suas informações nutricionais, e você pode adicioná-los por peso ou por porção(ões), e ainda tem frações de 1/8 a 7/8. Você insere seus objetivos e pode planejar suas refeições, procurar receitas, adicionar exercícios e até mesmo a ingestão diária de água!

Este é um ótimo aplicativo se você está tentando seguir uma dieta rigorosa. É super fácil de usar, basta procurar um alimento que você comeu e adicioná-lo à sua refeição (café da manhã, almoço, jantar e lanche), e ele calcula as informações nutricionais para você e mantém um registro diário. Ele tem todos os tipos de alimentos com todas as suas informações nutricionais, e você pode adicioná-los por peso ou por porção(ões), e ainda tem frações de 1/8 a 7/8. Você insere seus objetivos e pode planejar suas refeições, procurar receitas, adicionar exercícios e até mesmo a ingestão diária de água!

8. Nutritionix Track (ideal para registrar macros rapidamente com um vasto banco de dados de alimentos e restaurantes dos EUA)

via Nutritionix Track

Pesquisar bancos de dados de alimentos e escanear códigos de barras ainda exige esforço. O Nutritionix Track oferece registro em linguagem natural — basta digitar ou falar o que você comeu em inglês simples, e o aplicativo analisa e transforma em dados nutricionais precisos. Essa interface conversacional torna o registro mais natural.

O recurso “Rastrear” aceita entradas como “dois ovos com torrada e um copo de suco de laranja” e registra automaticamente a composição nutricional. Além disso, o aplicativo usa um banco de dados de nível comercial que fornece dados nutricionais para as principais redes de restaurantes.

O Nutritionix Track funciona bem para usuários que consideram o registro tradicional de alimentos tedioso. O processamento de linguagem natural é benéfico e lida bem com descrições complexas de refeições.

Nutritionix Track: melhores recursos

Exporte dados nutricionais e de progresso para uma planilha usando o recurso “Exportar”.

Compartilhe registros alimentares com um treinador ou nutricionista através do Portal do Treinador.

Analise as tendências de progresso na visualização Estatísticas para identificar padrões nas entradas de calorias, macros e peso.

Nutritionix Limitações do rastreador

Enfrente as limitações do criador de receitas que impedem a seleção de marcas, tamanhos ou itens específicos ao criar uma receita, o que pode reduzir a precisão.

Encontre problemas de estabilidade ao adicionar alimentos personalizados, incluindo carregamento demorado e travamento do aplicativo durante o salvamento.

Nutritionix Acompanhe os preços

Preços personalizados

Nutritionix Acompanhe avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nutritionix Track?

Um usuário da Google Playstore diz:

Este aplicativo me ajudou a identificar o consumo elevado de coisas ruins que você talvez não esperasse. Foi fácil rastrear de onde vinha o excesso de sódio e, com isso, corrigi-lo facilmente. A quantidade de sódio e colesterol em sua alimentação pode surpreendê-lo quando você começar a usar o aplicativo. O leitor de código de barras é indispensável, tornando-o realmente fácil de usar. Ocasionalmente, você pode notar uma pequena imprecisão nos dados, mas nada grave e com baixa frequência.

Este aplicativo me ajudou a identificar o consumo elevado de coisas ruins que você talvez não esperasse. Foi fácil rastrear de onde vinha o excesso de sódio e, com isso, corrigi-lo facilmente. A quantidade de sódio e colesterol em sua alimentação pode surpreendê-lo quando você começar a usar o aplicativo. O scanner de barras é indispensável, tornando-o realmente fácil de usar. Ocasionalmente, você pode notar uma pequena imprecisão nos dados, mas nada grave e com baixa frequência.

⚡️ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de diários alimentares para monitorar suas refeições

9. Yazio (ideal para monitoramento de calorias e macros com planos de jejum e receitas integrados)

via Yazio

Muitas pessoas combinam o monitoramento de macros com o jejum intermitente, mas vários desses aplicativos são separados. O Yazio integra ambas as experiências. Isso significa um temporizador de jejum integrado junto com o monitoramento de macros.

O temporizador de jejum monitora seus períodos de alimentação e jejum, com notificações para lembrá-lo quando sua janela se abre ou se fecha. Além disso, planos alimentares personalizados sugerem refeições que se encaixam em suas metas macro e horário de alimentação.

O Yazio é ideal para usuários que praticam jejum intermitente e também desejam um acompanhamento detalhado de macros. A abordagem combinada é mais conveniente do que usar aplicativos separados.

Melhores recursos do Yazio

Acompanhe as calorias e macros em um diário, combinado com análises detalhadas e estatísticas que mostram os padrões de progresso ao longo do tempo.

Use rastreadores de jejum intermitente, como 16:8 ou 5:2, com temporizadores integrados e suporte para planejamento.

Registre seu peso, porcentagem de gordura corporal e outras medidas para visualizar tendências.

Limitações do Yazio

Encontre problemas ocasionais de confiabilidade de pesquisa e entrada, em que a pesquisa de alimentos digitados pode não funcionar de maneira consistente para alguns usuários.

Observe que, às vezes, a leitura do código de barras é lenta, o que pode causar atrito ao registrar vários itens embalados rapidamente.

Preços do Yazio

Básico

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Yazio

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Yazio?

Um usuário da Google Playstore diz:

Até agora, estou adorando. Se alguém tem dificuldade com restrições alimentares, este aplicativo é realmente incrível. No último ano, perdi quase 45 quilos, e tem sido muito, muito difícil manter o peso, tanto que às vezes tenho medo de comer demais e não conto calorias, então acabo não comendo muito durante o dia e, um dia depois, posso acabar comendo compulsivamente. Mas isso acabou! Outra GRANDE VANTAGEM é que eles têm tudo em seu banco de dados. Não há um único alimento que eu tenha pesquisado que não esteja lá! ADORO

Até agora, estou adorando. Se alguém tem dificuldade com restrições alimentares, este aplicativo é realmente incrível. No último ano, perdi quase 45 kg, e tem sido muito, muito difícil manter o peso, tanto que às vezes tenho medo de comer demais e não conto calorias, então acabo não comendo muito durante o dia e, um dia depois, posso acabar comendo compulsivamente. Mas isso acabou! Outra GRANDE VANTAGEM é que eles têm tudo em seu banco de dados. Não há um único alimento que eu tenha pesquisado que não esteja lá! ADORO

10. Samsung Health (ideal para monitorar macros para pessoas que já estão no ecossistema Galaxy)

via Samsung Health

O Samsung Health oferece rastreamento de macros como parte de uma plataforma de saúde abrangente que já está no seu dispositivo.

O recurso de registro de alimentos inclui um banco de dados pesquisável e um leitor de código de barras. Mas o verdadeiro valor está na integração: seus dados nutricionais ficam armazenados junto com os registros de sono, estresse e exercícios físicos do seu Galaxy Watch, todos sincronizados automaticamente.

O Samsung Health é ideal para proprietários de dispositivos Samsung que desejam uma experiência unificada de monitoramento de saúde. O monitoramento de macros é funcional, mas básico em comparação com aplicativos dedicados à nutrição.

Melhores recursos do Samsung Health

Registre refeições, lanches, ingestão de água e cafeína em uma linha do tempo diária junto com seus registros de saúde.

Acompanhe a queima de calorias dos treinos e a atividade física dentro do mesmo aplicativo para ter uma visão mais completa da relação entre ingestão e gasto calórico.

Participe de desafios através do Samsung Health Together para obter motivação adicional, além do acompanhamento da sua nutrição e atividade física.

Limitações do Samsung Health

Limite a leitura de códigos de barras para registro de alimentos a regiões específicas.

A versão para iOS pode não ter todos os mesmos recursos da versão para Android.

Preços do Samsung Health

Incluído nos dispositivos Samsung

Avaliações e comentários sobre o Samsung Health

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Acompanhe suas macros com o ClickUp

O melhor rastreador de macros não é o mais avançado. É aquele que se adapta discretamente à sua rotina e não faz com que o rastreamento pareça um segundo trabalho.

É aí que o ClickUp funciona de maneira diferente. Em vez de forçá-lo a usar um aplicativo de nutrição rígido, ele permite que você crie um sistema simples com base em como você já planeja sua semana, verifique o progresso e faça ajustes quando a vida fica agitada. Suas refeições, metas, lembretes e notas ficam todos em um só lugar, para que nada seja esquecido.

Com o tempo, os padrões ficam mais fáceis de identificar, os ajustes parecem intencionais em vez de reativos e o acompanhamento deixa de ser algo que você “tenta manter”. Ele se torna parte de como você cuida de si mesmo.

Comece gratuitamente com o ClickUp e crie um sistema macro que realmente se adapte à sua vida. ✨

Perguntas frequentes

Um contador de calorias apenas monitora sua ingestão total de energia. Um monitor de macros divide essas calorias em proteínas, carboidratos e gorduras, mostrando a composição da sua dieta.

A maioria dos rastreadores de macros permite salvar refeições ou copiar entradas de dias anteriores. Isso transforma a alimentação repetitiva em uma vantagem de rastreamento, pois você só precisa registrar uma refeição uma vez e pode reutilizar a entrada.

Sim, aplicativos sem assinaturas premium podem ser precisos o suficiente para a maioria dos usuários. A principal fonte de imprecisão geralmente são os dados enviados pelos usuários ao banco de dados de alimentos, por isso é uma boa prática verificar as entradas em relação aos rótulos nutricionais.

Recursos de IA, como reconhecimento de fotos, são convenientes para estimativas rápidas, mas geralmente são menos precisos do que o registro manual com dados verificados. Eles são ótimos para acompanhamento casual, mas para metas precisas, você deve verificar as entradas da IA.