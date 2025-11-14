Os 10 melhores softwares de gerenciamento de estoque para construção em 2025

Por trás de cada estrutura — desde arranha-céus imponentes até casas aconchegantes — há uma história de planejamento meticuloso e gestão de recursos.

Desde garantir que os materiais cheguem a tempo até manter-se dentro do orçamento, mesmo o menor atraso pode comprometer um projeto no setor da construção civil. Os riscos são elevados, assim como a complexidade de gerenciar tudo, desde os níveis de estoque até os cronogramas de aquisição.

Hoje, os profissionais da construção civil enfrentam desafios como flutuações nos custos dos materiais, interrupções na cadeia de abastecimento e a crescente necessidade de rastrear recursos em vários locais.

O setor exige uma gestão meticulosa e eficiente, que só pode ser alcançada com o software certo para gerenciamento de sistemas de estoque.

Então, aqui está uma lista dos 10 melhores softwares de gerenciamento de estoque para construção civil para ajudar a refinar as operações, reduzir o desperdício e manter esses sonhos no caminho certo.

⏰ Resumo de 60 segundos Aqui está a nossa seleção dos melhores softwares de gestão de inventário para profissionais da construção civil, que o ajudarão a otimizar a gestão do seu inventário: ClickUp : Ideal para otimizar e gerenciar operações de inventário Buildertrend: Ideal para simplificar a gestão de projetos de construção Procore: Ideal para gerenciamento de construções em grande escala Encarregado de obras: Ideal para empreiteiros de pequeno a médio porte Xero: Ideal para pequenas empresas que necessitam de soluções de contabilidade escaláveis. Sortly: Ideal para pequenas empresas de construção com necessidades simples de inventário Zoho Inventory: Ideal para empresas que lidam com pedidos multicanais Sage 50 Accounting: Ideal para pequenas e médias empresas de construção civil QuickBooks Online: Ideal para pequenas e médias empresas de construção civil AlignBooks: Ideal para pequenas empresas e MPMEs

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de estoque para construção?

As empresas estão ansiosas por um acompanhamento do inventário em tempo real — e por um bom motivo.

De acordo com o Engineering and Construction Industry Outlook da Deloitte, algumas organizações até experimentaram o uso de drones para inspecionar locais, monitorar o progresso e gerenciar o inventário em tempo real. Impressionante? Sim. Prático para todos? Nem tanto.

Para a maioria das empresas de construção, um software confiável de inventário de construção faz um bom trabalho ao controlar o estoque e avaliar os ativos de construção. Quer rastrear equipamentos de alto valor ou gerenciar o inventário? O software ideal também ajudará você a gerenciar isso.

🧠 Você sabia? Os capacetes de segurança foram usados pela primeira vez em 1919 e foram um dos primeiros equipamentos de segurança da era moderna. Inicialmente, eram feitos de lona, cola e tinta preta. Imagine tentar controlar o estoque de equipamentos de segurança naquela época!

Tudo o que você precisa fazer é priorizar alguns recursos. Veja o que procurar em um software de otimização de estoque:

Atualizações de estoque em tempo real : evite custos elevados com falta ou excesso de estoque com um software que fornece atualizações em tempo real sobre os níveis de materiais e equipamentos.

Ferramentas de planejamento de materiais: simplifique o planejamento da cadeia de suprimentos, alinhando as necessidades de materiais com o cronograma de construção para obter prazos de projeto contínuos.

Design simples e intuitivo : garanta que todos os membros da equipe possam gerenciar o inventário de forma eficaz, sem precisar passar horas em treinamentos técnicos.

Acesso móvel e na nuvem : mantenha os dados de inventário ao seu alcance, seja no local ou no escritório, usando smartphones ou tablets.

Rastreamento em vários locais : gerencie facilmente materiais e equipamentos em vários locais de trabalho para garantir a alocação e as transferências adequadas.

Opções personalizáveis e escaláveis : escolha um software que cresça com a sua empresa e se adapte às suas necessidades de inventário em constante evolução.

Relatórios detalhados e análises: obtenha insights úteis com relatórios sobre tendências, uso e custos de estoque para tomar decisões de compra mais inteligentes.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de estoque para construção civil

1. ClickUp (Ideal para otimizar e gerenciar operações de inventário)

Qualquer pessoa que trabalhe na construção civil conhece bem as dificuldades da gestão de estoque:

Atrasos nos projetos e desperdício de recursos devido a um acompanhamento deficiente do inventário

Itens em excesso ocupam espaço e custam dinheiro, enquanto o estoque insuficiente leva à perda de oportunidades.

Processos manuais demorados que atrasam tudo

Estoque obsoleto esquecido acumulando-se nos armazéns

Normalmente, resolver essas questões significa utilizar várias ferramentas — painéis, automação, notificações — no trabalho.

Mas por que complicar as coisas? O ClickUp simplifica tudo com sua solução completa para gerenciamento de estoque, colaboração em equipe e produtividade.

Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Comece com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp. Ele centraliza os níveis de estoque, novos pedidos, fornecedores e custos, mantendo todos os seus dados de estoque organizados e acessíveis.

Saiba mais Acompanhe os níveis de estoque, novos pedidos, status dos pedidos, fornecedores e custos em um só lugar com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp.

Acompanhar tendências e movimentos também ajuda a evitar o excesso de estoque ou a falta de suprimentos essenciais.

Visualizações do ClickUp

Os projetos de construção são dinâmicos e cada função — gerentes de obra, responsáveis pelas compras ou empreiteiros — requer diferentes conhecimentos.

A versatilidade do ClickUp se destaca, especialmente através do ClickUp Views, que se adapta às diferentes necessidades do projeto. O ClickUp oferece mais de 15 visualizações totalmente personalizáveis para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Com a visualização em tabela do ClickUp, você pode personalizar colunas para SKUs, quantidades e locais, facilitando a identificação de lacunas e a transferência de suprimentos para onde for necessário. Imagine saber exatamente quantos sacos de concreto existem no local A em comparação com o local B em questão de segundos.

Organize seu inventário para encontrar discrepâncias imediatamente com a Visualização de Tabela do ClickUp

Use a Visualização de Lista do ClickUp para priorizar pedidos de compra, a Visualização de Tabela para acompanhar quantidades e logística e a Visualização de Calendário para alinhar as entregas de materiais com os cronogramas do projeto. Para equipes no local, a Visualização de Quadro simplifica o acompanhamento de tarefas para despachos ou transferências de equipamentos.

O ClickUp Construction Management Template leva as coisas ainda mais longe para as equipes de construção. É um balcão único para organizar projetos, gerenciar cronogramas e alinhar equipes.

Imagine o seguinte: seu encarregado liga para perguntar sobre a disponibilidade de equipamentos de alto valor para um novo trabalho. Em vez de folhear registros intermináveis, você abre a Visualização do Painel, que consolida todos os dados críticos do inventário em uma única interface fácil de ler. Aqui está um vídeo que explica isso em detalhes:

Painéis do ClickUp

Obtenha uma visão completa das informações do seu produto com os painéis personalizáveis do ClickUp

Com os painéis do ClickUp, você pode:

Exiba dados de inventário em widgets para acesso rápido a níveis críticos de estoque e tendências

Automatize tarefas como alertas de estoque baixo ou gatilhos de reposição de suprimentos para economizar tempo.

Precisa de notificações de estoque baixo? As automações do ClickUp lidam com isso de forma integrada, acionando tarefas de reabastecimento antes que ocorra falta de estoque.

🗣️O cliente fala:

Costumávamos dedicar horas extras a tarefas rotineiras manuais, como entregar projetos à nossa equipe, criar tarefas e colar links. Agora, usamos esse tempo para planejar com antecedência e transferir mais fluxos de trabalho da equipe para o ClickUp.

Costumávamos dedicar horas extras a tarefas rotineiras manuais, como entregar projetos à nossa equipe, criar tarefas e colar links. Agora, usamos esse tempo para planejar com antecedência e transferir mais fluxos de trabalho da equipe para o ClickUp.

Ele também observou que, antes da automação, notificar os membros da equipe sobre uma tarefa concluída podia levar até 36 horas. Agora, com o ClickUp, essas atualizações acontecem instantaneamente, permitindo que as equipes se concentrem em suas prioridades e cumpram seus prazos com eficiência.

ClickUp Brain

Quando o tempo é curto, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, analisa tendências, elabora solicitações de cotação e cria atualizações rápidas, liberando você para se concentrar em tarefas de maior prioridade.

Saiba mais Elabore rapidamente solicitações de orçamento com os dados disponíveis no seu ecossistema com o ClickUp Brain.

📌 Exemplo: Suponha que você esteja se preparando para um grande trabalho de concretagem ao amanhecer do dia seguinte e, de repente, perceba que não tem certeza se todos os materiais foram encomendados. Em vez de vasculhar e-mails ou registros, você pede ao ClickUp Brain para analisar os pedidos de compra recentes e confirmar os níveis de estoque. Em poucos instantes, ele gera um resumo mostrando o que está em estoque, sinaliza itens em falta e até mesmo redige uma solicitação de cotação para o seu fornecedor, economizando horas e garantindo que sua equipe cumpra o cronograma.

Melhores recursos do ClickUp

Painéis personalizados : analise a disponibilidade de estoque, acompanhe a falta de produtos e monitore tendências em uma visualização personalizada.

Modelo de gerenciamento de estoque : centralize todos os dados de estoque para acompanhamento em tempo real dos níveis de estoque, novos pedidos e detalhes dos fornecedores usando : centralize todos os dados de estoque para acompanhamento em tempo real dos níveis de estoque, novos pedidos e detalhes dos fornecedores usando modelos de estoque

Exibição de tabela do ClickUp : crie layouts estruturados para gerenciar orçamentos, inventários e dados de clientes com linhas e colunas.

Calendários e cronogramas : programe entregas e tarefas em tempo real com cronogramas colaborativos e calendários de recursos.

Ferramentas de relatórios: gere relatórios detalhados de inventário para identificar lacunas de eficiência, restrições e tendências para uma tomada de decisão mais inteligente.

Limitações do ClickUp

Pode apresentar um desempenho mais lento em alguns dispositivos móveis.

Recursos complexos podem apresentar uma curva de aprendizado para novos usuários.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7/mês por usuário

Negócios : US$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter informações sobre preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês.

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Adoro os modelos, o criador de painéis e todo o conteúdo de treinamento disponível. Experimentei outros, como Asana, Monday.com e Trello, e o ClickUp é definitivamente o que funciona melhor para a nossa empresa de construção.

Adoro os modelos, o criador de painéis e todo o conteúdo de treinamento disponível. Experimentei outros, como Asana, Monday.com e Trello, e o ClickUp é definitivamente o que funciona melhor para a nossa empresa de construção.

2. Buildertrend (Ideal para simplificar a gestão de projetos de construção)

via Buildertrend

A gestão de projetos de construção não é tarefa fácil. Entre cronogramas apertados, acompanhamento das finanças e atualização dos clientes, é fácil se sentir sobrecarregado.

A Buildertrend simplifica essa confusão combinando gerenciamento de projetos, acompanhamento financeiro e colaboração com o cliente em uma única ferramenta poderosa.

Imagine o seguinte: sua equipe está no local aguardando a entrega de materiais, enquanto sua equipe administrativa se esforça para atualizar orçamentos e cronogramas. Com a plataforma multifuncional da Buildertrend, você pode gerenciar cronogramas, controlar custos e até mesmo se comunicar com os clientes em tempo real através do Portal do Cliente.

Melhores recursos do Buildertrend

Mantenha sua equipe alinhada com cronogramas, listas de tarefas, listas de inventário e registros diários.

Compare os custos estimados com os reais, acompanhe o fluxo de caixa e integre com o QuickBooks e o Xero.

Forneça aos clientes atualizações em tempo real, assinatura de contratos e visibilidade do projeto por meio de um painel centralizado.

Solicite, aprove e acompanhe alterações facilmente, sem interromper os fluxos de trabalho.

Compartilhe arquivos, mensagens e atualizações com membros da equipe e subcontratados

Limitações do Buildertrend

Ferramentas financeiras avançadas estão disponíveis apenas em planos de nível superior.

Curva de aprendizagem mais íngreme para algumas funcionalidades em comparação com os concorrentes

O desempenho do aplicativo móvel poderia ser melhorado

Preços da Buildertrend

Essencial : $399/mês

Avançado : $699/mês

Completo: US$ 999/mês

Avaliações e comentários sobre a Buildertrend

G2 : 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buildertrend?

Utilizo o Buildertrend para gerenciar nossa empresa de construção residencial de 10 milhões por ano. Considero-o altamente benéfico, especialmente no que diz respeito à documentação. Utilizamo-lo para seleções, registros diários, estimativas e manutenção de registros. É realmente excelente.

Utilizo o Buildertrend para gerenciar nossa empresa de construção residencial de 10 milhões por ano. Considero-o altamente benéfico, especialmente no que diz respeito à documentação. Utilizamo-lo para seleções, registros diários, estimativas e manutenção de registros. É realmente excelente.

“Eu uso o Buildertrend para gerenciar nossa empresa de construção residencial de 10 milhões por ano. Acho que é muito útil, especialmente com a documentação. Nós o usamos para seleções, registros diários, estimativas e manutenção de registros. É realmente ótimo.” – Usuário do Reddit

💡 Dica profissional: investir em um sistema de gerenciamento de estoque é uma ótima maneira de economizar dinheiro e gerenciar custos. Veja como criar um sistema de estoque para atender às crescentes demandas dos clientes.

3. Procore (Ideal para gerenciamento de construções em grande escala)

via Procore

A gestão de um projeto de construção em grande escala envolve muitas variáveis: cronogramas, orçamentos, conformidade e uma montanha de documentação. Concebido a pensar em projetos complexos, o Procore ajuda empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados a facilitar os fluxos de trabalho, desde a pré-construção até ao encerramento.

Com a plataforma centralizada da Procore, você obtém visibilidade em tempo real de todos os aspectos do seu projeto, permitindo uma melhor tomada de decisões e colaboração entre as partes interessadas.

Melhores recursos do Procore

Software centralizado de gerenciamento de projetos e tarefas que conecta equipes de campo e de escritório para atualizações em tempo real e acompanhamento de tarefas.

A gestão de documentos simplifica a organização de arquivos com controle de versão e armazenamento seguro.

A gestão financeira integra-se com o QuickBooks e o Sage, garantindo um acompanhamento preciso dos custos e do orçamento.

As ferramentas de pré-construção simplificam a licitação, as estimativas e a gestão do projeto.

Ferramentas eficientes de gerenciamento de estoque ajudam a manter a conformidade com inspeções, listas de verificação e rastreamento de incidentes nas operações do armazém.

Limitações do Procore

Uma curva de aprendizado íngreme para novos usuários e equipes menores

A funcionalidade offline é limitada e depende muito dos dados armazenados em cache.

Os preços personalizados podem ser caros para pequenas e médias empresas.

Preços do Procore

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Procore

G2 : 4,6/5 (mais de 3.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Procore?

Dei ao meu comentário o título “O Instagram da gestão de construção” porque usar o Procore é realmente muito fácil. Sou contador de projetos em uma empresa de construção em Nova Jersey e cuido de todas as questões relacionadas a faturamento. Gosto muito das funções de programação de valores e faturamento de subcontratados em projetos.

Dei ao meu comentário o título “O Instagram da gestão de construção” porque usar o Procore é realmente muito fácil. Sou contador de projetos em uma empresa de construção em Nova Jersey e cuido de todas as questões relacionadas a faturamento. Gosto muito das funções de programação de valores e faturamento de subcontratados em projetos.

Leia também: Melhores softwares e ferramentas de gestão de compras

4. Encarregado de obras (ideal para empreiteiros de pequeno a médio porte)

via Encarregado da empreiteira

As restrições orçamentárias não devem significar sacrificar a eficiência. O Contractor Foreman oferece recursos poderosos de gerenciamento de construção a um preço acessível, atendendo especialmente a pequenos empreiteiros que precisam de ferramentas abrangentes sem gastar muito.

Sua ampla gama de funcionalidades — desde acompanhamento financeiro até programação de projetos — vem em uma plataforma intuitiva que cresce junto com sua empresa.

💡 Dica profissional: investir em um sistema de gerenciamento de estoque é uma ótima maneira de economizar dinheiro e gerenciar custos. Veja como criar um sistema de estoque para atender às crescentes demandas dos clientes.

As melhores características do encarregado de obras

Simplifica o gerenciamento de projetos com gráficos de Gantt, programação e registros diários

Oferece ferramentas financeiras integradas, incluindo faturamento no estilo AIA e acompanhamento de custos em tempo real.

Inclui formulários personalizáveis e listas de verificação para inspeções, reuniões de segurança e envios.

Oferece geofencing e rastreamento de tempo habilitado por GPS para monitoramento preciso da força de trabalho

Suporta integração com o QuickBooks e acesso à API para fluxos de trabalho contínuos

Limitações do encarregado da empreiteira

Os recursos de agendamento podem parecer dispersos e exigir refinamento

Integrações de terceiros limitadas em comparação com outras plataformas

Problemas de desempenho do aplicativo móvel, especialmente com uploads de fotos

Sem modo offline para acesso a dados em locais remotos

Preços do encarregado da empreiteira

Básico : US$ 49/mês

Padrão : US$ 79/mês

Plus : US$ 125/mês

Pro: US$ 166/mês

Ilimitado: $249/mês

Avaliações e comentários sobre o encarregado da empreiteira

G2 : 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 690 avaliações)

💡 Dica profissional: Manter-se atualizado com os avanços tecnológicos é fundamental para uma gestão de projetos eficiente. Aqui está o seu guia para escolher o software de programação de construção certo, personalizado de acordo com as suas necessidades.

5. Xero (Ideal para pequenas empresas que necessitam de soluções de contabilidade escaláveis)

via Xero

Gerenciar as finanças na construção civil não é tarefa fácil — equilibrar os custos dos trabalhos, controlar as despesas e conciliar as faturas muitas vezes parece um projeto. O Xero surge como uma solução de contabilidade baseada na nuvem, feita sob medida para ajudar as empresas de construção civil a otimizar esses desafios.

Suas integrações com aplicativos específicos para construção, como o WorkflowMax, facilitam o acompanhamento de projetos e o gerenciamento de custos, enquanto seu aplicativo móvel intuitivo garante que você possa lidar com tarefas, mesmo no local de trabalho.

Melhores recursos do Xero

Acesso ilimitado do usuário a todos os planos de preços

Conecta-se a mais de 21.000 instituições financeiras para facilitar a importação de transações bancárias

Aplicativo móvel para gerenciamento de despesas em trânsito com captura de recibos

Integração com mais de 1.000 aplicativos, incluindo WorkflowMax e Gusto

Recursos de relatórios financeiros, como demonstrações de lucros e perdas e contas a receber vencidas

Limitações do Xero

O plano básico limita as faturas e contas (20 e 5, respectivamente)

Suporta apenas uma organização por assinatura

Recursos avançados, como acompanhamento de projetos e pedidos de reembolso de despesas, exigem o plano mais caro.

Sem suporte telefônico direto, dependendo exclusivamente da assistência online

Preços do Xero

Inicial : $29/mês

Padrão : US$ 46/mês

Premium: $69/mês

Avaliações e comentários sobre o Xero

G2 : 4,3/5 (mais de 710 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.100 avaliações)

Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de construção

📮 Insight: Nossa pesquisa descobriu que os profissionais do conhecimento mantêm uma média de 6 conexões diárias em seu local de trabalho. Isso provavelmente envolve várias trocas de mensagens por e-mail, chat e ferramentas de gerenciamento de projetos. E se você pudesse reunir todas essas conversas em um só lugar? Com o ClickUp, você pode! É o aplicativo completo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo com tecnologia de IA que ajuda você e sua equipe a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

6. Sortly (Ideal para pequenas empresas de construção com necessidades de inventário simples)

via Sortly

Manter o controle de ferramentas, equipamentos e suprimentos é um desafio comum para as empresas de construção. Desde ferramentas perdidas até a falta de materiais essenciais no meio do projeto, o gerenciamento de estoque pode rapidamente comprometer cronogramas e orçamentos.

A Sortly oferece uma solução de gerenciamento de inventário simples, mas poderosa, feita sob medida para pequenas empresas de construção que precisam controlar seus ativos sem a complexidade dos sistemas empresariais.

O Sortly simplifica a supervisão do inventário com recursos como geração de códigos QR, alertas de estoque e rastreamento em tempo real em todos os dispositivos.

Principais recursos do Sortly

Gere códigos QR e códigos de barras para rastrear facilmente ferramentas e materiais

Defina alertas de estoque mínimo para evitar atrasos dispendiosos ou falta de estoque.

Carregue fotos em alta resolução para catalogar visualmente os itens

Sincronização em tempo real entre dispositivos para atualizações precisas das equipes de campo

Interface compatível com dispositivos móveis para gerenciar o inventário no local ou em trânsito

Limitações do Sortly

O plano gratuito limita as entradas a 100 itens e oferece personalização mínima.

Recursos avançados, como integração com scanner externo, exigem planos de nível superior.

Não é ideal para operações em grande escala com necessidades complexas de inventário.

Preços do Sortly

Gratuito

Avançado : US$ 24/mês

Ultra: $74/mês

Premium : US$ 149/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Sortly

G2 : 4,4/5 (25 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 720 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sortly?

O Sortly é muito fácil de usar. Está ao nosso alcance e também disponível no computador para que meu assistente possa gerenciar nosso inventário de uniformes e equipamentos.

O Sortly é muito fácil de usar. Está ao nosso alcance e também disponível no computador para que meu assistente possa gerenciar nosso inventário de uniformes e equipamentos.

🧠 Você sabia? A Grande Muralha da China, um dos maiores projetos de construção do mundo, exigiu um gerenciamento meticuloso de recursos ao longo de séculos. Estima-se que mais de 100 milhões de toneladas de tijolos, pedras e terra foram utilizadas — sem os sistemas modernos de inventário!

7. Zoho Inventory (ideal para empresas que lidam com pedidos multicanais)

via Zoho Inventory

Gerenciar o estoque em vários canais e manter a precisão pode ser um desafio, especialmente no setor de construção, onde o rastreamento de estoque e a organização do armazém são cruciais.

O Zoho Inventory simplifica esse processo, oferecendo uma plataforma centralizada para gerenciar pedidos, rastrear estoques e integrar-se perfeitamente a ferramentas como Shopify, Amazon e Zoho CRM.

Seja para rastrear peças de reposição, monitorar estoques em armazéns ou automatizar faturas em conformidade com o GST, o Zoho Inventory fornece as ferramentas necessárias para manter as empresas funcionando com eficiência.

Principais recursos do Zoho Inventory

Acompanhe o inventário em vários armazéns com visibilidade centralizada

Gere faturas e guias de entrega em conformidade com o GST sem esforço

Integração perfeita com plataformas de comércio eletrônico como Shopify e Etsy

Use a leitura de códigos de barras para otimizar o rastreamento de itens e reduzir erros

Acesse relatórios de estoque em tempo real para melhorar a tomada de decisões

Limitações do Zoho Inventory

Recursos offline limitados podem prejudicar as operações em áreas com conectividade fraca à Internet.

O plano básico oferece recursos básicos, limitando a escalabilidade para empresas em crescimento.

Recursos avançados, como itens compostos e gerenciamento de vários armazéns, estão disponíveis apenas em planos de nível superior.

Preços do Zoho Inventory

Edição gratuita

Edição Standard : US$ 29/mês

Edição Profissional : $79/mês

Edição Premium: US$ 129/mês

Avaliações e comentários sobre o Zoho Inventory

G2 : 4,3/5 (mais de 95 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

💡 Dica profissional: Um software de CRM eficaz para a construção civil é essencial para evitar atrasos, custos excessivos e problemas de qualidade. Aqui está um guia para simplificar o gerenciamento de projetos com as ferramentas certas para manter as partes interessadas alinhadas e as operações funcionando perfeitamente.

8. Sage 50 Accounting (Ideal para pequenas e médias empresas de construção)

via Sage

Acompanhar finanças complexas, folha de pagamento e gestão de inventário pode sobrecarregar as empresas de construção. O Sage 50 Accounting oferece recursos específicos do setor, como rastreamento avançado de inventário e cálculo de custos de projetos, para profissionais da construção que precisam gerenciar recursos com eficiência e controlar os orçamentos.

💡 Dica profissional: Os modelos de planejamento de recursos facilitarão sua vida, transformando padrões repetitivos em estratégias acionáveis. Explore este guia para obter insights e exemplos para otimizar seu processo de planejamento sem esforço.

Melhores funcionalidades do Sage 50 Contabilidade

Gerencie o estoque com rastreamento avançado, incluindo custos FIFO/LIFO e rastreamento serializado

Gerencie os orçamentos dos projetos com ferramentas como cálculo avançado de custos e relatórios por fase.

Automatize as reconciliações bancárias e o gerenciamento de faturas para reduzir o esforço manual

Integre-se perfeitamente aos sistemas de folha de pagamento para otimizar a gestão de funcionários.

Gere relatórios financeiros robustos com acompanhamento e previsões por departamento.

Limitações do Sage 50 Accounting

Os softwares baseados em desktop podem limitar a acessibilidade em comparação com as soluções nativas da nuvem.

Recursos avançados, como suporte para vários usuários, exigem planos de nível superior, aumentando os custos.

A interface pode parecer desatualizada para usuários acostumados com plataformas modernas em nuvem.

Preços do Sage 50 Accounting

Contabilidade Profissional : $61,92/mês

Contabilidade Premium: $103,92/mês por usuário

Quantum Accounting: $177,77/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Sage 50 Accounting

G2 : 3,9/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 3,9/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sage 50?

O Sage 50 Cloud Accounting é bastante útil para nós, profissionais de contabilidade; facilita nosso trabalho, é fácil de implementar e integrar com o Suporte ao Cliente, que possui vários recursos e frequência de uso.

O Sage 50 Cloud Accounting é bastante útil para nós, profissionais de contabilidade; facilita nosso trabalho, é fácil de implementar e integrar com o Suporte ao Cliente, que possui vários recursos e frequência de uso.

💡 Dica profissional: Os modelos de planejamento de recursos facilitarão sua vida, transformando padrões repetitivos em estratégias acionáveis. Explore este guia para obter insights e exemplos para otimizar seu processo de planejamento sem esforço.

9. QuickBooks Online (Ideal para pequenas e médias empresas de construção civil)

via QuickBooks Online

As empresas de construção civil precisam de ferramentas para lidar de forma eficaz com os custos dos trabalhos, a rentabilidade dos projetos e a gestão dos empreiteiros. O QuickBooks Online faz esse trabalho por elas.

Oferece uma solução de contabilidade projetada para profissionais da construção civil, permitindo-lhes simplificar operações, automatizar o faturamento e obter insights financeiros mais profundos. Sua integração com aplicativos de terceiros, como Buildertrend e Knowify, aprimora ainda mais o gerenciamento de projetos e custos.

Melhores recursos do QuickBooks Online

Automatiza o faturamento e a cobrança de pagamentos para melhorar o fluxo de caixa

Fornece ferramentas de cálculo de custos para acompanhar a rentabilidade do projeto em tempo real.

Inclui relatórios personalizáveis para obter informações sobre despesas, lucros e fluxos de receita.

Oferece gerenciamento de prestadores de serviços com preparação simplificada de formulários fiscais e acompanhamento de despesas.

O aplicativo móvel garante acesso aos dados financeiros de qualquer lugar

Limitações do QuickBooks Online

Requer assinaturas separadas para gerenciar várias empresas

Recursos avançados, como inventário e faturamento em lote, estão limitados aos planos de nível superior.

Muitas vezes, é necessária uma intervenção manual para integrar serviços de folha de pagamento que não sejam da Intuit.

Preços do QuickBooks Online

Início simples : US$ 17,50/mês

Essenciais : $32,50/mês

Plus : $49,50/mês

Avançado: $117,50/mês

Avaliações e comentários sobre o QuickBooks Online

G2 : 4,0/5 (mais de 3.390 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 7.830 avaliações)

Leia também: Melhor software de gerenciamento de estoque para comércio eletrônico

10. AlignBooks (Ideal para pequenas empresas e MPMEs)

via AlignBooks

Quer você esteja gerenciando o estoque de um supermercado ou processando a folha de pagamento de uma empresa de serviços, a AlignBooks oferece um software de contabilidade e ERP escalável e baseado em nuvem, projetado para pequenas e médias empresas (PMEs) que buscam uma solução personalizável e econômica.

Com módulos que abrangem vendas, faturamento, estoque, folha de pagamento e muito mais, ele ajuda a simplificar processos comerciais complexos em todos os setores, do varejo à manufatura. Suas versões offline e online também garantem flexibilidade para empresas com diferentes necessidades de infraestrutura.

Principais recursos do AlignBooks

Módulos integrados para vendas, faturamento, estoque, finanças, RH e muito mais

Painéis e relatórios personalizáveis para insights financeiros

Ferramentas automatizadas de faturamento GST e conformidade fiscal

Suporte para várias empresas com opções de implantação offline e online

Integração perfeita com ferramentas de terceiros, como Razorpay, Shopify e Google Maps

Limitações do AlignBooks

O design da interface do usuário pode parecer desatualizado para os usuários modernos.

Escalabilidade limitada para grandes empresas com necessidades complexas

A capacidade de resposta do suporte ao cliente e os tempos de resolução podem ser inconsistentes.

Preços do AlignBooks

Preços personalizados

Avaliações e comentários da AlignBooks

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Procurando mais ferramentas para ajudá-lo? Aqui estão algumas que não entraram na lista das 10 melhores, mas têm recursos exclusivos que podem ser úteis para você:

Fieldwire : Conecta equipes de campo com funcionários do escritório por meio do gerenciamento de tarefas em tempo real, permitindo atualizações contínuas, marcações em planos e rastreamento de materiais diretamente no local.

Knowify : Integra-se ao QuickBooks e oferece ferramentas para acompanhar custos de mão de obra, orçamentos e progresso do trabalho.

Buildxact: Simplifica o processo de estimativa para empreiteiros, integrando planejamento de materiais, catálogos de fornecedores e acompanhamento de projetos em uma plataforma fácil de usar.

💡 Dica profissional: o planejamento simplificado do estoque aumenta o fluxo de caixa e melhora a satisfação do cliente, reduzindo o excesso de estoque e garantindo a disponibilidade dos produtos. Veja como dominar o planejamento do estoque em algumas etapas fáceis.

Nenhum projeto é grande demais quando o ClickUp está no local

A ClickUp teve o privilégio de trabalhar com a renomada empresa de materiais de construção CEMEX, automatizando suas operações e economizando horas preciosas.

Com seus painéis em tempo real, automações e visualizações personalizáveis, o ClickUp elimina gargalos e mantém seus projetos de construção funcionando perfeitamente.

Não importa o quão complexas sejam suas operações de construção, o ClickUp é a ferramenta definitiva para organizar, automatizar e dimensionar.

Inscreva-se agora no ClickUp e veja seus projetos se concretizarem!