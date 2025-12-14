Mais de 20 melhores prompts da Krea AI para texto em imagem e vídeo

Não faltam ferramentas de IA que podem transformar suas ideias incrivelmente ousadas em imagens impressionantes. Quando a Krea lançou seu modelo interno, o Krea 1, em junho de 2025, era fácil descartá-lo como apenas mais um modelo de imagem de IA.

Afinal, em que mais ele poderia ser melhor? No tratamento de prompts? Na tipografia? Ou em transferências de estilo inteligentes?

Bem, tudo isso e também resolve o problema recorrente da “aparência de IA” ao gerar visuais que evitam os artefatos habituais da IA e texturas estranhas.

Ficamos intrigados. Então, decidimos testar o Krea nós mesmos e, nesse processo, criamos uma biblioteca de prompts do Krea AI que você pode usar com suas próprias modificações e ajustes.

Krea vs. alternativas populares

Ferramenta Ideal para Pontos fortes Limitações Preços Krea AI Iteração visual em tempo real; imagem + vídeo Entradas multimodais, esboços em tela, mais de 50 modelos, geração de vídeo Opções impressionantes, computação gratuita limitada, ainda em fase beta. Gratuito (50 tokens), atualizações pagas ClickUp Fluxo de trabalho criativo completo Geração de imagens por IA mais gerenciamento de fluxo de trabalho, automações, biblioteca de prompts Mais orientado para o fluxo de trabalho do que para o estilo Incluído nos planos do ClickUp Leonardo AI Recursos de jogos, texturas 3D, estilos de marca Geração de textura OBJ, treinamento de modelo personalizado, alta aderência ao prompt Objetos inorgânicos precisam de várias tentativas Nível gratuito + US$ 10–US$ 48/mês Midjourney Estilos artísticos premium Melhor estética artística, enorme comunidade, consistência de referência Sem plano gratuito; interface Discord; sem vídeo US$ 8–US$ 96/mês Ideograma Gráficos + tipografia Melhor renderização de texto; resultados com qualidade de pôster Não é ideal para fotorrealismo. Níveis gratuitos + pagos Runway Gen-4 Realismo dos personagens e cenas cinematográficas Ideal para pessoas e estética de ação ao vivo Menor controle sobre gráficos estilizados Apenas planos pagos

Entendendo o Krea AI

O Krea AI é uma ferramenta de criação iterativa que usa modelos de IA (inteligência artificial) proprietários e de terceiros para gerar, aprimorar, editar e animar vídeos e imagens de alta qualidade.

Você insere um prompt de texto (ou uma imagem/vídeo existente) e o Krea AI usa modelos avançados para produzir resultados de alta qualidade e visualmente ricos, que vão desde imagens fotorrealistas até arte estilizada, videoclipes ou versões aprimoradas/melhoradas de visuais existentes.

A Krea AI se afasta de uma abordagem baseada em comandos e se aproxima de uma parceria cooperativa em tempo real.

👀 Você sabia? Em junho de 2022, a Cosmopolitan publicou a primeira capa de revista criada inteiramente pelo DALL·E 2. A equipe editorial colaborou com um artista digital para refinar a arte final. O prompt final que eles usaram foi “Foto em grande angular tirada de baixo de uma astronauta com um corpo atlético caminhando por Marte em um universo infinito, ondas de sintetizador, arte digital”. via Cosmopolitan

O que são prompts da Krea AI?

Os prompts da Krea AI são instruções que informam à plataforma que tipo de visual você deseja criar. Aqui, você pode descrever textualmente a imagem desejada, enviar imagens e referências de estilo para a Krea interpretar e até mesmo oferecer orientação ao vivo, compartilhando sua tela e webcam.

O Krea também oferece uma tela em tempo real onde você pode esboçar formas ou fazer anotações para orientar a criação da IA em tempo real. No geral, a ferramenta pode interpretar pistas textuais e visuais para gerar imagens de acordo com sua imaginação.

Como escrever prompts que obtêm bons resultados com o Krea AI?

A qualidade do resultado do Krea depende significativamente da estrutura e do formato do seu prompt. Quanto mais específica e clara for a descrição da sua imaginação, mais peculiar será a representação obtida.

No entanto, as palavras podem ser limitantes na descrição de certos estilos. E essa é uma das razões pelas quais os vários modais de entrada do Krea podem ser úteis para obter os resultados desejados.

Veja como você pode criar seus prompts textual e visualmente para obter o melhor do Krea AI:

1. Use palavras descritivas

Comece com um tema claro, ou seja, o ponto focal central da sua imagem. Agora, descreva-o usando palavras descritivas para que a IA possa ter uma compreensão mais intuitiva do que você deseja criar.

Não sabe como descrever seu tema ou imaginação?

Divida em quatro camadas:

Aparência física : pense nos atributos do objeto, como texturas, cores, materiais e escala.

Ação ou estado : verbo para descrever movimento, quietude ou interação de um sujeito

Atmosfera : qualidade emocional ou sensorial do assunto

Contexto ou cenário: ambiente, período de tempo, clima

📌 Salve este prompt: Assunto: Um violinista Aparência física: manto com fios prateados, pele suave como porcelana, olhos âmbar brilhantes, violino de madeira intricado, cabelo preto como a meia-noite trançado, botas metálicas reflexivas Ação ou estado: tocando intensamente no meio da apresentação, com o arco cortando o ar com um efeito de desfoque de movimento Atmosfera: dramática, etérea, clima eletrizante Contexto ou cenário: em um palco flutuante em uma sala de concertos com gravidade zero, cercada por fragmentos de luz suspensosPrompt completo: Um violinista com uma capa prateada, pele suave como porcelana, olhos âmbar brilhantes, cabelos negros trançados e botas metálicas reflexivas, tocando intensamente no meio da apresentação com o arco cortando o ar. Atmosfera dramática, etérea e eletrizante dentro de uma sala de concertos em gravidade zero, cheia de fragmentos de luz flutuantes.

Se você está avaliando ferramentas de geração de imagens com IA, fizemos uma análise detalhada para economizar seu tempo. Assista abaixo 👇

2. Seja específico sobre os detalhes da composição

Concentre-se na imagem como um todo. Pense na iluminação, no clima, no tipo de imagem e em como você deseja que os elementos sejam organizados na imagem.

Os modificadores em seus prompts de imagem de IA fornecem ao gerador de imagens uma estrutura visual a ser seguida.

Veja o que especificar:

Tipo de imagem : fotografia, pintura em aquarela, ilustração digital, renderização 3D, esboço a lápis, pintura a óleo, gráfico vetorial

Estilo artístico : hiperrealismo, anime, estética do Studio Ghibli, art nouveau, cyberpunk, arte minimalista, barroco, design plano

Iluminação : luz natural suave através das janelas, iluminação forte de estúdio com sombras profundas, brilho de néon de letreiros, iluminação de contorno, luz de fundo da hora dourada, luz difusa nublada

Ângulo técnico : foto macro em close-up, vista aérea, grade isométrica, inclinação do ângulo holandês, profundidade de campo rasa, lente olho de peixe, perspectiva de ângulo baixo

Composição : regra dos terços, centralização simétrica, linhas de orientação, camadas de primeiro plano-plano médio-plano de fundo, espaço negativo, enquadramento dentro do quadro

Resolução: 4K ultra-detalhada, qualidade cinematográfica 8K ou escolha entre os filtros de resolução predefinidos.

O Krea também oferece acesso a mais de 1.000 modelos de estilo, tanto próprios quanto criados por membros da comunidade. Você pode aplicar esses estilos diretamente se tiver dificuldade em explicar seu conceito ou até mesmo treinar seu próprio modelo de estilo personalizado para obter visuais consistentes em várias gerações.

💡 Dica profissional: crie seus prompts gradualmente usando uma técnica de encadeamento de prompts para ajudar a IA a renderizar composições de imagens complexas. Comece com elementos básicos e, em seguida, adicione detalhes secundários, como iluminação, efeitos atmosféricos e nitidez. Isso evita que a IA fique confusa com muitas instruções de uma só vez e oferece controle preciso sobre cada elemento visual.

3. Escolha seu modelo de IA

O Krea reúne vários modelos de IA em uma única interface, oferecendo flexibilidade para combinar a ferramenta certa com suas necessidades criativas. Mas isso também significa que você precisa entender os pontos fortes e as limitações de cada modelo para obter os melhores resultados. Aqui está uma tabela rápida para ajudá-lo a escolher os melhores modelos para suas necessidades específicas:

Modelo Ideal para Principal ponto forte Resultado e resolução Krea 1 Fotorealismo Resolve o problema do “aspecto de IA” 4 imagens, 4096 Flux Uso geral Referências de estilo 4 imagens, 1024 Nano Banana Aderência ao prompt Raciocínio, conhecimento do mundo, prompts complexos 2 imagens, 1024 Imagem ChatGPT Cenas complexas Raciocínio avançado 2 imagens, 1024 Ideograma Gráficos Estilos planos e estéticos, tipografia 2 imagens, 1024 Runway Gen-4 Personagens Qualidade cinematográfica 2 imagens, 1024

4. Referências de feed

Às vezes, você tem uma visão exata, mas as palavras não são suficientes. Você quer aquele brilho neon específico de um beco cyberpunk ou a textura exata da madeira desgastada de uma foto que tirou no verão passado. O texto por si só nem sempre consegue preencher essa lacuna.

No Krea, insira referências visuais diretamente no processo de geração. A plataforma lê suas imagens e extrai seu DNA visual, ou seja, esquemas de cores, ambientes de iluminação, estruturas de composição, qualidades de textura, e os aplica ao seu resultado final.

O que é mais fácil? Descrever um pôr do sol que você fotografou no ano passado ou simplesmente enviá-lo?

A última opção. Veja como as entradas multimodais ampliam o que você pode criar:

Carregue imagens : insira até três imagens como referência de estilo, cores, personagens ou composição. O Krea pode misturar características de cada imagem ou extrair elementos específicos de cada uma para representar em seu resultado final.

Entrada da webcam : aponte sua câmera para objetos, esboços ou até mesmo para você mesmo. A plataforma reconhece formas, cores e movimentos em tempo real e gera interpretações em tempo real do que vê.

Pintura em tela : esboce formas aproximadas diretamente na tela do Krea para influenciar a composição e o posicionamento dos elementos na sua imagem final.

Compartilhamento de tela: ofereça diretamente uma prévia do seu Pinterest ou painéis de inspiração e deixe a IA gerar interpretações a partir das pistas visuais.

5. Continue iterando

O Krea foi criado para um processo iterativo. Você pode gerar, ajustar, regenerar e refinar a saída da IA até chegar a algo que funcione.

Quer alterar o ângulo da câmera?

Remover elementos indesejados do quadro?

Alterar a iluminação em uma imagem?

Quer converter um esboço em uma renderização fotográfica?

Escolha o recurso gerado por IA na pasta e forneça um prompt de texto simples, como: “Ilumine novamente a cena. Torne-a mais clara, com a luz do dia entrando pelas janelas”.

A plataforma processa suas instruções e atualiza a imagem de acordo. Você também pode controlar o quanto a plataforma altera sua imagem ajustando a intensidade da IA.

Dito isso, aqui está uma fórmula confiável para estruturar seus prompts:

Tipo de imagem + assunto descritivo sólido + detalhes específicos da composição + imagem ou estilo de referência + seleção do modelo de IA

Lembre-se de que nenhum guia de engenharia de prompts substituirá a experimentação prática. Você precisa testar diferentes modelos e gerar imagens por conta própria para entender o que funciona.

Navegue pela comunidade Krea para ver o que outras pessoas criaram, estudar suas sugestões e modelar suas experiências.

Junte-se ao servidor Discord da plataforma para fazer perguntas e aprender com usuários que já descobriram as peculiaridades de cada modelo.

👀 Você sabia: O primeiro grande programa de arte com IA, o AARON, foi criado no início da década de 1970 pelo artista e cientista da computação britânico Harold Cohen. Nesse programa, robôs foram ensinados a criar desenhos que Cohen posteriormente coloria à mão.

Principais prompts da Krea AI para diferentes casos de uso

O Krea transforma os fluxos de trabalho criativos, oferecendo acesso a mais de 50 modelos de IA. Brinque e use uma combinação de prompts de texto, referências de estilo, proporções e até mesmo esboços para descrever o que você deseja criar.

Embora tenha uma curva de aprendizado, é intuitivo. Esta lista com mais de 30 prompts da Krea AI lhe dará inspiração suficiente para criar e experimentar seus próprios prompts.

É hora de dar vida ao seu engenheiro de prompts interior.

Prompts de imagem Krea para designers gráficos e ilustradores

1. Gere uma renderização fotorrealista de um hambúrguer vegetariano imponente com um pão multigrãos, queijo cheddar forte, cogumelos grelhados, pimentão vermelho assado e folhas de espinafre crocantes, tudo flutuando em um rico fundo laranja-dourado. Ervas frescas, migalhas de pão e tomates cereja vermelhos pairam em suspensão dinâmica ao redor dos ingredientes, como se fossem capturados por uma rajada de vento saborosa. A iluminação é quente e direcional, destacando gotículas de umidade, texturas e brilho em todas as camadas. Inclua uma gradação de cores orgânicas vibrantes que evocam a sensação de uma refeição fresca e gourmet.

via Krea AI

2. Uma cobra em azul profundo envolvendo o rosto da menina, com escamas detalhadas e texturizadas. Os lábios da menina são vermelhos brilhantes, lustrosos e expressivos. Seu cabelo, sobrancelhas e cílios são brancos puros, combinando perfeitamente com o fundo branco limpo. A imagem geral cria um contraste marcante entre os tons de azul, vermelho e branco.

via Krea AI

3. Uma boutique Dior apresenta uma fachada escultural branca e fluida. Borboletas metálicas caem em cascata da saliência curva acima da entrada. Uma iluminação dourada e acolhedora ilumina o arco e as letras da marca. As vitrines de vidro revelam o interior. A fotografia da hora azul captura a vista ao nível da rua. Arquitetura orgânica moderna com detalhes fotorrealistas.

4. Uma mulher em um terno cinza senta-se de pernas cruzadas no capô de um carro antigo. A cena é em preto e branco, exceto pelos frascos de cosméticos coloridos em rosa e roxo. Um grande frasco de perfume de cristal emoldura sua figura. Folhas verdes e hastes de lavanda roxas entrelaçam-se na composição. O carro antigo exibe detalhes cromados e faróis clássicos. Fotografia surreal de produto com estilo de colagem de mídia mista.

💡 Dica profissional: está quase lá, mas ainda não está satisfeito com o resultado? Experimente o recurso de parâmetro Reuse do Krea. Ele traz o prompt, o modelo e as configurações exatas daquela geração para a caixa de prompt, permitindo que você faça uma rápida repetição e edição. Se isso não funcionar, use o encadeamento de prompts para obter o resultado desejado.

5. Um pôster de viagem no estilo dos anos 1960 mostra uma cidade litorânea ao pôr do sol. Blocos de cores planas em laranja e azul-petróleo dominam a imagem. Silhuetas arquitetônicas simplificadas se alinham no horizonte. Ondas geométricas rolam sob o sol poente. A textura da serigrafia adiciona autenticidade.

via Krea AI

6. Um brilho labial Kiko em tom rosa cintilante está em pé na grama verde fresca. Gotas de orvalho matinal cobrem as folhas da grama. A luz bokeh brilha em todo o fundo. A luz quente do sol incide do canto superior direito. O produto cosmético reflete a luz natural. Fotografia macro com profundidade de campo rasa. Estética de fotografia de produto fresca e natural.

💡 Dica profissional: Está em dúvida se deve usar o ChatGPT ou o gerador de imagens Meta AI para produzir imagens melhores? Aqui está um guia rápido: Use o ChatGPT para: fotos fotorrealistas de produtos, retratos detalhados de personagens, composições complexas com vários elementos e visuais precisos específicos da marca. Use o Meta AI para: esboços rápidos de conceitos, estilos artísticos abstratos, paletas de cores experimentais e iterações rápidas durante as fases iniciais de brainstorming.

Prompts de imagem Krea para equipes de marketing e publicidade

7. O rosto de uma mulher repousa tranquilamente entre margaridas brancas e flores verdes. Seus olhos estão fechados, com maquiagem natural. Sardas pontilham seu nariz e bochechas. Sua mão toca suavemente o queixo, mostrando um anel de ouro. As flores emolduram todo o seu rosto. A iluminação natural suave destaca sua pele. Fotografia de beleza em close-up com composição floral orgânica.

via Krea AI

💡 Dica profissional: Quer que o Krea gere resultados que se assemelhem às suas imagens/estilo de referência? Defina a escala de semelhança para um valor mais alto para que ele se aproxime mais da imagem original.

8. Capacete de astronauta cheio de flores, fotografia de campo de luz. Todos os planos focais possíveis são capturados simultaneamente, permitindo o reajuste do foco após a captura, criando a capacidade característica de ver ao redor dos objetos com mudanças sutis de paralaxe. A estética distinta da fotografia computacional mostra informações de profundidade impossíveis com cada pétala nítida, independentemente da posição.

via Krea AI

👀 Você sabia? Mais de 34 milhões de imagens são geradas diariamente em plataformas de IA como Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E. Embora os artistas possam ter conotações negativas em relação à arte de IA, esse número enorme simplesmente mostra como a IA democratizou a criação de imagens para todos.

9. Uma colagem caótica de recortes de revistas e jornais, incluindo rostos humanos, câmeras de vigilância, anúncios, rótulos de produtos, aparelhos estranhos, logotipos e textos fragmentados sobrepostos uns aos outros sem um único espaço vazio. Adicione bordas irregulares, cantos torcidos do papel, sombras de recortes sobrepostos e pequenas rugas para dar realismo.

via Krea AI

10. Um smartphone flutua contra um fundo gradiente vibrante de azul elétrico a magenta. Formas geométricas abstratas orbitam ao redor do dispositivo. Foto nítida do produto com iluminação dramática por baixo. Estilo de propaganda tecnológica moderna com cores ousadas e composição dinâmica.

11. Uma cena de café da manhã em uma bancada de mármore. Croissant fresco ao lado de uma xícara de café fumegante. A luz natural da manhã que entra pela janela cria sombras suaves. Grãos de café espalhados adicionam textura. Fotografia de estilo de vida com tons quentes e convidativos e espaço em branco generoso para sobreposição de texto.

via Krea AI

12. Uma modelo caminha por uma rua urbana vestindo um blazer oversized. O desfoque de movimento sugere movimento e energia. A iluminação da hora dourada cria sombras dramáticas. Edifícios de concreto emolduram o fundo. Fotografia de moda de rua com alto contraste e gradação de cores cinematográfica.

via Krea AI

💡 Dica profissional: você tem uma renderização digital de baixa qualidade ou imagens originais excessivamente comprimidas? Use o recurso Enhancer do Krea para reinventar criativamente como seria uma versão mais nítida e com maior resolução da cena.

13. Dois magos idosos com longas barbas brancas jogam xadrez em uma mesa de madeira em uma biblioteca mal iluminada. Eles usam chapéus altos e pontudos de retalhos e mantos ricamente texturizados em tons de joias. Livros antigos encadernados em couro enchem as prateleiras atrás deles. A iluminação ambiente aconchegante cria sombras suaves em seus rostos marcados pelo tempo.

via Krea AI

Prompts de imagem Krea para IA e artistas conceituais

14. Uma paisagem espacial vibrante de planetas musicais e nebulosas, iluminação dramática discreta, arte digital, 8K IMAX, cinematográfica, resolução fotorrealista

via Krea AI

👀 Você sabia? Uma obra de arte criada pela Midjourney ganhou um prêmio na Feira Estadual do Colorado de 2022, marcando uma das primeiras vezes em que a arte criada por IA superou as obras humanas em uma competição tradicional.

15. Cachoeiras caem das bordas e se dissolvem em névoa antes de chegar ao fundo. Ruínas antigas repousam em cada ilha, conectadas por pontes de luz cintilantes. Nebulosas roxas e douradas rodopiam no céu acima, lançando cores surreais sobre tudo.

16. Uma pomba branca com penas cor de pêssego voa pelo céu estrelado da noite. Brilhos dourados seguem o pássaro como poeira estelar, criando um caminho luminoso na escuridão. O fundo cósmico mostra estrelas espalhadas e nebulosas sutis. As asas da pomba se abrem amplamente em pleno voo, cada pena detalhada e brilhando com tons quentes de laranja.

via Krea AI

💡 Dica profissional: use prompts negativos para especificar elementos indesejados em uma imagem. Por exemplo, “penas borradas” e “brilho superexposto” para garantir que detalhes nítidos não apaguem o efeito de poeira estelar. Além disso, use o modelo Krea 1 com 75% de força de IA para obter a melhor renderização fotorrealista de penas individuais.

16. Duas silhuetas estão em pé em um enorme arco com vista para uma paisagem alienígena futurista. Enormes estruturas esféricas e edifícios cilíndricos imponentes erguem-se do terreno desértico sob um céu nebuloso. A arquitetura combina curvas orgânicas com elementos industriais. A luz quente do sol se filtra através da poeira atmosférica, criando uma iluminação dramática e sombras longas no solo arenoso.

via Krea AI

17. Um Pégaso branco com asas estendidas está em pé em um penhasco de uma ilha flutuante ao nascer do sol. Ruínas antigas cobertas de musgo e cachoeiras caem em cascata nas nuvens enevoadas abaixo. Uma luz dourada rompe o céu, enquanto a grama exuberante cobre o terreno. O fundo mostra profundidade atmosférica com um âmbar quente que se transforma em um céu turquesa.

18. Uma divindade da floresta com pele com textura de casca de árvore e ombros cobertos de musgo emerge da folhagem esmeralda. Chifres coroam sua cabeça, entrelaçados com galhos e flores brancas. A luz do sol salpicada cria um efeito de contorno nas texturas orgânicas. Sua expressão serena transmite sabedoria ancestral contra a vegetação verde em camadas.

🧠 Curiosidade: A arte criada por máquinas tem algum valor? Em 2018, um retrato gerado por IA intitulado Retrato de Edmond de Belamy foi leiloado na Christie's por US$ 432.500. Esse evento gerou um debate global sobre a criatividade das máquinas.

Prompts Krea para edição e aprimoramentos de IA

19. Ilumine novamente a cena e torne-a mais clara com a luz do sol entrando pelas janelas.

via Krea AI

💡 Dica profissional: ao inserir imagens de referência, use uma linguagem descritiva e adequada. Por exemplo, em vez de simplesmente dizer “Transforme esta foto em um desenho como a imagem de referência”, diga “Transforme esta foto em uma ilustração digital, com um fundo rosa liso e traços detalhados, para que corresponda à imagem de referência”.

20. Reenquadre a imagem. Diminua o zoom em 100% para que possamos ver apenas a parte superior do corpo do homem.

via Krea AI

21. Mude o ângulo da câmera. Gire a câmera/ângulo do objeto para que possamos ver a mulher de perfil, vista lateral.

via Krea AI

22. Remova elementos indesejáveis de uma cena. Por exemplo, remova todas as pessoas da rua para que ela pareça vazia.

via Krea AI

23. Para alterações no vestuário, edite esta imagem e mude a cor da jaqueta de preto para amarelo.

24. Alterne estilos e transforme esboços e conceitos simples em trabalhos mais detalhados, como renderizações ou fotografias.

via Krea AI

*Observação: todas as imagens nesta seção são provenientes do Krea.

💡 Dica profissional: ao editar imagens, não diga à IA o que alterar — descreva o resultado final que você deseja. Em vez de “remover o fundo e adicionar desfoque”, tente “criar um retrato com fundo bokeh suave e o objeto em foco nítido”.

Continue experimentando e busque inspiração em outros criadores para ver como eles estão usando ferramentas de IA para criar as melhores criações visuais.

Quais são os erros comuns ao usar prompts no Krea AI?

O Krea oferece recursos abrangentes. E leva tempo para se acostumar com suas modalidades e conjuntos de recursos.

Se você tem enfrentado dificuldades para gerar os visuais desejados, aqui estão alguns erros que você pode estar cometendo.

Erro Por que isso acontece Solução Fazendo tudo com um único modelo Existem mais de 50 modelos de IA para geração de imagens e mais de 10 modelos para criação de vídeos. Ao criar todos os tipos de imagens artísticas, abstratas, animadas ou gráficas sem alterar o modelo de IA, você pode obter um resultado bastante decepcionante. Experimente. Descubra em que os diferentes modelos se destacam, ou seja, runway-4 para referência de personagens, Nano Banana e ChatGPT para prompts de pintura + texto. Não use o modo Raw Os modelos da Krea são treinados para gerar resultados “atraentes” por padrão. Esse viés estético contraria certos estilos artísticos ou renderizações técnicas. Ative o Modo Raw quando quiser que o modelo gere imagens menos artísticas. Ignorando as configurações de força da IA O controle deslizante AI Strength controla o quanto a plataforma interpreta suas referências em relação ao seu prompt de texto. Quando você não ajusta a escala, obtém resultados que são em grande parte irrelevantes. Escolha uma força de IA mais baixa quando quiser que o Krea priorize prompts de texto e siga rigorosamente as referências. Sobrecarga dos prompts Encher prompts com mais de 50 descritores confunde o processo de geração. Siga o processo de criação passo a passo se houver vários detalhes minuciosos e sutis a serem cuidados. Usando ferramentas de tela passivamente A tela do Krea (formas, pincéis, ferramentas de difusão) foi criada para refinamento contínuo, não para tentativas únicas. Esboce formas aproximadas, use a Varinha Mágica para seleções inteligentes e repita 3 a 5 vezes para obter resultados refinados. Uso indevido de entradas de webcam e compartilhamento de tela Os usuários esperam que a câmera os coloque literalmente nas cenas ou presumem que o compartilhamento de tela crie réplicas exatas. A IA interpreta formas, cores e movimentos — não copia diretamente. Use a webcam para influenciar formas/cores abstratas e compartilhe a tela para consultar painéis de inspiração ou coleções de referência. Modelos personalizados treinados pela comunidade O Krea oferece mais de 1.000 modelos de estilo da comunidade. Os usuários utilizam modelos básicos por padrão e perdem estilos especializados que atendem exatamente às suas necessidades. Navegue pelos estilos da comunidade antes de criar prompts complexos. Muitas estéticas de nicho (cyberpunk neon, Studio Ghibli, art nouveau) são pré-treinadas e estão prontas para serem aplicadas.

Limitações do uso do Krea AI

O Krea é impressionante, mas não é uma ferramenta perfeita. Aqui estão alguns pontos em que o processo iterativo criativo do Krea fica aquém do esperado:

Tokens de computação limitados : você precisa de planos pagos, pois o plano gratuito oferece apenas 50 unidades de computação por mês — isso se esgota rapidamente quando você está iterando conceitos ou testando vários modelos de IA para um único projeto.

Opções excessivas : embora mais de 50 modelos pareçam impressionantes, isso confunde os iniciantes que precisam apenas de geração básica de imagens e não requerem controle avançado sobre transferência de estilo ou mecanismos de renderização especializados. Tudo o que eles precisam é de : embora mais de 50 modelos pareçam impressionantes, isso confunde os iniciantes que precisam apenas de geração básica de imagens e não requerem controle avançado sobre transferência de estilo ou mecanismos de renderização especializados. Tudo o que eles precisam é de prompts de geração de imagens para começar.

Dificuldades com nuances : a IA interpreta erroneamente conceitos abstratos, descrições excessivamente detalhadas ou solicitações que combinam vários estilos artísticos — experimente : a IA interpreta erroneamente conceitos abstratos, descrições excessivamente detalhadas ou solicitações que combinam vários estilos artísticos — experimente prompts de cadeia de pensamento , especialmente na geração em tempo real, onde os resultados mudam constantemente à medida que você ajusta os elementos da tela.

Sem funcionalidade offline : você precisa de uma conexão estável com a internet para acessar qualquer recurso, pois o Krea é totalmente baseado na web.

Ainda em beta ativo: embora o Krea esteja lançando recursos gradualmente, alguns deles ainda são experimentais, com bugs ocasionais e funcionalidades incompletas.

Não suporta conteúdo longo: você só pode criar vídeos de até 10 a 12 segundos, o que significa que terá que gerar vários clipes e uni-los em um software externo de edição de vídeo para qualquer coisa mais longa.

2. Leonardo AI

via Leonardo AI

A Leonardo AI (adquirida pela Canva) é uma plataforma de IA generativa que usa algoritmos avançados de ML para transformar prompts textuais em imagens de alta qualidade. O modelo básico proprietário da ferramenta, Leonardo Phoenix, permite que os usuários criem uma ampla variedade de recursos visuais, desde arte conceitual e recursos de jogos até gráficos de marketing e maquetes de produtos.

Com ele, você obtém uma grande biblioteca de modelos de IA pré-treinados otimizados para estilos artísticos específicos e até mesmo a oportunidade de treinar seus próprios modelos personalizados. A interface intuitiva do Leonardo, baseada em navegador, torna-o acessível tanto para iniciantes quanto para profissionais.

Melhores recursos do Leonardo AI

Gere imagens fotorrealistas com forte retenção de detalhes e aderência consistente ao prompt, mesmo ao adicionar sobreposições de texto às imagens.

Carregue arquivos OBJ e gere texturas contextualmente inteligentes para recursos 3D.

Esboce conceitos usando o Realtime Canvas e veja esses esboços se transformarem em conceitos detalhados de personagens e ambientes.

Treine modelos de IA personalizados em seu próprio conjunto de dados para manter a estética da marca e os designs dos personagens consistentes em várias gerações.

Limitações do Leonardo AI

Gerar objetos inorgânicos realistas, como carros e máquinas, pode exigir várias tentativas em comparação com objetos orgânicos.

Os usuários gratuitos enfrentam filas de geração mais lentas durante os horários de pico, com prioridade dada aos assinantes pagos.

Preços do Leonardo AI

Gratuito : 150 tokens diários

Aprendiz : US$ 10/mês

Artisan : US$ 24/mês

Maestro: US$ 48/mês

Avaliações e comentários sobre o Leonardo AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Leonardo AI?

Aqui está uma avaliação do G2:

A Leonardo. Ai oferece propriedade total do conteúdo gerado, com todos os direitos permanecendo com o usuário. Os créditos API sem prazo de validade permitem um planejamento de longo prazo. Também permite o treinamento de modelos personalizados e permissões de projeto detalhadas, tornando a colaboração entre equipes com diferentes necessidades de acesso muito mais fácil.

A Leonardo. Ai oferece propriedade total do conteúdo gerado, com todos os direitos permanecendo com o usuário. Os créditos API sem prazo de validade permitem um planejamento de longo prazo. Também permite o treinamento de modelos personalizados e permissões de projeto detalhadas, tornando a colaboração entre equipes com diferentes necessidades de acesso muito mais fácil.

3. Midjourney

via Midjourney

O Midjourney se destaca na produção de imagens artísticas altamente estilizadas, com uma estética distinta que muitos consideram o padrão ouro para profissionais criativos.

A plataforma funciona principalmente através do Discord, criando obras de arte e ilustrações detalhadas a partir de descrições de texto. Cada geração torna-se parte de uma galeria comunitária pesquisável, onde você pode navegar por milhões de imagens com seus prompts exatos visíveis.

Ao contrário da abordagem de iteração em tempo real do Krea, o Midjourney se concentra em fornecer resultados artísticos refinados e coesos, que geralmente requerem ajustes mínimos.

Melhores recursos do Midjourney

Oferece inspiração infinita e oportunidades de aprendizado com seu feed comunitário aberto.

Modo Relax para geração ilimitada de imagens em um ritmo mais lento

Carregue imagens de referência para manter a consistência entre as criações ou aplique estilos artísticos específicos, preservando as características dos personagens.

Execute várias tarefas de geração simultâneas ao mesmo tempo.

Modo Stealth para manter imagens e vídeos privados quando você não quiser que eles apareçam na galeria da comunidade.

Limitações do Midjourney

No momento, não há versão de avaliação gratuita disponível, sendo necessário um compromisso de assinatura imediato para testar a plataforma.

Os usuários frequentemente criticam a falta de suporte ao cliente e a ausência de canais de comunicação diretos.

O tempo de GPU é calculado com base no tempo real de processamento do servidor, e não no tempo de espera na fila, tornando a estimativa de custo imprevisível para prompts complexos.

Preços do Midjourney

Básico : US$ 8/mês

Padrão : US$ 24/mês

Pro : US$ 48/mês

Mega: US$ 96/mês

Avaliações e comentários do Midjourney

G2: 4,5/5 (100 avaliações)

Capterra:

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Midjourney?

Aqui está uma avaliação do G2:

Gosto do fato de que, quando usado corretamente, o Midjourney pode ajudar a criar imagens que parecem realmente realistas e podem economizar muito tempo. É simples de usar depois que você aprende a dar os prompts certos.

Gosto do fato de que, quando usado corretamente, o Midjourney pode ajudar a criar imagens que parecem realmente realistas e podem economizar muito tempo. É simples de usar depois que você aprende a dar os prompts certos.

Otimize seus processos criativos com o ClickUp

Antes de assinar mais uma ferramenta de IA ou experimentar outros modelos, pare e pense no que você realmente precisa.

Se suas necessidades visuais não exigem uma seleção extensa de modelos ou controle de estilo hiperespecializado, talvez você não precise de uma plataforma dedicada como a Krea.

Com o ClickUp, você pode gerar imagens impressionantes diretamente em seu espaço de trabalho. E o melhor de tudo é que não para por aí.

O ClickUp ajuda você a gerenciar seus fluxos de trabalho criativos do início ao fim. Com automações de IA integradas, agentes de IA, pesquisa contextual e documentos alimentados por IA, você pode passar rapidamente da ideia à execução.

Pronto para reunir todo o seu fluxo de trabalho criativo em um só lugar? Cadastre-se no ClickUp — seu espaço de trabalho conectado.

Perguntas frequentes

Treine um modelo de IA personalizado enviando pelo menos três imagens existentes dos recursos visuais da sua marca. O Krea atribui então um código de estilo exclusivo que você pode aplicar às gerações futuras. Use esta etapa para manter uma estética consistente em todas as saídas sem ter que recriar prompts a cada vez.

Não. Imagens e vídeos requerem fluxos de trabalho separados. Você pode gerar uma imagem primeiro e, em seguida, usá-la como quadro inicial para a geração de vídeo, carregando-a na linha do tempo do quadro-chave. A plataforma não suporta a criação simultânea de imagem e vídeo a partir de um único prompt.

Busque prompts ricos e elaborados, com detalhes sobre estilo, texturas, iluminação, configurações da câmera e ambiente. Você também pode inserir referências ou desenhar na tela para orientar um resultado preciso.

Use a caixa de prompts negativos durante o upscaling ou a geração de padrões para excluir elementos indesejados do resultado final. Especifique itens como imagens borradas, artefatos, distorções ou imprecisões anatômicas para refinar a qualidade da saída. Isso ajuda a IA a se concentrar nos elementos desejados, evitando problemas comuns de geração.

O Krea oferece fluxos de trabalho integrados para geração de imagens e vídeos em tempo real. Ele também se concentra em aprimoramentos e edições assistidos por IA. O Midjourney, no entanto, se destaca em imagens estilizadas com excepcional coerência estética, mas se concentra exclusivamente na geração de imagens. Escolha com base na sua necessidade de versatilidade ou produção artística pura.

Sim. O plano gratuito oferece 50 tokens de computação por dia. Dependendo do modelo escolhido, você pode testar entre 6 e 25 prompts por dia.