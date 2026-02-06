As 10 melhores alternativas ao Unframe AI em [ano]

Você sabia que 47% dos trabalhadores digitais têm dificuldade em encontrar as informações necessárias para realizar seu trabalho com eficácia? Isso significa que um em cada dois funcionários não está trabalhando em seu potencial máximo.

O Unframe AI ajuda a pesquisar e recuperar informações em todo o seu espaço de trabalho. Mas, para a maioria das equipes, a pesquisa ainda é apenas o primeiro passo. A verdadeira perda de produtividade vem da lacuna entre encontrar uma resposta e agir de acordo com ela, especialmente quando o trabalho é realizado em ferramentas desconectadas.

Por isso, analisamos 10 alternativas ao Unframe AI — desde ferramentas de pesquisa empresarial dedicadas até plataformas de gerenciamento de trabalho com inteligência artificial — que ajudam as equipes a agir mais rapidamente, conectando respostas diretamente à execução.

Algumas ferramentas são especializadas em pesquisa. Outras se concentram em reuniões, privacidade ou agentes de IA personalizados. E algumas, como o ClickUp, reúnem tudo em um só lugar.

Vamos dar uma olhada mais de perto.

Por que escolher alternativas ao Unframe AI

Equipes como a sua optam por alternativas ao Unframe AI quando a pesquisa não leva à execução. Se você está constantemente alternando entre sua ferramenta de pesquisa, seu gerenciador de projetos e seu aplicativo de chat para realizar o trabalho, você sabe por que usar o Unframe AI parece limitante:

Integração limitada ao fluxo de trabalho As equipes que buscam mais do que apenas recuperação de informações querem uma IA que possa resumir, atualizar ou acionar tarefas dentro de seus fluxos de trabalho existentes — e não apenas indicar onde as informações estão localizadas.

Equipes diferentes precisam de diferentes níveis de suporte de IA Algumas equipes querem uma pesquisa leve. Outras precisam de inteligência para reuniões, indexação local com prioridade na privacidade ou agentes de IA personalizados para Algumas equipes querem uma pesquisa leve. Outras precisam de inteligência para reuniões, indexação local com prioridade na privacidade ou agentes de IA personalizados para gerenciamento de conhecimento treinados com dados internos. Uma abordagem única para pesquisa com IA não se adapta a todos os fluxos de trabalho.

Mais uma ferramenta adicionada a uma pilha já lotadaPara organizações que já gerenciam dezenas de ferramentas SaaS, introduzir uma camada de pesquisa independente pode parecer mais um acréscimo de complexidade do que uma redução, especialmente quando ela não substitui nada.

As alternativas abaixo incluem tudo, desde um espaço de trabalho de IA convergente até ferramentas de pesquisa especializadas com tecnologia de IA, ajudando você a encontrar a opção certa para as necessidades da sua equipe.

📮ClickUp Insight: A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e alternância entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp une seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos com tecnologia de IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Alternativas ao Unframe AI em resumo

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Equipes que desejam gerenciamento de trabalho com IA e pesquisa unificada em todo o trabalho ClickUp Brain (IA sensível ao contexto), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Docs, ClickUp Automations Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. monday.com Gerenciamento visual do fluxo de trabalho com automação de IA monday AI Assistant, painéis personalizáveis, mais de 200 integrações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14/usuário/mês. Otter.ai Transcrição de reuniões e anotações com tecnologia de IA Transcrição em tempo real, resumos de IA, identificação do locutor Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99/usuário/mês. Glean Pesquisa de IA dedicada para empresas Pesquisa unificada em mais de 100 aplicativos, resultados personalizados, chat GenAI Preços personalizados Microsoft Copilot Equipes integradas ao ecossistema do Microsoft 365 Integração com o Teams, Outlook e aplicativos do Office, geração de conteúdo Incluído no Microsoft 365 E3/E5 Curiosidade Pesquisa unificada em arquivos locais e aplicativos na nuvem Pesquisa entre aplicativos, indexação local com foco na privacidade, assistente de IA Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de € 500/espaço de trabalho/mês. Dust Assistentes de IA personalizados para o conhecimento empresarial Agentes de IA personalizados, conectores de dados, segurança empresarial Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de € 29/usuário/mês. Onyx Pesquisa de IA empresarial de código aberto Opção auto-hospedada, conectores de documentos, personalizável Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/usuário/mês. Dropbox Dash Pesquisa universal em armazenamento em nuvem e aplicativos Pesquisa com inteligência artificial, integração com o Dropbox, organização de conteúdo Incluído nos planos do Dropbox Notion Gerenciamento flexível de conhecimento com recursos de IA Notion AI, bancos de dados relacionais, wikis, modelos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês.

As melhores alternativas ao Unframe AI para usar

Cada ferramenta desta lista foi avaliada quanto à sua capacidade de usar IA, à eficácia com que ajuda você a encontrar informações e à facilidade com que se adapta ao fluxo de trabalho existente da sua equipe. Algumas ferramentas são ótimas em fazer uma coisa muito bem, enquanto outras, como o ClickUp, adotam uma abordagem mais ampla, reunindo gerenciamento de trabalho, conhecimento e colaboração em uma única plataforma de IA.

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (ideal para equipes que desejam execução de projetos com inteligência artificial e pesquisa unificada)

Experimente o ClickUp gratuitamente Passe de um trabalho disperso e fragmentado para uma plataforma de IA convergente com o ClickUp.

Ao contrário do Unframe AI, o ClickUp é um Espaço de Trabalho de IA Convergente : projetos, tarefas, documentos, chat e IA, tudo em um único sistema conectado. Em vez de sobrepor a IA a ferramentas dispersas, o ClickUp integra a inteligência contextual diretamente no local onde o trabalho é realizado. É por isso que as respostas não se limitam aos resultados da pesquisa.

Com o ClickUp Brain , o assistente de IA nativo, você pode

Faça perguntas em linguagem natural sobre o seu espaço de trabalho.

Resuma longas sequências de tarefas

Gere atualizações usando todo o contexto de seus projetos, documentos e conversas.

Priorize tarefas para ação a partir do seu espaço de trabalho usando as respostas contextuais do ClickUp Brain.

Ele atua como seu gerente de conhecimento de IA e gerente de projetos para garantir que nenhuma tarefa fique parada e que você não precise ficar trocando mensagens com seus colegas para obter respostas. Você também pode digitar @brain em qualquer comentário ou thread do ClickUp Chat para que a IA o ajude quando necessário.

O Brain MAX amplia ainda mais essa capacidade com um superaplicativo de IA para desktop. Ele pode buscar respostas não apenas do seu espaço de trabalho ClickUp, mas também de aplicativos conectados, como Google Drive, Slack, Figma, GitHub e muito mais. O ClickUp Enterprise Search foi desenvolvido para oferecer os resultados mais relevantes com base no seu trabalho em andamento.

O trabalho nem sempre é feito no teclado. O recurso Talk to Text do Brain MAX permite capturar ideias, atualizações ou instruções usando sua voz. Elas são transcritas e instantaneamente transformadas em tarefas, notas ou comentários estruturados, sem interromper o fluxo — 4 vezes mais rápido do que digitar!

A partir daí, o ClickUp Automations assume tarefas repetitivas e trabalhosas, como atualizações de status, atribuições ou notificações. E quando as equipes estão prontas para ir além, os Super Agentes de IA atuam como colegas de equipe de IA sensíveis ao contexto. Você pode enviar mensagens, atribuir tarefas e delegar fluxos de trabalho complexos de ponta a ponta, assim como faria com um ser humano. Recupere facilmente mais de 8 horas por semana, permitindo que seus Super Agents executem o trabalho por você!

Automatize fluxos de trabalho complexos de ponta a ponta com os Super Agentes personalizados do ClickUp.

Assista a este vídeo para saber mais sobre os Super Agentes:

Melhores recursos do ClickUp

Mantenha o conhecimento conectado à execução criando e armazenando documentação diretamente junto com tarefas e projetos relacionados com criando e armazenando documentação diretamente junto com tarefas e projetos relacionados com o ClickUp Docs . O ClickUp Brain pode pesquisá-los e referenciá-los contextualmente, pois são nativos do ClickUp.

Preencha automaticamente as propriedades das tarefas com IA, gerando automaticamente responsáveis, prioridades, status e descrições com base no contexto.

Crie tarefas diretamente a partir de mensagens de chat com um clique usando IA.

Capture os resultados das reuniões automaticamente com automaticamente com o ClickUp AI Notetaker , que resume as discussões e extrai itens de ação.

Planeje seu tempo de forma inteligente com o com o Calendário ClickUp com tecnologia de IA, que ajuda a programar o trabalho com base em prioridades e disponibilidade.

Acesse vários modelos de IA, incluindo os mais recentes da Claude, Gemini e ChatGPT, dentro do próprio ClickUp Brain.

Prós e contras do ClickUp

Prós:

Reduz a mudança de contexto, mantendo as respostas e a execução no mesmo lugar.

A IA compreende as relações entre o trabalho, não apenas palavras-chave.

Flexível o suficiente para dar suporte a equipes de qualquer tamanho ou função

Escalável desde casos de uso simples até fluxos de trabalho avançados e orientados por agentes, sem migração de ferramentas.

Contras:

Novos usuários podem precisar de tempo para explorar o conjunto completo de recursos.

A experiência do aplicativo móvel ainda não está no mesmo nível da capacidade total do desktop.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário satisfeito do G2 relata:

Acho o ClickUp incrivelmente valioso, pois consolida funções em uma única plataforma, o que garante que todo o trabalho e comunicação sejam reunidos em um só lugar, fornecendo-me 100% do contexto. Essa integração simplifica o gerenciamento de projetos para mim, aumentando a eficiência e a clareza. Gosto particularmente do recurso Brain AI, pois funciona como um agente de IA que executa meus comandos, realizando tarefas de forma eficaz em meu nome. Esse aspecto de automação é muito útil porque agiliza meu fluxo de trabalho e reduz o esforço manual.

2. monday.com (Ideal para gerenciamento visual de fluxo de trabalho com automação baseada em IA)

Sua equipe adora ferramentas visuais? Eles evitam adotar a maioria das plataformas baseadas em IA porque as consideram pesadas e pouco intuitivas? Se você perceber que sua equipe está voltando a usar planilhas e processos manuais, mesmo quando recursos poderosos estão disponíveis, o monday.com pode ajudar.

Seu sistema operacional de trabalho flexível é conhecido por sua interface colorida e visual.

Embora não seja um substituto direto para a pesquisa empresarial, sua poderosa IA ajuda as equipes a automatizar fluxos de trabalho e reduzir o trabalho manual. O monday sidekick (seu assistente de IA) pode gerar descrições de tarefas, resumir atualizações e criar fórmulas para seus quadros. Você também pode criar blocos de IA personalizados ou automações usando prompts de linguagem natural.

Quadros personalizáveis com mais de 30 tipos de colunas permitem visualizar o trabalho de várias maneiras, incluindo visualizações Kanban, Gantt e calendário. Com mais de 200 integrações, é uma escolha sólida para equipes que desejam uma camada visual de gerenciamento de projetos com assistência de IA.

monday.com melhores recursos

Categorize dados, extraia informações importantes de textos ou arquivos, detecte sentimentos, traduza conteúdo ou melhore a qualidade do texto diretamente nos painéis com vários recursos de IA.

Enriqueça os fluxos de trabalho de CRM com agentes de IA, como AI Sales e AI Lead Agents, que podem realizar descobertas, personalizar o alcance, enriquecer os clientes potenciais e resumir as interações por e-mail para acelerar o envolvimento do pipeline.

Visualize o trabalho em tempo real com painéis intuitivos codificados por cores e atualizações de status em tempo real, ajudando as equipes a identificar obstáculos ou progressos rapidamente.

Prós e contras do monday.com

Prós:

O design colorido e intuitivo facilita a integração de equipes sem conhecimentos técnicos.

Oferece produtos separados para CRM, desenvolvimento e gerenciamento de serviços, permitindo que as equipes se expandam dentro da mesma plataforma.

Centenas de modelos pré-construídos aceleram a configuração para casos de uso comuns entre equipes.

Contras:

Novos usuários só podem ser adicionados em incrementos agrupados (por exemplo, 3, 5, 10 licenças por vez); o número mínimo de licenças pode complicar o orçamento para equipes pequenas.

O modelo de faturamento de convidados pode levar a custos inesperados

Os limites de ação de automação e integração variam de acordo com o nível, portanto, talvez seja necessário atualizar os planos para obter todas as funcionalidades.

Preços do monday.com

Gratuito

Padrão: US$ 14/usuário/mês

Pro: US$ 24/usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 14.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday.com?

Diretamente de uma avaliação do G2:

A interface é limpa, flexível e fácil de personalizar. Com quadros, automações, painéis e modelos, é fácil criar fluxos de trabalho que refletem como uma equipe realmente opera. Ele oferece suporte ao planejamento estruturado de projetos e à coordenação de tarefas diárias, e a visibilidade clara da responsabilidade, dos prazos e do progresso ajuda a reduzir gargalos.

3. Otter.ai (ideal para transcrição de reuniões com tecnologia de IA e arquivos de conversas pesquisáveis)

👀 Você sabia? A ClickUp descobriu que 27% dos entrevistados têm dificuldade com reuniões que não têm acompanhamento, levando à perda de itens de ação, tarefas não resolvidas e, por fim, produtividade abaixo da média.

O contexto crítico de suas reuniões muitas vezes se perde em anotações confusas ou gravações de horas. Se você e sua equipe ainda estão perdendo tempo revendo vídeos ou perguntando aos colegas “O que decidimos?”, é hora de experimentar uma ferramenta como o Otter.ai.

O Otter.ai é uma ferramenta de transcrição e gerenciamento de reuniões com tecnologia de IA que torna as conversas faladas tão pesquisáveis quanto documentos escritos. Você pode integrá-lo ao Zoom, Google Meet e Microsoft Teams para obter transcrições em tempo real em suas reuniões.

Após a reunião, a IA da Otter gera resumos, extrai itens de ação e identifica os participantes, tornando suas chamadas mais acionáveis. Embora seja excelente em inteligência de reuniões, ela não substitui ferramentas mais amplas de gerenciamento de conhecimento ou sistemas de execução de projetos.

Otter. ai melhores recursos

Capture automaticamente o áudio das reuniões e converta-o em texto, distinguindo entre os interlocutores para facilitar o acompanhamento das transcrições.

Obtenha resumos condensados destacando as principais decisões e extraia itens de ação mencionados durante a discussão.

Pesquise reuniões anteriores por palavra-chave, orador ou data para encontrar discussões específicas sem precisar vasculhar arquivos de áudio.

Prós e contras do Otter.ai

Prós:

Lida bem com vários interlocutores, sotaques e terminologia técnica.

Participe de reuniões automaticamente (com sua permissão, é claro!) diretamente no Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Os membros da equipe podem destacar, comentar e editar transcrições juntos.

Contras:

Focado exclusivamente no conteúdo das reuniões, não atende às necessidades mais amplas de pesquisa empresarial.

A qualidade da transcrição pode ser prejudicada por um áudio de baixa qualidade.

O plano gratuito limita os minutos de transcrição, portanto, usuários frequentes podem precisar explorar opções adicionais.

Preços do Otter.ai

Básico

Pro: US$ 16,99/usuário/mês

Negócios: US$ 30/usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,4/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Um usuário do Capterra compartilha:

Usamos o Otter.ai por muito tempo e apreciamos seus recursos confiáveis de transcrição e anotações. Ele nos serviu bem para capturar reuniões básicas, e gostamos da capacidade de enviar áudio e usar o aplicativo móvel para gravações presenciais. Dito isso, à medida que nosso fluxo de trabalho se tornou mais complexo, precisávamos de uma ferramenta que não apenas transcrevesse, mas também compreendesse o contexto das conversas e nos ajudasse a agir.

📮ClickUp Insight: 21% dos entrevistados querem aproveitar a IA para se destacar profissionalmente, aplicando-a em reuniões, e-mails e projetos. Embora a maioria dos aplicativos de e-mail e plataformas de gerenciamento de projetos tenham IA integrada como um recurso, ela pode não ser perfeita o suficiente para unificar os fluxos de trabalho entre as ferramentas. Mas nós deciframos o código na ClickUp! Com os recursos de gerenciamento de reuniões com tecnologia de IA da ClickUp, você pode criar facilmente itens da agenda, capturar notas das reuniões, criar e atribuir tarefas a partir das notas das reuniões, transcrever gravações e muito mais — com nosso AI Notetaker e ClickUp Brain. Economize até 8 horas de reunião por semana, assim como nossos clientes da Stanley Security!

4. Glean (ideal para pesquisa dedicada de IA empresarial)

via Glean

👀 Você sabia? Ainda hoje, os profissionais do conhecimento passam 60% do tempo procurando informações em ferramentas desconectadas.

À medida que as organizações crescem, o conhecimento se espalha rapidamente — e encontrar uma resposta confiável se torna mais difícil do que criar um novo conteúdo. Os documentos ficam no Drive. As decisões ficam nas conversas do Slack. O contexto fica enterrado em tickets, e-mails e wikis. O Glean foi criado exatamente para resolver esse problema.

O Glean se concentra em uma coisa: pesquisa em toda a empresa. Ele se conecta a um grande ecossistema de ferramentas de trabalho e cria uma única camada de pesquisa com reconhecimento de permissões entre elas. Os funcionários podem fazer perguntas em linguagem natural e obter respostas sintetizadas de várias fontes, em vez de vasculhar pastas ou adivinhar qual aplicativo contém a resposta.

Onde o Glean se destaca é na recuperação e relevância. Os resultados são personalizados com base na função, atividade e direitos de acesso, o que ajuda a reduzir o ruído em grandes organizações.

Descubra os melhores recursos

Unifique a pesquisa em mais de 100 aplicativos com uma única barra de pesquisa para todo o conhecimento da empresa.

Respeite os modelos de segurança empresarial com indexação rigorosa e sensível a permissões.

Revele conhecimentos relevantes de forma proativa com base no que os usuários estão trabalhando.

Analise os prós e os contras

Prós:

Excelente velocidade de pesquisa e relevância em escala empresarial

As respostas baseadas em IA fornecem informações diretas, em vez de apenas uma lista de links.

Forte postura de segurança e conformidade para grandes organizações

Funciona bem em ambientes com muitas ferramentas profundamente enraizadas.

Contras:

Isso adiciona mais uma ferramenta ao seu conjunto de tecnologias, em vez de consolidá-lo.

Não possui recursos nativos de gerenciamento ou execução de projetos.

É mais adequado para empresas de médio porte e grandes empresas.

Obtenha informações sobre preços

Preços personalizados

Obtenha avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Glean?

Um usuário do G2 diz:

Eu uso o Glean para pesquisar conhecimentos no local de trabalho, o que me evita ter que vasculhar recursos infinitos, pois ele fornece acesso rápido às informações necessárias. É intuitivo, fácil de usar e reúne recursos para verificação de precisão.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade de todos os funcionários (57%) perde tempo pesquisando em documentos internos ou na base de conhecimento da empresa para encontrar informações relacionadas ao trabalho. E quando não conseguem? 1 em cada 6 recorre a soluções alternativas pessoais — vasculhando e-mails antigos, notas ou capturas de tela apenas para juntar as peças. O ClickUp Brain elimina a pesquisa, fornecendo respostas instantâneas baseadas em IA extraídas de todo o seu espaço de trabalho e aplicativos integrados de terceiros, para que você obtenha o que precisa — sem complicações.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade de todos os funcionários (57%) perde tempo pesquisando em documentos internos ou na base de conhecimento da empresa para encontrar informações relacionadas ao trabalho. E quando não conseguem? 1 em cada 6 recorre a soluções alternativas pessoais — vasculhando e-mails antigos, notas ou capturas de tela apenas para juntar as peças. O ClickUp Brain elimina a pesquisa, fornecendo respostas instantâneas baseadas em IA extraídas de todo o seu espaço de trabalho e aplicativos integrados de terceiros, para que você obtenha o que precisa — sem complicações.

5. Microsoft Copilot para Microsoft 365 (ideal para equipes integradas ao ecossistema Microsoft)

via Microsoft

Em vez de funcionar como uma ferramenta de pesquisa independente, o Microsoft Copilot trabalha dentro do ecossistema da Microsoft, ajudando os usuários a extrair contexto de e-mails, reuniões, arquivos e chats sem sair dos aplicativos que já utilizam. É especialmente eficaz quando o trabalho é altamente padronizado em torno do Word, Excel, PowerPoint e Teams, e quando a segurança e a conformidade são rigorosamente gerenciadas por meio da camada de identidade da Microsoft.

O Copilot pode criar uma apresentação a partir de um documento do Word, resumir uma longa sequência de e-mails ou encontrar itens de ação de uma reunião do Teams. É uma ótima opção para equipes que já usam ferramentas da Microsoft, mas o valor diminui rapidamente se seus fluxos de trabalho se estenderem além da pilha da Microsoft, com ferramentas como Slack, Figma ou Jira.

Melhores recursos do Microsoft Copilot para Microsoft 365

Gere conteúdo em aplicativos da Microsoft criando documentos, slides e planilhas usando dados corporativos.

Aproveite a inteligência entre aplicativos para extrair informações de um e-mail e criar uma tarefa no Planner ou gerar uma apresentação com base na transcrição de uma reunião.

Resuma reuniões e conversas diretamente no Teams e no Outlook para destacar pontos-chave e próximos passos.

Analise e manipule dados no Excel usando comandos em linguagem natural.

Prós e contras do Microsoft Copilot para Microsoft 365

Prós:

Parece nativo e familiar para equipes já padronizadas no Microsoft 365.

Herdam automaticamente o modelo de identidade, segurança e conformidade da Microsoft.

Reduz o atrito mantendo a IA dentro das ferramentas do dia a dia.

Configuração mínima em comparação com plataformas de IA empresariais independentes

Contras:

É menos útil para equipes que utilizam uma pilha de tecnologia diversificada e não pertencente à Microsoft.

Requer licença empresarial específica para acesso.

Pode ser lento para responder e, às vezes, fornece resultados genéricos ou imprecisos.

Preços do Microsoft Copilot

Copilot Business: US$ 21,00 por usuário/mês (pagamento anual)

Copilot Enterprise: US$ 30,00 por usuário/mês (pagamento anual)

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot para Microsoft 365

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Copilot?

Diretamente de uma avaliação da Capterra:

A interface do usuário é fácil de usar e navegar, mesmo para iniciantes. A melhor parte é criar agentes de IA usando prompts! Teste, publique, compartilhe, integre e aproveite muitos outros recursos incríveis!

6. Curiosity (ideal para pesquisa unificada em desktops com foco na privacidade em aplicativos locais e na nuvem)

via Curiosity

Algumas equipes querem pesquisa com inteligência artificial, mas não podem enviar seus dados para a nuvem. Se sua organização tem regras de privacidade de dados tão rígidas, esta opção é para você.

O Curiosity adota uma abordagem fundamentalmente diferente da Unframe AI, pois é executado localmente no seu dispositivo, indexando arquivos, e-mails e aplicativos conectados sem encaminhar dados por servidores externos. Isso o torna atraente para indivíduos ou pequenas equipes que trabalham com informações confidenciais, dados regulamentados ou requisitos internos rigorosos de privacidade.

Em vez de atuar como uma camada de conhecimento em toda a empresa, o Curiosity funciona mais como uma camada de inteligência pessoal. Ele ajuda os usuários a encontrar e sintetizar rapidamente informações em seus próprios conteúdos locais e baseados na nuvem. É rápido, fácil de usar offline e projetado com foco na privacidade.

Melhores recursos do Curiosity

Indexe o conteúdo localmente em arquivos, e-mails e aplicativos conectados e opere offline assim que a indexação for concluída.

Conecte seu e-mail, calendário, armazenamento em nuvem e arquivos locais em uma única interface pesquisável.

Faça perguntas em linguagem natural e obtenha respostas sintetizadas a partir do seu conteúdo indexado.

Prós e contras da Curiosity

Prós:

Elimina as preocupações com o processamento de dados confidenciais por serviços em nuvem de terceiros.

A indexação local fornece resultados quase instantâneos sem latência de rede.

Pesquise seus arquivos e notas sem conexão com a internet

Contras:

É apenas para desktop, portanto, não há acesso pela web ou dispositivos móveis.

É necessário armazenamento local e poder de processamento, o que pode afetar o desempenho em máquinas mais antigas.

Os recursos de colaboração em equipe não são tão robustos quanto as ferramentas nativas da nuvem.

Preços da Curiosity

Desenvolvedor: Gratuito

Espaço de trabalho na nuvem: € 500/espaço de trabalho/mês

Espaço de trabalho empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre curiosidade

G2: Avaliações insuficientes

AppSumo: 4,0/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Curiosity?

A maioria dos usuários aprecia a pesquisa rápida e confiável, como esta no G2:

Fácil de usar, ele pode encontrar qualquer documento através do Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams, etc. (quase qualquer aplicativo). Eu economizo meu precioso tempo em vez de procurar documentos/arquivos. Meus dados permanecem seguros no meu computador.

7. Dust (ideal para criar assistentes de IA personalizados com conectores de dados empresariais)

via Dust

Algumas equipes não querem uma ferramenta de pesquisa de uso geral. Elas querem assistentes de IA que reflitam como seu negócio funciona.

O Dust foi criado para empresas que desejam projetar assistentes de IA personalizados, treinados com dados internos e adaptados a casos de uso específicos, como capacitação de vendas, suporte ao cliente ou consultas de conhecimento interno. Em vez de oferecer um assistente compartilhado, o Dust permite que as equipes criem vários agentes específicos com instruções, acesso a dados e comportamentos distintos.

O Dust se integra ao Notion, Slack, Google Drive e GitHub para dar aos seus agentes personalizados acesso ao conhecimento da empresa. É ideal para equipes com habilidades técnicas para configurar e manter esses agentes, já que não é uma solução plug-and-play.

Melhores recursos do Dust

Ajuste como os agentes respondem, quais fontes eles priorizam e como lidam com diferentes tipos de consultas.

Conecte-se às suas ferramentas existentes para fornecer aos agentes de IA conhecimento contextual sobre sua empresa.

Controle quais dados cada agente de IA pode acessar e quais membros da equipe podem usá-los.

Prós e contras

Prós:

Evite as limitações dos assistentes genéricos.

Governança robusta para acesso a dados corporativos

Ideal para organizações com experiência interna em IA ou operações.

Contras:

Você precisará de recursos dedicados para a instalação técnica e configuração contínua.

Há uma curva de aprendizado íngreme para criar e otimizar agentes personalizados.

Tem uma comunidade e um ecossistema menores em comparação com as ferramentas de IA empresariais estabelecidas.

Preços da Dust

Teste gratuito disponível

Pro: €29/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados (mais de 100 usuários)

Avaliações e comentários sobre o Dust

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dust?

Uma opinião no G2 diz:

Isso nos permite criar e implantar agentes de IA muito rapidamente e colocar as equipes em operação com IA diretamente em seus fluxos de trabalho, em vez de tratar a IA como um experimento separado ou uma ferramenta secundária. Essa rapidez em gerar valor tem sido fundamental para impulsionar a adoção real em toda a organização... seria incrível poder dar aos usuários externos (clientes/clientes em potencial) acesso mais fácil para interagir com eles.

8. Onyx (ideal para pesquisa de IA empresarial de código aberto auto-hospedada)

via Onyx

Precisa de uma pesquisa com IA de nível empresarial, mas deseja ter controle total sobre seus dados por motivos de conformidade? As soluções proprietárias em nuvem podem parecer uma caixa preta para você, e talvez você queira evitar a dependência de um único fornecedor.

É aqui que entra o Onyx (anteriormente Danswer). Trata-se de uma plataforma de pesquisa empresarial de código aberto que você mesmo pode hospedar em sua própria infraestrutura. Ela oferece respostas a perguntas com base em IA em ferramentas internas, ao mesmo tempo em que proporciona às organizações total visibilidade e controle sobre como os dados são indexados, processados e armazenados.

Como alternativa ao Unframe AI, o Onyx é ideal para setores regulamentados, oferecendo às empresas controle e transparência que as soluções em nuvem não conseguem igualar.

Melhores recursos do Onyx

Hospede você mesmo a pesquisa de IA empresarial em sua própria infraestrutura

Personalize a lógica de recuperação e classificação para atender às necessidades internas.

Conecta-se a dezenas de ferramentas para impulsionar a pesquisa e a resposta a perguntas baseadas em IA.

Analise a base de código, contribua com melhorias ou personalize a funcionalidade para suas necessidades específicas.

Prós e contras do Onyx

Prós:

Controle máximo sobre a residência de dados e conformidade

O modelo de código aberto evita o aumento dos custos à medida que sua equipe cresce.

Atualizações e melhorias regulares da comunidade de código aberto.

Contras:

Você precisará de uma equipe técnica para implantação, configuração e manutenção.

O suporte é baseado na comunidade, a menos que você opte pelo suporte empresarial.

A configuração inicial é mais complexa do que as alternativas SaaS nativas da nuvem.

Preços do Onyx

Teste gratuito disponível

Negócios: US$ 20/usuário/mês

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários da Onyx

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: avaliações insuficientes

9. Dropbox Dash (ideal para pesquisa universal no Dropbox e aplicativos em nuvem conectados)

via Dropbox

O Dropbox Dash foi projetado para equipes cujo trabalho já gira em torno do Dropbox, mas que desejam maneiras mais inteligentes de encontrar e organizar conteúdo além das pastas.

O Dash permite que você use consultas em linguagem natural e organize o conteúdo em “Stacks” para agrupar informações relacionadas.

Assim como o Unframe AI, o Dash funciona melhor para equipes focadas na descoberta de arquivos, e não em conhecimentos mais amplos ou fluxos de trabalho de execução. Ele melhora a capacidade de localização dentro de um ecossistema existente, em vez de unificar o trabalho entre ferramentas.

Principais recursos do Dropbox Dash

Pesquise no Dropbox e em aplicativos conectados usando linguagem natural para obter respostas sintetizadas.

Agrupe arquivos, links e conteúdos relacionados de diferentes fontes em coleções.

Acesse o Dash de qualquer lugar usando uma extensão do navegador e um aplicativo para desktop, para obter recursos de pesquisa rápida.

Prós e contras do Dropbox Dash

Prós:

Complemento de fácil integração para usuários existentes do Dropbox

Foca na pesquisa e organização sem a complexidade das ferramentas completas de gerenciamento de projetos.

Experiência simples e focada com configuração mínima

Ponte útil entre armazenamento de arquivos e pesquisa

Contras:

É mais valioso para equipes que já utilizam o Dropbox.

Não possui recursos robustos de gerenciamento de projetos ou execução de tarefas.

É um produto relativamente novo que ainda está desenvolvendo recursos.

Preços do Dropbox Dash

Incluído no plano do Dropbox

Avaliações e comentários do Dropbox Dash

G2: 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dropbox Dash?

Uma avaliação do G2 diz:

Em vez de alternar entre diferentes ferramentas, posso usar a pesquisa universal para encontrar arquivos, links e documentos instantaneamente — estejam eles no Dropbox, Google Drive, Slack ou em outro lugar. Os atalhos e resumos alimentados por IA também economizam muito tempo, ajudando-me a chegar às informações certas mais rapidamente e a manter o foco.

10. Notion (ideal para gerenciamento flexível de conhecimento com pesquisa e geração de conteúdo com tecnologia de IA)

via Notion

Para equipes em que o conhecimento está em constante evolução, o desafio não é apenas encontrar informações, mas mantê-las atualizadas, conectadas e utilizáveis. É aí que o Notion se encaixa como uma alternativa ao Unframe AI.

O Notion funciona melhor como um centro de conhecimento vivo. Em vez de indexar informações em várias ferramentas, ele incentiva as equipes a centralizar documentos, notas, wikis e rastreadores de projetos leves em um espaço de trabalho flexível. Com o Notion AI sobreposto, as equipes podem fazer perguntas, resumir conteúdo ou gerar rascunhos diretamente a partir do que já está documentado.

Essa flexibilidade significa que você precisará dedicar tempo para configurar seu espaço de trabalho de modo que ele corresponda à estrutura das ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Notion

Gere e refine conteúdo usando IA para escrever, resumir e criar ideias.

Crie bancos de dados interconectados e visualize os mesmos dados em forma de tabela, quadro Kanban, calendário ou linha do tempo.

Combine texto, bancos de dados e incorporações para criar sistemas personalizados para qualquer caso de uso.

Comece rapidamente com modelos para wikis, documentos e sistemas internos.

Prós e contras do Notion

Prós:

Crie praticamente qualquer sistema, desde rastreadores de projetos até CRMs e bases de conhecimento.

Excelente na criação de bases de conhecimento interconectadas, onde as informações se conectam naturalmente.

Contras:

Há uma curva de aprendizado íngreme para configurações complexas, o que pode sobrecarregar novos usuários.

O desempenho pode ficar mais lento com bancos de dados muito grandes.

Seus recursos nativos de gerenciamento de projetos não são tão robustos quanto as ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos.

Preços do Notion

Gratuito

Mais : US$ 12/usuário/mês

Negócios : US$ 24/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,6/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Veja o que diz uma avaliação mista da Capterra:

Claramente, minha parte favorita do Notion é definitivamente a facilidade de uso, mesmo para iniciantes... No entanto, os recursos de IA deixam muito a desejar. A IA do Notion é significativamente menos capaz do que o ChatGPT, com funcionalidades pouco convincentes. A IA é lenta e, quando usada em páginas com muitos dados, apresenta latência severa, muitas vezes congelando por vários minutos.

Encontre a ferramenta certa para conectar respostas à ação

Não existe uma única alternativa “melhor” ao Unframe AI. E, sinceramente, esse é o ponto.

Algumas equipes precisam de uma melhor inteligência de reuniões. Outras se preocupam profundamente com a privacidade, agentes de IA personalizados ou manter o conhecimento limpo e organizado. A ferramenta certa depende de como sua equipe realmente trabalha, não da aparência de uma demonstração do produto.

Mas algumas coisas são sempre verdadeiras.

A pesquisa por si só não é suficiente. Encontrar informações só importa se levar a decisões, acompanhamentos ou progresso.

Mais ferramentas nem sempre significam mais produtividade. Adicionar outra camada de pesquisa pode aumentar a troca de contexto em vez de reduzi-la.

As soluções mais eficazes conectam insights à execução. Ferramentas que vinculam respostas diretamente a tarefas, documentos e fluxos de trabalho ajudam as equipes a avançar mais rapidamente e com menos atritos.

Quando a pesquisa, os documentos, as tarefas e a automação coexistem, transformar respostas em ação se torna o padrão. Se o seu objetivo é reduzir a dispersão de contexto e reunir seu trabalho, conhecimento e IA em um só lugar, experimente o ClickUp gratuitamente e veja a diferença por si mesmo ✨

Perguntas frequentes (FAQs)

O Unframe AI é uma ferramenta de pesquisa e gerenciamento de conhecimento empresarial baseada em IA. Ele ajuda as equipes a encontrar informações em seus aplicativos e fontes de dados conectados, apresentando respostas das bases de conhecimento da empresa.

As ferramentas de produtividade de IA se concentram em pesquisa inteligente, geração de conteúdo e insights automatizados. Os softwares tradicionais de gerenciamento de projetos enfatizam o acompanhamento de tarefas, cronogramas e gerenciamento de fluxo de trabalho, embora plataformas convergentes como o ClickUp combinem os dois recursos.

Sim, a maioria das alternativas oferece integrações com ferramentas comuns no local de trabalho, como Slack, Google Workspace e Microsoft 365. No entanto, a profundidade dessas integrações varia, desde conexões básicas até sincronização profunda e bidirecional ou pesquisa unificada em todos os aplicativos conectados.