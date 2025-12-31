As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de continuidade de negócios

De acordo com a Pesquisa Global de Gestão de Riscos 2025 da Aon, a interrupção dos negócios foi classificada como o segundo maior risco global para as organizações em 2025. Ainda assim, a maioria das equipes trata o planejamento de continuidade como uma questão de conformidade. Elas o atualizam uma vez por ano e depois se esquecem dele.

Uma ferramenta de gerenciamento de continuidade de negócios pode ajudar. Em vez de deixar os planos acumularem poeira, ela automatiza as avaliações de risco e as mantém atualizadas em tempo real.

Este guia aborda 10 ferramentas de gerenciamento de continuidade de negócios para ajudá-lo a se preparar, responder e se recuperar de interrupções. Se você precisa de uma plataforma BCM dedicada ou de um espaço de trabalho flexível que traga planejamento de continuidade para suas operações diárias, você encontrará a opção certa aqui.

O que é um software de gerenciamento de continuidade de negócios?

O software de gerenciamento de continuidade de negócios (BCM) ajuda sua organização a se planejar, responder e se recuperar de qualquer interrupção, seja um desastre natural, um ataque cibernético ou uma falha na cadeia de suprimentos.

Essas ferramentas centralizam seus planos de resposta a crises ao:

Automatização da comunicação

Acompanhamento de tarefas de recuperação e

Oferecendo uma visão em tempo real da resiliência da sua organização.

Tipos de software de gerenciamento de continuidade de negócios

As soluções modernas de BCM (gestão de continuidade de negócios) são divididas em dois tipos principais. Algumas são plataformas empresariais especializadas com estruturas integradas de avaliação de riscos, como a ISO 22301.

Mas muitas equipes, especialmente nas áreas de produto, engenharia e operações, obtêm mais valor com uma ferramenta flexível de gerenciamento de trabalho. Integrar o planejamento de continuidade diretamente aos fluxos de trabalho diários ajuda essas equipes a se manterem preparadas sem esforço extra.

Abordaremos os dois tipos de ferramentas nesta publicação.

👀 Você sabia? Condições climáticas extremas se tornaram a principal causa de interrupções nos negócios em 2025, ultrapassando os ataques cibernéticos.

Aqui está uma comparação rápida das melhores ferramentas de gerenciamento de resiliência antes de explorá-las em profundidade:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Equipes que desejam um gerenciamento de trabalho unificado com fluxos de trabalho BCM personalizáveis ClickUp Docs para documentação de planos, ClickUp Automations para gatilhos de incidentes, ClickUp Dashboards para rastreamento de status em tempo real, ClickUp Brain para resumos com tecnologia de IA. Gratuitas para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Gerenciamento de riscos Fusion Organizações empresariais que precisam de BCM dedicado com inteligência de risco Gerenciamento integrado de riscos, análise de impacto nos negócios, gerenciamento de crises, monitoramento de riscos de terceiros Preços personalizados LogicManager Empresas de médio porte que buscam uma abordagem de BCM baseada em riscos Fundação de gerenciamento de riscos empresariais, fluxos de trabalho de BIA, manuais de recuperação, gerenciamento de exercícios Preços personalizados Everbridge Organizações que priorizam notificações em massa e comunicação de crise Gerenciamento de eventos críticos, notificação em massa, alertas de TI, centro de comando visual Preços personalizados Archer Empresas que exigem continuidade de negócios integrada ao GRC Gerenciamento integrado de riscos, gerenciamento de políticas, conformidade regulatória, resiliência empresarial Preços personalizados Riskonnect Organizações que desejam serviços gerenciados de BCM com software Plataforma BC in the Cloud, serviços gerenciados, desenvolvimento de planos, facilitação de exercícios Preços personalizados ServiceNow Organizações centradas em TI com um ecossistema ServiceNow existente Integração ITSM, BIA automatizada, planejamento de recuperação, gerenciamento de auditoria Preços personalizados Quantivate Instituições financeiras e setores regulamentados BCM com foco em conformidade, gerenciamento de fornecedores, trilhas de auditoria, relatórios regulatórios Preços personalizados ParaSolution Organizações canadenses e aquelas que precisam de suporte bilíngue Interface bilíngue, gerenciamento de planos, programação de exercícios, controle de documentos Preços personalizados SAI360 Empresas globais que precisam de EHS integrado e gerenciamento de riscos Plataforma combinada de EHS e risco, gestão de aprendizagem, conteúdo regulatório, conformidade global Preços personalizados

Já adotou uma nova ferramenta que acabou por criar mais atritos? Muitas ferramentas de BCM fazem exatamente isso. Os planos ficam numa aplicação, as atualizações noutra e as tarefas de recuperação noutro local.

73% dos funcionários afirmam que alternar entre aplicativos prejudica sua produtividade. Esse tipo de dispersão no trabalho retarda as respostas quando elas são mais importantes.

As melhores ferramentas de continuidade de negócios eliminam esses silos, oferecendo às equipes uma única fonte de verdade para planos, tarefas e comunicação.

Veja como escolher a ferramenta certa:

Documentação do plano e controle de versão: você deve ser capaz de criar, salvar e atualizar planos de continuidade em um único lugar. Todos precisam saber quem é o responsável pelo plano e sempre trabalhar com a versão mais recente.

Recursos de análise de impacto nos negócios: a ferramenta deve ajudá-lo a realizar uma a ferramenta deve ajudá-lo a realizar uma análise de impacto nos negócios para identificar seus processos mais importantes, ver do que eles dependem e decidir o que precisa ser recuperado primeiro.

Notificação e escalonamento automatizados: procure procure notificações e alertas automatizados . A ferramenta deve atribuir tarefas automaticamente assim que um incidente for declarado, para que as pessoas certas possam agir rapidamente.

Painéis e relatórios em tempo real: os painéis em tempo real oferecem à liderança uma visão geral do status da recuperação, da conclusão das tarefas e da alocação de recursos, sem a necessidade de solicitar atualizações manuais.

Gerenciamento de exercícios e testes: sua ferramenta deve ajudá-lo a programar, acompanhar e criar sua ferramenta deve ajudá-lo a programar, acompanhar e criar documentação de planos para exercícios teóricos e simulações, a fim de garantir que seus planos realmente funcionem.

Integração com fluxos de trabalho existentes: verifique se a ferramenta de BCM se conecta bem com os sistemas de gerenciamento de projetos, comunicação e TI que sua equipe já usa.

Escalabilidade e controle de acesso: a ferramenta deve oferecer suporte a equipes remotas, oferecer acesso baseado em funções e funcionar em dispositivos móveis para que as pessoas possam obter informações a qualquer hora e em qualquer lugar.

Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Aqui está uma análise detalhada das melhores ferramentas de gerenciamento de continuidade de negócios que você pode experimentar este ano.

1. ClickUp (ideal para equipes que desejam fluxos de trabalho de BCM personalizáveis + gerenciamento de trabalho em um único lugar)

Obtenha o ClickUp gratuitamente Reúna planos de continuidade de negócios, tarefas de resposta a incidentes e recomendações de resiliência baseadas em IA em uma única ferramenta com o ClickUp.

Em muitas organizações, os planos de continuidade estão em documentos separados das tarefas de resposta, que estão em ferramentas de projeto. As atualizações acontecem em outra ferramenta — normalmente e-mail ou chat.

Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, o ClickUp reúne tudo isso. Seus planos, tarefas, conversas e relatórios ficam no mesmo espaço de trabalho que sua equipe já usa. Isso significa que, quando ocorre um incidente, não há confusão para “acelerar” uma resposta. Todos sabem para onde ir e o que fazer.

Os planos de continuidade no ClickUp são documentos ClickUp Docs ativos nos quais sua equipe pode colaborar. Eles se conectam diretamente às tarefas do ClickUp, que vêm com progresso rastreável, proprietários dedicados e cronogramas definidos.

Crie e vincule tarefas ClickUp acionáveis no ClickUp Docs.

Graças ao ClickUp Automations, quando um incidente é declarado, os fluxos de trabalho podem ser acionados automaticamente — atribuindo tarefas de recuperação, notificando as pessoas certas e escalando problemas sem acompanhamento manual.

A IA contextual nativa do ClickUp torna as respostas ainda mais rápidas. Seu assistente de IA, o ClickUp Brain, exibe instantaneamente o conhecimento do seu espaço de trabalho. As equipes podem fazer perguntas simples como “Qual é o nosso plano de resposta a interrupções?” ou “Quem é responsável pela recuperação do fornecedor?” e obter respostas instantâneas extraídas de planos e tarefas aprovados.

Obtenha respostas instantâneas sobre planos de continuidade de negócios, políticas e estruturas de resiliência e respostas usando o ClickUp Brain.

Os Super Agentes de IA do ClickUp também podem monitorar riscos, etapas perdidas ou trabalhos paralisados e solicitar ações antes que pequenos problemas se agravem.

Com o ClickUp, a continuidade dos negócios se torna parte integrante do dia a dia do trabalho — não um documento que você atualiza uma vez por ano e espera nunca precisar usar.

Melhores recursos do ClickUp

Mapeie cenários de risco, dependências e fluxos de recuperação visualmente para um alinhamento mais rápido com os quadros brancos do ClickUp

Acompanhe o nível de impacto, os objetivos de tempo de recuperação (RTOs) e a criticidade do sistema em uma única visualização com campos personalizados

Dê à sua equipe de liderança visibilidade instantânea do progresso da recuperação e dos gargalos com os painéis ClickUp em tempo real.

Padronize planos de resposta a incidentes e fluxos de trabalho de continuidade entre equipes e regiões com modelos de resposta a riscos.

Limitações do ClickUp

Não há modelos pré-construídos de análise de impacto nos negócios específicos para BCM.

Requer configuração inicial para definir fluxos de trabalho específicos para BCM.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 recomenda o ClickUp para sua continuidade operacional:

Trabalhamos com muitos de nossos clientes por hora, o que sempre cria a necessidade de acompanhar as horas dedicadas a um projeto a qualquer momento. Portanto, registrar as horas e poder analisar quaisquer projetos em andamento ou passados cria uma excelente continuidade dos negócios. O ClickUp nos permite treinar novos membros de forma eficiente, simplesmente permitindo que eles consultem nosso banco de dados de projetos anteriores e acessem todos os materiais produzidos para clientes individuais, dos mais antigos aos mais recentes. Resumindo, escolhemos o ClickUp porque ele atende ao nosso mantra: Treinamento, Escalabilidade e Continuidade!

2. Fusion Risk Management (Ideal para organizações empresariais que precisam de BCM dedicado com inteligência de risco)

via Fusion Risk Management

A Fusion Risk Management é uma plataforma de gestão de riscos e continuidade de negócios criada especificamente para empresas. Seu Fusion Framework System conecta continuidade de negócios, recuperação de desastres de TI, gestão de crises e riscos de terceiros.

Seu diferencial está nas estruturas e fluxos de trabalho pré-construídos para profissionais de BCM. Ele também se destaca na análise de impacto nos negócios (BIA). Use-o para identificar processos críticos, mapear dependências e definir prioridades de recuperação com facilidade.

Principais recursos do Fusion Risk Management

Acesse fluxos de trabalho estruturados de BIA que orientam você na identificação de processos críticos, na documentação de dependências e na definição de objetivos de tempo de recuperação (RTOs).

Priorize o que precisa ser recuperado primeiro e coordene as ações de resposta com mais clareza.

Use o módulo de gerenciamento de crises para obter uma visão do centro de comando com atribuição de tarefas, acompanhamento de status e comunicação com as partes interessadas durante um incidente.

Integre-se facilmente com plataformas de gerenciamento de negócios existentes, como ServiceNow, Workday HR e SalesPoint iQ, entre outras.

Limitações do Fusion Risk Management

Os preços voltados para grandes empresas podem ser muito altos para organizações menores.

A implementação requer uma configuração significativa e gerenciamento de mudanças.

Preços do Fusion Risk Management

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Fusion Risk Management

G2: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fusion Risk Management?

Um usuário satisfeito relata:

O Infusion Uploader, baseado em IA, reduz significativamente o trabalho manual em 30%, aumentando a eficiência na criação de planos de continuidade de negócios e recuperação de desastres.

3. LogicManager (Ideal para empresas de médio porte que buscam uma abordagem de BCM baseada em riscos)

via LogicManager

O LogicManager oferece uma abordagem baseada em riscos para a gestão da continuidade dos negócios. Ele começa ajudando as equipes a identificar e avaliar os riscos organizacionais e, em seguida, usa essas informações para orientar a análise do impacto nos negócios e o planejamento da continuidade. Ao vincular os planos de recuperação diretamente aos riscos e dependências reais, o LogicManager mantém o BCM focado no que realmente pode interromper os negócios, e não apenas no cumprimento dos requisitos de conformidade.

Você pode personalizar as categorias de risco e as escalas de impacto de acordo com suas necessidades. Você também obtém relatórios prontos para conformidade com trilhas de auditoria para todo o ciclo de vida do programa de BCM.

Melhores recursos do LogicManager

Estruture a continuidade dos negócios com base nos princípios de gerenciamento de riscos empresariais, garantindo que os planos abordem as ameaças mais significativas.

Acesse fluxos de trabalho passo a passo para realizar BIAs, documentar processos críticos e desenvolver estratégias de recuperação.

Use ferramentas integradas para planejar, executar e documentar exercícios de recuperação, incluindo o agendamento de simulações teóricas e o acompanhamento de atividades de correção.

Limitações do LogicManager

A abordagem centrada no risco pode parecer estranha para equipes acostumadas a ferramentas focadas em planos.

Para obter o máximo valor, é necessário comprometer-se com a metodologia da LogicManager.

A interface do usuário pode ser confusa e frustrante.

Preços do LogicManager

Preços personalizados

Avaliações e comentários do LogicManager

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LogicManager?

Um usuário compartilha no G2:

Agradeço o fato de o LogicManager reunir todos os nossos riscos em um único sistema, o que o torna muito útil e centraliza a gestão de riscos em toda a nossa organização... A facilidade de comunicação e colaboração que ele promove entre as divisões, compartilhando informações atualizadas, é louvável.

📚 Leia também: Software de gerenciamento de riscos empresariais

4. Everbridge 360 (ideal para organizações que priorizam a comunicação em situações de crise)

via Everbridge 360

A Everbridge é uma plataforma de gerenciamento de eventos críticos. Ela se concentra na comunicação e coordenação em tempo real durante crises. Enquanto muitas ferramentas de BCM se concentram no planejamento, a Everbridge se destaca pelo gerenciamento ativo de incidentes.

Seu sistema de notificação em massa pode alcançar grandes grupos rapidamente por SMS, voz e e-mail, ajudando as equipes a compartilhar atualizações, dar instruções e manter-se alinhadas quando a velocidade é fundamental. Durante uma crise, essa comunicação rápida pode ser a diferença entre uma resposta coordenada e o caos total.

Melhores recursos do Everbridge 360

Entre em contato com várias pessoas em vários canais, com rastreamento de confirmação e comunicação bidirecional.

Mantenha-se atualizado com um painel em tempo real que mostra o status do incidente, a localização das equipes de resposta e a conclusão das tarefas durante uma crise ativa.

Integre-se a ferramentas de monitoramento de TI para alertar automaticamente os engenheiros de plantão quando sistemas críticos falharem.

Limitações do Everbridge 360

Mais focadas na comunicação de resposta do que no planejamento e na documentação

O preço premium reflete recursos de nível empresarial.

Preços do Everbridge 360

Preços personalizados com base no número de usuários e módulos

Avaliações e comentários sobre o Everbridge 360

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Everbridge 360?

Um revisor da G2 elogia a ferramenta:

O que mais aprecio na Everbridge, além de seus recursos de resposta rápida para eventos críticos e envio de mensagens em massa, são seus recursos de segmentação e roteamento. Eles funcionam perfeitamente, permitindo que eu notifique apenas o pessoal relevante sempre que recebemos um alerta.

5. Archer (Ideal para empresas que exigem continuidade de negócios integrada ao GRC)

via Archer

A Archer oferece uma plataforma integrada de governança, risco e conformidade (GRC) com recursos robustos de continuidade de negócios. Ela foi criada para grandes organizações que desejam que o planejamento de continuidade faça parte de um programa mais amplo de risco e conformidade.

A Archer conecta a continuidade dos negócios a áreas como risco operacional, risco de terceiros e conformidade regulatória. Isso dá às equipes uma visão única de como as interrupções afetam o panorama geral de riscos, em vez de gerenciar a continuidade de forma isolada.

Melhores recursos do Archer

Gere relatórios diários, semanais e mensais sobre conformidade com riscos.

Configure uma estrutura visual de conformidade com SOPs e mapas de processos

Documente, versione e distribua políticas de continuidade com fluxos de trabalho de aprovação e acompanhamento de atestados.

Limitações do Archer

Os usuários relatam que alguns módulos podem ser difíceis de configurar e usar.

Mais adequadas para grandes empresas com equipes dedicadas de GRC.

Preços da Archer

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Archer

G2: 3,6/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Archer?

Um usuário compartilha no Capterra:

Assim como as avaliações de segurança, ela pode ser personalizada para ter um módulo de avaliação e realizar tarefas como envio de e-mails e alertas com facilidade. No geral, é uma ferramenta muito útil e sua capacidade de ser personalizada para atender às necessidades da empresa lhe dá uma vantagem.

6. Riskonnect (Ideal para organizações que desejam serviços de BCM gerenciados com software)

via Riskonnect

A Riskonnect oferece uma combinação única de software BCM e serviços gerenciados. Sua plataforma BC in the Cloud fornece a tecnologia. E sua equipe de consultoria ajuda você a criar, manter e testar seu programa de continuidade.

Essa abordagem híbrida é ideal para organizações que precisam de um programa de BCM maduro, mas não têm o conhecimento interno ou os recursos para criá-lo. A Riskonnect funciona essencialmente como uma extensão da sua equipe.

Melhores recursos do Riskonnect

Acesse todos os dados de exposição a riscos da sua organização em um só lugar

Obtenha painéis detalhados e insights acionáveis para lidar com os riscos de interrupção dos negócios mais rapidamente.

Crie formulários personalizados e automatize a entrada manual de dados

Limitações do Riskonnect

A personalização abrangente pode ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem da ferramenta.

Os serviços gerenciados geram custos contínuos além do licenciamento de software.

Preços da Riskonnect

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Riskonnect

G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Riskonnect?

Um usuário do G2 compartilha um feedback misto:

A combinação de IRM + Análise de Dados tem sido uma plataforma fantástica, combinando dados de sinistros e negócios para gerar valor para as partes interessadas externas e internas... A personalização da plataforma tem sido benéfica, mas também um obstáculo para a facilidade de solução.

7. ServiceNow Business Continuity Management (Ideal para organizações centradas em TI com um ecossistema ServiceNow existente)

via ServiceNow Gestão da Continuidade dos Negócios

O ServiceNow Business Continuity Management é desenvolvido na plataforma ServiceNow. Isso o torna uma opção natural para organizações que já utilizam o ServiceNow para gerenciamento de serviços de TI (ITSM). A integração estreita significa que seus planos de recuperação de desastres de TI se conectam diretamente ao seu CMDB e aos fluxos de trabalho de gerenciamento de incidentes.

Automatize facilmente a análise de impacto nos negócios, extraindo dados da sua implementação existente do ServiceNow. Identifique automaticamente quais aplicativos suportam processos críticos de negócios e calcule o impacto de sua indisponibilidade.

Principais recursos do Gerenciamento de Continuidade de Negócios da ServiceNow

Crie fluxos de trabalho automatizados de continuidade de negócios, fluxos de trabalho de recuperação de TI e muito mais em uma única plataforma interconectada.

Acionem tarefas de recuperação e manuais de execução automaticamente quando incidentes forem detectados.

Use a IA para obter respostas inteligentes na ponta dos dedos

Limitações da gestão da continuidade dos negócios da ServiceNow

Requer a plataforma ServiceNow, o que pode não fazer sentido se você ainda não for cliente.

Mais focadas na recuperação de desastres de TI do que na continuidade dos negócios em toda a empresa.

Preços do Gerenciamento de Continuidade de Negócios da ServiceNow

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Gerenciamento de Continuidade de Negócios da ServiceNow

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

8. Quantivate (Ideal para instituições financeiras e setores regulamentados)

via Quantivate

A Quantivate é uma plataforma de BCM e gestão de riscos para instituições financeiras e outros setores altamente regulamentados. Ela facilita o cumprimento dos requisitos de conformidade, com fluxos de trabalho pré-configurados para relatórios regulatórios e gestão de auditorias.

É particularmente forte na gestão de fornecedores e na avaliação de riscos de terceiros. Estas são questões críticas para bancos e cooperativas de crédito sujeitos à supervisão regulatória de suas cadeias de suprimentos.

Melhores recursos do Quantivate

Realize uma avaliação abrangente dos riscos de terceiros e uma validação da continuidade dos negócios para fornecedores.

Mantenha trilhas de auditoria detalhadas e acesse modelos de relatórios regulatórios.

Crie, armazene e atualize planos de continuidade e gestão de crises em um único lugar.

Quantifique as limitações

O foco específico do setor pode limitar o apelo para organizações fora dos setores regulamentados.

Preços da Quantivate

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Quantivate

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. ParaSolution (Ideal para organizações que precisam de suporte bilíngue)

via premiercontinuum

A ParaSolution é uma fornecedora canadense de software de BCM que oferece uma plataforma bilíngue (inglês/francês). É uma ótima opção para empresas que operam no Canadá ou em outros ambientes multilíngues.

É necessária uma abordagem direta à BCM, com foco na gestão de planos, programação de exercícios e controle de documentos, sem a complexidade das plataformas empresariais de maior dimensão.

Melhores recursos do ParaSolution

Obtenha modelos estruturados para documentar planos de continuidade de negócios, com controle de versão e fluxos de trabalho de aprovação.

Programe, acompanhe e documente exercícios e testes de recuperação.

Limitações da ParaSolution

Conjunto de recursos menor em comparação com plataformas empresariais

Menos opções de integração disponíveis

Preços da ParaSolution

Preços personalizados

Avaliações e comentários da ParaSolution

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. SAI360 (Ideal para empresas globais que precisam de EHS integrado e gerenciamento de riscos)

via SAI360

O SAI360 é uma plataforma abrangente de gestão ambiental, de saúde, segurança (EHS) e de riscos que inclui recursos de continuidade de negócios. Ele foi projetado para empresas globais que precisam gerenciar a BCM juntamente com outros domínios de risco operacional.

O ponto forte desta plataforma GRC é sua amplitude — você pode gerenciar tudo, desde relatórios de incidentes até gerenciamento de treinamento e planejamento de continuidade de negócios em um único sistema.

Melhores recursos do SAI360

Combine a continuidade dos negócios com a conformidade ambiental, a gestão da segurança e o risco operacional.

Implemente módulos de treinamento para garantir que sua equipe conheça suas funções nos planos de continuidade.

Acesse conteúdo regulatório e acompanhamento de conformidade para várias jurisdições

Limitações do SAI360

Os usuários relatam que páginas e relatórios mais pesados podem demorar muito tempo para carregar.

Vários usuários compartilham uma experiência menos que ideal com o suporte ao cliente

Preços do SAI360

Preços personalizados

Avaliações e comentários da SAI360

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SAI360?

Uma avaliação da G2 diz:

Possui um painel intuitivo de relatórios e análises que promove insights sobre a conscientização de riscos. É altamente escalável e flexível, o que o torna ideal para empresas de qualquer tamanho, pois garante um alto retorno sobre o investimento.

Incorpore a continuidade dos negócios ao seu fluxo de trabalho diário com o ClickUp

O melhor plano de continuidade de negócios é aquele que sua equipe realmente usa. Não um documento esquecido. E definitivamente não um sistema especializado que sua equipe só abre durante os treinamentos.

O ClickUp traz o gerenciamento da continuidade dos negócios para o espaço de trabalho em que sua equipe já atua diariamente. Você documenta seus planos no ClickUp Docs. Você atribui tarefas de recuperação com o ClickUp Tasks. Você automatiza a resposta a incidentes com o ClickUp Automations. E você acompanha o progresso da recuperação com o ClickUp Dashboards.

Quando ocorre uma interrupção, sua equipe não precisa aprender a usar uma nova ferramenta sob pressão. Ela responde usando a mesma plataforma que usa para todos os projetos, com todo o contexto necessário ao seu alcance.

Pare de tratar a continuidade dos negócios como uma simples verificação de conformidade. Torne-a parte do modo como sua equipe trabalha.

Crie um programa de continuidade de negócios que esteja realmente pronto quando você precisar. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo.

Perguntas frequentes

O software de continuidade de negócios se concentra na preparação e resposta a interrupções. Ele ajuda as equipes a planejar o que fazer quando algo dá errado. As ferramentas de gerenciamento de projetos se concentram no trabalho diário, como tarefas, prazos e colaboração. As ferramentas de BCM são criadas para emergências, enquanto as ferramentas de projeto são criadas para operações normais.

Sim. Equipes pequenas costumam ser mais vulneráveis a interrupções porque têm menos pessoas e backups. O software BCM as ajuda a planejar com antecedência, atribuir responsabilidades claras e se recuperar mais rapidamente, sem caos. Mesmo planos simples podem fazer uma grande diferença quando algo inesperado acontece.

O planejamento de continuidade de negócios abrange como toda a empresa continua funcionando durante uma interrupção. A recuperação de desastres concentra-se principalmente na restauração de sistemas e dados de TI. A recuperação de desastres é uma parte da continuidade de negócios, mas o planejamento de continuidade também leva em consideração pessoas, processos, fornecedores e comunicação.

A maioria das organizações deve testar seus planos pelo menos uma vez por ano. Sistemas críticos ou equipes de alto risco podem testar com mais frequência. Testes regulares ajudam as equipes a encontrar lacunas, manter os planos atualizados e garantir que todos saibam o que fazer antes que um incidente real aconteça.