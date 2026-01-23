Como usar o Grok para a estratégia de criadores

Você é um criador de conteúdo e sente a pressão de estar sempre em dia com as tendências?

Isso pode ser difícil de gerenciar, e você não está sozinho! Se você cria conteúdo para viver, precisa postar consistentemente e ainda manter a voz da sua marca intacta. É muito o que gerenciar quando o usuário médio de mídias sociais passa 2 horas e 23 minutos por dia em plataformas sociais.

Ferramentas de IA como o Grok AI podem ajudá-lo a manter essa frequência sem transformar seu fluxo de trabalho criativo em uma tarefa árdua, auxiliando-o em sua estratégia de criação.

Neste guia, discutiremos como você pode usar o Grok para a estratégia de criadores e revisaremos algumas dicas e truques para usar o Grok de forma eficaz.

O que é o Grok e por que ele é útil para criadores?

O Grok é um assistente de IA que faz parte do xAI de Elon Musk. Você pode usá-lo no X (antigo Twitter) e nas experiências web e móveis do Grok. Mais comumente, o Grok é usado para resumir postagens do X e fornecer informações adicionais aos usuários.

O Grok também responde a perguntas, sugere ideias e ajuda você a trabalhar com temas complexos. Ele também pode realizar análises de sentimentos e gerar conteúdo para você com um tom bem-humorado.

A verdadeira vantagem do Grok para criadores é sua velocidade e contexto. O Grok pode pesquisar X publicações públicas e fazer uma pesquisa na web em tempo real. Por isso, o Grok é útil quando você está planejando conteúdo sobre tópicos e temas em alta.

Para os criadores de conteúdo, isso é importante porque o processo de criação de conteúdo geralmente começa com uma pergunta: “No que as pessoas estão prestando atenção esta semana?”

🧠 Você sabia? A palavra “Grok” veio originalmente de um romance de ficção científica de 1961, onde significava compreender algo de forma profunda e intuitiva.

⭐ Modelo em destaque O modelo de plano de conteúdo do ClickUp ajuda você a organizar, priorizar e acompanhar a criação e a promoção de conteúdo em um só lugar, para que você não perca nenhuma oportunidade ou prazo. Você pode mapear metas de conteúdo, dividir cada ativo em tarefas e acompanhar o progresso usando status integrados (como Backlog, Em revisão e Publicado). Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de plano de conteúdo do ClickUp para idealizar e planejar sua estratégia de conteúdo.

Benefícios de usar o Grok para estratégia de conteúdo

Aqui estão algumas vantagens de usar o Grok para sua estratégia de conteúdo:

Identificação de tendências : identifique tópicos em alta mais rapidamente usando a IA do Grok com dados em tempo real e pesquisa na web em tempo real.

Ângulos do público : transforme conversas atuais em ângulos que se encaixem no seu público-alvo e nas suas metas de engajamento do público.

Ideação mais rápida : gere ideias para blogs, publicações nas redes sociais e textos publicitários sem atrasar o seu processo de criação de conteúdo.

Explicações mais claras : explique tópicos complexos em termos simples, para que seu público não perca o interesse.

Rapidez na redação : escreva os primeiros rascunhos mais rapidamente e, em seguida, use os acompanhamentos para aperfeiçoar a voz e a estrutura da sua marca.

Resultados mais relevantes : obtenha respostas do Grok com base no que as pessoas publicam na plataforma X (anteriormente Twitter), e não apenas informações genéricas.

Captura sem usar as mãos: use o modo de voz quando quiser respostas rápidas enquanto caminha, se desloca ou reúne ideias. : use o modo de voz quando quiser respostas rápidas enquanto caminha, se desloca ou reúne ideias.

💡 Dica profissional: Crie dois rascunhos propositalmente. Peça ao Grok para escrever uma versão em um estilo “divertido” que acrescente humor e, em seguida, uma versão em um estilo “normal” que seja direta. Mantenha a mesma ideia. Teste qual versão se adapta melhor à sua marca e ao seu público.

Como usar o Grok para planejar conteúdo?

Planejamento e estratégia são duas áreas em que as ferramentas de IA economizam mais tempo. Se você deseja obter o máximo valor do Grok AI, deve usar a ferramenta para começar a planejar seu conteúdo antes de começar a escrever. Aqui estão algumas maneiras de usar o Grok para o planejamento de conteúdo:

1) Defina suas entradas (para que o Grok não precise adivinhar)

Dê ao Grok um briefing conciso:

Seu nicho e público

A plataforma (conta X, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc.)

Sua meta de conteúdo (alcance, leads, comunidade, vendas)

As regras da sua marca (tom, palavras a evitar, estilo de CTA)

📌 Exemplo de prompt “Grok, sou um criador solo na área de educação em fintech. Meu público-alvo são analistas em início de carreira na Índia. Crie uma estratégia de conteúdo de 14 dias usando as tendências atuais, com 1 conteúdo longo por semana e postagens diárias nas redes sociais. Mantenha o tom direto, curioso e prático. ”

via Grok

📖 Leia também: Como criar um fluxo de trabalho para criação de conteúdo

2) Use o Grok para detectar tendências e, em seguida, filtre para o seu nicho

O Grok pode usar dados em tempo real de publicações públicas e pesquisas na web. Isso é útil quando você precisa de uma análise rápida do que as pessoas estão discutindo no momento. Peça ao Grok para extrair os tópicos em alta e, em seguida, force a priorização:

“Quais são as 5 tendências mais relevantes para o meu nicho e por quê?”

“Qual tendência posso dominar com um ponto de vista único?”

via Grok

3) Transforme as tendências em um calendário que você possa executar

Depois que o Grok listar os temas em alta, peça para ele:

Crie tópicos principais

Sugira temas semanais

Crie tipos de postagem (thread, carrossel, vídeo curto, ao vivo, boletim informativo).

Elabore um cronograma flexível.

📖 Leia também: Como usar a IA na economia criativa

Como usar o Grok para a criação de conteúdo?

Ao criar conteúdo, o Grok funciona melhor quando você o trata como um colaborador e trabalha com ele através dos processos certos. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir para criar bons rascunhos iniciais com o Grok:

1. Use o Grok para criar rascunhos iniciais que você pode moldar

Peça ao Grok para criar:

Ganchos e elementos que prendem a atenção nas redes sociais

Rascunhos com “três ângulos” para que você possa escolher o melhor

Roteiros curtos e legendas

Ideias e esboços de blog para conteúdo longo

Variações de textos publicitários para ofertas, iscas digitais ou lançamentos

📌 Exemplo de fluxo de trabalho (repetível): Peça ao Grok 10 ideias Escolha duas ideias e peça três ganchos para cada uma delas. Escolha um gancho e peça ao Grok para escrever um rascunho de postagem. Peça acompanhamento: opções de CTA, hashtags (se relevante), tons alternativos.

📖 Leia também: Gerenciamento do fluxo de trabalho criativo

2. Modo divertido vs. modo normal (use como instrução rápida)

Isso corresponde à forma como o Grok se posiciona como um assistente que consegue manter o humor sem deixar de ser útil. Mesmo que sua interface de usuário não mostre um botão de alternância, você ainda pode controlar o tom:

“Responda em modo divertido e acrescente humor. ” (ótimo para ganchos, memes, voz divertida da marca)

“Responda no modo normal com respostas rápidas e sem piadas. ” (ótimo para resumos de pesquisa, estrutura e clareza)

📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA de marketing para manter a produtividade

Como usar o Grok para otimizar o desempenho

O Grok não saberá magicamente suas análises, a menos que você forneça os dados.

Mas, depois de inserir as métricas, ele pode fazer um planejamento estratégico real rapidamente. Aqui estão alguns processos que você pode seguir para ajudar o Grok a calcular e otimizar o desempenho da sua estratégia de conteúdo:

1) Cole suas últimas 10 publicações e resultados

Inclua o seguinte:

Publicar texto

Tópico

Formato

Impressões, curtidas, comentários, salvamentos, cliques

Suas próprias anotações (o que pareceu fácil versus o que pareceu forçado)

📌 Exemplo de prompt “Grok, aqui estão minhas últimas 10 postagens com métricas. Faça uma análise estratégica: identifique padrões, explique o que impulsionou o engajamento do público e sugira 5 experimentos para a próxima semana.”

via Grok

📖 Leia também: Modelos de IA para aumentar a produtividade

2) Solicite melhorias específicas para a plataforma

No X : peça ao Grok frases mais concisas, melhores linhas de abertura e respostas mais contundentes.

No Instagram: solicite a estrutura do carrossel e o texto slide a slide.

No LinkedIn: peça por uma estrutura de ponto de vista mais forte e dicas de credibilidade.

via Grok

📮 ClickUp Insight: 47% das equipes não medem o impacto da IA e apenas 10% acompanham os resultados com métricas reais. Em muitos casos, os líderes muitas vezes não conseguem ver onde as ferramentas de IA estão agregando valor, se é que isso acontece. O ClickUp Brain muda isso ao trazer a IA para um espaço de trabalho unificado, onde todas as ações, atualizações e resultados estão conectados. E o impacto é visível: mais de 150.000 empresas, incluindo Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM e Fortinet, usam o ClickUp Brain para obter resultados mensuráveis. As equipes relatam uma economia de custos de até 88%, 1,1 dia economizado por semana e conclusão de tarefas 3 vezes mais rápida, pois o Brain substitui dezenas de ferramentas desconectadas por uma única IA que funciona em todo o fluxo de trabalho. Os Super Agentes são personalizáveis e podem assumir fluxos de trabalho altamente específicos para você, com configuração mínima

3) Use o Grok para decidir “o que testar a seguir”

Solicite o seguinte:

Duas versões da mesma publicação (polêmica x neutra)

Experiências CTA

Hipóteses sobre o momento ideal para publicar

Ideias para agrupamento de tópicos

via Grok

📖 Leia também: Exemplos de engenharia de prompts e aplicações práticas

Melhores prompts do Grok para criadores

Você pode usar essas sugestões como modelos de conteúdo reutilizáveis. Adapte-as ao seu nicho, à voz da sua marca e à sua plataforma.

⏭️ Sugestão 1: “Grok, liste 15 tópicos em alta no meu nicho e classifique-os por valor potencial para o meu público. ”

via Grok

Benefício: com este prompt, você obtém uma visão rápida dos tópicos em alta. Em seguida, o Grok AI fornece uma lista classificada para você escolher as publicações que se adequam ao seu público-alvo e à sua estratégia de conteúdo.

⏭️ Sugestão 2: “Explique essa tendência em termos simples e, em seguida, me dê 5 ângulos contrários que eu possa postar no X.”

via Grok

Benefício: isso ajuda você a identificar o que as pessoas repetem constantemente e onde estão as lacunas. Você também obtém ângulos que pode transformar em publicações nas redes sociais em várias plataformas.

⏭️ Prompt 3: “Gere ideias: 20 ideias de postagens para os próximos 30 dias, divididas por educação, opinião e bastidores. ”

via Grok

Benefício: o Grok também oferece informações claras para conteúdos longos.

⏭️ Sugestão 4: “Escreva 5 ganchos para este tópico. Faça 2 no modo divertido e 3 no modo normal.”

via Grok

Benefício: você tem mais opções para testar, para que possa melhorar o envolvimento do público com menos esforço.

Prompt 5: “Crie uma estratégia de conteúdo para várias plataformas: X, Instagram e LinkedIn. A mesma ideia central, formatos adaptados.”

via Grok

Benefício: você mantém a consistência da sua marca enquanto testa diferentes tons. Isso é útil quando você deseja variedade sem transformar seu fluxo de trabalho em caos.

⏭️ Prompt 6: “Transforme esta nota preliminar em um tópico com 7 publicações. Mantenha a voz da marca consistente.”

via Grok

Benefício: você também obtém uma estrutura simples que pode reutilizar todas as semanas.

⏭️ Prompt 7: “Escreva um rascunho do texto publicitário para esta oferta. Dê-me 10 variações: direto, baseado em história, divertido, premium.”

via Grok

Benefício: isso ajuda nas metas de marketing digital, como leads, assinantes ou clientes.

⏭️ Sugestão 8: “Transforme este tema complexo em três exemplos que um iniciante possa entender e, em seguida, adicione uma conclusão de uma linha.”

via Grok

Benefício: isso ajuda você a manter a consistência em várias plataformas sem precisar reescrever tudo do zero.

⏭️ Sugestão 9: “Sou proprietário de uma empresa que vende um serviço. Escreva 5 posts que atraiam clientes sem soar comercial.”

via Grok

Benefício: você obtém insights rápidos que podem ser colocados em prática. É uma maneira prática de melhorar o desempenho e o fluxo de trabalho criativo.

⏭️ Sugestão 10: “Responda às perguntas que meu público provavelmente fará sobre esse tópico e, em seguida, sugira formatos de postagem para cada resposta. ”

via Grok

Benefício: o engajamento constante do público muitas vezes é mais importante do que publicar mais.

⏭️ Sugestão 11: “Reescreva esta publicação para melhorar o envolvimento do público. Torne-a mais curta, clara e específica.”

via Grok

Benefício: isso é útil para pequenas empresas e qualquer empresário que esteja testando redes sociais pagas.

⏭️ Prompt 12: “Crie um mood board de marca clean para um criador no nicho [nicho]. Use uma paleta [paleta de cores], [2–3] texturas e [3] estilos de ícones. Adicione um bloco principal com ‘[slogan da marca]’ como área de espaço reservado (sem texto legível). Inclua espaço para um logotipo no canto superior direito. Estilo: moderno, minimalista, conteúdo de alta qualidade. Proporção da imagem 1:1.”

via Grok

Benefício: isso ajuda você a definir uma identidade visual consistente para a sua marca antes de criar conteúdo em grande escala. Você pode reutilizar as mesmas cores e o mesmo estilo de ícones em publicações e modelos de mídia social, para que seu público comece a reconhecer seu trabalho mais rapidamente. Isso também agiliza seu fluxo de trabalho criativo, eliminando a necessidade de tomar decisões de design do zero todas as vezes.

⏭️ Prompt 13: “Crie uma imagem de capa ousada para uma postagem nas redes sociais sobre ‘[tópico]’. Mostre uma metáfora visual simples (sem palavras). Deixe uma grande área em branco para o título. Use um estilo de marca consistente: [adjetivos], [paleta de cores]. Adicione sinais de movimento sutis, como setas ou formas. Proporção da imagem 4:5.”

via Grok

Benefício: isso proporciona um primeiro slide que chama a atenção e melhora o envolvimento do público. O espaço vazio no título facilita a reutilização do design para novos tópicos, enquanto a metáfora visual ajuda a comunicar tópicos complexos em termos simples. Você também mantém sua estratégia de conteúdo consistente usando o mesmo sistema visual para todos os carrosséis.

⏭️ Sugestão 14: “Crie um gráfico atraente para a plataforma X que sinalize 'tópico em alta' sem usar texto. Use um gráfico abstrato simples, marcadores de atenção e um ponto focal forte. Mantenha a identidade da marca para criadores [de nicho]. Estilo: nítido, alto contraste, sem confusão. Proporção da imagem 16:9.”

via Grok

Benefício: isso ajuda você a reagir às tendências sem depender de postagens com muito texto. É útil quando você deseja um visual limpo que sinalize “isso é sobre as tendências atuais” e se encaixe na sua marca, mesmo que você esteja postando rapidamente. Você também pode reutilizar o mesmo layout como um estilo repetível para postagens de detecção de tendências.

⏭️ Prompt 15: “Crie um fundo de miniatura do YouTube para um vídeo sobre ‘[tópico]’. Mostre a configuração da mesa do criador com [adereço principal 1], [adereço principal 2] e um tema sutil de IA (formas flutuantes da interface do usuário). Coloque o assunto à esquerda e mantenha o lado direito limpo para sobreposição de texto (sem texto legível). Iluminação: estúdio, foco nítido. Proporção da imagem 16:9.”

via Grok

Benefício: isso ajuda você a produzir conteúdo de alta qualidade mais rapidamente, fornecendo uma base de miniatura já composta para sobreposição de texto. O layout com o assunto à esquerda e o espaço à direita torna o título legível e mantém a miniatura organizada.

📖 Leia também: Como usar IA para automação de marketing

Dicas para usar o Grok de forma eficaz

Uma ferramenta de IA fornecerá resultados tão bons quanto as instruções que você inserir nela. Aqui estão algumas dicas para usar o Grok de maneira eficaz:

Dica 1: Escreva prompts como um briefing de criador

O Grok funciona melhor quando você compartilha mais detalhes sobre sua marca, público-alvo, intenção e plano de conteúdo de longo prazo. Diga ao Grok quem você é, o que você cria e a quem você atende. Em seguida, diga como seria o resultado final.

📌 Exemplo de prompt: “Grok, eu crio conteúdo de mídia social para fundadores independentes. Meu público-alvo são pequenas empresas em estágio inicial. Gere ideias para 10 postagens. Mantenha o tom prático. Adicione 1 CTA claro por postagem.”

via Grok

Dica 2: Use informações em tempo real e, em seguida, restrinja-as ao seu nicho

Peça ao Grok para analisar primeiro as conversas atuais. Em seguida, instrua o Grok a pesquisar publicações públicas e realizar uma pesquisa na web em tempo real. Coloque um filtro para garantir que os resultados sejam focados e relevantes para você e seu público.

📌 Exemplo de prompt: “Use o Grok para encontrar 10 tópicos em alta no meu nicho. Em seguida, escolha três que se encaixem na minha marca. Explique por quê.”

via Grok

📖 Leia também: As melhores ferramentas para criação de conteúdo

Dica 3: Peça uma estrutura antes de solicitar ao Grok para escrever

Comece com os formatos de conteúdo de que você precisa agora. Em seguida, peça ao Grok para criar conteúdo.

Você pode tentar esta ordem:

“Dê-me 5 ângulos.” “Dê-me três ganchos por ângulo.” “Escreva a postagem para atrair o máximo de atenção.” “Dê-me acompanhamentos: mais curtos, mais impactantes e mais seguros para a marca.”

Isso mantém seu processo de criação de conteúdo organizado e leva a resultados mais focados e relevantes para seu público-alvo e sua estratégia de conteúdo.

via Grok

Dica 4: Use o “modo divertido” e o “modo normal” como dicas de prompt

Trate o modo divertido como uma instrução de estilo.

Peça ao Grok para adicionar humor quando for adequado à sua marca.

Use o modo normal quando quiser respostas rápidas e uma estrutura clara.

📌 Exemplo de prompt: “Escreva esta postagem em modo divertido e adicione humor, mas mantenha os fatos intactos. Em seguida, reescreva-a no modo normal.”

via Grok

Dica 5: Capture ideias rapidamente com a entrada de voz

Quando você tiver uma ideia, salve-a.

Use o modo de voz no aplicativo Grok para iOS para falar seu rascunho.

Em seguida, peça ao Grok para transformá-lo em publicações nas redes sociais, um tópico ou um esboço de conteúdo longo.

🧠 Você sabia? Dados da GWI mostram que o usuário típico visita 6,75 plataformas sociais por mês. É por isso que o planejamento para “múltiplas plataformas” é importante. Seu público se move mais do que você imagina.

Limitações do Grok para estratégias de criadores

O Grok é uma ferramenta útil para gerar ideias, redigir posts para redes sociais e reagir às tendências.

Ele também parece mais integrado à plataforma X do que a maioria dos chatbots de IA. Mas há certas limitações no uso do Grok. Vamos discuti-las a seguir:

O Grok pode parecer confiante e ainda assim errar nos fatos.

O Grok ainda é uma versão inicial em alguns contextos. A X avisa explicitamente que ele pode “fornecer informações factualmente incorretas”, resumir de forma errada ou perder o contexto. Isso é importante quando você cria conteúdo sobre tendências atuais, tópicos em alta ou assuntos complexos.

Portanto, ao usar o Grok para qualquer informação factual, faça uma rápida verificação para garantir que todas as informações estejam corretas.

📖 Leia também: Principais alternativas ao Grok

Os “dados em tempo real” podem ser confusos e nem sempre úteis.

Dados em tempo real parecem perfeitos para detectar tendências. Mas, na prática, eles também podem acabar sobrecarregando você com conteúdo irrelevante. Isso é especialmente verdadeiro na plataforma X, onde as tendências mudam rapidamente e o contexto se altera com frequência.

O Grok pode decidir pesquisar publicações públicas no X e realizar pesquisas na web em tempo real, o que é ótimo para a velocidade, mas você ainda precisa filtrar o que é realmente relevante para o seu nicho e público-alvo.

Se você perseguir todas as tendências, sua estratégia de conteúdo pode perder o foco. Você publicará mais, mas a voz da sua marca pode começar a parecer inconsistente em várias plataformas.

📖 Leia também: Como usar IA no marketing de conteúdo

Suas solicitações e interações podem ser usadas para treinamento, dependendo das configurações.

Se você usar o Grok no X, a xAI informa que pode compartilhar seus dados públicos do X e suas interações, contribuições e resultados com o Grok para treinar e ajustar modelos, e explica os controles que você pode usar (como o bate-papo privado, quando disponível) para evitar isso. Essa é uma consideração importante se você escrever rascunhos de clientes ou notas confidenciais de campanhas dentro do bate-papo.

A lição é simples: não trate o Grok como um caderno particular, a menos que você tenha verificado suas configurações e esteja confortável com a política.

📖 Leia também: Os melhores prompts de escrita com IA para profissionais de marketing e escritores

Não insira informações pessoais ou confidenciais no Grok.

A xAI informa explicitamente que você não deve compartilhar dados pessoais ou informações confidenciais e sigilosas nas conversas com o Grok. A política de privacidade da xAI também solicita que você não inclua informações pessoais em prompts e entradas.

Se você é proprietário de uma empresa ou gerencia clientes, mantenha os rascunhos de documentos genéricos. Oculte nomes, orçamentos e quaisquer detalhes identificáveis. Você ainda pode obter ajuda com planejamento estratégico, esboços e ideias sem expor nenhuma informação confidencial.

Os recursos e o acesso variam de acordo com o local onde você usa o Grok.

Você pode usar o Grok através do X como um aplicativo independente e no Grok.com. Os recursos podem variar de acordo com a localização e o plano. Portanto, um fluxo de trabalho que funciona no seu telefone pode não corresponder ao que você vê na sua conta do X, ou vice-versa.

É por isso que você deve manter sua pilha de ferramentas de estratégia de criação flexível. O Grok pode ser uma ferramenta poderosa, mas você ainda precisará de outras ferramentas de IA para planejamento, produção e publicação quando precisar de consistência.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de estratégia de conteúdo para marketing

Melhores alternativas ao Grok para criadores

A estratégia de criação raramente falha porque você “ficou sem ideias”. Ela falha porque o trabalho se espalha: a análise de tendências fica em uma guia, os rascunhos ficam em outra, os comentários ficam enterrados nas mensagens diretas e seu calendário de conteúdo fica em outro lugar completamente diferente.

Em seguida, entra em ação a expansão da IA, em que sua equipe usa várias ferramentas de IA para idealizar e criar conteúdo.

É aí que o ClickUp funciona como uma alternativa mais inteligente ao Grok.

Em vez de adicionar mais um chatbot com IA, o ClickUp foi criado como um espaço de trabalho convergente com IA, onde suas tarefas, documentos, bate-papos, painéis e assistentes/agentes de IA podem trabalhar juntos com contexto completo. Assim, seu “motor de ideias” e seu sistema de execução deixam de ser ferramentas separadas.

Por que o ClickUp Brain parece menos “apenas mais um chatbot”

O ClickUp Brain foi projetado para funcionar em seu contexto de trabalho real (tarefas, documentos, bate-papos e reuniões) e garante que todo o seu conteúdo e dados sejam incorporados ao fluxo de trabalho criativo onde você planeja e executa.

O ClickUp também oferece suporte ao acesso multimodelo (a modelos do ChatGPT, Gemini e Claude) com controles unificados de privacidade e segurança, para que você não precise alternar entre várias plataformas para obter diferentes estilos de redação ou profundidade de raciocínio.

Veja como o ClickUp Brain pode ser útil quando você está tentando acompanhar as tendências das redes sociais e a criação de conteúdo:

Menos alternância entre ferramentas : mantenha a estratégia de conteúdo, as tarefas e os rascunhos juntos para não precisar colar as respostas do Grok em três lugares diferentes.

Planejamento e acompanhamento mais rápidos : resuma as tarefas e : resuma as tarefas e os documentos do ClickUp quando precisar passar das ideias para um plano publicável.

Ajuda rápida por meio de comentários em threads e ClickUp Chat : você pode pedir ao ClickUp Brain para pesquisar discussões antigas, próximos passos ou um resumo claro enquanto trabalha.

Aqui está um vídeo sobre como você pode escrever praticamente qualquer coisa com o ClickUp Brain:

💡Dica profissional: os Super Agentes do ClickUp são criados para realizar ações com base em gatilhos e condições, usando instruções definidas por você. Isso garante que seu processo de criação de conteúdo continue avançando, mesmo quando você estiver ocupado apenas idealizando seu conteúdo. Obtenha respostas e resumos automatizados de agentes de IA baseados em gatilhos com o ClickUp Agents Para criadores e gerentes de mídia social, o processo ideal seria algo assim: Crie automaticamente um conjunto de tarefas “pacote de reutilização” quando uma publicação for marcada como Publicada.

Escreva uma primeira versão da legenda e variações de CTA quando uma tarefa entrar em revisão.

Resuma os comentários em etapas claras a seguir quando as aprovações ficarem confusas.

Gere um resumo semanal do que foi enviado, do que está bloqueado e do que precisa de acompanhamento.

O ClickUp Brain sugere ideias que os criadores podem reutilizar para a estratégia de conteúdo.

Aqui estão algumas sugestões que você pode experimentar no ClickUp Brain para desenvolver e otimizar sua estratégia de conteúdo:

“Transforme esses 5 tópicos em 3 pilares de conteúdo para meu público-alvo, com um ponto de vista claro para cada um.”

“Crie um plano de conteúdo de 14 dias para o X, Instagram e LinkedIn usando a voz da minha marca: [cole as diretrizes de voz]. ”

“Dê-me 10 ideias de postagens a partir deste ponto fraco do público: [ponto fraco], divididas em educação, opinião e bastidores.”

via ClickUp Brain

“Escreva cinco ganchos para essa ideia e, em seguida, reescreva o melhor deles em dois tons: enérgico e calmo.”

“Reutilize este esboço longo em: 1 thread no X, 1 postagem no LinkedIn e 1 roteiro de vídeo curto.”

“Crie um briefing criativo simples para esta publicação: objetivo, mensagem, CTA, pontos de prova e lista de verificação de recursos.”

via ClickUp Brain

“Resuma o feedback nesta discussão e transforme-o em um conjunto claro de próximos passos com os responsáveis.”

“Com base nessas métricas, sugira cinco experimentos para a próxima semana e explique o que cada teste pretende aprender.”

via ClickUp Brain

Obtenha respostas mais confiáveis com o ClickUp Enterprise Search.

Pesquise em todo o seu espaço de trabalho e aplicativos conectados com a Pesquisa Empresarial do ClickUp

Uma das maiores limitações do Grok para criadores é a confiança: ele pode parecer certeiro e ainda assim estar errado, especialmente quando você está agindo rapidamente em relação a temas em alta.

A Pesquisa Empresarial do ClickUp foi criada para fornecer “respostas confiáveis” dentro do seu espaço de trabalho e extrai dados de tarefas, documentos, bate-papos e reuniões, apresentando respostas com contexto (e citações, dependendo da experiência). Ela também indexa com frequência, para que seus resultados de pesquisa permaneçam atualizados à medida que seu trabalho muda.

Ainda melhor para equipes: o Enterprise Search reconhece permissões, então as pessoas só veem o que já têm acesso nas ferramentas conectadas (útil quando você está gerenciando pastas de clientes, ativos de marca ou documentos de parceiros).

Capture ideias mais rapidamente com o ClickUp BrainGPT + Talk to Text.

Use sua voz para capturar notas e resumos e, em seguida, visualize todas as transcrições com o Talk to Text do ClickUp BrainGPT

Se você gostou do modo de voz do Grok para captura rápida, o ClickUp BrainGPT, o aplicativo de IA independente da ClickUp, e seu Talk to Text são as versões “creator ops” desse fluxo de trabalho.

Com o Talk to Text, você pode ditar ideias e transformá-las instantaneamente em um texto refinado. Isso é especialmente útil para ganchos, textos publicitários ou um esboço preliminar de conteúdo longo quando você está caminhando ou entre filmagens.

Você pode acessar o ClickUp BrainGPT por meio de seu aplicativo dedicado para desktop ou usar a extensão BrainGPT para Chrome, que permite pesquisar no ClickUp, na web e em arquivos conectados (como Drive/SharePoint/GitHub) diretamente do seu navegador.

📖 Leia também: Como usar o Grok AI para aumentar a produtividade

Impulsione sua estratégia de conteúdo com o ClickUp

Usar o Grok AI para a estratégia de criação funciona melhor quando você o trata como seu mecanismo de ideias.

Você usa o Grok para gerar ideias, explorar tópicos em alta e obter respostas rápidas a partir de informações em tempo real. Em seguida, você transfere o trabalho para um sistema que ajuda a planejar, escrever, revisar e publicar sem perder a voz da sua marca ou o seu calendário.

É aí que o ClickUp se encaixa como um espaço de trabalho de IA convergente que permite idealizar, planejar, criar e executar sua estratégia de conteúdo em uma única plataforma.

Com o ClickUp Brain, você pode transformar rascunhos em trabalhos rastreáveis, resumir feedbacks e garantir que sua equipe esteja alinhada com suas metas de conteúdo de longo prazo.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e leve sua estratégia de conteúdo para o próximo nível.