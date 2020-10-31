Como usar o ClickUp para definir metas para sua equipe

A equipe da ClickUp tem uma rotina semanal regular que sempre seguimos.

Estabelecemos metas semanais para o que estamos fazendo naquela semana.

Cada membro da equipe lista de 4 a 5 metas que deseja atingir e progredir em direção a elas.

Isso reflete as principais prioridades que temos para a semana.

Durante a semana, atualizamos nossas metas com o que trabalhamos e qualquer progresso que fizemos.

Costumávamos fazer isso com uma combinação do Slack e do Google Sheets... mas então tivemos uma ideia melhor:

E se colocássemos metas e OKRs diretamente no ClickUp, sem depender de outro software de OKR?

Dessa forma, nossa empresa estaria alinhada em todos os aspectos – com os grandes objetivos da empresa e os principais resultados que queremos alcançar.

Boas notícias: você também pode usá-lo!

A ClickUp adicionou esse recurso porque não havia uma ferramenta excelente no mercado para vincular metas e tarefas.

Na versão ClickUp dos OKRs, você define metas e, em seguida, quaisquer objetivos que deseja atingir para tornar essa meta uma realidade.

“Atualmente, a única maneira de acompanhar metas é usar uma planilha ou um aplicativo inteiro dedicado a metas (que também é extremamente caro e voltado para empresas). Queríamos uma maneira não apenas de acompanhar metas tradicionais no ClickUp, mas também coisas como Sprints, onde podemos vincular tarefas de diferentes lugares”, disse Zeb Evans, CEO/cofundador do ClickUp.

As metas do ClickUp trazem clareza

Veja como funciona. Em cada seção de metas, os membros da equipe podem listar o nome, a descrição e as datas de vencimento.

Em seguida, as equipes podem usar o ClickUp para listar metas específicas e até mesmo conectá-las a uma tarefa.

Você pode até usar o campo de descrição para esclarecer seus objetivos e adicionar quaisquer detalhes complementares.

Defina suas metas

O ClickUp Goals também permite definir metas numéricas, conclusões de tarefas, verdadeiro/falso ou uma meta monetária.

As equipes podem então ver quem definiu metas para o quê e como esperam alcançá-las.

Se você estiver trabalhando sozinho ou quiser definir metas individuais, defina suas metas como Privadas ao começar.

Depois de definir seus objetivos, você estará pronto para começar a trabalhar.

Bônus: Eleve o nível de suas metas definindo metas SMART! 💜

Como usamos as metas no ClickUp?

Uma das maneiras como usamos metas na ClickUp é definindo quadros de resultados semanais.

Estas são as nossas principais iniciativas para a semana e o que esperamos conseguir realizar.

“Criar um quadro de resultados semanal é, de longe, minha tática mais eficaz para evitar a procrastinação e definir prioridades. Eu estabeleço expectativas desafiadoras (mas realistas) para mim mesma e as divido em partes menores a cada dia para garantir que todas as tarefas sejam concluídas. Em vez de ir para o trabalho sem rumo, meu quadro de resultados me dá um senso diário de propósito para o que preciso realizar”, disse Sophia Kaminski, líder da equipe de sucesso do cliente da ClickUp.

Muitas vezes, isso envolve responder a um certo número de solicitações de ajuda, editar várias páginas de destino do site ou iniciar um novo sistema de faturamento ou análise.

As metas devem ser sempre mensuráveis, o que pode significar dividir os projetos em tarefas menores e, em seguida, tentar concluir um determinado número de tarefas por semana.

Também podemos usar metas para nos ajudar a planejar iniciativas maiores, como receitas ambiciosas ou metas de marketing, e ver qual o efeito que elas têm nos resultados financeiros.

Com os boletins semanais, sabemos em que cada pessoa está trabalhando e podemos verificar se isso corresponde às metas e iniciativas mais amplas do projeto da empresa.

Esse é outro fator motivador para nos mantermos focados no que é mais importante.

Bônus: Metas SMART de RH

Conclusão: Lembre-se sempre de vincular suas metas a um objetivo maior.

As metas não devem existir no vácuo.

Sua equipe deve perceber como suas tarefas e projetos estão contribuindo para o panorama geral.

Para isso, as Metas no ClickUp podem ajudá-lo a definir seus projetos.

Se você sabe o que está tentando realizar, é mais fácil criar um trabalho que tenha significado, em vez de existir apenas porque você precisa fazer alguma coisa.

Em vez disso, comece com o objetivo da empresa e, em seguida, crie projetos e tarefas para ajudá-lo a alcançá-los.

As metas e objetivos da sua equipe devem estar sempre alinhados com os objetivos da empresa – e agora o ClickUp Goals permite que você faça isso em um único lugar, para toda a organização.