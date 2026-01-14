Como reagir quando você comete um erro no trabalho

Errar é humano. Todos cometem erros no trabalho.

Quase todas as organizações já sentiram o impacto disso em algum momento; apenas 1,3% das equipes relatam nunca ter enfrentado problemas causados por erros humanos.

A diferença, então, não está entre quem comete erros e quem não comete. Está no que acontece depois.

Um erro é um acontecimento, mas sua resposta é uma escolha. A responsabilidade que você assume, a clareza que você traz à comunicação e a solução que você apresenta são muito mais importantes do que o erro em si.

Então, como fazer a escolha certa quando ocorre um erro?

Vamos ver como lidar com erros no trabalho e reduzir a repetição de erros, sem prejudicar a confiança ao longo do caminho.

Tipos comuns de erros no trabalho

Alguns erros são evidentes imediatamente. Outros surgem mais tarde, quando algo dá errado ou uma conversa sai dos trilhos. Mas eles se enquadram em quatro padrões previsíveis:

1. Erros de comunicação

Os desafios de comunicação acontecem quando algo que você pretendia dizer não é interpretado da maneira esperada ou nem chega a ser dito.

📌 Exemplos:

Esquecer de informar alguém que precisava de uma atualização

Dar instruções que pareciam claras na sua cabeça, mas que confundiram outra pessoa

Enviar um e-mail ou mensagem sem contexto importante

2. Erros de tarefa e execução

Falhas nas tarefas e na execução aparecem quando o trabalho entregue não corresponde ao esperado, mas raramente levam à demissão.

📌 Exemplos:

Esquecer de concluir uma etapa em uma tarefa com várias etapas

Perder um prazo porque você subestimou o tempo que a tarefa levaria

Enviar uma versão incorreta de um documento ou arquivo

3. Erros de processo e documentação

Erros de processo e documentação ocorrem quando os sistemas dependem excessivamente da memória em vez da estrutura. Eles raramente são dramáticos no momento, mas se acumulam com o tempo e podem causar uma grande confusão.

📌 Exemplos:

Inserir dados incorretos em um sistema e não detectá-los logo no início

Pular uma etapa em um fluxo de trabalho com várias etapas

Atualizar o trabalho sem atualizar a documentação relacionada

4. Erros interpessoais

Ao contrário dos erros relacionados a tarefas ou processos, os erros interpessoais nem sempre são visíveis. O trabalho é feito, mas algo parece errado no relacionamento.

📌 Exemplos:

Evitar uma conversa difícil até que ela se agrave

Usar um tom em uma mensagem ou reunião que soou rude, desdenhoso ou mais severo do que você pretendia

Fazer suposições sobre propriedade ou responsabilidade sem esclarecimentos

📚 Leia mais: O melhor software de comunicação interna para impulsionar a colaboração em equipe

👀 Você sabia? Estudos sugerem que o perfeccionismo extremo faz mal à saúde. Pessoas que estão constantemente tentando evitar erros ou atingir padrões impossivelmente altos acabam tendo menos satisfação no trabalho. Elas são mais propensas a sofrer de esgotamento do que seus colegas.

Como lidar com erros no trabalho

Você cometeu um erro. E agora? A maneira como você reage nos momentos seguintes é muito mais importante do que o erro em si. Aqui estão seis dicas práticas:

Passo 1: Mantenha a calma e avalie os danos

Antes de fazer qualquer coisa, você precisa sair do modo de pânico. É completamente normal sentir uma onda de frustração, ansiedade ou sentimentos negativos. Mas essas emoções podem obscurecer seu julgamento e afetar sua saúde mental.

Veja o que fazer:

Reserve cinco minutos para você mesmo

Afaste-se da sua mesa, respire fundo ou beba um copo de água.

Pergunte a si mesmo: O que exatamente aconteceu? Qual é o impacto imediato? Quem é afetado? Entenda a situação.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos entrevistados usa três ou mais ferramentas diariamente, lutando contra a “ proliferação de aplicativos ” e fluxos de trabalho dispersos. Embora possa parecer produtivo e ocupado, seu contexto está simplesmente se perdendo entre os aplicativos, sem mencionar o desgaste energético causado pela digitação. O BrainGPT reúne tudo isso: fale uma vez e suas atualizações, tarefas e notas vão parar exatamente onde devem estar no ClickUp. Chega de alternar entre aplicativos, chega de caos — apenas produtividade centralizada e integrada.

Passo 2: Assuma a responsabilidade rapidamente

Seu instinto pode ser explicar por que o erro aconteceu. Mas começar com o contexto pode soar como uma desculpa, mesmo que seja verdade. Portanto, a melhor coisa a fazer é aceitar o erro como algo que você precisa corrigir.

Então, pare e diga a si mesmo: “Cometi esse erro. É minha responsabilidade resolvê-lo”. Ao assumir a responsabilidade pelo erro, você ganha controle sobre os próximos passos.

👀 Você sabia? Nosso cérebro resiste a reconhecer erros porque isso pode parecer uma ameaça à nossa autoimagem e status, o que leva as pessoas a insistirem em seus erros em vez de ajustar o curso. Essa resistência cria uma dissonância cognitiva, um conflito mental que muitas pessoas evitam mantendo crenças incorretas ou negando os erros. Os psicólogos argumentam que aprender a reconhecer os erros é essencial para o crescimento pessoal, relacionamentos mais saudáveis e melhores tomadas de decisão no trabalho.

Passo 3: Comunique-se claramente com seu gerente

Agora que você é o dono da narrativa, você quer moldá-la. Veja o que fazer:

Escolha o canal certo; uma ligação rápida ou uma conversa agendada geralmente é melhor do que uma mensagem de pânico no Slack.

Atenha-se aos fatos. O que aconteceu, qual é o impacto atual e o que você está fazendo agora para entender melhor a situação.

Isso ajuda você a fazer três coisas: explicar o que aconteceu, mostrar que prioriza a comunicação e prometer um acompanhamento focado na solução. Isso cria confiança no momento em que ela poderia estar sendo quebrada.

📚 Leia mais: Como criar um ambiente de trabalho positivo

Passo 4: Sugira pelo menos uma solução

Qualquer pessoa pode trazer um problema à tona. O que sua equipe precisa agora é de alguém que mostre o caminho a seguir.

Não precisa ser perfeito; basta mostrar que você pensou no próximo passo.

Veja o que fazer:

Antes da conversa, pense: qual ação poderia começar a resolver isso? Pode ser reverter uma alteração, enviar um e-mail de correção ou redefinir as prioridades das suas tarefas para ter tempo para a correção.

Apresente sua solução como um ponto de partida, como “Uma coisa que acho que poderíamos fazer é [a solução]. O que você acha?”

📚 Leia mais: Aprenda a aperfeiçoar a comunicação com o cliente

Etapa 5: Corrija o problema imediatamente

Decidiu a solução? Ótimo.

E agora?

Resolva o problema rapidamente, mesmo que isso signifique trabalhar algumas horas extras inicialmente. Você deve limitar os danos potenciais e provar seu compromisso. Se precisar de ajuda, peça.

Além disso, reflita sobre o motivo pelo qual o erro ocorreu. O processo de aprendizagem não foi claro? Houve alguma falha de comunicação? Algum conselho foi ignorado? Anote o que você percebeu.

Você pode manter um registro simples para si mesmo, como: Erro : Enviou o relatório errado

Causa : Utilização de um link de arquivo desatualizado porque a unidade compartilhada não estava sincronizada.

Solução imediata: reenvie o relatório correto.

Prevenção potencial : uma verificação de versão em nosso processo

Observação: sempre verifique a data da última modificação antes de enviar.

Etapa 6: Acompanhamento após a correção

Sua responsabilidade não termina com a correção do erro.

O acompanhamento garante que o problema foi realmente resolvido e mostra que o erro não foi apenas um deslize pontual.

Assim, quando a poeira baixar, envie um breve acompanhamento a todos os afetados.

Algo como: “Olá a todos, só estou voltando para confirmar que [ação corretiva] foi concluída. Obrigado pela paciência. Também [atualizei o processo/documento] para evitar que isso aconteça no futuro”.

Essa mensagem vira a página, melhora a colaboração no local de trabalho e ajuda você a garantir que o erro deixe um legado positivo.

🤯 Como a insegurança no emprego afeta os erros no trabalho: sentir-se inseguro em relação ao seu emprego torna você mais propenso a cometer erros. Pesquisas mostram que, quando os funcionários percebem seu emprego como incerto ou instável, sua capacidade de detectar e evitar erros diminui. Esse efeito está relacionado ao esgotamento.

Exemplos de como pedir desculpas profissionalmente no trabalho

Veja como pedir desculpas por um erro de maneira profissional 👇

1. Não cumprir prazos

Se o prazo já tiver passado, veja como falar sobre o erro:

“Olá, Jane, sinto muito por ter perdido o prazo do projeto. Assumo total responsabilidade por isso. Para corrigir isso, estou priorizando essa tarefa acima de tudo hoje. Você terá o resultado finalizado até amanhã, no máximo.”

2. Envio de informações incorretas

No momento em que você encontrar um erro nas informações que acabou de compartilhar, é importante corrigir o registro rapidamente. Cada minuto que os dados errados permanecem disponíveis gera mais trabalho e confusão para os outros.

Veja como estruturar seu pedido de desculpas:

“Olá a todos, preciso enviar uma correção sobre minha mensagem anterior sobre [projeto]. Os [números] que forneci estavam incorretos. Os números corretos são [números corretos]. Também [corrigi o documento original/atualizei o painel compartilhado]. Peço desculpas por qualquer confusão ou trabalho extra que esse erro tenha causado.”

3. Negligenciar tarefas

Alguém estava contando com você, e você se esqueceu. Em seu pedido de desculpas, você deve mostrar que a prioridade dessa pessoa agora é sua prioridade e que você tem um plano concreto para garantir que esse seja seu último deslize. Veja o que dizer:

“Olá, Sarah, acabei de perceber que deixei completamente de lado a [tarefa] que você me pediu [no dia/em nossa reunião]. Peço desculpas pelo atraso e por qualquer frustração que isso possa ter causado. Essa é minha prioridade agora. Reservei [tempo] na minha agenda para me concentrar exclusivamente nisso. Você receberá [o resultado/minha atualização] até [hora específica]. Agradeço sua paciência enquanto resolvo isso.

4. Falha de comunicação com um cliente

Se você se comunicou mal com um cliente ou prestou um serviço ruim a um consumidor, seu pedido de desculpas deve corrigir o fato e reconfirmar seus objetivos em comum. Sua resposta seria:

“Olá, David, obrigado pelo seu feedback sobre [ponto específico de confusão]. Revisei nossas anotações e percebi uma clara desconexão da nossa parte em relação a [ponto específico]. Peço desculpas por essa falta de clareza da nossa parte. Daqui para frente, compartilharei um breve resumo por escrito após cada ligação para confirmar as ações e decisões tomadas. Isso parece certo para você?

5. Erros que afetaram a receita

Quando você cometer um erro que afete a receita da sua empresa, será necessário apresentar um pedido de desculpas e um plano de ação corretiva que mencione exatamente como você resolverá o problema. Siga as dicas do roteiro a seguir:

“Olá, Jake, preciso corrigir um erro que cometi. Eu [descreva a ação]. Isso resultou em uma cobrança a menos de [valor]. Já [descreva a solução] e notifiquei o cliente com minhas desculpas pelo erro. Para evitar isso, estou adicionando uma etapa ao meu processo para verificar novamente as tabelas de preços em relação aos contratos dos clientes antes de finalizar qualquer fatura. Vou garantir que isso seja um caso isolado e não volte a acontecer.

Como seguir em frente após um erro

A correção está concluída. Seu pedido de desculpas foi enviado. Agora vem a parte difícil: seguir em frente.

Isso acabará afetando o impacto do seu erro na sua carreira e como as consequências se propagam.

Veja como se recuperar após um erro:

1. Reconstrua a confiança

Após um erro, seu cérebro pode repetir o erro em loop, o que pode aumentar a culpa, deixá-lo preocupado e abalar sua confiança. Uma grande preocupação nesse momento é que o erro irá defini-lo, mas isso não acontecerá.

Você quer quebrar esse ciclo para ver o erro como um evento isolado, e não como uma definição da sua capacidade. Veja o que fazer:

Reconheça o sentimento e nomeie-o. Reestruturar os erros e nomear a emoção separa você do sentimento e reduz seu poder. Esse ciclo de feedback consigo mesmo transforma um momento de estresse em uma oportunidade de aprendizado.

Encontre uma tarefa pequena e iminente e conclua-a para provar ao seu sistema nervoso que você ainda é competente. Esse crescimento na sua capacidade de lidar com a pressão pode impulsionar sua carreira.

Se você está preocupado que um erro possa ofuscar todo o seu trabalho, a perspectiva deste usuário do Reddit pode ajudar:

Pela minha experiência, acho que as pessoas também se lembram muito mais das coisas boas que você faz do que dos erros. Elas esperam que todos cometam erros ocasionalmente. Quando comecei a trabalhar, adotei uma abordagem bastante ousada e agressiva, muitas vezes me colocando em situações difíceis. Isso significa que muitas vezes me destaquei de forma positiva, mas também cometi muitos erros. Geralmente, as pessoas só têm coisas positivas a dizer sobre o meu trabalho, ninguém se lembra das dezenas de erros que cometi.

Pela minha experiência, acho que as pessoas também se lembram muito mais das coisas boas que você faz do que dos erros. Elas esperam que todos cometam erros ocasionalmente. Quando comecei a trabalhar, adotei uma abordagem bastante ousada e agressiva, muitas vezes me colocando em situações difíceis. Isso significa que muitas vezes me destaquei de forma positiva, mas também cometi muitos erros. Geralmente, as pessoas só têm coisas positivas a dizer sobre o meu trabalho, ninguém se lembra das dezenas de erros que cometi.

2. Reconstrua a confiança com sua equipe

Um erro pode criar uma rachadura invisível na confiança da sua equipe. A pergunta que eles estão inconscientemente fazendo é: “Isso vai acontecer de novo?” Você deve responder a essa pergunta com uma série de ações consistentes e previsíveis que selem essa rachadura para sempre. Veja o que fazer:

Prometa menos e entregue mais. Nas semanas seguintes a um erro, estabeleça conscientemente prazos um pouco mais fáceis de cumprir e, em seguida, supere-os. Isso ajudará você a provar que é uma aposta segura.

Seja extremamente transparente em sua comunicação. Se houver risco em uma tarefa específica, seja sincero sobre isso. Não hesite em pedir ajuda. Compartilhe sua perspectiva. Isso mostra que você aprendeu a lição sobre comunicação no local de trabalho.

3. Transforme erros em oportunidades de aprendizado

Você sabe qual é o sinal mais verdadeiro de que aprendeu com seus erros no trabalho?

Correção de rumo. Pode ser uma lista de verificação, uma mudança nos processos ou uma automação que proteja você e sua equipe no futuro.

Você deve compartilhar a solução na reunião ou no canal da equipe. Fale sobre o problema que você encontrou e como o resolveu. Isso mostra que você é uma pessoa que resolve problemas.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp BrainGPT para reescrever a comunicação após um erro. Depois de cometer um erro no trabalho, você não deve dar explicações excessivas nem comunicar-se de forma insuficiente. O BrainGPT, seu assistente de redação com IA, ajuda você a redefinir o tom antes que a mensagem seja enviada. Use o BrainGPT para: Reescreva mensagens delicadas para que soem calmas, responsáveis e voltadas para o futuro.

Elimine linguagem defensiva ou emocional que pode surgir em situações de estresse.

Resuma o que deu errado e o que mudou , sem se desculpar excessivamente.

Elabore atualizações de acompanhamento claras que se concentrem em ações, não em desculpas. Use o BrainGPT para redefinir o tom da sua comunicação.

Como evitar erros futuros no trabalho

Erros são inevitáveis, mas os sistemas certos podem torná-los muito menos prováveis. O trabalho hoje está desorganizado. Tarefas, documentos e comunicações estão espalhados por várias ferramentas, o que torna os erros fáceis de passar despercebidos.

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, unifica todas as suas ferramentas digitais e fluxos de trabalho.

Isso ajuda a reduzir a dispersão do trabalho, reunindo tudo o que é necessário para realizar as tarefas em um único lugar.

Quando tudo está em um só lugar, as equipes deixam de depender da memória, das caixas de entrada e das listas de verificação mentais. O contexto não se perde entre as ferramentas. As dependências ficam visíveis. A responsabilidade fica clara.

E os erros são detectados mais cedo porque o trabalho é mais fácil de acompanhar, revisar e revisitar.

Vamos ver como:

1. Use listas de verificação e SOPs

A maioria dos erros repetidos acontece porque etapas importantes ficam na cabeça de alguém. Quando uma tarefa começa a parecer familiar, é hora de tirá-la da sua cabeça e colocá-la em um sistema.

O ClickUp facilita isso porque os SOPs, documentos e listas de verificação ficam diretamente dentro do trabalho.

Use o modelo SOP do ClickUp para anotar o objetivo, as etapas e as transferências uma vez e, em seguida, aplique esse processo a todas as tarefas ou projetos relevantes.

Obtenha um modelo gratuito Padronize os processos da sua equipe com o modelo SOP do ClickUp.

Com este modelo:

Crie tarefas com vários status personalizados para acompanhar o progresso de cada SOP.

Categorize e adicione atributos para gerenciar seus SOPs com campos personalizados.

Adicione perguntas frequentes, inclua links para recursos relevantes e designe responsáveis para garantir a prestação de contas.

A partir daí, transforme o SOP em uma lista de verificação prática ou em um conjunto de subtarefas dentro da própria tarefa. Dessa forma, o processo aparece exatamente quando o trabalho aparece. Você não pode marcar a tarefa como concluída sem passar por todas as etapas, o que evita que ações sejam puladas.

⭐ Bônus: Elabore ou refine os SOPs no ClickUp Docs. Em seguida, use o ClickUp BrainGPT para resumir etapas, reescrever instruções pouco claras ou gerar listas de verificação rápidas a partir de documentos de processos longos. Use o Docs + BrainGPT para elaborar seus processos SOP. O Docs + BrainGPT ajuda você a manter a documentação clara, atualizada e fácil de seguir. Ele reduz os erros causados por processos desatualizados ou ambíguos.

2. Melhorar a priorização de tarefas

Veja o que acontece quando as prioridades não são explícitas: as equipes recorrem à urgência, visibilidade ou suposições. Tarefas dependentes começam muito cedo ou muito tarde.

Como resultado, trabalhos importantes acabam atrasados.

E se você está lidando com a paralisia da priorização, criamos este vídeo para ajudá-lo. Ele oferece dicas e estratégias práticas para priorizar tarefas no trabalho 👇

O ClickUp Tasks ajuda você a dividir o trabalho em subtarefas gerenciáveis.

Você pode atribuir níveis de prioridade, prazos e responsáveis a cada tarefa para que as expectativas fiquem claras.

Use o ClickUp Tasks para definir prioridades

As dependências de tarefas adicionam outra camada de proteção. Quando uma tarefa não pode ser iniciada até que outra seja concluída, as dependências impedem que o trabalho avance prematuramente. Isso ajuda a evitar o retrabalho causado pela falta de informações.

Especialmente para fluxos de trabalho recorrentes, esse recurso garante que o progresso ocorra na ordem correta.

🧠 Curiosidade: Em 2025, os usuários do ClickUp criaram mais de 3,6 bilhões de tarefas! 🤯

⭐ Bônus: Combine a priorização de tarefas com o suporte da IA. Use o ClickUp Brain para resumir rapidamente listas de tarefas, identificar trabalhos atrasados ou bloqueados ou esclarecer os próximos passos quando as prioridades mudarem. Use o ClickUp AI em Tarefas para obter resumos, atualizações de projetos e encontrar tarefas semelhantes.

3. Implemente a colaboração e a comunicação em tempo real

Você pede a um colega uma atualização sobre uma tarefa no Slack.

Eles respondem mais tarde por e-mail, anexando um arquivo, mas omitindo o contexto sobre prazos ou dependências.

O resultado? O trabalho avança com base em suposições. Uma pequena lacuna no contexto se transforma em retrabalho, atrasos ou idas e vindas desnecessárias.

É assim que os erros relacionados à comunicação geralmente acontecem. Porque as conversas e o trabalho estão divididos entre muitas ferramentas.

O ClickUp Chat resolve esse problema. Ele traz as conversas da equipe diretamente para o espaço de trabalho onde suas tarefas estão. Isso evita que você precise alternar entre e-mails, aplicativos de mensagens e comentários para encontrar o contexto ou até mesmo o trabalho.

Você pode colaborar instantaneamente em um espaço centralizado e pesquisável vinculado ao trabalho.

Os principais destaques do ClickUp Chat são 👇

O contexto permanece conectado: o chat fica ao lado de tarefas e documentos relevantes, para que as perguntas e respostas não fiquem isoladas em um aplicativo separado.

Alinhamento mais rápido: coordene prioridades, dependências e mudanças em tempo real, sem esperar por respostas.

Visibilidade compartilhada: as conversas ficam visíveis para todos que precisam delas, reduzindo suposições e conjecturas.

Adicione contexto útil às suas conversas criando tarefas a partir das mensagens do ClickUp Chat.

💡 Dica profissional: em vez de digitar longas explicações ou reexplicar as mesmas etapas no chat, grave um breve tutorial na tela usando o Clips. Um vídeo rápido mostrando como algo deve ser feito geralmente elimina mais ambiguidades do que parágrafos de texto. Grave clipes e armazene-os no Clips Hub para facilitar o acesso centralizado. Use os Clips para: Acompanhe as etapas do processo visualmente

Explique o contexto que é difícil de captar por escrito

Esclareça as correções após um erro para que ele não se repita.

Compartilhe instruções consistentes com vários colegas de equipe Depois de gravados, armazene esses vídeos no Clips Hub para que sejam fáceis de encontrar e reutilizar. Com o tempo, isso cria uma base de conhecimento em vídeo leve que reduz perguntas repetidas, execução inconsistente e erros causados pela comunicação.

4. Faça perguntas esclarecedoras

Antes de pedir esclarecimentos a outras pessoas, a maneira mais rápida de reduzir o risco é verificar se a resposta já existe.

Mas quando está disperso por aplicativos, arquivos e conversas, é fácil perder o controle do trabalho crítico.

O ClickUp BrainGPT Enterprise Search resolve isso extraindo um contexto profundo de todas as suas ferramentas conectadas e aplicativos de terceiros. Ele apresenta respostas significativas e personalizadas que refletem como seu trabalho realmente acontece.

Obtenha respostas contextuais em todos os seus aplicativos e arquivos com o Enterprise Search.

Disponível por meio de uma extensão do navegador ou aplicativo complementar para desktop, o Enterprise Search oferece pesquisa e ação unificadas em todo o seu espaço de trabalho e na web.

Você tem acesso a modelos externos de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini, além de recursos de automação. Você pode entender o contexto e agir de acordo com ele sem precisar alternar entre aplicativos.

💡 Dica profissional: os superagentes podem monitorar o trabalho em segundo plano e intervir quando algo parecer errado. Use os Super Agentes para: Sinalize tarefas com campos obrigatórios, responsáveis ou prazos em falta.

Detecte quando o trabalho está bloqueado ou aguardando informações

Acompanhamento imediato quando as dependências não forem resolvidas

Identifique os riscos antecipadamente com base em padrões em tarefas e projetos Acelere seus fluxos de trabalho com os Super Agentes Como os agentes compreendem o contexto do seu espaço de trabalho, eles se adaptam à forma como sua equipe trabalha. Isso os torna especialmente úteis para evitar os tipos de erros silenciosos, baseados em suposições, que passam despercebidos nas verificações manuais.

Parece bom demais para ser verdade? Este vídeo mostra como configurar seus Super Agentes 🤯

5. Configure automações para evitar erros repetitivos

Ações repetitivas são onde os riscos induzidos pela fadiga acontecem e causam interrupções no fluxo de trabalho. Você pode automatizar essas tarefas para economizar tempo e evitar erros humanos.

Com o ClickUp Automations, você pode automatizar ações rotineiras usando regras simples e sem código.

Qualquer pessoa da sua equipe pode configurar as automações sem código e ajustá-las à medida que os fluxos de trabalho evoluem.

Algumas tarefas que você pode automatizar são:

Atualizações de status e progresso: automatize as mudanças de status à medida que o trabalho avança, para que nada fique parado ou cause confusão. Quando uma tarefa for marcada como “Em revisão”, notifique o revisor. Quando a aprovação for concluída, mova a tarefa para “Pronta para envio”.

Quando uma tarefa for marcada como “Em revisão”, notifique o revisor.

Quando a aprovação estiver concluída, mova a tarefa para “Pronto para envio”.

Responsabilidade e transferências: elimine ambiguidades atribuindo tarefas automaticamente em etapas importantes. Atribua tarefas ao controle de qualidade quando o desenvolvimento estiver concluído. Reatribua tarefas quando a responsabilidade mudar ou alguém estiver indisponível.

Atribua tarefas ao controle de qualidade quando o desenvolvimento estiver concluído

Reatribua tarefas quando a responsabilidade mudar ou alguém não estiver disponível.

Lembretes de prazos e acompanhamento: Evite perder prazos sem precisar fazer acompanhamento manual. Envie lembretes quando os prazos se aproximarem. Sinalize tarefas que não foram atualizadas em um determinado período.

Envie lembretes quando os prazos se aproximarem

Sinalize tarefas que não foram atualizadas em um determinado período

Dependência e tratamento de bloqueadores: Garanta que o trabalho não avance prematuramente. Acione alertas quando tarefas dependentes estiverem incompletas. Atualize os status automaticamente quando os bloqueadores forem resolvidos.

Alerte quando tarefas dependentes estiverem incompletas

Atualize os status automaticamente quando os bloqueadores forem resolvidos

Aplicação de processos repetitivos: Proteja fluxos de trabalho críticos contra omissões Exija que campos específicos sejam preenchidos antes que uma tarefa possa avançar Adicione automaticamente itens de lista de verificação ou subtarefas para trabalhos recorrentes

Exija que campos específicos sejam preenchidos antes que uma tarefa possa avançar

Adicione automaticamente itens de lista de verificação ou subtarefas para trabalhos recorrentes

Quando uma tarefa for marcada como “Em revisão”, notifique o revisor.

Quando a aprovação estiver concluída, mova a tarefa para “Pronto para envio”.

Atribua tarefas ao controle de qualidade quando o desenvolvimento estiver concluído

Reatribua tarefas quando a responsabilidade mudar ou alguém não estiver disponível.

Envie lembretes quando os prazos se aproximarem

Sinalize tarefas que não foram atualizadas em um determinado período

Alerte quando tarefas dependentes estiverem incompletas

Atualize os status automaticamente quando os bloqueadores forem resolvidos

Exija que campos específicos sejam preenchidos antes que uma tarefa possa avançar

Adicione automaticamente itens de lista de verificação ou subtarefas para trabalhos recorrentes

Quando um erro precisa ser escalado

Alguns erros ultrapassam um limite em que o dano potencial é grande demais para ser tratado sozinho. Aqui estão três sinais para saber quando escalar:

1. O impacto está além do seu controle

Se um erro afetar outras equipes, sistemas compartilhados, requisitos de conformidade ou relacionamentos importantes com clientes, provavelmente será necessário tomar decisões para as quais você não está autorizado. Mesmo que compreenda o problema, talvez você não tenha visibilidade ou autoridade para avaliar as consequências de segunda ordem.

Escalar o problema logo no início garante que as partes interessadas certas sejam envolvidas antes que a questão se agrave. Isso também evita que soluções bem-intencionadas criem novos riscos em outras áreas.

Escalar quando:

Vários departamentos são afetados

A confiança do cliente ou as obrigações contratuais estão em risco

Pode haver implicações legais, de segurança ou de conformidade.

2. A solução requer recursos que você não possui

Alguns problemas não podem ser resolvidos apenas com esforço. Eles exigem aprovações orçamentárias, conhecimento especializado, acesso ao sistema ou coordenação entre equipes que estão fora da sua função.

Tentar seguir em frente sem os recursos adequados muitas vezes atrasa a resolução e aumenta os danos. A escalação permite que os líderes desbloqueiem restrições, em vez de deixar que você as compense.

Escalar quando:

A correção requer financiamento, ferramentas ou suporte do fornecedor.

São necessárias habilidades especializadas ou aprovações de superiores

Você está bloqueado, apesar das tentativas razoáveis de resolver o problema.

3. Existe um padrão ou risco sistêmico

Um único erro pode ser um erro humano. Erros repetidos geralmente indicam um processo falho, responsabilidades pouco claras ou lacunas estruturais. Se o mesmo problema continuar a surgir apesar das correções individuais, o risco deixa de ser isolado.

A escalada nesta fase envolve a identificação precoce de problemas sistêmicos. Eles devem ser resolvidos na raiz.

Escalar quando:

Erros semelhantes ocorreram várias vezes.

Soluções temporárias não têm funcionado

A questão revela uma falha mais ampla no fluxo de trabalho ou no processo.

Elimine os erros do seu trabalho com o ClickUp

Erros no trabalho não são uma questão de “se”, mas de “quando”. Mas eles não precisam se repetir. Erros no local de trabalho geralmente decorrem de processos pouco claros, etapas perdidas e falhas de comunicação entre ferramentas dispersas.

A IA contextual do ClickUp oferece a estrutura necessária para evitar esses erros. É uma plataforma completa que ajuda você a criar listas de verificação e SOPs para definir processos, usar dependências de tarefas para evitar etapas puladas e configurar automações para lidar com transferências repetitivas.

Com o ClickUp, você pode criar uma única fonte de verdade para sua equipe e eliminar os erros do seu trabalho.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para realizar suas tarefas corretamente na primeira tentativa ✅

Perguntas frequentes

Não necessariamente cada pequeno erro de digitação, mas você precisa relatar qualquer erro que possa causar danos à empresa. Use esta regra simples: se o erro afetar o trabalho de outra pessoa, um cliente, um prazo, o orçamento ou a qualidade de um produto, você deve informar seu gerente.

Pensar demais é o seu cérebro preso em um loop do passado. Você precisa redirecioná-lo à força para o futuro. Veja o que fazer: Dê a si mesmo um “período de preocupação” limitado, como dez minutos, para sentir a frustração ou o medo. Mude seu foco perguntando: “Qual é uma ação pequena e construtiva que posso realizar agora?” Isso pode incluir documentar uma lição aprendida ou criar uma lista de verificação preventiva.

Comece assumindo a responsabilidade. Não deixe que seu erro afete seu bem-estar nem tenha medo das consequências; diga de forma simples e sincera “Eu errei” e explique o impacto que seu erro teve na equipe. Em seguida, concentre-se no que você pode fazer para melhorar a responsabilidade da sua equipe. No futuro, torne-se a pessoa mais previsível e transparente do projeto. Entregue os resultados com antecedência, comunique-se quando necessário e ajude seus colegas de equipe sempre que puder. Isso mostrará que você internalizou a lição e, aos poucos, reconstruirá a confiança da equipe que você perdeu.

Sim, mas peça desculpas pela sua parte, não pelo evento como um todo. Você poderia dizer algo como: “Sinto muito por ter perdido a reunião. Eu deveria ter pedido esclarecimentos antes. Vamos nos concentrar em como podemos consertar isso juntos”. Isso mostra que você entende seu papel na situação e quer se concentrar em trazer tudo de volta ao normal, sem transferir a culpa.

Você precisa criar um sistema que o ajude a evitar o deslize da próxima vez. Portanto, logo após corrigir o erro, pergunte-se: “Que mudança poderia impedir que isso se repetisse?” Em seguida, incorpore-a. Você pode adicionar uma lista de verificação do ClickUp, uma automação para verificações duplas ou uma etapa de revisão obrigatória em seu SOP. Quando isso faz parte do seu fluxo de trabalho, você está tornando a ação correta automática.